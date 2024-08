7 darmowych szablonów AI dla ChatGPT

Generatywny Narzędzia AI, takie jak ChatGPT mogą poprawić wydajność wielu procesów biznesowych, niezależnie od tego, czy chodzi o dane powstania, marketing czy rozwój produktu. Czy ChatGPT może napisać kampanię e-mail? Tak. A co z przygotowaniem prezentacji sprzedażowej? Zdecydowanie!

ChatGPT może obniżyć koszty pracy i wnieść innowacyjne pomysły do Twojej pracy. Ale jest pewien haczyk - musisz wiedzieć, jak z nim "rozmawiać", aby zadziałała jego magia.

Ponieważ jego odpowiedzi są oparte na przetwarzanie języka naturalnego (NLP), musisz wyszeptać odpowiednią kombinację słów - powszechnie znanych jako "podpowiedzi" - do ucha AI, aby wygenerować konstruktywne odpowiedzi. 👂

Oczywiście, komponowanie podpowiedzi w celu wydobycia właściwych informacji z ChatGPT jest sztuką samą w sobie. Ludzie spędzają miesiące ucząc się tajników oprogramowania, oglądając samouczki lub zapisując się na zajęcia - ale można pójść na skróty z szablonami AI.

W tym artykule przedstawiamy siedem najlepszych darmowych szablonów AI z podpowiedziami ChatGPT dostosowanymi do różnych kontekstów i scenariuszy. Zdradzimy również, jak korzystać z tych narzędzi z pewnością siebie!

Co to jest podpowiedź AI?

Według słów Andreja Karpathy'ego (byłego szefa Tesla AI, obecnie pracującego dla twórcy ChatGPT, OpenAI), " Najgorętszym nowym językiem programowania jest angielski ." Zamiast skomplikowanego kodowania można użyć codziennego języka konwersacyjnego z AI (sztuczną inteligencją), aby uzyskać pożądane wyniki, niezależnie od tego, czy piszesz książkę, czy opracowujesz strategię marketingową .

Pisanie podpowiedzi AI jest jednak łatwiejsze do powiedzenia niż zrobienia.

Chatboty takie jak ChatGPT są zaprojektowane tak, aby stale się uczyć, więc ich odpowiedzi na nieustrukturyzowane podpowiedzi są trafione lub chybione. Czasami można uzyskać szczegółowe i spójne odpowiedzi za pomocą prostych danych wejściowych. Innym razem będziesz musiał zadowolić się niepoprawnymi faktami lub po prostu bezsensownymi odpowiedziami.

Pomyślmy teraz o szablonie AI jako szablon do komunikacji z ChatGPT i podobnymi narzędziami AI. 🤖

Zawiera podpowiedzi o dużym znaczeniu, opracowane przez ekspertów, zaprojektowane tak, aby stworzyć magię z modelami językowymi AI. Otrzymujesz precyzyjne odpowiedzi bez dodatkowego wysiłku ręcznego, co ostatecznie pomaga ci pracować szybciej i mądrzej.

Co składa się na dobry szablon podpowiedzi AI?

Przydatny szablon AI (sztucznej inteligencji) musi być:

Łatwy w użyciu : Nie powinien zawierać trudnych do wykonania instrukcji dotyczących wyszukiwania lub tworzenia podpowiedzi. W większości przypadków szablon oferuje gotowe do użycia podpowiedzi modelowane w celu wygenerowania celowej odpowiedzi

: Nie powinien zawierać trudnych do wykonania instrukcji dotyczących wyszukiwania lub tworzenia podpowiedzi. W większości przypadków szablon oferuje gotowe do użycia podpowiedzi modelowane w celu wygenerowania celowej odpowiedzi Precyzyjny : Odpowiedni szablon powinien zawierać jasne i konkretne podpowiedzi, które można po prostu skopiować i wkleić do chatboxa AI przy minimalnych zmianach. Dane wejściowe powinny mieć odpowiednią długość i strukturę, szczególnie w przypadku ChatGPT

