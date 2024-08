Jak humanizować zawartość AI: Strategie + narzędzia

Nadszedł czas, aby zaakceptować fakt, że wszyscy używaliśmy narzędzi AI do generowania zawartości w pewnym momencie naszego życia zawodowego.

A dlaczego nie? Tekst generowany przez AI jest wygodny i błyskawiczny. Ale, jeśli mamy być szczerzy, może również wydawać się nijaki i pozbawiony życia.

AI zawsze miało być narzędziem - czymś, czym ludzie mogą posługiwać się w celu uzyskania lepszych wyników. A zawartość generowana przez AI nie musi i nie powinna być robotyczna i wywołująca drzemkę. Doświadczeni autorzy i redaktorzy muszą dostrzec i uczłowieczyć tekst wygenerowany przez AI, wykorzystując w pełni AI i jej niesamowite zalety, zachowując jednocześnie ludzki ton i głos.

W tym artykule podzielę się dokładnymi strategiami, których ja i mój team używamy, aby tchnąć życie w zawartość generowaną przez AI. Jeśli chcesz podnieść poziom wykorzystania Narzędzia do pisania AI dodając szczyptę osobowości i wyjątkowego człowieczeństwa, trafiłeś we właściwe miejsce.

Odkryjmy, jak sprawić, by AI pracowała dla Ciebie, tworząc zawartość podobną do ludzkiej.

**Co to jest zawartość AI? Jak generowana jest zawartość AI?

**Narzędzia AI do pisania mogą generować artykuły, posty na blogach, opisy produktów i inne formy pisemnej zawartości w oparciu o podane dane wejściowe i parametry.

AI może również tworzyć lub edytować obrazy, produkować muzykę i wideo i nie tylko. **Celem AI przy tworzeniu treści jest zazwyczaj oszczędność czasu, zwiększenie wydajności i zachowanie spójności

Oto jak działa generowanie zawartości przez AI:

Dane wejściowe i gromadzenie danych: Narzędzia AI są zasilane dużymi zestawami danych o różnych stylach pisania, tematach i formatach. Dane te pomagają modelom AI nauczyć się struktury i formowania różnych rodzajów zawartości

Narzędzia AI są zasilane dużymi zestawami danych o różnych stylach pisania, tematach i formatach. Dane te pomagają modelom AI nauczyć się struktury i formowania różnych rodzajów zawartości Szkolenie i rozpoznawanie wzorców: Modele AI przechodzą szkolenie, podczas którego dane są przetwarzane w celu poznania reguł językowych, typowych zwrotów i kontekstu różnych rodzajów zawartości

Modele AI przechodzą szkolenie, podczas którego dane są przetwarzane w celu poznania reguł językowych, typowych zwrotów i kontekstu różnych rodzajów zawartości Generowanie zawartości: Gdy AI otrzyma podpowiedź, wykorzystuje swój materiał szkoleniowy i wzorce, których się nauczyła, aby wygenerować tekst pasujący do kontekstu. Przewiduje, jakie słowa i zdania powinny pojawić się w następnej kolejności w oparciu o wzorce, których się nauczyła

**Proces ten obejmuje połączenie technologii, takich jak uczenie maszynowe (ML), przetwarzanie języka naturalnego (NLP), generatywne sieci adwersarzy (GAN) i inne

Rozwój OpenAI, startupu, który wprowadził ChatGPT w 2020 roku, całkowicie zakończył sposób, w jaki podchodzimy dziś do generowania zawartości. Posiada duże modele językowe (LLM), takie jak GPT-3 i GPT-4, które są w stanie generować spójną i realistyczną zawartość w ciągu kilku sekund.

Jednak, jak każda zawartość generowana przez AI, ma ona swoje wady.

**Jakie są problemy z tekstem generowanym przez AI? Tworzenie zawartości AI przyspiesza proces pisania bez wątpienia; jednak nie wszystko jest słoneczne i tęczowe.

