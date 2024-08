Jak zwiększyć produktywność pracowników podczas powrotu do życia biurowego?

Ze światem powoli wraca do normalnego stanu po stopniowym łagodzeniu środków blokujących, uwaga wielu liderów biznesu skupia się na powrót ich pracowników do miejsca pracy.

Czy przestrzeń biurowa jest zabezpieczona przed COVID? Czy istnieją procedury zapewniające członkom personelu poczucie komfortu? Co stanie się z typowymi "przekomarzaniami" w miejscu pracy, do których pracownicy są przyzwyczajeni?

Są to pytania, które wielu pracodawców zadaje sobie w ostatnich tygodniach i miesiącach. W końcu ich kluczowym obowiązkiem jest ochrona zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników. Jeśli tego nie zrobią, wynik może być katastrofalny nie tylko pod względem zatrzymania pracowników, ale także wydajności również.

Jak więc pracodawcy mogą się przed tym zabezpieczyć, zapewniając, że poziom wydajności ich pracowników pozostanie taki sam, jeśli nie lepszy niż przed wybuchem epidemii COVID-19?

Cóż, tu właśnie wkraczamy my. Wykorzystując narzędzia do zarządzania biurem np ClickUp pomaga planować projekty, harmonogramować zadania i zarządzać zasobami w scentralizowanym obszarze roboczym, w którym można komunikować się i współpracować z członkami zespołu, niezależnie od tego, czy wrócili do biura, czy są teraz pracują zdalnie .

Dołącz do nas, aby zapoznać się z kilkoma skutecznymi sposobami dla pracodawców na zwiększenie wydajności pracowników podczas powrotu do życia biurowego po COVID.

Przeprojektuj swoje miejsce pracy

Po wprowadzeniu środków dystansu społecznego o długości 2 metrów (6 stóp) można śmiało powiedzieć, że miejsce pracy będzie wyglądać zupełnie inaczej po powrocie pracowników.

Pracodawcy będą teraz musieli zapewnić, że miejsce pracy jest tak bezpieczne, jak to tylko możliwe, czy to poprzez kamerę termowizyjną na wejściu pracowników do pracy, biurka znajdujące się w bezpiecznej odległości od siebie lub organizowanie przerw na lunch w pojedynkę.

ale dlaczego mieliby na tym poprzestać?

Wielu pracowników lubi być w stanie skoncentrować się podczas pracy, z dala od wszelkich rozpraszaczy, które mogą napotkać na zewnątrz lub w domu.

Pracodawcy powinni rozważyć wdrożenie strategii związanych z tym pomysłem, jeśli chodzi o przeprojektowanie biura. Jeden z brytyjskich producentów, Smartlouvre sugeruje wykorzystanie przeszklonych ścianek działowych MicroLouvre w celu zapewnienia prywatności w biurze, ponieważ "są one dostawcą nowego i ekscytującego wymiaru estetyki szkła o wysokiej wydajności, zaprojektowanego tak, aby zmaksymalizować zarówno wygląd, jak i funkcję".

Sprzątanie biura

Choć może się to wydawać dość oczywiste, posiadanie czystego środowiska biurowego jest łatwe hack, który może zdziałać cuda do zrobienia wydajność pracowników - teraz bardziej niż kiedykolwiek.

Ponieważ niedawno byliśmy w środku globalnej pandemii, poczucie higieny i zdrowia osobistego każdego z nas wzrosło wykładniczo.

Pracownicy będą teraz bardziej świadomi środowiska, w którym muszą pracować - im bardziej jest ono brudne, tym mniej komfortowo będą się czuć, a w wyniku tego będą pracować z mniejszą wydajnością.

Od drukarki po telefon, od myszki po klawiaturę, od chłodziarki po czajnik, istnieją liczne punkty zapalne w całym biurze więc pracodawcy muszą utrzymywać je w czystości.

Ponadto środek do dezynfekcji rąk i antybakteryjny żel do rąk powinny być dostępne przez cały czas, aby zwalczać rozprzestrzenianie się chorób, niezależnie od tego, czy jest to koronawirus, czy nie.

Komunikuj się ze swoim Teamsem

Po wielu miesiącach samoizolacji pracownicy słusznie będą chcieli wiedzieć, co dzieje się z Businessem podczas lockdownu.

Ponieważ pandemia pojawiła się tak nagle, wiele organizacji zostało zaskoczonych i nie wiedziało, co się dzieje zmuszonych do ciągłej zmiany swojej strategii aby utrzymać się na powierzchni.

