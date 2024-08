15 najlepszych generatorów treści AI do wypróbowania w 2024 roku (darmowych i płatnych)

Sztuczna inteligencja jest w modzie i nic dziwnego. Istnieje cała nowa sfera narzędzi zaprojektowanych w celu zwiększenia wydajności i płynności pracy. Dla wielu Businessów jest to oczywiste. Najtrudniejszą częścią jest wybranie dobrego narzędzia przy tak wielu zalewających rynek.

Na szczęście przygotowaliśmy dla ciebie ten przydatny przewodnik, który pomoże ci znaleźć najlepszy generator zawartości AI.

Niezależnie od tego, czy jesteś marketerem szukającym narzędzi do tworzenia e-maili, czy freelancerem próbującym zwiększyć zawartość swojego bloga, każdy znajdzie tu coś dla siebie. Pokażemy ci, jak wybrać świetny generator zawartości AI i podzielimy się najlepszymi opcjami do wypróbowania. ✨

Co to jest generator zawartości AI?

Generator treści AI to narzędzie, które wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) do tworzenia oryginalnej i odpowiedniej zawartości. Zawartość ta może być wykorzystywana na blogach, stronach internetowych lub do innych celów. Generatory treści AI są doskonałym rozwiązaniem dla firm, które chcą szybko tworzyć wysokiej jakości treści, ale nie mają czasu ani zasobów, aby poświęcić je na tradycyjne tworzenie.

Czego należy szukać w generatorach treści AI?

Narzędzia AI do generowania zawartości mają na celu ułatwienie pracy, ale niektóre działają lepiej niż inne. Każdy zespół jest inny, a narzędzie, które sprawdza się w jednym biznesie, może nie być najlepszym wyborem dla innego. Jest jednak kilka rzeczy, które powinien posiadać każdy świetny generator zawartości AI.

Oto wyznaczniki świetnego generatora zawartości AI:

Łatwy w użyciu : Będziesz potrzebował narzędzia, które nie zajmuje dużo czasu na nawigację lub ma stromą krzywą uczenia się, aby rozpocząć. Poszukaj narzędzi AI, które mają intuicyjny interfejs i prosty interfejs użytkownika.

: Będziesz potrzebował narzędzia, które nie zajmuje dużo czasu na nawigację lub ma stromą krzywą uczenia się, aby rozpocząć. Poszukaj narzędzi AI, które mają intuicyjny interfejs i prosty interfejs użytkownika. Wysokiej jakości zawartość : Unikaj niskiej jakości narzędzi AI, które wypompowują słabą zawartość, pełną błędów ortograficznych i gramatycznych, a nawet plagiatów. Upewnij się, że wybrany generator ma zabezpieczenia i narzędzia do tworzenia dobrej zawartości.

: Unikaj niskiej jakości narzędzi AI, które wypompowują słabą zawartość, pełną błędów ortograficznych i gramatycznych, a nawet plagiatów. Upewnij się, że wybrany generator ma zabezpieczenia i narzędzia do tworzenia dobrej zawartości. Różnorodność funkcji : Poszukaj generatorów zawartości AI, które oferują funkcje, których potrzebujesz. Niestandardowe dostosowanie do tonu, marki i rodzaju zawartości stanowi różnicę między dobrym a świetnym narzędziem.

: Poszukaj generatorów zawartości AI, które oferują funkcje, których potrzebujesz. Niestandardowe dostosowanie do tonu, marki i rodzaju zawartości stanowi różnicę między dobrym a świetnym narzędziem. Poziomy cenowe: Wiele generatorów zawartości AI ma kilka poziomów cenowych, dzięki czemu łatwo je dopasować do swojego biznesu, niezależnie od budżetu. 🙌

15 najlepszych generatorów zawartości AI do wykorzystania w 2024 roku

Funkcje ClickUp AI ułatwiają zespołom marketingowym szybkie tworzenie ważnych dokumentów, takich jak studium przypadku

ClickUp od lat sprawia, że praca staje się łatwiejsza. Wśród naszych najnowszych ofert znajdują się Narzędzia AI do tworzenia zawartości . Nasze narzędzie do zarządzania projektami umożliwia współpracę między działami dzięki narzędziom takim jak zarządzanie zadaniami, pulpity do raportowania i niestandardowe szablony.

