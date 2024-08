Sprawdziliśmy najlepsze narzędzia do testowania poczty e-mail w 2024 roku

Ostatnie badania pokazują, że można zaobserwować zwrot w wysokości prawie 36 USD za każdego dolara wydanego na kampanię e-mail marketingową. Chociaż liczba ta stanowi niesamowitą szansę, jest daleka od tego, co zapewnia większość kampanii e-mail marketingowych.

W tym miejscu z pomocą przychodzą narzędzia do testowania wiadomości e-mail. Narzędzia te mogą zmniejszyć lukę i przybliżyć Cię do osiągnięcia pożądanego ROI. Za pomocą narzędzia do testowania poczty e-mail można tworzyć kampanie e-mailowe, które działają dobrze, wyglądają świetnie i omijają uciążliwe filtry antyspamowe.

Najpopularniejsze obecnie narzędzia do testowania wiadomości e-mail oferują szereg korzyści. Pomagają one nie tylko zarządzać skrzynką odbiorczą ale także tworzyć atrakcyjne treści, testować tematy i projektować wiadomości e-mail, które się wyróżniają. Mogą również pomóc w znalezieniu idealnego szablony newsletterów .

W tym poście dokonamy przeglądu 10 najlepszych narzędzi do testowania wiadomości e-mail dostępnych w 2024. Zanurzmy się.

Czego należy szukać w narzędziach do testowania poczty e-mail?

Podczas oceny narzędzi do testowania poczty e-mail, oto kilka kluczowych funkcji, na które należy zwrócić uwagę:

Kompatybilność i renderowanie: Wybierz narzędzie do testowania poczty e-mail, które pokazuje, jak twoja wiadomość będzie wyglądać na różnych klientach i urządzeniach. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ wiadomości e-mail od popularnych dostawców usług poczty e-mail, takich jak Gmail, Outlook lub urządzenia mobilne, mogą wyglądać inaczej na różnych klientach poczty e-mail

Wybierz narzędzie do testowania poczty e-mail, które pokazuje, jak twoja wiadomość będzie wyglądać na różnych klientach i urządzeniach. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ wiadomości e-mail od popularnych dostawców usług poczty e-mail, takich jak Gmail, Outlook lub urządzenia mobilne, mogą wyglądać inaczej na różnych klientach poczty e-mail Testowanie spamu: Upewnij się, że Twoje wiadomości e-mail docierają do zamierzonych odbiorców i nie są oznaczane jako spam. Dlatego też wybrane narzędzie powinno być w stanie ocenić temat wiadomości, treść e-maila i reputację nadawcy, aby zapewnić wysoki wskaźnik dostarczalności

Upewnij się, że Twoje wiadomości e-mail docierają do zamierzonych odbiorców i nie są oznaczane jako spam. Dlatego też wybrane narzędzie powinno być w stanie ocenić temat wiadomości, treść e-maila i reputację nadawcy, aby zapewnić wysoki wskaźnik dostarczalności Weryfikacja linków i obrazów: Wybierz narzędzie, które identyfikuje niedziałające linki i problemy z obrazami, aby zapewnić bezproblemową weryfikację linków i obrazów zarządzanie skrzynką odbiorczą . Jeśli oferują one również wgląd w skrzynkę odbiorczą i podgląd wiadomości e-mail, to jeszcze lepiej

Wybierz narzędzie, które identyfikuje niedziałające linki i problemy z obrazami, aby zapewnić bezproblemową weryfikację linków i obrazów zarządzanie skrzynką odbiorczą . Jeśli oferują one również wgląd w skrzynkę odbiorczą i podgląd wiadomości e-mail, to jeszcze lepiej Analiza czasu ładowania: Upewnij się, że narzędzie do testowania wiadomości e-mail analizuje elementy wpływające na czas ładowania, takie jak rozmiar obrazu i zewnętrzne skrypty. Pomaga to zmniejszyć współczynnik porzuceń - krytyczny czynnik dla tych, którzy zarządzają zaproszenia na spotkania i innymi wrażliwymi na czas wiadomościami e-mail

Upewnij się, że narzędzie do testowania wiadomości e-mail analizuje elementy wpływające na czas ładowania, takie jak rozmiar obrazu i zewnętrzne skrypty. Pomaga to zmniejszyć współczynnik porzuceń - krytyczny czynnik dla tych, którzy zarządzają zaproszenia na spotkania i innymi wrażliwymi na czas wiadomościami e-mail Interfejs użytkownika i łatwość obsługi: Narzędzie do testowania, które jest łatwe w nawigacji i obsłudze, nawet dla tych, którzy nie są technicznie nastawieni, może poprawić produktywność poczty e-mail

