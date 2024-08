10 narzędzi AI do tworzenia map myśli i burzy mózgów w 2024 roku

Sztuczna inteligencja (AI) robi więcej niż tylko tworzenie sprytnych kopii lub generuje ekscytującą sztukę . Dzisiejsza sztuczna inteligencja staje się prawdziwym kreatywnym partnerem, pomagając zespołom współpracować, tworzyć pomysły i rozwiązywać problemy.

Jednym z najlepszych sposobów na wykorzystanie funkcji opartych na sztucznej inteligencji w procesie twórczym jest mapowanie myśli i burza mózgów. Sztuczna inteligencja może pomóc przekształcić myśli w ustrukturyzowane mapa myśli lub pobudzać innowacyjne pomysły podczas sesji burzy mózgów, znajdując unikalne połączenia i spostrzeżenia, które ludzkie oczy mogłyby przeoczyć.

Chcesz zobaczyć, co sztuczna inteligencja może zrobić, aby przekształcić Twoją firmę? mind-mapping i sesje burzy mózgów? Oto 10 niezwykłych narzędzi do tworzenia map myśli opartych na sztucznej inteligencji, które mogą pomóc przekształcić proces twórczy i wypełnić lukę między ludzką wyobraźnią a kolejnym wielkim pomysłem.

Czego należy szukać w narzędziach AI do tworzenia map myśli?

Wybierając narzędzie Narzędzie AI do mapowania myśli, będziesz chciał dokładnie ocenić oferowane funkcje. Istnieje pięć podstawowych cech, na które należy zwrócić uwagę podczas wyszukiwania najlepszego narzędzia oprogramowanie do tworzenia map myśli :

Intuicyjny interfejs użytkownika: Nie powinieneś spędzać godzin na nauce korzystania z oprogramowania do tworzenia map myśli, zanim będziesz mógł efektywnie z niego korzystać. Dobre oprogramowanie do tworzenia map myśli powinno być na tyle intuicyjne, abyś mógł zacząć z niego korzystać w ciągu kilku minut

Nie powinieneś spędzać godzin na nauce korzystania z oprogramowania do tworzenia map myśli, zanim będziesz mógł efektywnie z niego korzystać. Dobre oprogramowanie do tworzenia map myśli powinno być na tyle intuicyjne, abyś mógł zacząć z niego korzystać w ciągu kilku minut Inteligentne sugestie AI: Narzędzia AI do tworzenia map myśli powinny zapewniać inteligentne sugestie i rekomendacje podczas tworzenia mapy myśli. Sztuczna inteligencja może sugerować słowa kluczowe, pomagać łączyć pomysły lub identyfikować luki w mapie myśli, aby ułatwić pracęburza mózgów bardziej efektywne

Narzędzia AI do tworzenia map myśli powinny zapewniać inteligentne sugestie i rekomendacje podczas tworzenia mapy myśli. Sztuczna inteligencja może sugerować słowa kluczowe, pomagać łączyć pomysły lub identyfikować luki w mapie myśli, aby ułatwić pracęburza mózgów bardziej efektywne Dobre opcje integracji: Oprogramowanie do tworzenia map myśli staje się jeszcze bardziej pomocne, gdy połączy się je z innymi aplikacjami i platformami w stosie technologicznym. Poszukaj oprogramowania do tworzenia map myśli AI kompatybilnego z Twoimi ulubionymi narzędziami zwiększającymi produktywność, takimi jak Google Workspace, Slack luboprogramowanie do zarządzania projektami. Sprawdź również opcje eksportu platformy

Oprogramowanie do tworzenia map myśli staje się jeszcze bardziej pomocne, gdy połączy się je z innymi aplikacjami i platformami w stosie technologicznym. Poszukaj oprogramowania do tworzenia map myśli AI kompatybilnego z Twoimi ulubionymi narzędziami zwiększającymi produktywność, takimi jak Google Workspace, Slack luboprogramowanie do zarządzania projektami. Sprawdź również opcje eksportu platformy Solidne funkcje współpracy: Burza mózgów to często wspólny wysiłek. Jeśli planujesz tworzyć mapy myśli z zespołem, upewnij się, że wybrana platforma AI pozwala na to z łatwością. Szukajwspółpraca w czasie rzeczywistym aby wielu członków zespołu mogło jednocześnie pracować nad tą samą mapą myśli

