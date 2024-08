10 najlepszych narzędzi do sprawdzania gramatyki i edycji AI w 2024 roku

Dobra komunikacja zaczyna się od wyczyszczonej gramatyki i prostych zdań. Kiedy jednak dopadnie cię natchnienie, chcesz szybko przelać swoje myśli na papier, zanim je stracisz.

Ciągłe zatrzymywanie się w celu sprawdzenia błędów interpunkcyjnych, gramatycznych i niezręcznych sformułowań odbiera radość z pisania. Zakłóca to przepływ kreatywności, utrudniając pełne zaangażowanie się w daną chwilę.

Dzięki AI nie musisz już poprawiać błędów gramatycznych w staroświecki sposób.

Narzędzia AI do sprawdzania gramatyki i edycji zostały zaprojektowane w celu poprawiania, ulepszania i polerowania tekstu. Pomyśl o nich jak o wirtualnym redaktorze, który poprawia twoje teksty w czasie rzeczywistym, zachowując twoją unikalną perspektywę.

Poznajmy najlepsze dostępne narzędzia do sprawdzania gramatyki AI. 👇

Czego należy szukać w AI Grammar Checkerach?

Chociaż wszystkie narzędzia AI do sprawdzania gramatyki działają na twoją korzyść, istnieją pewne czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze najlepszego narzędzia. Narzędzia AI muszą wnosić wartość dodaną do twojego tekstu, np:

Sugestie dotyczące stylu i tonu: Poprawianie błędów gramatycznych to jedno, ale posiadanie opcji ulepszania pisania za pomocą sugestii dotyczących stylu i tonu przenosi pisanie na inny poziom

Integracja z platformami do pisania: Szukaj narzędzi do sprawdzania gramatyki AI, które integrują się z platformami do pisania, takimi jak Dokumenty Google, Microsoft Word itp

Ceny i opcje subskrypcji: Narzędzie z różnymi cenami i modelami subskrypcji pomaga dopasować budżet do spersonalizowanych wymagań

Opinie i rekomendacje użytkowników: Opinie użytkowników z pierwszej ręki z witryn takich jak G2 i Capterra zapewniają wgląd w użyteczność i niezawodność narzędzia

Kompatybilność i styl pisania: Upewnij się, że narzędzie do sprawdzania gramatyki AI dostosowuje się do twojego unikalnego stylu pisania

Poufność i bezpieczeństwo danych: Narzędzie musi działać zgodnie z wymogami bezpieczeństwa danych, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych i korzystania z narzędzia

Łatwość użycia i prosty interfejs użytkownika: Wybierz narzędzia do sprawdzania gramatyki AI, które są łatwe w użyciu i mają schludny i przejrzysty interfejs użytkownika

10 najlepszych narzędzi do sprawdzania gramatyki AI w 2024 roku

Wybraliśmy najlepsze narzędzia do sprawdzania gramatyki z doskonałymi funkcjami i zobowiązaniem do doskonałości:

1. ClickUp

Użyj ClickUp Brain do burzy mózgów oraz pisania i edytowania zawartości w kilka sekund

ClickUp, platforma zapewniająca wydajność typu "wszystko w jednym", oferuje ClickUp Brain, generator zawartości oparty na sztucznej inteligencji i narzędzie do pisania które pomaga w codziennym pisaniu.

Niezależnie od tego, czy chodzi o burzę mózgów, pokonanie bloku pisarskiego, poprawienie błędów gramatycznych czy edycję zawartości, ClickUp Brain ma Cię w swojej ofercie.

ClickUp Brain został zaprojektowany, aby zwiększyć wydajność dzięki podpowiedziom popartym badaniami naukowymi dla wszystkich Twoich potrzeb. Twórz godne uwagi podpowiedzi, briefy, studia przypadków, zawartość blogów i opisy projektów dzięki AI Writer for Work.

Możesz również korzystać z AI Knowledge Manager, aby zadawać pytania związane z Twoją pracą w dowolnym miejscu w ClickUp i otrzymywać kontekstowe odpowiedzi. AI Project Manager generuje również aktualizacje projektów, podsumowania zadań, standupy i wiele więcej.

💡Porada dla profesjonalistów: Narzędzie AI jest dostępne przez cały czas trwania projektu Dokumenty ClickUp i Zadania ClickUp dzięki czemu można go używać do bezbłędnego pisania w dowolnym miejscu projektu, od wiadomości na czacie po opis zadania i dokument SOP po podsumowanie projektu.

