50 najlepszych podpowiedzi do pisania na ChatGPT

Pisanie wspomagane przez AI całkowicie zmieniło sposób tworzenia treści - nie trzeba już godzinami wpatrywać się w pustą stronę. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym pisarzem, marketerem balansującym między napiętymi terminami, czy kimś walczącym z blokiem twórczym, narzędzia takie jak ChatGPT stały się cyfrowym współautorem.

Ale to nie wszystkie jednorożce i tęcze.

Wszyscy tam byliśmy - w tych frustrujących momentach, gdy AI tworzy coś ogólnego lub, co gorsza, całkowicie mija się z celem. Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę - w pisaniu opartym na AI nie chodzi o to, by pozwolić maszynie prowadzić program. Chodzi o to, jak dobrze nią pokierujesz

W tym miejscu do gry wkracza moc dobrze przygotowanych podpowiedzi ChatGPT do pisania. Właściwa podpowiedź może przekształcić AI w najlepszego partnera do pisania, podczas gdy niejasna może sprawić, że otrzymasz nijaką i pozbawioną inspiracji zawartość.

W tym artykule zbadamy korzyści płynące z podpowiedzi ChatGPT do pisania, udostępniania Hacki ChatGPT aby uzyskać lepsze wyniki i omówić, w jaki sposób narzędzia oparte na AI mogą uprościć proces pisania.

Czym są podpowiedzi do pisania ChatGPT?

Podpowiedź to specyficzna instrukcja, którą przekazujesz ChatGPT, aby wygenerować zawartość dostosowaną do twoich potrzeb

Na przykład: Może to być tak proste, jak "Napisz wprowadzenie do posta na blogu na temat AI w edukacji" lub tak szczegółowe, jak "Utwórz perswazyjną kampanię e-mail na premierę produktu skierowaną do właścicieli małych firm"

Podpowiedzi stanowią podstawę do pomocy ChatGPT w dostarczaniu spójnej, odpowiedniej i angażującej zawartości w oparciu o odpowiedni przypadek użycia .

Zasadniczo podpowiedzi są sposobem komunikowania się z narzędziem AI, kierując je w kierunku pożądanego wyniku. Inżynieria podpowiedzi , czyli umiejętność stworzenia odpowiedniego ustawienia podpowiedzi ChatGPT, to nazwa tej gry. Niezależnie od tego, czy szukasz kreatywności, technicznej dokładności, czy czegoś pomiędzy, nauka tworzenia skutecznych podpowiedzi ChatGPT może zmienić twoje podejście do pisania.

Korzyści z dobrego podpowiedzi AI do pisania

Opanowanie sztuki podpowiedzi jest niezbędne do zmaksymalizowania wartości ChatGPT w cyklu pracy. Jakość podpowiedzi ma bezpośredni wpływ na jakość odpowiedzi otrzymywanych od AI. Dzieje się tak, ponieważ model uczenia maszynowego uczy się na podstawie podpowiedzi i staje się lepszy z każdą instancją.

Oto kluczowe korzyści płynące z dobrego podpowiedzi AI do pisania:

Zwiększa kreatywność : ChatGPT może pomóc w burzy mózgów i generowaniu kreatywnych pomysłów, których być może nie brałeś pod uwagę. Jest to szczególnie pomocne w generowaniu świeżej zawartości, ponieważ większość ludzi ma te same pomysły na popularnych platformach mediów społecznościowych

: ChatGPT może pomóc w burzy mózgów i generowaniu kreatywnych pomysłów, których być może nie brałeś pod uwagę. Jest to szczególnie pomocne w generowaniu świeżej zawartości, ponieważ większość ludzi ma te same pomysły na popularnych platformach mediów społecznościowych Oszczędność czasu : Dzięki dobrze skonstruowanej podpowiedzi ChatGPT, można wyszukiwać informacje , generować konspekty, pisać pierwsze szkice, a nawet tworzyć całe posty na blogu w ciągu kilku minut

: Dzięki dobrze skonstruowanej podpowiedzi ChatGPT, można wyszukiwać informacje , generować konspekty, pisać pierwsze szkice, a nawet tworzyć całe posty na blogu w ciągu kilku minut Dostawca świeżych perspektyw : Uzyskaj kreatywne pomysły z różnych perspektyw lub punktów widzenia, które mogą poprawić głębię twojego pisania

