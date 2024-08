12 najlepszych szablonów kampanii Drip dla skutecznego e-mail marketingu

Jeśli jesteś fanem rapu, termin "drip" może sprawić, że uwierzysz, że w tym artykule będziemy mówić o wysokiej klasy markach modowych, drogiej biżuterii i luksusowym stylu życia. I chociaż nie będziemy poruszać niczego, co jest modnie fajne w sensie materialnym, będziemy mówić o bardzo fajnej strategii komunikacji: e-mailowych kampaniach kroplowych. 😎

Kampanie te, jeśli są realizowane prawidłowo, mogą być niezwykle korzystne dla firm, ponieważ są dostarczane z wyższe współczynniki klikalności i otwarć w porównaniu do pojedynczych wiadomości e-mail.

Ponadto kampanie e-mailowe typu drip są zaprojektowane tak, aby dostarczać odpowiednie informacje we właściwym czasie, co jest pomocne w dotarciu do klienta w miejscu, w którym się znajduje podróży klienta i w każdym punkcie ścieżki sprzedaży.

Tak więc, aby pomóc Ci w rozpoczęciu pracy i dostarczaniu skutecznych kampanii e-mailowych, oto 12 przydatnych szablonów kampanii drip, wraz z narzędzie do zarządzania projektami aby utrzymać swój e-mail marketing na właściwym poziomie!

Co to jest Email Drip Campaign?

Kampanie e-mail drip to seria zautomatyzowanych wiadomości e-mail wysyłanych do listy subskrybentów w odpowiedzi na działania użytkownika. W oparciu o zestaw z góry określonych parametrów, e-maile te są wysyłane w sekwencji i dostarczane w określonym czasie ustalony harmonogram .

W prawdziwym scenariuszu kampania e-mail drip wyglądałaby mniej więcej tak:

Osoba staje się subskrybentem Twojej listy e-mailowej, a po zarejestrowaniu się wysyłasz jej pierwszą wiadomość e-mail (w większości przypadków wiadomość powitalną)

Kilka dni później, zwykle dwa do trzech, wysyłasz im drugą wiadomość e-mail prezentującą najpopularniejsze funkcje, jeśli produkt lub usługa jest głównym przedmiotem Twojej działalności

Po około pięciu dniach wysyłasz trzecią wiadomość e-mail zawierającą wezwanie do działania, które zachęca odbiorców do zarezerwowania wersji demonstracyjnej, zapisania się na bezpłatny okres próbny lub po prostu dokonania zakupu

Jaka jest więc korzyść z włożenia tak dużego wysiłku w samo wysyłanie e-maili? Cóż, jest ich wiele! Dzięki odpowiedniej kampanii drip e-mail i oprogramowaniu do kampanii drip osiągniesz następujące cele:

Tworzenie spersonalizowanej i ukierunkowanej komunikacji

Pielęgnowanie leadów i klientów wna każdym etapie podróży klienta Skonfigurujautomatyzacja ipoprawa produktywności Ustanowienie spójnej i terminowej komunikacji

Zwiększenie zaangażowania, konwersji i współczynników retencji

Uzyskanie cennych i wymiernych informacji na temat działań e-mail marketingowych

I więcej

Przykład przepływu pracy kampanii e-mail zbudowanej za pomocą ClickUp Whiteboards

Aby ułatwić zarządzanie marketingiem e-mailowym, dostępne są narzędzia do zarządzania projektami i narzędzia do testowania wiadomości e-mail wraz z szeregiem szablonów wiadomości e-mail typu drip, które pozwalają zaoszczędzić czas i dostarczać wysokiej jakości wiadomości e-mail typu drip.

Skutecznie koordynuj pracę swojego zespołu, uprość planowanie treści i śledzenie wydajności wiadomości e-mail oraz usprawnij wysyłanie wiadomości e-mail marketingowe przepływy pracy z szablonem kampanii e-mail marketingowej ClickUp

PRO WSKAZÓWKA Zaplanuj płynny i systematyczny przepływ pracy kampanii e-mail w Tablice ClickUp i użyj opcji ClickUp Email Marketing Template aby poprawić współpracę zespołu i usprawnić przepływy pracy w marketingu e-mailowym.

12 szablonów kampanii e-mailowych zwiększających współczynnik otwarć i zaangażowanie

Oto 12 przykładów kampanii e-mailowych, które pomogą Ci rozpocząć kampanię i dadzą pomysły na to, jak podejść do wiadomości i strategii!

1. Powitalna kampania e-mail drip

E-maile powitalne są używane od dziesięcioleci jako pierwsze wiadomości w kampanii drip lejkach marketingu e-mailowego witają nowych subskrybentów i przedstawiają im firmę, produkt lub usługę. Oprócz tego są one również znane z nadawania tonu całej przyszłej komunikacji wysyłanej z firmy.

Powitalne wiadomości e-mail, używane w formacie sekwencji kroplowej, mogą dostarczać część najlepszych wpisów na blogu firmy lub bardzo istotnych treści, takich jak przydatne samouczki i studia przypadków. A jeśli jesteś hojny, możesz dodać prezent, taki jak kod rabatowy.

Rozpocznij swoją kampanię e-mailową we właściwy sposób, korzystając z narzędzia Szablon kampanii Drip od ClickUp . Zacznij szybciej dzięki ustrukturyzowanemu konspektowi i z łatwością twórz powitalne wiadomości e-mail i inne wiadomości e-mail w ClickUp Docs. Szablon ten zawiera również trzy inne strony do kampanii e-mailowych typu drip, takich jak oferty promocyjne, powiadomienia o odnowieniu i subskrypcje.

Co najlepsze, szablon ten można dostosować do własnych potrzeb; edytować całą stronę, dodawać niestandardowe kopie, osadzać linki, obrazy i nie tylko.

Ta kampania Drip szablon oferuje opcję wysyłania kolejnych wiadomości wstępnie zaplanowanych, zautomatyzowanych wiadomości e-mail do istniejących i nowych klientów w celu zwiększenia interakcji i sprzedaży

PORADA PRO Ponieważ ten szablon jest dostępny w Dokumenty ClickUp ty i Twój zespół możecie korzystać z ClickUp AI do tworzenia, edytowania, podsumowywania, a nawet ulepszania kopii. Dodatkowo, ClickUp Docs pozwala Tobie i Twoim zespołom na współpracę w ramach stron Doc - edytuj kopię, a zmiany będą odzwierciedlane w czasie rzeczywistym i zostawiaj przypisane komentarze, aby odpowiedzieć na pytania. Funkcja sztucznej inteligencji ClickUp pomoże dopracować wiadomości, a funkcje współpracy przyspieszą proces przekazywania informacji zwrotnych, dzięki czemu można szybciej dostarczać wiadomości e-mail.

Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje kopie, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

Aby uzyskać więcej pomysłów na powitalne wiadomości e-mail, zapoznaj się z poniższymi przykładami kampanii drip:

EMAIL 1 Temat: Witamy w [nazwa firmy]!_ Szanowny [Imię], Witamy w [nazwa firmy]- cieszymy się, że jesteś na pokładzie!

W [Nazwa Twojej firmy] jesteśmy pasjonatami [Co robi lub zapewnia Twoja firma]. Naszą misją jest [Misja Twojej firmy].

W ciągu najbliższych kilku tygodni wyślemy Ci serię wiadomości e-mail, które pomogą Ci zapoznać się z naszą firmą, produktami/usługami i zespołem. Możesz spodziewać się: [Krótki opis pierwszej wiadomości e-mail z serii] [Krótki opis drugiej wiadomości e-mail z serii] [Krótki opis trzeciej wiadomości e-mail z serii]

Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości lub opinie, nie wahaj się z nami skontaktować. Nasz zespół jest tutaj, aby wspierać Cię na każdym kroku.

Dziękujemy za wybranie [nazwa firmy]!

Z wyrazami szacunku, [Twoje imię i nazwisko][Nazwa Twojej firmy]

EMAIL 2 Subject: Witamy w [Nazwa firmy]

Cześć [Imię]!

Jako nowy członek naszej społeczności chcieliśmy się zameldować i zaoferować kilka wskazówek, które pomogą Ci rozpocząć pracę z [nazwa Twojej firmy].

Oto trzy rzeczy, które możesz zrobić, aby w pełni wykorzystać swoje członkostwo: 1. Skonfiguruj swoje konto: Upewnij się, że masz dostęp do wszystkich naszych narzędzi i zasobów, konfigurując swoje konto. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej.

2. Poznaj nasze produkty/usługi: Oferujemy szeroką gamę produktów/usług, które pomogą Ci dowiedzieć się, co Twoje produkty/usługi mogą dla nich zrobić. Poświęć trochę czasu na przejrzenie naszej oferty i zobacz, co Ci odpowiada.

3. Nawiąż kontakt z naszą społecznością: Nasza społeczność składa się z osób, z których składa się Twoja społeczność.

Kontaktuj się z innymi członkami, dziel się doświadczeniami i ucz się od siebie nawzajem.

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, nie wahaj się z nami skontaktować. Jesteśmy tutaj, aby wspierać Cię na każdym kroku!

\Podpis

EMAIL 3 Subject: Tips and Tricks for [Your Company Name] [Nazwa Twojej firmy]

Cześć [Imię],

Zebraliśmy kilka wskazówek, które pomogą Ci być bardziej produktywnym i wydajnym podczas korzystania z naszych produktów/usług:

[Porada 1]: [Krótki opis porady 1] [Porada 2]: [Krótki opis porady 2] [Wskazówka 3]: [Krótki opis końcówki 3]

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi, nie wahaj się z nami skontaktować. Nasz zespół jest tutaj, aby wspierać Cię na każdym kroku!

\Podpis]

EMAIL 4 Subject: Dziękujemy za wybranie [Nazwa Twojej firmy]

Cześć [Imię],

Dziękujemy za wybranie nas jako [co zapewnia Twoja firma]!

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia. Poświęć chwilę, aby przekazać nam swoją opinię, wypełniając tę krótką ankietę: [Link do ankiety].

Dziękujemy za wsparcie!

\Podpis]

2. Porzucenie koszyka - kampania e-mailowa

Kampanie e-mailowe skierowane do potencjalnych klientów, którzy nie sfinalizowali zakupu produktów w koszyku, mogą pomóc w odzyskaniu utraconych przychodów i zwalczaniu wskaźników porzucania koszyków w handlu elektronicznym, które według Baymard Institute może wynosić nawet 69%.

W większości przypadków te kampanie kroplowe składają się z około trzech wiadomości e-mail, z których pierwsza przypomina o przedmiotach w porzuconym koszyku, druga przedstawia jakąś ofertę, a trzecia jest ostatecznym przypomnieniem o koszyku, a także o ofercie.

Należy pamiętać, że tworząc kampanię e-mailową dotyczącą porzucenia koszyka, należy trzymać się z dala od języka, który jest zbyt promocyjny i / lub skomplikowany, a zamiast tego strzelać do czegoś, co jest subtelnym przypomnieniem lub kontynuacją.

Oto przykład e-mailowej kampanii kroplowej przypominającej klientom o ponownym odwiedzeniu koszyka:

EMAIL 1 temat: Przypomnienie: Twój koszyk czeka! Cześć [Imię],

Zauważyliśmy, że niektóre produkty pozostały w koszyku bez sfinalizowania zakupu. Rozumiemy, że życie może być zajęte, ale nie chcemy, abyś przegapił niesamowite produkty, którymi byłeś zainteresowany.

Oto krótkie przypomnienie o produktach pozostawionych w koszyku:

Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3

Nie pozwól, aby te fantastyczne produkty umknęły Twojej uwadze - dokonaj zakupu już dziś!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, nie wahaj się z nami skontaktować. Nasz zespół zawsze służy pomocą.

\Podpis]

EMAIL 2 Subject: Ostatnie przypomnienie: Nie przegap swojego koszyka i okazji!

Cześć \ [Imię]!

Nadal masz produkty w koszyku, a w podziękowaniu za rozważenie naszych produktów oferujemy Ci [kod rabatowy/darmową wysyłkę/inną ofertę] do wykorzystania przy kasie.

Oto krótkie przypomnienie o produktach pozostałych w koszyku:

Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3

Nie pozwól, aby te produkty Ci umknęły. Skorzystaj z kodu rabatowego i dokonaj zakupu już dziś!

\Podpis]

3. Kampania drip e-mail z ponownym zaangażowaniem

Nakłonienie ludzi do podjęcia działania jest głównym celem w marketingu, zwłaszcza jeśli osoby te nie dokonały ostatnio żadnych zakupów ani nawet nie otworzyły Twoich wiadomości e-mail.

Aby ponownie zaangażować nieaktywnych klientów / subskrybentów, należy uruchomić kampanię kroplową ponownego zaangażowania.

W ramach kampanii możesz uwzględnić takie elementy, jak powracająca wyprzedaż/oferta, wspomnieć o ulepszeniach wprowadzonych w produkcie/usłudze, a także wymienić korzyści, jakie oferuje Twój produkt/usługa. Upewnij się tylko, że wszystko jest przyjazne i pełne szacunku.

Należy również pamiętać, że wystarczy wysłać jedną kampanię drip re-engagement na odbiorcę, a jeśli nie wykazuje on zainteresowania, nadszedł czas, aby usunąć go z listy kontaktów.

