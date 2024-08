8 najlepszych praktyk tworzenia skutecznego przepływu pracy w mediach społecznościowych

Krajobraz mediów społecznościowych stale ewoluuje. To, co działało wczoraj, może nie działać dzisiaj, a to, co działa dzisiaj, może nie działać jutro. Dlatego tak ważne jest posiadanie cykl pracy w mediach społecznościowych na których możesz polegać, aby Twoja strategia dotycząca zawartości była zorganizowana i skuteczna.

Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania dla każdego biznesu, ale istnieją najlepsze praktyki, które mogą pomóc w stworzeniu skutecznego cyklu pracy w mediach społecznościowych. Oto osiem z nich, które można wdrożyć, aby stworzyć usprawniony i powodzenie cykl pracy w mediach społecznościowych.

Czym jest cykl pracy w mediach społecznościowych?

Cykl pracy w mediach społecznościowych to system zarządzania danymi powstania, publikacji i promocji postów w mediach społecznościowych. Zarządzany przez różnych członków zespołu ds. mediów społecznościowych, obejmuje wszystkie kroki związane z tworzeniem, przygotowywaniem, publikowaniem i promocją zawartości, od pomysłu po analizę.

przez Research Gate Najlepsze cykle pracy w mediach społecznościowych są elastyczne i można je dostosowywać do zmieniających się warunków. Powinny być również łatwe w użyciu i zrozumiałe, aby pomóc zespołowi zarządzać zadaniami w mediach społecznościowych tak efektywnie, jak to tylko możliwe.

Korzyści z usprawnionego cyklu pracy w mediach społecznościowych

Istnieje wiele korzyści z posiadania mediów społecznościowych zarządzanie cyklem pracy w tym:

Usprawnia proces tworzenia zawartości oszczędzając w ten sposób cenny czas

Zapewnia, że cała zawartość jest wysokiej jakości, wolna od błędów i skuteczna

Pomaga lepiej mierzyć wyniki działań (społecznościowych)kampanie medialne* Alokacja zasobów staje się o wiele łatwiejsza

Zapobiega redundancji i powielaniu wysiłków Teraz, zanim zagłębimy się w konkretne praktyki związane z przepływem pracy w mediach społecznościowych, omówmy kilka ogólnych aspektów, o których należy pamiętać, aby zacząć:

**Zachowaj prostotę - ostatnią rzeczą, jakiej chcesz, jest zawiły, skomplikowany system, którego nikt nie rozumie i nie wie, jak z niego korzystać. Zadbaj o to, by przepływ pracy w mediach społecznościowych był jak najprostszy, aby każdy członek zespołu mógł z niego łatwo korzystać

Uczyń go elastycznym i adaptowalnym . Cykl pracy w mediach społecznościowych powinien być wystarczająco elastyczny, aby dostosować się do stale zmieniającego się krajobrazu mediów społecznościowych i twojego zespołu. Powinno być łatwo dodawać nowe kroki lub usuwać niepotrzebne w razie potrzeby

. Cykl pracy w mediach społecznościowych powinien być wystarczająco elastyczny, aby dostosować się do stale zmieniającego się krajobrazu mediów społecznościowych i twojego zespołu. Powinno być łatwo dodawać nowe kroki lub usuwać niepotrzebne w razie potrzeby Automatyzacja tam, gdzie to możliwe . Automatyzacja może pomóc zaoszczędzić wiele czasu i wysiłku, jeśli chodzi o proces przepływu pracy w mediach społecznościowych. Poszukaj sposobów na automatyzację powtarzających się zadań, npplanowanie postów lub wysyłanie przypomnień

Używaj szablonów mediów społecznościowych . Szablony cyklu pracy mogą pomóczaoszczędzić czas poprzez usprawnienie procesu tworzenia zawartości. Tworzenie szablonów dla popularnych typów zawartości, takich jak posty na blogu lub infografiki, może pomóc w szybszym tworzeniu zawartości. Dobrym sposobem na tworzenie szablonów jest pobranie zawartości, zmiana tła zdjęcia i zapisanie go do wykorzystania w przyszłości. W ten sposób będziesz mieć bank elementów, z którymi możesz eksperymentować lub je tworzyć