: Uzyskaj kreatywne pomysły z różnych perspektyw lub punktów widzenia, które mogą poprawić głębię twojego pisania Pomaga przezwyciężyć blok pisarski: Kiedy utkniesz w martwym punkcie, kilka dobrze przemyślanych podpowiedzi ChatGPT może na nowo rozpalić twoją kreatywność i popchnąć twoje pisanie do przodu

Jak podpowiedzieć ChatGPT do pisania

Skuteczne podpowiedzi wykraczają poza zadawanie pytań - chodzi o bycie konkretnym, wyczyszczonym i celowym. Dzięki odpowiednim podpowiedziom, ChatGPT może stać się cennym partnerem w burzy mózgów, udoskonalaniu szkiców, generowaniu świeżej zawartości i pokonywaniu bloków pisarskich.

Oto kilka kluczowych punktów do zapamiętania:

Bądź konkretny : Im bardziej szczegółowa podpowiedź ChatGPT, tym bardziej skoncentrowana będzie odpowiedź. Na przykład, zamiast "Napisz post na blogu o AI dla firm", spróbuj "Napisz wprowadzenie do posta na blogu o korzyściach płynących z AI dla małych firm w tonie konwersacyjnym i na odpowiednich przykładach"

: Im bardziej szczegółowa podpowiedź ChatGPT, tym bardziej skoncentrowana będzie odpowiedź. Na przykład, zamiast "Napisz post na blogu o AI dla firm", spróbuj "Napisz wprowadzenie do posta na blogu o korzyściach płynących z AI dla małych firm w tonie konwersacyjnym i na odpowiednich przykładach" Włącz kontekst : Im więcej kontekstu i istotnych szczegółów podasz, tym lepiej AI zrozumie twoje potrzeby. Na przykład, uwzględnij, kto jest twoim celem lub ton, do którego dążysz

: Im więcej kontekstu i istotnych szczegółów podasz, tym lepiej AI zrozumie twoje potrzeby. Na przykład, uwzględnij, kto jest twoim celem lub ton, do którego dążysz Zadawaj pytania otwarte : Zachęci to ChatGPT do generowania dłuższych, bardziej dogłębnych odpowiedzi. Zamiast pytać, "Jakie są korzyści z AI?", zapytaj, _"Jak AI może zmienić sposób działania dzisiejszego biznesu technologicznego? Podaj również statystyki

: Zachęci to ChatGPT do generowania dłuższych, bardziej dogłębnych odpowiedzi. Zamiast pytać, "Jakie są korzyści z AI?", zapytaj, _"Jak AI może zmienić sposób działania dzisiejszego biznesu technologicznego? Podaj również statystyki Iteruj i dostosowuj: Nie bój się dostosowywać swoich podpowiedzi ChatGPT do pisania. Jeśli pierwsza odpowiedź nie jest tym, czego oczekujesz, udoskonal podpowiedź i spróbuj ponownie. Czasami drobna korekta może przynieść drastycznie lepsze wyniki

Przeczytaj również: Jak działa ChatGPT? Jak najlepiej wykorzystać ChatGPT! Ważne jest, aby wiedzieć, że inżynieria podpowiedzi nie jest jeszcze nauką ścisłą (jeszcze nie). Nawet jeśli napiszesz podpowiedź, która wydaje się idealna, otrzymana odpowiedź może nie być taka, jakiej oczekiwałeś.

50 najlepszych podpowiedzi do pisania na ChatGPT

Czas obejrzeć kilka podpowiedzi ChatGPT w akcji. Oto 50 podpowiedzi ChatGPT dla różnych przypadków użycia:

Pisanie postów na blogu Podpowiedzi ChatGPT

Napisz zarys bloga na temat strategii zarządzania czasem dla freelancerów Stwórz wprowadzenie na bloga, które przyciągnie uwagę do wpisu o korzyściach płynących z pracy zdalnej Wygenerowanie listy zalet i wad korzystania z AI w zarządzaniu projektami Napisanie [X słów] konkluzji dla bloga na temat korzyści płynących z narzędzi do zarządzania projektami Opracowanie tytułu i metaopisu wpisu na blogu przedstawiającego obecnym klientom nowy wygląd i funkcje portalu zakupów online

przez ChatGPT

Dokumentacja techniczna Podpowiedzi ChatGPT

Napisz przewodnik krok po kroku dotyczący konfigurowania [określonej funkcji ] w widoku obciążenia pracą firmy X w celu zarządzania [typem projektu X ] Wyjaśnij, jak zintegrować [określić narzędzie, np. Kalendarz Google lub Outlook] z firmą X i rozwiązywać typowe problemy z integracją Opracować instrukcję automatyzacji określonego zadania w firmie X przy użyciu określonej funkcji automatyzacji w celu zarządzania określonym typem użytkownika Stworzenie kompleksowego samouczka dotyczącego ustawienia i niestandardowego śledzenia czasu dla [zespoły zdalne/hybrydowe] w firmie X w celu zapewnienia [cel X, np. lepsza rozliczalność] Opracowanie solidnej sekcji FAQ obejmującej 10 najważniejszych problemów, z którymi borykają się użytkownicy podczas zarządzania złożonymi zadaniami w firmie X, wraz z jasnymi krokami rozwiązywania problemów dla każdego z nich

przez ChatGPT

Kopia marketingowa podpowiedzi ChatGPT

Napisz przekonujące wezwanie do działania dla [uruchomienie nowej funkcji] na stronie produktu firmy X dla [typ grupy docelowej X] Utwórz serię postów w mediach społecznościowych podkreślających, w jaki sposób [określone funkcje, np. automatyzacja pracy] w firmie X pozwalają zaoszczędzić [X godzin] tygodniowo dla [X typ specjalisty] Wygeneruj temat e-maila, który podkreśli funkcje w najnowszej aktualizacji firmy X, przemawiając do użytkowników typu X, np. kierowników projektów Napisz szczegółowy opis produktu dla [określony szablon, np. szablony sprintów agile] w firmie X, który koncentruje się na [określony punkt bólu] dla [programiści/projektanci] Stworzenie chwytliwego nagłówka reklamy firmy X [dla odbiorców docelowych, np. zespołów marketingowych], który podkreśla łatwość integracji [określ narzędzie] z firmą X w celu usprawnienia cyklu pracy

przez ChatGPT

Podpowiedzi ChatGPT dotyczące pisania e-maili

Napisz e-mail do uczestników webinaru/warsztatów firmy X, zachęcając ich do wypróbowania funkcji firmy X i oferując rabat lub wersję próbną za darmo Napisz przekonującego e-maila promującego nowy program lojalnościowy dla długoterminowych użytkowników firmy X, oferując [X korzyści], takie jak ekskluzywne szablony lub priorytetowe wsparcie Utwórz ciepły powitalny e-mail dla nowych subskrybentów newslettera firmy X, przedstawiając im funkcję X i oferując wskazówki dotyczące rozpoczęcia pracy z konkretnymi zadaniami Napisz spersonalizowany e-mail z podziękowaniem dla użytkowników, którzy zakończyli prezentację produktu firmy X, oferując dodatkowe zasoby, takie jak samouczki wideo lub bezpłatne konsultacje Wygenerowanie e-maila skierowanego do potencjalnych partnerów, koncentrującego się na korzyściach płynących z integracji [określonego narzędzia/platformy] z firmą X w celu usprawnienia [operacji biznesowych firmy X]

przez ChatGPT

Posty w mediach społecznościowych Podpowiedzi ChatGPT

Utwórz angażujący tweet na temat wydania [nowe szablony lub funkcje] w firmie X, który pomaga [typ użytkownika X] usprawnić [określony proces] Napisz post na Facebooku promujący limit czasowy oferty dla użytkowników, którzy zarejestrują się w firmie X, podkreślając jej zdolność do [rozwiązania X bolączki] dla [X typu zespołu] Wygenerowanie podpisu na Instagramie do wyzwania dotyczącego wydajności organizowanego przez firmę X, zachęcającego użytkowników do udostępniania informacji o tym, jak używają [konkretnej funkcji] do osiągnięcia [X celu] Napisz post w mediach społecznościowych LinkedIn przedstawiający studium przypadku zespołu z [konkretna branża] korzystającego z usług firmy X w celu przezwyciężenia [konkretne wyzwanie, np. współpraca zdalna] Opracuj serię wskazówek na LinkedIn, które pokażą, jak [konkretna funkcja] w firmie X zwiększa wydajność zespołu o [X%], dostosowanych do [X typu zespołu]