Pomimo rozszerzenia, zawartość generowana przez AI ma limity, takie jak:

Brak ludzkiego dotyku: Ta technologia może szybko wygenerować wysokiej jakości zawartość, ale czy połączy się z odbiorcami? Nie zawsze. W treściach generowanych przez AI często brakuje ludzkiej istoty, z którą czytelnicy się identyfikują i angażują

Ta technologia może szybko wygenerować wysokiej jakości zawartość, ale czy połączy się z odbiorcami? Nie zawsze. W treściach generowanych przez AI często brakuje ludzkiej istoty, z którą czytelnicy się identyfikują i angażują Halucynacje AI: Modele AI są narażone na ryzyko halucynacji, co oznacza, że mogą potencjalnie dostarczać nieprawidłowych lub wprowadzających w błąd wyników. Jeśli zweryfikujesz krzyżowo wszystko, co wygeneruje AI, może ci to zająć prawie tyle samo czasu, co przygotowanie zawartości od zera. Na przykład ChatGPT wyświetla wyraźne ostrzeżenie, które mówi: "ChatGPT może popełniać błędy. Sprawdź ważne informacje_

Podwójne sprawdzenie informacji w celu zapewnienia ich autentyczności i wiarygodności

Nagła zmiana tematów: Jednym ze sposobów, w jaki AI daje o sobie znać, jest jej oczywisty brak przepływu. W przeciwieństwie do ludzkiego pisania, zawartość AI często gwałtownie przechodzi między tematami, nie zapewniając czytelnych i logicznych przejść dla czytelników

Jednym ze sposobów, w jaki AI daje o sobie znać, jest jej oczywisty brak przepływu. W przeciwieństwie do ludzkiego pisania, zawartość AI często gwałtownie przechodzi między tematami, nie zapewniając czytelnych i logicznych przejść dla czytelników Ograniczenia specyficzne dla danej niszy: Podczas gdy AI może szybko przesiewać ogromne ilości zawartości online, ma trudności z odtworzeniem głębi niszowej wiedzy ludzkiego eksperta. Prowadzi to do generycznego, powierzchownego tekstu generowanego przez AI, pozostawiając twoją kopię jako kolejny kawałek niezróżnicowanej zawartości w sieci

**Dlaczego humanizacja zawartości AI jest konieczna?

Wiemy, że sama zawartość AI nie jest w stanie utrzymać silnika treści w ruchu, ale czy to oznacza, że należy ją porzucić? Zdecydowanie nie! Zawartość AI może przyspieszyć, a nawet ulepszyć twoje pisanie i nie ma powodu, abyś wracał do spędzania godzin, a nawet dni na pisaniu dobrych treści.

Oto rozwiązanie pośrednie: humanizacja zawartości AI w celu dostosowania jej do twoich potrzeb.

Do zrobienia jest to konieczne, ponieważ:

Google karze strony internetowe o niskiej zawartości Google nadaje priorytet zawartości zorientowanej na ludzi , co oznacza, że zawartość musi wykazywać się wiedzą specjalistyczną, oferować czytelnikom znaczną wartość i koncentrować się na ich potrzebach. Dodatkowo, Google preferuje zawartość E-E-A-T co oznacza doświadczenie, wiedzę specjalistyczną, autorytet i wiarygodność.

Chociaż Google nie karze konkretnie treści generowanych przez AI, zawartość, która po prostu regurgituje i powiela istniejące materiały z Internetu i nie ma prawdziwej wiedzy specjalistycznej, nie zostanie sklasyfikowana. Aby zapewnić dobre wyniki zawartości i zgodność z najlepszymi praktykami SEO, należy dodać warstwę ludzkiej wiedzy i perspektywy.

Plagiat

Copyleaks odkrył, że prawie 60% zawartości ChatGPT jest plagiatem . Reperkusje? Może to negatywnie wpłynąć na ranking SEO, reputację marki i jakość zawartości. Dlaczego czytelnicy mieliby przychodzić do ciebie po zawartość, skoro mogą ją uzyskać bezpośrednio z oryginalnego źródła?

W rzeczywistości korzystanie z plagiatowanej zawartości generowanej przez AI może zniweczyć cały cel tworzenia treści. Humanizacja tekstu generowanego przez AI jest więc kluczem do sukcesu.

Zwiększ czytelność

Celem pisania treści jest połączenie się z odbiorcami i zaspokojenie ich potrzeb. Humanizacja zawartości AI pozwala dodać przydatne przykłady i kontekst. Edycja zawartości wygenerowanej przez AI pozwala również spersonalizować tekst, aby był zrozumiały dla czytelników.