. Szablony cyklu pracy mogą pomóczaoszczędzić czas poprzez usprawnienie procesu tworzenia zawartości. Tworzenie szablonów dla popularnych typów zawartości, takich jak posty na blogu lub infografiki, może pomóc w szybszym tworzeniu zawartości. Dobrym sposobem na tworzenie szablonów jest pobranie zawartości, zmiana tła zdjęcia i zapisanie go do wykorzystania w przyszłości. W ten sposób będziesz mieć bank elementów, z którymi możesz eksperymentować lub je tworzyć Śledź swoje postępy Upewnij się, że śledzisz swoje postępy, abyś mógł zobaczyć, co działa, a co nie. Pomoże ci to dostroić swój cykl pracy i strategię mediów społecznościowych oraz wprowadzić niezbędne zmiany

Teraz, gdy masz już ogólne pojęcie o cyklach pracy w mediach społecznościowych, przejdźmy do konkretnych najlepszych praktyk tworzenia takich, które działają dla Ciebie i Twojego zespołu.

8 najlepszych praktyk tworzenia skutecznego cyklu pracy w mediach społecznościowych

1. Ustal role i obowiązki

Pierwszym krokiem w tworzeniu cyklu pracy w mediach społecznościowych jest ustalenie, kto będzie zaangażowany oraz jakie będą ich role i obowiązki. Pomoże to upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie i znają swoją rolę i wkład w proces.

Oto kilka ról, które mogą ze sobą współpracować w zakresie zarządzanie mediami społecznościowymi :

Menedżer ds. mediów społecznościowych: Menedżerowie ds. mediów społecznościowych są odpowiedzialni za zarządzanie codziennymi działaniami kanałów mediów społecznościowych, tworzenie skutecznych strategii mediów społecznościowych i zapewnienie płynnego cyklu pracy w mediach społecznościowych dla zespołu. Może to obejmować zadania takie jak publikowanie zawartości, odpowiadanie na komentarze i monitorowanie analityki (choć znowu, zależy to w dużej mierze od organizacji).

Menedżerowie ds. mediów społecznościowych są odpowiedzialni za zarządzanie codziennymi działaniami kanałów mediów społecznościowych, tworzenie skutecznych strategii mediów społecznościowych i zapewnienie płynnego cyklu pracy w mediach społecznościowych dla zespołu. Może to obejmować zadania takie jak publikowanie zawartości, odpowiadanie na komentarze i monitorowanie analityki (choć znowu, zależy to w dużej mierze od organizacji). Twórca zawartości: Ta rola jest przeznaczona dla tych, którzy pomagają urzeczywistniać pomysły dotyczące zawartości itworzą zawartość dla teamów marketingowych. Nie musi to być ograniczone konkretnie do zawartości mediów społecznościowych, ponieważ mogą one również zmieniać przeznaczenie innych treści, takich jak posty na blogu do mediów społecznościowych. Jednym z przykładów może być podzielenie wpisu na blogu na krótkie fragmenty do relacji na Instagramie.

Ta rola jest przeznaczona dla tych, którzy pomagają urzeczywistniać pomysły dotyczące zawartości itworzą zawartość dla teamów marketingowych. Nie musi to być ograniczone konkretnie do zawartości mediów społecznościowych, ponieważ mogą one również zmieniać przeznaczenie innych treści, takich jak posty na blogu do mediów społecznościowych. Jednym z przykładów może być podzielenie wpisu na blogu na krótkie fragmenty do relacji na Instagramie. Menedżer społeczności : Community manager jest odpowiedzialny za budowanie społeczności. Do jego zadań należy moderowanie kont w mediach społecznościowych, pomoc w tworzeniu silnej obecności w mediach społecznościowych i angażowanie społeczności. Są odpowiedzialni za budowanie relacji z odbiorcami na wielu platformach, odpowiadanie na komentarze i wiadomości, monitorowanie negatywnych nastrojów i odpowiadanie na pytania, a wszystko to przy użyciu głosu marki