Nie wspominając już o przytłaczającym efekcie programu zwolnień grupowych. Wielu pracowników, którzy zostali zwolnieni podczas blokady, prawdopodobnie poczuje się teraz poza pętlą, szukając uspokojenia i wyjaśnienia, jakie są teraz cele Business po COVID-19.

Pracodawcy muszą przekazać te informacje swoim pracownikom. Nikt - czy to pracodawca, czy pracownik - nie lubi być pozostawiony w niewiedzy. Tylko dzięki współpracy jako zespół można oczekiwać, że pracownicy będą chcieli pracować z wydajnością dla firmy.

Co więcej, niektóre firmy nie będą miały ostatnio innego wyboru, jak tylko przemyśleć swoje podejście do pracy, zarówno pod względem oferowanych usług, jak i sposobu prowadzenia wewnętrznych procesów. Dlatego ważne jest, aby zastanowić się, jak pracownicy zareagują na te zmiany.

Załóżmy na przykład, że dana firma zdecydowała się przyjąć Oprogramowanie ClickUp zapewniające wydajność "wszystko w jednym podczas blokady, aby usprawnić wszystkie procesy i wyeliminować potrzebę korzystania z wielu aplikacji. Jeśli chodzi o powrót do biura, pracownicy tej firmy będą teraz potrzebować czasu, aby przyspieszyć pracę z nowym oprogramowaniem, co będzie możliwe tylko wtedy, gdy istnieje skuteczny kanał komunikacji.

Bądź przejrzysty

Pozostając w temacie skuteczna komunikacja liderzy biznesu będą musieli być całkowicie otwarci i transparentni wobec swoich pracowników.

W końcu pracownicy nie są głupi. Rozpoznają jak próbuje okres który przyniosła ze sobą pandemia koronawirusa i niepewność gospodarcza, która ma nastąpić w nadchodzących miesiącach i latach.

W związku z tym mają oni prawo znać najdrobniejsze szczegóły dotyczące tego, jak wpłynęło to na ich miejsce pracy.

Niezależnie od tego, czy jest to ogromny spadek przychodów, rentowności, klientów czy członków personelu, im bardziej uczciwy jest pracodawca wobec swoich pracowników, tym bardziej zmotywowani będą oni do cięższej pracy, aby powrócić do stanu sprzed pandemii, a nawet poza nią!

Posłuchaj

Jak już wspomniano, pracownicy mieli ostatnio trudny czas z powodu lockdownu i - czy pracodawcom się to podoba, czy nie - czasami życie osobiste musi mieć priorytet nad pracą.

Liderzy muszą dawać przykład swoim pracownikom, słuchając ich potrzeb i pozwalając im pracować w sposób, z którym czują się komfortowo.

Jeśli na przykład pracownik musi pracować z domu dwa dni w tygodniu, aby dopasować się do godzin otwarcia żłobka swojego dziecka, powinien mieć taką możliwość. Istnieje prawdopodobieństwo, że pracować ciężej i szybciej jako sposób na podziękowanie swojemu pracodawcy za wysłuchanie i umożliwienie im pracy wokół ich życia osobistego.

Podobnie, jeśli pracownik nie czuje się komfortowo przychodząc do biura, pracodawcy powinni dać mu swobodę pracy z domu lub uspokoić jego obawy, zapewniając, że przestrzeń biurowa jest tak bezpieczna, jak to tylko możliwe.

Podsumowując

Oto pięć kluczowych sposobów na zapewnienie pracownikom jak największej wydajności po powrocie do miejsca pracy.

Zasadniczo wszystko sprowadza się do zapewnienia, że czują się komfortowo. Jeśli nie czują się komfortowo i martwią się ryzykiem, jakie powrót do pracy może stanowić dla ich rodziny lub przyjaciół, nie będą mogli skupić się na wykonywanym zadaniu. Oznacza to, że w wyniku tego spadnie ich wydajność.

Wdrażając otwarte i uczciwe środki komunikacji między pracownikami, personel wkrótce poczuje się znacznie bardziej zmotywowany do jak najlepszej pracy, dzięki czemu wszystkie myśli o koronawirusie zostaną pozostawione za drzwiami biura.

Potrzebujesz pracy zdalnej? praca OS aby pomóc zespołowi osiągnąć wydajność? Utwórz darmowe konto z ClickUp już dziś!