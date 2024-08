10 najlepszych alternatyw i konkurentów Zapier w 2024 roku

Jeśli żmudne zadania zapychają twoją listę rzeczy do zrobienia, nadszedł czas, aby wdrożyć platformę do automatyzacji.

Te potężne narzędzia dla biznesu automatyzacja cykli pracy , uwalniając czas na skupienie się na ważniejszych zadaniach i zmniejszając ryzyko błędu ludzkiego. Za pomocą platformy do automatyzacji można zautomatyzować proces zarządzania potencjalnymi klientami, kampanie marketingowe, obsługę klienta i nie tylko.

Dobra platforma do automatyzacji pomoże ci połączyć aplikacje i zająć się procesem, podczas gdy ty przejdziesz do innych zadań. Chociaż Zapier jest popularną opcją, wiele alternatyw może działać lepiej dla cyklu pracy twojej organizacji. Ten artykuł pełni funkcję 10 inteligentnych alternatyw Zapier, które warto poznać w 2024 roku.

Czym jest Zapier?

Zapier to aplikacja do automatyzacji. The platforma integracyjna umożliwia połączenie różnych usług i aplikacji za pośrednictwem interfejsu Zapier w celu automatyzacji procesów i współpracy zoptymalizować cykl pracy . Zapier zapewnia wsparcie dla wielu aplikacji i usług, w tym Google Workspace, Slack, Trello, Shopify i Salesforce. Dzięki Zapier możesz automatyzację zadań lub transfery danych między tymi usługami.

Te zautomatyzowane akcje lub Zapy można tworzyć w łatwym w użyciu kreatorze platformy typu "przeciągnij i upuść", więc nie ma potrzeby posiadania wiedzy technicznej lub umiejętności kodowania podczas opracowywania złożonych przepływów automatyzacji.

Połączone usługi mogą zaoszczędzić czas organizacji, ograniczyć ręczne wprowadzanie danych i stworzyć bardziej wydajne procesy dla powtarzalnych zadań.

Czego należy szukać w alternatywach dla Zapier?

Jeśli szukasz alternatywy dla Zapier, poszukaj platform z takimi funkcjami jak:

Mnóstwo wsparcia dla integracji: Szukaj alternatyw Zapier, które wspierają połączone aplikacje i usługi znajdujące się obecnie w twoim stosie technologicznym

Szukaj alternatyw Zapier, które wspierają połączone aplikacje i usługi znajdujące się obecnie w twoim stosie technologicznym Intuicyjny interfejs: Wybrana platforma powinna mieć przyjazny dla użytkownika interfejs, który ułatwi ci korzystanie z niejtworzenie złożonych cykli pracy *Różnorodne wyzwalacze i działania: Wyzwalacze i działania są blokami każdego narzędzia do automatyzacji marketingu i będziesz potrzebować takiego, które ma wiele opcji niestandardowych przepływów pracy

Wybrana platforma powinna mieć przyjazny dla użytkownika interfejs, który ułatwi ci korzystanie z niejtworzenie złożonych cykli pracy *Różnorodne wyzwalacze i działania: Wyzwalacze i działania są blokami każdego narzędzia do automatyzacji marketingu i będziesz potrzebować takiego, które ma wiele opcji niestandardowych przepływów pracy Dobra obsługa klienta: Będziesz chciał wiedzieć, że jest ktoś, kto może ci pomóc, zwłaszcza gdy musisz zastosować zaawansowane funkcje i stworzyć niestandardowe integracje

Będziesz chciał wiedzieć, że jest ktoś, kto może ci pomóc, zwłaszcza gdy musisz zastosować zaawansowane funkcje i stworzyć niestandardowe integracje Rozsądna cena: Struktura cenowa tych alternatyw Zapier będzie się różnić, więc upewnij się, że znasz całkowity koszt usług automatyzacji i jak to będzie pasować do twojego budżetu

Wiele z tych platform oferuje darmowe plany, które są przydatne do przetestowania ich usług i sprawdzenia, czy sprawdzą się w twojej organizacji. Skorzystaj z tych ofert i sprawdź, które alternatywy Zapier ci odpowiadają.

10 najlepszych alternatyw Zapier do wykorzystania w 2024 roku

1. Marka

Via Marka Make to platforma integracyjna, która umożliwia tworzenie zautomatyzowanych zadań za pomocą prostego interfejsu użytkownika. Możesz tworzyć proste i złożone cykle pracy przy użyciu logiki warunkowej w edytorze wizualnym. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, Make jest dostawcą przydatnych szablonów.

Najlepsze funkcje Make

Jest to wysoce wizualny interfejs użytkownika z kreatorem typu "przeciągnij i upuść", który pozwala każdemu tworzyć zautomatyzowane cykle pracy; nie wymaga umiejętności technicznych ani kodowania

Integruje się z tysiącami aplikacji, co czyni go realną alternatywą dla Zapier, który możezwiększyć wydajność z nieograniczoną liczbą wewnętrznych zadań (zależnie od rodzaju płatnego planu)

Integracja z logiką warunkową pomaga w automatyzacji zadań na podstawie określonych wyzwalaczy i okoliczności, dzięki czemu platforma może osiągnąć więcej bez Twojego udziału

Make limits

W strukturze cenowej nie ma ruchomej skali; użyj jednej automatyzacji więcej niż pozwala na to twój obecny plan, a przejdziesz na następny (i droższy) poziom

Ceny Make

Free

Core: od 10,59 USD/miesiąc

Pro: od 18,82 USD/miesiąc

Teams: od 34,12 USD/miesiąc

Enterprise: dostępne plany; skontaktuj się, aby uzyskać informacje o cenach

Oceny i recenzje Make

G2: 4,7/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4.8/5 (ponad 350 recenzji)

2. Pipedream

Via Pipedream Pipedream to alternatywa dla Zapier, która umożliwia tworzenie cykli pracy bez kodu i zapewnia kontrolę na poziomie kodu w razie potrzeby. Pipedream umożliwia połączenie różnych usług i aplikacji, a następnie tworzenie wyzwalaczy i akcji w celu automatyzacji zadań i przepływów danych.

Najlepsze funkcje Pipedream

Ma pełną kontrolę nad automatyzacją na poziomie kodowania, ze wsparciem dla węzła.js, Pythona i nie tylko

ZintegrowanyNarzędzie AI do automatyzacji może pomóc w szybkim budowaniu cykli pracy; powiedz Pipeline, jakie zadania chcesz wykonać

Ma wsparcie dla procesów integracji z ponad 1400 API

Limity Pipedream

Platforma o niskim poziomie kodu nie jest tak przyjazna dla użytkownika, jak niektóre alternatywy Zapier, więc może być dłuższa krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Ceny Pipedream

Free

Podstawowy: 29 USD/miesiąc

Zaawansowany: 149 USD/miesiąc

Business: $749/miesiąc

Enterprise: Zadzwoń po wycenę

Pipedream oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (14 recenzji)

Capterra: 5/5 (4+ opinii)

3. Workato

Via Workato Workato to oparta na chmurze platforma integracyjna, która wykorzystuje moc AI, aby pomóc organizacjom w automatyzacji cykli pracy. Platforma integruje ponad 1000 aplikacji i usług w celu usprawnienia IT, HR i nie tylko.

Najlepsze funkcje Workato

Narzędzia oparte na AI mogą pomóc w przemyśleniu cyklu pracy, uzyskaniu wglądu w dane i budowaniu inteligentniejszej automatyzacji

Posiada doskonałe mechanizmy kontroli bezpieczeństwa, które pomagają chronić dane, nawet podczas przenoszenia ich przez potoki danych i cykle pracy

Połączenie z ponad 1000 aplikacji i usług, w tym Zendesk, Salesforce, Oracle i Quickbooks

Limity Workato

Mogą wystąpić problemy podczas próby przeniesienia dużych ilości danych za pomocą automatyzacji

Cennik Workato

Kontakt w celu uzyskania informacji o cenach

Oceny i recenzje Workato

G2: 4.7/5 (360+ recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 50 recenzji)

4. Parabola

Via Parabola Parabola to alternatywa dla Zapier z edytorem wizualnym typu "przeciągnij i upuść", który umożliwia automatyzację nawet najbardziej złożonych procesów. Przydaje się do analizy danych, co oznacza, że spędzasz mniej czasu w arkuszach kalkulacyjnych, a więcej czasu wykorzystując te dane do pracy.

Najlepsze funkcje Parabola

Niewymagający kodowania interfejs pozwala pobierać dane z różnych źródeł, w tym arkuszy kalkulacyjnych, plików PDF i e-maili, a następnie agregować je w jeden zestaw danych

Gotowe integracje ułatwiają połączenie API w celu gromadzenia i przekształcania danych

Można tworzyć cykle pracy i obserwować wyniki w czasie rzeczywistym, co ułatwia testowanie i dostosowywanie integracji w przyjaznym dla użytkownika edytorze

Ograniczenia Parabola

W przypadku większych zestawów danych mogą wystąpić niewielkie opóźnienia, więc należy przygotować się na oczekiwanie podczas przenoszenia dużej ilości danych

Cennik Parabola

Basic: Free

Solo: $80/miesiąc

Teams: wkrótce

Zaawansowane: Kontakt w celu uzyskania informacji o cenach

Parabola oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (10+ recenzji)

Capterra: 4.7/5 (3+ recenzji)

5. Integralnie

Przez Integralnie Integrately to alternatywa dla Zapier, która zyskuje duże odsetki dzięki możliwości integracji jednym kliknięciem i wysoko ocenianemu wsparciu na czacie na żywo. Platforma ta jest warta poznania, jeśli chcesz w prosty sposób tworzyć cykle pracy związane z automatyzacją.

Najlepsze funkcje Integrately

Świetny zespół wsparcia, który zdobywa nagrody dzięki wysoko ocenianej obsłudze czatu na żywo

Dobra alternatywa dla automatyzacji, ze wsparciem dla ponad 1100 aplikacji, w tym Mailchimp, Trello, Slack, ClickUp i Microsoft Suite

Doskonałe, gotowe szablony automatyzacji cyklu pracy, które można wdrożyć za pomocą jednego kliknięcia

Zintegrowane limity

Nie ma zbyt wiele dokumentacji dotyczącej komunikatów o błędach, więc możesz nie wiedzieć, dlaczego narzędzie do automatyzacji nie działa poprawnie

Ceny Integrately

Free

Starter: $29.99/miesiąc

Professional: $49/miesiąc

Rozwój: 124 USD/miesiąc

Business: 299 USD/miesiąc

Zintegrowane oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (580+ recenzji)

Capterra: 4.2/5 (ponad 310 recenzji)

6. Platforma Anypoint

Via Platforma Anypoint Platforma Anypoint firmy Mulesoft to platforma integracyjna, która pomaga organizacji połączyć aplikacje i usługi w celu automatyzacji procesów biznesowych. Bardziej techniczni użytkownicy mogą używać kodowania do tworzenia narzędzi do automatyzacji, podczas gdy użytkownicy nietechniczni mogą korzystać z interfejsu platformy typu "kliknij i przeciągnij" do budowania swoich cykli pracy.

Najlepsze funkcje Anypoint Platform

Oferuje narzędzia do automatyzacji AI, które pomagają tworzyć inteligentniejsze cykle pracy i efektywniej łączyć usługi

Setki gotowych cykli pracy ułatwiają automatyzację narzędzi biznesowych i eliminują żmudne zadania

Wysoce wyszkoleni przedstawiciele serwisowi pomagają stworzyć narzędzie do automatyzacji potrzebne do najbardziej złożonych rozwiązań w zakresie cyklu pracy

Limity platformy Anypoint

Jest niezwykle bogata w funkcje, co może skomplikować sprawę dla większości organizacji i może sprawić, że będziesz płacić za narzędzia, których nie używasz

Ceny platformy Anypoint

Kontakt w celu uzyskania informacji o cenach

Anypoint Platform oceny i recenzje:

G2: 4.5/5 (610+ opinii)

Capterra: 4.4/5 (560+ recenzji)

7. IFTTT

Via IFTTT IFTTT, co jest skrótem od If This Then That, to platforma internetowa, która umożliwia automatyzację usług i urządzeń online. Możesz ustawić aplety lub zautomatyzowane cykle pracy, które wyzwalają się między różnymi aplikacjami i urządzeniami w odpowiedzi na określone wydarzenia i warunki. Ta alternatywa Zapier jest wygodna do automatyzacji w domu.

Najlepsze funkcje IFTTT

Aplikacja IFTTT ułatwia inteligentną automatyzację domu; możesz włączyć światła, gdy wracasz do domu lub wysłać wiadomość do ukochanej osoby, gdy wychodzisz

Wsparcie dla szerokiego zakresu usług online i inteligentnych urządzeń, w tym aplikacji społecznościowych, narzędzi zwiększających wydajność i systemów automatyzacji domu

Przyjazny dla użytkownika interfejs bez kodu sprawia, że jest łatwy w użyciu, nawet jeśli nie masz umiejętności technicznych

Limity IFTTT

To łatwe w użyciu narzędzie może okazać się zbyt proste dla twoich potrzeb w zakresie automatyzacji

Ceny IFTTT

Free

IFTTT Pro: 2,50 USD/miesiąc

IFTTT Pro+: 5 USD/miesiąc

Oceny i recenzje IFTTT

G2: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 200 recenzji)

8. Pabbly Connect

Via Pabbly Connect Pabbly Connect to platforma integracji i automatyzacji, która jest potężną alternatywą dla Zapier. Pozwala przenosić dane między popularnymi usługami i aplikacjami, gdy wyzwalaczami są określone działania lub wydarzenia. Cykle pracy mogą być proste lub złożone, ponieważ Pabbly Connect umożliwia wieloetapową automatyzację.

Najlepsze funkcje Pabbly Connect

Aktywna społeczność online otaczająca Pabbly Connect jest pomocnym źródłem informacji, gdy napotkasz wyzwania związane z automatyzacją

Połączenie z większością usług internetowych, w tym Facebookiem, Calendly, HubSpot i Gmailem

Łatwy w użyciu interfejs ułatwia tworzenie zadań dla każdego działu w organizacji, w tym zespołu sprzedaży i grupy HR

Ograniczenia Pabbly Connect

Rozwiązywanie problemów może być czasochłonne. Wbudowana korekta błędów jest niewielka i będziesz potrzebować wsparcia technicznego

Ceny Pabbly Connect

Pabbly Plus Standard: 49 USD/miesiąc

Pabbly Plus Pro: 99 USD/miesiąc

Pabbly Plus Ultimate: 199 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Pabbly Connect

G2: 4.4/5 (4+ recenzji)

Capterra: 4.5/5 (65+ recenzji)

9. Celigo

Via Celigo Celigo to oparta na chmurze platforma integracyjna, którą organizacje często wykorzystują do poprawy wydajności operacyjnej lub poprawy jakości obsługi klienta. Umożliwia ona połączenie różnych aplikacji i automatyzację przepływów danych w celu usprawnienia procesów i zmniejszenia ryzyka błędu ludzkiego. Celigo jest szczególnie przydatne do automatyzacji na poziomie Enterprise.

Najlepsze funkcje Celigo

Narzędzia AI radzą sobie z błędami i usprawniają automatyzację

Wiele gotowych szablonów automatyzacji może sprawić, że żmudne cykle pracy staną się łatwe do wykonania za pomocą kilku kliknięć

Kontrola dostępu oparta na rolach ułatwia zarządzanie tym, kto może inicjować cykle pracy i uzyskiwać dostęp do innych narzędzi na platformie

Limity Celigo

Ze względu na automatyzację na poziomie Enterprise, niektóre mniejsze organizacje mogą uznać płatne plany za przekraczające ich budżet

Ceny Celigo

Kontakt w celu uzyskania informacji o cenach

Celigo oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (410+ recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 50 recenzji)

10. Schowek

Via Schowek Tray to jedna z alternatyw dla Zapier, oferująca wizualną, niestandardową platformę do tworzenia i zarządzania integracjami i procesami automatyzacji. Jest to wygodny sposób na połączenie systemów CRM, oprogramowania marketingowego i przechowywania danych w celu automatyzacji zadań wykonywanych ręcznie.

Schowek najlepsze funkcje

Wizualny kreator przepływu pracy ułatwia ustawienie wyzwalaczy w celu zainicjowania cyklu pracy na podstawie określonych wydarzeń

Logika warunkowa bez trudu radzi sobie z różnymi scenariuszami

Analityka pokazuje, jak działają integracje i jak systemy radzą sobie z procesem automatyzacji

Limity schowków

Ceny Tray mogą sprawić, że będzie on droższy niż niektóre alternatywy Zapier i nie ma darmowego planu dla mniejszych organizacji

Cennik aplikacji Tray

Kontakt w celu uzyskania informacji o cenach

Oceny i recenzje schowków

G2: 4,6/5 (ponad 130 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 10 recenzji)

Inne narzędzia do integracji

Jeśli potrzebujesz połączenia dwóch lub więcej aplikacji i usług internetowych, te 10 alternatyw Zapier może dostarczyć potężne funkcje automatyzacji, aby osiągnąć więcej bez marnowania czasu. Nie są to jednak jedyne dostępne narzędzia do integracji, ani też jedyne, z których warto skorzystać.

Aby zoptymalizować zadania związane z zarządzaniem projektami i ułatwić automatyzację cyklu pracy, zwróć się do ClickUp. Platforma do zarządzania projektami, którą już znasz i kochasz, jest niezbędna dla teamów chcących zwiększyć swoją wydajność.

Uzupełnij swoje automatyzacje i zrób więcej dzięki ekosystemowi zarządzania projektami ClickUp

Zwiększ wydajność swojej organizacji poprzez połączenie ClickUp z resztą stosu technologicznego. ClickUp integruje się z ponad 1000 aplikacji i usług, w tym z popularnymi narzędziami CRM, platformami projektowymi i usługami marketingowymi. Możesz nawet połączyć swoje konto ClickUp z Zapier, aby tworzyć i automatyzować cykle pracy, które łączą ClickUp z innymi usługami internetowymi. Integracje ClickUp w połączeniu z wbudowaną funkcją Automatyzacja ClickUp funkcja ta pozwala na automatyzację powtarzalnych operacji i usprawnienie procesów. W ClickUp można tworzyć zadania, które można przypisać, gdy w zintegrowanych aplikacjach wystąpią określone wydarzenia, takie jak otrzymanie nowego potencjalnego klienta lub zgłoszenia serwisowego.

Wbudowana elastyczność playformy pozwala na tworzenie niestandardowych cykli pracy dopasowanych do Twoich potrzeb, niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie kampanią marketingową, projektem rozwoju oprogramowania czy potokiem sprzedaży. Będziesz mieć prawidłowy przepływ pracy dla każdego procesu, za każdym razem.

ClickUp najlepsze funkcje

Integruje się z Zapier i ponad 1000 innych aplikacji i usług

Umożliwia pełną kontrolę nad cyklem pracy, dzięki czemu można organizować złożone procesy biznesowe, w tym dane sprzedażowe i marketingowe

Wyjątkowe narzędzia do współpracy pozwalają na połączenie z członkami zespołu, zapewniając, że każdy otrzyma potrzebne dane

Limity ClickUp

Nie jest to prawdziwa alternatywa dla Zapier, ponieważ nie można połączyć dwóch usług internetowych za pośrednictwem platformy ClickUp

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI: Dostępne do zakupu we wszystkich płatnych planach w cenie 5 USD za członka obszaru roboczego i gościa wewnętrznego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3 000 recenzji)

Wydajne cykle pracy dzięki narzędziom do automatyzacji procesów biznesowych

Chcesz przenieść zarządzanie projektami i automatyzację cyklu pracy na wyższy poziom? ClickUp umożliwia zespołom wydajną pracę, automatyzację zadań i współpracę.

Dzięki szerokiemu wsparciu i opcjom integracji, w tym połączeniu z Zapier, możesz tworzyć niestandardowe cykle pracy, których potrzebujesz, aby zapewnić płynny przepływ danych między wszystkimi aplikacjami w Twoim stosie technologicznym. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i poczuj różnicę w zarządzaniu swoimi zadaniami i projektami.