: Odpowiedni szablon powinien zawierać jasne i konkretne podpowiedzi, które można po prostu skopiować i wkleić do chatboxa AI przy minimalnych zmianach. Dane wejściowe powinny mieć odpowiednią długość i strukturę, szczególnie w przypadku ChatGPT Możliwość dostosowania : Powinien umożliwiać edycję, łączenie, usuwanie lub dodawanie podpowiedzi, aby stworzyć unikalną bibliotekę danych wejściowych, która odpowiada Twoim potrzebom

: Powinien umożliwiać edycję, łączenie, usuwanie lub dodawanie podpowiedzi, aby stworzyć unikalną bibliotekę danych wejściowych, która odpowiada Twoim potrzebom Współpraca : Powinna pozwalać na wyróżnianie, grupowanie i udostępnianie wartościowych podpowiedzi swojemu zespołowi, aby ograniczyć wersję próbną i błędy związane z procesem wprowadzania danych

: Powinna pozwalać na wyróżnianie, grupowanie i udostępnianie wartościowych podpowiedzi swojemu zespołowi, aby ograniczyć wersję próbną i błędy związane z procesem wprowadzania danych Dostosowany do roli : Ze względu na szeroki zakres podpowiedzi AI, najlepiej jest wybrać szablon, który zaspokaja jedną konkretną rolę lub wiedzę specjalistyczną, taką jak:

Copywriting Marketing Tworzenie aplikacji Zarządzanie projektami

: Ze względu na szeroki zakres podpowiedzi AI, najlepiej jest wybrać szablon, który zaspokaja jedną konkretną rolę lub wiedzę specjalistyczną, taką jak:

Dlaczego potrzebujesz dobrego AI Prompt?

W kontekście AI, podpowiedzi działają jak kluczowe światła przewodnie, kierując AI do generowania pożądanej, wysokiej jakości zawartości. Instrukcje te pomagają w pełni wykorzystać potencjał narzędzi AI, takich jak ChatGPT. Poniżej znajduje się kilka powodów, dla których dobrze skonstruowany podpowiedź AI jest integralną częścią doświadczenia AI.

Precyzja: Dobra podpowiedź pomaga utrzymać dokładność wyników AI poprzez zdefiniowanie jasnych wytycznych dla zadania. Wynikiem jest wysokiej jakości zawartość precyzyjnie dostosowana do potrzeb użytkownika.

Efektywność czasowa: Precyzyjne podpowiedzi eliminują potrzebę ciągłych poprawek, pomagając zaoszczędzić cenny czas. Przyczynia się to do zwiększenia ogólnej wydajności.

Kontrola: Skuteczne podpowiedzi umożliwiają kierowanie AI w określonym kierunku, zapewniając dostawcy większą kontrolę nad wynikami i zgodność z wymaganiami.

Trafność: Wysokiej jakości podpowiedzi pomagają w tworzeniu spójnych i trafnych odpowiedzi. Bez nich odpowiedzi mogą odbiegać od rzeczywistych potrzeb, marnując zasoby.

Uczenie się: Podpowiedzi stanowią podstawę do lepszego zrozumienia narzędzi AI. Doskonaląc swoje podpowiedzi, odkrywasz możliwości i limity AI, uwalniając w ten sposób jej pełny potencjał.

Dobry podpowiedź AI ostatecznie prowadzi do lepszych, wyższej jakości wyników, optymalizuje czas i zapewnia maksymalne wykorzystanie narzędzia AI. Zasadniczo jest to brama do owocnej pracy z AI.

7 darmowych szablonów podpowiedzi AI do wykorzystania w ChatGPT

Ręcznie wybraliśmy siedem najlepszych szablonów AI od ClickUp aby zwiększyć wykorzystanie narzędzi takich jak ChatGPT przez Twój zespół. Każdy szablon skupia się na podpowiedziach dla konkretnej specjalizacji:

Marketing HR i rekrutacja Zarządzanie produktem Pisanie Copywriting Zarządzanie projektami Inżynieria

Szablony te mogą pomóc odblokować ekscytujące możliwości dla Twojego Businessu. Dowiedzmy się, jak działają i poznajmy odpowiednie zastosowania każdego z nich.