Oto przykład kampanii drip do ponownego angażowania i reaktywacji klientów:

EMAIL 1 Subject: Wróć i zaoszczędź [procent] na następnym zakupie

cześć [nazwa klienta], _

tęsknimy za Tobą!

jako ceniony klient, chcemy okazać naszą wdzięczność specjalną wyprzedażą powrotną

tylko przez ograniczony czas oszczędzaj [Procent] przy następnym zakupie u nas. Użyj kodu przy kasie, aby odebrać zniżkę

nie przegap tej niesamowitej okazji. Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć Cię z powrotem w [Nazwa firmy]!

\Podpis]

EMAIL 2 Subject: Ekscytujące wiadomości! Nasz produkt/usługa właśnie stały się lepsze Cześć [nazwa klienta]!

W [Nazwa firmy] zawsze ulepszamy nasze produkty/usługi, aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia. Cieszymy się, że możemy podzielić się niektórymi ulepszeniami, które wprowadziliśmy od czasu Twojej ostatniej wizyty.

[Wstaw konkretne ulepszenia, takie jak szybsza wysyłka, ulepszone materiały, ulepszone funkcje itp.]

Jesteśmy pewni, że te zmiany będą miały duży wpływ na Twoje doświadczenia z nami. Chętnie poznamy Twoją opinię na temat naszych ostatnich ulepszeń.

\Podpis]

EMAIL 3 Temat: Nie zapomnij o naszych gwiezdnych zaletach produktów/usług

Cześć [nazwa klienta],

Mamy nadzieję, że ta wiadomość zastanie Cię w dobrym zdrowiu i nastroju!

Jako ceniony mecenas [Nazwa firmy], chcemy powtórzyć wyjątkowe zalety naszego produktu/usługi.

Nasza oferta szczyci się niezrównanymi [Wstaw konkretne korzyści, takie jak wygoda, niezawodność, jakość, przystępna cena itp.], a nasz zespół nieustannie dąży do ulepszania i wprowadzania innowacji, aby zapewnić klientom najwyższą jakość.

Rozumiemy, że masz wiele opcji - dziękujemy, że wybrałeś nas jako swojego dostawcę i nie możemy się doczekać, aby wkrótce znów Ci służyć!

\Podpis]

4. Kampania kroplowa e-mail pielęgnująca leady

Trzymanie odbiorców za rękę w procesie sprzedaży to jeden ze sposobów na budowanie zaufania i wiarygodności oraz przybliżanie ich do celu końcowego: dokonania zakupu.

To symboliczne trzymanie za rękę można wykonać poprzez Przepływ pracy CRM kampanie lead nurturing, które powinny skutecznie wyjaśniać, w jaki sposób Twój produkt/usługa zapewnia wartość.

Jako pierwszy e-mail w kampanii drip lead nurturing możesz wysłać materiały edukacyjne. W kolejnym e-mailu dołącz dowód społeczny, na przykład historie sukcesu dostarczone przez obecnych klientów. A jako trzeci i potencjalnie ostatni e-mail, wyślij specjalną ofertę, aby to wszystko zwieńczyć.

Oto przykład e-mailowej kampanii drip dla lead nurturing:

EMAIL 1 Subject: [Topic]101: Wszystko, co musisz wiedzieć

Cześć [Lead Name]

Dziękujemy za wyrażenie zainteresowania [nazwa firmy] i [produkt/usługa]. Wiemy, że zrozumienie [temat] może być przytłaczające, dlatego przygotowaliśmy kompleksowy przewodnik, który pomoże Ci poruszać się po tym złożonym temacie.

\Wstaw krótkie podsumowanie materiału edukacyjnego, takiego jak wpis na blogu, e-book, biała księga lub wideo

Mamy nadzieję, że ten materiał okaże się pomocny w zdobywaniu wiedzy na ten temat. Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, skontaktuj się z nami.

\Podpis]

EMAIL 2 Subject: Wiadomość od naszych zadowolonych klientów Cześć [Lead Name]!

Wiemy, że wybór dostawcy [produktu/usługi] może być trudną decyzją i chcemy ułatwić Ci ten proces. Właśnie dlatego chcemy podzielić się kilkoma opiniami naszych zadowolonych klientów.

[Wstaw opinie klientów, które podkreślają konkretne korzyści i pozytywne doświadczenia związane z produktem/usługą.]

Mamy nadzieję, że opinie naszych zadowolonych klientów pomogą Ci poczuć się pewniej przy podejmowaniu decyzji o wyborze [Nazwa firmy]. Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, skontaktuj się z nami!

\Podpis

EMAIL 3 Temat: [Nazwa firmy] Ekskluzywna oferta tylko dla Ciebie_ Cześć [nazwa potencjalnego klienta]!

Doceniamy Twoje zainteresowanie [Your Company Name] i chcemy zaoferować Ci specjalną ofertę w podziękowaniu za rozważenie naszej oferty.

Tylko przez ograniczony czas oferujemy [konkretną ofertę, taką jak rabat, bezpłatny okres próbny lub konsultacje] nowym klientom, którzy zarejestrują się do [data]. Wystarczy użyć kodu [Code] przy kasie, aby skorzystać z oferty.

Mamy nadzieję, że ta wyjątkowa oferta pomoże ci zrobić kolejny krok w podróży z [nazwa firmy]!

\Podpis]

5. Kampania e-mailowa oparta na zdarzeniach

Promowanie wydarzenia, zwłaszcza jeśli jest to duże wydarzenie, będzie wymagało zaplanowania więcej niż jednego e-maila w kampanii kalendarz marketingowy . Najlepszym rozwiązaniem będzie więc wysłanie kampanii e-mailowej opartej na wydarzeniach.

Dzięki tego typu kampaniom możesz rozwijać listę uczestników i wysyłać komunikację przed i po wydarzeniu.

W przypadku pierwszej wiadomości e-mail w kampanii kroplowej opartej na wydarzeniach można wybrać coś w rodzaju wiadomości "zapisz datę", a następnie wysłać faktyczne zaproszenie.

Na krótko przed wydarzeniem wyślij jedną wiadomość e-mail z wszelkimi niezbędnymi informacjami, a następnie jedną z przypomnieniem.

Jeśli chodzi o komunikację po wydarzeniu, może to być wiadomość "dziękuję za udział" z podsumowaniem wydarzenia i linkiem do formularza zbierania opinii od uczestników.

Oto przykład kampanii drip dla wiadomości e-mail opartych na wydarzeniach:

EMAIL 1 Subject: Zapisz datę - [Nazwa wydarzenia] Cześć [Imię],

Oznacz swój kalendarz - z radością ogłaszamy, że [Nazwa firmy] będzie gospodarzem [Nazwa wydarzenia] w [Data wydarzenia] i chcielibyśmy, abyś tam był!