Burza mózgów to często wspólny wysiłek. Jeśli planujesz tworzyć mapy myśli z zespołem, upewnij się, że wybrana platforma AI pozwala na to z łatwością. Szukajwspółpraca w czasie rzeczywistym aby wielu członków zespołu mogło jednocześnie pracować nad tą samą mapą myśli Uczciwa wycena: Wiele aplikacji do tworzenia map myśli na tej liście oferuje darmowe opcje, które mogą być świetnym sposobem na przetestowanie platformy i potwierdzenie, że odpowiada ona Twoim potrzebom. Upewnij się, że darmowy plan zapewnia funkcje, których potrzebujesz, a jeśli chcesz dokonać aktualizacji, upewnij się, że płatny plan pasuje do twojego budżetu

Skorzystaj z okresów próbnych i bezpłatnych planów, aby przetestować kilka funkcji AI. Pomoże ci to określić, które opcje najlepiej odpowiadają twoim potrzebom i przepływ pracy .

10 najlepszych narzędzi AI do mapowania myśli do wykorzystania w 2024 roku

Rysuj połączenia i łącz ze sobą obiekty, aby tworzyć mapy drogowe lub przepływy pracy na podstawie swoich pomysłów wraz z zespołem w ClickUp Whiteboards

Prawdopodobnie znasz już i uwielbiasz ClickUp za jego wszechstronne możliwości zarządzania projektami, ale platforma oferuje unikalne połączenie funkcji, które możesz wykorzystać do doskonałych sesji burzy mózgów i mapowania myśli.

Dzięki dodaniu ClickUp Brain użytkownicy mogą teraz korzystać z narzędzi sztucznej inteligencji ClickUp, aby pomóc im w generowaniu pisemnych treści lub pomysłów. Dzięki temu dokumenty burzy mózgów są przejrzyste i profesjonalne. Na podstawie sesji burzy mózgów może również przewidzieć, które zadania chcesz utworzyć. Oszczędza to czas i pomaga nie zapomnieć o żadnych pomysłach.

Funkcja Whiteboard platformy jest idealnym płótnem dla myślicieli wizualnych, umożliwiając im szkicowanie pomysłów, rysowanie połączeń i wspólną burzę mózgów z członkami zespołu.

ClickUp oferuje również dedykowaną szablon mapy myśli który daje użytkownikom ustrukturyzowany sposób organizowania swoich pomysłów. Połączenie tych narzędzi i funkcji pozwala ClickUp stać się wszechstronną platformą dla myślicieli liniowych i nieliniowych. Platforma ta może bez wysiłku łączyć się z przepływem pracy.

Najlepsze cechy ClickUp

Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji z gotowymi podpowiedziami dla każdego działu w organizacji

Możliwość dostosowaniaszablony map myśli ułatwiają przejście dosesję burzy mózgów i szybkie dołączanie plików

Współpraca w czasie rzeczywistym pozwala wszystkim na szybsze generowanie pomysłów

Ograniczenia ClickUp

ClickUp nie tworzy map myśli ze sztuczną inteligencją (jeszcze!), ale stale wprowadza podpowiedzi oparte na sztucznej inteligencji

Ceny ClickUp

Darmowy Na zawsze

Nieograniczony : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Biznes : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Przedsiębiorstwo : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD/członka przestrzeni roboczej/miesiąc

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 8 700 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3 700 recenzji)

2. Ayoa

Via Ayoa Ayoa to cyfrowy obszar roboczy do wspólnego mapowania myśli. Wyróżnia się neuro-integracyjnością i przyjaznym dla użytkownika interfejsem. Oprogramowanie do mapowania myśli zapewnia wizualnie angażujące środowisko, w którym osoby i zespoły przeprowadzają burze mózgów, organizują myśli i tworzą plany działania na podstawie wstępnych koncepcji.

Najlepsze cechy Ayoa

Generatory map myśli AI mogą pomóc rozwinąć główną ideę i upewnić się, że zadajesz właściwe pytania

Gałęzie Freehand tworzą ekscytujące wizualnie mapy myśli i symulują uczucie ręcznego rysowania map myśli

Wiele elastycznych opcji mapowania, w tym tablice, przepływy pracy, kanwa iWykresy Ganttadzięki czemu widzisz informacje w najlepszy sposób

Ograniczenia Ayoa

Płatne narzędzia generatora map myśli AI oznaczają, że musisz zapłacić za plan Ultimate, aby z nich skorzystać.

