Jak edytować treści AI: Przewodnik po tworzeniu angażujących materiałów o wysokim standardzie

Sztuczna inteligencja (AI) uratowała życie wielu twórcom treści, marketerom i małym firmom. Po pierwsze, może ona błyskawicznie tworzyć wszelkiego rodzaju teksty, co jest sporym błogosławieństwem, jeśli działasz na konkurencyjnym, szybko zmieniającym się polu, takim jak content marketing.

W większości przypadków jest to idealny scenariusz - zamiast walczyć z frustrującymi blokami twórczymi dla nowego wpisu w mediach społecznościowych lub na blogu, możesz po prostu usiąść, zrelaksować się i pozwolić Narzędzia AI działają swoją magią. Oznacza to godziny pracy zrobione w kilka sekund, prawda? Nie tak szybko! 🤖

Jeśli tu jesteś, doskonale zdajesz sobie sprawę, że zawartość generowana przez AI nie jest bezbłędna i nie może zastąpić wnikliwego zmysłu ludzkiego mózgu (przynajmniej na razie). Ponieważ są tworzone dość mechanicznie, często brakuje im kreatywności, mają dziwną strukturę zdań, a nawet mogą zawierać błędy rzeczowe.

Sedno sprawy polega na tym, że zawartość pisana przez AI nadal wymaga znacznej ludzkiej edycji, aby brzmiała naturalnie i naprawdę angażowała czytelnika, dla którego jest przeznaczona.

W tym artykule pokażemy ci jak edytować zawartość AI, aby nadać jej swój unikalny głos, zoptymalizować ją pod kątem SEO lub marketingu treści i zwiększyć jej ogólną atrakcyjność.

Zawartość generowana przez AI: Zalety i wady

Treści generowane przez AI zawartość jest tworzona przez narzędzie AI na podstawie podpowiedzi, które wyzwalają odpowiedź. To wydajne tworzenie zawartości jest możliwe dzięki technologiom takim jak Natural Language Generation (NLG) i Large Language Models (LLMs), których platformy AI używają do analizowania wzorców językowych, wyciągania wniosków z istniejących zbiorów danych i tworzenia tekstów podobnych do ludzkich.

Choć proces tworzenia zawartości z wykorzystaniem AI wydaje się być symulacją ludzkiej inteligencji, ma on swoje wady i zalety. ⚖️

Zalety

Najbardziej oczywistymi zaletami korzystania z narzędzi AI do tworzenia zawartości jest oszczędność czasu i zwiększenie wydajności. Pomyśl o Generatory zawartości AI jako osobiści asystenci pisania - mogą pomóc w generowaniu szkiców i tworzeniu zawartości w ciągu kilku minut przy minimalnym wkładzie.

Inne godne uwagi korzyści obejmują:

Oszczędność kosztów: Wiele małych Businessów i przedsiębiorców nie może sobie pozwolić na wysokiej klasy Teams ds. zawartości i musi polegać na generatorach treści AI, aby uzyskać dostęp do przyzwoitych tekstów

Wiele małych Businessów i przedsiębiorców nie może sobie pozwolić na wysokiej klasy Teams ds. zawartości i musi polegać na generatorach treści AI, aby uzyskać dostęp do przyzwoitych tekstów Dostępność zawartości: AI nie robi przerw ani nie doświadcza bloków pisarskich. Dzięki stałej dostępności, zawsze możesz wygenerować zawartość, jeśli brakuje ci czasu lub masz napięte cele wydawnicze (i poprawić jej jakość poprzez edycję treści)

AI nie robi przerw ani nie doświadcza bloków pisarskich. Dzięki stałej dostępności, zawsze możesz wygenerować zawartość, jeśli brakuje ci czasu lub masz napięte cele wydawnicze (i poprawić jej jakość poprzez edycję treści) Spójny głos marki: Jeśli używasz odpowiednich danych wejściowych, zawartość generowana przez AI naśladuje pożądany styl pisania i pomaga zapewnić spójność głosu marki

Wady

Odwróćmy drugą stronę medalu generowanej maszynowo zawartości i omówmy jej wady. Nie chcemy zabrzmieć jak wybredni ludzie z nierealistycznymi standardami, ale ogólnie rzecz biorąc, można zauważyć te problemy, zwłaszcza jeśli używasz przeciętnego narzędzia AI:

Brak płynnych przejść i logicznego przepływu: Jeśli twojej zawartości brakuje płynnych przejść, może brzmieć robotycznie, a nawet absurdalnie. Jest to jeden z czynnikówNarzędzia do wykrywania AI analizują, czy dany artykuł został napisany przez człowieka

Jeśli twojej zawartości brakuje płynnych przejść, może brzmieć robotycznie, a nawet absurdalnie. Jest to jeden z czynnikówNarzędzia do wykrywania AI analizują, czy dany artykuł został napisany przez człowieka Powtarzalna struktura zdań: Zawartość napisana przez AI jest formuła, co wynika z powtarzających się fraz. Powtarzająca się struktura i długość zdań wpływa na czytelność tekstu i może zanudzić docelowych odbiorców

Zawartość napisana przez AI jest formuła, co wynika z powtarzających się fraz. Powtarzająca się struktura i długość zdań wpływa na czytelność tekstu i może zanudzić docelowych odbiorców Brakujące podteksty językowe: Wiesz, kiedy rozmawiasz z kimś, kto bardzo stara się brzmieć mądrze? Tak właśnie często brzmi słaby tekst wygenerowany maszynowo - zauważysz złożony język, który może nie mieć sensu w wielu kontekstach, a nawet prowadzić do błędnej interpretacji

Wiesz, kiedy rozmawiasz z kimś, kto bardzo stara się brzmieć mądrze? Tak właśnie często brzmi słaby tekst wygenerowany maszynowo - zauważysz złożony język, który może nie mieć sensu w wielu kontekstach, a nawet prowadzić do błędnej interpretacji Problemy z wiarygodnością: niedostatecznie wyszkolona generatywna AI może często mylić się nawet w najbardziej podstawowych faktach, zwłaszcza jeśli czerpie informacje z mniej niż wiarygodnych źródeł lub nie ma odpowiednich zbiorów danych

niedostatecznie wyszkolona generatywna AI może często mylić się nawet w najbardziej podstawowych faktach, zwłaszcza jeśli czerpie informacje z mniej niż wiarygodnych źródeł lub nie ma odpowiednich zbiorów danych Brak ludzkiego akcentu: Zawartość AI może wydawać się nijaka lub ogólna, ponieważ brakuje jej osobistych anegdot, kreatywnych kątów lub przyciągających uwagę haczyków, aby przyciągnąć uwagę odbiorców docelowych

Na szczęście problemy te można łatwo rozwiązać za pomocą odpowiednich narzędzi i wysokiej jakości ludzkiej edycji. 🍀

8 wskazówek dotyczących humanizacji i edycji zawartości generowanej przez AI

Wykorzystanie narzędzia AI do generowania zawartości jest sprytne, ale wykwalifikowany człowiek powinien zawsze być odpowiedzialny za ostateczny wynik. Korekta i edycja zawartości generowanej przez AI pomaga zwiększyć czytelność, wyeliminować elementy takie jak nadużywane słowa i niezręczne sformułowania, a także zapewnić, że cała zawartość dotrze do odbiorców docelowych w znaczący sposób.

Przyjrzyjmy się ośmiu porady i hacki dla personalizacji zawartości AI i zwiększenia jej użyteczności. 🌸

1. Używaj wysokiej jakości, lepiej wyszkolonych narzędzi AI, aby ograniczyć ręczną edycję

Jakość używanego narzędzia wpływa na skuteczność zawartości generowanej przez AI. Aby zminimalizować pracę związaną z edycją, pierwszą rzeczą do zrobienia jest znalezienie narzędzia, które może tworzyć angażującą zawartość bez zbytniego dostrajania.

Jeśli chcesz zaoszczędzić czas swoich Teams zaangażowanych w datę powstania zawartości, użyj ClickUp Brain -jest to generatywny asystent AI, który mieszka na zarządzanie projektami i zadaniami platforma, ClickUp .