\Uwzględnij krótkie informacje o wydarzeniu, takie jak lokalizacja, motyw przewodni oraz ważni prelegenci lub działania

Wkrótce prześlemy więcej informacji o wydarzeniu, ale na razie prosimy o zapisanie daty i wypatrywanie naszego oficjalnego zaproszenia w nadchodzących tygodniach!

\Podpis]

EMAIL 2 Temat: Ważne informacje o [nazwa wydarzenia]_ Cześć [Imię],

W związku z tym, że [Nazwa wydarzenia] zbliża się wielkimi krokami, chcieliśmy upewnić się, że posiadasz wszystkie niezbędne informacje, które sprawią, że Twoje doświadczenie będzie tak przyjemne, jak to tylko możliwe.

\Uwzględnij wszelkie ważne szczegóły, takie jak instrukcje dotyczące parkowania, informacje o dostępności, wskazówki dojazdu lub specjalne życzenia

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt. Z niecierpliwością czekamy na Ciebie wkrótce!

\Podpis]

EMAIL 3 **S_ubject: Nie zapomnij - [Nazwa wydarzenia] jest w tym tygodniu! Cześć [Imię],

Przypominamy, że [Nazwa wydarzenia] odbędzie się w tym tygodniu! Nie możemy się doczekać, aby cię tam zobaczyć.

\Dołącz krótkie przypomnienie szczegółów wydarzenia i wszelkie ważne informacje

Jeśli nie dokonałeś jeszcze RSVP, zrób to do [RSVP Deadline], aby zabezpieczyć swoje miejsce.

\Podpis]

EMAIL 4 Temat: Dziękujemy za udział w [Nazwa wydarzenia]_ Cześć [Imię],

Mamy nadzieję, że podobało Ci się w [Nazwa wydarzenia]!

[Uwzględnij wszelkie najważniejsze lub godne uwagi momenty z wydarzenia]

Cenimy Twoją opinię i bylibyśmy bardzo wdzięczni, gdybyś poświęcił kilka minut na podzielenie się z nami swoimi uwagami.

[Dołącz link do ankiety lub formularza opinii] Twoja opinia pomoże nam ulepszyć i kontynuować dostarczanie wysokiej jakości wydarzeń. Z góry dziękujemy za poświęcony czas i spostrzeżenia.

Doceniamy Twoje wsparcie i mamy nadzieję, że zobaczymy się na naszych przyszłych wydarzeniach. Pozostań z nami w kontakcie i śledź nas na [platformie mediów społecznościowych], aby otrzymywać aktualizacje i wiadomości!

\Podpis]

6. Wdrożeniowa kampania e-mailowa

Po zakupie produktu lub zarejestrowaniu się w usłudze, większość ludzi wymaga onboardingu, jeśli produkt/usługa jest nawet trochę skomplikowana.

Ten proces wdrażania można również zakończyć za pomocą kampanii e-mailowej, która zwykle składa się z wprowadzenia, samouczka użytkowania, a także kodu rabatowego lub innej formy prezentu dla nowych klientów/użytkowników.

Wdrożeniowe kampanie e-mailowe ułatwiają życie klientom/użytkownikom, upewniają ich, że dokonali właściwego wyboru i zachęcają ich do pozostania w firmie.

I chociaż mają one kilka podobieństw z powitalnymi kampaniami e-mailowymi, kampanie e-mailowe są inne w tym sensie, że koncentrują się bardziej na dostarczaniu praktycznych informacji, a nie tylko na ciepłym powitaniu.

Oto przykład e-mailowej kampanii kroplowej do wdrażania klientów:

EMAIL 1 Wiersz tematu: Witamy w [nazwa produktu/usługi]_

Cześć [Imię],

Witamy w [nazwa produktu/usługi]!

Naszą misją jest zapewnienie jak najlepszej obsługi. Mając to na uwadze, stworzyliśmy serię wiadomości e-mail, które przeprowadzą Cię przez cały proces, w tym wskazówki i specjalny kod rabatowy jako wyraz naszej wdzięczności.

Dziękujemy za wybranie nas!

\Podpis]

EMAIL 2 Wiersz tematu: Rozpoczęcie pracy z [nazwa produktu/usługi]_

Cześć [Imię],

Teraz, gdy miałeś okazję zapoznać się z [nazwa produktu/usługi], chcielibyśmy pomóc Ci zacząć.

Po pierwsze, powinieneś wiedzieć, że [Insert Key Features or Benefits]. Cechy te pomogą ci osiągnąć główny cel [nazwa produktu/usługi]. Przygotowaliśmy samouczek krok po kroku, który poprowadzi Cię przez korzystanie z tych funkcji.

[Wstaw kroki samouczka lub link do samouczka wideo]

Mamy nadzieję, że okaże się to pomocne, a w razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej!

\Podpis]

EMAIL 3 Wiersz tematu: Ekskluzywny rabat dla nowych [nazwa produktu/usługi] klientów_

Cześć [Imię],

W podziękowaniu za wybranie [Nazwa produktu/usługi], mamy przyjemność zaoferować Ci ekskluzywny kod rabatowy na następny zakup!

Użyj kodu [Kod rabatowy] przy kasie, aby otrzymać [Wstaw procent rabatu lub prezent]. Ten kod jest ważny tylko przez następny [Insert Timeframe], więc upewnij się, że użyjesz go przed jego wygaśnięciem!

\Podpis]

7. Cross-sell/up-sell e-mailowa kampania kroplująca

Nie jest nowością, że utrzymanie istniejącego klienta kosztuje mniej niż pozyskanie nowego, co oznacza, że kampanie cross-sell lub up-sell mogą pomóc zaoszczędzić budżet.

W pierwszej wiadomości e-mail w kampanii cross-sell/up-sell e-mail drip, Ty lub Twój zespół sprzedaży powinniście przedstawić produkty/usługi lub ulepszenia komplementarne do tego, co odbiorca zakupił, a także korzyści płynące z oferty.

Następnie, w kolejnej wiadomości e-mail, stwórz poczucie pilności za pomocą zwrotów takich jak "rabat ograniczony czasowo", "szybko się wyprzedaje" itp.

Upewnij się tylko, że kampania zostanie uruchomiona wkrótce po dokonaniu zakupu przez klienta, aby uzyskać maksymalną skuteczność.

