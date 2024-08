7 darmowych szablonów do szybszego tworzenia treści

Pisanie zawartości jest atrakcyjne, ale wiąże się z wyzwaniami, jak każda inna praca. Blok pisarski, rozproszenie uwagi, brak inspiracji, napięte terminy, ostra konkurencja i opóźnione płatności to tylko niektóre z sytuacji w tym zawodzie.

Na szczęście niektóre z tych wyzwań można pokonać dzięki szablonom do pisania zawartości. Zapewniają one strukturę i prowadzą do celu - dostarczania wysokiej jakości zawartości w krótszym czasie!

W tym artykule przedstawimy ci najlepsze szablony, które pomogą ci usprawnić proces pisania i stworzyć przyjazną dla SEO, najwyższej jakości zawartość. ✍️

Co to jest szablon do pisania treści?

Aby tworzyć wysokiej jakości zawartość, autorzy muszą posiadać doskonałe umiejętności badawcze, dbałość o szczegóły oraz nienaganną znajomość gramatyki i ortografii. Ale nawet z tym wszystkim, autorzy zawartości często zmagają się z blokiem pisarskim, prokrastynacją, niekonsekwencją i brakiem inspiracji.

Szablony do pisania zawartości stanowią ramę do łagodzenia tych wyzwań. Pomyśl o nich jak o mostach, które pomogą ci przekroczyć rzekę wyzwań_ i zaprowadzą cię do krainy usprawnionych procesów pisania, kreatywności, struktury i jakości.

Szablony oferują przygotowane sekcje, które zapewniają wskazówki i pomagają tworzyć zawartość, która trzyma się spójnego formatu i jest zgodna z zasadami SEO.

Istnieją różne rodzaje szablonów do pisania zawartości - niektóre oferują listy kontrolne, aby zapobiec przeoczeniom i pomóc ci zachować koncentrację, podczas gdy inne oferują wytyczne, aby zmniejszyć potrzebę edycji. W dzisiejszych czasach szablony z Podpowiedzi ChatGPT są również popularne - pomagają błyskawicznie wydobyć pożądane informacje z narzędzi opartych na AI.

Dlaczego warto korzystać z szablonów podczas pisania zawartości?

Pisarze często czują się, jakby zostali porzuceni w dżungli bez kompasu i narzędzi do przetrwania - badają tematy, o których nic nie wiedzą, ale oczekuje się od nich tworzenia wyjątkowej zawartości. Szablon do pisania zawartości może być mapą, której potrzebujesz, aby bezpiecznie uciec z dżungli i dotrzeć do celu.

Oto dlaczego warto rozważyć użycie szablonu:

Organizacja: Szablon pomaga uporządkować myśli i opracować pomysły na to, jak sprawić, by zawartość była usprawniona i łatwa do naśladowania Spójność: Dzięki szablonowi można upewnić się, że zawartość jest zawsze zgodna z preferencjami klienta w zakresie formatu, stylu i gramatyki, a także uniknąć rozszerzenia edycji i przepisywania SEO: Szablony do pisania treści często pełnią funkcję wytycznych SEO, które pomagają zwiększyć pozycję zawartości w rankingu i zapewnić klientom jakość i wymierne wyniki Współpraca: Jeśli pracujesz w agencji SEO, prawdopodobnie będziesz pracować nad projektami ze swoimi współpracownikami. Dzięki szablonom z funkcjątablice cyfrowe,edycja w czasie rzeczywistymorazkomentowanie i opcje pozostawienia notatki, możeszusprawnić pracę zespołową i utrzymać zjednoczony Front Zdrowie psychiczne: Dostosowywanie zawartości może być stresujące i wpływać na kreatywność. Szablony do pisania zawartości z wyczyszczonymi sekcjami i wytycznymi pomagają zmniejszyć blokadę pisarską i zminimalizować stres

7 Free Content Writing Templates for Faster Writing

Po przeprowadzeniu dokładnych badań, przygotowaliśmy krótką listę siedmiu najlepszych szablonów do pisania zawartości, pochodzących z ClickUp . Pomogą Ci wygenerować wartościową zawartość, która trafia w sedno! 🔨

Zapoznaj się z naszą listą i znajdź szablon, który jest zgodny z Twoimi celami i pomoże Ci je osiągnąć.