Ceny Ayoa

Ayoa Free

Ayoa Mind Map: $10/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

Ayoa Ultimate: $13/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Ayoa

G2: 4.3/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 200 recenzji)

3. Boardmix

Via Boardmix Boardmix to internetowa platforma współpracy oprogramowanie tablicy z połączeniem narzędzi generatora map myśli AI i przyjaznego dla użytkownika interfejsu. Użytkownicy mogą tworzyć interesujące wizualnie mapy myśli podczas wspólnej burzy mózgów i korzystania ze sztucznej inteligencji w celu odblokowania nowych spostrzeżeń. Pomysły można zapisywać w dowolnym formacie, w tym w dokumentach, plikach PDF, obrazach, tekście lub rysunkach.

Najlepsze cechy Boardmix

Darmowe szablony pomagają szybko rozpocząć proces tworzenia mapy myśli i organizowania informacji

Interfejs typu "kliknij i przeciągnij" ułatwia przenoszenie, dodawanie i porządkowanie informacji

Interaktywne narzędzia, takie jak komentarze, czat i wideokonferencje, usprawniają współpracę

Ograniczenia Boardmix

Ponieważ dostępnych jest tak wiele narzędzi, krzywa uczenia się tworzenia kompleksowych map myśli może być dość stroma

Ceny Boardmix

Bezpłatnie na zawsze

5,90 USD/miesiąc

$58.80/rok

104,40 USD/trzy lata

Oceny i recenzje Boardmix

Capterra: 4.7/5 (3+ recenzji)

4. Coggle

Via Coggle Coggle to doskonała opcja, jeśli szukasz prostych aplikacji do tworzenia map myśli. Interfejs użytkownika wykorzystuje głównie funkcję klikania i przeciągania, z prostymi opcjami kodowania kolorami i kategoryzowania gałęzi. Możesz łatwo udostępniać obszar roboczy współpracownikom online wysyłając im prywatny link i widząc ich aktualizacje w czasie rzeczywistym.

Najlepsze cechy Coggle

Interfejs użytkownika koncentruje się na prostocie i dostępności, aby ułatwić początkującym tworzenie map myśli

Okno czatu i bezpieczne udostępnianie linków umożliwia współpracę z innymi w czasie rzeczywistym

Łatwe dodawanie, zmienianie lub usuwanie gałęzi na mapie myśli w miarę rozwoju pomysłów

Ograniczenia Coggle

Brak możliwości sztucznej inteligencji, które pomogłyby napędzić proces kreatywnego myślenia

Ceny Coggle

Darmowy

Awesome: $5/miesiąc

Organizacja: 8 USD/miesiąc na członka

Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Coggle:

G2: 4.8/5 (5+ recenzji)

Capterra: 4.5/5 (40+ opinii)

5. Kapryśna sztuczna inteligencja

Via Kapryśny Whimsical AI to platforma internetowa stworzona z myślą o kreatywnym myśleniu i współpracy. To więcej niż tylko narzędzie do mapowania myśli AI, użytkownicy mogą umieszczać schematy blokowe, makiety i inne przepływy pracy na platformie w jednym obszarze roboczym.

Daj platformie punkt wyjścia, a następnie użyj jednego kliknięcia Narzędzia AI do generowania nowych gałęzi z centralnego pomysłu i burzy mózgów. Twórz schematy organizacyjne, listy kontrolne wprowadzania produktów na rynek, szablony stron docelowych i nie tylko w wizualnie angażującym środowisku współpracy Whimsical AI.

Najlepsze cechy Whimsical AI

Sugestie oparte na sztucznej inteligencji ułatwiają generowanie nowych pomysłów i tworzenie nowych połączeń

Dobry wybór szablonów, takich jakmapy pojęćpomagają rozpocząć proces tworzenia pomysłów

Solidna integracja z popularnymiaplikacjami zwiększającymi produktywnośćw tym Jira, GitHub, Slack i Notion

Ograniczenia kapryśnej sztucznej inteligencji

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs użytkownika jest niezgrabny

Oferuje ograniczone opcje szablonów dla bardziej złożonych pomysłów

Ceny Whimsical AI

Darmowa

Pro: 10 USD/miesiąc na redaktora, rozliczane rocznie

Organizacja: 20 USD/miesiąc na redaktora, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Whimsical.AI

G2: 4.6/5 (ponad 170 recenzji)

Capterra: 4.7/5 (ponad 50 recenzji)

6. Wondershare EdrawMind

Via Wondershare EdrawMind Wondershare EdrawMind to przestrzeń współpracy do mapowania myśli, burzy mózgów i tworzenia konspektów. Posiada doskonałą gamę funkcji, które przemawiają zarówno do studentów, jak i profesjonalistów oraz intuicyjny interfejs, który ułatwia tworzenie wizualnej reprezentacji planowania projektu i innych złożonych pomysłów.