Oto szablony wiadomości e-mail, które pomogą Ci stworzyć własne kampanie e-mailowe typu cross-sell i up-sell:

EMAIL 1 **Wiersz tematu: Zwiększ swoje doświadczenie [nazwa produktu/usługi] już dziś! Cześć [Imię],

Jako ceniony klient [Nazwa produktu/usługi], chcielibyśmy zaoferować Ci kilka nowych, ekscytujących opcji, które poprawią Twoje doświadczenia z nami. Starannie wybraliśmy kilka produktów/usług lub ulepszeń, które naszym zdaniem będą doskonałym uzupełnieniem obecnego zakupu.

Oto kilka z naszych rekomendacji:

[Wstaw listę bezpłatnych produktów/usług lub ulepszeń z opisami]

Te dodatki przeniosą Twoje doświadczenia z nami na wyższy poziom dzięki [Wstaw korzyści]. Możesz łatwo dodać dowolną z tych opcji do istniejącego zakupu, klikając poniższy link.

[Wstaw przycisk wezwania do działania lub link]

Dziękujemy za nieustające wsparcie i mamy nadzieję, że spodobają ci się dodatkowe korzyści płynące z tych produktów/usług lub aktualizacji!

\Podpis]

EMAIL 2 Linia tematu: Nie przegap! Ograniczona czasowo oferta na [bezpłatny produkt/usługę lub aktualizację] _

Cześć [Imię i nazwisko]!

Dobra wiadomość! Przez ograniczony czas oferujemy specjalną zniżkę na bezpłatny produkt/usługę lub aktualizację, które zasugerowaliśmy w naszej ostatniej wiadomości e-mail. To doskonała okazja, aby cieszyć się dodatkowymi korzyściami i funkcjami w jeszcze lepszej cenie.

Nie czekaj zbyt długo! Ta oferta jest dostępna tylko przez następne [Wstaw ramy czasowe]. Oto link umożliwiający dodanie bezpłatnego produktu/usługi lub aktualizacji do istniejącego zakupu:

[Wstaw przycisk wezwania do działania lub link]

Wierzymy, że jeszcze bardziej poprawi to Twoje doświadczenia z nami i nie chcemy, abyś przegapił tę wyjątkową okazję. Dziękujemy za bycie cenionym klientem [Nazwa produktu/usługi]!

\Podpis]

8. Kampania drip e-mail z rekomendacjami

Dzieląc wiele podobieństw z cross-sell/up-sell e-mailowymi kampaniami kroplowymi, rekomendacyjne e-mailowe kampanie kroplowe mogą być wykorzystywane zarówno dla potencjalnych klientów, jak i obecnych klientów.

W przypadku istniejących klientów kampanie te powinny być uruchamiane po dokonaniu zakupu i składać się z wiadomości e-mail zawierających bardzo trafne rekomendacje produktów / usług w oparciu o zakup.

Z drugiej strony, w przypadku potencjalnych klientów można oprzeć te rekomendacje na produktach, które oglądali na Twojej stronie internetowej i/lub pozostawili na swojej liście życzeń.

Dzięki e-mailowym kampaniom rekomendacyjnym możesz potencjalnie zwiększyć liczbę konwersji, ale także sprawić, że potencjalni klienci i klienci poczują się wyjątkowo, ponieważ wysyłasz spersonalizowane e-maile, a także rekomendacje i przewidujesz ich potrzeby, zamiast po prostu polecać najdroższy lub najbardziej dochodowy produkt / usługę.

Oto szablony wiadomości e-mail, które można wykorzystać do tworzenia własnych wiadomości e-mail z rekomendacjami:

EMAIL 1 Temat: Polecane produkty specjalnie dla Ciebie!_

Cześć [Imię]!

Dziękujemy za ostatni zakup w [Nazwa firmy]. Mamy nadzieję, że podoba Ci się Twój produkt i chcieliśmy polecić kilka powiązanych produktów, które naszym zdaniem Ci się spodobają!

Sprawdź naszą kolekcję [powiązane produkty]. Obecnie oferujemy [rabat/promocja] na te produkty.

Zrób zakupy teraz i użyj kodu [kod] przy kasie, aby otrzymać zniżkę!

[Podpis]

EMAIL 2 **Temat: Bestsellery w kategorii produktów

Cześć [Imię], Mamy nadzieję, że jesteś zadowolony z ostatnich zakupów w [Nazwa firmy]. Jako ceniony klient chcieliśmy polecić niektóre z naszych bestsellerów w kategorii [kategoria produktu].

Nasze najlepsze typy to [produkt 1], [produkt 2] i [produkt 3]. Produkty te są wysoko oceniane przez naszych klientów i sądzimy, że Tobie również przypadną do gustu!

Nie zapominaj, że oferujemy bezpłatną wysyłkę wszystkich zamówień powyżej [kwota].

Dziękujemy za wybranie [nazwa firmy]!

\Podpis]

9. Kampania kroplowa rezygnacji z subskrypcji

Kiedy widzisz, że relacja z klientem dobiega końca, czy to dlatego, że wypisał się z subskrypcji, czy po prostu nie angażuje się, możesz podjąć ostatnią próbę pozyskania go z powrotem za pomocą kampanii kroplowej e-mail rezygnacji z subskrypcji.

Kampania może być prosta, z wiadomością "przykro nam, że odchodzisz" jako głównym tematem pierwszego e-maila. Następnie należy wysłać maksymalnie jeden do dwóch kolejnych e-maili - jeden zbierający opinie na temat doświadczeń klienta i tego, co można poprawić, a drugi przypominający mu, że zawsze może ponownie zasubskrybować.

OPCJA 1 Temat: Przykro nam, że odchodzisz_ Cześć \ [Imię],

Cenimy Twoją prywatność i rozumiemy, że zbyt duża liczba wiadomości e-mail może być przytłaczająca.

Śledź nas w mediach społecznościowych lub odwiedź nasz blog, aby uzyskać aktualne informacje. Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i mamy nadzieję, że pozostaniesz z nami w kontakcie na inne sposoby.

\Podpis]

OPCJA 2 Temat: Chcielibyśmy poznać Twoją opinię_

Cześć \ [Imię],

Zauważyliśmy, że niedawno wypisałeś się z naszej listy e-mailowej i chcieliśmy skorzystać z okazji, aby zebrać opinie na temat Twoich doświadczeń z nami.

Rozumiemy, że każdy ma inne potrzeby i chcielibyśmy wiedzieć, co mogliśmy zrobić lepiej, aby utrzymać Twoje zaangażowanie. Twoja opinia jest dla nas ważna i pomoże nam ulepszyć nasze usługi dla przyszłych klientów.

Jeśli chcesz podzielić się swoimi przemyśleniami, kliknij poniższy link, aby wziąć udział w krótkiej ankiecie. Zajmie to tylko kilka minut, a Twoja opinia jest całkowicie anonimowa.

[Wstaw link do ankiety]

Dziękujemy za poświęcony czas i uwagę.