przez ChatGPT

Podpowiedzi ChatGPT dotyczące opowiadania historii

Napisz krótkie opowiadanie o kierowniku projektu w [konkretna branża], który ratuje nieudany projekt, wykorzystując [konkretna funkcja] w firmie X Stwórz opartą na postaciach narrację o zdalnym zespole, który zmienia swoją współpracę i wyniki, przechodząc do firmy X, pokonując [konkretne wyzwanie] Wygenerowanie fikcyjnego studium przypadku [konkretny biznes], który zwiększa wydajność projektu o [X%] po wdrożeniu [konkretna funkcja] w firmie X Napisz motywującą historię dla pracowników uczących się korzystać z nowych narzędzi do zarządzania projektami w firmie X, pokazującą, jak [konkretne narzędzie] pomaga im sprostać [X wyzwaniom] Stwórz futurystyczną krótką historię, w której zarządzanie projektami oparte na AI przez firmę X pozwala firmie skalować się globalnie przy jednoczesnym zachowaniu wartości [X, np. zwinność, współpraca]

przez ChatGPT

Podpowiedzi dotyczące kreatywnego pisania

Wygeneruj wiersz o tym, jak używanie [konkretnej funkcji] w firmie X zmienia codzienną wydajność, wplatając metafory pracy zespołowej i wydajności Napisz krótką scenkę ilustrującą zmagania kreatywnego zespołu zarządzającego [wieloma projektami lub wymaganiami klienta] i sposób, w jaki przezwyciężają je, korzystając z [konkretnej funkcji] w firmie X Stwórz list od lidera zespołu do jego szefa, wyjaśniający, w jaki sposób wdrożenie Company X zrewolucjonizowało [konkretny aspekt] ich przepływu pracy i poprawiło [metryki X] Napisz dialog między dwoma kolegami, debatując nad najlepszym wykorzystaniem [konkretnej funkcji] w Firmie X do rozwiązania [konkretnego wyzwania zawodowego] Opracuj kreatywną metaforę, która porównuje funkcje zarządzania zadaniami w firmie X do [dobrze znanej koncepcji lub obiektu] i ilustruje, w jaki sposób pomaga to zespołowi pozostać zorganizowanym

przez ChatGPT

Generowanie podpowiedzi ChatGPT

Przekaż konstruktywną informację zwrotną na temat wersji roboczej dokumentu omawiającego zdalną współpracę w zespole, koncentrując się na tym, w jaki sposób można lepiej wyeksponować konkretną funkcję w firmie X Napisanie szczegółowej recenzji [konkretnej aktualizacji produktu] w firmie X, w tym tego, co działało dobrze, gdzie potrzebne są ulepszenia i sugestie dotyczące następnej wersji Stworzenie wyważonej listy zalet i wad korzystania z [konkretnej funkcji, np. automatyzacji] firmy X, uwzględniającej typowe obawy użytkowników [typu X, np. właścicieli małych firm] Generowanie sugestii dotyczących usprawnienia [określonego cyklu pracy] przy użyciu [określonego narzędzia automatyzacji] w firmie X, koncentrując się na [celu biznesowym firmy X] Napisać krytykę konkurencyjnego narzędzia do zarządzania projektami, podkreślając przewagę firmy X w takich obszarach jak [konkretna korzyść, np. elastyczność integracji lub doświadczenie użytkownika]

przez ChatGPT

Kodowanie i pisanie techniczne Podpowiedzi ChatGPT

Napisz skrypt Pythona w celu automatyzacji danych powstania zadania [określony typ zadania, np. zadania onboardingu klienta] w firmie X Wygeneruj przewodnik krok po kroku dotyczący konfigurowania [określonego narzędzia, np. Google Tag Manager] w firmie X w celu śledzenia zaangażowania użytkowników na [określonej stronie] Napisanie szczegółowego przewodnika integracji API w celu synchronizacji [określonego narzędzia] z firmą X, koncentrując się na [określonym przypadku użycia w branży, np. migracji danych lub współpracy w zespole] Stworzenie przewodnika rozwiązywania problemów dla użytkowników napotykających problemy z [konkretna funkcja, np. śledzenie zadań] w aplikacji mobilnej firmy X, zawierającego instrukcje krok po kroku dotyczące typowych problemów Wygenerowanie próbnego kodu umożliwiającego automatyzację aktualizacji projektów za pośrednictwem API firmy X w celu wykonania [określonej czynności, np. automatycznego generowania cotygodniowych raportów]