Platforma oferuje również mapowanie myśli oparte na sztucznej inteligencji, dzięki czemu użytkownicy mogą tworzyć całe mapy myśli za pomocą jednego kliknięcia lub korzystać z interfejsu sztucznej inteligencji, aby rozszerzyć swoją obecną ideację. Zawiera nawet szablony, które pomagają rozpocząć proces.

Najlepsze cechy Wondershare EdrawMind

Solidne narzędzia AI, w tym generowanie kopii, analiza SWOT, inteligentne adnotacje, cotygodniowe raporty i tłumaczenie językowe

Umożliwia przekształcanie konspektów w mapy myśli i odwrotnie, dzięki czemu można lepiej uporządkować swoje pomysły

Szablony do burzy mózgów, planowania strategii,notatki ze spotkańi wiele więcej

Ograniczenia Wondershare EdrawMind

Ograniczone opcje eksportu, szczególnie w darmowej wersji platformy

Ceny Wondershare EdrawMind

Plan subskrypcji: $59/rok

Dożywotni plan: 118 USD

Dożywotni plan Bundle: 245 USD

Oceny i recenzje Wondershare EdrawMind

G2: 4.6/5 (ponad 10 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 50 recenzji)

7. GitMind

Via GitMind GitMind to internetowe narzędzie do tworzenia map myśli i burzy mózgów, które pozwala użytkownikom tworzyć, udostępniać i współpracować nad wysoce estetycznymi mapami myśli. Twórz mapy myśli z nieograniczoną liczbą węzłów i gałęzi, a następnie udostępniaj je w formacie PDF, obrazu, a nawet strony internetowej.

GitMind oferuje kilka szablonów na początek, a wygląd mapy myśli można dostosować za pomocą różnych motywów i schematów kolorów.

Najlepsze funkcje GitMind

Doskonałe funkcje eksportowania umożliwiają udostępnianie map myśli odbiorcom na różne sposoby

Zintegrowany chatbot AI odpowiada na zapytania, w tym zapewnia podsumowania i generowanie centralnych pomysłów

Dodawanie notatek do mapy myśli, aby pamiętać, gdzie skończyłeś lub co chcesz zbadać dalej

Ograniczenia GitMind

Ograniczone opcje szablonów, a użytkownicy mogą uznać dostosowywanie za nieco wybredne

Ceny GitMind

Podstawowy: do 10 map myśli za darmo

Trzy lata: 2,19 USD/miesiąc (z trzema latami za darmo)

Roczny: $4.08/miesiąc

Miesięcznie: $9/miesiąc

Oceny i recenzje GitMind

G2: 4.8/5 (3+ recenzji)

Capterra: 4.6/5 (9+ recenzji)

8. Lucidchart

Via Lucidchart Lucidchart to internetowe narzędzie do tworzenia diagramów, za pomocą którego można łatwo tworzyć schematy blokowe, modele szkieletowe, mapy myśli i nie tylko.

Platforma oferuje funkcje współpracy umożliwiające wizualizację pomysłów z całym zespołem. Intuicyjne funkcje przeciągania i upuszczania pozwalają szybko utworzyć obszar roboczy, dodając kształty, zmieniając kolory i robiąc notatki w razie potrzeby. Dzięki rozbudowanym możliwościom integracji, platformę można połączyć z wieloma aplikacjami w firmie tech stack dla jeszcze większej funkcjonalności.

