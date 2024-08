10 najlepszych narzędzi do korekty AI dla lepszej edycji w 2024 roku

Kluczem do pisania doskonałych treści w dzisiejszych czasach jest robienie tego szybko. Jeśli poświęcisz zbyt wiele czasu na edycję, skończysz publikując treści, które nie są już istotne dla odbiorców. Jak więc dokonać korekty treści bez spędzania żmudnych godzin na sprawdzaniu każdego zdania? Pozwól sztucznej inteligencji (AI) zrobić to za Ciebie.

Dzisiejsze Narzędzia do korekty AI szybko skanują treść i oferują sugestie znacznie wykraczające poza podstawowe sprawdzanie pisowni. Narzędzia do korekty AI sprawdzają gramatykę, podpowiadają, jak uprościć złożone zdania, a nawet pomagają dostosować ton do głosu marki lub grupy docelowej. Korekta AI odbywa się w ciągu kilku sekund, umożliwiając szybkie publikowanie wysokiej jakości treści.

Poznaj możliwości oprogramowania do korekty AI dzięki tym 10 narzędziom dostępnym w 2024 roku!

Czym jest korekta AI i jak działa?

Korekta AI lub zautomatyzowana korekta wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego i sztuczną inteligencję do przeglądania i poprawiania treści pisemnych. Sprawdza treść pod kątem błędów stylistycznych, interpunkcyjnych, gramatycznych i ortograficznych.

Korekta AI analizuje tekst i dzieli treść na zdania i słowa. Porównuje tekst z ogromną bazą danych reguł językowych i wyuczonych wzorców, aby wykryć potencjalne błędy i oferuje sugestie dotyczące poprawy czytelności. Użytkownik może następnie przejrzeć zalecenia i zaakceptować je lub odrzucić.

Oprogramowanie do korekty AI może znacznie przyspieszyć proces korekty i edycji, zmniejszyć liczbę błędów ludzkich i poprawić ogólną jakość treści. Narzędzia te stają się coraz bardziej inteligentne i użyteczne, a obecnie stanowią podstawę zestawu narzędzi nowoczesnego pisarza.

Jak wybrać najlepsze narzędzie do korekty AI

Wybór najlepszego narzędzia do korekty online zaczyna się od określenia, co ma ono osiągnąć. Czy szukasz ogólnej korekty? A może potrzebujesz narzędzia, które pomoże ci dostosować ton? Weź pod uwagę rodzaj profesjonalnego pisania, które wykonujesz. Niektóre narzędzia do korekty AI są lepsze do edycji tekstów akademickich, podczas gdy inne świetnie sprawdzają się w przypadku tekstów marketingowych.

Po określeniu swoich celów, poszukaj narzędzi AI, które są łatwe w użyciu. Powinny one mieć intuicyjny interfejs i ułatwiać proces edycji. Mogą nawet łączyć się z ulubionymi programami do pisania, takimi jak Microsoft Word lub Google Docs, lub działać w przeglądarce, aby sprawdzać zawartość na różnych platformach mediów społecznościowych.

Weź również pod uwagę cenę Narzędzia do pisania AI . Chociaż wiele z nich jest darmowych lub oferuje darmowe wersje, niektóre z najlepszych funkcji mogą znajdować się za płatną zaporą. Warto zapłacić za wersje premium, jeśli potrzebujesz pełnych możliwości edycji.

Pamiętaj też, że nie musisz zadowalać się jednym narzędziem do edycji AI. Wiele z tych narzędzi może współpracować ze sobą, zapewniając wielowarstwowe wsparcie edycji. Zapoznaj się z kilkoma opcjami z tej listy i znajdź to, co odpowiada twoim potrzebom i przepływowi pracy.

10 najlepszych narzędzi AI do copywritingu 2024

wykorzystaj ClickUp Brain do burzy mózgów oraz pisania i edytowania treści w kilka sekund

ClickUp od dawna jest ulubionym narzędziem do zarządzania projektami i współpracy. ClickUp's Narzędzia do copywritingu AI przeniosły platformę na wyższy poziom, czyniąc z niej potężne oprogramowanie do korekty. Od użytkownika ClickUp Docs interfejs AI może pomóc w szybkim tworzeniu treści przy użyciu podpowiedzi w języku naturalnym.

Potrzebujesz przygotować plan marketingowy dla czegoś, co wydasz w przyszłym tygodniu? Powiedz ClickUp Brain, co musisz zrobić; pomoże ci stworzyć plan uruchomienia w ciągu kilku sekund. ClickUp Brain może pomóc w pisaniu e-maili, projektowaniu badań testowych użytkowników, podsumowywaniu notatek ze spotkań i tworzeniu planu działania.