Wpływ emocjonalny

Humanizowana zawartość jest znacznie lepsza w przekazywaniu emocji, które zachęcają odbiorców do odniesienia się do tego, co masz do powiedzenia. Zawartość generowana przez ludzi prawie zawsze będzie używać różnych długości zdań, rytmów odzwierciedlających ludzką mowę, a nawet kolokwializmów, które poprawiają przepływ artykułu.

Większość treści tworzonych przez AI ma tendencję do wykazywania identycznej długości i struktury zdań. Humanizacja tej zawartości może być szczególnie ważna w marketingu, obsłudze klienta i opowiadaniu historii, gdzie odbiorcy cenią sobie autentyczność, zaufanie i wiarygodność.

Głos i tożsamość marki

Zarówno ty, jak i twoja konkurencja możecie generować zawartość za pomocą narzędzi AI. To, co wyróżnia zawartość, to wyraźny głos i tożsamość marki. Humanizując zawartość, zapewniasz jej zgodność z wartościami i osobowością marki, tworząc unikalny i spójny głos.

Eliminuj nieporozumienia

Wreszcie, w przypadku tekstu generowanego przez AI możliwe jest przeoczenie niuansów złożonej wiadomości lub błędna komunikacja. Humanizacja zawartości zapewnia zachowanie zamierzonego znaczenia i kontekstu, a wiadomość jest przekazywana w odpowiednim tonie. Bankrate.com , dobrze znana strona finansowa, skutecznie wykorzystała AI do generowania zawartości dla konkretnych zapytań, takich jak "Co to jest marża wkładu?" i "Co to jest płynność finansowa?" Strategia ta znacznie zwiększyła ruch na stronie, a zawartość AI przynosi setki tysięcy odwiedzin miesięcznie.

A więc do zrobienia?

Nie kopiowali bezpośrednio i nie wklejali tekstu wygenerowanego przez AI; zamiast tego upewnili się, że wielu ekspertów merytorycznych przejrzało i dodało swoje doświadczenia do zawartości wygenerowanej przez AI, odzwierciedlając ich wiedzę specjalistyczną w danej dziedzinie.

Przestrzegali również wytycznych Google, wyraźnie potwierdzając wykorzystanie AI.

**Aby zapewnić optymalną wydajność, humanizuj, przeglądaj i zmieniaj zawartość generowaną przez AI przed opublikowaniem jej na swojej stronie internetowej.

Omówiliśmy już, dlaczego humanizacja tekstu AI jest ważna. Przyjrzyjmy się teraz, kiedy jest to konieczne.

**Kiedy należy humanizować tekst AI?

Oto kilka przypadków, w których należy humanizować tekst AI:

Marketing lub branding

Tworząc materiały brandingowe lub marketingowe, ważne jest, aby głos marki był wyraźny i budował autentyczne połączenie z odbiorcami.

Komunikacja niestandardowa

Kiedy bezpośredniej interakcji z niestandardowymi klientami za pośrednictwem biletów wsparcia lub portalu obsługi klienta, upewnij się, że humanizujesz tekst AI, aby interakcje były osobiste, a doświadczenie klienta pozytywne.

Tworzenie zawartości bloga

Podczas pisania postów na blogu, humanizowanie zawartości w celu budowania i angażowania odbiorców za pomocą łatwej do odczytania, prawdziwie pomocnej kopii jest niezbędne, aby wyróżnić swoją zawartość. Chcesz również, aby Twoja osobowość lub osobowość Twojej marki odzwierciedlała się w zawartości.

Komunikacja o wysokiej stawce

Wreszcie, w scenariuszach, w których wpływ wiadomości jest krytyczny lub szczególnie wrażliwy - takich jak komunikacja kryzysowa - humanizowanie zawartości pomaga zapewnić jasność, empatię i zniuansowany, przemyślany dotyk. Zmniejsza również ryzyko nieporozumień.

Oto kilka wypróbowanych i przetestowanych strategii, których użyłem, aby moja zawartość brzmiała bardziej ludzko, angażująco i była przyjazna dla wyszukiwarek.

How to Humanize AI Content: 7 praktycznych strategii

1. Wybierz narzędzie AI, które działa jak osobisty asystent

Dostępnych jest wiele narzędzi AI do różnych celów. Niektóre mogą pomóc w tworzeniu zawartości od podstaw, podczas gdy inne poprawiają już napisaną kopię. Poszukaj takiego, które najlepiej odpowiada Twoim wymaganiom.