: Community manager jest odpowiedzialny za budowanie społeczności. Do jego zadań należy moderowanie kont w mediach społecznościowych, pomoc w tworzeniu silnej obecności w mediach społecznościowych i angażowanie społeczności. Są odpowiedzialni za budowanie relacji z odbiorcami na wielu platformach, odpowiadanie na komentarze i wiadomości, monitorowanie negatywnych nastrojów i odpowiadanie na pytania, a wszystko to przy użyciu głosu marki Projektant: Projektanci tworzą wizualną zawartość postów społecznościowych i mogą być również zaangażowani wfilmowanie i edytowanie materiałów wideo. Aby uzyskać większą wydajność, projektant musi być zsynchronizowany zcopywriterem i twórcą zawartościa w większości organizacji te dwie role są wysoce symbiotyczne

Projektanci tworzą wizualną zawartość postów społecznościowych i mogą być również zaangażowani wfilmowanie i edytowanie materiałów wideo. Aby uzyskać większą wydajność, projektant musi być zsynchronizowany zcopywriterem i twórcą zawartościa w większości organizacji te dwie role są wysoce symbiotyczne Analityk: Analityk jest odpowiedzialny za analizę wyników każdej kampanii w mediach społecznościowych i wysiłków marketingowych. Obejmuje to takie zadania, jak śledzenie wskaźników, przeprowadzanie badań, dostarczanie kluczowym danym i pisanie raportów.

Nie wszystkie z tych ról będą odpowiednie dla każdego biznesu, więc będziesz musiał dostosować swój zespół do konkretnych potrzeb. Po ustaleniu, kto będzie zaangażowany, nadszedł czas, aby rozpocząć tworzenie mediów społecznościowych cykl pracy nad zawartością .

Optymalizuj swój cykl pracy za pomocą **Narzędzia mediów społecznościowych !

A co z konkretnymi sytuacjami?

Istnieje kilka specyficznych sytuacji, które należy wziąć pod uwagę podczas tworzenia cyklu pracy w mediach społecznościowych. Oto kilka przykładów:

Jeśli pracujesz z wieloma członkami zespołu, musisz ustalić, kto jest odpowiedzialny za każde zadanie. Ten punkt zasługuje na powtórzenie, ponieważ wiele teamów social media pomija ten aspekt i nie inwestuje tyle uwagi, ile potrzeba, w podział obowiązków

Współpracując z zewnętrznymi wykonawcami, musisz ustalić jasne wytyczne dotyczące ich pracy - terminy, wyniki, oczekiwania itp. Wytyczne te muszą również obejmować takie kwestie, jak głos i ton marki. Niewiele rzeczy jest bardziej czasochłonnych i ograniczających wydajność niż konieczność ciągłego edytowania i nadzorowania zawartości pod kątem spójności marki

Prawdopodobnie będziesz pracować z wieloma kontami w mediach społecznościowych, więc będziesz musiał ustanowić oddzielne cykle pracy dla każdego z nich. Nie oznacza to tworzenia kompleksowego cyklu pracy dla każdego konta - raczej musi on uwzględniać (gra słów zamierzona) specyfikę każdej strony. Strona obsługi klienta nie będzie miała takich samych wymagań jak, powiedzmy, strona marki

A co z działem prawnym, HR i innymi interesariuszami? Kiedy powinni być zaangażowani?

Ta sekcja obejmie procesy zatwierdzania bardziej niż sam przepływ pracy w mediach społecznościowych, ale nadal wymaga własnych wyjaśnień.

wszystko zależy od wielkości organizacji, celów udostępniania całej organizacji i zakresu zawartości. Jeśli celem zawartości jest employer branding, to dział HR zdecydowanie powinien być zaangażowany od samego początku ze względu na swoje doświadczenie i wiedzę o organizacji. Dział prawny powinien wkroczyć do akcji, aby upewnić się, że zawartość jest bezpieczna dla praw autorskich i zgodna z prawem.