Narzędzie do testowania, które jest łatwe w nawigacji i obsłudze, nawet dla tych, którzy nie są technicznie nastawieni, może poprawić produktywność poczty e-mail Możliwości integracji: Powinieneś również rozważyć, jak dobrze narzędzie integruje się z twoją obecną platformą e-mail marketingu i innymi narzędziami. Płynna integracja może jeszcze bardziej usprawnić przepływ pracy

Powinieneś również rozważyć, jak dobrze narzędzie integruje się z twoją obecną platformą e-mail marketingu i innymi narzędziami. Płynna integracja może jeszcze bardziej usprawnić przepływ pracy Wsparcie klienta: Szukaj narzędzi oferujących solidne wsparcie klienta, w tym samouczki, obsługę klienta, wsparcie na czacie i pomoc w rozwiązywaniu problemów. Dobre wsparcie jest nieocenione, zwłaszcza gdy mamy do czynienia ze złożonymi problemami zarządzanie pocztą e-mail kwestie

Szukaj narzędzi oferujących solidne wsparcie klienta, w tym samouczki, obsługę klienta, wsparcie na czacie i pomoc w rozwiązywaniu problemów. Dobre wsparcie jest nieocenione, zwłaszcza gdy mamy do czynienia ze złożonymi problemami zarządzanie pocztą e-mail kwestie Funkcje informacji zwrotnej i współpracy: Wybierz narzędzie, które pozwala użytkownikom współpracować przy takich czynnościach jak udostępnianie testów i zbieranie informacji zwrotnych. Jest to szczególnie ważne, jeśli pracujesz w zespole

Wybierz narzędzie, które uwzględnia wszystkie lub przynajmniej większość powyższych czynników, a będziesz na dobrej drodze do tworzenia wysoce skutecznych kampanii e-mailowych.

10 najlepszych narzędzi do testowania wiadomości e-mail w 2024 roku

Konkurencja wśród oprogramowania do testowania wiadomości e-mail będzie zacięta w 2024 roku. Niemniej jednak, odkryliśmy 10 najlepszych narzędzi do testowania wiadomości e-mail dostępnych obecnie na rynku.

1. Litmus

przez Litmus Litmus oferuje przyjazne dla użytkownika oprogramowanie do e-mail marketingu z potężnymi funkcjami testowania. Pomaga wyświetlić podgląd tego, jak wiadomości e-mail pojawiają się w skrzynce odbiorczej odbiorcy w 90 aplikacjach i urządzeniach, dzięki czemu można zidentyfikować i naprawić wszelkie niespójności w wyświetlaniu. Zapewnia również wskazówki dotyczące wysyłania bezbłędnych wiadomości e-mail.

Litmus upraszcza również zapewnienie jakości poprzez automatyczne sprawdzanie linków, obrazów i kluczowych elementów w celu uzyskania niemal bezbłędnej prezentacji.

Co więcej, Litmus sprawdza dostępność treści, zapewniając nawigację dla wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych.

Najlepsze cechy Litmus

Podgląd wiadomości e-mail na różnych platformach i urządzeniach

Automatyzacja kontroli jakości linków i obrazów

Zapewnienie dostępności treści wiadomości e-mail

Przeprowadzanie zaawansowanych testów antyspamowych w celu poprawy dostarczalności wiadomości e-mail

Płynna integracja z innymi narzędziami marketingowymi

Ograniczenia Litmus

Aplikacja może być niezgrabna w przeglądarce Chrome

Dostępne są tylko płatne plany

Cennik Litmus

Litmus Basic: $99/miesiąc za użytkownika

$99/miesiąc za użytkownika Litmus Plus : $199/miesiąc za 5 użytkowników

: $199/miesiąc za 5 użytkowników Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Litmus

G2: 4.6/5 (380+ recenzji)

4.6/5 (380+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 30 recenzji)

2. Mail-Tester

przez Mail-Tester Mail-Tester to darmowe narzędzie do testowania dostarczalności wiadomości e-mail. Aby skorzystać z tego narzędzia do podglądu wiadomości e-mail, wystarczy wysłać je na wskazany adres podany przez Mail-Tester. Narzędzie następnie skanuje różne aspekty wiadomości e-mail, w tym treść wiadomości, serwer pocztowy i adres IP wysyłającego, aby ocenić jej wynik spamu.

Po zakończeniu analizy otrzymujesz szczegółowy raport podkreślający obszary odpowiedniej konfiguracji i sugerujący ulepszenia tam, gdzie są one potrzebne. To przyjazne dla użytkownika narzędzie skutecznie poprawia dostarczanie wiadomości e-mail do skrzynek odbiorczych użytkowników, zmniejszając w ten sposób ryzyko oznaczenia ich jako spam lub przeniesienia do folderu śmieci.

