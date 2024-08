10 darmowych szablonów do śledzenia czasu pracy

W ten czy inny sposób wszyscy śledzimy nasz czas w ciągu dnia.

Czy to przez pilne obserwowanie zegara, blokowanie czasu lub krzycząc "Alexa! Ustaw timer na 25 minut!" Wszyscy mamy to do zrobienia. 🙃

Te metody mogą być wystarczająco wygodne lub po prostu gotowe do zrobienia kiedy jesteśmy w potrzebie, ale w rzeczywistości nie są one najbardziej wydajnym wykorzystaniem czasu i mogą kosztować więcej w dłuższej perspektywie! Ponadto, różne branże używają tych samych techniki zarządzania czasem na różne sposoby, co sprawia, że niestandardowe procesy oszczędzania czasu mają kluczowe znaczenie dla wydajności i rentowności każdego biznesu.

Najtrudniejszą częścią jest zbudowanie tych niestandardowych procesów we właściwy sposób. Wymaga to badań, wersji próbnych i błędów, dbałości o szczegóły, a przede wszystkim dużo czasu. Dlatego właśnie potrzebujesz szablonu do śledzenia czasu w swoim życiu. 🙌🏼

Szablony do śledzenia czasu pracy są idealnym źródłem informacji dla Teams o tym, jak długo trwają zadania, ile zostało zakończonych, ile to kosztuje i nie tylko. Można je również dostosować do dowolnego przypadku użycia! Niezależnie od tego, czy jesteś prawnikiem, niezależnym pisarzem, konsultantem, czy też psem, szablon śledzenia czasu spełni Twoje potrzeby.

Dowiedz się więcej na temat zarządzanie czasem korzystanie z szablonów, jak znaleźć te najlepsze i 10 najlepszych szablonów do śledzenia czasu dla ClickUp, Excel i Arkuszy Google. 🤓

Co to jest szablon do śledzenia czasu pracy?

Szablony do śledzenia czasu to gotowe tabele, arkusze kalkulacyjne, foldery lub listy, które pomagają firmom i pracownikom kontrolować czas spędzany w pracy. Niczym foremka do ciastek, szablony nakładają na siebie warstwy różnych narzędzia do zarządzania czasem aby pomóc Teams korzystać z oprogramowania bardziej efektywnie i w pełnym zakresie.

Korzystanie ze skrótu Global Timer w ClickUp do śledzenia czasu na zadaniu z listy

Szablony te mogą być już dostosowane do konkretnego przypadku użycia lub można je łatwo dostosować do istniejących procesów zespołu.

Na przykład szablony kart czasu pracy lub inne szablony harmonogramów szablony do śledzenia czasu gromadzą kluczowe informacje na temat czasu spędzanego w pracy, na różnych zadaniach, całych projektach lub z klientami, ułatwiając identyfikację obszarów wymagających poprawy i wizualizację wydajności w czasie. Śledzenie czasu w projektach jest kluczowym elementem zarządzania wydajnością w każdym biznesie, niezależnie od wielkości i branży, ale szablony śledzenia czasu oferują znacznie więcej niż zwykły timer - dają możliwość łatwego dodawania notatek, etykiet, edycji i dodatkowych danych do wpisów.

Najlepsze szablony zawierają nawet zautomatyzowane formuły do obliczania wynagrodzeń opartych na czasie lub godzin podlegających rozliczeniu. Czego jeszcze należy szukać w najlepszych szablonach do śledzenia czasu pracy?

Co składa się na dobry szablon Time Tracker?

Nawet jeśli jesteś kierownikiem zespołu blokada czasowa ekspercie, istnieje wiele dodatkowych ruchomych części, które składają się na prawidłowe zarządzanie projektami, a szablon jest tutaj, aby pomóc! Oto najważniejsze funkcje, których należy szukać w następnym szablonie do zarządzania czasem:

Wiele widoków , aby zobaczyć kalendarz, zadania, projekty i czas pod każdym kątem

, aby zobaczyć kalendarz, zadania, projekty i czas pod każdym kątem Elastyczne śledzenie czasu , które pozwala zarządzać czasem spędzonym w różnych aplikacjach, zadaniach i oknach