1. Szablon podpowiedzi marketingowych ClickUp ChatGPT

ClickUp ChatGPT Podpowiedzi do szablonu marketingowego

Chcesz przenieść swoje wysiłki marketingowe na wyższy poziom? Nie szukaj dalej niż szablon Szablon podpowiedzi marketingowych ChatGPT . Jest to skarbnica 600+ podpowiedzi, które pomogą Ci rozpocząć innowacyjne kampanie, zaangażować i dostarczyć wartość odbiorcom docelowym oraz zwiększyć sprzedaż.

Niezależnie od tego, czy piszesz nagłówki reklam Google, czy potrzebujesz pomysłów na przyciski wezwania do działania, ten łatwy w użyciu szablon jest idealnym rozwiązaniem. Podpowiedzi podzielone są na 40+ kategorii, w tym:

Branding i pozycja

Marketing afiliacyjny

Kopia reklam na Facebooku

Instagram

Marketing wydarzeń

Załóżmy, że sprzedajesz biżuterię online i musisz napisać opis produktu dla naszyjnika z cyrkoniami, który idealnie pasuje do każdego codziennego stroju.

W takim przypadku otwórz szablon, znajdź kategorię Opisy produktów i zanurz się w dostępnej puli podpowiedzi. Kompatybilną opcją może być: "Napisz opis produktu, który jest odpowiedni dla naszej strony internetowej i zawiera [konfigurowalne informacje] o naszym [produkcie/usłudze]"

W przypadku marketingu SEO wypróbuj podpowiedzi, które pomogą Ci napisać opis produktu bogaty w słowa kluczowe, aby uzyskać wyższą pozycję w wynikach wyszukiwania. Masz również możliwość włączenia persona użytkownika żądania w podpowiedzi.

Masz pomysły na więcej konwersji potencjalnych klientów? Mieszaj i dopasowuj, aby tworzyć spersonalizowane podpowiedzi w szablonie i zapisuj je do wykorzystania w przyszłości!

2. Szablon podpowiedzi ClickUp ChatGPT dla HR i rekrutacji

Podpowiedzi ClickUp ChatGPT dla szablonu HR & Recruiting

Specjaliści HR często spędzają znaczną część swojego czasu na powtarzalnych zadaniach administracyjnych. Dzięki Podpowiedzi ChatGPT dla szablonu HR możesz wykorzystać porady oparte na AI, aby:

Opracować strategie poruszania się po wielu procesach HR

Tworzyć plany rozwoju kariery dla pracowników

Przygotowywać zawartość taką jak opis stanowiska,podręcznik pracownika, list motywacyjny lub ogłoszenie

Szablon dzieli 140+ szablonów na 10 ukierunkowanych grup, w tym listy ofert pracy, przewodniki onboardingowe oraz oceny wyników . Edytuj i niestandardowo dostosuj szablon, aby dodać nowe podpowiedzi, które uznasz za przydatne dla swojej organizacji. Podziel się swoją mądrością HR ze swoim zespołem za pomocą jednego kliknięcia! 🦉

Załóżmy, że jesteś asystentem HR i próbujesz wymyślić zabawne zajęcia z budowania zespołu dla zespołu sprzedaży. Przejdź do podpowiedzi Teams Meetings i użyj: "Stwórz listę angażujących aktywności teambuildingowych i icebreakerów na spotkania zespołu sprzedaży, mających na celu wspieranie współpracy i wzmacnianie dynamiki zespołu"

Ten szablon jest pełen zasobów, które pomogą ci budować pozytywne środowisko pracy. Zapoznaj się z opcjami zachęcania do udostępniania pomysłów, zapewniania uznania i nagród, zbierania opinii pracowników lub promowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym!

