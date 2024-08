Jak zbudować przepływ pracy przy tworzeniu treści na potrzeby content marketingu?

Powodzenie content marketingu zależy od kilku rzeczy, ale kluczowym elementem jest konsekwencja.

Spójność ma wpływ na wiele elementów wysiłków marketingowych. Dlatego też zbudowanie systemu pracy nad tworzeniem treści jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu strategii content marketingowej .

Teams marketingowe są często uwikłane w tworzenie zawartości, więc ustanowienie dobrej procesu produkcji zawartości może zejść na dalszy plan. Bez dobrze zaplanowanego procesu tworzenia zawartości twój zespół marnuje wysiłek, czas i zasoby, co negatywnie wpływa na Twój Business.

Dobrze zdefiniowana zawartość marketingowy cykl pracy nadaje zespołowi ds. treści kierunek i standaryzuje operacje związane z treścią. Wynikiem końcowym jest świetna zawartość, jednolita częstotliwość publikacji i większa wydajność zespołu ds. treści.

Ten artykuł pomoże ci zrozumieć, czym jest solidna strategia treści i zawartość zarządzanie cyklem pracy jak to wygląda. Ale zanim się w to zagłębimy, oto dlaczego warto rozważyć zbudowanie takiego systemu w pierwszej kolejności. 🏗️

Co to jest cykl pracy z zawartością i dlaczego go potrzebujesz?

Cykl pracy nad treścią to zestaw zadań lub kroków, które należy zakończyć, zanim zawartość będzie gotowa do publikacji. Określa on również role i obowiązki zaangażowanych osób, dokumenty i zasoby do wykorzystania na każdej scenie oraz oś czasu dla każdego z tych zadań.

Niezależnie od tego, czy tworzysz wpis na bloga, kopia strony internetowej, lub post w mediach społecznościowych, cała zawartość powinna przechodzić przez zdefiniowany cykl pracy. Możesz jednak mieć różne cykle pracy dla różnych formatów zawartości.

Większość teams zajmujących się content marketingiem mają swoje własne procesy, nawet jeśli nie są one formalnie ustanowione lub udokumentowane. Jest to po prostu sposób, w jaki pracujesz. Do czego więc potrzebne jest zdefiniowanie cyklu pracy nad zawartością? 🤔

Posiadanie dobrze zdefiniowanego cyklu pracy nad zawartością zapewnia:

Twój proces jest podzielony na mniejsze kroki, dzięki czemu jest łatwiejszy do zarządzania i śledzenia

Role, obowiązki irezultaty są wyczyszczone dla wszystkich członków teamu

Można ustalić spójny harmonogram publikowania zawartości

Eliminacja wąskich gardeł w zawartości

Każda zawartość przechodzi przez standardowy proces kontroli jakości

Zasoby i czas są optymalnie wykorzystywane

Widoczność projektów dotyczących zawartości i ich postępów

Zawartość jest dobrze dystrybuowana i promowana

Bez udokumentowanego cyklu pracy związanego z zarządzaniem zawartością:

Teams nie dotrzymuje terminów, a zawartość utknęła w produkcji na wiele dni

Role nie są jasne, a proces jest rozproszony i nie ma jasności co do tego, kto ma co zrobić

Zespoły redakcyjne mają trudności z poprawianiem błędów i nieefektywności w zawartości, co dodatkowo spowalnia proces

Zawartość staje się niespójna pod względem jakości, głosu i ostatecznie wydajności

Kroki są powtarzane, a zasoby są niedostatecznie lub nadmiernie wykorzystywane bez żadnego pozytywnego wpływu

Kierownicy projektów mają trudności ze śledzeniem postępów projektu bez zdefiniowanych statusów pracy

Cele content marketingu nie są realizowane na czas, co wpływa na zwrot z inwestycji

Jak wygląda dobry cykl pracy nad zawartością?