przez ChatGPT

Burza mózgów Podpowiedzi ChatGPT

Zaproponuj trzy unikalne sposoby na zwiększenie wydajności zespołu przy użyciu [konkretnej funkcji, np. blokowania czasu] w firmie X dla [X typu projektu lub zespołu] Przeprowadź burzę mózgów z pięcioma kreatywnymi pomysłami na zawartość kampanii w mediach społecznościowych firmy X skupionej wokół [konkretna funkcja, np. śledzenie czasu] Wygenerowanie listy potencjalnych szablonów dla firmy X, dostosowanych do branży lub roli zawodowej, np. kierowników ds. marketingu Stworzenie konspektu sesji burzy mózgów dla [określonego typu zespołu, np. ds. rozwoju oprogramowania] korzystającego z usług firmy X w celu usprawnienia [określonego cyklu pracy] Zaproponowanie kreatywnych sposobów promowania firmy X wśród właścicieli małych firm borykających się z [konkretnym wyzwaniem, np. planowaniem projektów lub zarządzaniem projektami]

przez ChatGPT

Limity używania ChatGPT do pisania

Podczas gdy ChatGPT jest niezaprzeczalnie potężnym narzędziem dla pisarzy, ważne jest, aby rozpoznać jego limity.

Ograniczona wiedza na temat domeny

ChatGPT jest szkolony na ogromnych ilościach danych, ale nie posiada prawdziwej wiedzy specjalistycznej w żadnym polu. Dla pisarzy pracujących w niszowych dziedzinach - czy to wysoce wyspecjalizowanych tematach naukowych, dokumentacji technicznej, czy wiedzy branżowej - odpowiedzi ChatGPT mogą często być niewystarczające.

Jak sobie z tym poradzić: W wyniku tego może być konieczne uzupełnienie zawartości wygenerowanej z podpowiedzi ChatGPT badaniami lub wkładem ekspertów w celu zapewnienia dokładności i głębi.

Potencjalna niedokładność

Jednym z największych wyzwań związanych z ChatGPT jest jego tendencja do generowania wiarygodnie brzmiących, ale niepoprawnych informacji. W przeciwieństwie do ludzkiego pisarza, ChatGPT nie ma wbudowanego mechanizmu sprawdzania faktów. Od czasu do czasu prezentuje nieaktualne statystyki, błędne dane, a nawet sfabrykowane referencje.

Jak sobie z tym poradzić: W przypadku każdego pisania opartego na faktach - zwłaszcza gdy dokładność jest najważniejsza - ważne jest, aby dokładnie sprawdzić dane wyjściowe generowane przez AI, aby uniknąć dezinformacji w końcowej zawartości.

Ogólne dane wyjściowe

Podczas gdy ChatGPT doskonale radzi sobie z szybkim generowaniem zawartości, może również wpaść w pułapkę generowania ogólnych lub formułowatych odpowiedzi - zwłaszcza gdy otrzymuje niejasne lub otwarte podpowiedzi. Oznacza to, że zawartości może brakować głębi, niuansów i osobowości.

Jak sobie z tym poradzić: Tworzenie bardzo konkretnych i szczegółowych podpowiedzi do pisania na ChatGPT jest niezbędne, jeśli chcesz tworzyć atrakcyjną, spersonalizowaną lub wywierającą duży wpływ zawartość.

Brak ludzkich emocji i intuicji

Chociaż ChatGPT potrafi naśladować ton rozmowy i udzielać spójnych odpowiedzi, to brak mu subtelnej inteligencji emocjonalnej i intuicji, którą posiadają ludzcy pisarze podpowiedzi pisarskie dla AI może być trudne.

ChatGPT nie jest w stanie w pełni zrozumieć emocjonalnych niuansów niektórych fraz lub wrażliwości kulturowej, co może skutkować głuchymi lub nieodpowiednimi odpowiedziami.