2. Planuj z wyprzedzeniem: Wiedz, co chcesz opublikować i kiedy

Kolejna najlepsza praktyka obejmuje planowanie. Powinieneś mieć wstępne pomysły na rodzaj zawartości, którą chcesz opublikować i wiedzieć, kiedy opublikować je w odpowiednim czasie. Pomoże ci to pozostać zorganizowanym, na bieżąco i przygotowanym.

Obejrzyj nasze wideo wyjaśniające szablon zarządzania zawartością ClickUp, aby dowiedzieć się, jak wyświetlić niestandardowe kalendarze w wielu kanałach

Do zrobienia tego będziesz musiał utworzyć szablon kalendarz z zawartością . Kalendarz mediów społecznościowych to narzędzie, które pomaga planować i harmonogramować zawartość. Może to być prosty arkusz kalkulacyjny lub narzędzie online, takie jak Kalendarz Google lub Widok kalendarza w ClickUp.

Użyj Szablon do zarządzania zawartością ClickUp do tworzenia widoków kalendarza zawartości dla całego zespołu marketingowego. Daj konkretne widoki dla e-maili, mediów społecznościowych i zespołu blogów, aby wszyscy mogli korzystać z nich oddzielnie, ale także mieć wgląd w zakończone działania kalendarz zawartości .

Wypróbuj szablon do zarządzania zawartością ClickUp

Zagłębimy się w ten temat w dalszej części artykułu, więc na razie oto kilka wskazówek dotyczących tworzenia szablonu kalendarz zawartości :

Zacznij od burzy mózgów na temat zawartości mediów społecznościowych. Mogą to być posty na blogu, zdjęcia, infografiki lub materiały wideo

Gdy masz już kilka pomysłów, zacznij określać oś czasu i planuj, kiedy chcesz je opublikować. Weź pod uwagę cykl wiadomości, święta i inne wydarzenia, które mogą mieć wpływ na zawartość

Gdy masz już plan, możesz zacząć przypisywać zadania dotworzenie zawartości i planowanie postów w kalendarzu mediów społecznościowych i innej zawartości wizualnej. Może to obejmować pisanie postów na blogu, projektowanie wizualizacjidla różnych platform społecznościowychlub nagrywanie materiałów wideo

Pamiętaj, aby pozostawić trochę elastyczności w swoim kalendarzu. Wszystko się zmienia i może być konieczne dostosowanie planów. Zawsze dobrym pomysłem jest pozostawienie miejsca na wydarzenia, o których nie wiedziałeś. Powiedzmy, że jest 7 sierpnia i dowiadujesz się, że 8 sierpnia to Międzynarodowy Dzień Kota, ale kalendarz jest wypełniony postami związanymi z marką. Naprawdę nie chcesz być tą osobą, która musi przeskakiwać przez obręcze, aby wcisnąć kilka uroczych zdjęć kotów między posty związane z marką, prawda?

3. Stwórz strategię mediów społecznościowych wokół swojego cyklu pracy Strategie mediów społecznościowych są tworzone wokół cyklu pracy zespołu, a nie na odwrót. Zasadniczo przed nakreśleniem strategii należy wziąć pod uwagę aspekty logistyczne, takie jak data powstania, dystrybucja i monitorowanie. Powód jest dość prosty - dzięki temu będziesz w stanie stworzyć strategię dostosowaną do potrzeb, mocnych stron i limitów twojego zespołu.

Najbardziej podstawowym przykładem w tym sensie byłoby planowanie inicjatywy o dużej zawartości wizualnej bez posiadania niezbędnej przepustowości, aby ją wesprzeć. "Przepustowość" niekoniecznie oznacza X liczbę projektantów dla Y ilości zasobów wizualnych. Niestety, nie ma na to formuły. Oznacza to również współpracę z copywriterami, redaktorami, osobami zatwierdzającymi itd. Pamiętasz symbiozę projektanta i copywritera, o której wspomniałem wcześniej? Ona również odgrywa tu pewną rolę.