Logika jest prosta: im lepiej działa narzędzie AI, tym mniej czasu i wysiłku wymaga dostosowanie i humanizacja tekstu AI.

Wybierając narzędzie, weź pod uwagę rodzaj zawartości, język, grupę docelową i budżet, z którym pracujesz

Załóżmy na przykład, że obecnie korzystasz z darmowego modelu ChatGPT, ale konsekwentnie musisz edytować tekst AI, ponieważ nie dostarcza on kontekstowej zawartości, z której korzysta twój zespół. Wtedy warto wypróbować narzędzie AI, takie jak ClickUp Brain .

ClickUp Brain to kompleksowe rozwiązanie, które pozwala na pisać zawartość , streszczanie długich tekstów, redagowanie zawartości, generowanie konspektów zawartości i wiele więcej. Analizuje kontekst zawartości, aby oferować dostosowane ulepszenia i optymalizacje, zapewniając trafność i spójność.

Generuj odpowiednią i angażującą zawartość dzięki ClickUp Brain

Możesz również integracja ClickUp Docs w celu wspólnej edycji dokumentów w czasie rzeczywistym . Dzięki Docs Ty i Twój zespół możecie płynnie pracować nad zawartością.

Dzięki integracji z ClickUp Brain, Docs jest idealny do eksperymentowania i tworzenia pomysłów. **Dzięki ClickUp Brain Twój dokument staje się wszechstronnym placem zabaw do eksperymentowania z różnymi podpowiedziami AI i tworzenia zawartości tak, jak lubisz

Jeśli masz już napisaną zawartość, ClickUp Brain dostarcza spostrzeżeń i sugestii w czasie rzeczywistym, pomagając ci dopracować pisanie i zwiększyć jego skuteczność.

Współpracuj ze wszystkimi interesariuszami i ulepszaj pisanie w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Docs

2. Przeszkol swoje narzędzie AI, aby pisało tak jak Ty

Pomyśl o AI jak o stażyście. Musisz wytrenować model, aby generował tekst AI w oparciu o Twoje oczekiwania i wymagania.

Oto jak wytrenować narzędzie AI, aby pisało jak Ty:

Dostarcz próbki swoich poprzednich tekstów lub artykułów, które odzwierciedlają głos Twojej marki

Udostępnianie przewodników stylu i wprowadzanie wszystkich unikalnych wymagań

Iteruj podpowiedź z większą ilością specyfikacji, aby dopracować zawartość

Postępując zgodnie z tymi krokami, model AI będzie stopniowo naśladował głos i tonację marki, dzięki czemu wysiłek związany z humanizacją zawartości zostanie zminimalizowany. Pamiętaj, że im bardziej szczegółowy i wyjaśniający podpowiedź, tym lepsze wyniki.

Aby zminimalizować wysiłek związany z pisaniem szczegółowych podpowiedzi, ClickUp oferuje Szablony podpowiedzi AI dostosowane do unikalnych celów. Można je wprowadzić bezpośrednio do ChatGPT i uzyskać pożądane wyniki.

Oto przykład Podpowiedzi ClickUp ChatGPT dla szablonu marketingowego który pozwala zwiększyć wysiłki marketingowe dzięki ponad 600 odpowiednim podpowiedziom.

Niezależnie od tego, czy chcesz wymyślić nową kampanię marketingową, czy konkretnie zwiększyć sprzedaż, ta kolekcja podpowiedzi jest tym, czego potrzebujesz.

Przyspiesz pisanie atrakcyjnych tekstów marketingowych dzięki ClickUp's ChatGPT Prompts for Marketing

Za pomocą tego szablonu można:

Wykorzystywać skuteczne i szczegółowe podpowiedzi do generowania tekstów AI dla nagłówków Google, opisów produktów, kopii wezwań do działania i innych

Szukać pomocy w zakresie podpowiedzi w ponad 40 kategoriach, takich jak branding, marketing afiliacyjny, marketing wydarzeń, reklamy na Facebooku i inne

Pisanie podpowiedzi bogatych w słowa kluczowe i SEO dogenerować wysoko pozycjonowane teksty AI* Uwzględnianie podpowiedzi użytkowników, aby zachęcić ich do angażowania się w generowaną zawartość

⭐️ Bonus: Oprócz tego szablonu, ClickUp posiada kolekcję podpowiedzi ukierunkowanych na różne przypadki użycia, takie jak ClickUp Szablon podpowiedzi ChatGPT dla HR i rekrutacji , ClickUp ChatGPT Podpowiedzi do szablonu zarządzania produktem oraz Podpowiedzi ClickUp ChatGPT dla szablonu Copywriting .