, które pozwala zarządzać czasem spędzonym w różnych aplikacjach, zadaniach i oknach Niestandardowe pola do przechowywania kluczowych informacji związanych z czasem i dokładnego obliczania faktur

do przechowywania kluczowych informacji związanych z czasem i dokładnego obliczania faktur Raportowanie czasu zapewniające wgląd w wydajność na wysokim poziomie w ujęciu dziennym, tygodniowym lub miesięcznym

zapewniające wgląd w wydajność na wysokim poziomie w ujęciu dziennym, tygodniowym lub miesięcznym Integracje rozszerzające funkcje szablonu i przechowujące razem nadchodzące spotkania, wydarzenia i terminy

Rejestruj czas w trakcie pracy lub wprowadzaj go ręcznie dzięki funkcji śledzenia czasu w ClickUp

Wydaje się, że to dużo, ale te pięć funkcji to tylko wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o liczbę funkcji śledzenia czasu dostępnych dla menedżerów! Sztuczka polega na znalezieniu szablonu, który ma je wszystkie i został zaprojektowany tak, aby pomóc Ci korzystać z nich w najbardziej efektywny sposób.

10 szablonów do śledzenia czasu pracy

Szablon do śledzenia czasu pracy będzie pełnił funkcję baza wiedzy dla wszystkich informacji związanych z czasem - a czas to pieniądz! Więc ta decyzja jest poważna. Ale nie jesteś sam, jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. 🙂

Przeczesaliśmy sieć w poszukiwaniu najlepszych zasobów do śledzenia czasu dla różnych przypadków użycia i jesteśmy tutaj, aby podzielić się 10 naszymi ulubionymi! Niezależnie od tego, czy pracujesz sam, czy z zespołem, oto 10 najlepszych szablonów do śledzenia czasu dla ClickUp, Excela i Arkuszy Google.

1. Szablon do śledzenia czasu pracy ClickUp Consultant

Idealny dla: Wszystkich prac związanych z konsultantami

Śledź, jak spędzasz czas na każdym projekcie klienta dzięki temu szablonowi ClickUp

Konsultanci śledzą czas, jaki poświęcają klientowi aby dokładnie rozliczać swoich klientów i prowadzić rejestr zakończonych zadań. Robienie tego ręcznie może być żmudnym procesem, ale na szczęście dostępnych jest kilka narzędzi, które pomogą usprawnić ten proces! 🛠

Jednym z tych narzędzi, na które chcemy zwrócić uwagę, jest Szablon do śledzenia czasu pracy ClickUp Consultant -Zaprojektowany specjalnie do rejestrowania zadań, spotkań i każdej aktywności związanej z klientem.

ClickUp zapewnia konsultantom elastyczność w śledzeniu czasu za pośrednictwem Internetu, aplikacji komputerowej lub aplikacji mobilnej. Umożliwia im również gromadzenie danych i wgląd w to, jak spędzają czas, pozwalając im odpowiednio dostosować swoje strategie.

Kierownicy projektów będą mieli zakończony widok wszystkich zadań i projektów w trakcie realizacji. (Bonus: jeśli twój zespół Accounts Payable potrzebuje cyfrowego śladu, aby zweryfikować faktury konsultantów, będą mieli widok Listy, aby sprawdzić szczegóły zadania)

2. Szablon przydziału czasu ClickUp

Idealny dla: Ustalania szacowanego czasu w celu dotrzymania terminów

Szablon przydziału czasu ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci lepiej zarządzać czasem i zasobami

Alokacja czasu jest niezbędna, ponieważ pomaga osobom i organizacjom pracować w określonych ramach czasowych. Motywuje do szybszego zakończenia zadań i zapewnia, że nic nie zostanie przeoczone lub zapomniane.

Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy należy ustawić cele i określić, ile czasu zajmie każde zadanie, a także ustalić, kiedy zostanie zrobione. Pomaga to zapewnić, że zadania nie pozostaną niedokończone zbyt długo, co sprawia, że zrobienie czegoś jest szybsze i bardziej wydajne. ⚡️ Szablon przydziału czasu ClickUp ułatwia ten strategiczny proces. Pobierz go jako narzędzie onboardingowe dla menedżerów, aby ustawić oczekiwania dotyczące pracy lub zaoferować rekomendacje czasowe dotyczące codziennych zadań:

Zespoły sprzedażowe : Prospecting, przygotowywanie planów sprzedaży i udział w spotkaniach sprzedażowych

: Prospecting, przygotowywanie planów sprzedaży i udział w spotkaniach sprzedażowych Zespoły marketingowe : Zarządzanie kontrahentami, tworzenie zawartości i badanie konkurencji