Wybieraj spośród różnych działów organizacyjnych, aby uzyskać zawartość dostosowaną do roli i potrzeb

ClickUp Brain (dawniej ClickUp AI) posiada wyjątkowo wyszkoloną i zoptymalizowaną sieć neuronową, która po prostu uzyskuje kontekst. W przeciwieństwie do innych podstawowych narzędzi do generowania zawartości, które po prostu prezentują dostosowaną wersję ChatGPT, ClickUp Brain jest nasycony unikalną wiedzą specyficzną dla roli, która pozwala mu wymyślić idealnie sytuacyjną zawartość opartą na niestandardowych podpowiedziach lub punktach rozmowy.

AI znacznie minimalizuje pracę redakcyjną człowieka poprzez:

Generowanie zawartości ze standardowym formatem i strukturą, co nadaje jej profesjonalny charakter

Optymalizację tekstów i kopii pod kątem gramatyki, jasności i tonu

Poprawianie błędów ortograficznych i powierzchownych bez dodatkowych wtyczek

Dostosuj wyniki, aby szybciej docierać do lepszej zawartości, korzystając z repromptingu kontekstowego w ClickUp AI

To, co sprawia, że ClickUp AI jest genialnym pisarzem, to jego zdolność do uczenia się nowych informacji kontekstowych z niezwykle dużą prędkością.

Powiedzmy, że wprowadzisz dokumenty swojego produktu do narzędzia, a ono szybko zorientuje się w szczegółach tego, co oferujesz i wymyśli zoptymalizowane pod kątem marki strony docelowe i briefy dotyczące zawartości. Pamiętaj, że to, co udostępniasz ClickUp Brain jest bezpieczne i pozostaje prywatne dla Twojego obszaru roboczego ClickUp.

Teraz przyjrzyjmy się niektórym aspektom funkcji używanie ClickUp Brain do tworzenia i edytowania zawartości . 🌻

Generuj, dopracowuj i organizuj zawartość za pomocą ClickUp Brain i ClickUp Docs

Użyj ClickUp Brain, aby usprawnić proces tworzenia pomysłów i pisania

Najnowocześniejsze rozwiązania ClickUp Pisanie AI asystent może pomóc w generowaniu wszelkiego rodzaju tekstów dla różnych kontekstów. Przygotowuj dokumenty dla pracowników lub klientów, twórz plany projektów , pisać e-maile lub konspekty kampanie marketingowe -opcje są nieograniczone. Oczywiście można również użyć ClickUp Brain do zwykłego generowania tekstu za pomocą prostych komend.

Całą wygenerowaną zawartość można przechowywać w aplikacji Dokumenty ClickUp to opcja platformy do tworzenia, edytowania i zarządzania dokumentami. Daje to dodatkową wygodę, pozwalając na organizowanie zawartości w ramach List i Folderów z jednej lokalizacji.

Funkcję pisania w ClickUp AI można uruchomić bezpośrednio z dowolnego zadania lub dokumentu. Załóżmy, że chcesz napisać krótki tekst na temat zmian klimatycznych. Oto do zrobienia:

Uruchom ClickUp Docs Wpisz ukośnik (/) i wpisz AI Wybierz Write with AI Wpisz Write a short text on climate change i naciśnij Enter

To wszystko! ClickUp AI Brain wygeneruje tekst o wysokiej wartości - natychmiast zauważysz poprawę jakości, jeśli wcześniej korzystałeś z generycznych autorów AI. Od tego momentu możesz go używać od razu lub po prostu minimalnie edytować zawartość wygenerowaną przez AI, aby dodać swój osobisty charakter.

Korzystaj z podpowiedzi i komend ClickUp dostosowanych do roli, aby generować i edytować zawartość

ClickUp AI zapewnia właśnie takie możliwości pisania, gwarantując przejrzysty i jednolity tekst generowany przez AI

Podpowiedzi odgrywają ogromną rolę w generowaniu wysokiej jakości zawartości - na szczęście ClickUp Brain ma tutaj wsparcie. Platforma oferuje ponad 100 wstępnie zaprojektowanych, popartych badaniami podpowiedzi ukierunkowanych na różne zespoły i przypadki użycia. Pomogą ci one uzyskać dokładnie takie wyniki, jakich oczekujesz i zmniejszyć wysiłek. Oto jak korzystać z podpowiedzi:

Otwórz ClickUp Docs Wpisz ukośnik (/) i wpisz AI Tools Wybierz zespół, do którego należysz, aby zapewnić kontekst - masz ponad 10 opcji. Powiedzmy, że pracujesz w marketingu, więc wybierzesz ten dział Zobaczysz listę 20+ podpowiedzi AI, takich jak Twórz pomysły na kampanię, Napisz studium przypadku i Zaplanuj wydarzenie marketingowe. Wybierz tę, która służy twojemu celowi i ciesz się wynikami w kilka sekund

Użyj ClickUp Brain do burzy mózgów oraz pisania i edytowania zawartości w kilka sekund

Jak widać, ClickUp Brain wykracza poza generowanie zawartości i zwiększa wydajność, pomagając w burzy mózgów i planowaniu rozwiązań. Dodatkowo masz do dyspozycji Edytuj z AI funkcja umożliwiająca szybsze dostosowanie wyników!

Używaj ClickUp Brain do burzy mózgów oraz pisania i edytowania zawartości w kilka sekund

Podczas edycji istniejącego tekstu w ClickUp możesz uzyskać dostęp do dalszych komend, aby:

Sprawdzania gramatyki i pisowni

Podsumowania tekstu

Wyjaśniania określonych słów i zwrotów

Poprawić pisanie

Skrócenie lub wydłużenie tekstu

Upraszczanie tekstu

Tłumaczenie tekstu

Przeformułowanie kontekstu

Kontynuowanie pisania

To godziny pracy nad edycją tekstu zrobione w kilka sekund! 😍

Twórz najwyższej jakości zawartość dzięki asystentowi pisania i edycji ClickUp AI

Podkreślamy, że ClickUp nie wykorzystuje Twoich danych do celów szkoleniowych, więc możesz być pewien bezpieczeństwa tej funkcji.

2. Zwróć uwagę na kontekst podczas edycji

Oto typowe uczucie, które odczuwamy podczas czytania słabej zawartości napisanej przez AI - wszystkie informacje wydają się dokładne i aktualne, nie ma błędów gramatycznych ani ortograficznych. Mimo to coś jest nie tak, a odpowiedzią może być brak płynnych przejść i kontekstu w tekstach.

Słabo wyszkolone platformy AI mogą często upuszczać piłkę kontekstową. Powód tego jest prosty - nie znają odbiorców docelowych ani firmy tak dobrze, jak Ty. Ponadto dane, na których są szkolone, mogą być ograniczone pod względem warunków korzystania.

Tak więc, aby edytować zawartość generowaną przez AI, musisz najpierw dobrze zrozumieć, kto będzie czytał twój tekst i jak chcesz przekazać swoją wiadomość. Pamiętaj o tych cennych spostrzeżeniach podczas edycji, aby wskazać obszary, w których tekst nie angażuje czytelnika i poprawić je za pomocą bardziej kontekstowych alternatyw. ✔️

3. Upewnij się, że ton i styl są zgodne z Twoją marką

Wyobraź to sobie - strona internetowa Twojej firmy jest pełna humorystycznych postów, kalamburów i emotikonów. Każdy wpis na blogu i strona docelowa odzwierciedlają unikalną tożsamość firmy, a Twoi klienci to uwielbiają.

Następnie decydujesz się na użycie zawartości generowanej przez AI w jednym z opisów produktów. Zawartość sama w sobie może być bezbłędna, ale wydaje się oderwana od rzeczywistości i nie pasuje do tożsamości marki.

Jest to częsty problem z ogólną zawartością napisaną przez AI. Podczas edycji tekstu generowanego maszynowo należy dostosować go do tonu i stylu, którego normalnie używasz. W tym przypadku musisz edytować opis produktu wygenerowany przez AI, aby brzmiał zabawniej lub bardziej relatywnie.

Dobrym pomysłem jest stworzenie przewodnika po stylu tekstu, którego redaktorzy mogą przestrzegać podczas edycji zawartości AI. W ten sposób każdy będzie wiedział, na czym się skupić i jak edytować, aby zoptymalizować zawartość i zwiększyć czytelność.

Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj Szablon wytycznych dotyczących marki ClickUp aby nakreślić preferowany głos marki, ton wiadomości i style pisania.