Z Asystent pisania ClickUp's AI generowanie pomysłów, pisanie dowolnej zawartości, takiej jak post na blogu lub e-mail sprzedażowy, oraz edytowanie kopii jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Współpracuj w ramach narzędzia, dołączając do innych członków zespołu, aby przekazywać opinie i tworzyć najlepszą możliwą zawartość. 🤩

ClickUp najlepsze funkcje:

Wyeliminuj blok pisarski dzięki sugestiom ideacji AI dla wszystkich rodzajów zawartości - od e-maili i opisy produktów po kopie postów na blogu i nie tylko

Twórz wysokiej jakości zawartość i nie musisz być profesjonalnym redaktorem dzięki funkcji edycji kopii, która ułatwia czyszczenie pracy

Szablony podpowiedzi AI aby pomóc w generowaniu zawartości AI

Łatwe podsumowanie kluczowych punktów z pliku dokumentów, takich jak studia przypadków i innej zawartości

Limity ClickUp:

Obecnie istnieje lista oczekujących, ale jako gość lub użytkownik planu Free możesz dołączyć, aby zapisać się na wczesny dostęp

Plan Free Forever ClickUp ma maksymalnie 5 Przestrzeni, co czyni go wyzwaniem dla większych Teams

Cennik ClickUp:

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc na użytkownika

Business: $12/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie.

ClickUp oceny i recenzje:

G2: 4,7/5 (ponad 6 500 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3 500 recenzji)

2. Copysmith

Via Copysmith Copysmith to zoptymalizowane pod kątem SEO narzędzie do copywritingu i tworzenia zawartości AI, przeznaczone dla e-commerce i marketingu. Z łatwością tworzy opisy produktów dla sklepu internetowego, importując katalog produktów. Integruje się z wieloma narzędziami e-commerce, w tym Shopify i Amazon. 🛠️

Najlepsze funkcje Copysmith:

Tworzenie zawartości wsadowej za pomocą zaledwie kilku kliknięć, dzięki czemu spędzasz mniej czasu na żmudnych zadaniach, a więcej na spotkaniach z celami

Niestandardowa zawartość dla pojedynczego głosu marki lub dostosowanie do kilku tonów dla wszystkich różnych odbiorców i spotkań strategie zarządzania marką

Zaprojektuj własne narzędzia, aby naprawdę zwiększyć wydajność dzięki integracji z API

Prosty interfejs użytkownika i interfejs są łatwe w użyciu i nie ma stromej krzywej uczenia się, aby zacząć pisać post na blogu lub kopię reklamy

Limity Copysmith:

Możesz tworzyć zawartość masową tylko wtedy, gdy zdecydujesz się na plan Pro

Nie ma żadnych darmowych poziomów cenowych, a zawartość dla najniższego poziomu cenowego jest ograniczona do 20 000 słów miesięcznie

Czasami generator zawartości AI błędnie interpretuje dane wejściowe, co oznacza, że trzeba zwracać szczególną uwagę podczas edycji

Cennik Copysmith:

Starter: 19 USD/miesiąc

Pro: $49/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Copysmith:

G2: 4.3/5 (10+ recenzji)

Capterra: 4.2/5 (20+ recenzji)

3. Writesonic

Via Writesonic Writesonic jest wiodącym narzędziem AI do pisania zawartości, dzięki dziesiątkom funkcji, które sprawiają, że jest to przydatne dla każdego zespołu marketingowego . Umożliwia tworzenie ogromnego zakresu zawartości, od prostego wpisu na blogu po meta etykiety i reklamy na Facebooku,

komunikaty prasowe

,

posty w mediach społecznościowych

i przyjazne dla SEO kopie stron internetowych. 📚

Najlepsze funkcje Writesonic:

Istnieje ponad 100 funkcji w zakresie od narzędzi do sprawdzania plagiatu i parafrazowania do ekstraktorów słów kluczowych

Ponad 25 opcji językowych umożliwia tworzenie zawartości dla szerokiego grona odbiorców

Zbudowany w oparciu o GPT-4, a nie GPT-3, będziesz mieć najnowszą technologię na wyciągnięcie ręki podczas tworzenia zawartości

