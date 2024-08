20 najlepszych marketingowych narzędzi AI, aby zachować produktywność w 2024 roku

Jeśli filmy i programy telewizyjne doprowadziły nas do uwierzenia w jedną rzecz, to jest to, że do tej pory powinniśmy mieć całe społeczeństwo robotów do zrobienia za nas naszej ciężkiej pracy.

Choć ta przyszłość może być odległa, sztuczna inteligencja jest tu już teraz. Jasne, nie ugotuje nam rano jajek, ale technologia AI może ułatwić nam życie zawodowe poprzez automatyzację niektórych naszych codziennych zadań marketingowych . I dla teams marketingowe odpowiednie narzędzie marketingowe AI może sprawić, że praca będzie bardziej wydajna, kreatywna i przyjemna.

Oto 20 najlepszych narzędzi marketingowych AI, które pokocha cały Twój zespół.

Czym są narzędzia marketingowe AI?

Narzędzia marketingowe AI (Artificial Intelligence) odnoszą się do zastosowania technologii sztucznej inteligencji w strategiach i wysiłkach marketingowych. Narzędzia te wykorzystują uczenie maszynowe, analitykę marketingową i algorytmy predykcyjne w celu automatyzacji, optymalizacji i rozszerzenia różnych zadań marketingowych.

Czego należy szukać w narzędziach marketingowych AI?

Różne narzędzia marketingowe AI pełnią różne funkcje, ale każde używane narzędzie powinno ułatwiać, a nie utrudniać życie.

Wiemy, co sobie myślisz: No duh! Ale czasami przy wyborze narzędzi ten wymóg może być łatwiejszy do powiedzenia niż zrobienia. Oto, na co zwrócić uwagę, aby mieć pewność, że otrzymujesz dobre narzędzie. 🔧

Intuicyjny interfejs użytkownika: To oprogramowanie jest przeznaczone dla zespołu marketingowego, a nie zespołu IT, więc interfejs użytkownika powinien być łatwy do opanowania i obsługi. Ponieważ Twój zespół marketingowy jest zorientowany na design, odrobina piękna w interfejsie sprawi, że wszyscy będą mieli lepsze doświadczenia

To oprogramowanie jest przeznaczone dla zespołu marketingowego, a nie zespołu IT, więc interfejs użytkownika powinien być łatwy do opanowania i obsługi. Ponieważ Twój zespół marketingowy jest zorientowany na design, odrobina piękna w interfejsie sprawi, że wszyscy będą mieli lepsze doświadczenia Łatwe automatyzacje: Celem sztucznej inteligencji jest odciążenie użytkownika. WięcNarzędzie AI powinno oferować automatyzacje marketingowe, które umożliwiają wykonywanie powtarzalnych procesów za pomocą kliknięcia przycisku. A członkowie Twojego zespołu nie powinni potrzebować wiedzy z zakresu kodowania, aby ustawić te automatyzacje

Celem sztucznej inteligencji jest odciążenie użytkownika. WięcNarzędzie AI powinno oferować automatyzacje marketingowe, które umożliwiają wykonywanie powtarzalnych procesów za pomocą kliknięcia przycisku. A członkowie Twojego zespołu nie powinni potrzebować wiedzy z zakresu kodowania, aby ustawić te automatyzacje Mnóstwo integracji: Większość teamów potrzebuje więcej niż jednej aplikacji do wykonywania swojej pracy, ale przełączanie się między aplikacjami może przysporzyć więcej pracy i frustracji Twojemu zespołowi. Upewnij się, że każde narzędzie AI, które wybierzesz, integruje się z oprogramowaniem, na którym już polegasz

Większość teamów potrzebuje więcej niż jednej aplikacji do wykonywania swojej pracy, ale przełączanie się między aplikacjami może przysporzyć więcej pracy i frustracji Twojemu zespołowi. Upewnij się, że każde narzędzie AI, które wybierzesz, integruje się z oprogramowaniem, na którym już polegasz Nie nakładaj się: Możesz usprawnić swój stos technologii marketingowych, wybierając mniej aplikacji do zrobienia więcej. Upewnij się jednak, że nie wybierasz aplikacji z nakładającymi się funkcjami, w przeciwnym razie może się zdarzyć, że część twojego zespołu będzie polegać na jednej aplikacji, a inni na innej, co sprawi, że twój cykl pracy będzie mniej usprawniony, a nie bardziej

20 najlepszych narzędzi AI dla teamów marketingowych w 2024 roku

Oto 20 najlepszych narzędzi marketingowych AI. Chociaż żaden z nich nie ma brytyjskiego akcentu ani zuchwałych zwrotów akcji, te aplikacje pomogą Ci dotrzeć do docelowych odbiorców, usprawnić marketingowe cykle pracy poprawić swoje zarządzanie kampaniami marketingowymi , tworzenie zawartości zoptymalizowanej pod kątem SEO i śledzenie wyników.

A to dopiero początek.

Skorzystaj z asystenta pisania ClickUp AI, aby niestandardowo generować skuteczną zawartość marketingową

ClickUp to aplikacja, która zastąpi wszystkie Twoje aplikacje. Przenosi całą moją pracę - od zarządzania zadaniami i śledzenie celów czaty i dokumenty - w jednym miejscu. I jest dostarczany z jedynym na świecie asystenta AI opartego na rolach .

Można niestandardowy Funkcje ClickUp AI dla tonu i kreatywności, a także ma wbudowane struktury zawartości, dzięki czemu Twój zespół marketingowy może zaoszczędzić czas na tworzeniu konspektów i formatowaniu. 📝

ClickUp najlepsze funkcje

Kopiowanie: WDokumenty ClickUpzaznacz dowolną część tekstu i użyj funkcji edycji opartych na AI, aby zoptymalizować zawartość, wydłużyć ją lub skrócić lub uprościć pisanie

WDokumenty ClickUpzaznacz dowolną część tekstu i użyj funkcji edycji opartych na AI, aby zoptymalizować zawartość, wydłużyć ją lub skrócić lub uprościć pisanie Pisanie z wykorzystaniem AI: Przygotuj swój następny tekstdrip e-mail lub kampanię marketingową w mediach społecznościowych, albo w kilka sekund stworzyć zarys bloga dla wyszukiwarek. A dzięki już sformatowanym szablonom zawartości, które zawierają nagłówki, tabele i nie tylko, możesz zaoszczędzić czas na wysiłkach związanych z marketingiem treści

Przygotuj swój następny tekstdrip e-mail lub kampanię marketingową w mediach społecznościowych, albo w kilka sekund stworzyć zarys bloga dla wyszukiwarek. A dzięki już sformatowanym szablonom zawartości, które zawierają nagłówki, tabele i nie tylko, możesz zaoszczędzić czas na wysiłkach związanych z marketingiem treści Podsumowanie: Użyj narzędzi opartych na AI, aby wyciągnąć przydatne informacje z dowolnego plikudokument lub post-mortem. Narzędzie ClickUp AI zapewnia natychmiastowe podsumowanie i nakreśla kolejne kroki, które należy dodać do dokumentukalendarz marketingowydzięki czemu wszyscy otrzymują przejrzysty przegląd projektu lub kampanii marketingowych w krótszym czasie

Użyj narzędzi opartych na AI, aby wyciągnąć przydatne informacje z dowolnego plikudokument lub post-mortem. Narzędzie ClickUp AI zapewnia natychmiastowe podsumowanie i nakreśla kolejne kroki, które należy dodać do dokumentukalendarz marketingowydzięki czemu wszyscy otrzymują przejrzysty przegląd projektu lub kampanii marketingowych w krótszym czasie Burza mózgów: Uzyskaj inspirację do następnego kreatywnego projektu dzięki generowanym przez AI nazwom funkcji, sloganom marketingowym, pytaniom ankietowym, strategiom kampanii marketingowych iszablony marketingowe produktów *Integracje: Połączenie ClickUp z innymi ulubionymi aplikacjaminarzędzia kalendarza marketingowego-w tym innymi narzędziami marketingowymi AI- ztysiące integracji* Zarządzanie projektami AI: Użyj ClickUp AI do automatyzacji procesów zarządzania projektami i zrób więcej.