: Zarządzanie kontrahentami, tworzenie zawartości i badanie konkurencji Zespoły programistów : Generowanie raportów, pisanie kodu izbieranie wymagań

3. Szablon do zarządzania czasem osobistym ClickUp

Idealny dla: Podział czasu na cele związane z wydajnością

Maksymalizuj swoje dni i osiągaj cele dzięki szablonowi do zarządzania czasem osobistym ClickUp

Użyj szablonu Szablon do zarządzania czasem osobistym ClickUp do zrobienia więcej w krótszym czasie i uniknięcia poczucia przytłoczenia. Zorganizuj swoje kategorie życiowe (Fitness, Rodzina, Samoopieka, Praca, Przerwy, Sprawy Społeczne i Finanse) w poszczególne zadania. Następnie dodaj pola niestandardowe, aby przechwycić najważniejsze informacje - daty rozpoczęcia i zakończenia, szacowany czas, śledzenie czasu i wiele więcej!

Szablon karty czasu pracy może pełnić funkcję time trackera i listy zadań do zrobienia w jednym miejscu. Po utworzeniu zadania można przejść do widoku kalendarza, aby zobaczyć podział na dni lub tygodnie.

W miarę zakończonych zadań, zaznaczaj je na liście, aby pomóc ci pozostać na dobrej drodze i skupić się. Przeglądaj swoją listę w regularnych odstępach czasu, aby upewnić się, że robisz postępy i dostosuj swój harmonogram w razie potrzeby. 🔍

Pro tip: Wszystkie szablony ClickUp są w pełni konfigurowalne. Wystarczy raz ustawić szablon i wprowadzać w nim dowolne zmiany bez konieczności rozpoczynania od zera!

4. Szablon do śledzenia czasu pracy ClickUp Gantt

Idealny dla: Entuzjastów wykresów Gantta i śledzenia czasu dla złożonych projektów harmonogramów projektów

Widok wielu projektów na jednym wykresie Gantta w ClickUp

Wykresy Gantta pomagają monitorować złożone projekty, zapewniając szybką reprezentację osi czasu projektu, zależności i kamieni milowych. Ułatwia to identyfikację potencjalnych konfliktów harmonogramu, opóźnień i obszarów, w których mogą być potrzebne dodatkowe zasoby.

Statyczne arkusze kalkulacyjne z wykresami Gantta pomijają kluczowy element harmonogramu projektu - automatyczne śledzenie czasu! ⏲

Jeśli jesteś entuzjastą wykresów Gantta, z pewnością pokochasz Szablon do śledzenia czasu pracy ClickUp Gantt . Szablon oferuje trzy oddzielne widoki (tygodniowy, miesięczny i roczny) do przeglądania jednego lub wielu harmonogramów projektów w dowolnym momencie. Możesz uruchomić timer zadań lub ręcznie zarejestrować zarejestrowany czas - bez opuszczania wykresu Gantta!

5. Szablon harmonogramu zarządzania czasem ClickUp

Idealny dla: Na każdej scenie zarządzania czasem

Zaplanuj swój tydzień z precyzją, upewniając się, że każde zadanie jest uwzględnione dzięki szablonowi do zarządzania czasem ClickUp

Szablon Szablon harmonogramu zarządzania czasem ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci zbudować nawyk szacowania swojego czasu. Dzięki tym danym będziesz w stanie wprowadzić zmiany w swoim harmonogramie i stworzyć przestrzeń na sensowną pracę i doświadczenia. 🌱

Ustalając priorytety swojej pracy, możesz efektywniej zarządzać swoim czasem, koncentrując się najpierw na najważniejszych i najpilniejszych zadaniach. Zakończenie ich przed przejściem do mniej krytycznych zadań pomoże ci również chronić swoją kreatywną energię i moc mózgu na potrzeby pracy, która porusza igłę.

Ten szablon karty czasu pracy ma trzy różne widoki ClickUp, abyś mógł rozpocząć swoją przygodę z zarządzaniem czasem:

Lista Dziennika aktywności podsumowuje wszystkie twoje działania według dnia

podsumowuje wszystkie twoje działania według dnia Widok Obciążenie pracą pokazuje wszystkie szacowane czasy

pokazuje wszystkie szacowane czasy Widok tabeli aktywności grupuje kategorie według typu aktywności

6. Szablon do śledzenia czasu pracy w systemie ClickUp

Idealny dla: Śledzenie czasu pracy freelancerów, wykonawców i pracowników na godziny

Stwórz harmonogram pracy do zrobienia, który pasuje do potrzeb Twojego zespołu dzięki szablonowi harmonogramu godzinowego ClickUp

Szablon Szablon do śledzenia czasu pracy ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc menedżerom upewnić się, że pracownicy i współpracownicy otrzymują wynagrodzenie za swoje regularne i nadgodziny. Dzięki widoczności harmonogramu godzinowego w ClickUp, menedżerowie i współpracownicy mają pełną przejrzystość działań związanych z listą płac.