Integracja z dziesiątkami narzędzi do tworzenia wpisów na blogach, w tym WordPress, LinkedIn, wyszukiwarką Google i narzędziami SEO, takimi jak SEMRush

Limity Writesonic:

Nie ma darmowych wersji próbnych dla Teams, ponieważ darmowa warstwa jest ograniczona do jednego użytkownika dla zawartości AI

Wszystkie plany cenowe mają limity kredytowe, więc podczas tworzenia dużych partii zawartości trzeba planować z wyprzedzeniem

Ceny Writesonic:

Wersja próbna Free: Jeden użytkownik z limitem 10 000 słów miesięcznie

Długi formularz: Od $12,67/miesiąc dla jednego użytkownika z limitem 60 000 słów

Niestandardowe: Specjalne ceny przeznaczone dla Teams i Business (sprawdź teAlternatywy dla Writesonic)

Oceny i recenzje Writesonic:

G2: 4.7/5 (1,700+ recenzji)

Capterra: 4.8/5 (1,700+ recenzji)

Bonus: Sprawdź 7 Free Content Writing Szablony dla Szybszego Tworzenia Zawartości

4. Kafkai

Via Kafkai Kafkai to darmowy generator treści AI, który ma na celu uczynienie tworzenia treści bardziej przystępnym cenowo. Zamiast wydawać setki dolarów na pisarza, wprowadź podpowiedź i kilka parametrów, aby stworzyć wysokiej jakości zawartość w kilka sekund. Jest to idealne rozwiązanie dla zespołów zajmujących się content marketingiem, które chcą tworzyć posty na blogi bez konieczności podnoszenia ciężarów. Możesz również użyć tego Asystent pisania AI do szczegółowej edycji nowej lub istniejącej zawartości.

Najlepsze funkcje Kafkai:

Łatwe rozpoczęcie pracy w uproszczonym interfejsie poprzez wybranie niszy z bazy danych, a następnie wprowadzenie podpowiedzi lub słowa kluczowego dla zawartości generowanej przez AI

Narzędzie do generowania zawartości AI wykorzystuje uczenie maszynowe do generowania artykułów, które są łatwe do odczytania - nie brzmią tak, jakby napisał je robot

Generowanie do 10 artykułów jednocześnie i łączenie różnych sekcji w celu stworzenia solidnego artykułu w ciągu kilku minut

Limity Kafkai:

Jakość pisania nie jest najlepsza w porównaniu do innych generatorów zawartości AI, więc będziesz musiał wykonać przyzwoitą ilość edycji i przeformatowania przed publikacją

Niektórzy użytkownicy uważali, że zawartość AI jest puszysta

Ceny Kafkai:

Writer: 29 USD/miesiąc z maksymalnie 100 artykułami miesięcznie

Newsroom: 49 USD/miesiąc z maksymalnie 250 artykułami miesięcznie

Prasa drukarska: 129 USD/miesiąc z maksymalnie 1000 artykułów miesięcznie

Drukarnia przemysłowa: 199 USD/miesiąc z maks. 2500 artykułami miesięcznie

Kafkai oceny i recenzje:

G2: N/A

Capterra: N/A

5. Jasper

Via Jasper Narzędzie do copywritingu Jasper AI przyspiesza realizację projektów zmniejszając ilość czasu spędzanego nad wersją roboczą nawet o 80%. Oznacza to szybszy cykl pracy, więcej wysokiej jakości zawartości i lepsze wyniki. Dzięki kilku funkcjom, można go używać do tworzenia wszystkiego, od sonetów i wierszy po krótkie formularze reklamowe i długą zawartość, taką jak wpis na blogu. 📜

Najlepsze funkcje Jasper:

TheRozszerzenie Google Chrome przyspiesza pisanie zawartości AI dla blogów i Businessu

Dzięki ponad 50 przypadkom użycia jest idealny dla wszystkich, od zespołów marketingu cyfrowego i działów sprzedaży po artystów i autorów postów na blogach

JegoNarzędzia AI do pisania treści uczą się na podstawie Twojej marki podczas tworzenia zawartości, dostosowując się do Twojego tonu głosu, aby uzyskać unikalną zawartość, która będzie Twoim znakiem rozpoznawczym

Interfejs użytkownika oferuje usprawnioną funkcję bez stromej krzywej uczenia się