Najlepsze funkcje ClickUp

Zaawansowane narzędzie do pisania: Pisz bez błędów dzięki funkcjiNarzędzie do pisania AI które może tworzyć kopie dla sprzedaży i marketingu oraz generować opisy produktów, biografie, e-maile i strony docelowe. Podaje również sugestie dotyczące pisania w określonym tonie lub stylu

Pisz bez błędów dzięki funkcjiNarzędzie do pisania AI które może tworzyć kopie dla sprzedaży i marketingu oraz generować opisy produktów, biografie, e-maile i strony docelowe. Podaje również sugestie dotyczące pisania w określonym tonie lub stylu Bądź bardziej kreatywny w krótszym czasie: Dzięki AI Writer for Work możesz pisać lepiej i oszczędzać czas. Może tworzyć całe briefy zawartości, konspekty blogów i streszczenia długich formularzy. Może również transkrybować wideo i tłumaczyć notatki na inne języki

Dzięki AI Writer for Work możesz pisać lepiej i oszczędzać czas. Może tworzyć całe briefy zawartości, konspekty blogów i streszczenia długich formularzy. Może również transkrybować wideo i tłumaczyć notatki na inne języki Ponad 1000 integracji: Uprość swoje kreatywne i pisarskie cykle pracy dzięki połączeniu wszystkich ulubionych aplikacji (Slack, Google Drive, Zoom i wiele innych) z ClickUp; koniec z przełączaniem się między ekranami

Wykorzystaj ClickUp AI do tworzenia atrakcyjnej komunikacji

Wbudowane sprawdzanie pisowni i gramatyki : Poprawiaj błędy ortograficzne i gramatyczne bez dodatkowych wtyczek na platformie, aby tworzyć bezbłędne teksty i kopie marki

: Poprawiaj błędy ortograficzne i gramatyczne bez dodatkowych wtyczek na platformie, aby tworzyć bezbłędne teksty i kopie marki Szablony : Oszczędzaj czas i wysiłek dzięki konfigurowalnym szablonom do różnych zastosowań.

: Oszczędzaj czas i wysiłek dzięki konfigurowalnym szablonom do różnych zastosowań. Bezpieczeństwo danych: Zachowaj bezpieczeństwo swoich danych; ClickUp Brain nie wykorzystuje Twoich danych do zrobienia modelu szkoleniowego

Zachowaj bezpieczeństwo swoich danych; ClickUp Brain nie wykorzystuje Twoich danych do zrobienia modelu szkoleniowego Wszechstronność: Pisz i edytuj w podróży dzięki aplikacji mobilnej ClickUp

Limity ClickUp

ClickUp zawiera kilka integracji i funkcji, więc ma stromą krzywą uczenia się (centrum pomocy, przewodniki i wsparcie są przydatne, aby pomóc Ci w pełni wykorzystać platformę)

Konfiguracja cykli pracy w ClickUp może zająć trochę czasu i wysiłku, jeśli wcześniej nie korzystałeś z narzędzia do zwiększania wydajności

Ceny ClickUp

Free forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 4,000 recenzji)

2. Grammarly

via Grammarly Grammarly to asystent pisania dla nauczycieli, specjalistów od marketingu i autorów zawartości. Dostarcza w czasie rzeczywistym informacje zwrotne na temat pisania dzięki integracji z platformami takimi jak Dokumenty Google i nie tylko.

Można go również używać w aplikacji internetowej jako rozszerzenia lub pobrać na urządzenia mobilne, aby edytować i poprawiać teksty w podróży.

Grammarly niedawno uruchomiło swojego asystenta pisania opartego na AI - GrammarlyGO. Dostarcza on spersonalizowaną pomoc z unikalnym stylem pisania, językiem kontekstowym i tonalnością, a także pomaga w pisaniu lub przeformułowywaniu zdań.

Na szczęście ClickUp ma integrację z Grammarly, dzięki czemu można korzystać z funkcji pisania Grammarly nawet podczas korzystania z ClickUp.

Najlepsze funkcje Grammarly

Bezpieczeństwo danych użytkownika dzięki zgodności z zasadami prywatności i bezpieczeństwa

Poprawianie tekstu poprzez podkreślanie literówek, błędów gramatycznych i interpunkcyjnych w celu zapewnienia wyczyszczonej komunikacji

Uzyskaj sugestie dotyczące dostosowania nastroju i tonacji, aby jasno przekazać wiadomość

Popraw czytelność dzięki sugestiom dotyczącym czyszczenia trudnego do odczytania tekstu

Stwórz unikalny głos marki dzięki udostępnianym wytycznym

Gramatyczne limity

Autor musi ręcznie wprowadzać poprawki gramatyczne. Może to być przytłaczające dla niektórych autorów

Grammarly nie jest w stanie uchwycić intencji użytkownika i może podawać nieprawidłowe sugestie

Ceny Grammarly

Free na zawsze

Premium: $30/miesiąc

$30/miesiąc Business: $25/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje gramatyczne

G2: 4.7/5 (ponad 8,400 recenzji)

4.7/5 (ponad 8,400 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 7,000 recenzji)

3. Wordtune

przez Wordtune Wordtune to narzędzie do przeredagowywania, które pomaga przepisywać, streszczać, tworzyć lub ulepszać zawartość. Można go użyć do poprawy struktury zdań, poprawienia gramatyki i sprawdzenia błędów ortograficznych.