Ten wszechstronny szablon pozwala w wyczyszczony sposób udokumentować wygląd i styl marki oraz jej przekaz

4. Do zrobienia dokładnej weryfikacji faktów i cytowania źródeł

Większość platform AI pobiera dane z ogromnych baz danych, aby odpowiedzieć na podpowiedzi. Problem polega na tym, że te bazy danych nie zawsze są aktualne i mogą zawierać błędy rzeczowe. Rolą ludzkiej redakcji jest tutaj podwójne sprawdzenie każdego tekstu wygenerowanego przez AI, aby upewnić się, że jest on odpowiedni i dokładny. W zależności od charakteru zawartości, możesz nawet chcieć zacytować odpowiednie źródła na dole, aby dodać autentyczności swojemu tekstowi.

Sprawdzanie faktów jest szczególnie ważne w przypadku artykułów proceduralnych lub zawierających wrażliwe informacje. Na przykład, nie chcesz polegać na narzędziu AI do tworzenia przewodnika krok po kroku na temat procedur chirurgicznych w urologii i nie sprawdzać faktów.

To prowadzi nas do kolejnego argumentu - konsultowanie się z ekspertami merytorycznymi podczas edytowania zawartości wygenerowanej przez AI. Nie poprawią oni stylu i gramatyki, ale upewnią się, że każda informacja jest poprawna.

Możesz użyć ClickUp Docs do współpracy z takimi ekspertami. Wystarczy zaprosić ich do obszaru roboczego, aby mogli przeglądać zawartość asynchronicznie poprzez proofing lub komentowanie narzędzia w ClickUp. Możesz również wypróbować współpracę na żywo ponieważ platforma wspiera edycję w czasie rzeczywistym i czatowanie . 🥰

Twórz, edytuj i formatuj swoje CV dzięki ClickUp Docs

5. Uprość złożony język, aby poprawić ogólną jakość

Platformy AI często używają złożonego słownictwa podczas generowania zawartości. W niektórych kontekstach jest to całkowicie w porządku. Częściej jednak długie, złożone zdania zniechęcają czytelników i sprawiają, że tekst jest zbyt skomplikowany do przetworzenia bez ważnego powodu.

Jeśli chcesz przekształcić zawartość generowaną przez AI w treść podobną do ludzkiej, musisz uprościć złożone frazy. Zależnie od tematu, możesz mieć do czynienia z istotnymi zmianami, takimi jak przepisywanie całych akapitów w celu poprawy czytelności. W wielu przypadkach wystarczy znaleźć prostsze synonimy dla niektórych fraz i słów oraz podzielić złożone zdania na krótsze segmenty.

6. Eliminacja powtarzających się fraz

Nadużywane algorytmy AI wydają się naprawdę lubić pewne pomysły, słowa i frazy bardziej niż inne. Powtarzają się one w tekście, sprawiając, że dla eksperta staje się oczywiste, że zawartość została stworzona przez AI.

Powtarzalność jest solidnym powodem, dla którego ludzka edycja nie podlega negocjacjom - przeczytaj tekst i wskaż struktury, które wciąż się pojawiają. Znajdź alternatywne sposoby przekazania wiadomości, takie jak użycie nowych kątów, rozbijanie lub łączenie zdań lub zmienianie struktury zdań, aby tekst był bardziej wciągający.

7. Wzbogać tekst wygenerowany przez AI o osobiste doświadczenia

Platformy AI nie mają osobistych anegdot i doświadczeń, które mogą wykorzystać do połączenia się z czytelnikiem - w tym sensie ludzka zawartość pozostaje bezprecedensowa ze względu na takie elementy, jak lepszy apel emocjonalny i perswazja.

Jeśli chcesz, aby zawartość była bardziej ludzka, możesz posypać ją odsetkami, żartami lub przykładami z życia wziętymi. To twoja decyzja - do zrobienia wszystko, co chcesz, aby dodać osobisty charakter.

8. Nie pomijaj ręcznej edycji zawartości z technicznego punktu widzenia

Przepuszczanie tekstu AI przez narzędzia sprawdzające pisownię, gramatykę, a nawet ton jest wydajne i korzystne, ale nic nie przebije ręcznej edycji i korekty technicznej. Przeczytaj zawartość własnymi oczami, aby wykryć błędy, uzyskać oryginalne pomysły na poprawę czytelności, różnorodności i ogólnego przepływu oraz wprowadzić niezbędne poprawki. Kieruj się intuicją - nie bój się wprowadzać istotnych zmian, aby dostosować zawartość do wrażliwości odbiorców docelowych.