Chociaż szablon ten jest przeznaczony głównie dla specjalistów ds. zasobów ludzkich, może również pomóc osobom poszukującym pracy dzięki podpowiedziom dotyczącym tworzenia listu motywacyjnego, podania o pracę i odpowiedzi na typowe pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

3. ClickUp ChatGPT Podpowiedzi dla szablonu zarządzania produktem

ClickUp ChatGPT Podpowiedzi dla szablonu zarządzania produktem

Jako menedżer produktu , musisz nieustannie analizować rynki, warunki konkurencji i lawinę opinii klientów przed opracowaniem kolejnej strategii. Łatwo jest przytłoczyć swoje zmysły i stracić z oczu szerszy obraz.

The Podpowiedzi ChatGPT dla szablonu zarządzania produktem może wyciągnąć Cię z rutyny, oszczędzając czas dzięki 130+ rozbudowanym podpowiedziom. Instrukcje są podzielone na 13 kategorii, obejmujących zarządzanie produktem przypadki użycia, takie jak

Rozwój funkcji

Strona docelowa

Testy z użytkownikami

Projektowanie UX

Wprowadzenie produktu na rynek

Załóżmy, że planujesz przeprowadzić badania zachowań użytkowników dla aplikacja zwiększająca wydajność dla nastolatków. Szablon umożliwia ustawienie kilku szczegółowych podpowiedzi ChatGPT do rozmów z użytkownikami. Możesz użyć dokładnych podpowiedzi z szablonu lub wprowadzić eksperymentalne zmiany.

Zakończone podpowiedzi mogą wyglądać następująco: "Wyjaśnij proces projektowania i przeprowadzania wywiadu z użytkownikiem dla aplikacji zapewniającej wydajność dla nastolatków, zapewniając wskazówki dotyczące przygotowywania pytań do wywiadu, wyboru uczestników i zarządzania procesem wywiadu."

Zalecamy wypróbowanie podpowiedzi szablonu Analiza jakościowa, jeśli masz trudności z identyfikacją dominujących tematów w danych badawczych. Mogą one być bardzo pomocne w uzyskaniu ChatGPT do interpretacji złożonych narracji wpływających na produkt. 📢

Release Notes to kolejny pomocny zbiór podpowiedzi do opracowania problemów związanych z nowymi funkcjami, ulepszeniami i poprawkami błędów z pomocą AI.

4. ClickUp ChatGPT Podpowiedzi do pisania szablonu

ClickUp ChatGPT Podpowiedzi do pisania szablonu

Blok pisarski nigdy nie jest przyjemny. Godzinami wpatrujesz się w kartkę (lub ekran) i rozczulasz się nad sobą - ale nie znajdujesz ani krzty inspiracji. Zaufaj ChatGPT Podpowiedzi do szablonu pisania aby rozpalić iskrę kreatywności i pokazać swoje prawdziwe oblicze! ✍️

Przed omówieniem tego, co oferuje szablon, wyjaśnijmy, że nie jest to magiczna różdżka do wsparcia plagiatorów, którzy chcą przepakować cudzą pracę.

Zamiast tego został zaprojektowany w celu wsparcia całego procesu pisania, zwłaszcza w następujących czterech obszarach:

Generowanie pomysłów natworzenie wszelkiego rodzaju zawartościw tym postów na blogach i poradników Oferowanie świeżych perspektyw w celu zaangażowania czytelników docelowych Odkrywanie nowych podejść do pisania danego artykułu Szczegółowy wgląd w styl pisania

Szablon umożliwia dostęp do ponad 200 podpowiedzi w 20 kategoriach, od blogów i biografii po prace dyplomowe i fan fiction.

Omówmy typowe zastosowanie szablonu: Pisanie powieści!

Nazwijmy naszego pisarza Riley. Pracuje nad fajnym dziełem fantasy, ale zwlekają , straszny produkt uboczny bloku pisarskiego.