Jeśli chodzi o kilka ogólnych wskazówek dotyczących tworzenia strategii mediów społecznościowych wokół cyklu pracy, oto, o czym należy pamiętać:

Zdefiniuj swoje cele: : Co chcesz osiągnąć dzięki swojej strategii mediów społecznościowych?

: Co chcesz osiągnąć dzięki swojej strategii mediów społecznościowych? Zbadaj swoich odbiorców : Do kogo chcesz dotrzeć za pomocą swojej strategii?

: Do kogo chcesz dotrzeć za pomocą swojej strategii? Wybierz odpowiednie platformy: Na których kanałach mediów społecznościowych powinieneś się skupić i jak wykorzystasz każdy z nich w kampaniach społecznościowych?

Na których kanałach mediów społecznościowych powinieneś się skupić i jak wykorzystasz każdy z nich w kampaniach społecznościowych? Twórz angażujące treści: Jakiego rodzaju treści będą rezonować z odbiorcami i w jaki sposób będziesz tworzyć posty?

Jakiego rodzaju treści będą rezonować z odbiorcami i w jaki sposób będziesz tworzyć posty? Zaplanuj dystrybucję: Jak dotrzeć z zawartością w mediach społecznościowych do odbiorców?

Jak dotrzeć z zawartością w mediach społecznościowych do odbiorców? Monitoruj i dostosowuj: Jak będziesz śledzić i mierzyć powodzenie swoich działań w mediach społecznościowych?kampanie marketingowe?

Aby uzyskać dobry punkt wyjścia, poniższy obrazek przedstawia niektóre z pytań, które można sobie zadać podczas opracowywania strategii mediów społecznościowych:

przez Cyfrowa Szkoła Marketingu

4. Poznaj swoje platformy mediów społecznościowych

Jeśli chodzi o media społecznościowe, istnieje wiele różnych platform do wyboru. Każda platforma ma swoje mocne i słabe strony, więc zanim zaczniesz tworzyć zawartość w mediach społecznościowych, musisz wybrać odpowiednią platformę dla swojej strategii.

Oto kilka rzeczy, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze platformy mediów społecznościowych:

Cele: Co chcesz osiągnąć dzięki swojej strategii mediów społecznościowych? Konwersje? Świadomość marki? Generowanie leadów? Na przykład, jeśli chcesz zwiększyć liczbę konwersji, Twitter może nie być odpowiednią platformą. Albo może być, zależnie od tego, kogo zapytasz.

Co chcesz osiągnąć dzięki swojej strategii mediów społecznościowych? Konwersje? Świadomość marki? Generowanie leadów? Na przykład, jeśli chcesz zwiększyć liczbę konwersji, Twitter może nie być odpowiednią platformą. Albo może być, zależnie od tego, kogo zapytasz. Odbiorcy: Do kogo próbujesz dotrzeć ze swoją strategią w mediach społecznościowych? Czy docelowi odbiorcy przesiadują na Twitterze lub LinkedIn? A może Reddit?

Do kogo próbujesz dotrzeć ze swoją strategią w mediach społecznościowych? Czy docelowi odbiorcy przesiadują na Twitterze lub LinkedIn? A może Reddit? Zawartość: Jakiego rodzaju zawartość trafi do odbiorców? Infografiki? Białe księgi? Posty na blogu? Infografiki, białe księgi i posty na blogu są udostępniane jako Instagram Stories

Ten proces myślowy zaoszczędzi ci wielu bólów głowy na dłuższą metę. Jakkolwiek kuszące może być bycie wszędzie, jest tylko tyle wysokiej jakości zawartości, którą zespół może wyprodukować. Nie rozpraszaj się zbytnio - skup się na mocnych stronach swojego zespołu i miejscach, o których wiesz, że twoi docelowi odbiorcy spędzają czas.

5. Użyj narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi do planowania postów

A teraz przechodzimy do jednej z najlepszych części naszego bloga - logistyki publikowania w mediach społecznościowych!