Dodatkowa wskazówka: Jednym z pomysłów jest zastąpienie strony biernej stroną czynną - dzięki temu zawartość będzie bardziej bezpośrednia i osobista. Należy również pamiętać o zdaniach wielokrotnie złożonych z niewłaściwą interpunkcją, ponieważ mogą one być trudne do wykrycia za pomocą narzędzi gramatycznych.

Jak poprawić zawartość AI pod kątem SEO (Search Engine Optimization)

Platformy AI mogą pomóc w tworzeniu tekstów zoptymalizowanych pod kątem wyszukiwarek, aby zwiększyć zasięg i zdobyć wyższe pozycje w SERP. Wyszukiwarki tak naprawdę nie dbają o pochodzenie zawartości, o ile jest ona istotna, angażująca i przydatna.

I zgadnij co? Jest to kolejna okazja, aby wykorzystać ludzki dotyk do optymalizacji zawartości AI.

Optymalizacja zawartości AI pod kątem SEO obejmuje następujące zadania ręczne:

Dodawanie słów kluczowych oraz połączonych linków wewnętrznych i zewnętrznych

Poprawa struktury poprzez zastosowanie przyjaznych dla czytelnika etykiet nagłówków, wypunktowań lub list

Załącznik wizualizacji dla większej wartości

Usuwanie zbędnej zawartości

Podwójne sprawdzenie dokładności i czytelności

**Czy wiesz, że oprócz pomocy w edycji zawartości wygenerowanej przez AI, ClickUp pozwala na zoptymalizować pod kątem SEO dzięki AI -używaj podpowiedzi do badania słów kluczowych, tworzenia briefów, podsumowywania danych badawczych, analizowania konkurencji i uzyskiwania pomysłów na optymalizację zawartości. Możesz również skorzystać z Szablon do badań i zarządzania SEO ClickUp do koordynowania inicjatyw SEO i zarządzania odpowiednimi zadaniami.

Szablon ClickUp SEO Research & Management pomaga uporządkować dane i zadania SEO oraz usprawnić procesy

Korzystanie z ClickUp w cyklach pracy związanych z produkcją zawartości

Produkcja zawartości może być stresującym procesem, niezależnie od tego, czy korzystasz z AI, czy nie. Jest ciągły przełączanie kontekstu podczas poruszania się po różnych tematach, a aspekt edycji może być szczególnie wymagający.

To właśnie tam ClickUp wkracza z funkcjami do praktycznie wszystkiego - komunikacji, współpracy, zarządzania dokumentami, jak tylko chcesz! Możesz uzyskać dostęp do kilku zarządzanie projektami funkcje na platformie do poprawić wydajność dzięki strumieniowaniu zadań związanych z produkcją i redakcją zawartości.

Zobacz na pierwszy rzut oka, jak wygląda Twój nadchodzący harmonogram zawartości dzięki szablonowi kalendarza redakcyjnego marketingu treści ClickUp

Oprócz ClickUp Brain, oto kilka innych funkcji, z których możesz skorzystać:

Zadania ClickUp **Opcje tworzenia, przypisywania, śledzenia i klasyfikowania zadań związanych z pisaniem, edycją, marketingiem i SEO. Można utworzyćtypy zadań ipowiązania zadań aby dopasować się do cyklu pracy

Widoki ClickUp : Pozwalają zobaczyć produkcję z różnych perspektyw. Na przykładWidok listy pomaga organizować zadania projektu, podczas gdy widokWidok kalendarza jest idealny do monitorowania kalendarza zawartości

Pozwalają zobaczyć produkcję z różnych perspektyw. Na przykładWidok listy pomaga organizować zadania projektu, podczas gdy widokWidok kalendarza jest idealny do monitorowania kalendarza zawartości Tablice ClickUp : Nieskończone cyfrowe tablice, na których Twój zespół może przeprowadzać burze mózgów, opracowywać strategie i współpracować nad przyszłą zawartością i procesami

Nieskończone cyfrowe tablice, na których Twój zespół może przeprowadzać burze mózgów, opracowywać strategie i współpracować nad przyszłą zawartością i procesami Automatyzacja ClickUp : Użyj ich, aby usprawnić powtarzalne zadania, takie jak aktualizacja statusu zawartości

Znajdź szablony ClickUp dla odpowiedniego przypadku użycia

Oprócz podpowiedzi, ClickUp oferuje również ponad 1 000 szablonów do różnych celów, od marketingu i zasoby ludzkie do sprzedaż i CRM . Zostały one zaprojektowane tak, aby ułatwić pracę, zminimalizować liczbę błędów i pomóc w standaryzować procesy .