Wszystko, co Riley musi zrobić, to udać się do sekcji Novels. Mogą niestandardowo dostosować i wprowadzić do ChatGPT następującą podpowiedź: "Pomóż mi opracować harmonogram pisania dla mojej powieści [gatunek], która dotyczy [główny temat powieści], pamiętając, że mogę poświęcić [liczba godzin tygodniowo] na pisanie"

A co jeśli Riley zabraknie pomysłów na zwroty akcji? Być może pomoże jej ta podpowiedź: "_Jakie są innowacyjne pomysły na fabułę nowej [gatunek] powieści, które mogłyby zapewnić unikalny zwrot w tradycyjnej narracji?"

Dla pisarzy przytłoczonych terminami, ten szablon oferuje śledzenie czasu , przypomnienia i narzędzia szacowanego czasu, aby pomóc w zaplanowanych dostawach.

5. Szablon podpowiedzi ClickUp ChatGPT do copywritingu

ClickUp ChatGPT Podpowiedzi do szablonu Copywriting

ChatGPT jest jednym z najbardziej wydajnych Narzędzi AI do copywritingu tam, ale jest tak dobry, jak podpowiedzi rzucane przez użytkownika. Powrót do Podpowiedzi ChatGPT dla szablonu Copywriting aby skorzystać z pisania opartego na AI i zaangażować czytelników za pomocą wysokiej jakości kopii informacyjnych.

Ten darmowy szablon AI oferuje 600+ podpowiedzi, które pomogą ci stworzyć zawartość z klasą w oparciu o grupy docelowe, takie jak milenialsi, entuzjaści zdrowia, właściciele firm lub inwestorzy

Oto jak korzystać z tego szablonu:

Uruchom szablon i przejdź do sekcji Copywriting Znajdź podkategorię podpowiedzi, która Cię odsetki, takie jak opis odcinka podcastu, kopia strony docelowej, reklama w mediach społecznościowych lub skrypty wideo Wybierz podpowiedź, która jest zgodna z twoimi intencjami, na przykład nakłonienie czytelnika do zakupu produktu, wzięcia udziału w wydarzeniu lub zarejestrowania się w usłudze Zastąp zmienne w nawiasach odpowiednimi informacjami Skopiuj podpowiedź do ChatGPT

Możesz dodać elementy budujące zaufanie do swojej kopii z podpowiedziami, aby zintegrować cytaty klientów, historie powodzenia lub inne przydatne dane, które potwierdzają Twój produkt!

6. ClickUp ChatGPT Podpowiedzi do szablonu zarządzania projektami

ClickUp ChatGPT Podpowiedzi do szablonu zarządzania projektami

Narzędzia AI uprościły komplikacje związane z zarządzaniem projektami zarządzanie projektami (PM). Dla przykładu, ChatGPT może do zrobienia za Ciebie ciężką pracę związaną z danymi, gdy tworząc plany projektów lub zarządzanie harmonogramami Teams . Im bardziej precyzyjne podpowiedzi, tym lepszych sugestii można się spodziewać.

Wykorzystanie funkcji Podpowiedzi ChatGPT dla szablonu zarządzania projektami do symulacji potencjalnych rozwiązań codziennych problemów związanych z zarządzaniem projektami. Zawiera około 200 podpowiedzi:

Wybrać idealne metodologii zarządzania projektami (np. agile lub waterfall)

Tworzenie zadań i automatyzacja tych powtarzalnych

Opracowanie oś czasu zakończonych działań

Burza mózgówstrategie realizacji projektów Dostosowywanie rozwiązań w oparciu o ocenę ryzyka ianaliza interesariuszy Opracowanie systemu śledzenia działań

Jeśli próbujesz znaleźć rozwiązania w ramach ograniczeń czasowych lub budżetowych, zapoznaj się z kolekcjami podpowiedzi szablonu dla Budżetowania i kontroli kosztów, Metody ścieżki krytycznej i Zarządzania zasobami.

