Najlepsze podpowiedzi AI dla marketerów i pisarzy

Mamy rok 2024, a narzędzia do pisania oparte na generatywnej sztucznej inteligencji nie są już futurystycznymi fantazjami. Są to praktyczne narzędzia z wieloma aplikacjami w miejscu pracy, które ułatwiają nam życie.

Marketerzy i specjaliści od zawartości mogą korzystać z narzędzi AI bardziej niż inni - ich przyjęcie wśród marketerów wzrosło ponad dwukrotnie, zgodnie z badaniem Raport McKinsey .

Jeśli używasz narzędzi GenAI do tworzenia pomysłów, strategii, szkicowania lub edytowania zawartości marketingowej, prawdopodobnie słyszałeś wiele o "generatywnych wstępnie wytrenowanych transformatorach", "GPT" w ChatGPT. GPT to zaawansowane modele językowe szkolone na ogromnych ilościach danych tekstowych, umożliwiające im rozumienie i generowanie tekstu podobnego do ludzkiego w szerokim zakresie tematów i stylów.

Podczas gdy techniczne zawiłości GPT są złożone, kluczem do wykorzystania ich mocy jest prostsza koncepcja: podpowiedzi. Podpowiedzi to instrukcje, które użytkownik przekazuje narzędziom AI do pisania, działając jako pomost między intencją twórczą użytkownika a wynikami pracy AI.

Zasada generowania świetnej zawartości jest prosta: Im lepsza podpowiedź, tym lepsze wyniki.

Dobrze przygotowane podpowiedzi prowadzą narzędzia AI do generowania odpowiedniej i skutecznej zawartości poprzez zapewnienie kontekstu, określenie pożądanych wyników i ustawienie parametrów, w ramach których AI może pracować.

Opanowując sztukę pisania podpowiedzi, można w pełni wykorzystać potencjał narzędzi AI, zapewniając, że wyniki są zgodne z celami i rezonują z odbiorcami.

W tym wpisie na blogu omówimy niektóre z najlepszych podpowiedzi AI dostosowanych do potrzeb marketerów i pisarzy.

Zrozumienie podpowiedzi pisarskich AI

Podpowiedzi AI to informacje wejściowe użytkownika, które kierują generatywnymi narzędziami sztucznej inteligencji w generowaniu określonych treści. Podpowiedź AI to zestaw instrukcji, kierujących AI na to, czego potrzebujesz - niezależnie od tego, czy tworzysz zawartość, analizujesz dane, czy symulujesz rozmowę.

Pomyśl o danych powstania podpowiedzi AI jak o składaniu zamówienia w restauracji: nie powiesz po prostu, że jesteś głodny; określisz, co chcesz zjeść i jak ma wyglądać danie. Prawdopodobnie określisz składniki, na które jesteś uczulony i połączysz danie z napojem lub deserem. Podobnie, gdy wchodzisz w interakcję z AI, musisz udzielić jej jasnych i konkretnych wskazówek.

Na przykład, możesz wprowadzić podpowiedź "Przygotuj przyjazny e-mail z przypomnieniem o spotkaniu zespołu w przyszły wtorek o 10 rano." Narzędzie następnie wykorzysta twoją podpowiedź do stworzenia dostosowanej odpowiedzi, która spełni twoje wymagania.

Rodzaje podpowiedzi AI

Narzędzia AI mogą być niezwykle wszechstronne, ale kluczowe jest zrozumienie różnych rodzajów podpowiedzi, aby skutecznie z nich korzystać. Każdy rodzaj podpowiedzi służy określonej grupie docelowej i celowi, od poszukiwania informacji faktycznych po inspirowanie kreatywności:

1. Podpowiedzi informacyjne

Podpowiedzi informacyjne służą do wyszukiwania konkretnych informacji lub szczegółów. Są one podobne do zapytania do wyszukiwarki, gdzie użytkownik prosi model o konkretne dane lub wyjaśnienia.

Przykład: "Jakie są kluczowe funkcje powodzenia aplikacji e-commerce?"

