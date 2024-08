22 triki zwiększające produktywność (+ porady i wskazówki ekspertów)

Każdy z nas to przeżył: Dzień zaczyna się dobrze, ale nagle dochodzi 17:00, a my zdążyliśmy zrobić tylko ułamek tego, co chcieliśmy.

jak?!

Rozumiem - utrzymanie wydajności nie zawsze jest łatwe, zwłaszcza gdy ciągle coś nas rozprasza, a nasza siła woli jest poddawana ciągłym próbom. 👀 🙏

Dobrze, że w dzisiejszych czasach istnieje hack na wszystko! Zapoznaj się z 22 hackami na wydajność, które pomogą Ci zrobić więcej w krótszym czasie bez poświęcania swojego czasu skupienia lub energii .

Dlaczego hacki zwiększające wydajność są ważne?

Wydajność oznacza po prostu, jak skutecznie przekształcasz swoje wkłady w wyniki. 🤝 Wydajność pomaga zmierzyć, jak efektywnie można produkować dane wyjściowe (takich jak produkt lub usługa) z wielu nakładów (takich jak pieniądze, czas lub praca).

Nie chodzi tylko o zrobienie większej ilości pracy; chodzi o wydobycie więcej z naszego czasu. Chodzi o osiągnięcie naszych celów i zrobienie tego, co musimy zrobić, bez marnowania czasu na rzeczy, które nie mają znaczenia - czego wszyscy jesteśmy czasami winni.

Przyjrzyj się niektórym z najczęstszych zabójców wydajności - czy któryś z nich odnosi się do ciebie?

Zbyt wielenarzędzi zwiększających wydajnośćlub ich niewystarczająca ilość

Brak granic

Słaba samokontrola

Słabaplanowanie wydajności i zarządzanie czasem

Dług snu

Rozproszenie uwagi

Wypalenie

Zoom przygnębienia

Zachowanie wydajności może być trudne, gdy rozpraszacze nieustannie ciągną nas w różnych kierunkach. Pomiędzy sprawdzaniem naszych telefonów, e-maili, kont w mediach społecznościowych i niekończącą się listą "rzeczy do zrobienia", łatwo jest stracić koncentrację na tym, co ważne.

Więc chociaż nie zawsze możemy mieć pełną kontrolę nad naszymi dniami pracy, możemy zacząć ustanawiając inteligentne nawyki związane z pracą w połączeniu ze skutecznymi hackami na wydajność, aby nie dać się wykoleić z zrobienia naszych ważnych i pilnych zadań i osiągnięcia naszych celów!

22 Najlepsze hacki na wydajność w 2024 roku Gotowe do zrobienia rzeczy w dzisiejszych czasach wydaje się być wyścigiem maratońskim pod górę - spala się powoli i wymaga ogromnego wysiłku ze względu na wszystkie rozproszenia, niekończące się (tak się wydaje) spotkania Zoom, zwiększoną liczbę przychodzących e-maili i tak dalej.

Jeśli możesz się do tego odnieść, to nadszedł czas, aby zapoznać się z tymi hackami na wydajność, które pomogą Ci zapanować nad sytuacją i zwiększyć wydajność bateria!

Nastawienie na wydajność

Znasz to uczucie, kiedy jesteś w strefie? Kiedy jesteś tak skupiony na tym, co robisz, że czas wydaje się lecieć i zanim się zorientujesz, wiele osiągnąłeś? To jest cel, do którego tutaj dążymy. 🎯

Problem polega na tym, że niektórym z nas trudno jest skoncentrować się i wykonać każde zadanie. Może to być szczególnie trudne, gdy jest milion rzeczy do zrobienia na raz i zbliżają się terminy.

Oto kilka wskazówek, jak zhakować swój sposób myślenia, aby zmaksymalizować swoją moc mózgu i skutecznie zrobić to, co do zrobienia!