Na przykład, próbujesz przewidzieć wyzwania budżetowe, które mogą pojawić się w nowym projekcie oprogramowania. Przejdź do podpowiedzi Budżetowanie i kontrola kosztów i wypróbuj tę opcję: "Wyjaśnij typowe wyzwania napotykane podczas zarządzania budżetem projektu i kosztami w rozwoju oprogramowania oraz podaj potencjalne rozwiązania tych trudności"

Użyj zmienionych danych wejściowych i obserwuj, jak ChatGPT wymyśla sposoby na uniknięcie konfliktów związanych z budżetowaniem. Jeśli spodoba Ci się nieszablonowa sugestia, możesz kontynuować rozmowę z ChatGPT, aby uzyskać wgląd we wdrażanie rozwiązania. 💡

7. Szablon podpowiedzi ClickUp ChatGPT dla inżynierów

ClickUp ChatGPT Podpowiedzi dla szablonu inżynieryjnego

Komunikowanie problemów inżynieryjnych może być szczególnie trudne, ale Podpowiedzi ChatGPT dla szablonu inżynierskiego ułatwia to.

Jedną z najmocniejszych stron szablonu są podpowiedzi dla nieustrukturyzowanych danych. Zwykle jest to wyzwanie, z którym można sobie poradzić i naprawdę można wykorzystać perspektywę AI.

Powiedzmy, że kierujesz dużym zespołem inżynierów i zauważyłeś, że Twoi pracownicy nie nadają na tych samych falach. Może to prowadzić do nierozwiązanych konfliktów i wyników przeciwnych do zamierzonych, ale jak to zrobić?

Zamiast tracić godziny na wymyślanie niejasnych rozwiązań, po prostu przejdź do szablonu i wypróbuj tę podpowiedź: "Opracuj narzędzie, które usprawni współpracę między członkami zespołu, ułatwiając komunikację i usprawniając ogólny proces rozwoju."

Do dyspozycji masz ponad 200 podpowiedzi ChatGPT, ale nie musisz ich wszystkich przeglądać. ClickUp podzielił je na kilkanaście przypadków użycia, w tym Kodowanie AI , raportowanie błędów, analiza danych, specyfikacje techniczne i retrospektywy sprintów . Dostępne są nawet podpowiedzi dotyczące pisania technicznego, idealne do tworzenia profesjonalnie wyglądających podręczników użytkownika, propozycji i raportów z badań!

Dostępne podpowiedzi zostały zaprojektowane z myślą o najnowszych trendach i technologiach, więc możesz wymyślić tak wiele zastosowań, jak tylko możesz sobie wyobrazić. Użytkownikami szablonu są głównie twórcy oprogramowania, naukowcy zajmujący się danymi, programiści, projektanci i inni Testerzy QA .

Najlepsze praktyki dotyczące podpowiedzi AI

Zanim zanurzysz się w świat szablonów i podpowiedzi AI, oto kilka najlepszych praktyk, o których warto pamiętać:

Podpowiedzi powinny być krótkie i wyczyszczone. Pamiętaj, że ChatGPT i inne narzędzia AI mają ograniczony czas uwagi!

Nie kopiuj i nie wklejaj podpowiedzi z biblioteki szablonów. Wprowadź zmiany, które pasują do Twojego kontekstu. Pomoże to narzędziu AI lepiej zrozumieć twoje intencje i zapewni bardziej odpowiednie wyniki.

Eksperymentuj z różnymi podpowiedziami, aby wyzwalać unikalne odpowiedzi. Ta sama podpowiedź może mieć wiele interpretacji, więc mieszanie jej może prowadzić do różnych sugestii.

Nie polegaj wyłącznie na AI. Użyj własnego osądu i doświadczenia, aby ocenić wyniki.

Śledź, które podpowiedzi są dla ciebie najlepsze i wykorzystuj je ponownie w przyszłości.

Bądź cierpliwy zNarzędzia AI takimi jak ChatGPT. Uzyskanie pożądanego wyniku może zająć kilka prób, ale wytrwałość doprowadzi do powodzenia!