Jeśli jesteś intensywnym użytkownikiem ChatGPT, sprawdź Szablony ClickUp AI z podpowiedziami ChatGPT -zestaw podpowiedzi wyselekcjonowany przez ekspertów pomaga uzyskać odpowiednie notatki z ChatGPT, aby uzyskać pożądane wyniki.

Szablon ChatGPT Prompts for Writing może pomóc obudzić w tobie mistrza słowa

Dodatkowo, Szablony do pisania zawartości ClickUp mogą pomóc w pokonaniu bloku pisarskiego, niespójności wyników i związanej z tym prokrastynacji. Można nawet znaleźć opcje definiowania pożądanego stylu pisania dla różnych tekstów i przestrzegania odpowiednich zasad SEO. ✍️

Jeśli potrzebujesz pomocy w planowaniu zawartości, szablony kalendarza zawartości są najlepszym rozwiązaniem. Są one niezbędne dla każdego content marketing zespołu, ponieważ poprawiają przejrzystość linii produkcyjnej i szybciej ujawniają potencjalne problemy lub nakładanie się działań.

Wszystkie szablony ClickUp są dostosowywalne, więc możesz je dostosować do swoich preferencji i celów. Możesz również stworzyć własne szablony za pomocą dedykowanego narzędzia Generator szablonów ClickUp AI .

Dzięki tej przydatnej funkcji możesz stworzyć dowolny szablon dla swojego zespołu - wszystko, co musisz zrobić, to dostarczyć ClickUp informacje o swoim cyklu pracy. Wybierz pożądany ton (np. profesjonalny, humorystyczny lub swobodny), aby upewnić się, że wyniki są zgodne z głosem marki i przekazują pożądany komunikat.

Użyj generatora szablonów ClickUp AI, aby stworzyć szablony dopasowane do Twojego cyklu pracy

Przyszłość edycji zawartości AI

Ponieważ narzędzia AI rozwijają się w szybkim tempie, trudno powiedzieć, jak będzie wyglądać przyszłość edycji zawartości przy użyciu AI. Autorzy treści, redaktorzy i specjaliści SEO będą najprawdopodobniej jeszcze bardziej polegać na narzędziach generatywnych i jest to całkowicie uzasadnione dzięki wysokiej jakości opcjom, takim jak ClickUp Brain. Dzięki potężnym możliwościom edycji i asystent pisania , możesz sprawić, że dane powstania zawartości będą szybkie i łatwe.

I choć technologia stała się integralną częścią zarządzania zawartością, nic nie wskazuje na to, by przejęła cały proces - ludzki dotyk wciąż pozostaje niezastąpiony. Nawet zapaleni twórcy treści, którzy początkowo uważali AI za gratkę, teraz podnoszą swoje kwalifikacje, aby móc korzystać z tych narzędzi w celu oferowania lepszej zawartości szybciej - i bez wypalenia! ❤️‍🔥

Użyj ClickUp do pisania i edytowania zawartości AI jak profesjonalista

Tworzenie zawartości za pomocą AI jest efektywne czasowo i kosztowo oraz zapewnia spójność marki. Asystent ClickUp AI oferuje wszystko, czego potrzebujesz, aby tworzyć, podsumowywać i edytować zawartość oraz doskonalić się w swojej pracy! Połącz tę solidną funkcję z pozostałymi opcjami zarządzania zadaniami i projektami ClickUp, aby zwiększyć wydajność.

Chcesz rzucić okiem? Zarejestruj się w ClickUp za darmo i zobacz, jak może pomóc w zarządzaniu zawartością z najwyższą wydajnością. 🧙