1. Szablon do pisania treści ClickUp

Poprowadź swój zespół za pomocą szablonu do pisania treści ClickUp dla dowolnego typu zawartości

Autorzy treści i copywriterzy często mają problemy z dotrzymywaniem terminów i spójnością zawartości, a dotyczy to zwłaszcza tych, którzy pracują w agencjach. Szablon Szablon do pisania zawartości ClickUp pomaga przezwyciężyć te problemy i przyspieszyć wydajność dzięki cennym wskazówkom dotyczącym pisania.

Szablon ten może stanowić idealną podstawę do dostosowywania treści dla całej agencji strategii marketingu zawartości dla różnych rodzajów zawartości. Składa się z kilku stron pod Dokumenty ClickUp -unikalna funkcja platformy, która umożliwia tworzenie, edytowanie, udostępnianie i przechowywanie dokumentów oraz połączenie ich z zadaniami.

Każda strona Doc w szablonie pozwala stworzyć strukturę dla różnych formatów zawartości. Domyślnie dostępnych jest pięć opcji:

Zawartość strony Wpis na blogu Informacja prasowa4. Studium przypadku5. Wezwanie do działania

Załóżmy, że chcesz utworzyć wpis na blogu. Przejdź do dokumentu Blog Post ClickUp, gdzie znajdziesz kilka sekcji (Tytuł, Wstęp, Treść, Zakończenie i Szybkie porady). Każda sekcja zawiera krótkie instrukcje, jak ją napisać, prowadząc cię w kierunku tworzenia wysokiej jakości wpisów na blogu.

Jeśli współpracujesz nad wpisem na blogu z innymi osobami, dodaj je do dokumentu i przydziel im zadania. Ustaw terminy i priorytety, aby wszystko przebiegało sprawnie.

Podobnie jak inne szablony ClickUp, jest on w 100% konfigurowalny - wystarczy dostosować sekcje, aby napisać najwyższej jakości zawartość.

Jeśli jesteś właścicielem agencji zajmującej się pisaniem zawartości lub zarządzasz zespołem piszącym treści, możesz wykorzystać ten szablon jako podręcznik. Wszystko, co musisz zrobić, to nakreślić strukturę i format różnych rodzajów tekstów, aby utrzymać wszystkich na tej samej stronie i zapewnić spójność. 😎

2. Szablon wytycznych dotyczących pisania ClickUp

Zapewnij spójność i dokładność swoich materiałów pisemnych dzięki szablonowi ClickUp Writing Guidelines

Artykuły, które znacznie różnią się formatem, stylem pisania, tonem i gramatyką, nie są spójne dla klientów. Jeśli chcesz zminimalizować liczbę poprawek i upewnić się, że Twój zespół zajmujący się pisaniem zawartości dokładnie wie, jak napisać konkretną treść, skorzystaj z szablonu Szablon wytycznych dotyczących pisania ClickUp . 💪

Ten szablon to święty Graal Twojego zespołu - zawiera cenne instrukcje, które pomagają pisarzom tworzyć zawartość, która spełnia wszystkie wymagania. Jeśli użyjesz szablonu w odpowiedni sposób, będziesz w stanie standaryzować proces pisania w swojej firmie, zapewnić dokładność i pomóc pracownikom zrozumieć Twoje oczekiwania.

Ten szablon dokumentu oferuje kilka sekcji, które pozwalają zdefiniować głos i osobowość firmy.

Po wyjaśnieniu znaczenia wytycznych dotyczących pisania w sekcji Wprowadzenie, możesz przejść do bardziej szczegółowych kwestii, takich jak głos, ton, osobowość marki, gramatyka i styl. Szablon oferuje krótkie instrukcje, jak napisać każdą sekcję, ale możesz niestandardowo dostosować wszystko.