Dodatkowo, Mail-Tester jest przydatny do weryfikacji statusu rekordów SPF (Sender Policy Framework) i DKIM (Domain Keys Identified Email), przeprowadzania testów serwera pocztowego i adresu IP oraz identyfikowania wszelkich treści związanych ze spamem, które mogą negatywnie wpływać na dostarczanie wiadomości e-mail.

Mail-Tester najlepsze cechy

Testowanie rekordów SPF i DKIM w celu optymalnego uwierzytelniania poczty e-mail

Weryfikacja integralności adresu IP i zapewnienie bezpiecznej komunikacji e-mail

Przeprowadzanie dokładnych testów na serwerze pocztowym w celu optymalizacji jego wydajności

Otrzymywanie szczegółowych raportów konfiguracyjnych w celu identyfikacji i wdrożenia ulepszeń

Bezproblemowa współpraca ze SpamAssassin w celu poprawy wykrywania spamu i zapobiegania mu w wiadomościach e-mail przy użyciu funkcji Mail-Tester

Ograniczenia Mail-Tester

Użytkownicy mogą wykonać tylko 3 testy za darmo w ciągu 24 godzin

Cennik Mail-Tester

50 €: 500 testów

500 testów 80 €: 1,000 testów

1,000 testów 250 €: 5,000 testów

5,000 testów 700 €: 20 000 testów

20 000 testów 2 500 €: 100 000 testów

100 000 testów 20 000 €: 5000 testów

5000 testów 200 €: 1 000 000 testów

Mail-Tester's ratings and reviews

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Wormly

przez Wormly Wormly oferuje proste podejście do testowania poczty elektronicznej. Jej platforma do testowania poczty e-mail koncentruje się na monitorowaniu czasu pracy i śledzeniu wskaźników w celu ograniczenia przestojów, a tym samym zwiększenia potencjału przychodów.

Zapewnia monitorowanie w wysokiej rozdzielczości w odstępach 5-sekundowych, aby szybko wykrywać problemy. Co więcej, zaawansowane wskaźniki narzędzia dla usług takich jak Nginx, Apache, PHP-APC i Postfix są popularne wśród użytkowników.

Wormly zapewnia szybkie powiadomienia o awariach za pośrednictwem różnych kanałów, w tym SMS i Slack, dzięki czemu można szybko reagować na problemy.

Podczas przeprowadzania testów dostarczalności poczty e-mail, to narzędzie do testowania poczty e-mail upraszcza proces, prosząc o wprowadzenie podstawowych danych, takich jak nazwa hosta lub adres IP dostawcy usług poczty e-mail, adres e-mail i port TCP w celu zainicjowania testów. To proste podejście pomaga z łatwością monitorować i utrzymywać infrastrukturę poczty e-mail.

Najlepsze cechy Wormly

Monitorowanie różnych protokołów, w tym HTTPS, IPv6, SMTP, POP3, IMAP, FTP i innych w celu uzyskania kompleksowego pokrycia

Natychmiastowe powiadomienia o awariach przez SMS, Slack, Telegram, połączenia głosowe itp.

Tworzenie wielu kont użytkowników dla całego zespołu

Zapobieganie kaskadowym alertom i utrzymywanie dokładnych alertów dzięki zależności od hosta

Generowanie szczegółowych raportów czasu pracy z metrykami SLA do śledzenia wydajności

Ograniczenia Wormly

Może mieć limity zasobów w planach niższego poziomu

Wymaga większej wiedzy technicznej do konfiguracji i dostosowywania, co może być przeszkodą dla mniej obeznanych z technologią użytkowników

Ceny Wormly

Startup : 44 USD/miesiąc za użytkownika

: 44 USD/miesiąc za użytkownika Agencja : $107/miesiąc za 3 użytkowników

: $107/miesiąc za 3 użytkowników DevOps : $221/miesiąc za 10 użytkowników

: $221/miesiąc za 10 użytkowników Enterprise: 562 USD/miesiąc za 50 użytkowników

Oceny i recenzje Wormly

NA

4. Email on Acid

przez E-mail na Acid Email on Acid jest również praktycznym narzędziem do testowania i udoskonalania e-maili marketingowych. Umożliwia podgląd wiadomości e-mail i identyfikację elementów prowadzących do filtrów antyspamowych.