Współpracuj nad zadaniami marketingowymi w ClickUp Docs

Limity ClickUp

Krzywa uczenia się: Sama liczba funkcji w ClickUp może być przytłaczająca dla początkujących użytkowników, ale intuicyjny interfejs użytkownika sprawia, że łatwo się go nauczyć i w pełni niestandardowy

Sama liczba funkcji w ClickUp może być przytłaczająca dla początkujących użytkowników, ale intuicyjny interfejs użytkownika sprawia, że łatwo się go nauczyć i w pełni niestandardowy Koszt: Chociaż ClickUp oferuje plan cenowy Free Forever, plan ten nie obejmuje dostępu do funkcji sztucznej inteligencji

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 7 USD za obszar roboczy

ClickUp oceny i recenzje

Oceny G2: 4,7/5 (ponad 6 700 opinii)

4,7/5 (ponad 6 700 opinii) recenzje Capterra: 4,7/5 (ponad 3 600 recenzji)

2. Zapier

przez ZapierZapier to automatyzacja bez kodu program, który wyróżnia się na tle innych narzędzi marketingowych AI na tej liście. Pozwala zaprojektować dowolną automatyzację, wykorzystując logikę uczenia maszynowego if-then.

Na przykład, możesz zautomatyzować swoje strategie e-mail marketingu, tworząc if-then, który automatycznie wysyła powitalny e-mail do potencjalnych klientów, jeśli zapiszą się na twoją listę e-mailową. Możesz też zwiększyć zaangażowanie klientów, wysyłając wszelkie wiadomości otrzymane za pośrednictwem Facebook Messengera do Slacka, dzięki czemu zobaczysz je wcześniej i szybciej porozmawiasz ze swoimi celami.

Dzięki Zapier możesz zautomatyzować całą podróż klienta, aby za każdym razem, gdy klient przechodzi dalej w dół lejka, otrzymywał dokładnie taką komunikację, jakiej potrzebuje.

Najlepsze funkcje Zapier

Elastyczne automatyzacje : **Dzięki możliwości tworzenia własnych automatyzacji w oparciu o dowolną sytuację if-then, którą możesz sobie wymarzyć, Zapier natychmiast dopasowuje się do twojego cyklu pracy

: **Dzięki możliwości tworzenia własnych automatyzacji w oparciu o dowolną sytuację if-then, którą możesz sobie wymarzyć, Zapier natychmiast dopasowuje się do twojego cyklu pracy Integracje: Dostępne są integracje z ponad 5000 aplikacjioprogramowanie marketingowe programy, które pomagają wysyłać zadania z jednej aplikacji do drugiej, więc jeśli coś dzieje się w CRM, możesz wysłać to do platformy zarządzania projektami, narzędzi AI do e-mail marketingu i tak dalej

Limity Zapier

Limit automatyzacji w planie Free: Podczas gdy niektóre plany cenowe Zapier pozwalają na ustawienie wieloetapowych automatyzacji (pomyśl o tym jako o "jeśli to, to, a potem to, a potem jeszcze to"), plan Free pozwala tylko na automatyzacje w jednym kroku (tylko jedno "potem" na cykl pracy)

Podczas gdy niektóre plany cenowe Zapier pozwalają na ustawienie wieloetapowych automatyzacji (pomyśl o tym jako o "jeśli to, to, a potem to, a potem jeszcze to"), plan Free pozwala tylko na automatyzacje w jednym kroku (tylko jedno "potem" na cykl pracy) Niektóre integracje są płynniejsze niż inne: Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że aplikacje, z którymi integrujesz Zap, mogą ograniczać jego funkcje. API w niektórych aplikacjach działa płynniej i daje więcej możliwości

Cennik Zapier

Free: Brak kosztów, ale umożliwia tylko automatyzację pojedynczych kroków

Brak kosztów, ale umożliwia tylko automatyzację pojedynczych kroków Starter: Zaczyna się od $29.99/miesiąc

Zaczyna się od $29.99/miesiąc Profesjonalny: Zaczyna się od $73.50/miesiąc

Zaczyna się od $73.50/miesiąc Teams: Od 103,50 USD/miesiąc

Od 103,50 USD/miesiąc Firma: Skontaktuj się z działem sprzedaży

Oceny i recenzje Zapier

Opinie G2: 4,5/5 (ponad 1 000 opinii)

4,5/5 (ponad 1 000 opinii) Oceny Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 opinii)

Sprawdź te_ alternatywy Zapier !

3. Jasper.ai

przez Jasper Jasper to Narzędzie AI do tworzenia zawartości które usprawnia wszystkie wysiłki związane z marketingiem zawartości. Dzięki szablonom zawartości może skrócić czas spędzany przez zespół na pierwszych szkicach o 80%, a nawet może tworzyć grafikę towarzyszącą Twoim postom.

Jest to proste w użyciu narzędzie do marketingu cyfrowego, które pozwala wzmocnić posty w mediach społecznościowych, strony docelowe, kampanie e-mail marketingowe lub ogólną strategię marketingu zawartości bloga w celu poprawy pozycji w wyszukiwarkach. Jasper szybko staje się niezbędnym narzędziem marketingowym AI dla najbardziej wydajnych firm.

Najlepsze funkcje Jaspera

Chatbot : Chatbot Jasper może odpowiadać na pytania, pomagać w zadaniach i do zrobienia researchu

: Chatbot Jasper może odpowiadać na pytania, pomagać w zadaniach i do zrobienia researchu Szablony pisania AI: Dzięki ponad 50 szablonom Jasper może pisać pierwsze wersje roboczeBlogi zoptymalizowane pod kątem SEOopisy produktów Amazon, nagłówki reklam na Facebooku, krótkie posty w mediach społecznościowych i wiele innych

Dzięki ponad 50 szablonom Jasper może pisać pierwsze wersje roboczeBlogi zoptymalizowane pod kątem SEOopisy produktów Amazon, nagłówki reklam na Facebooku, krótkie posty w mediach społecznościowych i wiele innych Data powstania: Projektowanie wysokiej jakości ilustracji i obrazów do reklam, postów na blogu i stron docelowych. Wszystko, co musisz zrobić, to wprowadzić opis obrazu, który chcesz, a AI Jaspera go stworzy

Projektowanie wysokiej jakości ilustracji i obrazów do reklam, postów na blogu i stron docelowych. Wszystko, co musisz zrobić, to wprowadzić opis obrazu, który chcesz, a AI Jaspera go stworzy Głos marki: Jasper wykorzystuje uczenie maszynowe, aby poznać Twój głos i upewnić się, że wszystkie Twoje materiały marketingowe są zgodne z marką. Możesz nauczyć go swojego przewodnika po stylu, katalogu produktów i historii firmy

Limity Jaspera

Błędy rzeczowe: Podobnie jak w przypadku większości narzędzi AI, wszystko, co Jasper napisze dla Twojej marki, powinno być traktowane jako pierwsza wersja robocza. Będziesz potrzebował osoby, która przejrzy kopię, usunie wszelkie błędy rzeczowe i zaktualizuje ją o kluczowe punkty, które pominęła aplikacja

Podobnie jak w przypadku większości narzędzi AI, wszystko, co Jasper napisze dla Twojej marki, powinno być traktowane jako pierwsza wersja robocza. Będziesz potrzebował osoby, która przejrzy kopię, usunie wszelkie błędy rzeczowe i zaktualizuje ją o kluczowe punkty, które pominęła aplikacja Koszt: Jasper nie oferuje darmowego planu, a niektórzy użytkownicy narzekają, że cena jest znacznie wyższa niż w przypadku konkurencyjnych produktów

Cennik Jasper

Pro: 69 USD/miesiąc za maksymalnie 5 licencji

69 USD/miesiąc za maksymalnie 5 licencji Teams: $49/miesiąc za 1 licencję

$49/miesiąc za 1 licencję Business: Niestandardowy cennik dla grup marketingowych od 10 osób

Jasper oceny i recenzje

Recenzje G2: 4,7/5 (ponad 1 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 1 000 recenzji) Recenzje Capterra: 4.8/5 (ponad 1,000 recenzji)

Sprawdź te_ Alternatywy dla Jasper AI !