3. Wyeliminuj żargon i oklepane zwroty oraz używaj głosu czynnego

Zawartość generowana przez AI często zawiera zwroty takie jak "opanować sztukę", "w dynamicznym świecie" i "gobelin" Edytowanie zawartości generowanej przez AI jest konieczna, aby upewnić się, że dane wyjściowe są zgodne z głosem marki.

Zidentyfikuj i zastąp te powszechne terminy w tekście AI bardziej naturalnym, zróżnicowanym, ludzkim językiem.

Na przykład, kiedy zapytałem ChatGPT o znaczenie NLP, oto jak odpowiedział:

odpowiedź ChatGPT na podpowiedź napisania wpisu na blogu o NLP

Jeśli Twoim zamiarem jest stworzenie pomocnej zawartości, zaleca się unikanie używania zbyt wielu terminów technicznych lub żargonu, który utrudnia czytanie.

Przeskanuj wygenerowaną zawartość pod kątem zwrotów pasywnych i spróbuj maksymalizować użycie aktywnego głosu **To często sprawia, że zdania są krótsze i bardziej efektowne, poprawiając czytelność i utrzymując uwagę czytelnika.

Na przykład, w powyższym wpisie na blogu na temat NLP wygenerowanym przez ChatGPT, wstęp jest suchy i brakuje w nim rzeczywistych przykładów, statystyk lub osobistego charakteru.

Oto potencjalnie bardziej ludzki sposób na zrobienie tego samego wstępu:

czy zastanawiałeś się kiedyś, jak działają systemy takie jak Alexa, Siri lub boty głosowe? NLP lub przetwarzanie języka naturalnego to technologia stojąca za tymi programami. NLP umożliwia interakcje między ludźmi a technologią przy minimalnym wysiłku

4. Uwzględnianie osobistych doświadczeń i wiedzy specjalistycznej w danej dziedzinie

Tekst AI, w przeciwieństwie do ludzkiego pisma, jest ogólny i brakuje mu powiązanych doświadczeń.

Wzbogać tę zawartość, dodając osobiste doświadczenia i wiedzę specjalistyczną, aby ją wyróżnić. Piszesz dla ludzi, a nie dla maszyn, a ludzie reagują silniej na emocje niż na akapity informacji.

Stwórz narrację, odnieś się do bolączek czytelnika i zabierz go w podróż z zawartością, aby ci zaufał i zaangażował się w nią.

Cel jest prosty - nie staramy się tylko dostarczyć faktycznych szczegółów; zamiast tego chcemy dotrzeć do odbiorców, porozmawiać z nimi i pomóc im uzyskać głębszy wgląd w temat.

Pro Tip: Nie zapomnij o dodaniu cytatów liderów branży, włączeniu wsparcia w postaci faktów i statystyk oraz dogłębnym wyjaśnieniu zawiłości zawartości. Spraw, by zawartość była bogata w przykłady z życia wzięte, odpowiadaj na typowe wyzwania i w miarę możliwości używaj humoru.

Zadajmy ChatGPT kolejne pytanie dotyczące wideo marketingu.

ChatGPT został poproszony o krótkie wyjaśnienie marketingu wideo. Chociaż odpowiedź jest dobra, brakuje w niej faktów i liczb opartych na badaniach, które sprawiłyby, że argument (wyższy współczynnik konwersji) byłby bardziej przekonujący.

Jak teraz uczłowieczyć tekst AI, dodając mu więcej wartości i czyniąc go wiarygodnym? Po prostu dodając statystykę i mówiąc:

"Angażowanie swoich klientów za pomocą mieszanki stymulacji słuchowej i wizualnej to świetny sposób na przyciągnięcie ich uwagi". W rzeczywistości, 86% Businessów nadaje teraz priorytet tworzeniu wideo jako kluczowe narzędzie marketingowe.'