Typowe błędy podpowiedzi AI, których należy unikać

Dokładne podpowiedzi AI to sztuka, ale niektóre typowe błędy mogą utrudniać proces i obniżać jakość wyników. Przyjrzyjmy się głównym pułapkom, których należy unikać:

Nieprecyzyjne instrukcje: Niejednoznaczne instrukcje mogą dezorientować AI i prowadzić do mniej użytecznych odpowiedzi. Upewnij się, że podpowiedzi są konkretne i dobrze zdefiniowane.

Niejednoznaczne instrukcje mogą dezorientować AI i prowadzić do mniej użytecznych odpowiedzi. Upewnij się, że podpowiedzi są konkretne i dobrze zdefiniowane. Zbyt długie podpowiedzi: Przeładowanie AI ciężkimi podpowiedziami często prowadzi do utraty koncentracji. Podpowiedzi powinny być zwięzłe, ale szczegółowe.

Przeładowanie AI ciężkimi podpowiedziami często prowadzi do utraty koncentracji. Podpowiedzi powinny być zwięzłe, ale szczegółowe. Nieprawidłowa składnia: Błędy składniowe w podpowiedziach mogą znacznie osłabić zdolność AI do zrozumienia kontekstu. Dokładnie sprawdź swoje instrukcje pod kątem problemów ze składnią.

Błędy składniowe w podpowiedziach mogą znacznie osłabić zdolność AI do zrozumienia kontekstu. Dokładnie sprawdź swoje instrukcje pod kątem problemów ze składnią. Brak kontekstu: Dostarczenie niewystarczającego kontekstu może skutkować błędnymi odpowiedziami. Zawsze uwzględniaj istotne szczegóły kontekstu w swoich podpowiedziach.

Dostarczenie niewystarczającego kontekstu może skutkować błędnymi odpowiedziami. Zawsze uwzględniaj istotne szczegóły kontekstu w swoich podpowiedziach. Nadmierne poleganie na AI: Chociaż narzędzia AI mogą być przydatne, ważne jest, aby nie powierzać im skomplikowanych zadań, do których nie zostały stworzone. Używaj AI jako narzędzia, a nie zamiennika.

Chociaż narzędzia AI mogą być przydatne, ważne jest, aby nie powierzać im skomplikowanych zadań, do których nie zostały stworzone. Używaj AI jako narzędzia, a nie zamiennika. Ignorowanie sugestii AI: Czasami AI może zasugerować podpowiedź zmian. Sugestie te mogą być cenne, więc bądź otwarty na ich zmianę.

Unikając tych typowych błędów, możesz skutecznie korzystać z podpowiedzi AI, aby generować najbardziej dokładne i przydatne odpowiedzi.

Przykłady podpowiedzi AI dla ChatGPT

Tworzenie odpowiednich podpowiedzi może znacznie poprawić interakcje z programami AI, takimi jak ChatGPT. Aby dać ci przewagę, oto kilka przykładów dla różnych przypadków użycia:

Przykłady podpowiedzi AI dla marketingu

"Wygeneruj 5 unikalnych sloganów dla nowej linii organicznych kosmetyków do pielęgnacji skóry, atrakcyjnych dla świadomych ekologicznie konsumentów"

"Przygotuj przekonujący temat e-maila do newslettera podkreślającego naszą najnowszą kolekcję mody"

"Stwórz atrakcyjne meta opisy dla naszego nowego zakresu produktów fitness skupiających się na odchudzaniu"

"Zaproponuj atrakcyjne podpisy do postów na Instagramie promujących naszą nową wegańską restaurację"

"Stwórz tekst do angażującej reklamy na Facebooku promującej naszą nadchodzącą coroczną letnią wyprzedaż"

Przykłady podpowiedzi AI dla HR i rekrutacji

"Przygotuj opis stanowiska dla początkującego inżyniera oprogramowania w naszej organizacji"

"Zaproponuj kilka angażujących działań budujących zespół na nasze następne wirtualne spotkanie."