1. Poświęć godziny na pracę z mocą i bądź obecny

Bloker: Czy masz problemy z utrzymaniem kreatywności i skupienia na zadaniach o wysokim priorytecie?

✅ Rozwiązanie:

Grupuj zadania wymagające dużej i małej koncentracji

Unikaj wielozadaniowości, aby zoptymalizować moc mózgu, uwagę i skupienie

Włącz tryb Nie przeszkadzać lub Tryb skupienia na telefonie i laptopie, aby wstrzymać powiadomienia

Śledźnajlepsze praktyki organizacji poczty e-mail jak metoda OHIO lub ustawienie konkretnych godzin każdego dnia na sprawdzenie e-maila, aby nie rozpraszał cię przez cały dzień

2. Medytacja i dobry sen

❌ Blocker: Czujesz, że myśli plączą Ci się w głowie lub nie jesteś w stanie myśleć jasno (lub w ogóle 😅)?

Rozwiązanie:

Wyczyść głowę przed wejściem w tryb pracy

Wygospodarowanie czasu dla siebie przed rozpoczęciem dnia pracy (autorefleksja/czas dla siebie, aby się skupić)

Wysypiaj się i dostosuj do swojego rytmu dobowego

3. Od czasu do czasu zmieniaj otoczenie

❌ Blocker: Czy masz trudności z koncentracją na wykonywanym zadaniu lub do zrobienia zadania, które najmniej lubisz?

Rozwiązanie:

Wyjście na zewnątrz, inny obszar roboczy itp.

Pierwszym krokiem do osiągnięcia pełnej wydajności jest znalezienie się we właściwej przestrzeni - wypróbuj te sposoby, by zacząć działać. Rozumiem, że dla innych, znalezienie się w odpowiedniej przestrzeni może być wyzwaniem, zwłaszcza gdy masz Objawy ADHD (do zrobienia).

Jeśli to do ciebie pasuje, sprawdź to wskazówki, które pomogą Ci zoptymalizować ClickUp i sprawić, by pracował dla Ciebie!

Hacki na wydajność fizyczną

Znasz to stare powiedzenie: "ruszaj się albo spadaj"? Cóż, jeśli chodzi o moc mózgu, to faktycznie prawda! Najnowsze badania wykazały, że siedzenie przez długi okres czasu może w rzeczywistości prowadzić do spadku wydajności poznawczej, ponieważ to, co robimy z naszym ciałem, ma bezpośredni wpływ na to, jak dobrze funkcjonuje nasz mózg.

Jeśli więc jesteś jak większość z nas, którzy pracują w biurze, prawdopodobnie zauważyłeś, że siedzisz przy biurku przez długie okresy czasu bez ruchu poza palcami piszącymi na klawiaturze i ręką sięgającą po czwartą filiżankę kawy, to nadszedł czas, aby ustanowić nowy nawyk i wprowadzić przerwy na ruch!

Musisz wstać i poruszać swoim ciałem, jeśli chcesz zoptymalizować swoją moc mózgu. W końcu mózg pragnie ruchu, ponieważ jest to jeden ze sposobów, w jaki otrzymuje tlen i promuje produkcję komórek mózgowych dla lepszej wydajności poznawczej, czyli wydajności i efektywności.

*📌 TL;DR: Jeśli chcesz być najbardziej wydajny, musisz poruszać swoim ciałem 💃

Oto hacki ruchowe, które pozwolą umysłowi i ciału pracować w zgodzie do zrobienia czegoś:

4. Ćwicz z samego rana

❌ Blocker: Brakuje Ci motywacji i energii do rozpoczęcia dnia pracy?

Rozwiązanie:

Poruszaj swoim ciałem rano przed pracą, aby zwiększyć aktywność mózgu, przygotować się na stres psychiczny i złożone sytuacje przez resztę dnia oraz zwiększyć zapamiętywanie nowych informacji

Dla tych, którzy nie są porannymi ludźmi, wygospodaruj czas na trening w środku dnia, aby zatankować mózg na popołudnie

5. Zrób sobie krótką przerwę na ruch

Bloker: Brakuje ci entuzjazmu i siły woli, by zakończyć nieekscytujące zadania?