Można powiedzieć, że planowanie postów jest jednym z filarów solidnego przepływu pracy w mediach społecznościowych i to nie bez powodu. Najbardziej oczywistym z nich jest to, że do zrobienia tego, będziesz w stanie zapewnić, że twoja zawartość jest spójna i publikowana regularnie. Ma to sens, prawda?

Planable do zarządzania mediami społecznościowymi

Przez Planable

Podczas gdy niektóre platformy wspierają natywnie planowanie zawartości, istnieją mocne argumenty przemawiające za korzystaniem z dedykowanego narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi, takiego jak Planable . Dzieje się tak, ponieważ narzędzie do planowania pozwala zaplanować posty dla wszystkich stron w jednym miejscu, zamiast logować się do każdej platformy i robić to ręcznie.

Dodatkowo, planowanie postów z wyprzedzeniem to świetny sposób na zapewnienie, że zawartość jest spójna i publikowana regularnie. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że należy być również przygotowanym na publikowanie w czasie rzeczywistym *wstaw anegdotę o Międzynarodowym Dniu Kota*.

w jaki sposób Planable może pomóc w stworzeniu idealnego cyklu pracy? Na wiele sposobów, ale na razie skupmy się na dwóch: System zatwierdzania i funkcje współpracy w Planable.

Planable oferuje 4 cykle pracy zatwierdzania (Brak, Opcjonalny, Wymagany i Wielopoziomowy) zaprojektowane tak, aby pasowały do teamów każdej wielkości. Ten system zatwierdzania zapewnia, że żadna zawartość nie zostanie opublikowana, zanim nie będzie w 100% gotowa i że dotrze do odpowiednich osób decyzyjnych, zanim zostanie wypuszczona na wolność. Może to stanowić różnicę między postem, który utknął w zawieszeniu, a opublikowaniem go na czas.

Są też funkcje współpracy. Ponieważ Planable naśladuje styl i przepływ mediów społecznościowych, informacje zwrotne są wyświetlane tuż obok postów, które wymagają uwagi, w formie komentarzy i odpowiedzi. Można tam również oznaczać członków Teams i klientów, aby udostępniali swoje przemyślenia i upuszczali zasoby (wizualizacje, kopie, co tylko chcesz).

ClickUp do usprawnienia operacji związanych z zawartością i śledzenia kampanii

Wykorzystaj ponad 15 widoków ClickUp do wizualizacji i planowania kampanii medialnych

Kolejne równie świetne narzędzie do tworzenia usprawnionych w mediach społecznościowych jest ClickUp . ClickUp jest aplikacją typu narzędzie do zarządzania projektami które pomaga Teams pozostać zorganizowanym i wydajnym. Daje członkom zespołu miejsce do śledzenia swojej pracy, komunikowania się ze sobą i współpracy nad projektami.

ClickUp dostarcza również narzędzia do zarządzania terminami, przydzielania zadań i śledzenia postępów. Dzięki elastycznym funkcjom i intuicyjnemu interfejsowi, ClickUp ułatwia zarządzanie każdym projektem, zarówno dużym, jak i małym. Możesz również skorzystać z ich gotowe do użycia i konfigurowalne szablony aby usprawnić bieżący przepływ pracy w mediach społecznościowych. Podsumowując, jest to świetne narzędzie do wykorzystania w połączeniu z Planable, aby stworzyć niezawodny cykl pracy dla swojego zespołu.

6. Nie pomijaj procesu zatwierdzania

Ważne jest, aby mieć wdrożony proces zatwierdzania w ramach przepływu pracy w mediach społecznościowych. Jest to szczególnie ważne, jeśli pracujesz z zespołem. Dzięki spójnemu procesowi zatwierdzania będziesz w stanie zapewnić, że cała zawartość jest wysokiej jakości i zgodna z marką.

Podczas tworzenia procesu zatwierdzania należy wziąć pod uwagę kilka kwestii:

Kto powinien być zaangażowany?

W którym momencie powinien odbywać się proces zatwierdzania?

W jaki sposób proces zatwierdzania pomoże ci osiągnąć twoje cele?

