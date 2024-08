Przetestowaliśmy 10 najlepszych narzędzi do wykrywania i sprawdzania sztucznej inteligencji w 2024 r

Coraz powszechniejsze wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w tworzeniu treści ma dwie strony. Z jednej strony sztuczna inteligencja jest jak czarodziej, który tworzy wysokiej jakości treści w mgnieniu oka, oszczędzając mnóstwo czasu, który można zainwestować w inne cenne projekty. Ale nie wszystko jest jak tęcza i motyle - generowanie treści za pomocą sztucznej inteligencji ma swoje wady.

Poza tym, że jest potencjalnie nieetyczne, treści generowane przez SI mogą być niewiarygodne i wręcz niedokładne.

Jak Narzędzia AI stają się coraz bardziej zaawansowane, identyfikacja treści przez nie stworzonych staje się coraz większym wyzwaniem. W tym miejscu pojawiają się narzędzia do wykrywania sztucznej inteligencji - analizują one teksty i obrazy, aby dowiedzieć się, czy zostały one stworzone przez człowieka, czy przez sztuczną inteligencję. 🕵️

W tym artykule przedstawimy 10 najlepszych wykrywaczy treści AI na rynku, które pomogą ci odróżnić treści generowane przez człowieka od tych generowanych przez sztuczną inteligencję.

Co to jest oprogramowanie do wykrywania AI?

Narzędzie do wykrywania sztucznej inteligencji analizuje treści w celu identyfikacji trendów i wzorców, które kwalifikują je jako wygenerowane przez człowieka lub sztuczną inteligencję. Analizując teksty, wykrywacze treści AI szukają braku głębi i kreatywności, powtarzania pewnych słów i fraz, określonych długości zdań lub niedokładnych lub nieaktualnych informacji.

W przypadku obrazów lub filmów narzędzia do wykrywania sztucznej inteligencji skanują elementy, takie jak obiekty, pozy lub znaki pisane, aby określić ich pochodzenie. 🔎

Narzędzia używane do wykrywania AI są wspierane przez potężną technologię, ale należy wspomnieć, że nie zawsze są dokładne. Mogą one popełnić błąd, więc nie powinieneś skakać z pistoletu i ślepo ufać narzędziu.

Jak wybrać najlepsze narzędzie do wykrywania AI dla swoich potrzeb?

W morzu jest mnóstwo narzędzi do wykrywania sztucznej inteligencji - jak wybrać najlepsze? Jeśli szukasz narzędzia, które łączy w sobie funkcjonalność, łatwość obsługi i niezawodność, zwróć uwagę na następujące cechy:

Obsługa wielu modeli językowych: Powinno być w stanie wychwycić tekst wygenerowany przez sztuczną inteligencję utworzony w GPT-3, GPT-4, Bard, Claude i innych modelach Dokładność: Odpowiedni wykrywacz AI powinien mieć minimalną liczbę fałszywych alarmów i negatywów oraz oferować w miarę wiarygodne wyniki Skalowalność: Powinien być w stanie analizować duże ilości danych bez uszczerbku dla dokładności Możliwość dostosowania: Detektor sztucznej inteligencji powinien umożliwiać dostosowanie procesu analizy w celu skupienia się na określonych kryteriach, które są zgodne z potrzebami użytkownika Opcje raportowania: Detektor treści AI powinien zapewniać przegląd historii analizy i umożliwiać identyfikację trendów, które mogą potencjalnie przyczynić się do poprawy treści Kompatybilność międzyplatformowa: Powinien działać równie dobrze na wielu systemach operacyjnych i urządzeniach

10 najlepszych narzędzi do wykrywania treści generowanych przez sztuczną inteligencję w 2024 roku

Przeanalizowaliśmy dziesiątki narzędzi do wykrywania sztucznej inteligencji i wybraliśmy 10 najlepszych, które wyróżniają się niezawodnością, dobrymi recenzjami i fantastycznymi funkcjami. Sprawdź je i zobacz, które narzędzie odpowiada Twoim potrzebom i oferuje najwięcej korzyści.

1. Copyleaks - najlepsze dla użytkowników na poziomie korporacyjnym

Via: Copyleaks Szukasz rozwiązania wykrywającego sztuczną inteligencję dla swojego przedsiębiorstwa? Copyleaks jest właśnie tym, czego potrzebujesz - narzędzie oferuje analizę na poziomie zdania, pełne pokrycie modelu (w tym Bard i GPT-4) oraz imponującą niezawodność.

W rzeczywistości ten detektor sztucznej inteligencji ma zgłaszaną przez siebie dokładność 99,1% i współczynnik fałszywie dodatnich wyników 0,2% w treściach generowanych przez sztuczną inteligencję!

Ponieważ Copyleaks analizuje teksty zdanie po zdaniu, zapewnia dokładne informacje o tym, które części zostały napisane przez ludzi, a co jest potencjalnie tekstem napisanym przez sztuczną inteligencję. Możesz nawet zobaczyć sekcje sparafrazowane przez AI.

Copyleaks rozumie 30 języków, więc jest doskonałym narzędziem dla międzynarodowych przedsiębiorstw. Ponadto może analizować kod źródłowy, co czyni go fantastyczną opcją dla zespołów programistycznych i programistycznych.

Najlepsze cechy Copyleaks

Analiza na poziomie zdań

Pełne pokrycie modelu

dokładność 99,1% (zgłoszona przez użytkownika)

Obsługa 30 języków

Ograniczenia Copyleaks

Wyświetlanie wyników może być opóźnione w porównaniu z niektórymi narzędziami do wykrywania treści AI

Brak opcji wykluczenia niektórych części tekstu

Ceny Copyleaks

9,16 USD/miesiąc za 1200 stron (każda strona obejmuje do 250 słów zeskanowanej treści)

*Podana cena odnosi się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Copyleaks

G2 : 4.8/5 (mniej niż 5 recenzji)

: 4.8/5 (mniej niż 5 recenzji) Capterra: 4.5/5 (80+ recenzji)

2. ZeroGPT - Najlepszy pod względem obsługi wielu języków

Via: ZeroGPT Jeśli zależy ci na wygodzie i prostocie, ZeroGPT może być najlepszym rozwiązaniem dla detektorów AI.

Platforma oferuje wiele zalet, które czynią ją atrakcyjną. Na przykład ZeroGPT obsługuje wiele języków, w tym angielski, francuski, indonezyjski, niemiecki i hindi. Dzięki temu jest odpowiedni dla nauczycieli i zespołów ds. treści na całym świecie do wykrywania tekstu generowanego przez sztuczną inteligencję i rozumienia innych treści AI.

Kolejną ekscytującą funkcją, którą otrzymasz dzięki tej platformie, jest ZeroGPT API, którego możesz użyć do włączenia narzędzia do innych aplikacji i programów i cieszyć się wykrywaniem treści AI w czasie rzeczywistym.

Po zeskanowaniu fragmentu treści za pomocą narzędzia, otrzymasz wartości procentowe reprezentujące szanse, że został on napisany przez człowieka lub wygenerowany przez AI/GPT. Podczas przewijania w dół, części tekstu, które wydają się być wygenerowane przez sztuczną inteligencję, zostaną podświetlone na żółto.

Najlepsze cechy ZeroGPT

API ZeroGPT może być używane podobnie jak inneNarzędzia do pisania AI* Obsługa wielu języków w treściach generowanych przez sztuczną inteligencję

Brak ukrytych kosztów lub ograniczeń co do ilości analizowanego tekstu

Ograniczenia ZeroGPT

Brak opcji załączania plików do analizy w detektorze treści

Interfejs może wydawać się przestarzały dla niektórych użytkowników

Ceny ZeroGPT

Darmowy

Oceny i recenzje ZeroGPT

Brak recenzji

3. Winston AI - najlepsza do optycznego rozpoznawania znaków

Via: Gowinston Winston AI to łatwy w użyciu wykrywacz treści AI z intuicyjnym pulpitem nawigacyjnym. Dogłębnie analizuje tekst i wyświetla procentowe prawdopodobieństwo, że jest to treść wygenerowana przez sztuczną inteligencję.

Platforma obsługuje wiele typów plików - można skopiować i wkleić tekst lub przesłać plik docx, .jpg lub .png. Winston AI może pochwalić się najnowocześniejszą technologią optycznego rozpoznawania znaków (OCR), która pozwala mu odczytywać tekst z obrazów, a nawet z łatwością obsługiwać teksty pisane odręcznie.

Dokładność wykrywania AI wynosi 99,6%. Oprócz pokazywania ogólnego prawdopodobieństwa, że tekst jest treścią wygenerowaną przez sztuczną inteligencję, Winston AI zapewnia ocenę zdanie po zdaniu, pozwalając ci kopać głębiej i wskazywać problematyczne obszary.

Winston AI obsługuje obecnie języki angielski, niemiecki, hiszpański i francuski.

Najlepsze cechy Winston AI

Zawiera technologię OCR

Przetwarza teksty pisane odręcznie

Ocena zdanie po zdaniu

Łatwy w użyciu interfejs detektora AI

Obsługa wielu języków

Jedna z niewielu darmowych opcji wykrywania treści AI na tej liście

Ograniczenia Winston AI

Opcja raportowania mogłaby zostać ulepszona

Stosunkowo mniej obsługiwanych języków w porównaniu do konkurencji

Ceny Winston AI

Darmowy

Essential : 12 USD/miesiąc za maksymalnie 80 000 słów

: 12 USD/miesiąc za maksymalnie 80 000 słów Zaawansowany: 19 USD/miesiąc za maksymalnie 200 000 słów

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Winston AI

Capterra: 4/5 (mniej niż pięć recenzji)

4. Crossplag - najlepszy do wykrywania plagiatu

Via: Crossplag Crossplag to popularne narzędzie do wykrywania plagiatu. Jedną z jego nowszych funkcji jest wykrywacz treści AI, który wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do dokładnego identyfikowania pochodzenia tekstu i informowania, czy jest on generowany przez sztuczną inteligencję, czy przez człowieka.

Detektor AI jest przeszkolony do rozpoznawania wzorców obecnych w tekstach pisanych przez ludzi. Crossplag identyfikuje odchylenia od tych wzorców i wyświetla wartości procentowe wskazujące szanse na to, że tekst został stworzony przez sztuczną inteligencję.

Korzystanie z narzędzia jest banalnie proste - wystarczy skopiować i wkleić tekst, nacisnąć "Sprawdź" i pozwolić Crossplag zrobić swoje. 🪄

Najlepsze cechy Crossplag

Łatwy w użyciu

Szybki

Wytrenowany z ponad 1,5B parametrów dla maksymalnej dokładności

Ograniczenia Crossplag

Brak grafiki w interfejsie

Angielski jest jedynym obsługiwanym językiem

Ceny Crossplag

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Crossplag

G2: 4.6/5 (mniej niż 5 recenzji)

5. GLTR - Najlepszy dla zaawansowanych technologicznie użytkowników:

Via: GLTR GLTR (skrót od Giant Language Model Test Room) to narzędzie do wykrywania sztucznej inteligencji opracowane przez MIT-IBM Watson AI Lab i HarvardNLP. Pozwala ono przeprowadzić analizę kryminalistyczną tekstu w celu ustalenia, czy został on stworzony przez sztuczną inteligencję.

W oparciu o technologię GPT-2 narzędzie analizuje każde słowo, aby określić, jak prawdopodobne jest, że sztuczna inteligencja je przewidzi. Robi to, koncentrując się na kontekście przed danym słowem i prawdopodobieństwie, że sztuczna inteligencja wygeneruje określoną sekwencję słów.

Tak więc, jeśli GLTR oszacuje, że narzędzia AI często generują interesujące Cię słowo i słowo poprzedzające je razem, oznaczy je.

Jeśli analizowane słowo znajduje się w 10 najlepszych przewidywaniach AI, GLTR pokoloruje je na zielono. Dla 100 najlepszych przewidywań zobaczysz kolor żółty, a dla 1000 najlepszych przewidywań słowo będzie czerwone. Wszystko powyżej 1000 jest fioletowe.

Mówiąc prościej, jeśli tekst jest w większości zielony, istnieje duże prawdopodobieństwo, że wygenerowała go sztuczna inteligencja.

Najlepsze cechy GLTR

Oferuje dogłębną analizę tekstu w swojej sztucznej inteligencjinarzędzia do pisania* Koduje tekst kolorami dla łatwiejszej nawigacji

Ocenia pozycję słów, aby określić, czy użyto sztucznej inteligencji

Ograniczenia GLTR

Stworzony w 2019 r., więc może nie być skuteczny w przypadku nowszych technologii

Interpretacja wyników może być trudna dla początkujących użytkowników

Ceny GLTR

Bezpłatny

Oceny i recenzje GLTR

Brak recenzji

6. Content at Scale - najlepsze rozwiązanie dla marketerów treści

Via: Contentatscale.ai Detektor sztucznej inteligencji Content at Scale oferuje prosty, nieskomplikowany sposób oceny tekstu i określenia, czy został on stworzony przez ludzi, sztuczną inteligencję, czy też mieszankę obu.

Narzędzie zostało przeszkolone z postów na blogach, esejów, wpisów w Wikipedii i tysięcy artykułów, aby wyświetlać wiarygodne i precyzyjne wyniki. Może zidentyfikować, czy tekst został wygenerowany przez ChatGPT, Bard, Claude i inne narzędzia.

Po uruchomieniu analizy narzędzie koduje kolorami tekst, aby wskazać, które części są najprawdopodobniej wygenerowane przez sztuczną inteligencję, a które zostały napisane przez ludzi. Kolor zielony oznacza, że tekst jest pochodzenia ludzkiego, podczas gdy czerwony jest alarmujący i sugeruje, że "pisaniem" zajęła się sztuczna inteligencja Żółty i pomarańczowy wskazują, że tekst może wymagać przepisania, aby uniknąć brzmienia robota i być po bezpiecznej stronie.

Content at Scale najlepsze cechy

Łatwe do interpretacji wyniki

Oferuje opcję przepisania tekstu AI, aby brzmiał jak ludzki

Analizuje każde zdanie

Content at Scale ograniczenia

Przepisywanie tekstu przez AI nie zawsze jest niezawodne

Wyniki mogą być niejasne

Ceny usługi Content at Scale

Darmowa

Wersja Pro: 49 USD/miesiąc

Content at Scale oceny i recenzje

Brak recenzji

7. Originality.ai - najlepsze rozwiązanie dwa w jednym

Via: Originality.ai Originality.ai to rozwiązanie dwa w jednym - zawiera detektor AI ORAZ narzędzie do sprawdzania plagiatu. Może wykrywać teksty stworzone przez ChatGPT, Bard i inne znane narzędzia AI z niezwykłą dokładnością.

Originality.ai jest idealna dla zespołów, dzięki innowacyjnym opcjom, takim jak dodawanie współpracowników do platformy, przeglądanie historii skanowania i udostępnianie wyników. Jest ona skierowana głównie do agencji content marketingowych i SEO, ale może z niej korzystać każdy, kto chce mieć pewność, że jego treści są wolne od sztucznej inteligencji.

Oprócz wykrywacza AI i narzędzia do sprawdzania plagiatu, Originality.ai oferuje bezpłatne testy czytelności, które pomagają tworzyć łatwe do przyswojenia i angażujące treści.

Najlepsze cechy Originality.ai

Połączony wykrywacz AI i narzędzie do sprawdzania plagiatu

Raporty z możliwością udostępniania

Opcje współpracy

Testy czytelności

Ograniczenia Originality.ai

Ograniczone opcje w modelu cenowym pay-as-you-go

Wielu użytkowników zgłosiło niedokładne wyniki

Originality.ai ceny

Pay-as-you-go : Jednorazowa płatność w wysokości 30 USD za 3000 kredytów (jeden kredyt skanuje 100 słów)

: Jednorazowa płatność w wysokości 30 USD za 3000 kredytów (jeden kredyt skanuje 100 słów) Subskrypcja podstawowa: $14.95/miesiąc za 2,000 kredytów (każdy dodatkowy kredyt to $0.01)

Oceny i recenzje Originality.ai

Product Hunt: 2.9/5 (20+ recenzji)

8. Undetectable.ai - najlepszy do humanizacji treści AI

Via: Undetectable.ai Undetectable.ai to unikalne narzędzie z dwiema ważnymi funkcjami. Pozwala skanować tekst i identyfikować treści AI, ale także pozwala "humanizować" części generowane przez AI i uniknąć oflagowania treści. 🚩

Korzystanie z platformy to bułka z masłem - wklej tekst w odpowiednie pole i naciśnij przycisk Check for AI. Możesz dostosować docelową czytelność i cel, aby upewnić się, że narzędzie rozumie twoje intencje.

Jeśli wyniki wskazują, że niektóre części tekstu są generowane przez sztuczną inteligencję, naciśnij przycisk Humanize, aby przekształcić je w treść, która może potencjalnie ominąć inne detektory sztucznej inteligencji.

Najlepsze cechy Undetectable.ai

Detektor treści AI i humanizator tekstu

Obsługa do 10 000 znaków jednocześnie

Łatwy w użyciu

Rozpoznaje tekst z GPT-3, GPT-4, Bard, Claude itp.

Ograniczenia Undetectable.ai

Niektórzy użytkownicy uważają, że cena jest zbyt wysoka

Interfejs może wydawać się przestarzały

Undetectable.ai ceny

Darmowy (ograniczone opcje, brak humanizatora tekstu)

(ograniczone opcje, brak humanizatora tekstu) Roczny : 5 USD/miesiąc za 10 000 słów - można dostosować

: 5 USD/miesiąc za 10 000 słów - można dostosować Dla firm: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Undetectable.ai

Product Hunt : 5/5 (mniej niż 10 recenzji)

: 5/5 (mniej niż 10 recenzji) G2: 5/5 (mniej niż 5 recenzji)

9. Writer - najlepszy pod względem prostoty i łatwości obsługi

Via: Writer.com Szukasz bezpłatnego, prostego wykrywacza treści AI bez dzwonków i gwizdków? Writer spełnia wszystkie wymagania i łączy w sobie prosty interfejs z potężną funkcjonalnością.

Twoim jedynym zadaniem jest skopiowanie i wklejenie tekstu, który chcesz zeskanować i wybranie opcji "Analizuj tekst" Writer oceni treść i wyświetli wartość procentową, która pokazuje, czy tekst jest generowany przez człowieka, czy przez sztuczną inteligencję.

Istnieje również opcja dodania adresu URL i przeanalizowania pochodzenia jego treści.

Należy pamiętać, że maksymalna liczba znaków obsługiwana przez to poręczne narzędzie wynosi 1500, więc może być konieczne przeprowadzenie wielu kolejnych analiz w celu sprawdzenia dużego tekstu.

najlepsze funkcje #### Writer

Prosty w użyciu

Może analizować zawartość za pośrednictwem adresów URL

Oferuje bezpłatny moduł sprawdzania gramatyki

ograniczenia #### Writer

Nie kolorujekod AI- i zdań wygenerowanych przez człowieka

Brak opcji przesyłania plików tekstowych lub obrazów do analizy

cennik #### Writer

Darmowy

Oceny i recenzje Writer

Brak recenzji

10. Przytulanie twarzy - najlepsze dla wsparcia społeczności

Via: Przytulanie twarzy Hugging Face to społeczność AI, w której użytkownicy łączą siły, aby pracować i omawiać modele, zestawy danych i aplikacje. Nic dziwnego, że platforma oferuje wysokiej jakości wykrywacz treści AI, który pozwala skanować teksty i sprawdzać ich oryginalność.

Detektor klasyfikuje treści jako prawdziwe (wygenerowane przez człowieka) lub fałszywe (wygenerowane przez sztuczną inteligencję) i wyświetla wyniki w punktach dziesiętnych, co jest zabawne i odświeżające dla użytkowników obeznanych z technologią.

Jeśli nie podoba ci się ten format, przewiń do dołu strony wykrywacza treści Hugging Face AI i kliknij rekomendację, aby uzyskać lepsze wrażenia użytkownika.

Najlepsze cechy Hugging Face

Doskonały dla użytkowników obeznanych z technologią

Wsparcie społeczności

Open-source

ograniczenia #### Hugging Face

Użytkownicy nieobeznani z technologią mogą nie uznać go za przydatny

Wyniki nie są tak jasne, jak w przypadku innych detektorów treści AI

Ceny Hugging Face

Darmowy

Oceny i recenzje Hugging Face

Brak recenzji

Inne narzędzia AI

Przedstawione przez nas narzędzia AI działają poprzez zapobieganie niewłaściwemu wykorzystaniu AI, podczas gdy inne starają się wykorzystać jej pełny potencjał, aby zwiększyć produktywność. Doskonałym przykładem tej drugiej grupy jest ClickUp, który pozwala na usprawnić przepływ pracy , zarządzaj dokumentami, usprawnij współpracę i obudź swoją kreatywną stronę. Zobaczmy jak to zrobić! 🖌️

Używanie ClickUp AI do generowania postów na blogu w ClickUp Docs z prostego monitu o dodanie szczegółów i innych ważnych aspektów

ClickUp jest popularnym zarządzanie projektami i zadaniami platforma z dziesiątkami opcji do płynnej współpracy zespołowej, monitorowania postępów, zarządzania dokumentami i organizacji obciążenia pracą. Ale odłóżmy to na bok i skupmy się na pierwszej klasie platformy asystent pisania - ClickUp AI .

ClickUp AI to potężny sprzymierzeniec, którego potrzebujesz, gdy brakuje Ci inspiracji (lub czasu) na napisanie wiadomości e-mail, posta na blogu, umowy, oferty, artykułu w gazecie lub dowolnego rodzaju tekstu. To twoja przepustka do krainy doskonale przygotowanych treści!

Aby zrozumieć imponujące funkcje asystenta pisania, musimy wspomnieć o innej z wyróżniających się funkcji ClickUp - Dokumenty ClickUp . Umożliwia tworzenie, edytowanie, udostępnianie i zarządzanie dokumentami w jednym miejscu. Pomyśl o tym jak o wirtualnej szafce na dokumenty, w której wszystko jest skrupulatnie zorganizowane i łatwe do znalezienia. 🗄️

ClickUp AI i ClickUp Docs w akcji

Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje teksty, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

ClickUp AI i ClickUp Docs współpracują ze sobą, aby zapewnić najlepsze możliwe wrażenia użytkownika. Powiedzmy, że musisz napisać wiadomość e-mail do klienta. Otworzysz ClickUp Docs i wpiszesz "/ai" Następnie naciśnij "Narzędzia AI" i wybierz pierwszą podpowiedź: Napisz wiadomość e-mail. Wystarczy, że wpiszesz imię i nazwisko klienta, cel, punkty rozmowy i pożądany ton głosu, a ClickUp wygeneruje idealną wiadomość e-mail w ciągu kilku sekund.

ClickUp AI nie jest tylko generator treści -może ci pomóc:

Nie jestem pewien, jak czerpać z tego korzyści Narzędzie do pisania AI ? szablony ClickUp przychodzą na ratunek! 🦸

Platforma oferuje ponad 1000 szablonów do różnych celów, od zarządzanie przepływami pracy do śledzenie czasu . Szczególnie spodoba ci się szablony zawierające podpowiedzi AI specyficzne dla roli -są one dostarczane z gotowymi instrukcjami, które można wkleić do narzędzi takich jak ChatGPT, aby wygenerować pożądane odpowiedzi.

Najlepsze cechy ClickUp

Asystent pisania AI

Sprawia, że burza mózgów, generowanie treści, podsumowywanie i edycja stają się dziecinnie proste

ClickUp Docs-ascentralizowane zarządzanie dokumentami i idealne miejsce do odkrywania funkcjonalności ClickUp AI

Wysokie możliwości dostosowywania - zapewniają wytyczne, które sprawiają, że ClickUp AI jest bardziej wydajny i konkretny

Oferuje bogatą bibliotekę szablonów

Ograniczenia ClickUp

Liczne opcje platformy mogą początkowo wydawać się przytłaczające

Obsługa AI dla aplikacji mobilnej nie jest (jeszcze) dostępna

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Biznes : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen *ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (8,900+ recenzji)

: 4.7/5 (8,900+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,700+ recenzji)

Przejmij kontrolę nad treścią dzięki wykrywaczom pisania AI

Niezależnie od tego, czy korzystasz z narzędzi do wykrywania treści AI, czy platformy oferującej solidnego asystenta pisania AI, stawiasz się na miejscu kierowcy i upewniasz się, że Twoje treści są oryginalne, trafne, angażujące i łatwe do odczytania.

Dzięki ClickUp otrzymujesz znacznie więcej niż narzędzie do pisania - otrzymujesz projekt i platformę do zarządzania zadaniami i fantastyczne śledzenie czasu, współpraca zespołowa organizacja i zarządzanie dokumentami opcje, by wymienić tylko kilka. Zarejestruj się w ClickUp i odkryj wszystko, co ma do zaoferowania!