Przyjazna dla użytkownika platforma zawiera kilka intuicyjnych funkcji, które można wykorzystać do doskonalenia wiadomości e-mail. Możesz więc udostępniać swoje testowe wiadomości e-mail innym osobom, zbierać zatwierdzenia i komentarze w jednym miejscu, dzięki czemu testowanie wiadomości e-mail staje się procesem opartym na współpracy.

Co więcej, Email on Acid wykracza poza zwykłe sprawdzanie treści wiadomości e-mail. Zawiera funkcje sprawdzania, czy twoja domena znajduje się na listach blokowanych, dzięki czemu możesz upewnić się, że twoje e-maile nie wylądują w folderze spamu.

Ponadto to narzędzie do testowania wiadomości e-mail oferuje przydatne analizy, takie jak czasy odczytu, mapy cieplne zaangażowania, urządzenia odbiorców itp. Platforma pomaga również sprawdzić wizualną prezentację wiadomości e-mail na różnych urządzeniach i platformach. Dzięki temu wiadomości e-mail będą wyglądać zgodnie z zamierzeniami, niezależnie od tego, gdzie zostaną otwarte.

Wreszcie, Email on Acid upraszcza przepływy pracy kampanii e-mailowych dzięki funkcjom takim jak wstępne sprawdzanie kampanii, sprawdzanie poprawności adresów URL i optymalizacja obrazów, dzięki czemu można szybciej wysyłać wiadomości e-mail.

Najlepsze funkcje Email on Acid

Zapewnienie spójności wyglądu wiadomości e-mail na różnych urządzeniach i platformach

Weryfikacja adresów URL i optymalizacja obrazów dla lepszej wydajności wiadomości e-mail

Uruchamiaj niezbędne listy kontrolne, w tym walidację UTM i zgodność z ADA

Popraw dostarczalność wiadomości e-mail dzięki sprawdzaniu spamu i dostępowi do czarnych list domen

Ułatwienie weryfikacji listy e-maili pod kątem ponad 20 popularnych filtrów antyspamowych

Ograniczenia Email on Acid

Brak darmowej wersji

Renderowanie może być niespójne

Cennik Email on Acid

Podstawowy: $74/miesiąc za użytkownika

$74/miesiąc za użytkownika Premium: $134/miesiąc za 3 użytkowników

$134/miesiąc za 3 użytkowników Enterprise: ceny niestandardowe

Email z ocenami i recenzjami Acid

G2: 4.5/5 (ponad 40 recenzji)

4.5/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.4 (ponad 25 recenzji)

5. Brevo

przez Brevo Brevo, dawniej Sendinblue, to platforma marketingu e-mailowego, która integruje różne funkcje niezbędne do skutecznego zarządzania kampaniami e-mailowymi. Jednak jej podstawowymi funkcjami są tworzenie, wysyłanie i monitorowanie kampanii e-mailowych.

Interfejs użytkownika Brevo został zaprojektowany z myślą o łatwej nawigacji, z przejrzystym układem, który zapewnia dostęp do kontaktów, kampanii i konwersacji. Edytor wiadomości e-mail platformy typu "przeciągnij i upuść" dodatkowo upraszcza proces tworzenia wiadomości e-mail.

Brevo oferuje również ponad 40 responsywnych szablonów wiadomości e-mail, co ułatwia projektowanie profesjonalnie wyglądających wiadomości. Ponadto platforma umożliwia szczegółowe dostosowywanie elementów wiadomości e-mail, w tym tekstu, czcionek, kolorów i linków.

Jedną z kluczowych zalet Brevo jest dostarczalność wiadomości e-mail. W tym celu Brevo wdraża różne metody, w tym nawigację po filtrach antyspamowych i utrzymywanie reputacji nadawcy, które zapewniają, że wiadomości e-mail dotrą do głównej skrzynki odbiorczej.

Brevo obsługuje również segmentację list e-mailowych dla ukierunkowanych działań marketingowych i oferuje funkcje automatyzacji dla bardziej wydajnego zarządzania kampaniami

Najlepsze cechy Brevo

Prowadzenie wielokanałowych kampanii e-mailowych z zaawansowaną segmentacją

Wysyłanie wiadomości e-mail z wysokim wskaźnikiem dostarczalności

Szeroki zakres dostosowań i funkcji marketingu e-mailowego

Wydajna praca dzięki przyjaznemu dla użytkownika pulpitowi nawigacyjnemu i gotowym szablonom

Ograniczenia Brevo

Ograniczona integracja w porównaniu do niektórych konkurentów

Może być trudne do skonfigurowania dla niektórych użytkowników

Ceny Brevo

Darmowy na zawsze

Starter: $25/miesiąc

$25/miesiąc Biznes: $65/miesiąc

$65/miesiąc BrevoPlus: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Brevo

G2: 4.5/5 (680+ recenzji)

4.5/5 (680+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (1,920+ recenzji)

6. GlockApps

przez GlockApps GlockApps to zaawansowana platforma do testowania i analizy wiadomości e-mail, która poprawia dostarczalność wiadomości e-mail i reputację nadawcy.

