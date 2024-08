10 najlepszych narzędzi AI dla projektantów 2024

Spójrzmy prawdzie w oczy - jako projektant graficzny, gdy ktoś zapyta cię, jaka jest twoja ulubiona część pracy, jest mało prawdopodobne, że odpowiesz, że usuwanie tła lub formatowanie tekstu. 😅

Na szczęście nie musisz już ograniczać się do tych przyziemnych zadań. Dzisiejszy świat oparty na sztucznej inteligencji stworzył wiele narzędzi AI dla projektantów. Oprócz usprawnienia zadań związanych z projektami kreatywnymi lub marketingowymi, narzędzia te mogą zainspirować Cię imponującymi sugestiami, gdy utkniesz w rutynie projektowej.

Wybraliśmy dla ciebie 10 profesjonalnych narzędzi AI do projektowania. Omówimy ich funkcje, ceny, ograniczenia i recenzje, abyś mógł wybrać to, które najbardziej Ci odpowiada!

Czym są narzędzia AI dla projektantów?

Narzędzia projektowe AI to aplikacje programowe, które wykorzystują moc sztucznej inteligencji do wspomagania zespołów projektowych. 🎨

Narzędzia te automatyzują powtarzalne lub ręczne zadania, takie jak usuwanie tła i zmiana rozmiaru obrazów, dając ci swobodę i czas na skupienie się na bardziej innowacyjnej pracy. Generują również zupełnie nowe na podstawie podpowiedzi przy użyciu przetwarzania języka naturalnego (NLP).

W szczególności, Narzędzia AI dla projektantów uczą się na podstawie interakcji i opinii użytkowników. Z biegiem czasu dostosowują się, aby zapewnić coraz dokładniejsze i spersonalizowane sugestie lub treści.

Co ważniejsze, narzędzia te pomagają strukturyzować proces projektowania i odkrywać nowe podejścia do wspierania nisz biznesowych, takich jak marketing i rozwój produktów.

Jak zespoły projektowe wykorzystują sztuczną inteligencję

Narzędzia AI pomagają projektantom na każdym etapie projektowania, od konceptualizacji po dopracowanie. Służą one również różnym specjalizacjom, takim jak grafika, produkt i projektowanie projektowanie stron internetowych .

Oto sześć przykładów ilustrujących typowe przypadki użycia narzędzi AI dla projektantów:

Automatyzacja: Wykonywanie części pracy za Ciebie, np. zapewnienie spójności stylu Generowanie treści: Wymyślanie nowych pomysłów, takich jak unikalnemedia społecznościowe posty i marketingtreści dla stron internetowych3. Badania rynku: Gromadzenie danych użytkowników na różnych platformach w celu zrozumienia ich preferencji estetycznych Optymalizacja: Sugerowanie ulepszeń elementów takich jak układ i typografia Testy A/B: Analiza reakcji użytkowników na różne warianty projektu Produktywność: Usprawnienieplanowanie i realizacja projektu proces

10 narzędzi do projektowania graficznego opartych na sztucznej inteligencji w 2024 roku

Przeszukaliśmy rynek w poszukiwaniu rozwiązań, które mogą ulepszyć Twoje kreacje, zoptymalizować procesy projektowania i ogólnie uczynić Twoją pracę przyjemniejszą. 🤗

Bez względu na specjalizację projektową, najlepsze narzędzia do projektowania AI znacznie poprawią jakość i ilość Twojej pracy. Lista ta nie jest bynajmniej wyczerpująca, ale obejmuje różne zakątki krajobrazu projektowania.

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby dostosować przepływ pracy do swoich potrzeb

ClickUp to wszechstronne rozwiązanie do zarządzania projektami ze spektakularnymi funkcjami do kreatywnej i technicznej współpracy między zespołów projektowych . Uruchomienie ClickUp Brain jest absolutnym przełomem, ponieważ służy jako zaufany asystent pracy oparty na sztucznej inteligencji, niezależnie od działu, roli lub poziomu umiejętności.

Asystent AI może wspierać cały proces twórczy i przepływy pracy - konceptualizować pomysły, ramy projektowe, treści marketingowe i procesy w podróży. Generuje również briefy kreatywne, persony użytkowników i podróże, zarysy prezentacji, strategie kampanii marketingowych i slogany.