Kto powinien być zaangażowany w proces zatwierdzania?

Odpowiedź na to pytanie będzie się różnić w zależności od zespołu i celów. Istnieje jednak kilka kluczowych osób, które zawsze powinny być zaangażowane:

Twórca zawartości/copywriter: Oczywiste, prawda? Ta osoba powinna być zaangażowana w proces zatwierdzania, aby upewnić się, że jej zawartość spełnia wszystkie wymagania.

Oczywiste, prawda? Ta osoba powinna być zaangażowana w proces zatwierdzania, aby upewnić się, że jej zawartość spełnia wszystkie wymagania. Ekspert merytoryczny : Dostarczenie informacji zwrotnej na temat dokładności zawartości. Szczególnie przydatny w przypadku wrażliwych kampanii o wysokiej stawce lub gdy istnieje wiele zawartości, która wymaga dogłębnej korekty

: Dostarczenie informacji zwrotnej na temat dokładności zawartości. Szczególnie przydatny w przypadku wrażliwych kampanii o wysokiej stawce lub gdy istnieje wiele zawartości, która wymaga dogłębnej korekty Redaktor: Zapewnia, że zawartość jest wolna od błędów i, w niektórych przypadkach, zgodna z marką

Zapewnia, że zawartość jest wolna od błędów i, w niektórych przypadkach, zgodna z marką Ostateczny decydent (zatwierdzający): Osoba, która upewnia się, że zawartość jest zgodna z polityką firmy i nadaje jej pieczęć zatwierdzenia

7. Wyczyszczone wytyczne dotyczące publikowania treści

Jeśli chodzi o media społecznościowe, ważne jest, aby mieć jasne wytyczne dotyczące publikowania. Jest to szczególnie ważne, jeśli pracujesz z zespołem. Posiadając wytyczne dotyczące publikowania, będziesz w stanie zapewnić, że cała zawartość jest wysokiej jakości, zgodna z polityką firmy i stanowi przykład tonu marki.

Kilka rzeczy, które należy wziąć pod uwagę podczas tworzenia wytycznych dotyczących publikowania:

Jakiego głosu/tonu należy używać?

Jakie tematy powinny być poruszane?

Jakie rodzaje zawartości powinny być publikowane?

Jak często zawartość powinna być publikowana?

8. Rozważ diagramy cyklu pracy

Alternatywnie, można również rozważyć media społecznościowe schemat cyklu pracy . Piękno diagramów procesów polega na tym, że nie tylko nakreślają one zadania składające się na proces (jak lista rzeczy do zrobienia z początkiem i końcem), ale mogą również pomóc w wizualizacji danych i postów w mediach społecznościowych, podróży decyzyjnych, a nawet kluczowe kamienie milowe w danym procesie.

Niesamowite, prawda?

A wizualizacja to tylko jedna z wielu korzyści. Ta dokumentacja może pomóc wszystkim zaangażowanym zrozumieć proces i odwoływać się do niego w razie potrzeby, aby przyspieszyć pracę.

Czy jesteś gotowy, aby mój cykl pracy "pracował" dla Ciebie?

Cykl pracy w mediach społecznościowych jest (i zawsze powinien być) istotną częścią każdej strategii mediów społecznościowych.

Pamiętaj, aby ustalić jasne role, mieć jasne wytyczne i zawsze tworzyć strategię mediów społecznościowych wokół swojego cyklu pracy, najlepiej jak potrafisz. Przestrzegając tych praktyk w połączeniu z narzędziami przepływu pracy w mediach społecznościowych, możesz zapewnić, że Twój zespół szybko dostarcza zawartość bez utraty jakości.

W szczególności, firma Planable koncentruje się na zarządzaniu mediami społecznościowymi i usprawnianiu procesów współpracy, a także ClickUp zarządzanie projektami w mediach społecznościowych funkcje i szablony.

Szczęśliwego przepływu mojej pracy!

Marco Guiliani jest Content Marketerem w Planable, z doświadczeniem w pisaniu zawartości, SEO i copywritingu.