Najlepsze funkcje ClickUp

Generuje podsumowania długich dokumentów, notatek ze spotkań, a nawet wątków komentarzy, dzięki czemu można uzyskać najważniejsze informacje bez marnowania czasu

Oferuje sugestie, aby treść była bardziej zwięzła i angażująca oraz dostosowuje tekst do docelowych odbiorców

Działa jakoAsystent pisania AI aby pomóc ci w burzy mózgów pomysłów na kolejną powieść, kampanię marketingową lub sformułowanie wiadomości e-mail

Ograniczenia ClickUp

ClickUp Brain nie jest częścią darmowego planu platformy, więc będziesz musiał zarejestrować się w miesięcznym planie, aby uzyskać dostęp do jego solidnych narzędzi

Cennik ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cennika

Kontakt w sprawie cennika ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD/członka przestrzeni roboczej/miesiąc

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 8 700 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3 700 recenzji)

2. Grammarly

Via Grammarly Grammarly jest jednym z najbardziej znanych narzędzi do korekty online na tej liście, z ponad 30 milionami aktywnych użytkowników dziennie. Jego popularność jest nie bez powodu. Platforma jest bardzo przyjazna dla użytkownika i płynnie integruje się wszędzie tam, gdzie tworzysz treści. Można z niej korzystać w Microsoft Word, Dokumentach Google, przeglądarce internetowej, a nawet telefonie. Wykrywa i poprawia błędy ortograficzne i gramatyczne w czasie rzeczywistym oraz oferuje wgląd w celu poprawy umiejętności pisania.

Najlepsze funkcje Grammarly

Sugeruje zmiany słów w celu urozmaicenia tekstu i usunięcia powtórzeń

Zawiera narzędzie do sprawdzania plagiatu, które skanuje tekst i upewnia się, że nie jest on zbyt podobny do innych treści online

Oferuje sugestie dotyczące tonu i sposobów osiągnięcia celów związanych z pisaniem

Ograniczenia Grammarly

Sugestie mogą być nadgorliwe, więc użytkownicy powinni zachować ostrożność, akceptując je bez sprawdzania zmian

Wiele z najlepszych funkcji oprogramowania do korekty tekstu znajduje się za paywallem

Cennik Grammarly

Darmowy

Premium: $10/miesiąc

Biznes: $15/miesiąc na członka

Oceny i recenzje Grammarly

G2: 4,7/5 (ponad 4 300 recenzji)

Capterra: 4.7/5 (6,900+ recenzji)

Compare Grammarly Vs Wordtune !

3. Slick Write

Via Slick Write Slick Write to darmowe, oparte na przeglądarce oprogramowanie do korekty, które sprawdza treść i oferuje sugestie dotyczące stylu i tonu. Sugestie można dostosować do własnego stylu i sprawdzić statystyki dokumentu, aby zobaczyć, jak sobie radzisz. Darmowa platforma posiada kilka solidnych funkcji, w tym sposoby sprawdzania płynności zdań, usuwania biernej mowy i sprawdzania użycia przysłówków.

Najlepsze cechy Slick Write

Konfigurowalne ustawienia pozwalają dostosować edycję do własnego stylu i potrzeb

Platforma internetowa oznacza, że nie trzeba pobierać żadnego oprogramowania

Ekran skojarzeń słów może pomóc uwolnić się od blokady pisarskiej

Ograniczenia Slick Write

Chociaż jest to doskonały podstawowy edytor, niektórym użytkownikom może brakować niektórych bardziej zaawansowanych narzędzi AI, które oferują inne opcje oprogramowania do korekty

Ceny Slick Write

Darmowy

Oceny i recenzje Slick Write

Capterra: 4.4/5 (5+ recenzji)

4. WhiteSmoke

Via WhiteSmoke Przetwarzanie języka naturalnego WhiteSmoke pomaga użytkownikom edytować i udoskonalać ich treści. Chociaż jest odpowiednia dla każdego, kto chce pomóc w pisaniu w języku angielskim, jej docelowymi użytkownikami są osoby niebędące rodzimymi użytkownikami języka i pisarze akademiccy. Platforma wykracza poza zwykłe oferowanie sugestii, wyjaśniając, dlaczego dana sugestia może być lepszą opcją, ucząc pisarzy tworzenia lepszych treści podczas edycji.