Główną zaletą Wordtune jest to, że sprawdza fakty w co najmniej pięciu źródłach, zanim odpowie na odpowiednie sugestie. The Asystent pisania AI może być używany w dowolnym miejscu, z pulpitu, urządzenia mobilnego lub ulubionych narzędzi. Może również tłumaczyć zawartość z kilku języków na angielski.

Najlepsze funkcje Wordtune

Przepisz lub przeformułowanie zawartości e-maila , artykuły, a nawet wiadomości w czasie rzeczywistym za pomocą jednego kliknięcia

Streszczanie wideo i bloków tekstu w przystępnym, łatwym do zrozumienia formacie

Sprawdzanie błędów gramatycznych i ortograficznych podczas pisania

Usprawnij cykl pracy dzięki galerii szablonów do pisania zawartości dla różnych przypadków użycia, takich jak e-maile, posty na LinkedIn, nagłówki, opisy stanowisk i inne

Dostęp do narzędzia do sprawdzania gramatyki AI w Dokumentach Google oraz na urządzeniach mobilnych i pulpitach

Korzystaj z wyszukiwania QandA opartego na AI, aby zadawać pytania takie jak "Jak przygotować się na spotkanie z szefem?"

Wordtune limit

Rekomendacje tekstowe są dostępne tylko w wersji premium

Niektóre sugestie mogą być nieistotne lub trudne do zintegrowania

Ceny Wordtune

Free forever

Plus: $24.99/miesiąc

$24.99/miesiąc Unlimited: $37.50/miesiąc

$37.50/miesiąc Business: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Worktune

G2: 4.6/5 (150+ recenzji)

4.6/5 (150+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 50 recenzji)

4. Gramara

via Gramara Gramara to narzędzie AI do sprawdzania gramatyki, które pomaga poprawić pisanie tekstów akademickich i technicznych. Możesz wybierać między formalnym, nieformalnym i zwięzłym tonem, aby uzyskać odpowiednie rozwiązania.

Ten darmowy program do sprawdzania gramatyki pozwala tłumaczyć odpowiedzi na swój język. Gramara działa również jako

narzędzie do korekty

do poprawiania zdań w trakcie pisania. Najlepsza część? Jest Free.

Najlepsze funkcje Gramara

Popraw typowe błędy w pisowni i gramatyce dzięki automatycznym podświetleniom, które kodują kolorami nieprawidłowe lub niezręcznie brzmiące słowa

Tłumaczenie tekstu na ponad 10 różnych języków

Popraw swoje umiejętności pisania dzięki sugestiom stylu opartym na AI dla lepszej płynności

Uzyskaj kontrolę nad tonem dzięki ustawieniom takim jak formalny, nieformalny lub zwięzły

Gramara limit

Minimalistyczne narzędzie do sprawdzania gramatyki z limitem funkcji i opcji integracji

Może dostarczać niedokładne sugestie, więc ważne jest, aby dwukrotnie sprawdzić zmiany sugerowane przez AI

Ceny Gramara

Free forever

Oceny i recenzje Gramara

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Capterra: Za mało ocen

5. Paperpal

przez Paperpal Paperpal to oparte na AI narzędzie do sprawdzania gramatyki i edycji, zaprojektowane specjalnie dla osób zajmujących się pisaniem tekstów akademickich.

To internetowe narzędzie do sprawdzania gramatyki wykracza poza pisownię i interpunkcję, aby dostosować standardy pisania do konwencji pisania akademickiego.

Paperpal ma to na celu poprzez wzbogacenie tekstu o terminologię specyficzną dla danej dziedziny. Gwarantuje również sugestie dotyczące sprawdzania faktów, aby podnieść poziom manuskryptu akademickiego.

Dzięki tym funkcjom użytkownicy mogą również korzystać ze wsparcia parafrazowania, tłumaczenia akademickiego AI i generatywnej pomocy AI.