Jeśli chodzi o wytyczne dotyczące pisania, każdy autor zawartości prawdopodobnie zgodzi się, że im więcej szczegółów, tym lepiej. Nie bój się zawrzeć wszystkiego, co może okazać się pomocne dla twoich autorów, od tego, jak używać skrótów po dopuszczalne emotikony. Odnieś się do najczęstszych wątpliwości i zmniejsz ryzyko nieporozumień.

Gdy szablon zostanie zrobiony, dodaj do niego zespół piszący zawartość i innych interesariuszy, umożliwiając im stały dostęp do informacji. Możesz poprosić ich o informacje zwrotne na temat wytycznych i sprawdzić, czy chcą uwzględnić coś jeszcze w dokumencie.

Sprawdź te_

**szablony biuletynów

!

3. Szablon SOP dotyczący tworzenia zawartości ClickUp

Skorzystaj z szablonu SOP tworzenia treści ClickUp, aby zapewnić swojemu zespołowi spójne i jasne wytyczne dotyczące pisania zawartości

Wyczyszczone i jasne wytyczne są podstawą powodzenia procesu tworzenia zawartości. Dzięki szablonowi Szablon SOP tworzenia zawartości ClickUp , możesz zaoferować swojemu zespołowi kompleksowe instrukcje dotyczące procedur pisania w Twojej firmie.

Piękno tego szablonu Doc polega na jego wszechstronności. Możesz użyć jego sekcji, aby zdefiniować wytyczne dotyczące pisania w całej firmie lub instrukcje dotyczące konkretnego projektu.

Załóżmy, że dostałeś zlecenie na opracowanie nowy klient i musi napisać partię artykułów na temat marketingu cyfrowego. Użyj tego szablonu, aby zdefiniować projekt w kilku krokach:

Zacznij od sekcji Cel: W tym miejscu przedstawisz znaczenie przestrzegania SOP Przejdź do sekcji Zakres: Tutaj możesz dodać tematy do szablonu i przypisać je do członków swojego zespołu. Możesz także określić, kto zajmuje się SEO i przesyłaniem artykułów Przejdź do sekcji Procedura: Nakreśl schemat działaniakroki do produkcji zawartości. Dostarczenie informacji o tym, które artykuły mają wysoki priorytet, jak je pisać i na co zwracać uwagę. W tej sekcji możesz zawrzeć instrukcje dotyczące stylu, gramatyki i formatu lub podsumowaćkalendarz zawartości dla danego klienta

Sekcja Powiązane zasoby jest zarezerwowana dla często zadawanych pytań (FAQ) - odpowiadaj na niejasności, aby uniknąć nieporozumień i błędów.

Dedykowana sekcja umożliwia załączenie przydatnych linków, takich jak blog klienta lub artykuły o wysokiej skuteczności.

4. Szablon skróconej zawartości ClickUp SEO

Łatwo zarządzaj briefami dotyczącymi zawartości SEO i udostępniaj je wewnętrznie lub zewnętrznie dzięki szablonowi ClickUp SEO Content Brief

Tak, twoje artykuły muszą być istotne i na temat, ale nie powinieneś zapominać, że piszesz również dla wyszukiwarek. Jeśli wyszukiwarki nie "polubią" Twoich artykułów, nie znajdą się one wysoko w rankingu, co wpłynie na ich zasięg. Z Szablon skróconej zawartości ClickUp SEO , możesz upewnić się, że Twoje artykuły przemawiają do właściwych algorytmów i zajmują najwyższe pozycje w wynikach wyszukiwania.

Ten szablon dokumentu ma starannie zaprojektowane sekcje, które pozwalają tworzyć kompleksowe briefy, które pomagają autorom wdrażać najlepsze praktyki SEO.

Pierwsza sekcja, Przegląd, skupia się na ogólnych wytycznych dotyczących artykułu. W tym miejscu należy podać tytuł, liczbę słów, cele i format zawartości. Dodaj osoby istotne dla projektu, aby dać im dostęp do briefu i umożliwić śledzenie postępów.

Sekcja Cel dotyczy profilowania kluczowych odbiorców. Aby upewnić się, że artykuł jest trafny, podaj informacje o ich wieku, poziomie wykształcenia, stanie cywilnym, zawodzie i spostrzeżeniach behawioralnych.

W sekcji Messaging nakreśl cel tworzonej zawartości. Podkreśl, w jaki sposób twój produkt wyróżnia się na tle konkurencji i dlaczego warto go rozważyć. Ta sekcja jest również doskonałym miejscem na wprowadzenie tonu, w jakim chcesz być rozpoznawany.

Po określeniu tych ogólnych aspektów projektu, dostarcz wytyczne dotyczące konkretnego artykułu w kolejnych sekcjach:

Słowa kluczowe : Podsumuj główne i drugorzędne słowa kluczowe, które powinieneś zawrzeć w swoim artykule, aby uzyskać wyższą pozycję w rankingu

: Podsumuj główne i drugorzędne słowa kluczowe, które powinieneś zawrzeć w swoim artykule, aby uzyskać wyższą pozycję w rankingu Zarys i podtematy: Dostarcz strukturę swojego artykułu i użyj tabeli, aby podsumować podtematy, którymi powinieneś się zająć na podstawieAnaliza SEO Dwie ostatnie sekcje zapewniają miejsce na dodatkowe zasoby i artykuły konkurencji, które pomogą Twoim pisarzom do zrobienia doskonałej pracy.

5. ClickUp ChatGPT Podpowiedzi do pisania szablonu

Zwiększ swoje umiejętności pisania dzięki szablonowi ClickUp ChatGPT Prompts for Writing Template

Pisanie zawartości, gdy brakuje inspiracji, może być najbardziej żmudnym zadaniem. Na szczęście istnieje narzędzie, które może obudzić w tobie pisarskiego czarodzieja - szablon Prompts for Writing ClickUp ChatGPT Podpowiedzi do pisania szablonu . 🧙

Ten szablon Doc to zbiór ponad 200 podpowiedzi, które pomogą ci "porozmawiać" z ChatGPT, super popularnym chatbotem opartym na AI. Z pomocą odpowiednich podpowiedzi, możesz zmienić ChatGPT w chatbota Generator zawartości AI i potężny narzędzie do copywritingu dla projektów związanych z content marketingiem.

Podpowiedzi są podzielone na wiele kategorii, w tym podpowiedzi do pisania blogów, książek, fan fiction i narracji. Jedyną rzeczą, którą musisz zrobić, to znaleźć odpowiednią podpowiedź, skopiować ją do ChatGPT i pozwolić jej zrobić swoją magię.

Załóżmy, że piszesz wpis na bloga na temat oprogramowanie do zarządzania projektami i potrzebujesz chwytliwego wstępu. Otwórz ChatGPT Prompts for Blog Writing i skopiuj tę podpowiedź:

"_Stwórz chwytliwe wprowadzenie do wpisu na blogu omawiającego '{określony temat}' Podkreśl jego znaczenie w kontekście '{określonej branży/dziedziny}', biorąc pod uwagę czynniki takie jak '{czynnik 1}', '{czynnik 2}' i '{czynnik 3}'."

Nie zapomnij zastąpić słów w nawiasach odpowiednimi wyrażeniami! 😁

Warto zauważyć, że nie musisz podążać za podpowiedziami co do joty. Nie krępuj się eksperymentować i bawić się sformułowaniami, aby uzyskać pożądane odpowiedzi od ChatGPT. Chatbot może być doskonałym generator konspektów jeśli jesteś burza mózgów pomysłów na posty w mediach społecznościowych i inną zawartość.

6. Szablon zakresu prac copywriterskich ClickUp

Szablon ClickUp Copywriting Scope of Work pomaga Tobie i Twojemu klientowi ustalić wymagania dotyczące projektu i usprawnienie współpracy

Praca z klientami może być trudna i nieprzyjemna, jeśli nie ustalisz wymagań dotyczących projektu. Jeśli chcesz uniknąć nieporozumień i rozszerzenia i upewnić się, że Twoi klienci otrzymają to, czego chcą, użyj funkcji Szablon zakresu prac copywriterskich ClickUp .

Ten szablon dokumentu definiuje pracę, którą wykonasz dla klienta i zajmuje się najdrobniejszymi szczegółami.

Po pierwsze, masz sekcję Przegląd, w której możesz podać kluczowe szczegóły w celu ustalenia podsumowanie projektu . Następnie należy zagłębić się w szczegóły i omówić cele projektu aby zdefiniować jego cel.

Kolejnym i najważniejszym krokiem jest wypełnienie sekcji Deliverables. Tutaj możesz:

Nakreślić obowiązki swoje i klienta

Zdefiniować kamienie milowe i oś czasu

Dostosujplan komunikacji* Omówienie budżetu

Zostaw miejsce na zatwierdzenia i podpisy

Szablon jest niezwykle szczegółowy i obejmuje wszystkie kwestie związane z projektem, nie pozostawiając miejsca na nieporozumienia. Jeśli pracujesz z innymi osobami nad projektem, dodaj je do szablonu - posiadanie wszystkich informacji w jednym miejscu sprawi, że proces będzie płynny.

Po zakończeniu tworzenia szablonu, załącz dokument do konkretnych zadań i śmiało żongluj swoimi projektami! 🤹

Wskazówka: Nie wiesz jak wypełnić szablon? Skorzystaj z ClickUp AI, unikalnego narzędzia do wypełniania szablonów Pisanie oparte na AI i narzędzie do tworzenia zawartości . Ten potężny asystent ma podpowiedzi dostosowane do roli, które pomagają generować pomysły, podsumowywać, tworzyć zadania i pisać przejrzystą zawartość.

7. Szablon planu zawartości ClickUp

Zarządzaj swoją pracą jak profesjonalista dzięki szablonowi planu zawartości ClickUp

Właściwe zarządzanie obciążeniem pracą oznacza, że nie przegapisz terminów ani nie będziesz ścigać się z czasem, aby zakończyć swoje artykuły, podczas gdy Twój poziom stresu sięga zenitu. Jeśli potrzebujesz dodatkowego wsparcia, aby zorganizować swoje dni pracy i wizualizować harmonogramy, szablon Szablon planu zawartości ClickUp jest dla niego stworzony.

Szablon ten pełni następujące funkcje wiele widoków które pozwalają zbadać obciążenie pracą z różnych perspektyw.

Zacznij od widoku Lista planów zawartości, w którym możesz tworzyć zadania dla każdego artykułu i definiować ich priorytet, status, cel, typ zawartości, odbiorców, słowa kluczowe i autorów. Możesz edytować Pola niestandardowe do wyświetlania postępów, rozwijanych list lub czegokolwiek innego, co jest zgodne z Twoimi celami.

Widok Tablicy zatwierdzeń jest Tablica Kanban wyświetlająca zadania w postaci kart posortowanych według statusu postępu (Nierozpoczęte, Wstrzymane, W trakcie realizacji itp.). Dzięki konstrukcji ClickUp typu "przeciągnij i upuść" można łatwo przenosić karty i być na bieżąco z obciążeniami pracą.

Widok Kalendarza zawartości wyświetla zadania w kalendarzu zgodnie z terminem ich wykonania. Domyślnie widok wykorzystuje miesiące, ale można zmienić wyświetlanie na każdy dzień, cztery dni lub tydzień, w zależności od tego, jak bardzo zajęty jest twój harmonogram. Oprócz nazwy zadania, kalendarz zaznacza informacje takie jak status zatwierdzenia, potrzebne zasoby i typ zawartości.

Zaproś członków Teams do szablonu i zapewnij maksymalną przejrzystość w całym zespole.

Zastąp strach inspiracją: Wypróbuj te fajne szablony do pisania zawartości

Pisanie zawartości wiąże się z niesamowitymi możliwościami uczenia się i może być satysfakcjonujące, jeśli chcesz zainwestować swój czas i wysiłek w ciągłe doskonalenie swoich umiejętności.

Wymienione na liście szablony do pisania zawartości ułatwiają pracę, zapewniając solidne podstawy do usprawnienia procesów, usprawnienia współpracy i tworzenia wysokiej jakości tekstów do różnych celów.

Zanurz się w imponującej bibliotece szablonów ClickUp i odkryj ponad 1 000 szablonów i znajdź te, które pomogą Ci przenieść pisanie zawartości na wyższy poziom! 🧚