Zaprojektowane specjalnie dla marketerów, specjalistów IT i menedżerów kampanii e-mailowych, narzędzie to zapewnia szczegółowy wgląd w sposób przetwarzania wiadomości e-mail przez różnych dostawców usług internetowych (ISP) i klientów poczty e-mail.

GlockApps identyfikuje potencjalne problemy z dostarczalnością poprzez symulację wysyłania wiadomości e-mail, umożliwiając użytkownikom wstępne zajęcie się nimi przed uruchomieniem kampanii na żywo. Symulacja identyfikuje wyzwalacze spamu, zapewnia ocenę spamu, a także analizuje treść wiadomości e-mail pod kątem elementów wpływających na dostarczalność.

Ponadto GlockApps monitoruje reputację nadawcy - kluczowy czynnik w dostarczalności wiadomości e-mail - i oferuje kompleksowe informacje zwrotne na temat protokołów uwierzytelniania, takich jak SPF, DKIM i DMARC.

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i solidnej analityce, GlockApps jest niezbędnym narzędziem do testowania wiadomości e-mail w celu optymalizacji kampanii e-mailowych.

Najlepsze cechy GlockApps

Ocena skuteczności wiadomości e-mail u różnych dostawców poczty e-mail

Wykrywanie i poprawianie elementów w wiadomościach e-mail, które mogą uruchamiać filtry antyspamowe

Uzyskaj wgląd w to, jak zoptymalizować treść wiadomości e-mail, aby zwiększyć współczynniki otwarć i kliknięć

Otrzymywanie powiadomień o problemach z dostarczalnością przez Slack i e-mail

Utrzymanie silnej reputacji nadawcy dla lepszej dostarczalności wiadomości e-mail w dłuższej perspektywie

Ograniczenia GlockApps

Stosunkowo wyższe ceny, które mogą stanowić barierę dla małych firm lub użytkowników indywidualnych

Niektórzy użytkownicy oczekują większej szczegółowości w umieszczaniu w skrzynce odbiorczej Gmaila

Cennik GlockApps

Darmowa na zawsze

Essential : $85/miesiąc

: $85/miesiąc Growth : $142/miesiąc

: $142/miesiąc Enterprise: $185/miesiąc

Oceny i recenzje GlockApps

G2: 4/5 (ponad 10 recenzji)

4/5 (ponad 10 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 35 recenzji)

7. Stripo

przez Stripo Stripo to dynamiczna platforma do projektowania wiadomości e-mail dostosowana do potrzeb zespołów, które chcą bez wysiłku tworzyć responsywne wiadomości e-mail, niezależnie od ich wiedzy HTML.

Jej rdzeniem jest przyjazny dla użytkownika edytor szablonów wiadomości e-mail typu "przeciągnij i upuść", uzupełniony o gotowe bloki podstawowe do tworzenia atrakcyjnych wiadomości e-mail bez kodowania. Dodatkowo, Stripo jako jeden z pierwszych wdrożył technologię AMP dla poczty elektronicznej, zwiększając jej interaktywne możliwości.

Stripo usprawnia również wysyłanie wiadomości e-mail

proces projektowania

dzięki zautomatyzowanym przepływom pracy i niestandardowym bibliotekom modułów.

Oferuje również rozbudowane opcje personalizacji, w tym niestandardowy kod HTML dla dodatkowej interaktywności. Ponadto obsługuje eksport wiadomości e-mail, śledzenie konwersji i płynną integrację z ponad 60 ESP / CRM.

Dzięki tej wszechstronności użytkownicy mogą zintegrować wiadomości e-mail z systemami automatyzacji za pomocą jednego kliknięcia.