ClickUp Brain działa w całym obszarze roboczym ClickUp, aby poprawić wydajność i współpracę. Burza mózgów w czasie rzeczywistym z członkami zespołu przy użyciu Tablice ClickUp i użyj opcji Przypisane komentarze funkcja delegowania zadań do siebie lub współpracowników.

Używanie ClickUp Brain's AI Writer for Work do tworzenia briefu projektu

Nie nadążasz za kilometrowymi wątkami komentarzy? Wykorzystaj moc sztucznej inteligencji ClickUp Brain, aby je podsumować lub bezpośrednio wyciągnąć elementy działań.

Możesz również zbadać Funkcja sprawdzania do ustalania priorytetów żądań klientów i przekazywania opinii na temat obrazów, filmów i innych makiet projektowych.

Z ponad 15 wyświetleń clickUp to niezawodny sprzymierzeniec zespołów kreatywnych z różnych branż, umożliwiający monitorowanie przepływu pracy projektowej, korzystanie z licznych szablonów i automatyzację zadań.

Najlepsze cechy ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Centrum powiadomień może zostać przeciążone, jeśli nie dostosujesz preferencji w ustawieniach

Cennik ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Biznes : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Przedsiębiorstwo : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD/członka przestrzeni roboczej/miesiąc

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (8,000+ recenzji)

: 4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

2. DreamStudio

Via: DreamStudio DreamStudio (dawniej Stable Diffusion), należące do giganta branży Stability AI, jest narzędziem do projektowania AI, które pomaga tworzyć wysokiej jakości dzieła sztuki do dowolnego celu, od ilustracji po fotorealistyczne obrazy. 🖼️

Wprowadź swój monit lub prześlij zdjęcie, a następnie wybierz żądany styl i rozmiar. DreamStudio szybko przystąpi do pracy, generując wiele wariantów Twojej wizji. Narzędzie zapamiętuje Twoją historię, dzięki czemu możesz śledzić wszystkie swoje kreacje i wrócić do nich później.

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w obrazie, skorzystaj z edytora. Jest to nieskończony obszar roboczy z warstwami, umożliwiający dodawanie, usuwanie i modyfikowanie poszczególnych elementów arcydzieła. Możesz także zwiększyć rozdzielczość swoich obrazów w kilka sekund!

DreamStudio najlepsze cechy

Różne ustawienia stylu

Edytor z nieskończonym obszarem roboczym i warstwami

Regulacja rozdzielczości obrazu

Wersja open-source-StableStudio

Integracja API

Ograniczenia DreamStudio

Brak ustawień palety kolorów

Podpowiedzi napisane przed rejestracją są tracone

Cennik DreamStudio

10 USD za 1 000 kredytów (~5 000 zdjęć)

Oceny i recenzje DreamStudio

Product Hunt : 4.7/5 (20+ recenzji)

: 4.7/5 (20+ recenzji) G2: 4.3/5 (2 recenzje)

3. Midjourney

Via: Midjourney Jeśli jesteś zaznajomiony z wykorzystywaniem narzędzi sztucznej inteligencji, musiałeś słyszeć o Midjourney . Dzięki silnej domyślnej estetyce kreacji, jest to jedna z najbardziej znanych gier Generatory obrazów AI dzisiaj. Możesz stworzyć dopracowaną grafikę w ciągu kilku minut za pomocą krótkiej komendy tekstowej na Discordzie.

Innowacyjny bot narzędziowy prezentuje cztery warianty obrazów. Użyj każdego z nich, aby stworzyć nowe wariacje lub wyodrębnić obraz i edytować go. Obecnie opcje obrazu obejmują powiększanie i zmianę położenia kompozycji za pomocą strzałek. Wszystkie obrazy są generowane w maksymalnym rozmiarze dzięki najnowszej aktualizacji.