Najlepsze funkcje Paperpal

Dogłębne sprawdzanie gramatyki i poprawianie błędów jednym kliknięciem

Współpraca z kopilotem AI w celu generowania konspektów, streszczeń, tytułów i nie tylko

Przeformułowanie tekstu w celu poprawy czytelności, przejrzystości, doboru słów i tonu

Skuteczne sprawdzanie manuskryptów przed ich przesłaniem

Tłumaczenie tekstów akademickich z ponad 25 języków na język angielski

Paperpal limit

Drogi moduł subskrypcji w porównaniu do innych narzędzi

Brak integracji z nowoczesnym oprogramowaniem lub wsparcia międzyplatformowego

Ceny Paperpal

Free forever

Prime: $9.91/miesiąc

Oceny i recenzje Paperpal

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Capterra: Za mało ocen

6. Ginger

przez Imbir Ginger to wszechstronny program do sprawdzania gramatyki AI, który zwiększa kreatywność, poprawia strukturę zdań i poprawia typowe błędy. Wykorzystuje opatentowaną technologię, aby zwiększyć zwięzłość, poprawić kreatywność i zapewnić ponad 100 sprawdzeń gramatyki i pisowni.

Ginger bierze pod uwagę całe zdania, sugerując poprawki kontekstowe, a nie tylko poprawki ortograficzne lub gramatyczne. Usprawnia to i przyspiesza proces pisania długich formularzy. Oprócz rozszerzenia do przeglądarki, Ginger jest również dostępny jako aplikacja na iOS i Androida.

Najlepsze funkcje Ginger

Płynna dostępność na różnych stronach internetowych, narzędziach i urządzeniach

Wybór pomiędzy konkretnymi modułami dla biznesu i edukacji

Łatwa integracja z Chrome lub Microsoft Word

Wybierz interfejs programowania aplikacji (API) Ginger dla swoich aplikacji i stron internetowych

Wyrażaj się naturalnie w ponad 40 językach dzięki zintegrowanemu tłumaczowi Ginger

Ginger limit

Wersja Free jest ograniczona do 14 sprawdzeń miesięcznie

Zapewnia ograniczone sugestie dotyczące przeformułowania, które czasami nie są zgodne z intencjami autora

Ceny Ginger

Free forever

Premium: $19.99

$19.99 Ginger Teams: $4.99/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Ginger

G2: 4.3/5 (ponad 35 recenzji)

4.3/5 (ponad 35 recenzji) Capterra: 4/5 (ponad 85 recenzji)

7. Linguix

przez Linguix Linguix to narzędzie do usprawnienia komunikacji pisemnej, które sprawia, że pisanie jest bezbłędne w siedmiu językach - angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, portugalskim, włoskim i polskim. Oprócz prostej korekty gramatycznej, Linguix zapewnia ocenę zawartości pod kątem czytelności, jest wyposażony w asystenta pisania GPT-4 i Text Rewriter do przepisywania całych zdań.

Linguix dostarcza pomoc AI w sprzedaży, marketingu i obsłudze klienta.

Oprogramowanie ma również wysokiej jakości wsparcie i przyjazne dla użytkownika ustawienia ułatwiające użytkowanie.

Najlepsze funkcje Linguix

Analiza jakości tekstu za pomocą oceny jakości

Otrzymuj sugestie i poprawki w wielu językach

Pisanie z asystentem opartym na AI i parafrazowanie całych zdań

Tworzenie jednowyrazowych skrótów w e-mailach i na innych stronach internetowych dzięki rozszerzeniu do przeglądarki Linguix

Linguix limit

Brak funkcji sprawdzania plagiatu i znaczników

Użytkownicy zgłaszali trudności z przeformułowaniem i edycją złożonych zdań

Ceny Linguix

Free forever

Personal Pro: $99/miesiąc

$99/miesiąc Business: $336/miesiąc

Oceny i recenzje Linguix

G2: 4.5/5 (120+ recenzji)

4.5/5 (120+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 90 opinii)

8. Redaktor Hemingway

przez Redaktor Hemingway Hemingway Editor to wyjątkowy redaktor zapewniający dostęp do ostrego i wyczyszczonego tekstu. Oferuje szybkie sugestie dotyczące zaawansowanych błędów gramatycznych, takich jak nadmierne użycie strony biernej, skomplikowane struktury zdań, niezręcznie długie zdania lub niska czytelność.

Niedawno narzędzie wprowadziło Hemingway Editor Plus, który jest zintegrowany z możliwościami AI, aby przenieść grę edycyjną do przodu dzięki spersonalizowanym celom, tonacji i użyciu słów.

Ma to na celu uczynienie edycji bardziej ludzką i spersonalizowaną oraz pomóc w znalezieniu idealnego tonu dla tekstu.