Jak sobie z tym poradzić: Ludzki nadzór jest niezbędny w przypadku tekstów nacechowanych emocjonalnie, kreatywnego opowiadania historii lub zawartości, która musi rezonować z czytelnikami.

Zmagania ze złożonymi lub niejednoznacznymi podpowiedziami

ChatGPT dąży do jasności, więc gdy prezentowane są niejednoznaczne lub bardzo złożone podpowiedzi, mogą dawać wyniki, które są mylące lub niezgodne z celem. Jeśli podpowiedź ChatGPT jest niejasna, ma tendencję do domyślania się bezpiecznych, średnich odpowiedzi, które mogą nie być zgodne z pierwotnym zamiarem.

Jak sobie z tym poradzić: Oznacza to, że ważne jest, abyś był precyzyjny i jasny podczas tworzenia podpowiedzi ChatGPT - upewniając się, że AI rozumie kontekst i pożądany rezultat.

Nadmierne poleganie na AI może tłumić kreatywność

Chociaż ChatGPT jest fantastycznym narzędziem do generowania pomysłów i przezwyciężania bloków pisarskich, istnieje ryzyko zbytniego uzależnienia się od AI w procesie twórczym. Poleganie wyłącznie na zawartości generowanej przez AI może prowadzić do braku oryginalności, ponieważ często powtarza podobne pomysły i wyrażenia.

Jak sobie z tym poradzić: Powinieneś używać podpowiedzi ChatGPT, aby zwiększyć kreatywność - nie jako substytutu twojego głosu i innowacji.

Zrozumienie tych limitów pozwala na bardziej efektywne korzystanie z podpowiedzi ChatGPT, zapewniając, że zawartość jest dokładna, atrakcyjna i zgodna z celami.

Alternatywy ChatGPT dla pisania

Jeśli szukasz innych narzędzi uzupełniających ChatGPT lub potrzebujesz bardziej wyspecjalizowanej AI do konkretnych zadań związanych z pisaniem, takich jak Jasper AI, Writesonic lub Notion AI, istnieje kilka z nich Alternatywy dla ChatGPT .

Jednym z wyróżniających się narzędzi jest ClickUp Brain najnowocześniejsze narzędzie AI, które integruje się z ClickUp platforma do zarządzania projektami. Została zaprojektowana, aby pomóc zespołom organizować pomysły, burze mózgów i tworzyć cykle pracy, które wspierają proces pisania.

Generowanie konspektów blogów w kilka sekund z pomocą ClickUp Brain

ClickUp Brain usprawnia każdą scenę pisania, od generowania pomysłów po ostateczną edycję. To czyni go wyjątkowym narzędziem dla pisarzy i teamów.

Oto jak to zrobić:

1. Efektywna burza mózgów i zarządzanie pomysłami

ClickUp Brain znakomicie przekształca surowe pomysły w ustrukturyzowane, wykonalne plany. Pomaga uchwycić i zorganizować sesje burzy mózgów, zapewniając, że żaden dobry pomysł nie zostanie utracony.

Wyobraź sobie, że masz cyfrowego asystenta, który nie tylko rejestruje i rozumie zadania, ale także kategoryzuje je i nadaje im priorytety; ułatwiając w ten sposób odzyskiwanie i rozwijanie pomysłów, gdy są one najbardziej potrzebne.

Oto wynik dla podpowiedzi przekazanej ClickUp Brain:

Podpowiedź: "_Zbadaj istniejące dokumenty badawcze i ustawienia danych środowiskowych. Zidentyfikuj pojawiające się trendy i potencjalne luki w wiedzy związane ze zmianami klimatu i ich wpływem na życie morskie. Zaproponuj nowe kierunki badań, które mogą doprowadzić do znaczących przełomów

ClickUp Brain może być świetnym drugim pilotem do burzy mózgów i zarządzania pomysłami

2. Usprawniona integracja cyklu pracy

W przeciwieństwie do samodzielnych narzędzi AI, ClickUp Brain jest wbudowany w ekosystem zarządzania projektami ClickUp. Oznacza to, że w miarę rozwijania pomysłów automatycznie dostosowują się one do istniejących projektów i zadań.