Jeśli utkniesz, poproś bota Midjourney o pomoc za pomocą prostych poleceń. Możesz poprosić o ogólne wskazówki lub zadać konkretne pytania. 💬

Najlepsze cechy Midjourney

Cztery warianty obrazu

Generuje obrazy w maksymalnym rozmiarze

Narzędzia do pomniejszania i zmiany położenia

Bot Midjourney zapewniający pomoc i wskazówki

Parametry i polecenia wyjaśnione w przewodniku

Galeria ulubionych

Ograniczenia Midjourney

Brak bezpłatnej wersji próbnej

Możliwości edycji mogą ulec poprawie

Dostępne tylko przez Discord

Cennik Midjourney

Podstawowy : $8/miesiąc

: $8/miesiąc Standard : $24/miesiąc

: $24/miesiąc Pro : $46/miesiąc

: $46/miesiąc Mega: $96/miesiąc

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Midjourney

G2 : 4.4/5 (70+ recenzji)

: 4.4/5 (70+ recenzji) Product Hunt: 4.5/5 (15+ recenzji)

4. Adobe Sensei

Via: Adobe Sensei Adobe Sensei to ukryty klejnot, jeśli chodzi o technologię uczenia maszynowego. Istnieje od 2016 roku i jest szeroko stosowana w ekosystemie Adobe. Znajdziesz ją wbudowaną w pakiet Creative Cloud Suite oraz wiele aplikacji i usług marketingowych i analitycznych Adobe.

Narzędzia sztucznej inteligencji Sensei zostały przeszkolone w zakresie dostarczania obrazów stockowych Adobe, produktów na otwartej licencji i treści z domeny publicznej z wygasłymi licencjami. Wystarczy użyć polecenia Generuj, aby uzyskać dostęp do obrazów odpowiednich do danego celu. Może zidentyfikować głębokie, a nawet emocjonalne koncepcje obrazu poprzez elementy takie jak paleta kolorów i szczegóły tła.

Platforma automatycznie identyfikuje i taguje obrazy, co jest idealne dla marketerów i projektantów obsługujących kilka zdjęć dziennie.

Najlepsze funkcje Adobe Sensei

Optymalizacja i personalizacja zasobów marketingowych

Content-Aware Fill do usuwania niechcianych obiektów z obrazów i filmów

Auto-Reframe do optymalizacji filmów dla różnych kanałów

Automatyczna animacja z wykrywaniem twarzy i ruchu

Optymalizacja wideo i dźwięku

Integracja z usługą Adobe Experience Cloud

Ograniczenia Adobe Sensei

Nie jest samodzielnym narzędziem w porównaniu z innymi kompleksowymi programami do projektowania graficznego

Korzyści głównie dla użytkowników Adobe

Ceny Adobe Sensei

Zintegrowane z portfolio produktów Adobe Experience Cloud

Oceny i recenzje Adobe Sensei

Brak dostępnych samodzielnych ocen

5. Canva

Via: Canva W świecie designu, niewiele nazw rezonuje tak jak Canva. Jest to darmowa platforma projektowa znana z przyjaznego dla użytkownika interfejsu, co jest jeszcze bardziej prawdziwe teraz, gdy zawiera generator tekstu na obraz! 🙌

Twórz piękne treści wizualne na platformie w ciągu kilku minut, wprowadzając proste podpowiedzi tekstowe i wybierając styl. Dzięki narzędziu Image Enhancer i innym narzędziom do projektowania graficznego AI możesz dopracować swoje dzieło do perfekcji poprzez:

Poprawę rozdzielczości

Poprawianie ostrości, oświetlenia i nasycenia

Usuwanie tła

Usuwanie, dodawanie i dostosowywanie obiektów (za pomocą funkcji Magic Edit lub Magic Eraser)

Zwiększ zaangażowanie za pomocą tekstu i animacji lub dodaj naklejki, ikony i inne grafiki z dostępnej kolekcji. Polegaj na generatorze tekstu Canva i narzędziu do planowania treści, aby skoordynować i zaplanować swoje projekty graficzne i marketingowe .

Najlepsze funkcje Canva

Gotowe style

Wiele narzędzi do edycji

Magic Writegenerator tekstu* Intuicyjny interfejs

Zestawy marki do tworzenia niestandardowych palet kolorów

Czas rzeczywistywspółpraca nad projektami Ograniczenia Canva

Może nie zapewniać poziomu dostosowania, jakiego oczekują profesjonalni projektanci

Narzędzie do usuwania tła mogłoby zostać ulepszone

Niektóre funkcje (takie jak Magic Eraser i Content Planner) nie są dostępne do bezpłatnego użytku

Cennik Canva

Tekst na obraz:

Darmowy : do 50 zapytań na cały okres użytkowania

: do 50 zapytań na cały okres użytkowania Pro : do 500 zapytań/miesiąc

: do 500 zapytań/miesiąc Zespoły: do 500 zapytań/miesiąc

Magic Write:

Darmowy : do 25 zapytań

: do 25 zapytań Pro : do 250 zapytań/miesiąc

: do 250 zapytań/miesiąc Teams:do 250 zapytań/miesiąc

Oceny i recenzje Canva

G2 : 4.7/5 (4,000+ recenzji)

: 4.7/5 (4,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (11,000+ recenzji)

6. Mokker

Via: Mokker Usuwanie tła to zadanie, którego boi się wielu projektantów, ale jest to nieuniknione, jeśli chcesz stworzyć wiarygodnie wyglądającą stronę e-commerce. W tym miejscu wkracza Mokker. Jest to narzędzie sztucznej inteligencji, które zastępuje tło obrazów produktów, pomagając w tworzeniu profesjonalnych i atrakcyjnych wizualizacji.

Mokker jest tak prosty, jak to tylko możliwe. Wystarczy przesłać zdjęcie produktu i wybrać jeden z setek szablonów tła. Narzędzie natychmiast wygeneruje obrazy o wysokiej rozdzielczości i gotowe do druku. Możesz dodać różne rekwizyty fotograficzne, aby upiększyć ostateczny wynik.

Mokker najlepsze cechy

Proste usuwanie tła dlamarketing produktów* ponad 100 szablonów tła

Rekwizyty fotograficzne

Wysokiej jakości obrazy

API do integracji

Ograniczenia Mokker

Doświadczenie onboardingu mogłoby zostać zoptymalizowane

Może dawać nieprzewidywalne wyniki w przypadku złożonych elementów (takich jak włosy)

Ceny Mokker

Bezpłatnie : 40 zdjęć + 12 zdjęć/miesiąc

: 40 zdjęć + 12 zdjęć/miesiąc Starter : 13 USD/miesiąc

: 13 USD/miesiąc Team : $29/miesiąc

: $29/miesiąc Organizacja: 83,25 USD/miesiąc

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Mokker

Product Hunt: 4.4/5 (8+ recenzji)

7. Galileo AI

Via: Galileo AI Uruchomiony w 2022 roku Galileo AI zrewolucjonizował sposób tworzenia projektów interfejsów użytkownika. Jego generator projektów interfejsu użytkownika jest szkolony na tysiącach wyjątkowych projektów, aby zapewnić wysokiej jakości układy i ilustracje dla wielu platform.

Korzystanie z narzędzia jest proste; potrzebny jest tylko opis tekstowy. Galileo AI wygeneruje następnie kompleksowy projekt interfejsu - w tym dostosowane ikony i kopie! Użyj drobnych poprawek, aby przekroczyć żmudne wzorce interfejsu użytkownika i wyróżnić swój projekt.

Najlepsze cechy Galileo AI

Generuje wysokiej jakości projekty interfejsu użytkownika

Przyjazny dla użytkownika

Zawiera treści oraz ilustracje i obrazy generowane przez AI

Ograniczenia Galileo AI

Nie został jeszcze w pełni udostępniony publicznie (trzeba poprosić o wczesny dostęp)

Ceny Galileo AI

Informacje o cenach nie są dostępne

Oceny i recenzje Galileo AI

Brak możliwych do określenia ocen

8. DALL-E 2 by Open AI

Via: DALL-E 2 Kiedy DALL-E został wydany w 2021 roku, szturmem podbił świat dzięki swojej zdolności do generowania uderzających obrazów z języka naturalnego. Około rok później OpenAI uraczyło nas ulepszoną wersją tego narzędzia, DALL-E 2. W porównaniu z pierwszą edycją, generuje dokładniejsze i bardziej realistyczne obrazy o 4x większej rozdzielczości.

Oprócz łączenia stylów i koncepcji w celu tworzenia obrazów generowanych przez sztuczną inteligencję, narzędzie to pozwala na odkrywanie wariacji. Edytor DALL-E 2 oferuje funkcję Inpainting do dodawania i usuwania elementów na podstawie dodatkowych podpowiedzi, dzięki czemu można uwzględnić cienie, tekstury i odbicia. Outpainting umożliwia powiększanie w celu rozszerzenia kompozycji obrazu.