4. Grammarly

przez Grammarly Od dawna uważana za najlepszą aplikację do kopiowania, Grammarly oferuje również pisanie AI. Tak więc, jeśli utkniesz podczas pracy nad wersją roboczą, możesz potraktować Grammarly jako asystenta AI, który pomoże ci wymyślić kolejny pomysł lub akapit dzięki możliwościom uczenia maszynowego.

Najlepsze funkcje Grammarly

Ulepszenia w pisaniu: Grammarly jest niezwykle dobre w poprawianiu błędów gramatycznych i ortograficznych oraz wskazywaniu rozwlekłych zdań za pomocą swojego redaktora opartego na AI

Grammarly jest niezwykle dobre w poprawianiu błędów gramatycznych i ortograficznych oraz wskazywaniu rozwlekłych zdań za pomocą swojego redaktora opartego na AI AI writing : Może również pomóc w tworzeniu pierwszych szkiców zawartości lub kontynuowaniu pisania zawartości, gdy myślisz o tym, co napisać dalej. Dostawca podpowiedź, a Grammarly da ci pierwszy szkic

Może również pomóc w tworzeniu pierwszych szkiców zawartości lub kontynuowaniu pisania zawartości, gdy myślisz o tym, co napisać dalej. Dostawca podpowiedź, a Grammarly da ci pierwszy szkic Wybór tonu: Możesz wybrać, czy chcesz, aby twój tekst miał formalny czy swobodny ton, a także możesz wybrać przymiotniki, aby opisać ton, który chcesz bardziej szczegółowo

Możesz wybrać, czy chcesz, aby twój tekst miał formalny czy swobodny ton, a także możesz wybrać przymiotniki, aby opisać ton, który chcesz bardziej szczegółowo Rozszerzenie do przeglądarki: Rozszerzenie do przeglądarki pozwala na korzystanie z funkcji Grammarly na stronieDokumenty Google, e-mailach i platformach społecznościowych, takich jak LinkedIn i Twitter

Limity Grammarly

Lepszy na komputerach stacjonarnych niż na urządzeniach mobilnych: Niektórzy użytkownicy twierdzą, że funkcje Grammarly nie integrują się tak dobrze z aplikacjami komputerowymi do marketingu cyfrowego, jak z przeglądarkami na komputerach stacjonarnych

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że funkcje Grammarly nie integrują się tak dobrze z aplikacjami komputerowymi do marketingu cyfrowego, jak z przeglądarkami na komputerach stacjonarnych Może być zbyt formalny: Pomimo funkcji wyboru tonu, wielu użytkowników zgłasza, że narzędzie AI Grammarly może sprawić, że jego poprawki do zawartości brzmią zbyt formalnie

Ceny Grammarly

**Free

Premium: Zaczyna się od 12 USD/miesiąc

Zaczyna się od 12 USD/miesiąc Business: Zaczyna się od $15/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Grammarly

Recenzje G2: 4.7/5 (ponad 3,000 recenzji)

4.7/5 (ponad 3,000 recenzji) recenzje Capterra: 4.7/5 (6,000+ recenzji)

Check out these Alternatywy gramatyczne !

5. Manychat

przez Manychat Przyjrzeliśmy się kilku narzędziom marketingowym AI, które mogą pomóc w tworzeniu postów na blogu i e-maili, ale to narzędzie AI może faktycznie prowadzić rozmowę z niestandardowymi klientami. Manychat zapewnia interaktywną obsługę klienta, wykorzystując przetwarzanie języka naturalnego do odpowiadania klientom w Instagram DM, Facebook Messenger, tekstach SMS i WhatsApp.

Najlepsze funkcje Manychat

Interaktywny chatbot : Manychat został stworzony do zrobienia jednej rzeczy i robi to dobrze. Ten chatbot odpowie na niestandardowe wiadomości od klientów na platformach społecznościowych lub za pośrednictwem wiadomości tekstowych

Limity Manychat

Ograniczona analityka: Podczas gdy Manychat oferuje analitykę w ramach płatnego planu cenowego, wielu dostawców zgłasza, że analityka nie jest zbyt przydatna i nie zapewnia dobrego przeglądu danych klientów

Podczas gdy Manychat oferuje analitykę w ramach płatnego planu cenowego, wielu dostawców zgłasza, że analityka nie jest zbyt przydatna i nie zapewnia dobrego przeglądu danych klientów Sporadyczne usterki: Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że API z Facebook Messenger czasami ma opóźnienia lub nie ładuje się poprawnie i wymaga ponownego załadowania

Cennik Manychat

Free: Brak kosztów, ale nie obejmuje wysyłania wiadomości SMS

Brak kosztów, ale nie obejmuje wysyłania wiadomości SMS Pro: 15 USD/miesiąc

15 USD/miesiąc Premium: Kontakt z działem sprzedaży

Oceny i recenzje Manychat

Opinie G2: 4,6/5 (ponad 100 opinii)

4,6/5 (ponad 100 opinii) Recenzje Capterra: 4.7/5 (ponad 50 recenzji)

6. Evolv.ai

przez Evolv.ai Evolv AI wykorzystuje sztuczną inteligencję i algorytmy uczenia maszynowego do poprawy niestandardowych doświadczeń klientów w czasie rzeczywistym. Stale dostosowuje się do zachowań klientów na żywo na różnych platformach - od witryny e-commerce po platformy mediów społecznościowych.

Oprogramowanie AI przeprowadza eksperymenty w czasie rzeczywistym, aby skierować każdego klienta z grupy demograficznej do doświadczenia, które najprawdopodobniej doprowadzi go dalej w dół lejka marketingowego i bliżej zakupu.

Najlepsze funkcje Evolv

Automatyzacja podróży klienta: Evolv nie tylko może dostosować podróż klienta w czasie rzeczywistym dla każdego użytkownika, ale może także stale uczyć się od użytkowników i danych klientów, aby tworzyć najbardziej efektywne podróże w czasie

Evolv nie tylko może dostosować podróż klienta w czasie rzeczywistym dla każdego użytkownika, ale może także stale uczyć się od użytkowników i danych klientów, aby tworzyć najbardziej efektywne podróże w czasie Ręczne i automatyczne wyznaczanie celów: Możesz przeprowadzić własną segmentację odbiorców i przeprowadzić eksperymenty CX za pośrednictwem Evolv, ale narzędzie AI automatycznie segmentuje użytkowników i może identyfikować i rozwijać nowe segmenty, o których istnieniu mogłeś nie wiedzieć

Możesz przeprowadzić własną segmentację odbiorców i przeprowadzić eksperymenty CX za pośrednictwem Evolv, ale narzędzie AI automatycznie segmentuje użytkowników i może identyfikować i rozwijać nowe segmenty, o których istnieniu mogłeś nie wiedzieć Analityka: Evolv dostarcza jasnych informacji na temat przeprowadzanych eksperymentów CX, dzięki czemu można zrozumieć, które elementy doświadczenia klienta są najbardziej skuteczne i podejmować bardziej świadome decyzje w przyszłości. To może stać się Twoimnarzędzie do projektowania stron internetowych do burzy mózgów na temat aktualizacji witryny

Limity Evolv

Krzywa uczenia się: Evolv jest skomplikowaną technologią AI, więc może zająć trochę czasu, aby dowiedzieć się, jak zintegrować ją ze wszystkimi kanałami marketingowymi i zacząć z niej powodzić

Ceny Evolv

Niestandardowy: Zanim otrzymasz wycenę, będziesz musiał umówić się na demo i spotkanie z członkiem zespołu Evolv

Oceny i recenzje Evolv

Recenzje G2: 3.5/5 (1 recenzja)

3.5/5 (1 recenzja) Recenzje Capterra: Brak jeszcze recenzji

Bonus:_ **Narzędzia mediów społecznościowych

7. Pisarz

przez Pisarz Kolejnym generatywnym narzędziem marketingowym AI do kopiowania jest Writer. To narzędzie AI może tworzyć zawartość dla każdego zespołu w organizacji - od e-maili HR po podręczniki operacyjne.