W przewodniku Pierwsze kroki znajdziesz wskazówki dotyczące personalizacji szablonu. Następnie zapoznaj się z widokami Kalendarza i Listy i wybierz jeden (lub kilka), który Twoim zdaniem jest najbardziej przydatny w codziennej widoczności. 🗓

Pro tip: Zmniejsz bałagan w widoku zadań ClickUp Calendar, zmieniając ustawienia kart zadań, aby tylko najistotniejsze informacje były wyświetlane na pierwszy rzut oka!

7. Szablon osi czasu do wypełnienia ClickUp

Idealny dla: Budowania niestandardowego harmonogramu projektu od podstaw

Utwórz oś czasu projektu za pomocą listy ClickUp w tym prostym szablonie do wypełnienia

Pusta oś czasu to świetne narzędzie do układania sekwencji projektu, wydarzenia, lekcji lub aktywności. Szczególnie w przypadku projektów, które nie do końca pasują do cyklu pracy i procesów. Szablon osi czasu do wypełnienia ClickUp zapewnia wiele widoków, a także niestandardowe pola, które pozwalają wizualizować zadania i śledzić czas, w jakim są zakończone. Oto kilka funkcji zawartych w tym szablonie dla inspiracji:

Widok osi czasu : Liniowy sposób wizualizacji i planowania zadań

: Liniowy sposób wizualizacji i planowania zadań Widok Tablicy : Zwinne narzędzie z interfejsem "przeciągnij i upuść" do łatwego przenoszenia kart zadań z jednej kolumny do drugiej

: Zwinne narzędzie z interfejsem "przeciągnij i upuść" do łatwego przenoszenia kart zadań z jednej kolumny do drugiej Pole niestandardowe pieniędzy : Sformatowana kwota pieniędzy w dowolnej walucie do widoku przydzielonych i rzeczywistych kosztów

: Sformatowana kwota pieniędzy w dowolnej walucie do widoku przydzielonych i rzeczywistych kosztów Progress Bar Custom Field: Automatycznie obliczany pasek postępu, który śledzi zakończenie podzadań, list kontrolnych i przypisanych komentarzy

Tworzenie niestandardowego harmonogramu projektu obejmuje kilka kroków. Najpierw należy zebrać jak najwięcej informacji o projekcie: cele, zadania, zasoby, budżet i oś czasu. Następnie należy uporządkować wszystkie zadania, które należy wykonać, w fazy i utworzyć zadania. Następnie należy określić, w jaki sposób zadania są od siebie zależne i które z nich muszą zostać zakończone przed wykonaniem kolejnych.

Jak tylko ustalona zostanie przybliżona oś czasu, harmonogram może być dopracowywany na bieżąco! ⚡️

8. Szablon do śledzenia czasu pracy adwokata ClickUp

Idealny dla: Wszystkie prace związane z adwokatami

Efektywne zarządzanie czasem jest łatwe dzięki szablonowi ClickUp do śledzenia czasu pracy adwokatów

Śledzenie czasu dla zapracowanych prawników może odbywać się pod koniec tygodnia, miesiąca lub po zamknięciu sprawy. Ale z potężnym oprogramowanie do śledzenia czasu dzięki czemu śledzenie czasu staje się codziennym nawykiem. 💪

Jeśli odczuwasz zmęczenie aplikacjami, spróbuj Szablon do śledzenia czasu pracy adwokatów ClickUp . Narzędzie to ułatwia każdemu prawnikowi zarządzanie tygodniowymi, dwutygodniowymi i miesięcznymi kartami czasu pracy w uporządkowanych widokach.