Rozwiązanie:

Wyjdź na szybki spacer na zewnątrz, zrób sobie przerwę na rozciąganie (lub szybki taniec przy biurku?) 👀

6. Korzystanie z biurka stojącego

❌ Blocker: Czujesz się zmęczony psychicznie z powodu nadmiernego siedzenia?

Rozwiązanie:

Spróbuj użyć biurka biurowego z regulacją wysokości, aby przerwać długie okresy siedzenia i przypomnieć sobie o poruszaniu nogami w celu lepszego krążenia krwi i tlenu, które zasilają nasz mózg!

Wraz ze wzrostem obowiązków zawodowych często zapominamy o ustawieniu naszego ciała w sposób zapewniający optymalną wydajność i efektywność pracy. Ćwiczenia to skuteczna metoda na zwiększenie funkcji poznawczych i włączenie trybu wydajności poprzez poruszanie ciałem.

Organizacja Wydajność Hacki

Jak często zdarzyło ci się zacząć nad czymś pracować, a potem odrywać się od pracy z powodu bałaganu na biurku? Ile razy nie byłeś w stanie znaleźć tego, czego potrzebujesz, ponieważ twój cyfrowy obszar roboczy jest rozproszony i niezorganizowany?

Jeśli jesteś jak większość ludzi, odpowiedź brzmi: "bardzo często"

Prawda jest taka, że jeśli obszar roboczy jest zagracony i zdezorganizowany, trudno będzie się skupić i cokolwiek zrobić.

Nadszedł czas, aby zreorganizować obszar roboczy - sprawdź te triki!

Bonus:_ Narzędzia organizacyjne dla osób z ADHD & ADHD apps !

7. Użyj Matryca Eisenhowera do organizowania zadań według priorytetów

❌ Blocker: Masz problemy z ustalaniem priorytetów zadań? Spróbuj użyć matrycy Eisenhowera !

✅ Rozwiązanie:

przez ClickUp

8. Oczyść fizyczny obszar roboczy ❌ Blocker: Czy łatwo rozpraszają cię rzeczy wokół ciebie?

✅ Rozwiązanie:

Utrzymuj biurko i przestrzeń biurową wolną od bałaganu, takiego jak śmieci, różne elementy i w zasadzie wszystko, co nie ma nic wspólnego z wykonywaną pracą

9. Uporządkuj i zorganizuj swój cyfrowy obszar roboczy ❌ Blocker: Czy tracisz czas na ciągłe szukanie swoich zadań, dokumentów itp

✅ Rozwiązanie:

Twórz foldery, grupuj pliki, zadania itp. w oparciu o typ projektu i kategorie w celu szybkiego wyszukiwania

Używaj spójnej i odpowiedniej konwencji nazewnictwa dla folderów, zadań, dokumentów itp.

Rób cyfrowy audyt co tydzień i przenoś niepotrzebne pliki do kosza na śmieci 🗑

Nie można przecenić znaczenia przeprowadzania cotygodniowego audytu cyfrowego obszaru roboczego i przestrzeni biurowej; nie pozwól, aby rzeczy się piętrzyły. Organizowanie obu obszarów od czasu do czasu pomoże ci uniknąć przyszłych rozproszeń i frustracji oraz wyczyścić niepotrzebne elementy, które mogą zakłócać twój przepływ i koncentrację.

Hacki na cykl pracy i wydajność procesów

Jeśli chodzi o wydajność nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi. To, co działa dla kogoś innego, może nie działać dla ciebie i to jest w porządku!

Ustanowienie rutyny i stworzenie systemu może pomóc w osiągnięciu najbardziej wydajnego trybu pracy.