Najlepsze cechy Stripo

Wykorzystaj edycję metodą "przeciągnij i upuść" oraz podstawowe bloki do łatwego tworzenia wiadomości e-mail bez kodowania

Wdrożenie AMP for Email dla bardziej angażujących, dynamicznych treści wiadomości e-mail

Testowanie i podgląd wiadomości e-mail na ponad 90 platformach

Osadzanie niestandardowego kodu HTML i dostęp do ponad 1000 bezpłatnych, responsywnych, gotowych do użycia szablonów dla dostosowanych wiadomości e-mail

Łączność z ponad 60 systemami ESP/CRM w celu wydajnej automatyzacji i śledzenia wiadomości e-mail

Ograniczenia Stripo

Do korzystania z wielu szablonów wymagany jest dostęp premium

Podgląd w trybie ciemnym nie jest dostępny

Cennik Stripo

Darmowy na zawsze

Podstawowy: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Premium: $45/miesiąc za 3 użytkowników

$45/miesiąc za 3 użytkowników Pro: $95/miesiąc za 10 użytkowników

Oceny i recenzje Stripo

G2: 4.8/5 (ponad 130 recenzji)

4.8/5 (ponad 130 recenzji) Capterra: 4.9/5 (ponad 70 recenzji)

8. Mailtrap

przez Mailtrap Mailtrap to zaawansowana piaskownica poczty e-mail zaprojektowana do sprawdzania i debugowania wiadomości e-mail w środowiskach przejściowych, programistycznych i kontroli jakości. Narzędzie to zapewnia, że wiadomości e-mail są sprawdzane i udoskonalane przed dotarciem do ostatecznych odbiorców.

To narzędzie do testowania wiadomości e-mail jest bezpiecznym poligonem doświadczalnym dla użytkowników, którzy mogą przeglądać wiadomości e-mail, sprawdzać ich wyniki spamu i weryfikować integralność HTML / CSS. Szczególnie korzystna jest zdolność Mailtrap do wyświetlania sposobu renderowania wiadomości e-mail w różnych klientach poczty e-mail, w tym w sieci, iOS i Android.

Wbudowując fałszywy serwer SMTP, Mailtrap tworzy bezpieczne środowisko testowe, dzięki czemu można uniknąć niezamierzonego wysyłania wiadomości e-mail do rzeczywistych klientów. Narzędzie jest również przyjazne dla automatyzacji, upraszczając proces testowania wiadomości e-mail w środowiskach przejściowych.

Co więcej, solidny interfejs API do testowania zwiększa jego funkcjonalność.

Mailtrap obsługuje automatyzację QA i oferuje integrację z popularnymi językami programowania, takimi jak Ruby, Python, PHP, Node.js i .Net. Ponadto oferuje wiele skrzynek odbiorczych dla różnych projektów i obejmuje kompleksowe zarządzanie użytkownikami oraz opcje pojedynczego logowania (SSO).

Najlepsze cechy Mailtrap

Wykorzystanie fałszywego serwera SMTP do bezpiecznego testowania poczty e-mail

Sprawdzanie i walidacja kodu HTML i CSS pod kątem spójności

Identyfikacja wiadomości e-mail, które mogą trafić do folderów spamu

Włączanie wyraźnych podglądów wiadomości e-mail w celu zapewnienia jakości przed ich wysłaniem

Integracja z Ruby, Python, PHP, Node.js, .Net i nie tylko

Ograniczenia Mailtrap

Nie jest to dobry wybór dla masowych wysyłek e-mail, ponieważ może spowolnić proces

Ceny są stosunkowo wysokie

Cennik Mailtrap

Darmowy na zawsze

Indywidualny: $14.99/miesiąc za użytkownika

$14.99/miesiąc za użytkownika Zespół: $34.99/miesiąc za 20 użytkowników

$34.99/miesiąc za 20 użytkowników Biznes: $64.99/miesiąc za 40 użytkowników

$64.99/miesiąc za 40 użytkowników Premium: $129.99/miesiąc za 80 użytkowników

$129.99/miesiąc za 80 użytkowników Enterprise: 399,99 USD/miesiąc za 999 użytkowników

Mailtrap oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 55 recenzji)

4.8/5 (ponad 55 recenzji) Capterra: 5/5 (ponad 30 recenzji)

9. Moosend

przez Moosend Moosend, wszechstronna usługa marketingu e-mailowego, oferuje różne narzędzia do tworzenia, automatyzacji, testowania i wysyłania kampanii e-mailowych.

To oprogramowanie do testowania wiadomości e-mail wyróżnia się w tworzeniu wiadomości e-mail, generowaniu leadów i zarządzaniu listami. Wyróżnia się również zaawansowanymi możliwościami testowania projektu i dostarczania. Ponadto można wyświetlać podgląd wiadomości e-mail na różnych urządzeniach i oceniać ich skuteczność w stosunku do popularnych filtrów antyspamowych.

Dzięki zintegrowanym narzędziom do testowania A/B i analizom, Moosend zapewnia kompleksowy wgląd w wydajność kampanii e-mail, dodatkowo wzmocniony przez płynną integrację z różnymi narzędziami do testowania i weryfikacji wiadomości e-mail.