Najlepsze funkcje Writera

CoWrite: Funkcje CoWrite programu pozwalają nauczyć narzędzie AI swojego głosu, dzięki czemu można uzyskać spójny ton marki we wszystkich treściach

Funkcje CoWrite programu pozwalają nauczyć narzędzie AI swojego głosu, dzięki czemu można uzyskać spójny ton marki we wszystkich treściach Recaps: Możliwość ponownego wykorzystania zawartości w wielu kanałach marketingowych dzięki funkcji Recaps. Możeszprzekształcić podcast lub wydarzenie w post na blogu i e-mail jednym kliknięciem przycisku

Możliwość ponownego wykorzystania zawartości w wielu kanałach marketingowych dzięki funkcji Recaps. Możeszprzekształcić podcast lub wydarzenie w post na blogu i e-mail jednym kliknięciem przycisku Przewodnik po stylu: Po utworzeniu przewodnika po stylu marki we Writerze, będzie on egzekwował zasady stylu za każdym razem, gdy ktoś z twojego zespołu użyje programu do pisania

Limity Writera

Koszt: Nie ma planu Free, a najbardziej podstawowy plan jest droższy niż u wielu konkurentów

Nie ma planu Free, a najbardziej podstawowy plan jest droższy niż u wielu konkurentów Czas ustawienia: Wielu użytkowników skarży się, że nauczenie oprogramowania swojego głosu i przewodnika po stylu może zająć dużo czasu

Writer ceny

Teams: 18 USD/miesiąc za użytkownika dla maksymalnie pięciu użytkowników

18 USD/miesiąc za użytkownika dla maksymalnie pięciu użytkowników Enterprise: Niestandardowy cennik dla większych organizacji

Writer oceny i recenzje

Recenzje G2: 4,6/5 (ponad 10 recenzji)

4,6/5 (ponad 10 recenzji) Recenzje Capterra: 4.7/5 (5+ recenzji)

8. SurferSEO

via SurferSEO Jeśli chcesz zarządzać swoją strategią i danymi powstania zawartości z jednej aplikacji, to jest to narzędzie SEO typu "wszystko w jednym", którego potrzebujesz. Surfer dostarcza funkcje optymalizacji pod kątem wyszukiwarek z praktycznymi spostrzeżeniami dotyczącymi badania słów kluczowych, dzięki czemu można zoptymalizować wysiłki związane z pisaniem i ustawić nową lub istniejącą zawartość w celu uzyskania wyższych pozycji w rankingach.

Najlepsze funkcje SurferSEO

Badanie słów kluczowych: Przeprowadź badanie słów kluczowych i uzyskaj sugestie dotyczące powiązanych słów kluczowych, aby kierować klastrami zawartości

Przeprowadź badanie słów kluczowych i uzyskaj sugestie dotyczące powiązanych słów kluczowych, aby kierować klastrami zawartości Redaktor zawartości: Zobacz szczegółowy zarys artykułu i uzyskaj sugerowane słowa kluczowe podczas pisania - niezależnie od tego, czy jest to kopia do marketingu cyfrowego

Zobacz szczegółowy zarys artykułu i uzyskaj sugerowane słowa kluczowe podczas pisania - niezależnie od tego, czy jest to kopia do marketingu cyfrowego Audyty SEO: Uzyskaj sugestie dotyczące optymalizacji SEO, które możesz wprowadzić do bieżących postów na blogu i stron internetowych

Ograniczenia SurferSEO

Niepowiązane słowa kluczowe: Użytkownicy narzekają, że niektóre z sugerowanych słów kluczowych dla klastrów zawartości nie są tak ściśle związane z oryginalnym tematem, jak by chcieli

Użytkownicy narzekają, że niektóre z sugerowanych słów kluczowych dla klastrów zawartości nie są tak ściśle związane z oryginalnym tematem, jak by chcieli Koszt: Wielu użytkowników uważa, że koszt jest zbyt wysoki, co utrudnia korzystanie z SurferSEOnarzędzie marketingowe dla małych Business sobie pozwolić

Wielu użytkowników uważa, że koszt jest zbyt wysoki, co utrudnia korzystanie z SurferSEOnarzędzie marketingowe dla małych Business sobie pozwolić Nie jest to zakończone narzędzie AI: Prawdopodobnie nie tak pomocne, jeśli szukasz wyłącznie narzędzia marketingowego AI do zawartościgenerowania zawartości pisemnej lub edycji - ale jest to jedno z potężniejszych narzędzi SEO

Ceny SurferSEO

Essential: $89/miesiąc za maksymalnie 30 artykułów

$89/miesiąc za maksymalnie 30 artykułów Skala: 129 USD/miesiąc za maksymalnie 100 artykułów

129 USD/miesiąc za maksymalnie 100 artykułów Scale AI: 219$/miesiąc za do 100 artykułów i 10 artykułów AI

219$/miesiąc za do 100 artykułów i 10 artykułów AI Enterprise: Od 399 USD/miesiąc. Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie planów

Oceny i recenzje SurferSEO

Recenzje G2: 4.8/5 (ponad 400 recenzji)

4.8/5 (ponad 400 recenzji) Recenzje Capterra: 4.9/5 (ponad 300 recenzji)

9. Smartly.io

via Smartly.io Można by pomyśleć, że współpraca nie może być zautomatyzowana, ale Smartly.io jest tutaj, aby udowodnić, że może. To narzędzie marketingowe świetnie nadaje się do danych powstania zawartości i kreatywnej kopii dla następnej strategii marketingu cyfrowego.

Najlepsze funkcje Smartly.io

Zautomatyzowane planowanie: Narzędzie marketingowe AI Smartly.io może planować strategię marketingową za Ciebie, a następnie wykorzystywać automatyzacje w celu usprawnienia cyklu pracy potrzebnego do realizacji strategii

Narzędzie marketingowe AI Smartly.io może planować strategię marketingową za Ciebie, a następnie wykorzystywać automatyzacje w celu usprawnienia cyklu pracy potrzebnego do realizacji strategii Skalowanie wielokanałowe: Usprawnij zarządzanie mediami społecznościowymi. Wspólnie przeanalizuj całą kampanię, aby dostosować swoje zespoły mediów społecznościowych i zdecydować, jak Twoja strategia będzie wyglądać w różnych kanałach marketingowych dzięki funkcjom opartym na AI

Usprawnij zarządzanie mediami społecznościowymi. Wspólnie przeanalizuj całą kampanię, aby dostosować swoje zespoły mediów społecznościowych i zdecydować, jak Twoja strategia będzie wyglądać w różnych kanałach marketingowych dzięki funkcjom opartym na AI Łatwiejsza współpraca: Przeglądanie, komentowanie, edytowanie i zatwierdzanie wszystkich kreatywnych zasobów z jednego miejsca

Limity Smartly.io

Krzywa uczenia się: Wielu użytkowników twierdzi, że zespół musi przejść specjalistyczne szkolenie, aby nauczyć się efektywnie korzystać z Smartly.io

Wielu użytkowników twierdzi, że zespół musi przejść specjalistyczne szkolenie, aby nauczyć się efektywnie korzystać z Smartly.io Ograniczone integracje: Kilku użytkowników twierdzi, że chociaż Smartly.io dobrze integruje się z Facebookiem, to nie jest tak przydatne z innymi platformami mediów społecznościowych

Ceny Smartly.io

Niestandardowy: Będziesz musiał umówić się na demo i spotkanie z członkiem zespołu, aby uzyskać cenę

Oceny i recenzje Smartly.io

Recenzje G2: 4.4/5 (ponad 400 recenzji)

4.4/5 (ponad 400 recenzji) Recenzje Capterra: 4.4/5 (ponad 10 recenzji)

10. Seventh Sense

przez Siódmy zmysł Ten program do e-mail marketingu integruje się z HubSpot i Marketo, aby zwiększyć skuteczność e-maili, poprawić wskaźnik otwarć i zwiększyć konwersje. Wykorzystuje AI, aby określić najlepszy czas i częstotliwość kontaktu z każdym klientem, zależnie od tego, w jakim miejscu podróży klienta się znajduje.

Najlepsze funkcje Seventh Sense

Dostarczanie e-maili optymalizacja : Zamiast korzystać ze sztywnych harmonogramów lub harmonogramów opartych na strefach czasowych, Seventh Sense wykorzystuje AI do określenia idealnego czasu na wysyłanie e-maili do każdego użytkownika, pomagając zwiększyć wskaźniki otwarć

Zamiast korzystać ze sztywnych harmonogramów lub harmonogramów opartych na strefach czasowych, Seventh Sense wykorzystuje AI do określenia idealnego czasu na wysyłanie e-maili do każdego użytkownika, pomagając zwiększyć wskaźniki otwarć Testy A/B: Wbudowane funkcje testów A/B umożliwiają testowanie linii tematycznych i wybór najskuteczniejszego z nich przed wysłaniem większości e-maili z ich zoptymalizowanymi harmonogramami dostarczania

Wbudowane funkcje testów A/B umożliwiają testowanie linii tematycznych i wybór najskuteczniejszego z nich przed wysłaniem większości e-maili z ich zoptymalizowanymi harmonogramami dostarczania Audyt dostarczalności: Uzyskaj bardziej dogłębny wgląd w dostarczalność dzięki audytom Seventh Sense nie tylko współczynnika odrzuceń, ale także liczby e-maili docierających do aktywnych skrzynek odbiorczych

Limity Seventh Sense

Dostępne tylko z HubSpot i Marketo: Wiele zespołów marketingowych nie korzysta z Seventh Sense, ponieważ to narzędzie marketingowe AI nie działa z ich preferowanym oprogramowaniem do e-mail marketingu

Wiele zespołów marketingowych nie korzysta z Seventh Sense, ponieważ to narzędzie marketingowe AI nie działa z ich preferowanym oprogramowaniem do e-mail marketingu Złożony interfejs użytkownika: Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs użytkownika Seventh Sense nie jest zbyt intuicyjny, przez co muszą szukać funkcji, z których chcą korzystać

Ceny Seventh Sense

Business dla użytkowników HubSpot: Zaczyna się od 80 USD/miesiąc za maksymalnie 5000 kontaktów marketingowych

Zaczyna się od 80 USD/miesiąc za maksymalnie 5000 kontaktów marketingowych Enterprise dla użytkowników HubSpot : Niestandardowy cennik dla 150 000 lub więcej kontaktów marketingowych

HubSpot Niestandardowy cennik dla 150 000 lub więcej kontaktów marketingowych Business dla użytkowników Marketo: Od 450 USD/miesiąc za 50 000 leadów

Od 450 USD/miesiąc za 50 000 leadów Enterprise dla Marketo użytkowników: Niestandardowy cennik dla 300 000 leadów lub więcej

Seventh Sense oceny i recenzje

Recenzje G2: 4.8/5 (ponad 15 recenzji)

4.8/5 (ponad 15 recenzji) Recenzje Capterra: 5/5 (3 recenzje)

11. Copy.ai

Via Copy.ai Copy.ai początkowo wyrzeźbiło sobie niszę jako jeden z pionierów w generowaniu zawartości AI i stale ewoluuje wraz z postępem technologicznym. Ten wspomagany przez AI narzędzie do pisania to nieoceniony zasób dla marketerów, blogerów i twórców treści, umożliwiający im tworzenie najwyższej jakości zawartości blogów, reklam na Facebooku i w Google, opisów produktów i stron docelowych w przyspieszonym tempie, a wszystko to dzięki uprzejmości AI.

Najlepsze funkcje Copy.ai:

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Unlimited słów bez systemu kredytowego

Dostęp do ponad 25 języków z płatną subskrypcją

Limity Copy.ai:

Niektórzy użytkownicy uważają, że wynikom czasami brakuje kreatywności

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby istniał lepszy sposób nadokumentowania projektów i plików Wycena Copy.ai:

Free plan

Pro: $49/miesiąc dla 5 użytkowników

$49/miesiąc dla 5 użytkowników Teams: 249$/miesiąc dla 20 użytkowników

249$/miesiąc dla 20 użytkowników Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Copy.ai oceny i recenzje:

G2: 4.8/5 (160+ recenzji)

4.8/5 (160+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 50 recenzji)

Narzędzia bonusowe:_ Copy AI Alternatives & Writesonic Alternatives

12. 10Web

10Web AI Website Builder wyróżnia się jako rewolucyjne narzędzie w dziedzinie marketingu AI, ustawiając nowy punkt odniesienia dla łatwości i wydajności w danych powstania strony internetowej. Wykorzystuje zaawansowaną technologię AI do automatyzacji procesu projektowania, umożliwiając firmom i marketerom uruchamianie profesjonalnie wyglądających stron internetowych przy minimalnym wysiłku. W przeciwieństwie do tradycyjnych kreatorów stron internetowych, 10Web AI upraszcza proces rozwoju, dostarczając inteligentne sugestie projektowe, konfigurowalne szablony i możliwości natychmiastowego generowania stron internetowych.

Dzięki temu użytkownicy mogą bardziej skupić się na swoich strategiach marketingowych i zawartości, wiedząc, że ich obecność w Internecie może zostać ustanowiona i uruchomiona bez zakłóceń. Dla tych, którzy chcą przyspieszyć rozwój swojej strony internetowej dzięki mocy AI, 10Web AI Website Builder oferuje atrakcyjne rozwiązanie.

Najlepsze funkcje 10Web:

Automatyzacja daty powstania strony internetowej z AI, umożliwiając użytkownikom szybkie uruchomienie w pełni funkcjonalnych stron internetowych

Oferuje szeroki zakres szablonów projektowych i opcji niestandardowych opartych na sztucznej inteligencji, dzięki czemu jest doskonałym narzędziem dla marketerów, którzy chcą zaistnieć w Internecie bez rozległej wiedzy na temat tworzenia stron internetowych.

10Web limit:

Chociaż usprawnia dane powstania strony internetowej, użytkownicy o specyficznych, niestandardowych potrzebach mogą wymagać dodatkowych ręcznych dostosowań.

10Web ceny:

Business Annual AI Starter: 10 USD/miesiąc AI Premium: $15/miesiąc AI Ultimate: $23/miesiąc

Ecommerce Annual AI Ecommerce Starter: $11/miesiąc AI Ecommerce Premium: $23/miesiąc Hosting dedykowany: 175 USD/miesiąc

Agency Annual Agencja Starter: $24/miesiąc AI Premium: $60/miesiąc Agencja Ultimate: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje:

G2: 4.4/5 (90+ opinii)

13. Lexica.Art

przez Lexica.art Jeśli szukasz prostego sposobu na tworzenie i dodawanie oszałamiających obrazów do swoich kampanii marketingowych, biuletynów e-mail lub blogów, to Lexica.Art jest Twoim narzędziem marketingowym AI.

Możesz wyszukiwać obrazy za pomocą określonych słów kluczowych lub wygenerować zupełnie nowy obraz, korzystając z podpowiedzi opisujących, jak powinien wyglądać obraz. To oparte na AI narzędzie do generowania obrazów doskonale nadaje się do tworzenia obrazów w mediach społecznościowych, okładek blogów, a nawet generowania pomysłów na produkty.

Najlepsze funkcje Lexica.Art

Przysłona : Tworzy fotorealistyczne obrazy, które wyglądają jak rzeczywiste przedstawienia obiektów, tak jakby zostały właśnie kliknięte w aparacie fotograficznym

: Tworzy fotorealistyczne obrazy, które wyglądają jak rzeczywiste przedstawienia obiektów, tak jakby zostały właśnie kliknięte w aparacie fotograficznym Pasek wyszukiwania : Wprowadź słowa kluczowe związane z wizualizacją, której potrzebujesz, a w mgnieniu oka otrzymasz szeroki wybór obrazów opartych na wprowadzonym tekście

: Wprowadź słowa kluczowe związane z wizualizacją, której potrzebujesz, a w mgnieniu oka otrzymasz szeroki wybór obrazów opartych na wprowadzonym tekście Obraz niestandardowy: Wyświetla podpowiedź, rozmiar i inne szczegóły każdego wygenerowanego obrazu. Skopiuj podpowiedź i zmodyfikuj ją, aby odtworzyć podobne obrazy z własnym akcentem lub wyobraźnią 3

Limity Lexica.Art

Limity generowania obrazów: Wyszukiwanie obrazów za darmo, ale musisz wykupić płatny plan Lexica AI, aby "wygenerować" obraz

Wyszukiwanie obrazów za darmo, ale musisz wykupić płatny plan Lexica AI, aby "wygenerować" obraz Powtarzalność: W fazie rozwoju, zależność od różnorodności danych treningowych. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że po pewnym czasie narzędzie wygeneruje powtarzające się obrazy, chyba że dopracujesz i dostroisz swoje podpowiedzi

Cennik Lexica.Art

Starter : $10 miesięcznie

: $10 miesięcznie Pro: $30 miesięcznie

$30 miesięcznie Maksymalnie: 60 USD miesięcznie

Lexica.Art oceny i recenzje

Recenzje G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji recenzje Capterra: Za mało recenzji

14. Notion AI

przez Notion Jeśli korzystasz już z Notion do zarządzania projektami, wbudowany asystent AI Notion jest dodatkiem, który pomaga szybko zrobić więcej pracy.

Zintegrowane narzędzie do pisania AI może odpowiadać na pytania związane z obszarem roboczym, być partnerem do burzy mózgów, pomagać w ulepszaniu zawartości i przekształcać dane w przydatne spostrzeżenia.

Przypadki użycia Notion AI dla marketingu obejmują:

Wyjaśnianie żargonu technicznego każdemu

Tłumaczenie zawartości na inne języki

Edycja głosu i tonu materiałów marketingowych

Generowanie kolejnych kroków z notatek ze spotkań, podsumowań z elementów działań i wniosków z rozmów sprzedażowych i sesji badawczych

Najlepsze funkcje Notion AI

Pytania i odpowiedzi: Zadawaj pytania związane z projektami, wiki, dokumentami i zadaniami w obszarze roboczym Notion, a narzędzie marketingowe AI Notion generuje podsumowania w ciągu kilku sekund

Zadawaj pytania związane z projektami, wiki, dokumentami i zadaniami w obszarze roboczym Notion, a narzędzie marketingowe AI Notion generuje podsumowania w ciągu kilku sekund Autouzupełnianie danych: Wyodrębnianie kluczowych wskaźników, spostrzeżeń, wyników i innych krytycznych szczegółów z projektów i zadań oraz przekształcanie ich w jasne elementy działań, które mają sens

Wyodrębnianie kluczowych wskaźników, spostrzeżeń, wyników i innych krytycznych szczegółów z projektów i zadań oraz przekształcanie ich w jasne elementy działań, które mają sens Szablony AI: Uzyskaj dostęp do wstępnie zdefiniowanych ram dla kampanii sprzedażowych, kalendarzy mediów społecznościowych, skryptów wideo i innych. Notion AI pomaga wstępnie wypełnić zawartość tych szablonów

Limity Notion AI

Niedokładność: Użytkownicy raportują, że asystent AI nieumyślnie usuwa lub duplikuje niektóre akapity podczas pisania zadań. Czasami wynika z tego, że autorzy muszą poświęcić dodatkowy czas na odtworzenie lub edycję zawartości

Użytkownicy raportują, że asystent AI nieumyślnie usuwa lub duplikuje niektóre akapity podczas pisania zadań. Czasami wynika z tego, że autorzy muszą poświęcić dodatkowy czas na odtworzenie lub edycję zawartości Krzywa uczenia się: AI Notion ma wiele zastosowań, ale zrozumienie, jak je zmaksymalizować, jest czasochłonne, chyba że jesteś zaawansowanym użytkownikiem Notion

Ceny Notion AI

Free: 8 USD za licencję miesięcznie

8 USD za licencję miesięcznie Plus: 22 USD za licencję miesięcznie

22 USD za licencję miesięcznie Business : 28 USD za licencję miesięcznie

: 28 USD za licencję miesięcznie Enterprise: ceny niestandardowe

Notion AI można dodać do obszaru roboczego za 8 USD za członka miesięcznie

Notion AI oceny i recenzje

Recenzje G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Recenzje Capterra: Za mało recenzji

15. Userbot.ai

przez Userbot.ai Chatboty mają niezliczone korzyści dla zespołów sprzedaży, wsparcia, operacji i marketingu. Pozwalają one na automatyzację odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, edycję tekstu w celu personalizacji i utrzymania głosu i tonu marki oraz odpowiadanie na pytania 24/7 za pośrednictwem czatu, połączeń głosowych i cyfrowych agentów wsparcia.

Platforma generatywnej sztucznej inteligencji Userbot oferuje rozwiązania konwersacyjnej AI do zarządzania bezpośrednią komunikacją z niestandardowymi klientami w czasie rzeczywistym we wszystkich kanałach.

Wyróżniającą się funkcją Userbot jest Digital Humans, fotorealistyczny awatar, który sprawia, że każda interakcja z klientem staje się bardziej ludzka. Integruje się z kanałami cyfrowymi, umożliwiając oferowanie wielokanałowej obsługi klienta.

Najlepsze funkcje Userbot.ai

Niestandardowe przepływy konwersacji : Twórz różne ścieżki konwersacji w oparciu o odpowiedzi klientów za pomocą prostego konstruktora typu "przeciągnij i upuść

: Twórz różne ścieżki konwersacji w oparciu o odpowiedzi klientów za pomocą prostego konstruktora typu "przeciągnij i upuść Zarządzanie konwersacjami: Zarządzaj wszystkimi konwersacjami z klientami na jednej platformie, aby nic nie umknęło uwadze

Zarządzaj wszystkimi konwersacjami z klientami na jednej platformie, aby nic nie umknęło uwadze Bot+AI: No-code AI builder do szybkiego tworzenia niestandardowych botów

Limity Userbot.ai

Ograniczone opcje dostosowywania: Użytkownicy mają trudności z budowaniem szczegółowych przepływów konwersacji, ponieważ nie można dostosować doświadczeń czatu poza prostym pytaniem i odpowiedzią

Użytkownicy mają trudności z budowaniem szczegółowych przepływów konwersacji, ponieważ nie można dostosować doświadczeń czatu poza prostym pytaniem i odpowiedzią Brak dokładności: Raportowanie, że ma ograniczone możliwości uczenia się, przez co nie zawsze może dokładnie odpowiedzieć na zapytanie klienta

Ceny Userbot.ai

Niestandardowy cennik

Userbot.ai oceny i recenzje

Recenzje G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Recenzje Capterra: Za mało recenzji

16. Hemingway App

przez Hemingway Jeśli jesteś marketerem, na pewno korzystałeś z aplikacji Hemmingway do edycji dokumentów, nadawania językowi wyrazistości i usuwania błędów gramatycznych.

Hemingway Editor Plus wykorzystuje AI do analizy zdań w tekście i daje natychmiastowe sugestie dotyczące przeredagowania rozwlekłych zdań, słabych fraz i strony biernej. Wykracza poza proste sprawdzanie pisowni, aby dopasować ton i dobór słów, dzięki czemu przeredagowane zdania brzmią jak ty, a nie jak robot.