Dobry cykl pracy nad zawartością powinien definiować:

Przez jakie sceny przechodzi zawartość przed publikacją

Role i obowiązki każdego członka zespołu w procesie produkcji zawartości

Zadania wykonywane na każdej scenie procesu

Narzędzia i zasoby potrzebne do zakończenia tych zadań

Realistyczne osie czasu i harmonogramy dla każdego zadania/etapu cyklu pracy

Budowanie solidnego cykl pracy zarządzania zawartością wymaga starannego planu, burzy mózgów w Teams i monitorowania, aby zapewnić, że Twoje proces pracy przynosi najlepsze wyniki. W zależności od ilości i rodzajów tworzonej zawartości, może być potrzebny więcej niż jeden cykl pracy.

Dobry przepływ pracy w zakresie content marketingu dla jednej osoby może nie być idealny dla całego zespołu. Wszystko sprowadza się do sposobu, w jaki Ty pracujesz i Twoich konkretnych celów końcowych. 🏆

Cykl pracy oparty na zadaniach vs. przepływ pracy oparty na statusie

Ważne jest również, aby wiedzieć, czy Twój zespół będzie lepiej pracował z przepływem pracy opartym na zadaniach, czy też przepływem pracy opartym na statusie.

W przepływach pracy opartych na zadaniach, etapy przepływu pracy są zadaniami, które należy wykonać na danej scenie. Tutaj każdy krok jest zdefiniowany znacznie bardziej szczegółowo, a każdy, kto pracuje nad projektem, wie, czego się od niego oczekuje.

Oto przykład przepływu pracy opartego na zadaniach dla tworzenia skuteczna zawartość :

via Narrato

Cykle pracy oparte na zadaniach są świetne dla każdego, ale przede wszystkim dla stosunkowo nowych teamów zajmujących się zawartością. Każdy, komu przydzielono zadanie, ma jasny obraz swojej pracy, tego, co zostało zrobione i co będzie dalej. Dzięki temu proces tworzenia zawartości jest o wiele bardziej przejrzysty.

Bardziej doświadczone zespoły często korzystają jednak z cyklu pracy opartego na statusie, w którym każda scena jest zdefiniowana przez status, jak sama nazwa wskazuje. Sceny nie opisują szczegółowo tego, co należy zrobić, jak w przypadku przepływów pracy opartych na zadaniach.

Przepływy pracy oparte na statusie są łatwiejsze do śledzenia, ale aby w pełni wykorzystać ten przepływ pracy nad zawartością, twój zespół musi dobrze zrozumieć proces tworzenia treści. Z drugiej strony, przepływy pracy oparte na statusie mogą mieć szersze zastosowanie i mogą być używane do różnych typów tworzonej zawartości.

Oto przykład procesu opartego na statusie:

via Narrato

Jak stworzyć dobry proces tworzenia zawartości i wdrożyć go w życie

Każdy dobry cykl pracy nad zawartością powinien być zbudowany z uwzględnieniem następujących punktów.

1. Określ cele zawartości i grupę docelową

Zawartość marketingowa może mieć różne cele w zależności od tego, czy jest to treść z górnej części ścieżki (TOFU), środkowej części ścieżki (MOFU), czy dolnej części ścieżki (BOFU).

W przypadku zawartości TOFU celem jest generowanie świadomości marki, co wymaga więcej zawartość związana z wydajnością w przypadku postów na blogu, angażujących postów w mediach społecznościowych itp. Jeśli chodzi o zawartość MOFU, pożądane są studia przypadków, recenzje produktów lub raporty z badań, które mogą poprowadzić czytelnika dalej w dół lejka.

Cele te pomagają zdecydować, jak powinien wyglądać niestandardowy proces tworzenia danych dla różnych typów zawartości. Kolejną ważną rzeczą, o której należy pamiętać, jest grupa docelowa.

Wiedza o tym, dla kogo tworzysz treści i co chcą zobaczyć, pomoże ci również zdecydować, jaką zawartość stworzyć. To z kolei wpłynie na proces tworzenia.

2. Zdefiniuj role i obowiązki swojego zespołu

Kolejnym ważnym krokiem jest podjęcie decyzji, kto w zespole marketingowym będzie zaangażowany w proces. W przypadku cykli pracy związanych z tworzeniem treści, należy uwzględnić twórców treści, redaktorów, starszych redaktorów, kierowników projektów i wszystkich innych interesariuszy, którzy mają coś do powiedzenia w kwestii daty powstania treści.