Najlepsze cechy DALL-E 2 by Open AI

Tworzenie obrazów o wysokiej jakości

Wiele narzędzi do edycji

Częste aktualizacje

Zabezpieczenia przed tworzeniem treści z nagością lub przemocą

Ograniczenia DALL-E 2 by Open AI

Bezpłatna wersja próbna nie jest już dostępna

Może przeoczyć dłuższe podpowiedzi

DALL-E 2 by Open AI ceny

$15 za 115 kredytów

DALL-E 2 by Open AI oceny i recenzje

G2 : 3.8/5 (20+ recenzji)

: 3.8/5 (20+ recenzji) Capterra: 5/5 (mniej niż 5 recenzji)

9. Khroma

Via: Khroma Kolor jest psychologicznym elementem projektu i może wpływać na proces podejmowania decyzji przez użytkowników. Ale wybranie odpowiedniej puli odcieni może być bardzo mylące. Zwróć się do Khroma, aby zawęzić idealną paletę za pomocą narzędzia kolorów AI!

Jako generator niestandardowych palet kolorów, Khroma jest niezastąpionym narzędziem do projektowania graficznego AI. Został on przeszkolony na tysiącach palet stworzonych przez ludzi, aby tworzyć kombinacje kolorów, które działają.

Dodatkowo możesz trenować jego sieć neuronową, wybierając kolory, które rezonują z tobą. Rezultatem są piękne i spersonalizowane palety, które można wyświetlać jako gradienty, typografię lub niestandardowe obrazy.

Zachowaj swoje ulubione kolory do późniejszego wykorzystania, wraz z ich nazwami, kodami heksadecymalnymi i ocenami dostępności WCAG. Szukasz czegoś konkretnego? Przefiltruj generator według czynników takich jak odcień, odcień i kolor.

Najlepsze cechy Khroma

Generator palet kolorów AI

Wyuczony algorytm

Wyświetlanie kolorów jako palet, gradientów, typografii lub obrazów

Zapisywanie ulubionych na później

Poręczny generator filtrów

Ograniczenia Khroma

Brak funkcji pobierania/eksportowania

Ceny Khroma

Darmowy

Oceny i recenzje Khroma

Product Hunt: 4.3/5 (15+ recenzji)

10. Jasper.ai

Via: Jasper.ai Każdy artysta obawia się wspólnego złoczyńcy - bloku twórczego. Na szczęście żyjemy w czasach, w których narzędzia AI, takie jak Jasper, ratują dzień projektantom, marketerom i pisarzom w rutynie, pomagając im tworzyć gwiezdne treści za pomocą podpowiedzi.

Platforma jest generatorem sztuki AI i pisarzem dla projektów wielofunkcyjnych. Aby wygenerować projekty graficzne, wystarczy:

Uruchomić generator Napisać podpowiedź Wybierz styl, taki jak anime lub malarstwo olejne Wygeneruj zawartość wolną od praw autorskich

Jasper tworzy cztery obrazy jednocześnie. Jego filtr treści zapewnia, że wrażliwe lub niebezpieczne kreacje są wykluczone z wyników.

Najlepsze cechy Jasper.ai

Wytrenowany silnik AI, który uczy się preferowanego stylu

Działa w ponad 30 językach

Protokoły bezpieczeństwa i prywatności na wysokim poziomie

Dostępna bezpłatna wersja próbna

Ograniczenia Jasper.ai

Przydałyby się samouczki dotyczące korzystania z niektórych funkcji

Nie można chronić praw autorskich do wygenerowanych obrazów

Ceny Jasper.ai

Kreator : $39/miesiąc*

: $39/miesiąc* Zespoły : $99/miesiąc

: $99/miesiąc Biznes: Skontaktuj się z działem sprzedaży

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Jasper.ai

G2 : 4.7/5 (1,000+ recenzji)

: 4.7/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,000+ reviews)

Twórz bez końca dzięki narzędziom ClickUp AI

Niezależnie od tego, czy jesteś projektantem, czy tylko zwykłym śmiertelnikiem potrzebującym szybkiego projektu, nasze wymienione narzędzia AI mogą sprawić, że Twoja kreatywna podróż będzie płynniejsza. Wykorzystaj ich potencjał, aby uzyskać dostęp do wspaniałych projektów do użytku osobistego lub biznesowego. 🤖

Wiele narzędzi, takich jak ClickUp, może generować treści dla różnych przypadków użycia, wspierać inicjatywy marketingowe i poprawić ROI .

Na co więc czekasz? Wykorzystaj przyszłość kreatywności z jednym ze swoich ulubionych pomocników AI!