Zawartość AI wolna od plagiatu oznacza, że spędzasz mniej czasu na edycji, a więcej na tworzeniu

Jasper Art dlaGenerowanie sztuki AI Limity Jaspera:

Nie można pracować w trybie offline - więc nie można pracować w trakcie lotu, na odległej plaży lub w dowolnym miejscu, w którym nie ma dostępu do Internetu

Jasper jest droższy niż inne generatory zawartości AI, co ogranicza jego przydatność dla Teams i osób, które mają więcej kapitału do wydania

Cennik Jasper:

Creator: Od 39 USD/miesiąc (jeden użytkownik)

Teams: Od 99 USD/miesiąc (trzech użytkowników, z opcją dodania do siedmiu kolejnych)

Business: Ceny niestandardowe (dla 10 lub więcej członków zespołu)

Oceny i recenzje Jasper:

G2: 4.7/5 (1,200+ recenzji)

Capterra: 4.8/5 (ponad 1,700 recenzji)

Check out these **Alternatywy dla Jasper !

6. Copy.ai

Via Copy.ai Copy.ai generator tekstu jest narzędziem przeznaczonym dla Teams chcących usprawnić wydajność swojej zawartości proces. Aby utworzyć wytyczne dotyczące marki pisać blogi lub tworzyć plany marketingowe wystarczy wpisać typ zawartości, dodać kontekst i lekko edytować wyniki.

Dzięki temu darmowemu generatorowi treści AI w ciągu kilku minut otrzymasz zawartość, która spełni Twoje cele marketingowe lub biznesowe. 🌻

Najlepsze funkcje Copy.ai:

Dzięki ponad 90 szablonom łatwo jestzwiększyć wydajność i tworzyć różne rodzaje oryginalnej zawartości

Narzędzie AI writer obsługuje ponad 25 języków, dzięki czemu jest idealne dla firm z odbiorcami na całym świecie

Narzędzie do sprawdzania plagiatu gwarantuje, że wygenerowany tekst jest unikalny, niezależnie od tego, czy tworzysz teksty reklamowe, biografie Teams, czy artykuły AI na bloga

Limity Copy.ai:

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że długa zawartość formularza wymagała ciężkiej edycji w porównaniu do innych generatorów treści AI

Zawartość generowana przez AI jest oryginalna, ale mogłaby być bardziej dopracowana pod kątem głosu marki

Opcja darmowego generatora zawartości AI jest ograniczona do 2000 słów miesięcznie (sprawdź teAlternatywy Copy.ai)

Ceny Copy.ai:

Free: Jeden użytkownik, limit 2000 słów miesięcznie

Pro: 36 USD miesięcznie, do pięciu użytkowników i nieograniczona liczba słów

Enterprise: Ceny niestandardowe

Copy.ai oceny i recenzje:

G2: N/A

Capterra: 4.5/5 (ponad 50 recenzji)

7. Rytr

Via Rytr Dzięki generatorowi zawartości AI Rytr, burza mózgów pomysłów na zawartość w mgnieniu oka pokona blok pisarski. Gdy masz już pomysł, wystarczy kilka kliknięć, aby stworzyć różne rodzaje zawartości. Zamień swoje pomysły w reklamę sprzedażową lub artykuł na blogu, wybierając z dużej biblioteki szablonów.

Oprócz nowej zawartości, możesz również przesłać istniejące treści i skorzystać z pisarza AI do sprawdzania pisowni i plagiatu, aby były gotowe do publikacji.

Rytr najlepsze funkcje:

Ponad 40 szablonów pozwala tworzyć zawartość, której potrzebujesz

20 różnych ustawień tonu głosu sprawia, że włączenie brandingu do mojej pracy jest łatwiejsze niż kiedykolwiek

Formuły AIDA i PAS pozwalają skrócić czas potrzebny na edycję wygenerowanej zawartości

Dostępny jest generator obrazów AI do tworzenia grafik pasujących do zawartości

Opcja generatora zawartości AI Free dla użytkowników indywidualnych

Limity Rytr:

Nawet płatne plany są ograniczone do jednego użytkownika i będziesz musiał zapłacić za plan najwyższego poziomu, aby uniknąć limitów znaków

Napisana zawartość jest wysokiej jakości, ale niektórzy użytkownicy znaleźli plagiat podczas korzystania z narzędzia

Ceny Rytr:

Free

Saver: $9/miesiąc

Unlimited: $29/miesiąc

Rytr oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (750+ recenzji)

Capterra: 4.4/5 (9+ recenzji)

8. ContentBot

Via ContentBot ContentBot jest jednym z nowych generatorów zawartości AI zaprojektowanych w celu tworzenia postów na blogu , teksty marketingowe i strony docelowe.

Wygeneruj zupełnie nową zawartość SEO do zrobienia ruchu na blogu lub użyj jej do przeformułowania istniejących treści podczas optymalizacji.

ContentBot najlepsze funkcje:

45 przypadków użycia do tworzenia ogromnego zakresu zawartości

Narzędzie inspiracji AI wysyła codzienne, tygodniowe lub miesięczne tematy i pomysły na blogi, aby uczynić planowanie zawartości bardziej kreatywnym

Dzięki ponad 110 językom jest to jedno z najbardziej wszechstronnych narzędzi AI

Limity ContentBot:

Zawartość jest ograniczona do 250 słów na raz. Aby uzyskać więcej słów, będziesz musiał ponownie kliknąć przycisk "napisz dla mnie", co utrudnia generowanie dłuższych fragmentów

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że zawartość ma wyższy poziom czytania, co utrudnia tworzenie treści dla nowszych odbiorców

Nie jest to darmowy generator zawartości AI

Cennik ContentBot:

Prepaid: 1 USD za 1 000 słów

Starter: 19 USD/miesiąc za 50 000 słów miesięcznie

Premium: 59 USD/miesiąc za 150 000 słów miesięcznie

Premium+: 99 USD/miesiąc za 400 000 słów miesięcznie

ContentBot oceny i recenzje:

G2: 4.8/5 (120+ recenzji)

Capterra: N/A

9. Wordtune

Via Wordtune Wordtune to narzędzie do generowania zawartości AI dla osób fizycznych i właścicieli firm, którzy chcą zaoszczędzić czas i pieniądze podczas tworzenia zawartości.

Prosty interfejs nie ma żadnych dzwonków ani gwizdków - koncentruje się tylko na generowaniu dobrej zawartości przez pisarza AI.

Najlepsze funkcje Wordtune:

Integruje się z Microsoft Word, iOS i Google Chrome w celu łatwej edycji i pisania

Użyj funkcji synonimów, aby wymyślić nowe sposoby mówienia rzeczy

Dzięki podsumowaniu wideo z YouTube można zmienić przeznaczenie zawartości z platform wideo na pisemne blogi i e-maile

Jedna z niewielu opcji darmowego generatora zawartości AI

Limity Wordtune:

Nie ma tu zbyt wielu funkcji, więc jeśli potrzebujesz narzędzia oferującego ustawienia tonu głosu i setki szablonów, nie jest to najlepsza opcja

Czasami Wordtune zmienia znaczenie tekstu podczas próby przeformułowania

Cennik Wordtune:

Free: 0 USD z 10 iteracjami dziennie

Premium: $9.99/miesiąc z nieograniczoną ilościądane powstania zawartości dla jednego użytkownika

Premium dla Teams: Niestandardowy cennik dla zespołów twórców zawartości

Oceny i recenzje Wordtune:

G2: 4.4 /5 (60+ recenzji)

Capterra: 4.4/5 (70+ recenzji)

Check out these Wordtune alternatywy !

10. ParagraphAI

Via ParagraphAI Dzięki ParagraphAI możesz szybko tworzyć materiały pisemne - od kalendarze zawartości i podręczniki techniczne po listy nieruchomości i życiorysy. Twórz zawartość z dowolnego urządzenia, niezależnie od tego, czy korzystasz z Androida lub iPhone'a, czy też pracujesz na komputerze stacjonarnym.

Najlepsze funkcje ParagraphAI:

Moduł sprawdzania plagiatu oraz moduł sprawdzania pisowni i gramatyki usprawniają pisanie dzięki zwięzłym informacjom zwrotnym

Dzięki automatyzacji odpowiedzi, odpowiadaj na e-maile i komentarze na blogu szybciej niż wcześniej

Tworzenie różnych rodzajów zawartości przy jednoczesnym zachowaniu tożsamości marki dzięki narzędziu do personalizacji głosu

Limity ParagraphAI:

Narzędzie czasami przeformułowuje zawartość wprowadzoną przez użytkownika, zamiast dodawać kontekst lub generować nowe pomysły

Niektóre z wygenerowanych informacji są bardzo podstawowe, co utrudnia pisanie o złożonych tematach, o których możesz nie wiedzieć zbyt wiele

Brak opcji darmowego generatora zawartości AI

Cennik ParagraphAI:

Student: 9,99 USD/miesiąc przeznaczony tylko dla studentów

Professional: $12.49/miesiąc z nieograniczonym generowaniem zawartości

Teams: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje ParagraphAI:

G2: 5/5 (4+ recenzji)

Capterra: 4/5 (1+ recenzji)

11. QuillBot

Via QuillBot QuillBot wykorzystuje zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego, aby zaoferować siedem różnych trybów pisania, z których każdy jest dostosowany do określonego stylu lub tonu. Użytkownicy mogą niestandardowo dostosować wyniki do swoich preferencji, co czyni go doskonałym wyborem dla różnych potrzeb w zakresie zawartości.

QuillBot posiada również wbudowaną funkcję tezaurusa, która pomaga w doborze słów i dywersyfikacji słownictwa. Niezależnie od tego, czy chcesz uprościć złożony tekst, czy dodać elegancji swojemu pismu, QuillBot oferuje praktyczne, oszczędzające czas rozwiązanie.

Najlepsze funkcje QuillBot

Integracja z przeglądarkami Chrome i Microsoft Word

Rosnące wsparcie dla języków obcych, w tym możliwości tłumaczenia

Prosty i łatwy w użyciu, gdy trzeba tylko przeredagować lub sprawdzić zawartość

Potężne narzędzie synonimów, które oferuje sugestie i umożliwia wybór

Wersja Free obejmuje podstawy parafrazowania i sprawdzania gramatyki

Ograniczenia QuillBot

Każda funkcja ma własny interfejs użytkownika

Dokładność gramatyczna mogłaby być lepsza

Nie zawsze do zrobienia parafraza wszystkiego

Ceny QuillBot

Podstawowy: Free

Free Premium: $19.95/miesiąc za użytkownika

QuillBot oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

Wypróbuj te QuillBot alternatywy !

12. Speedwrite

via Speedwrite SpeedWrite to generator treści AI, który może zrewolucjonizować proces tworzenia treści. Wykorzystuje zaawansowane algorytmy i techniki uczenia maszynowego, aby w ciągu kilku minut przygotować wysokiej jakości zawartość dostosowaną do Twoich potrzeb.

Narzędzie zostało zaprojektowane tak, aby rozumieć kontekst, zapewniając, że zawartość jest nie tylko poprawna gramatycznie, ale także odpowiednia i angażująca.

Najlepsze funkcje Speedwrite

Szybko przekształca dowolny tekst w świeżą zawartość dzięki możliwości parafrazowania

Zwiększa skanowalność zawartości dzięki podziałom wierszy

Limity Speedwrite

W porównaniu do innych narzędzi, nie nadaje się idealnie do tworzenia zawartości od podstaw

Brak opcji moderowania tonu, stylu i języka zawartości

Ceny Speedwrite

Subskrypcja miesięczna: 19,99 USD miesięcznie

19,99 USD miesięcznie Subskrypcja półroczna: 11,65 USD miesięcznie, opłata 69,95 USD

11,65 USD miesięcznie, opłata 69,95 USD Subskrypcja roczna: 8,33 USD miesięcznie, opłata 99,95 USD

Speedwrite oceny i recenzje

Brak recenzji na G2 lub Capterra

Sprawdź te_ **Alternatywy szybkiego zapisu !

13. Frase

przez Frase Frase to najnowocześniejszy generator zawartości AI, który wyróżnia się w cyfrowym krajobrazie.

Jego oparte na algorytmach podejście do danych powstania jest zarówno innowacyjne, jak i wydajne, pozwalając na automatyczne generowanie wysokiej jakości zawartości zoptymalizowanej pod kątem SEO. Frase wykorzystuje sztuczną inteligencję do zrozumienia intencji użytkowników, odpowiadania na niestandardowe pytania i dostarczania zawartości opartej na danych.

Dzięki Frase proces tworzenia angażującej, trafnej i przydatnej zawartości nigdy nie był łatwiejszy ani bardziej wydajny.

Najlepsze funkcje Frase

Dostawca szybkich i szczegółowych badań internetowych

Oferuje kompleksowy przegląd tematów

Automatycznie generuje zawartość briefów

Ograniczenia Frase

Brakujące funkcje organizacyjne

Brak funkcji sprawdzania plagiatu

Może być drogi

Ceny Frase

Solo: $14.99/miesiąc

$14.99/miesiąc Podstawowy: $44.99/miesiąc

$44.99/miesiąc Teams: $114.99/miesiąc

Oceny i recenzje Frase

G2: 4.9/5 (280+ recenzji)

4.9/5 (280+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (320+ recenzji)

14. Anyword

przez Anyword Anyword to innowacyjny generator zawartości AI, który wykorzystuje zaawansowane modele językowe do generowania przekonujących i angażujących treści.

Wyróżnia się funkcją "Predictive Performance", która umożliwia użytkownikom przewidywanie skuteczności ich zawartości, ostatecznie zwiększając wskaźniki zaangażowania.

Anyword zapewnia wsparcie dla wielu potrzeb związanych z tworzeniem zawartości, od tworzenia atrakcyjnych kopii reklam i postów na blogach po tworzenie przekonujących e-maili i aktualizacji w mediach społecznościowych.

Najlepsze funkcje Anyword

Rozumie zapytania użytkowników, niuanse i kontekst

Konfigurowalny styl i ton w celu ulepszenia zarządzanie marką dzięki spójności całej zawartości

Limity Anyword

Ograniczony Free Plan

Brak popularnych szablonów, takich jak nagłówki, opisy meta i posty w mediach społecznościowych

Ceny Anyword

Starter: $39/miesiąc

$39/miesiąc Data-driven Teams: $79/miesiąc

$79/miesiąc Business: Kontakt w sprawie ceny

Anyword oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 1100 recenzji)

4.8/5 (ponad 1100 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 300 recenzji)

15. WordAi

przez WordAI WordAI wykorzystuje zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji do tworzenia wysokiej jakości, unikalnej zawartości w ciągu kilku sekund.

W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi do tworzenia zawartości, WordAI doskonale rozumie kontekst i niuanse języka, zapewniając, że wygenerowany tekst zachowuje naturalny przepływ i czytelność. Idealny dla blogerów, marketerów cyfrowych i ekspertów SEO, WordAI jest potężnym narzędziem do szybkiego skalowania danych powstania treści przy jednoczesnym zachowaniu imponującego poziomu jakości i autentyczności.

Najlepsze funkcje WordAi

Wykorzystuje zaawansowane techniki NLP do przeformułowywania i przepisywania

Tworzy czytelny i naturalny materiał

Rozumie kontekst tekstu

Limity WordAi

Może mieć problemy ze złożonymi tematami

Plany Premium mogą być drogie dla małych organizacji i użytkowników indywidualnych

Cennik WordAi

Starter: $9/miesiąc rozliczane rocznie

$9/miesiąc rozliczane rocznie Power: $27/miesiąc rozliczane rocznie

$27/miesiąc rozliczane rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

WordAi oceny i recenzje

G2: 3.9/5 (ponad 15 recenzji)

3.9/5 (ponad 15 recenzji) Capterra: 4.1/5 (10+ recenzji)

Wybór generatora zawartości AI dla Twojego zespołu

Przy tak wielu różnych funkcjach i funkcjach nie ma jednego konkretnego generatora zawartości AI, który byłby najlepszy dla każdego biznesu. Musisz rozważyć, w jaki sposób chcesz korzystać z generatora treści Narzędzia AI jakie integracje i funkcje są ważne dla Twojego Businessu i zrównoważyć to z budżetem, aby znaleźć najlepszy.

Nie wiesz od czego zacząć? Wypróbuj ClickUp . Od AI Writing Assistant po narzędzia do zarządzania projektami, jest to bogata w funkcje opcja usprawnienia cyklu pracy.