2. Kreatywne podpowiedzi

Podpowiedzi kreatywne inspirują kreatywność i generują nowe pomysły. Można ich używać do pisania opowiadań, tworzenia zawartości marketingowej lub burzy mózgów nad innowacyjnymi koncepcjami.

Przykład: "Napisz opowiadanie o futurystycznym mieście"

3. Podpowiedzi instruktażowe

Podpowiedzi instruktażowe zawierają instrukcje lub procesy krok po kroku. Są idealne do wyjaśnienia, jak wykonać zadanie lub użyć narzędzia.

Przykład: "Wyjaśnij, jak stworzyć przyjazny dla użytkownika interfejs aplikacji mobilnej"

4. Podpowiedzi wyjaśniające

Podpowiedzi wyjaśniające zachęcają do dalszych wyjaśnień lub szczegółów. Są pomocne, gdy potrzebujesz więcej informacji lub głębszego zrozumienia danego tematu.

Przykład: "Czy możesz omówić korzyści płynące z wykorzystania AI w opiece zdrowotnej?"

5. Podpowiedzi porównawcze

Podpowiedzi porównawcze proszą model o porównanie dwóch lub więcej elementów lub koncepcji. Ten rodzaj podpowiedzi jest świetny do rozważania opcji i podejmowania świadomych decyzji.

Przykład: "Porównaj zalety i wady samochodów elektrycznych i hybrydowych"

6. Hipotetyczne podpowiedzi

Hipotetyczne podpowiedzi badają potencjalne scenariusze lub wyniki. Są pomocne w wyobrażaniu sobie przyszłych możliwości lub analizowaniu sytuacji typu "co by było, gdyby".

Przykład: "Co by się stało, gdyby ludzie mogli żyć na Marsie?

7. Podpowiedzi analityczne

Podpowiedzi analityczne obejmują analizę lub interpretację danych i sytuacji. Są one wykorzystywane do dostarczania spostrzeżeń, wyciągania wniosków lub rozwiązywania problemów w oparciu o dane informacje.

Przykład: "Przeanalizuj wpływ pracy zdalnej na wydajność pracowników"

8. Podpowiedzi oparte na opiniach

Podpowiedzi oparte na opiniach poszukują subiektywnych opinii lub perspektyw. Są idealne do zbierania różnych punktów widzenia lub osobistych refleksji na różne tematy.

Przykład: "Jakie są najlepsze praktyki pozwalające zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym?"

Zrozumienie tego typu podpowiedzi może pomóc w efektywnym korzystaniu z narzędzi AI i zapewnieniu najbardziej dokładnych, kreatywnych i wnikliwych odpowiedzi dla konkretnych potrzeb.

Przeczytaj również:_ 7 darmowych szablonów podpowiedzi AI dla ChatGPT przekształcają marketing cyfrowy.

Oto jak narzędzia AI mogą usprawnić proces tworzenia zawartości i stworzyć skuteczną strategię SEO:

1. Generowanie pomysłów na zawartość

Publikowanie spójnej, wysokiej jakości zawartości ma kluczowe znaczenie dla każdej strategii SEO. Ale wymyślanie świeżych pomysłów może być wyzwaniem. Podpowiedzi AI mogą pomóc w burzy mózgów na nieskończoną liczbę tematów, zapewniając, że zawartość pozostanie angażująca i odpowiednia dla odbiorców.

Przykładowa podpowiedź: "Napisz post na blogu o zrównoważonym stylu życia, mając na celu główne słowo kluczowe "ekologiczny styl życia" Prosimy o dostarczenie listy unikalnych i kreatywnych sposobów podejścia do tego tematu przy jednoczesnym spełnieniu głównego celu wyszukiwania dla czytelnika"

2. Tworzenie inteligentnych konspektów

AI może pomóc w tworzeniu szczegółowych zarysów, które zawierają istotne elementy, pozostawiając jednocześnie miejsce na unikalną perspektywę. Taka równowaga zapewnia, że zawartość wyróżnia się na tle konkurencji i jest zgodna z najlepszymi praktykami SEO.

Przykładowa podpowiedź: "Na podstawie tytułu "The Benefits of a Plant-Based Diet" i głównego słowa kluczowego "plant-based nutrition", wygeneruj kompleksowy konspekt dla wpisu na blogu o objętości 1500 słów. Uwzględnij wspólne aspekty tematu i sugestie dotyczące wzbogacenia go o unikalne spostrzeżenia"

Tytuły i opisy meta mają kluczowe znaczenie dla przyciągnięcia czytelników do zawartości. Podpowiedzi AI mogą generować różne opcje, ułatwiając znalezienie idealnej kombinacji, która przyciągnie uwagę i poprawi współczynnik klikalności.

Przykładowa podpowiedź: "Chcę celować w słowo kluczowe "cyfrowy detoks" Podaj listę atrakcyjnych pomysłów na tytuły postów na blogu, które zawierają to słowo kluczowe i dokładnie odzwierciedlają temat"

4. Opracowywanie angażujących wprowadzeń

AI może opracować zwięzłe i skuteczne haczyki przy użyciu sprawdzonych ram copywritingu, takich jak model problem-agitacja-rozwiązanie (PAS).

Przykładowa podpowiedź: "Opierając się na tytule "Jak ograniczyć czas spędzany przed ekranem, aby lepiej spać", opracuj zwięzły i atrakcyjny wstęp do posta na LinkedIn, wykorzystując model problem-agitacja-rozwiązanie"

5. Pisanie długich tekstów w formie formularza

Kolejnym wyzwaniem jest tworzenie długich formatów zawartości. Aby uzyskać wysokiej jakości wyniki z narzędzia AI, należy uwzględnić wszystkie niezbędne informacje, takie jak powiązane słowa kluczowe, informacje podstawowe i konkretne dane w podpowiedzi. Ustawienie podpowiedzi pod kątem tonu głosu, zamierzonych odbiorców i słów kluczowych gwarantuje, że AI wygeneruje odpowiednią zawartość.

Przykładowa podpowiedź: Temat bloga: "Porady ekspertów dotyczące tworzenia wyjątkowej zawartości za pomocą Ahrefs" Ton głosu: "Profesjonalny Docelowi odbiorcy: "Specjaliści SEO, marketerzy, właściciele stron internetowych

6. Przekształcanie list słów kluczowych w klastry tematyczne

Aby poprawić SEO, konieczne jest tworzenie klastrów tematycznych wokół powiązanych słów kluczowych. AI może organizować słowa kluczowe w znaczące klastry, pomagając skutecznie planować i strukturyzować zawartość.

Przykładowa podpowiedź: "Planuję strukturę nowej strony internetowej poświęconej finansom osobistym. Pobrałem plik słów kluczowych związanych z "budżetowaniem" Uporządkuj te słowa kluczowe w klastry tematyczne i przedstaw je w formacie tabeli"

7. Zwiększanie autorytetu tematycznego

Osiągnięcie autorytetu tematycznego wymaga konsekwentnego publikowania wysokiej jakości zawartości na określony temat. AI może ocenić istniejącą zawartość i zasugerować ulepszenia w celu wzmocnienia autorytetu w danej niszy.

Przykładowa podpowiedź: "Chcę przeanalizować autorytet tematyczny mojej witryny w zakresie marketingu cyfrowego. Załączony plik zawiera kopię pełnej mapy witryny. Oceń, w jaki sposób każdy wpis na blogu jest zgodny z podstawowymi tematami SEO i marketingu cyfrowego content marketing . Oznaczaj wszystkie posty, które mogą rozmyć temat"

8. Personalizacja stylu pisania

Trenując AI na podstawie swoich wcześniejszych prac, możesz upewnić się, że wygenerowana zawartość jest ściśle zgodna z Twoim osobistym głosem i tonem.

Przykładowa podpowiedź: "Piszę artykuł o "wydajności pracy zdalnej" Napisałem kilka sekcji, ale potrzebuję pomocy z pozostałymi częściami. Opisz styl, głos, ton i strukturę oraz wygeneruj nową sekcję w tym samym stylu"

Bonus: 7 szablonów do pisania treści za darmo dla szybszego tworzenia danych

Przykłady podpowiedzi do pisania w AI

Niezależnie od tego, czy chcesz zwiększyć swoją obecność w mediach społecznościowych, czy dopracować wysiłki związane z marketingiem e-mail, te próbne podpowiedzi dotyczące pisania AI mogą pomóc Ci uzyskać pożądane wyniki:

1. Burza mózgów i ideacja

Jednym z najbardziej ekscytujących zastosowań narzędzi AI do pisania jest ich zdolność do pomocy w burzy mózgów i generowaniu pomysłów, na przykład można skorzystać z niektórych z poniższych podpowiedzi:

Kreatywne pomysły: "Wygeneruj innowacyjne koncepcje dla projektu zrównoważonego życia w mieście, obejmujące przyjazne dla środowiska technologie i zaangażowanie społeczności"

"Wygeneruj innowacyjne koncepcje dla projektu zrównoważonego życia w mieście, obejmujące przyjazne dla środowiska technologie i zaangażowanie społeczności" Innowacje produktowe: "Przeprowadź burzę mózgów na temat nowatorskich funkcji dla inteligentnego urządzenia domowego nowej generacji, które zwiększa wygodę i wydajność energetyczną

"Przeprowadź burzę mózgów na temat nowatorskich funkcji dla inteligentnego urządzenia domowego nowej generacji, które zwiększa wygodę i wydajność energetyczną Pomysły na kampanię marketingową: "Wygeneruj kreatywne pomysły na kampanię marketingową dla nowej linii ekologicznych akcesoriów modowych skierowanych do młodych, świadomych ekologicznie odbiorców"

2. Dostosowanie zawartości do lokalizacji

Dostosuj podpowiedzi dotyczące dostosowania zawartości, aby odnosiła się do określonych rynków regionalnych lub danych demograficznych odbiorców. Można na przykład poprosić AI o wygenerowanie zlokalizowanych wariantów zawartości omawiającej trendy w bankowości mobilnej, dostosowanych do preferencji kulturowych lub uwarunkowań geograficznych.

3. Wpisy edukacyjne na blogu

Generuj podpowiedzi dla tematów blogów informacyjnych, które edukują odbiorców. Na przykład, poproś o zawartość generowaną przez AI lub posty w mediach społecznościowych na temat wpływu AI na poprawę obsługi klienta w sektorze bankowym, dostarczając użytecznych spostrzeżeń i analiz branżowych.

Podpowiedź: "Napisz informacyjny wpis na blogu pod tytułem "Rola AI w transformacji obsługi klienta w bankowości" Uwzględnij w nim studia przypadków i spostrzeżenia ekspertów na temat trendów związanych z wdrażaniem AI"

4. Interaktywne quizy i ankiety

Twórz angażujące podpowiedzi do interaktywnych quizów lub ankiet, które zwiększają zaangażowanie odbiorców. Na przykład, możesz użyć AI do opracowania pytań quizowych na temat wskazówek dotyczących zarządzania finansami osobistymi lub ankiet dotyczących preferencji klientów w zakresie cyfrowych usług bankowych.

5. Zawartość newslettera e-mail

Opracuj podpowiedzi do newsletterów e-mail, które przyciągną uwagę i zachęcą do interakcji. Poproś o tematy, nagłówki i zawartość, które promują porady finansowe lub ogłaszają nadchodzące webinaria na temat strategii inwestycyjnych.

Podpowiedź: "Wygeneruj newsletter zapowiadający nadchodzące webinaria na temat zaawansowanych strategii inwestycyjnych" Uwzględnij angażujące tematy, nagłówki i szczegóły webinaru"

6. Kampanie w mediach społecznościowych

Twórz podpowiedzi do postów w mediach społecznościowych, które zwiększają widoczność marki i zaangażowanie. Na przykład, podpowiedz AI, aby tworzyła podpisy na Instagramie z funkcjami niestandardowego powodzenia klientów lub posty na LinkedIn omawiające innowacje fintech i ich wpływ na usługi finansowe.

7. Pomysły na scenariusze wideo

Wykorzystaj AI do tworzenia scenariuszy wideo do filmów objaśniających lub demonstracji produktów. Wygeneruj scenariusz, który skutecznie komunikuje funkcje i zalety aplikacji do zarządzania finansami osobistymi.

Podpowiedź: "Przygotuj scenariusz filmu instruktażowego pokazującego, jak nasz chatbot oparty na AI usprawnia obsługę klienta w instytucjach finansowych"

8. Biała księga lub zarys ebooka

Wygeneruj podpowiedzi do napisania lub nakreślenia kompleksowych białych ksiąg lub e-booków na tematy branżowe. Na przykład, AI może zostać poproszona o stworzenie konspektów, które zagłębiają się w pojawiające się trendy w technologiach bankowości cyfrowej lub wyniki badań dotyczących zachowań konsumentów w usługach finansowych.

Podpowiedź: "Wygeneruj zarys białej księgi na temat "przyszłości płatności cyfrowych" Uwzględnij sekcje dotyczące technologii blockchain, portfeli mobilnych i wpływu regulacji"

9. Zawartość zoptymalizowana pod kątem SEO

Twórz podpowiedzi dotyczące opracowywania zawartości przyjaznej dla SEO, która zwiększa widoczność w wyszukiwarkach. Na przykład, poproś o wygenerowane przez AI tytuły artykułów i konspekty postów na blogu skupiających się na praktycznych wskazówkach dotyczących planowania finansowego lub strategiach inwestycyjnych zoptymalizowanych pod kątem odpowiednich słów kluczowych.

Podpowiedź: "Wygeneruj przyjazne dla SEO tytuły artykułów i konspekty dla "10 najlepszych aplikacji do finansów osobistych na 2024 rok" Skoncentruj się na użyteczności, funkcjach i opiniach użytkowników"

10. Opinie klientów i studia przypadków

Wykorzystaj AI do tworzenia autentycznych opinii klientów i studiów przypadków. Podpowiedz AI, aby tworzyła zawartość, która prezentuje prawdziwe historie powodzenia, ilustrując, w jaki sposób Twój produkt rozwiązuje określone wyzwania.

Podpowiedź: "Stwórz opinie klientów pokazujące, w jaki sposób nasze rozwiązania fintech pomogły firmom zwiększyć wydajność operacyjną i zadowolenie klientów"

11. Korekta i dopracowanie zawartości Narzędzia AI do korekty tekstów upraszczają przeglądanie zawartości, szybko sprawdzając gramatykę, interpunkcję i styl. Niektóre z nich wykraczają poza podstawowe narzędzia do sprawdzania pisowni, aby poprawić czytelność i dostosować ton do głosu marki.

Podpowiedź: "Przejrzyj poniższy tekst pod kątem błędów gramatycznych, interpunkcyjnych i stylistycznych. Upewnij się, że ton jest spójny i odpowiedni dla profesjonalnego bloga Business. Podkreśl wszelkie złożone zdania i zasugeruj prostsze alternatywy, aby poprawić czytelność. Sprawdź również przejrzystość i spójność całego tekstu

Przeczytaj również:_ 10 darmowych generatorów akapitów AI do pisania w 2024 roku aby zwiększyć zaangażowanie w artykuły. Korzystając z ChatGPT, stworzyli wiele odmian nagłówków i przeprowadzili testy A/B, aby porównać ich wydajność z nagłówkami generowanymi przez ludzi.

via TV 2Fyn Wyniki były imponujące, a nagłówki wygenerowane przez AI osiągnęły 59% wzrost CTR. To powodzenie podkreśla potencjał AI w tworzeniu atrakcyjnych i klikalnych nagłówków, zwiększając wskaźniki zaangażowania w zawartość online.

3. Podsumowania rozmów Bloomberga dotyczących wyników finansowych

Bloomberg wykorzystuje AI w celu usprawnienia procesu tworzenia treści i badań. Wprowadzono Podsumowania wyników finansowych oparte na AI oraz ulepszone wyszukiwanie dokumentów w ich aplikacjach mobilnych, w tym w aplikacjach Bloomberg Professional na iOS i Androida.

Funkcja AI-Powered Earnings Call Summaries pozwala analitykom na szybkie wyciągnięcie kluczowych wniosków ze złożonych informacji finansowych. W połączeniu z funkcją wyszukiwania dokumentów, która wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego do przeszukiwania milionów zaufanych dokumentów, narzędzia te znacznie skracają czas potrzebny na znalezienie krytycznych informacji, usprawniając ogólny przepływ pracy badawczej.

4. Asystent pisania oparty na sztucznej inteligencji Grammarly

Grammarly stało się niezbędnym narzędziem dla milionów użytkowników na całym świecie, oferując pomoc w pisaniu w czasie rzeczywistym w celu poprawy gramatyki, pisowni i przejrzystości. Przez integrację algorytmów AI grammarly pomaga użytkownikom produkować dopracowaną i profesjonalną zawartość na różnych platformach, od e-maili i dokumentów po posty w mediach społecznościowych. Narzędzie to nie tylko poprawia indywidualne umiejętności pisania, ale także zapewnia, że zawartość jest wolna od błędów i łatwa do odczytania.

Przeczytaj również:_ Jak edytować zawartość AI: Przewodnik po tworzeniu angażujących treści o wysokim standardzie asystent oparty na AI, ClickUp Brain , został zaprojektowany w celu uproszczenia i usprawnienia cyklu pracy związanego z tworzeniem zawartości.

Generowanie konspektów blogów w ciągu kilku sekund za pomocą ClickUp Brain

Oto konkretne funkcje, które mogą pomóc:

AI Writer for Work Asystent pisania **Dostarcza w czasie rzeczywistym sugestie dotyczące gramatyki, stylu, słownictwa i ogólnej spójności, aby poprawić jakość pisania

Wbudowane sprawdzanie pisowni: Automatycznie sprawdza błędy ortograficzne w dokumentach i zadaniach, zapewniając, że zawartość jest Free

Automatycznie sprawdza błędy ortograficzne w dokumentach i zadaniach, zapewniając, że zawartość jest Free Szybkie odpowiedzi AI: Generuje szybkie, kontekstowe odpowiedzi na wiadomości, pomagając zachować idealny ton

Generuje szybkie, kontekstowe odpowiedzi na wiadomości, pomagając zachować idealny ton Tworzenie tabel: Umożliwia tworzenie tabel z bogatymi danymi i spostrzeżeniami, pomocnymi w organizowaniu informacji

Umożliwia tworzenie tabel z bogatymi danymi i spostrzeżeniami, pomocnymi w organizowaniu informacji Tworzenie szablonów: Błyskawicznie generuje szablony dla zadań, dokumentów i projektów dostosowanych do konkretnych potrzeb

Błyskawicznie generuje szablony dla zadań, dokumentów i projektów dostosowanych do konkretnych potrzeb Tworzenie transkrypcji: Konwertuje głos na tekst i wykorzystuje AI do odpowiadania na pytania ze spotkań i klipów Menedżer wiedzy AI Natychmiastowe odpowiedzi: Dostarcza natychmiastowych, dokładnych odpowiedzi opartych na kontekście z dowolnej pracy w ClickUp i połączonej z nim

Dostarcza natychmiastowych, dokładnych odpowiedzi opartych na kontekście z dowolnej pracy w ClickUp i połączonej z nim Obszar roboczy Q&A: Umożliwia tworzenie i znajdowanie zawartości istotnej dla obszaru roboczego, oszczędzając czas na ręcznym wyszukiwaniu

Możesz także użyć Dokumenty ClickUp do przechowywania wszystkich dokumentów w jednym miejscu, ułatwiając organizację i dostęp do zawartości. Aby efektywnie strukturyzować dokumenty, można tworzyć zagnieżdżone strony, używać szablonów i dodawać bogate formaty.

Przechowuj zawartość generowaną przez AI i współpracuj w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem w ClickUp Docs

Oto kilka innych funkcji oferowanych przez ClickUp Docs:

Docs Hub: Docs Hub jest dostawcą scentralizowanej lokalizacji do zarządzania wszystkimi dokumentami. Dokumenty można przeszukiwać, sortować i filtrować, co ułatwia znajdowanie potrzebnych informacji

Docs Hub jest dostawcą scentralizowanej lokalizacji do zarządzania wszystkimi dokumentami. Dokumenty można przeszukiwać, sortować i filtrować, co ułatwia znajdowanie potrzebnych informacji Kontrola wersji: ClickUp Docs zapewnia wsparcie dla historii wersji, umożliwiając śledzenie zmian i przywracanie poprzednich wersji w razie potrzeby

ClickUp Docs zapewnia wsparcie dla historii wersji, umożliwiając śledzenie zmian i przywracanie poprzednich wersji w razie potrzeby Współpraca w czasie rzeczywistym: Edytuj dokumenty w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem. Możesz oznaczać innych za pomocą etykietykomentarze, przypisywać elementy działań i konwertować tekst na zadania, które można śledzić, aby wszyscy byli na tej samej stronie

Edytuj dokumenty w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem. Możesz oznaczać innych za pomocą etykietykomentarze, przypisywać elementy działań i konwertować tekst na zadania, które można śledzić, aby wszyscy byli na tej samej stronie Łącza do udostępniania: Twórz łącza do swoich dokumentów, umożliwiając udostępnianie zawartości osobom spoza obszaru roboczego. Możesz kontrolować poziom dostępu, od tylko widoku do pełnych praw edycji

Twórz łącza do swoich dokumentów, umożliwiając udostępnianie zawartości osobom spoza obszaru roboczego. Możesz kontrolować poziom dostępu, od tylko widoku do pełnych praw edycji Integracja z zadaniami:Połącz dokumenty z zadaniamita integracja zapewnia, że zawartość jest zawsze połączona z odpowiednią pracą, co ułatwia realizację pomysłów

Co więcej? Użyj ClickUp's ChatGPT Podpowiedzi do pisania szablonu **aby bez wysiłku tworzyć angażującą i przykuwającą uwagę zawartość

Usprawnij proces tworzenia treści dzięki szablonowi ChatGPT Prompts for Writing firmy ClickUp

Dzięki temu szablonowi możesz:

Generować pomysły: Szybko wymyślać świeże pomysły na artykuły, blogi i różne rodzaje zawartości

Szybko wymyślać świeże pomysły na artykuły, blogi i różne rodzaje zawartości Tworzyć atrakcyjne historie: Opracowywać unikalne i wciągające historie, które przyciągną uwagę czytelników

Opracowywać unikalne i wciągające historie, które przyciągną uwagę czytelników Burza mózgów na nowe tematy: Odkrywaj nowe tematy i innowacyjne podejścia, aby ulepszyć swoje pisanie

Oto kluczowe funkcje tego szablonu:

Podpowiedzi : Uzyskaj dostęp do 200 ogólnych podpowiedzi do pisania w ramach zagnieżdżonego ClickUp Doc

: Uzyskaj dostęp do 200 ogólnych podpowiedzi do pisania w ramach zagnieżdżonego ClickUp Doc Niestandardowe widoki: Organizuj i zarządzaj swoimi historiami za pomocą różnych widokówWidoki ClickUp takich jak Tablica czy Kalendarz, ułatwiając dostęp i śledzenie swoich tekstów

Organizuj i zarządzaj swoimi historiami za pomocą różnych widokówWidoki ClickUp takich jak Tablica czy Kalendarz, ułatwiając dostęp i śledzenie swoich tekstów Zarządzanie projektami: Usprawnij swoje projekty pisarskie dzięki funkcjom takim jak śledzenie czasu, przypomnienia, relacje i szacowany czas

Czytaj także:_ Jak używać AI do tworzenia dokumentacji

Przyszłe zastosowanie i potencjał podpowiedzi pisarskich AI

Pisanie podpowiedzi AI znajduje się u progu transformacyjnej ewolucji, o czym świadczy rekordowy wzrost liczby użytkowników ChatGPT. Przyjęcie generatywnej sztucznej inteligencji przez firmy skoczyło ostatnio z poziomu 54% do 72% aby szybciej przejść od pomysłu do publikacji!