Najlepsze cechy WhiteSmoke

Wyłapuje potencjalne błędy, które pomijają mniej niezawodne platformy

Działa w dowolnej aplikacji tekstowej lub przeglądarce, a nawet oferuje wersję mobilną

Wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego i algorytmy, aby stale rozszerzać swoje możliwości sugestii

Ograniczenia WhiteSmoke

Interfejs użytkownika nie jest tak płynny, jak w przypadku innych platform do edycji AI

Ceny WhiteSmoke

59,95 USD/rok (dla przeglądarek)

79,95 USD/rok (dla przeglądarek, MS Office, Gmail i Windows)

137,95 USD/rok (pełna wersja plus gwarancja i wsparcie telefoniczne)

Oceny i recenzje WhiteSmoke

G2: 4,6/5 (ponad 10 recenzji)

Capterra: 3.8/5 (20+ recenzji)

5. LanguageTool

Via LanguageTool LanguageTool to oprogramowanie do korekty o otwartym kodzie źródłowym, które pomaga poprawić jakość pisanych treści. Podobnie jak inne platformy, wykrywa potencjalne błędy w tekście, w tym błędy interpunkcyjne, zgodność czasowników i strukturę zdań. LanguageTool wyróżnia się obsługą wielu języków. Dzięki temu świetnie nadaje się dla osób niebędących rodzimymi użytkownikami języka angielskiego lub tych, którzy muszą pisać dopracowane treści dla odbiorców zza oceanu.

Najlepsze funkcje LanguageTool

Oferuje sprawdzanie pisowni i sugestie edycji w ponad 30 językach i dialektach

Oferuje edytor internetowy za darmo lub wersję premium, która integruje się z popularnymi aplikacjami do pisania

Pomagaprzeformułować zdania aby dopasować pożądany ton

Ograniczenia narzędzia LanguageTool

Ma limit 20 000 znaków w darmowej wersji, więc jeśli sprawdzasz dłuższe dokumenty, będziesz musiał je podzielić

Ceny LanguageTool

Darmowa

Premium: $69.90/rok

Dla zespołów: 132,80 USD/rok

Oceny i recenzje LanguageTool

G2: 4.4/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4.3/5 (ponad 30 recenzji)

6. Imbir

Via Imbir Ginger wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego i sztuczną inteligencję do ulepszania treści pisanych. Sprawdź gramatykę, interpunkcję i pisownię. Dopracuj swoją kopię za pomocą narzędzi do przeformułowywania platformy, które przeformułowują zdania, aby uczynić je bardziej formalnymi, swobodnymi, zabawnymi lub profesjonalnymi. Asystent pisania oferuje jasne wskazówki, jak poprawić swoje teksty, dzięki czemu na dłuższą metę staniesz się silniejszym pisarzem.

Najlepsze funkcje Ginger

Potężne sugestie gramatyczne i stylistyczne pomagają uniknąć podstawowych błędów i tworzyć bardziej atrakcyjne teksty

Narzędzie do przeformułowywania zdań pomaga zmienić ton jednym kliknięciem, ułatwiając wyrażanie pomysłów

Bank fraz pomaga wymyślać różne sposoby wyrażania pomysłów

Ograniczenia Ginger

Może ładować się wolno, zwłaszcza jeśli pracujesz na wolniejszym łączu internetowym

Ceny Ginger

Darmowa

Premium: 13,99 USD/miesiąc lub 84 USD/rok

Zespoły: $4.99/miesiąc na członka

Oceny i recenzje Ginger

G2: 4.3/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4.0/5 (ponad 80 opinii)

7. PaperRater

Via PaperRater Chcesz wiedzieć, jak wypadają twoje eseje i prace naukowe? PaperRater to internetowe narzędzie do sprawdzania gramatyki i plagiatu, które pomaga studentom i profesjonalistom poprawić ich pisanie. Algorytmy platformy identyfikują plagiat, błędy gramatyczne i kwestie stylistyczne oraz oferują sugestie dotyczące poprawy czytelności. Sztuczna inteligencja skanuje również tekst i przypisuje automatyczny wynik, dając ci wyobrażenie o tym, jak będzie się on mierzył, gdy przeczytają go twoi odbiorcy.

Najlepsze funkcje PaperRater

Zapewnia opinie na temat esejów lub prac przed ich przesłaniem

Nie wymaga rejestracji w darmowej wersji, dzięki czemu można od razu zacząć z niej korzystać

Zapewnia, że wszystko zostało poprawnie zacytowane za pomocą narzędzia do sprawdzania plagiatu

Ograniczenia PaperRater

Chociaż algorytmy są ogólnie dobre, sugestie nie zawsze są dokładne

Cennik PaperRater

Darmowa

Premium: 3,48 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje PaperRater

G2: 4,5/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 10 recenzji)

8. ProWritingAid

Via ProWritingAid ProWritingAid to wszechstronny asystent pisania AI dla tych, którzy chcą dokładnej edycji. Zawiera prawie dwa tuziny wskaźników, które pomagają pisarzom ocenić i udoskonalić ich tekst. Poza podstawami, to solidne narzędzie AI może pomóc zidentyfikować klisze, udoskonalić przejścia i wyeliminować pasywny głos. Oparta na chmurze platforma współpracuje z praktycznie każdym polem tekstowym, w tym z Facebookiem, pocztą e-mail i ulubioną aplikacją do edycji tekstu.