Puls w ClickUp pozwala zobaczyć cały zespół na pierwszy rzut oka, dzięki czemu można zobaczyć, kto jest online i nad czym pracuje

Rola wszystkich członków zespołu powinna być jasno określona, aby wyjaśnić, kto jest właścicielem zadania na jakiej scenie cyklu pracy. Na przykład, gdy zawartość znajduje się w fazie redagowania, odpowiedzialni będą twórcy treści. Gdy zawartość jest w fazie przeglądu, redaktorzy powinni być przypisani do tej fazy.

A za ostateczne zatwierdzenie będą odpowiedzialni starsi redaktorzy. Taki cykl pracy dodaje odpowiedzialności i struktury.

3. Decyzja o rodzaju zawartości i częstotliwości produkcji

Musisz również zdecydować, jakie rodzaje zawartości planujesz tworzyć i jak często. Dobrym pomysłem jest posiadanie zawartości kalendarz marketingowy gdzie można śledzić status wszystkich projektów dotyczących zawartości. Kalendarz kalendarz zawartości pomoże zapewnić, że projekty są planowane z dużym wyprzedzeniem i zakończone na czas.

Aby zbudować zawartość i kalendarze marketingowe można użyć zawartości szablon cyklu pracy jak Szablon kalendarza zawartości ClickUp . Dostarcza on różnych widoków do monitorowania projektów.

Możesz także dodać niestandardowe pola i niestandardowe statusy, aby pomóc zespołowi zrozumieć, na jakim etapie znajduje się zadanie w danym momencie.

Skorzystaj z tego pomocnego wideo, aby dowiedzieć się, jak najlepiej korzystać z szablonu do zarządzania zawartością Pobierz szablon do zarządzania zawartością ClickUp Posiadanie kalendarza treści i ustalonego harmonogramu produkcji lub publikacji treści pomaga zdecydować, ile czasu należy przeznaczyć na każdy etap cyklu pracy nad treścią. Postaraj się ustawić dokładne terminy i zarządzać oczekiwaniami po wdrożeniu cyklu pracy w zakresie content marketingu.

4. Opracowanie procesu tworzenia zawartości

Po zrobieniu wszystkich wstępnych badań i planów, nadszedł czas na ostateczne zdefiniowanie procesu. Przeprowadź burzę mózgów ze swoim zespołem, aby zrozumieć, przez jakie kroki musi przejść zawartość, aby uzyskać najlepszy możliwy wynik.

W przypadku różnych formatów zawartości mogą występować różne kroki. Na przykład posty społecznościowe mogą wymagać tylko jednej sceny przeglądu i edycji przed publikacją, podczas gdy posty na blogu lub inne długie formy zawartości mogą wymagać dwóch scen przeglądu w celu bardziej rygorystycznej kontroli jakości.

Łatwo umieszczaj zadania w widoku listy, aby zobaczyć, jak zawartość mediów społecznościowych przechodzi przez każdą scenę

Ustaw również realistyczne terminy i oś czasu dla każdego kroku, w zależności od tego, ile czasu może logicznie zająć jego zakończenie. Pomaga to zespołowi lepiej planować i zapewnia dotrzymanie harmonogramów publikacji.

5. Automatyzacja i organizacja cyklu pracy

Stworzenie cyklu pracy nad zawartością to dopiero pierwszy krok. Aby z powodzeniem go wykonać i trzymać się go na dłuższą metę, będziesz potrzebować wsparcia odpowiednich narzędzi technicznych oprogramowanie do cyklu pracy z zawartością i solidny platforma do zarządzania projektami, taka jak ClickUp są niezbędne do powodzenia wdrożenia cyklu pracy z zawartością. 🤝

Do czego potrzebne są narzędzia do zarządzania cyklem pracy?