Ta płynna integracja zapewnia organizację pisania. Każdy krok w procesie pisania - redagowanie, edytowanie i recenzowanie - jest śledzony i zarządzany w ramach tej samej platformy.

Zintegrowany interfejs ClickUp zapewnia, że Twoje teksty odzwierciedlają rzeczywistość i znaczenie wszystkich Twoich bieżących inicjatyw

3. Ulepszona współpraca

Dla zespołów pracujących nad projektami ClickUp Brain oferuje funkcje współpracy, które nie mają sobie równych. Pozwala członkom zespołu na dzielenie się pomysłami, przekazywanie informacji zwrotnych i śledzenie postępów w czasie rzeczywistym

Zdolność do efektywnej współpracy oznacza, że Twój zespół może dobrze współpracować i wykorzystywać wspólne spostrzeżenia w celu poprawy jakości zawartości.

ClickUp Brain zapewnia, że wszyscy w Twoim zespole są dobrze zsynchronizowani i poinformowani o wspólnych zadaniach pisania

4. Automatyzacja rutynowych zadań związanych z pisaniem

ClickUp Brain upraszcza powtarzalne zadania, takie jak generowanie podsumowań, raportowanie postępów i elementów działań. Obsługa tych rutynowych czynności pozwala Teamsom skupić się na burzy mózgów i generowaniu pomysłów zamiast na pracy administracyjnej.

ClickUp Brain może zautomatyzować wszystkie rutynowe czynności związane z pisaniem i uwolnić Twój czas, abyś mógł skupić się na wysokiej jakości projektach pisarskich

5. Konfigurowalne cykle pracy i szablony

ClickUp Brain dostarcza konfigurowalne szablony i cykle pracy dostosowane do różnych potrzeb związanych z pisaniem. Niezależnie od tego, czy chodzi o przygotowanie tekstu na bloga, tworzenie materiałów marketingowych czy konspektu książki, możesz dostosować przepływy pracy do swoich konkretnych wymagań.

Ta elastyczność pomaga zapewnić, że twoje pisanie pozostaje elastyczne i reaguje na twoje potrzeby. Pozwala to skupić się bardziej na danych powstania, a mniej na zarządzaniu procesami.

Instancja, Szablon podpowiedzi do pisania ChatGPT firmy ClickUp został zaprojektowany w celu uproszczenia procesu twórczego dla pisarzy, marketerów i twórców zawartości.

Generowanie zawartości za pomocą szablonu ChatGPT Prompts for Writing Template firmy ClickUp

Te ponad 200 podpowiedzi do pisania wykorzystuje najnowocześniejszą technologię przetwarzania języka naturalnego (NLP), aby zaoferować głęboki wgląd w styl pisania.

Dzięki tym podpowiedziom możesz:

Bez wysiłku generować pomysły na artykuły, blogi i różne formularze zawartości

Tworzyć angażujące historie z unikalnymi perspektywami, które przyciągają odbiorców

Burza mózgów na nowe tematy i innowacyjne podejścia w celu ulepszenia pisania

Dzięki zaawansowanym funkcjom zarządzania projektami ClickUp możesz szybko organizować swoje pomysły, zwiększać wydajność i utrzymywać spójność we wszystkich swoich projektach.

Przekształć dane powstania z ClickUp Brain

Opanowanie sztuki podpowiedzi ChatGPT to nie tylko transformacja - to potęga wydajności dla każdego pisarza. Dzięki odpowiednim podpowiedziom możesz rozbudzić świeże pomysły, przezwyciężyć zastój twórczy i szybko tworzyć wysokiej jakości zawartość.

Gotowy, by podnieść poziom swojego pisania? Zasmakuj pisania wspomaganego przez AI, korzystając z naszych 50 podpowiedzi ChatGPT, aby doświadczyć transformacyjnego wpływu AI na proces twórczy.

Ale dlaczego na tym poprzestać? Przenieś swoją wydajność na wyższy poziom, odkrywając narzędzia ClickUp AI. Od sesji burzy mózgów po organizowanie konspektów, ClickUp oferuje najlepsze rozwiązanie, aby zapewnić płynny i wydajny przepływ pracy.

Nie tylko zwiększ swoją kreatywność - uprość cały proces pisania dzięki ClickUp. Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś!