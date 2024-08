10 najlepszych alternatyw i konkurentów Speedwrite 2024

Speedwrite to oparte na sztucznej inteligencji narzędzie do generowania unikalnych treści. Jego działanie polega na parafrazowaniu dowolnego fragmentu tekstu na dowolny temat w celu stworzenia w 100% unikalnego tekstu. Podąża za najlepszymi praktykami pisania, aby tworzyć treści przyjazne dla czytelnika.

Od momentu powstania Speedwrite zyskał wielu użytkowników wśród studentów, badaczy, autorów treści, copywriterów, SEO i ekspertów marketingowych.

Chociaż Speedwrite jest pod każdym względem doskonałym narzędziem, ma swoje ograniczenia i może nie być odpowiedni dla wszystkich. Dlatego warto zapoznać się z niektórymi z najlepszych alternatyw i konkurentów Speedwrite, porównać je i znaleźć narzędzie, które może lepiej odpowiadać Twoim potrzebom.

Czego należy szukać w alternatywach dla Speedwrite?

Istnieje tak wiele Generatorów treści AI i wszystkie wydają się oferować te same lub podobne funkcje. Kiedy przeglądasz ich strony docelowe, sprawy mogą się zagmatwać, ponieważ wszystkie obiecują wiele i może być trudno określić, co jest naprawdę ważne, a co nie. Czy powinieneś szukać szybkości, oryginalności czy narzędzi do współpracy? Czy aplikacja mobilna jest niezbędną funkcją? Dostępne są również darmowe alternatywy Speedwrite, ale czy są one dobre? Sprawdźmy, na jakie funkcje należy zwrócić uwagę.

Łatwość użytkowania: Przeglądając alternatywy dla Speedwrite, zdecydowanie chcesz wybrać rozwiązanie przyjazne dla użytkownika. AI narzędzia do pisania powinno być łatwe i przyjemne, a intuicyjny i przejrzysty interfejs użytkownika jest jednym z tego warunków.

Gramatyka i sprawdzanie pisowni: Cały cel Narzędzia do pisania AI jest zlecenie im wykonania pracy za Ciebie. Jeśli musisz tracić czas na kontrolowanie gramatyki i pisowni tekstu wyjściowego, równie dobrze możesz napisać go samodzielnie.

Zaawansowane funkcje edycji: Idealnie byłoby, gdyby wybrany generator tekstu nie ograniczał się wyłącznie do tworzenia tekstu. Powinien on oferować funkcje, które sprawią, że pisanie będzie tak wydajne, jak to tylko możliwe. Funkcje te mogą obejmować przetwarzanie języka naturalnego, licznik słów, ocenę czytelności z analizą i sugestiami, synonimy, formaty tonu i głosu itp.

Integracja i eksport: Jeśli zamierzasz używać swojego generatora tekstu do pracy, czy to w marketingu, sprzedaży, czy rozwój produktu w tym celu możesz potrzebować narzędzi do współpracy, a także opcji eksportu, które pozwolą Ci płynnie zintegrować wygenerowany tekst z używanym narzędziem do współpracy lub edytorem tekstu. Integracja z usługami przechowywania w chmurze jest również plusem.

10 najlepszych alternatyw dla Speedwrite w 2024 roku

Teraz nadszedł czas, aby poprowadzić Cię przez najlepsze narzędzia do tworzenia treści, AI rewritery i inne alternatywy Speedwrite dostępne obecnie na rynku.

Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje kopie, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

Prawdopodobnie słyszałeś już wiele o ClickUp, ale czy wiesz, że ta wszechstronna platforma produktywności jest również wyposażona w narzędzie AI do pisania? ClickUp AI to funkcja opracowana w celu zaspokojenia potrzeb każdego z Twoich zespołów - od sprzedaży po marketing, obsługę klienta i zarządzanie produktem. Można jej używać do dokumentacja projektu , studia przypadków, raporty, wiadomości e-mail, PRD, agendy spotkań i wiele innych.

Co więcej, narzędzie wykorzystuje starannie zbadane i skrupulatnie stworzone podpowiedzi AI dla praktycznie każdej roli i celu, zorganizowane w poręczne szablony.

Na przykład, jeśli potrzebujesz pisanie techniczne gra, ClickUp ma doskonałą ChatGPT Prompts for Technical Writing Template (Szablon podpowiedzi do pisania tekstów technicznych) aby ci w tym pomóc, i istnieje szereg szablony planów badawczych szczególnie przydatne dla zespołów.

ClickUp najlepsze cechy

Idealny do briefów projektowych, raportów, opisów produktów, e-maili informacyjnych i promocyjnych, treści stron internetowych itp

Automatyzacja ClickUp pomagają pracować szybciej poprzez automatyzację wielu najbardziej żmudnych zadań

BogatyBiblioteka szablonów z gotowymi podpowiedziami dla szerokiego zakresu procesów i zadań

Generowanie podsumowania projektu dla komentarzy, notatek lub innych treści wymagających podsumowania

Wstępnie ustrukturyzowana zawartość z nagłówkami, punktorami, tabelami itp

Ograniczenia ClickUp

Ograniczone możliwości konwersacji ze sztuczną inteligencją, więc nie można z nią dyskutować ani wracać do niej, tak jak w przypadku niektórych innych narzędzi

Rozpoczęcie korzystania z ClickUp może być nieco przytłaczające, ponieważ ma tak wiele funkcji; jest trochę krzywej uczenia się (ale warto!)

Cennik ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Biznes Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z ClickUp w sprawie cen

Skontaktuj się z ClickUp w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (8,000+ recenzji)

: 4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,500+ recenzji)

2. Copy.ai

przez Copy.aiCopy.ai to kolejny doskonały generator tekstu AI który może być godną alternatywą dla Speedwrite.

Zaprojektowany głównie do copywritingu i tworzenia treści, Copy.ai działa poprzez przetwarzanie podpowiedzi użytkownika (które powinny być dostarczone wraz z pewnym kontekstem, aby uzyskać najlepsze wyniki) w celu tworzenia unikalnych postów na blogu, e-maili, tekstów sprzedażowych, tekstów reklamowych i treści w mediach społecznościowych, które konwertują.

W eCommerce może to zapewnić wzrost sprzedaży online tworząc atrakcyjne opisy produktów.

Podobnie jak ClickUp, zawiera również gotowe szablony treści, choć nie tak wiele i nie tak bogate jak ClickUp.

Copy.ai to wielojęzyczne narzędzie, które obecnie generuje tekst w ponad 29 językach.

Najlepsze cechy Copy.ai

Może tworzyć treści w różnych stylach i tonach

ponad 90 narzędzi i szablonów

Doskonałe wsparcie i centrum pomocy

Przejrzysty i intuicyjny interfejs użytkownika

Ograniczenia Copy.ai

Może wymagać sprawdzenia faktów

Czasami spowalnia działanie

Nie jest idealny do długich treści

Wysoka jakość treści nie jest spójna

Ceny Copy.ai

Darmowy

Pro : $36/miesiąc za użytkownika

: $36/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z Copy.ai w sprawie cen

Oceny i recenzje Copy.ai

G2 : 4.8/5 (170+ recenzji)

: 4.8/5 (170+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (55+ recenzji)

3. Writesonic

przez Writesonic Jeśli szukasz automatycznego generatora tekstu ukierunkowanego na potrzeby marketingowe, nie szukaj dalej niż WriteSonic.

To oparte na sztucznej inteligencji narzędzie do copywritingu tworzy gotowe do SEO i wolne od plagiatu treści na blogi, e-maile promocyjne i informacyjne, posty w mediach społecznościowych, reklamy i opisy produktów. Jest zasilany przez GPT-4 i obecnie obsługuje 24 języki.

Dzięki integracji z Surfer SEO wyniki są automatycznie optymalizowane pod kątem słów kluczowych i w razie potrzeby można je łatwo dostosować. Ponadto, jeśli zabraknie ci pomysłów na treści, Writesonic ma narzędzie, które zainspiruje cię i pomoże ci zacząć.

Najlepsze funkcje Writesonic

Potężne narzędzie do parafrazowania, które umożliwia tworzenie unikalnych i lepszych niż oryginał tekstów

Narzędzie do rozszerzania tekstu, gdy masz trudności ze spełnieniem wymaganej liczby słów

Szablony reklam Facebook i Google

Podsumowanie treści do natychmiastowego podsumowywania długich artykułów

Płynna integracja z Zapier

Ograniczenia Writesonic

Tekst może wymagać sprawdzenia gramatyki

Ograniczenie wiedzy uniemożliwia pisanie o najnowszych tematach

Nie należy do najtańszych narzędzi w porównaniu do wielu innychAlternatywy dla Writesonic Ceny Writesonic

Darmowy okres próbny

Pro: Od $12.67/miesiąc do $666/miesiąc w oparciu o liczbę użytkowników i liczbę słów generowanych miesięcznie

Od $12.67/miesiąc do $666/miesiąc w oparciu o liczbę użytkowników i liczbę słów generowanych miesięcznie Przedsiębiorstwo: Skontaktuj się z Writesonic w sprawie cen

Oceny i recenzje Writesonic

G2: 4.7/5 (1,810+ recenzji)

4.7/5 (1,810+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,790+ recenzji)

4. Narrato

przez Narrato Dla copywriterów i twórców treści, Narrato to nazwa, która nie wymaga szczególnego wprowadzenia. Ta platforma i rynek dla niezależnych pisarzy niedawno zwróciła się w stronę sztucznej inteligencji, dodając generator treści do swojej listy funkcji.

Oprócz asystenta treści AI, pozwala również zespołom i osobom fizycznym zarządzać całym przepływem pracy w jednym miejscu, bezpośrednio na platformie i posiada bogate narzędzia do zarządzania zespołem i współpracy, aby proces tworzenia treści był jak najbardziej wydajny. Narzędzia AI pozwalają zaoszczędzić ogromne ilości czasu, generując briefy treści, które menedżerowie mogą następnie przypisać do autorów i zarządzać całym przepływem pracy za pośrednictwem platformy. To świetny atut dla każdego zespołu dążącego do być bardziej produktywnym .

Najlepsze cechy Narrato

Łatwe przydzielanie i śledzenie zadań, z powiadomieniami, działaniami zbiorczymi i repozytorium treści

Narzędzie AI generuje pomysły na treści i briefy

Narrato generuje treści gotowe do SEO i o wysokiej wydajności

Wbudowany moduł sprawdzania plagiatu

Sugestie dotyczące czytelności, gramatyki i struktury tekstu

Ograniczenia Narrato

Funkcje mediów społecznościowych są dość podstawowe

Raportowanie wymaga poprawy

Narrato mogłoby mieć więcej integracji, aby naprawdę stać się kompleksowym rozwiązaniem

Ceny Narrato

Pro: $45/miesiąc

$45/miesiąc Business : $95/miesiąc

: $95/miesiąc Niestandardowe: Skontaktuj się z Narrato, aby uzyskać wycenę

Oceny i recenzje Narrato

G2: 4.8/5 (30 recenzji)

4.8/5 (30 recenzji) Capterra: 4.9/5 (15 recenzji)

5. WordAi

przez WordAi Oto proste i nieskomplikowane narzędzie zaprojektowane w celu optymalizacji treści poprzez wykorzystanie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji do tworzenia tekstu, który jest tak samo dobry jak ludzki, jeśli nie lepszy. Opiera się na funkcjach przeformułowywania, przepisywania i restrukturyzacji, co oznacza, że działa najlepiej, gdy ma cały fragment tekstu do pracy.

Narzędzie to może również pomóc w poprawie oryginalnej treści, sugerując sposoby na uczynienie jej bardziej czytelną, poprawę przejrzystości i rozbicie tekstu na krótsze, bardziej zwięzłe zdania.

Najlepsze cechy WordAi

Gwarantuje brak duplikatów treści lub wykrywanie AI

Doskonały czas realizacji

Dzięki natywnemu interfejsowi API można łatwo zintegrować przepisywanie z przepływem pracy

Ograniczenia WordAi

Jest to narzędzie do przędzenia treści, nieodpowiednie do tworzenia wysokiej jakości, oryginalnych treści

Bardzo podstawowe funkcje edycji treści

Ceny WordAi

Miesięcznie: $57/miesiąc

$57/miesiąc Rocznie: $27/miesiąc

$27/miesiąc Enterprise: Zapytaj Word.Ai o cenę

Oceny i recenzje WordAi

G2: 3.8/5 (18 recenzji)

3.8/5 (18 recenzji) Capterra: 4.1/5 (13 recenzji)

6. QuillBot

przez QuillBot QuillBot to kolejne narzędzie, które nie pomoże ci w tworzeniu nowych, unikalnych treści, ale jeśli szukasz rozwiązania, które przyspieszy przepisywanie lub tworzenie podobnych treści, może to być interesująca alternatywa Speedwrite, na którą warto zwrócić uwagę.

Oprócz narzędzia Paraphraser, ten program do przepisywania artykułów zawiera również narzędzie do sprawdzania gramatyki, narzędzie do sprawdzania plagiatu, narzędzie do współtworzenia tekstów i podsumowanie treści. Generator cytatów to interesująca funkcja, która może pomóc w dodaniu dokładnych, zweryfikowanych cytatów w mgnieniu oka.

QuillBot jest narzędziem internetowym i ma rozszerzenie Chrome, co jest zdecydowanie wygodne. Kodowanie kolorami parafrazowanych treści pomaga śledzić zmiany, dzięki czemu nie powtarzasz się podczas procesu pisania.

Najlepsze cechy QuillBot

Posiada różne tryby, od formalnego do kreatywnego, w tym płynność

Działa w ponad 23 językach

Wbudowany tezaurus do urozmaicania tekstu synonimami

Obsługuje wiele języków

Rozszerzenie Chrome działa w Dokumentach Google

Ograniczenia QuillBot

Jak wiele innychAlternatywy dla QuillBotnie tworzy oryginalnej zawartości

Ograniczona wydajność nawet w płatnych planach (np. 6000 słów w Summarizer, 4 synonimy)

Może być wadliwy

Jedno z niewielu darmowych narzędzi na tej liście

QuillBot ceny

Podstawowy: Darmowy plan

Darmowy plan Premium: $9.95/miesiąc

Oceny i recenzje QuillBot

Capterra: 4.6/5 (118 recenzji)

4.6/5 (118 recenzji) Trustpilot: 3.2/5 (96 recenzji)

7. Paraphraser.io

przez Paraphraser.io Paraphraser.io to kolejne proste, nieskomplikowane rozwiązanie do tworzenia oryginalnych, wolnych od plagiatu treści w oparciu o to, czym je karmisz. Ta darmowa alternatywa Speedwrite może dokładnie sparafrazować dowolny rodzaj tekstu w zaledwie kilka sekund i może się przydać, gdy potrzebujesz prostego i szybkiego spinnera treści.

Jest bardzo łatwy w użyciu, ma intuicyjny interfejs online i obiecuje pomóc uniknąć powielania treści.

Generator parafraz ma sześć trybów: Fluency, Standard, Creative, Word Changer, Shorten i Smarter, co pozwala na dużą elastyczność pod względem tonu wyjściowego.

Najlepsze cechy Paraphraser.io

Szybkie, tanie i łatwe narzędzie do parafrazowania treści w celu stworzenia unikalnego tekstu

Posiada interfejsy API bez przechowywania danych po swojej stronie i wsparcie 24/7

Obiecuje parafrazowanie na poziomie ludzkim

Jedna z niewielu darmowych alternatyw Speedwrite na tej liście

Ograniczenia Paraphraser.io

Interfejs użytkownika z dużą ilością reklam

Nie zawsze niezawodny pod względem oryginalności

Bardzo ograniczony bezpłatny plan na narzędzia do pisania

Niewystarczająca liczba opinii użytkowników lub recenzji

Paraphraser.io ceny

Darmowy

Tygodniowo : $7/tydzień

: $7/tydzień Miesięcznie : $20/miesiąc

: $20/miesiąc Roczny: $60/rok

Oceny i recenzje Paraphraser.io

Trustpilot: 3.7/5 (8 recenzji)

3.7/5 (8 recenzji) Brak dostępnych recenzji G2 lub Capterra

8. SpinBot

przez SpinBot Wśród darmowych alternatyw Speedwrite, SpinBot wyróżnia się na tle konkurencji swoją prostotą. Opracowany, aby robić to, co sugeruje jego nazwa, SpinBot pomaga szybko zwiększyć wydajność poprzez przeformułowanie lub obrócenie tekstu.

Jest to dobry wybór dla marek i firm próbujących budować widoczność w sieci poprzez marketing treści, a także może być pomocny dla studentów i badaczy.

Najlepsze funkcje SpinBot

Niedawno dodana funkcja Summarizer

Posiada oddzielne narzędzie do sprawdzania gramatyki, a także sugestie synonimów

Działa bardzo szybko i może przetwarzać wiele języków

Darmowy plan odróżnia go od innych alternatywnych narzędzi do parafrazowania Speedwrite

Ograniczenia SpinBot

Narzędzie jest bardzo proste w porównaniu dowiększość alternatyw Spinbot i nie może tworzyć kreatywnych lub oryginalnych treści

Wygenerowany tekst może wymagać sprawdzenia pod kątem plagiatu za pomocą narzędzi sztucznej inteligencji

Chociaż nie ma limitu sesji, dostarczony tekst nie powinien przekraczać 10 000 słów

Cennik SpinBot

Darmowy

Oceny i recenzje SpinBot

Trustpilot: 4/5 (6 recenzji)

4/5 (6 recenzji) Brak dostępnych recenzji G2 lub Capterra

9. Outwrite

przez Przepisz Chociaż nie jest to dokładnie narzędzie do generowania tekstu, ale raczej asystent pisania oparty na sztucznej inteligencji outwrite wciąż stanowi solidną, płatną lub darmową alternatywę Speedwrite dla osób zainteresowanych wykorzystaniem uczenia maszynowego do poprawy swojego pisania.

To podobne do Grammarly rozwiązanie zawiera narzędzie do parafrazowania oraz sprawdzania gramatyki i pisowni, a także może pomóc w tworzeniu stylu i struktury. Darmowa wersja jest dość podstawowa i pomaga tylko w gramatyce i ortografii, podczas gdy płatne plany oferują więcej funkcji, w tym sugestie dotyczące struktury i stylu oraz narzędzia do sprawdzania plagiatu.

Najlepsze funkcje Outwrite

Integracja z dowolnym edytorem tekstu (Google Docs, Microsoft Word, Outlook, WordPress, LinkedIn)

Obsługa języka angielskiego, francuskiego i hiszpańskiego

Wgląd i statystyki dotyczące czytelności i stylu

Narzędzia do parafrazowania dostępne w tej alternatywie Speedwrite

Ograniczenia Outwrite

Funkcje premium są dość drogie

Pewne problemy z niespójnością

Skargi dotyczące obsługi klienta

Ceny Outwrite

Darmowy

Pro: $8.95/miesiąc za użytkownika

$8.95/miesiąc za użytkownika Zespoły: $7.95/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Outwrite

G2: 4.3/5 (15 recenzji)

4.3/5 (15 recenzji) Capterra: 4.2/5 (22 opinie)

10. Frase

Via Frase Frase.io jest innowacyjne narzędzie AI zaprojektowane w celu optymalizacji tworzenia treści i strategii optymalizacji pod kątem wyszukiwarek. Zapewnia dogłębne briefy dotyczące treści, odpowiada na pytania dotyczące treści i zapewnia przydatne informacje w celu poprawy rankingu SEO.

Dzięki możliwości analizowania najbardziej skutecznych treści internetowych, Frase.io jest nieocenionym narzędziem narzędzie do parafrazowania i przepisywania artykułów do tworzenia treści, które trafiają do odbiorców docelowych. Zawiera narzędzie do sprawdzania gramatyki i staje się jedną z bardziej popularnych alternatyw Speedwrite.

Najlepsze cechy Frase

Wbudowane narzędzie do parafrazowania, które wykorzystuje trzy różne style do pisania briefów treści

Jego narzędzia do pisania AI mogą również generować sekcje lub fragmenty kopii, które mogą zawierać wszystko, odpropozycje projektów do sekcji FAQ na stronie internetowej

Łatwe udostępnianie dokumentu PDF tylko do odczytu lub pełnego dokumentu za pośrednictwem platformy (bez potrzeby korzystania z Microsoft Word lub Google Docs)

Ograniczenia Frase

W przypadku generowania ponad 4000 słów, dodatek Pro wymaga miesięcznej subskrypcji w wysokości 35 USD

Narzędzie może poprawić swoją dokładność w generowaniu słów kluczowych SEO i rekomendacji opartych na SERP

W przeciwieństwie do innych narzędzi AI, nie oferuje ono prawdziwie darmowej wersji

Chociaż narzędzie do redagowania artykułów może działać w wielu językach, najlepiej sprawdza się w języku angielskim

Ceny Frase

Solo: $14.99 za użytkownika miesięcznie

$14.99 za użytkownika miesięcznie Basic: $44.99 za użytkownika miesięcznie

$44.99 za użytkownika miesięcznie Team: 114,99 USD (3 użytkowników i 25 USD miesięcznie za dodatkowych członków zespołu)

Opinie klientów Frase

G2: 4.9/5 (280+ recenzji)

4.9/5 (280+ recenzji) Capterra: N/A

ClickUp: Najlepsze narzędzie do parafrazowania i przepisywania tekstów

Gdy kończymy naszą eksplorację alternatyw Speedwrite, jedno narzędzie wyraźnie wyróżnia się na tle innych: ClickUp.

ClickUp jest najlepszą alternatywą dla Speedwrite, ponieważ ułatwia autorom treści generowanie świeżych pomysłów, dotrzymywanie kroku większym konkurentom i utrzymywanie uporządkowanych kalendarzy treści. Dni zmagania się z redundancją i powtarzalnością dobiegły końca; dzięki ClickUp AI będziesz konsekwentnie tworzyć nowe, angażujące treści.

Spróbuj ClickUp już dziś, aby dowiedzieć się, dlaczego nie jest to tylko alternatywa dla Speedwrite; to kolejny krok w kierunku osiągnięcia najwyższej wydajności i skuteczności treści.