Korzystając z oprogramowania do zarządzania przepływem pracy, można nie tylko tworzyć niestandardowe przepływy pracy dla swoich wysiłków związanych z marketingiem zawartości, ale także je automatyzować. Z automatyzacja cyklu pracy , możesz wyzwalać określone działania na każdym scena cyklu pracy - oszczędzając swojemu zespołowi dużo czasu na powtarzalnych, opartych na regułach czynnościach.

Oprogramowanie do obiegu zawartości, takie jak Narrato, przydaje się do tego typu rzeczy. Narrato umożliwia tworzenie niestandardowych kroków przepływu treści i ich automatyzację. Pozwala również na tworzenie zawartości na samej platformie i oferuje narzędzia takie jak sprawdzanie gramatyki, AI writer , optymalizator SEO i generator briefów, aby skonsolidować proces produkcji zawartości w tym samym miejscu.

Bonus:_ **Tworzenie zawartości za pomocą generatorów zawartości AI

Via Narrato

Z drugiej strony, w ClickUp znajdziesz wiele gotowych szablonów przepływu treści, które zapewnią ci przewagę na starcie. Korzystanie z szablonów przepływu treści pomaga zaoszczędzić czas i dostarcza zespołom ds. zawartości wstępną strukturę. Większość pracy jest już zrobiona - wystarczy tylko dodać szczegóły, które są istotne dla danego procesu. Szablon dla zespołów marketingowych ClickUp jest dobrym przykładem. Pozwala on na zbudować zespół schemat organizacyjny lub cykl pracy w funkcji Tablica lub zarządzaj zasobami marketingowymi w zespołach w widokach Tablica i Lista.

Zorganizuj wszystkich w swoim zespole marketingowym dzięki cyklom pracy i udostępnianiu dokumentów Pobierz szablon zespołów marketingowych ClickUp Oprogramowanie do obiegu treści i szablony mogą znacznie zmniejszyć wysiłek włożony w tworzenie skutecznego obiegu treści. Upewnij się więc, że inwestujesz w nie od samego początku.

6. Przeprowadzaj regularne audyty zawartości

Wreszcie, ważne jest, aby pamiętać, że budowanie cyklu pracy nad treścią nie jest jednorazowym wydarzeniem. Świat content marketingu wciąż się zmienia, podobnie jak formuły do zrobienia sukcesu.

Dlatego tak ważne jest regularne monitorowanie wydajności zawartości i określanie, czy istniejący przepływ pracy pomaga. Jeśli nie zauważysz żadnego pozytywnego wpływu na wydajność zawartości lub zauważysz spadek wydajności, być może będziesz musiał przemyśleć swoją strategię i przedefiniować proces.

Cykl pracy z zawartością, podobnie jak wszystkie inne procesy, musi być stale ulepszany, jeśli chcesz zobaczyć długoterminowe wyniki.

Użyj wykresu Burndown w ClickUp, aby zmierzyć wskaźniki zakończonych treści

Używanie narzędzi i szablonów do ustawienia cyklu pracy z zawartością

ClickUp do zarządzania cyklem pracy z zawartością i gotowe do użycia szablony

Jeśli szukasz idealnych szablonów do zarządzania projektami związanymi z content marketingiem bardziej elastycznie, ClickUp posiada rozszerzoną bibliotekę szablonów do produkcji i marketingu zawartości. Szablony ClickUp mogą pomóc zaoszczędzić czas i zapewnić solidne ramy na początek oraz strukturę do zarządzania projektami związanymi z treścią.

Szablony Szablon testów A/B zarządzania zawartością na ClickUp, na przykład, pozwala wizualnie śledzić twoje zawartość kampanii testować różne warianty swoich kampanii i do zrobienia o wiele więcej. Szablon zawiera 5 różnych statusów cyklu pracy dla kampanii zawartości i 8 niestandardowych pól, które można populować w oparciu o to, co chcesz przetestować.

Dostępnych jest 7 różnych widoków, w tym harmonogram, priorytety, oś czasu, konwersje i inne. Każdy z tych widoków daje inną perspektywę na kampanie dotyczące zawartości. Szablony marketingu zawartości takie jak te, mogą być świetnym sposobem na efektywne zarządzanie cyklem pracy nad zawartością.

The Szablon kreatywny i projektowy ClickUp to kolejna świetna opcja do zarządzania projektami związanymi z zawartością. Szablon umożliwia śledzenie wszystkich projektów marketingowych i projektowych w jednej przestrzeni. Możesz zobaczyć, kto jest do czego przypisany, które zasoby wymagają aktualizacji, co jest w trakcie realizacji itd.

Zbuduj zakończony cykl pracy dla swoich kreatywnych i projektowych teamów dzięki temu pomocnemu szablonowi ClickUp Pobierz szablon ClickUp dla kreatywnych i projektantów Jeśli zagłębisz się w Biblioteka szablonów ClickUp twój zespół ds. zawartości z pewnością znajdzie coś, co odpowiada Twoim potrzebom w zakresie cyklu pracy.

Narrato dla optymalizacji cyklu pracy nad zawartością Narrato to narzędzie do cyklu pracy nad treścią, które przenosi cały proces tworzenia zawartości w jedno miejsce dzięki rozbudowanym funkcjom planowania, tworzenia, optymalizacji i współpracy.

Narzędzie to zostało zaprojektowane z myślą o zespołach zajmujących się tworzeniem treści, więc zawiera gotowe szablony zadań i przepływu pracy, widoki i narzędzia, których potrzebują zespoły ds. treści. Tworzenie i optymalizacja zawartości mogą być zrobione w aplikacji.

Narzędzia takie jak automatyczne SEO generator krótkiej zawartości (słowa kluczowe SEO, pytania / tematy do uwzględnienia i inne zalecenia), sprawdzanie gramatyki / czytelności, asystent pisania AI, generator pomysłów na zawartość, bezpłatne wyszukiwanie obrazów itp. sprawiają, że tworzenie zwycięskiej zawartości jest dziecinnie proste. Możesz również użyć ich API do publikowania zawartości w dowolnym CMS.

Narrato jako oprogramowanie do obiegu zawartości jest konfigurowalne i pozwala definiować własne kroki przepływu pracy.

przez Obszar roboczy Narrato Można również dodać automatyzację opartą na krokach jako wyzwalaczach. Można na przykład ustawić niestandardowe powiadomienia i automatycznie przypisywać zadania, przenosząc je do następnego kroku cyklu pracy.

przez Obszar roboczy Narrato To niestandardowe rozwiązanie jest bardzo przydatne, ponieważ każdy zespół i jego proces są unikalne.

TL;DR: Podczas gdy ClickUp jest świetnym miejscem do holistycznego śledzenia i zarządzania wszystkimi działaniami content marketingowymi, Narrato świetnie nadaje się do zarządzania danymi powstania na dużą skalę.

Ustawienie zawartości Teams na powodzenie

Ustawienie dobrego przepływu pracy w content marketingu jest niezbędne do usprawnienia wysiłków związanych z treścią. Przepływ pracy nad treścią służy jako lista kontrolna wszystkiego, co należy zrobić, aby stworzyć wysokiej jakości zawartość, która przyniesie wyniki.

Pomaga również śledzić projekty związane z zawartością i utrzymuje wszystkich członków zespołu na tej samej stronie. Jeśli więc nie masz jeszcze solidnego procesu content marketingu, najwyższy czas rozważyć jego wdrożenie.

Równie ważny jest wybór i wdrożenie odpowiednich narzędzi programowych do obsługi cyklu pracy nad zawartością, w przeciwnym razie skalowanie wysiłków okaże się gigantycznym zadaniem.

ClickUp jest niesamowitym rozwiązaniem narzędzie do zarządzania projektami do organizowania wszystkich wysiłków związanych z content marketingiem dzięki niesamowitym funkcjom, takim jak widok Tablicy, widok Kalendarza i gotowe do użycia szablony dla każdego przypadku użycia.

Oraz Narrato może współpracować, aby pomóc skonsolidować produkcję treści oraz planować i optymalizować zawartość pod kątem wydajności.

Nadszedł czas, aby wprowadzić te wskazówki i narzędzia w życie! 🙌

Guest Writer:

Neelam Goswami jest specjalistą ds. zawartości w Narrato.