Najlepsze funkcje aplikacji Hemingway

Wyróżnienia oznaczone kolorami: Zdania są wyróżnione różnymi kolorami, aby wskazać, co można poprawić

Zdania są wyróżnione różnymi kolorami, aby wskazać, co można poprawić Hemingway Redaktor Plus : Zaawansowana aplikacja z integracją AI, która przepisuje zawartość w Twoim tonie i stylu

: Zaawansowana aplikacja z integracją AI, która przepisuje zawartość w Twoim tonie i stylu Ustawienie docelowego poziomu czytania: Dostosuj ocenę aplikacji do swojego tekstu w zależności od celu - na przykład wyższa ocena dla tekstów akademickich lub technicznych i niższa ocena dla młodszych odbiorców

Limity aplikacji Hemingway

Brak integracji: Darmowa wersja Hemingway nie integruje się z innymi narzędziami, takimi jak e-mail czy Dokumenty Google. Będziesz musiał skopiować i wkleić edytowaną zawartość z edytora Hemingway do swojej aplikacji do pisania, co sprawia, że jest to czasochłonne

Ceny aplikacji Hemingway

Free

Indywidualne 5K: $10 miesięcznie

$10 miesięcznie Indywidualne 10K: $15 na miesiąc

$15 na miesiąc Teams 10K: $15 za użytkownika miesięcznie

Hemingway App oceny i recenzje

Recenzje G2: 4.4/5 (40+ recenzji)

Recenzje Capterra: Za mało recenzji

17. Albert.ai

przez Albert.ai Albert wykorzystuje AI, aby pomóc marketerom i agencjom tworzyć reklamy, które optymalizują wydajność kampanii. Obejmuje to badanie słów kluczowych, odbiorców platformy, wybór urządzeń i ustalanie stawek w wyszukiwarce, mediach społecznościowych, reklamach displayowych i wielokanałowych.

Jeśli chcesz rozbić każdy potencjalny parametr, który ma wpływ na wydajność, przetestować każdy po kolei i zoptymalizować je, Albert.ai pomoże Ci to zrobić. Użyj go, aby uzyskać szczegółowe informacje i zwiększyć skuteczność reklam.

Ponadto, gdy odświeżasz lub zastępujesz kreację reklamową, zamiast zgadywać, skorzystaj z narzędzia AI dla marketingu Albert, aby podjąć decyzję opartą na danych, która pozwoli Ci przekroczyć KPI i oczekiwania klientów.

Najlepsze funkcje Albert.ai

Wdrażanie wielokanałowe: Wdróż Albert.ai w dowolnej płatnej kampanii na 90% platform przetargowych (np. Display i wideo 360 oraz Bing Ads) na rynku. Pozwala to dowiedzieć się, który kanał działa najlepiej dla Twoich reklam

Wdróż Albert.ai w dowolnej płatnej kampanii na 90% platform przetargowych (np. Display i wideo 360 oraz Bing Ads) na rynku. Pozwala to dowiedzieć się, który kanał działa najlepiej dla Twoich reklam Testy A/B: Testuj wiele wariantów słów kluczowych, budżetów, odsetków, regionów i innych parametrów, aby stale ulepszać swoje kampanie

Testuj wiele wariantów słów kluczowych, budżetów, odsetków, regionów i innych parametrów, aby stale ulepszać swoje kampanie Zaawansowane raportowanie: Uzyskaj szczegółowe, przydatne informacje o klientach, aby zrozumieć, jak dostosować swoje kreacje i komunikaty

Limity Albert.ai

Ograniczone wyjaśnienia niektórych decyzji: Albert.ai nie dostarcza szczegółowych wyjaśnień dotyczących wydajności kampanii. Na przykład, jeśli określone ustawienie reklam osiąga lepsze wyniki niż inne, nie może zaoferować wglądu w to, dlaczego tak się dzieje

Ceny Albert.ai

Niestandardowy cennik

Albert.ai oceny i recenzje

Recenzje G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Recenzje Capterra: Za mało recenzji

18. Browse.ai

przez Browse.ai Browse.ai nazywa swojego robota "najłatwiejszym" sposobem na wyodrębnienie danych z dowolnej strony internetowej.

Możesz wyszkolić robota, aby logował się na stronie internetowej przy użyciu Twoich danych. Bot zeskrobuje witrynę i przekazuje wszystkie zebrane dane do arkusza kalkulacyjnego. Pozwala to na automatyzację gromadzenia danych - w tym danych produktów, szczegółów cen, list ofert pracy i innych informacji z dowolnej wybranej witryny.

Wybierz potrzebne informacje, nadaj im etykiety i naciśnij przycisk pobierania. W ciągu kilku minut uzyskasz potrzebne informacje.

Narzędzie marketingowe AI Browse ma wstępnie zbudowane roboty dla popularnych przypadków użycia i można je zintegrować z ponad 7 000 narzędzi w stosie technologii marketingowych, w tym Zapier, Airtable, Arkusze Google itp.

Najlepsze funkcje Browse.ai

Pozyskiwanie danych: Pobieranie dowolnych informacji z dowolnej strony internetowej bez jednej linii kodu. Przygotuj dane w arkuszu kalkulacyjnym, a nawet udostępniaj je swojemu zespołowi

Pobieranie dowolnych informacji z dowolnej strony internetowej bez jednej linii kodu. Przygotuj dane w arkuszu kalkulacyjnym, a nawet udostępniaj je swojemu zespołowi Monitorowanie stron internetowych : Ustaw robota Browse.ai tak, aby stale monitorował określone informacje na stronie internetowej i otrzymywał powiadomienia za każdym razem, gdy coś się zmieni. Na przykład, jeśli jesteś sprzedawcą, możesz użyć Browse.ai do monitorowania danych o zapasach swoich sprzedawców w czasie rzeczywistym, aby proaktywnie uzupełniać zapasy swoich produktów

: Ustaw robota Browse.ai tak, aby stale monitorował określone informacje na stronie internetowej i otrzymywał powiadomienia za każdym razem, gdy coś się zmieni. Na przykład, jeśli jesteś sprzedawcą, możesz użyć Browse.ai do monitorowania danych o zapasach swoich sprzedawców w czasie rzeczywistym, aby proaktywnie uzupełniać zapasy swoich produktów Zmień dowolną stronę internetową w API: Generuj niestandardowe API dla dowolnej strony internetowej, nawet jeśli nie ma ona istniejącego API do ciągłego pobierania danych

Limity Browse.ai

Początkowa konfiguracja jest złożona: Browse.ai ma kilka przydatnych funkcji, ale narzędzie jest nieco skomplikowane, co oznacza, że ustawienie go i nauczenie się korzystania z jego pełnego potencjału może zająć trochę czasu

Ceny Browse.ai

Free: $0 miesięcznie

$0 miesięcznie Na start: $48.75 miesięcznie

$48.75 miesięcznie Profesjonalny: 123,75 dolarów miesięcznie

123,75 dolarów miesięcznie Teams: $311 miesięcznie

$311 miesięcznie Firma: Niestandardowy cennik

Browse.ai oceny i recenzje

Recenzje G2: 4.8/5 (ponad 30 recenzji)

4.8/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.5/5 (50 opinii)

19. Algolia

przez Algolia Dzięki Algolia możesz dodać wyszukiwanie oparte na AI do swojej witryny. Pozwala to usprawnić doświadczenie użytkownika, umożliwiając niestandardowym klientom znalezienie dokładnie tego, czego szukają w ciągu kilku sekund.

Aplikacja może analizować duże zbiory danych, aby dawać wyniki w czasie rzeczywistym, co czyni ją cennym narzędziem dla marketerów w celu poprawy interakcji i zaangażowania klientów na ich stronach internetowych.