Szablon Folder zawiera również sugerowane pola niestandardowe, aby od razu rozpocząć pracę:

Dzień tygodnia : Rozwijana lista z opcjami, w tym dniami tygodnia

: Rozwijana lista z opcjami, w tym dniami tygodnia Nazwa adwokata : Pole dla osób określające, który adwokat, paralegal lub asystent prawny śledzi rozliczane godziny

: Pole dla osób określające, który adwokat, paralegal lub asystent prawny śledzi rozliczane godziny Numer sprawy : Pole tekstowe do wpisania numeru sprawy, nad którą pracuje adwokat lub grupa adwokatów

: Pole tekstowe do wpisania numeru sprawy, nad którą pracuje adwokat lub grupa adwokatów Nazwa klienta : Pole tekstowe umożliwiające określenie klienta

: Pole tekstowe umożliwiające określenie klienta Ocena za godzinę: Pole pieniężne do wprowadzenia stawki za godzinę

Pro tip: Śledzenie czasu, tworzenie zadań i widok harmonogramu w podróży dzięki aplikacji mobilnej ClickUp!

9. Szablon śledzenia czasu w programie Excel

Idealny dla: Freelance i praca kontraktowa przy małych projektach

przez MicrosoftSzablony śledzenia czasu w programie Excel są najlepsze, jeśli jesteś freelancerem lub wykonawcą i chcesz śledzić swój czas pracy, czas pracy i przerwy na posiłki każdego dnia tygodnia.

Ten arkusz kalkulacyjny time tracker jest pięknie zaprojektowany. Zawiera uporządkowane sekcje na dane kontaktowe danej osoby, szczegóły klienta i podsumowanie śledzenia zadań. Nie posiada narzędzie do automatycznego śledzenia czasu pracy więc zaplanuj dodatkowe trzydzieści minut na zebranie danych i obliczenie łącznej liczby godzin. 📈

Po śledzeniu godzin pracy możesz wykorzystać te informacje do tworzenia faktur dla klientów. Faktury te będą pokazywać ilość czasu spędzonego nad projektem i całkowitą kwotę do zapłaty.

Sprawdź_ Alternatywy programu Excel aby zwiększyć wydajność osobistą i zespołową!

10. Szablon śledzenia czasu w Arkuszach Google

Idealny dla: Przyjazny dla użytkownika, lepszy niż Excel

przez Smartsheet Jeśli klient potrzebuje dodatkowych informacji, takich jak opisy zadań i rezultaty projektu, arkusz kalkulacyjny Excel do śledzenia czasu może wyglądać na zagracony. Szablon dziennej karty czasu pracy Google jest idealny do rejestrowania szczegółowego widoku wszystkich godzin przepracowanych nad zadaniami i projektami. 🔎

Szablon może być używany, aby pomóc osobom i organizacjom zrozumieć, w jaki sposób spędzają swój czas. Oprócz sekcji kosztów stałych, szacowanych godzin i rzeczywistych godzin, zawiera on również specjalną sekcję, która może być wykorzystana do identyfikacji obszarów, w których można poprawić efektywność, zasoby i wydajność.

Dowiedz się więcej Alternatywy Google do zarządzania projektami!

Odzyskaj wydajność dzięki szablonom do śledzenia czasu pracy

O wiele więcej idzie w śledzenie czasu projektu niż zwykły timer może obsłużyć - dlatego potrzebujesz szablonu do śledzenia czasu, który zajmie się tym ciężkim zadaniem! Ale nie każdy szablon do śledzenia czasu może zaoferować taką samą funkcję..

Branża, przypadek użycia, wielkość zespołu i styl pracy są ważnymi czynnikami decydującymi o wyborze szablonu. Na szczęście na rynku dostępnych jest wystarczająco dużo narzędzi do zarządzania czasem, aby zapewnić, że nie będziesz musiał podejmować żadnych poświęceń w poszukiwaniu szablonu! Chociaż samo poszukiwanie może być zniechęcające, wcale nie musi takie być! Zwłaszcza jeśli wybierzesz szablon z jednej z najwyżej ocenianych platform do zarządzania wydajnością ClickUp . 🙂

Wizualizuj swój czas pod każdym kątem dzięki ponad 15 widokom w ClickUp, w tym liście, tablicy i kalendarzowi

Z setkami funkcji oszczędzających czas , ogromna Biblioteka szablonów oraz ponad 1000 integracji clickUp jest jedynym oprogramowaniem na tyle potężnym, aby połączyć cały Twój czas, projekty i zespół w jednym scentralizowanym hubie. Zarejestruj się w ClickUp i pozwól, aby śledzenie czasu zdjęło z Ciebie kłopoty. 🙌🏼