Najlepsze funkcje edytora Hemingway

Popraw gramatykę, semantykę, stronę bierną i problemy ze zdaniami za pomocą kilku kliknięć

Ciesz się spersonalizowaną edycją dzięki Hemingway Editor Plus

Ustaw cele pisania za pomocą stylów i tonów, takich jak formalny, informacyjny, pewny siebie lub przyjazny

Hemingway Editor limit

Narzędzie nie rozpoznaje wszystkich idiomów i kolokwializmów i sugeruje przeformułowanie, gdy nie jest to zgodne z wymaganym znaczeniem

Skupia się bardziej na stylu i błędach gramatycznych zamiast na zawartości

Cennik Hemingway

Free forever

Indywidualny plan 5K: $8.33/miesiąc

$8.33/miesiąc Indywidualny plan 10K: $12.50/miesiąc

$12.50/miesiąc Teams 10K Plan: $12.50/miesiąc za użytkownika

oceny i recenzje redaktorów Hemingway

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Capterra: Za mało ocen

9. Trinka AI

via Trinka AI Trinka AI, zaufany AI grammar checker wydawców i pisarzy na całym świecie, zdobył miejsce w pierwszej dziesiątce AI grammar checkerów dzięki swojej doskonałości edycji. Jest to kompleksowe rozwiązanie do sprawdzania błędów ortograficznych, parafrazowania i sprawdzania plagiatu.

Trinka AI spełnia różne wymagania, w tym pisanie akademickie, techniczne, ogólne itp.

Najlepsze funkcje Trinka AI

Integracja narzędzia z wieloma platformami, takimi jak Microsoft Word, Dokumenty Google, PowerPoint i inne

Korekta całych dokumentów w MS Word i sprawdzanie dokumentu LaTeX bez wpływu na kod TeX

Sprawdzanie tekstu pod kątem niespójności i plagiatu

Korzystanie z niestandardowych przewodników po stylach w celu dostosowania do indywidualnych wymagań

Trinka AI limit

Żadne funkcje nie są dostępne bez rejestracji

Wymaga czasu na ustawienie spersonalizowanych celów

Ceny Trinka AI

Free na zawsze

Premium: $7.56/miesiąc

$7.56/miesiąc Premium Plus: $11.81/miesiąc

$11.81/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Trinka AI oceny i recenzje

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Capterra: Niewystarczająca ocena

10. GrammatikAI

przez GrammatikAI Dzięki usługom opartym na AI, GrammatikAI pomaga poprawić, przeredagować i przetłumaczyć tekst. Narzędzie przepisuje precyzyjnie, aby wypełnić lukę między napisaną treścią a zawartością, którą chcesz dostarczyć.

Jest to całościowe rozwiązanie, które ma na uwadze odbiorców i dostarcza sugestie dotyczące szybkiego, ale dokładnego ulepszania zawartości.

Najlepsze funkcje GrammatikAI

Tworzenie atrakcyjnych tekstów z odpowiednimi sformułowaniami dzięki AI

Ulepszanie zawartości dzięki optymalizacji, frazowaniu, strukturyzacji i sugestiom ulepszeń

Maksymalizacja wydajności dzięki ultraszybkim korektom i przeformułowaniom w celu zaoszczędzenia czasu

limity GrammatikAI

Trudności z restrukturyzacją złożonych zdań

Brak rozwiązań branżowych lub specyficznych dla pisania

Ceny GrammatikAI

Free forever

Oceny i recenzje GrammatikAI

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Capterra: Za mało ocen

Wyjdź poza podstawowe sugestie dotyczące pisania dzięki ClickUp

AI

narzędzia do sprawdzania gramatyki

zrewolucjonizowały sposób, w jaki indywidualni pisarze, profesjonaliści i firmy pracują nad swoją zawartością. Sprawiły, że bezbłędne pisanie stało się rzeczywistością dla wielu osób.

Dzięki narzędziom zajmującym się technicznymi aspektami pisania, pisarze mogą skupić się wyłącznie na swoim rzemiośle i osiągać lepsze wyniki.

Nie tylko zapewniają wsparcie gramatyczne, ale także pomagają przezwyciężyć blok pisarski i poprawić pisanie w mgnieniu oka.

Nie wiesz, które narzędzie wybrać? Dzięki ClickUp otrzymujesz nie tylko narzędzie AI do sprawdzania gramatyki i pisania, ale także kompleksowe rozwiązanie z funkcjami zarządzania dokumentami i wydajności.

Mając do dyspozycji odpowiednie narzędzie, wykorzystaj zawartość, aby osiągnąć wszystko, co chcesz. Zarejestruj się w ClickUp już teraz !