Najlepsze funkcje Algolia

Kategoryzacja zapytań: Algorytmy sztucznej inteligencji Algolii mogą interpretować kontekst zapytania i wyświetlać wyniki z najbliższej kategorii, poprawiając trafność wyników. Na przykład słowo kluczowe burgund może oznaczać kolor, napój lub szminkę

Algorytmy sztucznej inteligencji Algolii mogą interpretować kontekst zapytania i wyświetlać wyniki z najbliższej kategorii, poprawiając trafność wyników. Na przykład słowo kluczowe burgund może oznaczać kolor, napój lub szminkę Dynamiczna zmiana rankingu: Algolia wykorzystuje AI do identyfikacji trendów w danej kategorii i nadaje priorytet najnowszym informacjom, które mają być wyświetlane klientowi

Algolia wykorzystuje AI do identyfikacji trendów w danej kategorii i nadaje priorytet najnowszym informacjom, które mają być wyświetlane klientowi Synonimy AI: Analizując różne dane wejściowe użytkownika, AI Algolii może wykrywać synonimy dla danego słowa kluczowego i przechowywać je do późniejszego wykorzystania. Rozszerza to słownictwo aplikacji, dzięki czemu AI może zidentyfikować więcej zapytań

Limity Algolii

Trudności w ustawieniu: Użytkownicy mogą potrzebować pomocy w prawidłowym wdrożeniu Algolii. Może to prowadzić do błędów w wyszukiwarce, w wyniku czego niestandardowe informacje będą wyświetlane klientom

Cennik Algolia

Build: $0

$0 Wzrost : 0 USD za maksymalnie 10 tys. żądań wyszukiwania miesięcznie, 0,50 USD za każde kolejne 1000 żądań

: 0 USD za maksymalnie 10 tys. żądań wyszukiwania miesięcznie, 0,50 USD za każde kolejne 1000 żądań Premium : Cena niestandardowa

: Cena niestandardowa Elevate: Niestandardowy cennik

Algolia oceny i recenzje

Oceny G2: 4,5/5 (ponad 300 recenzji)

4,5/5 (ponad 300 recenzji) Recenzje Capterra: 4,7/5 (ponad 60 recenzji)

20. Reply.io

przez Reply.io Uprość swój zasięg w wielu kanałach i szybciej pozyskuj nowych klientów dzięki platformie zaangażowania sprzedaży opartej na AI Reply.io. Narzędzie to umożliwia tworzenie szczegółowych sekwencji angażowania użytkowników w kanałach takich jak WhatsApp, LinkedIn i e-mail.

Reply.io może automatyzować zadania, takie jak wysyłanie prośby o połączenie do kogoś na LinkedIn lub filtrowanie wiadomości w celu usunięcia odpowiedzi, które są "poza biurem" lub "nie są odsetkami" w e-mailu, aby zaoszczędzić czas.

Najlepsze funkcje Reply.io

Sekwencja wielokanałowa: Twórz zautomatyzowane sekwencje e-maili, wiadomości LinkedIn, wiadomości WhatsApp i powiadomień SMS, aby skutecznie docierać do potencjalnych klientów w preferowanym przez nich kanale

Twórz zautomatyzowane sekwencje e-maili, wiadomości LinkedIn, wiadomości WhatsApp i powiadomień SMS, aby skutecznie docierać do potencjalnych klientów w preferowanym przez nich kanale Czat AI: Zintegruj czat Reply.io ze swoją bazą wiedzy, aby potencjalni klienci mogli szybko uzyskać informacje, których szukają. Jest to również świetna funkcja do kierowania użytkowników do wykonywania określonych czynności, takich jak zapisanie się na bezpłatną wersję próbną lub demo, aby poruszali się w dół lejka sprzedaży

Zintegruj czat Reply.io ze swoją bazą wiedzy, aby potencjalni klienci mogli szybko uzyskać informacje, których szukają. Jest to również świetna funkcja do kierowania użytkowników do wykonywania określonych czynności, takich jak zapisanie się na bezpłatną wersję próbną lub demo, aby poruszali się w dół lejka sprzedaży Zarządzanie kontaktami: Segmentuj swoich klientów i potencjalnych klientów w oparciu o różne kryteria, aby dokładnie wiedzieć, do kogo się zwrócić

Ograniczenia Reply.io

Brak samouczków: Użytkownicy mogą mieć trudności z ustaleniem, jak korzystać z wszechstronnych funkcji Reply.io, a nie ma szczegółowych instrukcji obsługi ani samouczków, które mogłyby im pomóc

Użytkownicy mogą mieć trudności z ustaleniem, jak korzystać z wszechstronnych funkcji Reply.io, a nie ma szczegółowych instrukcji obsługi ani samouczków, które mogłyby im pomóc Ograniczone możliwości importowania ważnych informacji: Obecnie Reply.io nie może importować danych takich jak informacje o firmie. Użytkownicy będą musieli tworzyć niestandardowe pola do przechwytywania określonych szczegółów ze względu na ograniczone możliwości integracji z narzędziami sprzedażowymi, takimi jak Pipedrive

Cennik Reply.io

Ilość e-maili: 59 USD miesięcznie

59 USD miesięcznie Multichannel : $99 za użytkownika miesięcznie

: $99 za użytkownika miesięcznie Agencja: $166 miesięcznie

Reply.io oceny i recenzje

Recenzje G2: 4.6/5 (ponad 1000 recenzji)

4.6/5 (ponad 1000 recenzji) Recenzje Capterra: 4.6/5 (ponad 90 recenzji)

Jak narzędzia AI mogą poprawić strategię marketingową?

Narzędzia AI mogą usprawnić marketing poprzez analizę zachowań niestandardowych klientów, identyfikację luk rynkowych i personalizację komunikacji.

Mogą skutecznie segmentować niestandardowych klientów, automatyzować powtarzalne zadania i zwiększać wydajność. AI zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w duże ilości danych konsumenckich, umożliwiając szybką reakcję na trendy rynkowe. AI może poprawić wydajność kampanii, pomagając w różnych działaniach marketingowych.

AI stanowi istotną szansę dla firm na optymalizację ich strategii marketingowych.

Pracuj mądrzej, a nie ciężej z narzędziami AI dla teamów marketingowych

Niezależnie od tego, czy próbujesz ulepszyć zawartość, e-mail czy marketing w mediach społecznościowych, odpowiednie narzędzia marketingowe oparte na AI sprawią, że Twoje kampanie odniosą większe powodzenie. Możesz ich używać do tworzenia copywritingu bez błędów, wybierania najlepszych tematów lub śledzenia współczynników konwersji w czasie rzeczywistym.

Wkrótce Twoje wysiłki marketingowe będą wymagały mniejszego wysiłku. Teams będzie miał więc więcej energii, którą będzie mógł wykorzystać podczas kolejnej sesji kreatywnej burzy mózgów.

ClickUp AI jest specjalnie ukierunkowany na konkretne zespoły - niezależnie od tego, czy są to zespoły marketingowe, produktowe, programistyczne czy sprzedażowe. Jego gotowe szablony zwiększają wydajność zespołów dzięki dedykowanym podpowiedziom, z których faktycznie skorzystałby konkretny zespół w Twojej organizacji.

Funkcje ClickUp AI ułatwiają zespołom marketingowym szybkie tworzenie ważnych dokumentów, takich jak studium przypadku

Na przykład, o ile szybciej Twój marketing pracowałby z podpowiedziami AI dla kampanii e-mail lub dokumentów zarządzania marką, lub do wykorzystania w procesie tworzenia zawartości?

A gdyby to samo narzędzie pomogło zespołom sprzedażowym w dostarczaniu lepszych e-maili ze zwięzłymi szczegółami z wbudowanego edytora - tak, aby każdy mógł poprawić swoje ogólne umiejętności komunikacyjne?

To możliwe dzięki ClickUp!

Dowiedz się więcej Funkcje AI w ClickUp i stwórz swój pierwszy obszar roboczy za Free. Chociaż nasz asystent AI może nie mówić z brytyjskim akcentem, pomaga każdemu w zespole wykonać pracę specyficzną dla jego roli - udowadniając, że przyjazne roboty są bliżej niż myślisz. 🤖