Najlepsze cechy ProWritingAid

Obejmuje kursy mistrzowskie na temat pisania od ekspertów branżowych, aby pomóc ci podnieść poziom pisania

Ocenia czytelność tekstu na wiele sposobów, dzięki czemu wiesz, że robisz to dobrze, bez względu na odbiorców

Zapewnia natychmiastową informację zwrotną podczas pisania w celu szybszej edycji w podróży

Ograniczenia ProWritingAid

Ograniczona możliwość dostosowywania reguł i sugestii, więc możesz otrzymać więcej sugestii, niż faktycznie potrzebujesz

Ceny ProWritingAid

Darmowy

Premium: 10 USD/miesiąc rozliczane rocznie

Oceny i recenzje ProWritingAid

G2: 4.5/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4.6/5 (430+ recenzji)

9. QuillBot

Via QuillBot QuillBot to kolejne popularne narzędzie do korekty AI, ale to błyszczy jako prawdziwy partner AI w pisaniu. Platforma pomaga generować nowe treści lub ulepszać już istniejące. Jest przydatna do parafrazowania tekstu w celu szybkiego podsumowania dłuższych dokumentów.

Jest również świetna w generowaniu cytatów, jednego z najbardziej żmudnych zadań związanych z pisaniem akademickim. Ponadto, aplikacja sprawdza wszystkie podstawowe błędy gramatyczne i ortograficzne, oferując jednocześnie wyjaśnienia konkretnych sugestii.

Najlepsze cechy QuillBot

Pomaga generować treści przy użyciu podpowiedzi, ułatwiając tworzenie kopii nawet wtedy, gdy nie masz pewności, co napisać

Oferuje wyniki wyszukiwania w oknie kreślenia, dzięki czemu można prowadzić badania bez otwierania wielu kart

Pomaga zmienić ton, aby był bardziej formalny, prosty, kreatywny lub zgodny z niestandardowymi regułami

Ograniczenia QuillBot

Działa z Chrome, Word i Google Docs, ale ma ograniczone opcje integracji poza tymi platformami

Ceny QuillBot

Darmowy

Premium: 99,95 USD/rok

Oceny i recenzje QuillBot

Capterra: 4.6/5 (120+ recenzji)

10. Hemingway App

Via Aplikacja Hemingway Hemingway App to narzędzie do pisania AI, które koncentruje się na tym, aby Twoje teksty były jaśniejsze i bardziej zwięzłe. Nazwana na cześć Ernesta Hemingwaya, pisarza znanego z jasnego i zwięzłego stylu pisania, wykorzystuje proces edycji autora, aby zainspirować interfejs użytkownika. Korzystając z wyróżnień, analizuje kopię pod kątem długich, trudnych do zrozumienia zdań i biernej mowy.

Oparta na przeglądarce platforma oferuje również wyniki czytelności, aby ocenić, jak odbiorcy mogą zareagować.

Najlepsze cechy aplikacji Hemingway

Większość funkcji dostępna jest w wersji darmowej

Kolorowe wyróżnienia ułatwiają sprawdzenie, gdzie tekst jest zbyt skomplikowany lub rozwlekły

Sugeruje sposoby na poprawę pisania i wyeliminowanie złych nawyków pisania, takich jak bierna mowa

Ograniczenia aplikacji Hemingway

Jej ograniczone funkcje koncentrują się na zwięzłym stylu pisania, więc może nie być odpowiednia dla wszystkich kontekstów

Ceny aplikacji Hemingway

Darmowa (oparta na przeglądarce)

Aplikacja: $19.99

Oceny i recenzje aplikacji Hemingway

G2: 4.4/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4.4/5 (10+ recenzji)

Twórz perfekcyjnie dopracowaną prozę z ClickUp

Internetowe narzędzia do korekty mogą pomóc w edycji tekstu pracować szybciej i poprawić swój styl pisania. Korzystając z tych narzędzi, możesz wyłapać błędy, które w przeciwnym razie mógłbyś przeoczyć i sprawić, że Twoje teksty będą bardziej atrakcyjne, wciągające i dynamiczne.

Jeśli szukasz potężnego narzędzia do korekty AI, które pomoże ci we wszystkich aspektach pisania, sprawdź narzędzia AI ClickUp. Oprócz standardowych narzędzi gramatycznych i ortograficznych, sztuczna inteligencja ClickUp pomaga generować kopie od podstaw. Wystarczy kilka kliknięć, by przygotować e-mail, wpis na bloga, a nawet kampanię w mediach społecznościowych. Możesz nawet użyć narzędzi AI ClickUp do podsumowania długich dokumentów lub wygenerowania elementy akcji z notatek ze spotkania.

Chcesz szybciej pisać lepsze teksty? Zarejestruj się w ClickUp i korzystaj z wbudowanych funkcji AI, aby usprawnić tworzenie treści proces.

Utwórz darmowe konto