Najlepsze cechy Moosend

Testowanie i przeglądanie projektów wiadomości e-mail zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i urządzeniach mobilnych

Wykorzystanie funkcji testowania spamu w treści do oceny zgodności wiadomości e-mail z popularnymi filtrami antyspamowymi

Dostęp do szczegółowych analiz i metryk w celu oceny sukcesu kampanii e-mailowych

Wdrażanie narzędzi do testowania A/B w celu optymalizacji treści i strategii e-maili

Łączenie się z różnymi narzędziami do testowania i weryfikacji wiadomości e-mail w celu zwiększenia skuteczności kampanii

Ograniczenia Moosend

Brak darmowego planu

Nieco wolniejszy interfejs użytkownika w porównaniu do innych narzędzi do testowania wiadomości e-mail

Niektórzy twierdzą, że Moosend ma ograniczone możliwości analityczne

Ceny Moosend

Bezpłatny 30-dniowy okres próbny

Pro : $9/miesiąc

: $9/miesiąc Enterprise: Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje Moosend

G2: 4.6/5 (650+ recenzji)

4.6/5 (650+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (190 recenzji)

10. SocketLabs

przez SocketLabs SocketLabs to solidny silnik dostarczania wiadomości e-mail zaprojektowany w celu usprawnienia wysyłania zarówno marketingowych, jak i transakcyjnych wiadomości e-mail.

Oferuje zaawansowaną usługę dostarczania wiadomości e-mail za pośrednictwem elastycznego interfejsu API kompatybilnego ze wszystkimi popularnymi językami programowania. SocketLabs to przyjazne dla użytkownika narzędzie do e-mail marketingu, które może zwiększyć zaangażowanie użytkowników. Wśród jego podstawowych cech są wysoka dostarczalność i niezawodna wydajność. Oprócz analizowania wiadomości e-mail i alertów w czasie rzeczywistym, narzędzie zapewnia ocenę kondycji wiadomości e-mail w ponad 30 punktach danych.

SocketLabs oferuje również solidną analitykę, umożliwiając różnym zespołom podejmowanie decyzji opartych na danych. Ponadto, dla firm, które muszą wysyłać ogromne ilości wiadomości e-mail, rozwiązania lokalne oferują idealne połączenie szybkości, możliwości dostosowania i skalowalności, zapewniając wydajne dostarczanie transakcyjnych wiadomości e-mail.

Najlepsze cechy SocketLabs

Bezpieczeństwo na poziomie korporacyjnym i uprawnienia użytkowników

Bezpieczne i skalowalne wysyłanie wiadomości e-mail za pośrednictwem elastycznego i zaawansowanego interfejsu API

Zrozumienie i optymalizacja wydajności poczty e-mail dzięki StreamScore

Dostosuj lokalne rozwiązania do skalowalnego dostarczania wiadomości e-mail o dużej objętości

Ograniczenia SocketLabs

Złożony interfejs i brak dostępu dla wielu użytkowników

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że raporty powinny być bardziej szczegółowe i pokazywać dostawy i awarie w czasie rzeczywistym

Ceny SocketLabs

Core: $39.95/miesiąc

$39.95/miesiąc Pro: $79.95/miesiąc

$79.95/miesiąc Enterprise: ceny niestandardowe

ceny niestandardowe Suite: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje SocketLabs

G2: 4.5/5 (ponad 40 recenzji)

4.5/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 10 recenzji)

Inne narzędzia do zarządzania pocztą e-mail

Podczas gdy te platformy koncentrują się na testowaniu wiadomości e-mail i skutecznym dostarczaniu, narzędzia do zarządzania pocztą e-mail, takie jak ClickUp, oferują więcej funkcji opartych na sztucznej inteligencji, aby usprawnić kreatywny przepływ pracy, poprawić współpracę i obsługiwać kampanie e-mailowe.

ClickUp

Uzyskaj kompleksowy widok, aby lepiej przewidywać i organizować codzienną pracę, przypomnienia i wydarzenia w kalendarzu dzięki ClickUp Home

ClickUp to wszechstronne, dynamiczne narzędzie do zarządzania projektami i współpracy, odpowiednie dla zespołów różnej wielkości i z różnych branż. ClickUp Workspace w unikalny sposób integruje zarządzanie pocztą elektroniczną w ramach swojej platformy, umożliwiając użytkownikom bezpośrednie wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail, eliminując w ten sposób potrzebę przełączania się między różnymi narzędziami.

Dla tych, którzy żonglują wieloma projektami - coś, do czego z pewnością mogą odnieść się projektanci e-maili i marketerzy - oznacza to mniej przełączania kontekstu, a tym samym większą produktywność.

