10 najlepszych generatorów konspektów dla twórców treści w 2024 roku

Zastanawiasz się nad kolejną serią wpisów na blogu na stronę internetową swojej firmy? A może starasz się nadać strukturę nadchodzącemu esejowi?

Niezależnie od tego, co planujesz napisać, prawdopodobnie najpierw potrzebujesz konspektu.

Konspekty są dostawcą struktury dla każdej zawartości, przekształcając wątek świadomości w skuteczny i angażujący przekaz. ✍️

Wadą tworzenia konspektów jest to, że zajmuje to dużo czasu. A jeśli masz blok pisarski, stworzenie konspektu jest tak samo trudne, jak napisanie samej zawartości.

Ale zdradzimy ci mały sekret: nie musisz pisać własnych konspektów.

Zamiast tego, generator konspektów może zrobić to za ciebie. Wystarczy wprowadzić kilka podpowiedzi i parametrów, a generator zajmie się resztą.

Pokażemy ci, jak rozpoznać wysokiej jakości generator konspektów, a także udostępnimy 10 generatorów konspektów, które podniosą poziom twojej gry pisarskiej. 🤩

Czego należy szukać w generatorach konspektów?

W Internecie dostępnych jest wiele darmowych generatorów konspektów dla AI, ale nie wszystkie z nich są wysokiej jakości. Przeglądając dostępne opcje, należy szukać generatora konspektów, który spełnia poniższe kryteria:

Wiele formatów zawartości: Istnieją narzędzia do generowania konspektów esejów i artykułów, ale jeśli inwestujesz w generator konspektów dla AI, to nie jest to konieczneGenerator zawartości AIto nie żałuj swoich pieniędzy. Wybierz narzędzie do generowania konspektów, które może obsłużyć wszystko, od tematów esejów, konspektów artykułów i generowania tematów blogów po opisy produktów, często zadawane pytania, posty w mediach społecznościowych i informacje prasowe

Istnieją narzędzia do generowania konspektów esejów i artykułów, ale jeśli inwestujesz w generator konspektów dla AI, to nie jest to konieczneGenerator zawartości AIto nie żałuj swoich pieniędzy. Wybierz narzędzie do generowania konspektów, które może obsłużyć wszystko, od tematów esejów, konspektów artykułów i generowania tematów blogów po opisy produktów, często zadawane pytania, posty w mediach społecznościowych i informacje prasowe Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek: Jeśli jesteś twórcą treści, wiesz, jak ważne jest posiadanie narzędzia SEO, które upraszcza marketing zawartości. Wybierz generator treści lub konspektów postów na blogu, który tworzy konspekty przyjazne dla SEO

Jeśli jesteś twórcą treści, wiesz, jak ważne jest posiadanie narzędzia SEO, które upraszcza marketing zawartości. Wybierz generator treści lub konspektów postów na blogu, który tworzy konspekty przyjazne dla SEO Plagiat sprawdza: Uwielbiamy narzędzia AI do pisania, ale niektóre z nich nie są świetne w generowaniu oryginalnych kopii. Może to postawić cię w gorącej wodzie kąpanego, więc niezależnie od tego, czy jest to praca naukowa, czy blog, upewnij się, że nie zawiera plagiatu

Uwielbiamy narzędzia AI do pisania, ale niektóre z nich nie są świetne w generowaniu oryginalnych kopii. Może to postawić cię w gorącej wodzie kąpanego, więc niezależnie od tego, czy jest to praca naukowa, czy blog, upewnij się, że nie zawiera plagiatu Szablony: Spieszysz się? Narzędzie AI do pisania esejów powinno być dostarczane z różnymi typami esejów i zawartości po wyjęciu z pudełka. Wystarczy wybrać szablon, wprowadzić kilka szczegółów, a narzędzie do generowania konspektów zajmie się resztą

10 najlepszych generatorów konspektów do wykorzystania w 2024 roku

Algorytmy sztucznej inteligencji usprawniają proces pisania, szybko gromadząc wiele informacji. W wyniku tego w ciągu kilku sekund otrzymujesz solidną mapę drogową zawartości.

Narzędzia takie jak ChatGPT są popularne, ale brakuje im finezji, której potrzebujesz w prawdziwym pisarzu AI. Wypróbuj te 10 najlepszych generatorów konspektów, aby tworzyć bardziej efektywne konspekty.

Szybko twórz plany testów produktów i skróć niekończące się godziny ręcznej pracy dzięki podpowiedziom generowanym przez AI w ClickUp

ClickUp to szwajcarski scyzoryk wśród generatorów konspektów. Potrzebujesz szablonów? Mamy je.

Zarządzanie zadaniami? Sprawdź. Narzędzia do współpracy? Sprawdź. ✅

Mamy nawet narzędzie do pisania AI, które generuje wysokiej jakości konspekty w krótszym czasie. ClickUp AI to generator zawartości i inteligentny asystent pracy. Pomaga na każdej scenie procesu tworzenia zawartości, od konspektu po tworzenie bloga.

Funkcja ClickUp AI Reprompting umożliwia przepisywanie dużych ilości zawartości, aby dopasować ją do określonego tonu głosu użytkownika

Jest ona wyjątkowa, ponieważ jest to jedyna funkcja AI dostosowana do konkretnych ról. Niezależnie od tego, czy jesteś inżynierem, specjalistą ds. obsługi klienta, marketerem, czy też kierownikiem projektu, który chce wykorzystać AI nasz asystent pisania AI oferuje pomoc w oparciu o Twoje potrzeby.

Co najlepsze, integruje się on z Twoim Dokumenty ClickUp aby połączyć pisanie w AI i przetwarzanie tekstu w jednym miejscu. Edytuj kopię i formatuj ją idealnie dzięki ustrukturyzowanym nagłówkom i tabelom ClickUp w mgnieniu oka.

ClickUp najlepsze funkcje

Odsyłaczrozszerzenie biblioteki szablonów przyspieszy proces pisania i formatowania

Generator konspektów wpisów i artykułów na blogu ClickUp AI, kreator tagów i narzędzia do nadawania nazw funkcjom pomogą Ci stworzyćsprawniejszy copywriting w krótszym czasie

Jeśli potrzebujesz czegoś bardziej wizualnego,Tablica ClickUp mapa wszystkiego, aby zabić demony bloku pisarskiego

Zadania ClickUp zarządza terminami pisania, dzięki czemu za każdym razem ukończysz ten zarys posta na blogu na czas

Szablony zawierają kalendarze zawartości , podpowiedzi AI, briefy i inne

Limity ClickUp

ClickUp AI jest dostępny tylko w płatnych planach

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc na użytkownika, płatne rocznie; $10/miesiąc na użytkownika, płatne miesięcznie

$7/miesiąc na użytkownika, płatne rocznie; $10/miesiąc na użytkownika, płatne miesięcznie Business: $12/miesiąc za użytkownika, płatne rocznie

$12/miesiąc za użytkownika, płatne rocznie Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 300 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 300 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 700 opinii)

2. Copy.ai

Via Copy.aiCopy.ai jest pisarzem AI zgodnym z SOC II i narzędzie do generowania konspektów. Ponieważ większość twórców AI jest dość niepewna co do tego, jak faktycznie wykorzystują dane użytkownika, podejście Copy.ai do bezpieczeństwa i zgodności z przepisami jest odświeżające.

Zawiera również w 100% darmową wersję swojego pisarza AI i nie ma potrzeby posiadania karty kredytowej, aby rozpocząć tworzenie dobrze zorganizowanego konspektu do burzy mózgów lub skuteczniejszego dotarcia do grupy docelowej. Copy.ai pozwala uniknąć zaczynania od pustej strony.

Oto jak to działa:

Powiedz Copy.ai, co chcesz stworzyć, korzystając z podpowiedzi typu "Stwórz mi konspekt artykułu na bloga"

Dostarczyć dodatkowy kontekst dotyczący punktów, które mają zostać omówione

Wybierz ton zawartości, na przykład przyjazny lub poważny

Na tej podstawie Copy.ai generuje wiele opcji do wyboru

Od tworzenia konspektów reklam cyfrowych po kampanie e-mail marketingowe, Copy.ai ma wiele zastosowań.

Najlepsze funkcje Copy.ai

Zawiera ponad 90 narzędzi i szablonów doprzyspieszyć wydajność zawartości* Platforma jest zgodna z SOC II

Copy.ai Chat jestChatGPT alternatywa przeszkolony na danych w czasie rzeczywistym

Podsumowuje wideo z YouTube w punktach, aby uzyskać szczegółowy zarys

Limity Copy.ai

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że narzędzia Motto Generator i Audience Refiner są nieco efekciarskie

Narzędzie do przepisywania szyfruje zdania w sposób, który nie ma sensu

Ceny Copy.ai

Free

Pro: $36/miesiąc dla pięciu użytkowników, rozliczane rocznie

$36/miesiąc dla pięciu użytkowników, rozliczane rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Copy.ai oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 170 recenzji)

4.8/5 (ponad 170 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 50 recenzji)

3. Jasper

Via JasperJasper to generator konspektów, który ma na celu dopracowanie tonu głosu. Jednym z głównych zarzutów, jakie ludzie mają wobec pisarzy AI, jest to, że nie mają odpowiedniego tonu.

Wymaga to trochę treningu i dopracowania, ale Jasper z czasem uczy się twojego stylu, aby pisać dla ciebie niezwykle dokładną zawartość.

Na początku możesz wybierać spośród różnych opcji tonu głosu: bezczelny, formalny, odważny i ... pirate. Uwielbiamy marki z poczuciem humoru. 🏴‍☠️

Jasper to nie tylko blog. Możesz użyć tego złego chłopca, aby stworzyć zarys całej kampanii marketingowej, jeśli chcesz.

Najlepsze funkcje Jaspera

Generowanie grafiki i obrazów za pomocą podpowiedzi tekstowych

Blokada pisarska dzięki bibliotece szablonów wstępnie ustrukturyzowanych zarysów zawartości

Zapraszanie współpracowników do edytowania zawartości generowanej przez Jasper w czasie rzeczywistym

Limity Jaspera

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że Jasper ma trudności z tworzeniem specjalistycznej lub złożonej zawartości

"Piracki" ton głosu jest zabawny, ale czy naprawdę zamierzasz go używać?

Ceny Jasper

Twórca: $39/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$39/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Teams: $99/miesiąc za trzech użytkowników, rozliczane rocznie

$99/miesiąc za trzech użytkowników, rozliczane rocznie Business: Kontakt w sprawie ceny

Jasper oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 1 220 recenzji)

4,7/5 (ponad 1 220 recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,800+ opinii)

4. Writecream

Via Writecream Writecream to usprawniony generator konspektów, który wypluwa solidne konspekty za pomocą jednego podpowiedzi (w trybie komendy). Narzędzie to umożliwia pisanie artykułów, generowanie reklam na Facebooku i w Google oraz streszczanie treści za naciśnięciem jednego przycisku.

Podoba nam się również produkt ChatGenie firmy Whitecream, który łączy ChatGPT z wynikami wyszukiwania Google na żywo. Rozpocznij czat z narzędziem AI i podpowiedz mu, aby wygenerował konspekty blogów, reklam, esejów i nie tylko.

Najlepsze funkcje Writecream

Writecream posiada aplikacje dla systemów Android i iOS

Platforma umożliwia również tworzenie grafiki AI i podkładów głosowych wideo

ChatGenie Writecream zapewnia wsparcie dla 75 języków

Limity Writecream

Writecream nie posiada zaawansowanych możliwości, które oferują inne narzędzia do generowania spójnych konspektów

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że nie jest to dobry stosunek wartości do ceny dla procesu pisania

Ceny Writecream

Free Forever

Unlimited (oferta limitowana): $29/miesiąc za nieograniczoną liczbę kredytów

$29/miesiąc za nieograniczoną liczbę kredytów Standard: $49/miesiąc za 200 kredytów

$49/miesiąc za 200 kredytów Rozszerzony: $69/miesiąc za 750 kredytów

Writecream oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 350 recenzji)

4.8/5 (ponad 350 recenzji) Capterra: 4.8/5 (290+ recenzji)

5. Hypotenuse AI

Via Hypotenuse AI Po co generować konspekt, skoro można poprosić Hypotenuse AI o napisanie eseju za Ciebie? Wystarczy wpisać kilka słów kluczowych, aby napisać wysokiej jakości zawartość w kilka sekund.

Jeśli działasz w przestrzeni e-commerce, Hypotenuse AI jest szczególnie dobre w generowaniu opisów produktów. Wystarczy podać jej kilka szczegółów na temat kategorii produktu, słów kluczowych, grupy docelowej i firmy, a narzędzie zajmie się resztą.

Hypotenuse AI może również wygenerować kilka konspektów, gdy ich potrzebujesz. Użyj narzędzia do generowania wsadowego, aby natychmiast wygenerować dużą ilość zawartości. Następnie prześlij arkusz kalkulacyjny ze szczegółami.

Najlepsze funkcje Hypotenuse AI

Hypotenuse AI generuje obrazy lub grafiki

Funkcja Content Detective zapewnia, że pobierasz tylko zawartość opartą na faktach

Narzędzie podsumowujące pomaga błyskawicznie pisać lepsze streszczenia i tezy, które można wykorzystać do wygenerowania lepszego konspektu wpisu na blogu

Ograniczenia Hypotenuse AI

Hypotenuse AI nie oferuje szablonów

Może obsługiwać tylko jednego użytkownika naraz, więc nie można edytować kopii ze współpracownikami

Nie jest to darmowy generator konspektów

Ceny Hypotenuse AI

Start: 24 USD/miesiąc za 100 kredytów, rozliczane rocznie

24 USD/miesiąc za 100 kredytów, rozliczane rocznie Rozwój: $49/miesiąc za 350 kredytów, rozliczane rocznie

$49/miesiąc za 350 kredytów, rozliczane rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Hypotenuse AI

G2: 4.4/5 (4 recenzje)

4.4/5 (4 recenzje) Capterra: 5/5 (1 recenzja)

6. SurferSEO

Via SurferSEO Surfer SEO reklamuje się jako znacznie więcej niż tylko Narzędzie AI do tworzenia zawartości -to narzędzie SEO do zwiększania ruchu na stronie. Surfer SEO to przede wszystkim redaktor zawartości SEO, który pomaga markom pisać blogi zoptymalizowane pod kątem SEO.

Produkt Surfer AI jest gorący od prasy (ogłosili go w maju 2024 roku), ale już teraz robi furorę wśród twórców zawartości jako kompleksowy generator konspektów. 🌊

Jeśli możesz znieść cenę 29 USD za artykuł, Surfer AI zajmie się prawie wszystkim za Ciebie. Zapomnij o konspektach: ten generator treści pisze zawartość i optymalizuje ją pod kątem SEO. Może nawet wstawić połączone linki i obrazy.

Najlepsze funkcje SurferSEO

Zawiera wiele narzędzi do optymalizacji SEO

Narzędzie może wstawiać połączone linki i obrazy do treści, aby zaoszczędzić czas

Funkcja wykrywania AI zapewnia, że zawartość brzmi jak ludzka

Limity SurferSEO

Narzędzie Surfer AI kosztuje 29 USD / artykuł, co jest dość wysoką ceną

Niektórzy użytkownicy raportują występowanie błędów i opóźnień

Ceny SurferSEO

Essential: $69/miesiąc za dwie licencje, rozliczane rocznie

$69/miesiąc za dwie licencje, rozliczane rocznie Zaawansowany: 149 USD/miesiąc za pięć licencji, rozliczane rocznie

149 USD/miesiąc za pięć licencji, rozliczane rocznie Max: 249 USD/miesiąc za dziesięć licencji, rozliczane rocznie

249 USD/miesiąc za dziesięć licencji, rozliczane rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje SurferSEO

G2: 4.8/5 (ponad 460 recenzji)

4.8/5 (ponad 460 recenzji) Capterra: 4.9/5 (370+ opinii)

7. Rytr

Via Rytr Rytr jest Narzędzie do pisania AI które specjalizuje się w copywritingu. Aby z niego skorzystać, wybierz spośród 40 przypadków użycia, dodaj kontekst, a Rytr zajmie się resztą. Jeśli jesteś marketerem lub sprzedawcą, to jest to narzędzie do tworzenia zawartości dla Ciebie.

Użyj przypadku użycia Blog Idea & Outline, aby uzyskać dostęp do gotowych ram dla swojej zawartości za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Wybierz język, ton głosu, przypadek użycia i słowa kluczowe, aby natychmiast wygenerować zarys.

Ryter oferuje również rozszerzenie do przeglądarki. Przestań przeglądać różne platformy: korzystaj z Rytr w swojej skrzynce odbiorczej e-mail, Facebook Messenger, Dokumentach Google, WordPressie i kontach w mediach społecznościowych.

Najlepsze funkcje Rytr

Rytr wykorzystuje formuły copywritingu, takie jak AIDA, do generowania bezbłędnych tekstów

Przygotowanie tekstu do prezentacji dzięki formatowi Rytr

Dodaj współpracowników do swojego konta, aby zarządzać kopią w jednym miejscu

Limity Rytr

Rytr nie jest w stanie generować długich formatów zawartości (np. wpisów na blogu)

Jego narzędzia SEO nie są tak silne, jak w przypadku innych kreatorów AI

Niektórym użytkownikom nie podoba się prostota interfejsu Rytr

Ceny Rytr

**Free

Saver: $9/miesiąc, rozliczane rocznie

$9/miesiąc, rozliczane rocznie Unlimited: $29/miesiąc, rozliczane rocznie

Rytr oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (760+ recenzji)

4.7/5 (760+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (16 recenzji)

8. Clearscope

Via Clearscope Clearscope jest najdroższym narzędziem na tej liście, ale dostajesz dużo za te pieniądze. Podobnie jak Surfer, Clearscope jest przede wszystkim narzędziem do optymalizacji zawartości pod kątem SEO.

Aby skorzystać z Clearscope, wprowadź słowo kluczowe i poczekaj, aż platforma wygeneruje raport. Przejdź do zakładki Zarys, aby zobaczyć kilka opcji zarysu zawartości za jednym zamachem.

Nadal będziesz musiał samodzielnie ustrukturyzować bloga, ale Clearscope wykona wiele pracy za Ciebie. W zakładce Badania znajduje się również lista popularnych tematów i pytań związanych z docelowym słowem kluczowym, dzięki czemu można dodać więcej pizzazz do kopii, gdy nadejdzie czas pisania. ✨

Najlepsze funkcje Clearscope

Optymalizacja zawartości pod kątem SEO dzięki odpowiednim nagłówkom, słowom kluczowym i liczbie słów

Szybkie generowanie briefów zawartości i konspektów wpisów na blogu

Zrozumienie zawartości wpisów na blogu konkurencji w jednym widoku

Limity Clearscope

Cena Clearscope w wysokości 170 USD/miesiąc jest wysoka, szczególnie dla twórców amatorów lub studentów

Wygenerowanie raportu przez Clearscope może zająć kilka minut

Ceny Clearscope

Essentials: 170 USD/miesiąc za jedną licencję

170 USD/miesiąc za jedną licencję Business: Pięć licencji, skontaktuj się w celu wyceny

Pięć licencji, skontaktuj się w celu wyceny Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Clearscope oceny i recenzje

G2: 4,9/5 (ponad 80 recenzji)

4,9/5 (ponad 80 recenzji) Capterra: 4.9/5 (60 recenzji)

9. StoryLab.ai

Via StoryLab.ai StoryLab.ai to czarny koń na naszej liście najlepszych narzędzi do generowania konspektów, ale nie daj się zwieść jego skromnemu wyglądowi. AI z łatwością radzi sobie z konspektami, postami na blogu, e-mailami i płatnymi reklamami.🍃

Aby uzyskać zarys bloga, przejdź do generatora postów na blogu i wybierz opcję Zarys. W ciągu 30 sekund AI wygeneruje skuteczny konspekt dla wybranego tematu.

Ponadto możesz zacząć korzystać ze StoryLab.ai już teraz za darmo. Otrzymujesz trzy darmowe uruchomienia AI miesięcznie, więc jest to świetne rozwiązanie, jeśli potrzebujesz okazjonalnego generatora konspektów esejów.

Najlepsze funkcje StoryLab.ai

Generowanie płatnych tekstów reklamowych, e-maili i blogów za pomocą zaledwie kilku kliknięć

Przekształcanie blogów w angażujące posty społecznościowe dzięki funkcji Blog to Social Posts (płatnej)

Skorzystaj z płatnego narzędzia Campaign Builder, aby generować pomysły na zawartość, skracać lub rozszerzać tekst albo zmieniać jego ton

Ograniczenia StoryLab.ai

Niektóre funkcje są dostępne tylko dla członków premium

StoryLab.ai brakuje wyrafinowania i złożoności innych aplikacjiNarzędzia AI i opcje generatora konspektu

Cennik StoryLab.ai

**Free

Pro: $15/miesiąc za 100 przebiegów AI

$15/miesiąc za 100 przebiegów AI Unlimited: $19/miesiąc za nieograniczoną liczbę przebiegów AI

StoryLab.ai oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Writesonic

Via WritesonicWritesonic jest jednym z najbardziej płodnych narzędzi AI do pisania i generowania konspektów na świecie. Posiada niesamowitą liczbę funkcji, w zakresie od tworzenia konspektów blogów AI, przez kopie stron internetowych, po listy nieruchomości. Jest nawet zgodny z ramami copywritingu, takimi jak AIDA i PAS.

Jeśli potrzebujesz obrazów do swojej kopii, Writesonic również sobie z tym poradzi. Wystarczy podpowiedzieć AI trochę tekstu, a ona wygeneruje grafikę w ciągu kilku sekund.

Najlepsze funkcje Writesonic

Pisanie długich blogów o objętości 1500 słów za pomocą Writesonic

Korzystaj z funkcji Growth Ideas, aby wymyślać innowacyjne pomysły dla swojego biznesu

Wypróbuj funkcję Listicle Ideas, aby przeprowadzić burzę mózgów na temat przyszłych blogów i esejów

Limity Writesonic

Niektórzy użytkownicy zgłaszają błędy gramatyczne w tekstach generowanych przez AI

Ceny Writesonic

wersja próbna: Free Trial

Unlimited: 16$/miesiąc za jednego użytkownika, rozliczane rocznie

16$/miesiąc za jednego użytkownika, rozliczane rocznie Business: $12.67/miesiąc za jednego użytkownika, rozliczane rocznie

$12.67/miesiąc za jednego użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Writesonic

G2: 4,8/5 (ponad 1800 recenzji)

4,8/5 (ponad 1800 recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,700+ recenzji)

Stwórz idealny konspekt z ClickUp

Istnieje wiele narzędzi online, które generują konspekty esejów do projektów pisarskich. Ale nawet wtedy, trzeba przerzucać się między generatorem konspektu a rzeczywistą pracą.

Gdzie w tym zabawa?

Zaoszczędź czas i usprawnij swój przepływ pracy dzięki ClickUp. Łączymy AI narzędzia do pisania ze wszystkimi innymi narzędziami, których potrzebujesz, aby osiągnąć najlepsze wyniki. 🏆

Ale nie wierz nam na słowo - sam zobacz różnicę. Zarejestruj się w ClickUp już teraz . To Free!