\Podpis]

10. Edukacyjna kampania e-mail drip

Jeśli chodzi o obowiązkowe czynności e-mail marketing jednym z nich są edukacyjne kampanie e-mailowe.

Dzięki tym kampaniom jesteś w stanie zaoferować subskrybentom cenne informacje i pozycjonować się jako wiarygodna i ekspercka firma. Ponadto, ponieważ treści edukacyjne pomagają ludziom rozwiązywać problemy poprzez porady, wskazówki, instrukcje itp., budują one silną relację między Twoją firmą a subskrybentami, zwiększając szanse, że będą oni chcieli dokonać u Ciebie zakupu.

Edukacyjne kampanie e-mailowe mogą być wysyłane do nowych klientów/użytkowników zaraz po zapisaniu się na listę e-mailową lub do istniejących klientów/użytkowników i potencjalnych klientów po wprowadzeniu nowego produktu/usługi.

Standardowa edukacyjna kampania e-mailowa składa się z następujących elementów:

Wiadomość e-mail z zaproszeniem na kurs, warsztaty itp., która zawiera przegląd wiadomości e-mail/treści, które będziesz wysyłać w ciągu najbliższych kilku dni lub tygodni

E-maile poświęcone każdemu etapowi kursu/warsztatu

E-mail podsumowujący z przeglądem wszystkiego, co zostało omówione, a także link do stronyformularz opinii zachęcający uczestników do pozostawienia swoich opinii

EMAIL 1 Subject: Dołącz do naszego [Kurs/Warsztat] i poszerz swoją wiedzę

Cześć [Imię],

Mamy przyjemność zaprosić Cię na nasz nadchodzący kurs/warsztaty! Program ten wyposaży Cię w wiedzę i umiejętności niezbędne do osiągnięcia celów edukacyjnych.

W ciągu najbliższych kilku dni/tygodni wyślemy ci serię informacyjnych i angażujących wiadomości e-mail, które obejmują każdy etap kursu/warsztatów. Oto krótki przegląd tego, czego możesz oczekiwać od każdego e-maila:

[Wstaw krótki przegląd każdego e-maila tutaj]

Po zakończeniu kursu/warsztatów wyślemy ci wiadomość e-mail podsumowującą wszystko, co zostało omówione i zawierającą formularz opinii. Chętnie wysłuchamy twoich przemyśleń i opinii, ponieważ pomogą nam one ulepszyć przyszłe oferty.

Aby zapisać się na kurs/warsztaty, kliknij ten link: [Wstaw link tutaj].

Dziękujemy za rozważenie [nazwa instytucji/organizacji] dla swoich potrzeb edukacyjnych. Cieszymy się, że możemy wyruszyć w tę podróż edukacyjną razem z Tobą!

\Podpis]

EMAIL 2 Temat: [Kurs/Warsztaty] Etap 1: [Wstaw tytuł tutaj]_

Cześć [Imię],

Cieszymy się, że możemy rozpocząć pierwszy etap naszego [kursu/warsztatu] i podzielić się z Tobą cennymi informacjami, wskazówkami i zasobami, które pomogą Ci osiągnąć Twoje cele edukacyjne.

W tym e-mailu omówimy [Wstaw krótki przegląd tutaj]. Pod koniec tego etapu uzyskasz głębsze zrozumienie [Insert Learning Outcomes and Additional Information Here]

Z niecierpliwością czekamy na Twój udział w kursie/warsztatach i pomoc w osiągnięciu celów edukacyjnych.

\Podpis]

EMAIL 3 Temat: [Kurs/Warsztaty] Etap 2: [Wstaw tytuł tutaj]_

Cześć [Imię],

Mamy nadzieję, że do tej pory podoba Ci się kurs/warsztat. Cieszymy się, że możemy podzielić się z Tobą drugim etapem naszego [Kurs/Warsztaty], który będzie opierał się na wiedzy i umiejętnościach zdobytych w pierwszym etapie.

Ten e-mail obejmuje [Wstaw krótki przegląd tutaj]. Pod koniec tego etapu uzyskasz głębsze zrozumienie [Insert Learning Outcomes and Additional Information Here]

Dziękujemy za dalszy udział w kursie/warsztatach i czekamy na pomoc w osiągnięciu celów edukacyjnych!

\Podpis]

EMAIL 4 Temat: [Kurs/Warsztaty] Podsumowanie i informacje zwrotne_

Cześć [Imię],

Gratulujemy ukończenia naszego kursu/warsztatu! Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności pomogą Ci osiągnąć cele edukacyjne.

Podsumowując, oto przegląd wszystkiego, co zostało omówione. Prosimy o pozostawienie swoich przemyśleń i opinii w formularzu opinii. Twoja opinia jest cenna i pomaga nam ulepszać przyszłe oferty.

Aby przekazać opinię, kliknij ten link: [Wstaw link tutaj]

Dziękujemy za wybranie [Nazwa instytucji/organizacji] do celów edukacyjnych. Życzymy wszystkiego najlepszego w przyszłych przedsięwzięciach!

\Podpis]

11. Kampania kroplowa e-maili po zakupie

Wysyłanie wiadomości e-mail z podziękowaniem po zakupie jest standardem. Nie oznacza to jednak, że to wystarczy.

Zamiast tego, to co powinieneś wysyłać po każdym zakupie, to kampania drip e-mail mająca na celu potwierdzenie zamówienia/subskrypcji, podziękowanie klientom, wyszczególnienie szczegółów śledzenia, a także zbieranie opinii klientów i dostarczanie rekomendacji.

A jeśli chcesz pójść o krok dalej z kampanią e-mailową po zakupie, możesz również dołączyć zaproszenie do programu częstych zakupów i wskazówki, jak najlepiej wykorzystać produkt / subskrypcję.

W ten sposób możesz zatrzymać starych klientów, okazać im uznanie, sprzedawać krzyżowo / w górę, zbierać opinie, edukować i robić więcej za pomocą jednej kampanii kroplowej.

EMAIL 1 **Temat: Dziękujemy za zakup! Cześć [Imię],

Dziękujemy za wybranie [Nazwa firmy] i za ostatni zakup!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami. Nasz zespół obsługi klienta jest zawsze dostępny, aby Ci pomóc.

\Podpis]

EMAIL 2 **_Subject: Twoje zamówienie zostało wysłane!

Imię i nazwisko,

Ciesz się - Twoje zamówienie zostało wysłane!

Oto szczegóły śledzenia przesyłki: [Wstaw szczegóły śledzenia tutaj]

[Signature]

EMAIL 3 Subject: Ynasze zamówienie zostało dostarczone!

Cześć [Imię],

Mamy nadzieję, że cieszysz się z ostatniego zakupu [Lista produktów z nazwy firmy]!

Chcielibyśmy usłyszeć Twoją opinię na temat Twoich doświadczeń - Twoja opinia jest dla nas cenna i pomoże nam ulepszyć nasze produkty i usługi dla przyszłych klientów. Poświęć kilka minut na wypełnienie naszego formularza opinii:

[Wstaw tutaj link do formularza opinii]

Dziękujemy za poświęcony czas i wybór [Nazwa firmy]!

[Podpis]

12. Odnawiająca kampania e-mail drip

Jeśli chodzi o ręczne odnawianie subskrypcji, kampanie kroplowe mogą się przydać, aby przypomnieć subskrybentowi, a tym samym zaangażować go w proces odnowienia.

Są one również świetną okazją do zwiększenia sprzedaży klientów z bezpłatnych wersji próbnych do płatnych planów lub z planów podstawowych do bardziej premium.

W przypadku automatycznych odnowień można wysyłać powiadomienia e-mail o zbliżającym się obciążeniu konta i dołączać informacje kontaktowe działu obsługi klienta, a także linki do centrum pomocy lub stron z zasobami, aby maksymalnie usprawnić obsługę klienta.

Subskrybentom, którzy zdecydują się na odnowienie subskrypcji, wyślij wiadomość e-mail z podziękowaniem, a być może także wiadomość uzupełniającą, oferującą zachętę do zaproszenia znajomych i rodziny do subskrypcji.

EMAIL 1 **Temat: Twoja subskrypcja wkrótce wygasa - uaktualnij ją teraz, aby uzyskać więcej korzyści!

Cześć \ [Imię i nazwisko],

Twoja subskrypcja Nazwa Produktu/Usługi wygaśnie w dniu [Data wygaśnięcia]. Nie pozwól, aby Twój dostęp do [Korzyści z produktu/usługi] wygasł!

Aby mieć pewność, że nadal otrzymujesz najlepszą wartość, oferujemy ekskluzywne uaktualnienie do naszych wyższych planów subskrypcji. Dzięki [Nazwa planu subskrypcji] otrzymasz jeszcze więcej [Korzyści z produktu/usługi], w tym [Dodatkowe funkcje/korzyści].

Nie przegap okazji, aby zmaksymalizować swoje doświadczenie z [Nazwa produktu/usługi]. Kliknij poniższy przycisk, aby dowiedzieć się więcej i zaktualizować subskrypcję.

[Insert Upgrade Link]

Dziękujemy za bycie cenionym subskrybentem. Z niecierpliwością czekamy na dalszą obsługę!

\Podpis]

EMAIL 2 Subject: Dziękujemy za odnowienie subskrypcji [Nazwa produktu/usługi]

Cześć [Imię],

Dziękujemy za odnowienie subskrypcji [Nazwa produktu/usługi]. Doceniamy Twoje zaufanie i nieustające wsparcie!

Jako lojalny subskrybent będziesz nadal korzystać z [Korzyści z produktu/usługi]. Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi, skontaktuj się z nami.

Cenimy Twój biznes i nie możemy się doczekać, aby zapewnić Ci jak najlepsze doświadczenie [Nazwa produktu/usługi]!

\Podpis]

EMAIL 3 **_Podziel się [Nazwa produktu/usługi] z przyjaciółmi i rodziną i otrzymaj nagrodę!

Cześć [Imię],

Mamy nadzieję, że podoba Ci się subskrypcja [Nazwa produktu/usługi]. Czy wiesz, że możesz podzielić się nią ze znajomymi i rodziną i otrzymać nagrodę?

Za każdą poleconą osobę, która subskrybuje [Nazwa produktu/usługi], otrzymasz [Nagroda/korzyść]. Dodatkowo, twoi znajomi i rodzina otrzymają [rabat/darmowy okres próbny/inną korzyść], gdy się zarejestrują.

To sytuacja korzystna dla obu stron! Kliknij przycisk poniżej, aby dowiedzieć się więcej i zacząć udostępniać [Nazwa produktu/usługi] w swojej sieci.

[Wstaw link polecający]

Dziękujemy za bycie cenionym subskrybentem. Doceniamy twoje wsparcie i czekamy na nagrodę za dzielenie się [Nazwa produktu/usługi] z innymi!

\Podpis]

7 kluczowych kroków do przeprowadzenia kampanii Email Drip

Za każdą sekwencją e-mail drip kryje się szereg kroków, które należy wykonać, aby jej realizacja przebiegła sprawnie. Najczęstsze z tych kroków są następujące:

1. Określenie grupy docelowej 🎯

Wiadomości e-mail wysyłane w ramach kampanii drip będą skuteczne tylko wtedy, gdy trafią do właściwych skrzynek odbiorczych. Z tego powodu kluczowe jest określenie grupy docelowej oraz jej segmentacja.

Gdy już to zrobisz, możesz dostosować wiadomość specjalnie dla każdego segmentu i użyć odpowiednich wyzwalaczy.

A skoro już jesteśmy przy temacie wyzwalaczy, upewnij się, że znasz zarówno działania, jak i dane demograficzne, przy czym te pierwsze to rzeczy takie jak subskrypcja, zakup, pobranie itp. a te drugie to urodziny, rocznica, lokalizacja itp.

PORADA PRO Szukasz sposobów na lepsze zaangażowanie swoich klientów? The Szablon podpowiedzi ChatGPT do segmentacji odbiorców od ClickUp może pomóc w tworzeniu ukierunkowanych kampanii, które zwiększą zaangażowanie i konwersje.

Z łatwością twórz segmentowane kampanie, zbieraj spostrzeżenia i dane w celu identyfikacji typów klientów oraz generuj pomysły na treści i promocje, aby zwiększyć zaangażowanie i konwersje dzięki Chat GPT Prompts for Audience Segmentation by ClickUp

2. Wyznacz jasne cele 🏁

Wyznaczanie celów jest ważne nie tylko ze względu na poczucie kierunku, ale także ze względu na możliwość dotarcia do właściwego segmentu z odpowiednim przekazem i śledzenia wyników w późniejszym czasie.

Jeśli chodzi o e-mailowe kampanie kroplowe, cele te mogą być dowolne, od powitania i edukacji po promocję, sprzedaż itp.

PRO WSKAZÓWKA Pozostań na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów dzięki jasnym harmonogramom, mierzalnym celom i automatycznemu śledzeniu postępów za pomocą ClickUp Goals .

3. Wybierz platformę, która ułatwia automatyzację marketingu 🦾

Ponieważ wiadomości e-mail w ramach kampanii drip są zasadniczo zautomatyzowane, będziesz potrzebować platformy, która ułatwi ich tworzenie. ClickUp jest popularnym narzędziem typu "wszystko w jednym oprogramowanie do zarządzania projektami z zaawansowanymi funkcjami, które mogą zająć się rutynowymi zadaniami, a tym samym zwiększyć produktywność.