Najlepsze cechy Lucidchart

Współpraca w czasie rzeczywistym umożliwia współpracę z całym zespołem bez względu na lokalizację

Historia wersji pomaga śledzić zmiany i łatwo powrócić do poprzednich wersji

Świetne opcje eksportu umożliwiają udostępnianie map myśli w preferowanym formacie

Ograniczenia Lucidchart

Interfejs mobilny jest niezgrabny, a wielu użytkowników uważa, że zmiana rozmiaru obiektów jest kłopotliwa

Ceny Lucidchart

Darmowy

Użytkownicy indywidualni: 7,95 USD/miesiąc

Zespół: $6.67/miesiąc

Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie niestandardowych cen

Oceny i recenzje Lucidchart

G2: 4.5/5 (ponad 4 700 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 1 900 recenzji)

9. Jeda.ai

Via Jeda.ai Jeda.ai to internetowe narzędzie do tworzenia tablic, które umożliwia współpracę z zespołami w czasie rzeczywistym, niezależnie od lokalizacji. Narzędzie do tworzenia map myśli oferuje szereg funkcji, które pomagają w burzy mózgów, tworzeniu pomysłów i zarządzaniu projektami. Narzędzia AI umożliwiają tworzenie diagramów na podstawie prostych poleceń, natychmiastowe tworzenie przypadków użycia, receptur, map myśli i nie tylko. Może nawet generować grafikę lub pomagać analizować dane .

Najlepsze cechy Jeda.ai

Nieskończone płótno pozwala rysować lub pisać w dowolnym miejscu, dodając obrazy, notatki i inteligentne kształty do tworzenia map myśli

Generatywna sztuczna inteligencja natychmiast tworzy diagramy na podstawie podpowiedzi

Tryb prezentacji ułatwia zebranie wszystkich na tej samej stronie i udostępnienie kluczowym interesariuszom

Ograniczenia Jeda.ai

Niektóre funkcje są płatne, więc możesz nie mieć potrzebnych narzędzi w darmowej wersji

Ceny Jeda.ai

White Belt: Darmowy

Black Belt: $10/miesiąc

Enterprise: Kontakt w sprawie niestandardowych cen

Oceny i recenzje Jeda.ai

Niedostępne

10. Taskade

Via Taskade Taskade to przestrzeń robocza do współpracy, która łączy zarządzanie zadaniami, sporządzanie notatek i zarządzanie projektami w jednym narzędziu.

Jest to również świetne narzędzie internetowe do tworzenia map myśli. Skorzystaj z platformy, aby wspólnie z zespołem tworzyć mapy myśli, a następnie wykorzystaj zintegrowaną sztuczną inteligencję do generowania list zadań, planów uruchamiania i nie tylko. Może nawet pomóc ci rozwinąć twoje pomysły lub pomóc ci w burzy mózgów.

Najlepsze funkcje Taskade

Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, które pomagają rozszerzyć mapę myśli lub generować listy zadań z sesji burzy mózgów

Łatwe tworzenie tablic Kanban, które pomagają wizualizować przepływ pracy i postępy projektu

Integruje się z innymi narzędziami, takimi jak Slack, Dysk Google i GitHub

Ograniczenia Taskade

Niektórzy użytkownicy doświadczają opóźnień, gdy przesyłają więcej treści lub tworzą więcej projektów.

Cennik Taskade

Darmowy

Starter: $4/miesiąc dla maksymalnie trzech użytkowników

Plus: $8/miesiąc dla maksymalnie pięciu użytkowników

Pro: $19/miesiąc dla maksymalnie 10 użytkowników

Business: 49 USD/miesiąc dla maksymalnie 25 użytkowników

Ultimate: 99 USD/miesiąc dla maksymalnie 50 użytkowników

Oceny i recenzje Taskade

G2: 4.7/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4.7/5 (ponad 40 recenzji)

Tworzenie i współpraca nad dynamicznymi mapami myśli z ClickUp

Sztuczna inteligencja pomaga twórcom pracować wydajniej niż kiedykolwiek. Możesz szybko organizować swoje myśli i tworzyć piękne mapy myśli, aby poprowadzić swój następny projekt, wykorzystując innowacyjne rozwiązania, takie jak narzędzia do tworzenia map myśli AI.

Niezależnie od tego, czy chcesz uporządkować notatki z zajęć, zaplanować uruchomienie kolejnego projektu, czy wymyślić następną dużą innowację, te narzędzia AI mogą przyspieszyć proces burzy mózgów i pomóc odkryć nowe pomysły i powiązania.

Gotowy, aby przenieść swoją produktywność i kreatywność na wyższy poziom? Nadszedł czas, aby wykorzystać ClickUp jako generator map myśli AI. Kompleksowa platforma płynnie integruje pomoc w pisaniu AI z szablonami map myśli aby stworzyć przestrzeń roboczą, w której możesz wyobrażać sobie, tworzyć i planować. Zacznij korzystać z platformy ClickUp za darmo już dziś, aby tworzyć nieograniczone mapy myśli i odkryć swój kolejny świetny pomysł.