5. Dodawanie wizualizacji do tekstu AI w celu zapewnienia optymalizacji SEO

Innym sposobem na przełamanie monotonii zawartości AI jest po prostu dodanie obrazów

Ponieważ wiele osób konsumujących treści w Internecie uważa zawartość wizualną za bardziej angażującą i atrakcyjną, wyszukiwarki preferują ją i lepiej ją pozycjonują. Wykorzystaj swoją swobodę twórczą, aby dodawać obrazy, GIF-y, memy, infografiki i objaśniające wizualizacje.

**Zoptymalizuj zawartość AI pod kątem SEO, dodając tekst alternatywny do obrazów. Upewnij się, że zawierają one słowa kluczowe i etykiety

Etykiety alt umożliwiają wyszukiwarkom skanowanie obrazów i zrozumienie ich znaczenia; poprawiają wrażenia użytkownika, jeśli obraz się nie ładuje, a wreszcie są ważne dla czytelników z wadami wzroku.

Optymalizacja SEO daje również przewagę konkurencyjną na rynku zawartości cyfrowej. Zawartość zoptymalizowana pod kątem SEO może z czasem nadal przyciągać ruch i generować leady, zapewniając długoterminową wartość i zwrot z inwestycji. Większość narzędzi AI nie jest w stanie tworzyć zawartości osadzonej z odpowiednimi obrazami i wizualizacjami.

6. Korzystanie z detektorów AI w celu określenia, który tekst AI wymaga humanizacji

Oto twój ostatni zakład: bezpośrednio skopiuj-wklej zawartość wygenerowaną przez AI do konwertera tekstu ludzkiego i zidentyfikuj sekcje, które są przez niego oznaczone. Sekcje te mogą być zbyt zrobotyzowane i bezosobowe.

Wklejmy tę samą odpowiedź AI dotyczącą marketingu wideo w Copyleaks. Oto wynik:

detektory zawartości AI mogą łatwo wykryć tekst AI_

The zawartość jest wykrywana jako wygenerowana przez AI i jest oflagowana. Wprowadźmy teraz humanizowaną zawartość AI i zobaczmy, co mówi Copyleaks:

Zawsze możesz przeformułować zawartość wygenerowaną przez AI, aby ominąć detektory AI

Zawartość nie jest już oflagowana. Ponownie, dostosowanie zawartości za pomocą statystyk i prostego sformułowania pomogło zhumanizować i odznaczyć tekst AI.

Pamiętaj, że korzystanie z narzędzi wykrywających AI do edycji treści działa tylko wtedy, gdy sekcja oznaczona jako wygenerowana przez AI jest minimalna Jeśli długi dokument jest pełen flag zawartości AI, może wymagać całkowitego przepisania przez człowieka.

W takim przypadku możesz użyć ClickUp Docs, aby skopiować i wkleić oflagowaną zawartość i otrzymać sugestie od ClickUp Brain dotyczące jej ulepszenia.

Pracuj razem ze swoim zespołem nad jednym dokumentem ClickUp Docs bez żadnych kłopotów

Dodatkowo, jeśli zespół autorów pracuje nad treścią, korzystanie z ClickUp Docs pomaga im współpracować w jednym miejscu. Mogą oni dodawać swoje uwagi, sugestie i komentarze w czasie rzeczywistym i szybciej nadać zawartości odpowiedni kształt.

Humanizuj zawartość AI z ClickUp Narzędzia AI mogą tworzyć zawartość na dużą skalę , kompilować spostrzeżenia i podsumowywać wyniki badań w mgnieniu oka.

Jeśli jednak twoim celem jest skłonienie czytelników do głębokiego zaangażowania się w zawartość, musisz zhumanizować tekst AI. Korzystanie ze strategii i narzędzi opisanych powyżej może dać ci to, co najlepsze z obu światów: zawartość generowaną na dużą skalę i szybko, wzbogaconą o ludzki dotyk.

Wybierz odpowiednie narzędzie AI, aby szkice generowane przez AI były w przyzwoitej formie. Następnie wykorzystaj swoją ludzką wiedzę, załóż czapkę redaktora i naciśnij "publikuj"!

Wypróbuj zaawansowane narzędzie ClickUp AI, ClickUp Brain, w swoich projektach i poczuj różnicę. Połącz je z ClickUp Docs, aby ułatwić współpracę w czasie rzeczywistym i wzbogacanie tekstu. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i poznaj magię zhumanizowanych danych powstania AI.