W ClickUp możesz wysyłać i odbierać wiadomości e-mail z ClickUp w oparciu o pola niestandardowe, zgłoszenia lub zdarzenia zadań. W ten sposób nie będzie wymagane ręczne wprowadzanie danych przez Ciebie lub członków Twojego zespołu, co pozwoli Ci skupić się na nierutynowych zadaniach.

Wysyłaj i odbieraj wiadomości e-mail w ClickUp, aby usprawnić zarządzanie pocztą e-mail

PORADA PRO Zintegruj dowolne konto e-mail z Gmail, Outlook, Office 365 lub IMAP, aby usprawnić komunikację e-mail - uzyskaj dostęp do wszystkich wiadomości e-mail i zarządzaj nimi w jednym miejscu.

4. Tworzenie treści wiadomości e-mail 📝

Przejdźmy teraz do głównej części: treści. Podczas tworzenia wiadomości e-mail należy starannie wybrać kopię, temat, obrazy, linki, a także wszystkie inne elementy, z których składa się wiadomość. Wszystko to musi być trafne, angażujące, atrakcyjne i przekonać odbiorców do podjęcia pożądanych działań.

Co więcej, ponieważ każdy z segmentów odbiorców jest inny, konieczne będzie stworzenie różnych treści wiadomości e-mail lub przynajmniej odmian tej samej treści.

PORADA PRO Szukasz sposobów na maksymalne wykorzystanie swoich kampanii e-mail marketingowych? The Podpowiedzi ChatGPT dla email marketingu od ClickUp może pomóc w burzy mózgów pomysłów na skuteczne tematy i treści oraz w tworzeniu angażujących i skutecznych wiadomości e-mail.

5. Połącz ClickUp z aplikacją do automatyzacji przepływu pracy 🧩

Wysyłaj wiadomości e-mail bezpośrednio z ClickUp lub zintegruj ClickUp z aplikacjami do automatyzacji przepływu pracy, aby obsługiwać bardziej złożone kampanie e-mail typu drip.

Zbuduj zautomatyzowany i płynny przepływ pracy, łącząc ClickUp z platformą marketingu e-mailowego, taką jak Drip, za pomocą aplikacji do automatyzacji przepływu pracy, takiej jak Utwórz i Zapier .

6. Przetestuj swoją kampanię e-mail 🧑🏻‍🔬

Ostatnim krokiem, który należy wykonać przed uruchomieniem kampanii e-mailowej, jest przetestowanie jej, aby upewnić się, że wszystko wygląda i działa dobrze, a e-maile dobrze dostosowują się do różnych rozmiarów ekranu.

Świetne rozwiązanie do testowania wiadomości e-mail jest oferowane przez Mailtrap platforma dostarczania poczty elektronicznej, która zaspokaja wszystkie potrzeby związane z pocztą elektroniczną w jednym miejscu.

Mailtrap Email Testing jest przeznaczony do bezpiecznego sprawdzania i debugowania wiadomości e-mail w środowiskach testowych, deweloperskich i QA i nie wiąże się z ryzykiem spamowania odbiorców wiadomościami testowymi.

W ramach rozwiązania do testowania dostępny jest szereg funkcji, w tym podgląd wiadomości e-mail, analiza szablonów wiadomości e-mail HTML / CSS, sprawdzanie wyników spamu, raportowanie czarnych list i wiele innych, które pomogą Ci upewnić się, że Twoje wiadomości e-mail wyglądają zgodnie z planem i nie zostaną oznaczone jako spam.

Jakie są więc kroki, aby rozpocząć inspekcję i debugowanie za pomocą Mailtrap Email Testing?

Po pierwsze, utwórz plik Mailtrap i znajdź dedykowany adres e-mail wirtualnej skrzynki odbiorczej Email Testing, na który chcesz wysłać testową wiadomość e-mail.

Testuj swoje kampanie e-mail za pomocą Mailtrap

Następnie wyślij testową wiadomość e-mail z platformy automatyzacji marketingu e-mailowego z wyżej wymienionym adresem e-mail jako odbiorcą.

Na koniec znajdź testową wiadomość e-mail w wirtualnej skrzynce odbiorczej i zacznij wykonywać wszelkie niezbędne kontrole.

Sprawdź i skontroluj swoje e-maile za pomocą Mailtrap przed wysłaniem ich do klientów

7. Śledź i analizuj wyniki 📈

Twoja kampania e-mail drip została uruchomiona, a teraz nadszedł czas na odpoczynek, prawda? Cóż, nie do końca!

Aby wiedzieć, czy cały wysiłek włożony w kampanię był tego wart, musisz porównać jej wyniki z wyznaczonymi celami.

Wydajność tę mierzy się, patrząc na wskaźniki, takie jak współczynniki otwarć, współczynniki klikalności, a także współczynniki konwersji. A jeśli są one na niezadowalającym poziomie, nadszedł czas, aby zastanowić się, jakie elementy wiadomości e-mail należy poprawić, a może także przyjrzeć się segmentom odbiorców, aby sprawdzić, czy wymagają one przeróbek.

Personalizuj komunikację, pielęgnuj leady i oszczędzaj zasoby dzięki szablonom kampanii Drip

Teraz, gdy jesteś już naładowany świeżą wiedzą na temat przykładów i szablonów e-mailowych kampanii drip, nadszedł czas, aby popracować nad swoimi strategia marketingu e-mailowego i stworzyć własną kampanię.

Skorzystaj z powyższych szablonów e-maili kroplujących, aby szybciej zacząć, i użyj ClickUp, aby wyeliminować stres związany z kampaniami e-mailowymi zarządzanie kampaniami marketingowymi . Jest zbudowany z setek zaawansowanych i konfigurowalnych funkcji, które pomagają planować, śledzić, zarządzać i monitorować pracę, usprawniając współpracę zespołową, zarządzać zasobami marketingowymi efektywnie i usprawnić wszystkie procesy e-mail marketingu.

I oczywiście nie zapomnij przeprowadzić testów za pomocą Mailtrap, aby upewnić się, że żadne mniejsze lub większe błędy w treści lub łączach nie zostały nierozwiązane i że Twoje e-maile kroplowe wyglądają imponująco, od tematów po treść, niezależnie od urządzenia lub klienta poczty e-mail, na którym są przeglądane. ---

Guest Writer:

Dzenana Kajtaz jest Technical Content Writerem w Mailtrap z wieloletnim doświadczeniem jako pisarz, redaktor i content marketer. Specjalizuje się w tematach związanych z technologią, ale uwielbia tworzyć zabawne i angażujące treści również dla innych nisz