"Przygotuj odpowiedź e-mail do kandydata odrzuconego po ostatniej rundzie rozmowy kwalifikacyjnej"

"Wymyśl ustawienie pięciu ogólnych pytań behawioralnych na rozmowę kwalifikacyjną"

"Opracuj wytyczne dotyczące przekazywania informacji zwrotnych podczas oceny wyników"

Zarządzanie produktem Przykłady podpowiedzi AI

"Nakreśl plan wprowadzenia nowego produktu dla aplikacji do edycji zdjęć."

"Zaproponuj pięć sposobów gromadzenia i uwzględniania opinii klientów w naszej strategii rozwoju produktu."

"Napisz notatki do wydania dla nowej funkcji odzyskiwania danych po awarii w naszym oprogramowaniu"

"Znajdź potencjalne czynniki ryzyka, które mogą opóźnić aktualizację naszego oprogramowania"

"Opracowanie krótkiej wiadomości dla niestandardowych klientów wyjaśniającej potencjalne problemy podczas migracji produktu"

Przykłady podpowiedzi dotyczących pisania AI

"Podaj trzy odsetki zwrotów akcji dla powieści science fiction."

"Napisz trzymający w napięciu akapit otwierający zagadkę morderstwa"

"Nakreśl wciągający wpis na blogu podróżniczym z funkcją nietypowych miejsc"

"Stwórz prowokujące do myślenia pytania do dyskusji w klubie książki na temat najnowszego bestsellera"

"Wymyśl pięć różnych zakończeń powieści romantycznej"

Przykłady podpowiedzi dla AI w copywritingu

"Napisz atrakcyjny opis produktu dla naszego nowego zakresu ręcznie robionych świec"

"Stwórz chwytliwy nagłówek billboardu dla kampanii marketingowej siłowni fitness"

"Stwórz przekonujące wezwanie do działania w e-mailu dotyczącym zbiórki pieniędzy"

"Skomponuj intrygujący zwiastun naszej nadchodzącej premiery"

"Przygotuj angażujący komunikat prasowy ogłaszający publiczną listę naszej firmy"

Zarządzanie projektami Przykłady podpowiedzi AI

"Napisz krótką propozycję projektu rozwoju mobilnej aplikacji bankowej."

"Wygeneruj ustawienie zadań dla fazy projektowania projektu przebudowy strony internetowej"

"Nakreśl plan komunikacji dla sześciomiesięcznego projektu rozwoju oprogramowania"

"Opracuj deklarację zakresu projektu dla uruchomienia aplikacji start-upu"

"Dostarczenie planu spotkania inaugurującego projekt"

Przykłady podpowiedzi z zakresu inżynierii AI

"Rozszyfruj problem dotyczący stworzenia modelu uczenia maszynowego do przewidywania cen akcji."

"Opracuj krok po kroku plan optymalizacji czasu ładowania witryny e-commerce"

"Opracuj przewodnik rozwiązywania problemów z oprogramowaniem, aby rozwiązać problemy z logowaniem użytkowników"

"Przygotuj opis techniczny nowej technologii akumulatorów do samochodów elektrycznych"

"Napisz raportowanie postępów w sześciomiesięcznym projekcie rozwoju infrastruktury"

Więcej zrobione w krótszym czasie z najlepszymi szablonami podpowiedzi AI

To wciąż wczesne dni, ale można powiedzieć, że Generatory sztuki AI i asystenci pisania sprawiły, że dane powstania stały się dostępne dla każdego.

Wymienione szablony podpowiedzi AI mogą zaoszczędzić czas i pieniądze na krytycznych procesach biznesowych, takich jak marketing i obsługa klienta. Jeśli jednak szukasz bardziej praktycznego wsparcia AI dla swoich celów, wypróbuj ClickUp AI asystent oparty na AI.

ClickUp AI może pomóc w generowaniu pomysłów i pracować szybciej bez sięgania po ChatGPT. Użyj go do burzy mózgów pomysły dla startupów , tworzyć briefy projektów, poprawić swoje pisanie , przygotuj list motywacyjny i nie tylko! ✏️