Można również skorzystać z innowacyjnej funkcji ClickUp AI do tworzenia angażujących wiadomości e-mail, tworzenia wariantów kopii do testów A/B, tworzenia kwestionariuszy i nie tylko.

Niezależnie od tego, czy jesteś osobą fizyczną, częścią zespołu, czy całą organizacją, ClickUp można łatwo dostosować, aby uprościć strategię pracy i realizację kampanii e-mailowych.

Maksymalizacja produktywności e-mail z ClickUp

Zmierz się ze swoimi zadaniami dzięki odświeżonej skrzynce odbiorczej ClickUp - zaprojektowanej tak, aby szybko poruszać się po priorytetach i wykonywać pracę

Ale ClickUp wyróżnia się nie tylko w zarządzaniu projektami. Rozumiemy, że prowadzenie kampanii e-mailowych oznacza żonglowanie wieloma ruchomymi częściami. Tak więc, Widoki ClickUp pozwala dostosować przepływy pracy, aby efektywniej zarządzać zadaniami i zwiększyć produktywność.

Możesz wybierać spośród ponad 15 niestandardowych widoków, aby organizować i przeglądać swoją pracę w sposób, który najbardziej Ci odpowiada. Spersonalizuj każdy aspekt swojego ClickUp Workspace za pomocą Custom Fields, aby uzyskać to, czego potrzebujesz, niezależnie od tego, czy jest to kampania e-mailowa do 50 osób, czy 5000. Zarządzanie projektami e-mail w ClickUp płynnie łączy korespondencję e-mail z ogólnym zarządzaniem projektem. Dzięki płynnemu przechodzeniu między zarządzaniem wiadomościami e-mail a nadzorowaniem zadań projektowych, ClickUp jest doskonałym wyborem dla zespołów poszukujących kompleksowego rozwiązania.

Co więcej, jest to jedna z najlepszych alternatyw dla poczty e-mail który pozwala szybciej komunikować się z zespołem bez opuszczania platformy roboczej. Możesz rozpocząć czat z jedną lub kilkoma osobami, natychmiast wymieniać wiadomości, szybko udostępniać aktualizacje w czasie rzeczywistym, łączyć zasoby i konsolidować komunikację zespołu w jednym miejscu.

ClickUp najlepsze cechy

Wysyłanie wiadomości e-mail i załączników bezpośrednio z ClickUp

Odbieranie wiadomości e-mail w ClickUp, łączenie ich z zadaniami i powiadamianie lub przypisywanie członków zespołu

Automatyzacja wiadomości e-mail na podstawie określonych zdarzeń, pól i przesłanych formularzy

Promowanie współpracy i komunikacji między członkami zespołu w czasie rzeczywistym

Płynna integracja z szeroką gamą aplikacji, takich jak Google Drive, Slack, Hubspot, OneDrive, Dropbox i inne

Wykorzystaj gotową automatyzację do usprawnienia powtarzalnych zadań i utrzymania spójnych procesów

Wykorzystaj ClickUp AI do generowania bezbłędnych wiadomości e-mail, tworzenia strategii kampanii i automatyzacji odpowiedzi

Wybieraj spośród ponad 1000 konfigurowalnych szablonów produktywności odpowiednich dla różnych zespołów i scenariuszy

Ograniczenia ClickUp

Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności w nauce ze względu na liczbę dostępnych funkcji

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp Brain: AI można dodać do dowolnego obszaru roboczego za 5 USD za członka

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 6 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 6 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 000 recenzji)

Testowanie wiadomości e-mail jest najwyższym priorytetem

Poczta elektroniczna jest nadal najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o skuteczne kanały marketingowe. Ale jeśli jest źle zrobiony, jest to strata pieniędzy na marketing. Dlatego też potrzebujesz kompleksowego rozwiązania, które pomoże Twojemu zespołowi tworzyć i śledzić angażujące treści e-mail, które klienci pokochają i na które zareagują. ClickUp jest właśnie takim rozwiązaniem.

Zaniedbanie odpowiedniego oprogramowania do testowania wiadomości e-mail może prowadzić do niekorzystnych skutków, od braku kluczowych wskaźników KPI strategii marketingowej po potencjalne kwestie prawne.

Jednak narzędzie takie jak ClickUp oferuje holistyczne podejście do zarządzania wiadomościami e-mail. Wszechstronność ClickUp i wydajne funkcje zarządzania skrzynką odbiorczą pomagają zoptymalizować przepływy pracy związane z zarządzaniem pocztą e-mail w celu uzyskania maksymalnej wydajności. Zarejestruj się w ClickUp, aby skorzystać z bezpłatnego okresu próbnego dzisiaj.