Zapoznaj się z poniższymi hackami, aby zobaczyć, co możesz zacząć wdrażać w swoim życiu zawodowym:

10. Zaplanuj kolejny dzień pracy przed snem

❌ Blocker: Czy stajesz się przytłoczony i rozgorączkowany, gdy tylko otworzysz rano laptopa?

✅ Rozwiązanie:

_A productivity hack that improved my work and reduced stress is plan my task before sleeping Przed pójściem spać notuję zadania do zrobienia następnego dnia. Więc kiedy budzę się rano, nie muszę się martwić ani szukać niczego nowego - mam już "pracę" do zrobienia _Zawsze jest jakaś nowa rzecz lub niespodzianka, która zakłóca plany i wydajność. Powinieneś ignorować aktualizacje i skupić się na swojej pracy. Wieczorem wyłapujesz wszystkie powiadomienia i odpowiednio planujesz następny dzień. W ten sposób śpisz dobrze, wiedząc, co zrobisz następnego dnia, a poranek jest przyjemny. Mając strategię opracowaną poprzedniej nocy, jej wykonanie pozostawiłeś na rano

adam Connelly_ , Inżynier oprogramowania w spacelift.io -Infrastructure as Code rozwiązanie dla inżynierów DevOps

11. Metoda zjedz żabę

Blocker: Czujesz się wyczerpany psychicznie przed południem i masz problemy z zakończeniem pozostałych zadań?

Rozwiązanie:

Metoda ta sugeruje, że najważniejsze i największe zadania powinny być zrobione z samego rana, aby zmaksymalizować moc mózgu, a jak powiedział kiedyś Mark Twain: "Zjedz żywą żabę z samego rana, a nic gorszego nie przytrafi ci się przez resztę dnia"

⭐️ Bonus: Do zrobienia dużych zadań wcześnie= ⬆Poziom dopaminy =⬆pobudzenie, skupienie, kreatywność, koncentracja i aktywacja pamięć długoterminową

12. Konsolidacja aplikacji do pracy

Blocker: Przytłacza Cię liczba aplikacji, które musisz obsługiwać każdego dnia?

Rozwiązanie:

Skróć czas przełączania się między aplikacjami i przenieś całą swoją pracę w jedno miejsce - scentralizowany hub. Możesz także skorzystać z integracji aplikacji, aby połączyć wszystkie najczęściej używane aplikacje w celu zapewnienia płynnego cyklu pracy. Dzięki temu zyskasz więcej czasu na ważną i dogłębną pracę, a Twoja wydajność wzrośnie

13. Podziel zadania na podzadania ❌ Blocker: Czujesz się przytłoczony złożonością projektu i nie wiesz od czego zacząć?

Rozwiązanie:

Oto Daria Maltseva , Head of Product w KeyUA, aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób podzadania mogą pomóc Ci wejść na ścieżkę wydajności:

Zamiast przydzielać różne zadania indywidualnie swoim pracownikom, możesz spróbować stworzyć jeden cel i podzielić podzadania pomiędzy członków zespołu._ Ta metoda ma większe szanse na lepsze wyniki, ponieważ każdy z nich ma konkretną rzecz do zrobienia, da z siebie wszystko i poświęci więcej czasu na zakończenie zadań. Dodatkowo, nie będzie czuł się jak ciężar podczas pracy zespołowej

Daria Maltseva, dyrektor ds. wydajności w KeyUA

Zarządzanie czasem - hacki na wydajność

14. Użyj Technika Pomodoro ❌ Blocker: Czy masz wrażenie, że twoja uwaga jest stale krótka lub że spędzasz zbyt wiele czasu skupiony na jednym zadaniu?

Rozwiązanie:

Pracuj w odstępach 25-minutowych, aby zmaksymalizować uwagę i skupienie

Technika Pomodoro totechnika zarządzania czasem która świetnie sprawdza się w przypadku osób, które mają trudności ze skupieniem się na jednym zadaniu na raz, prokrastynatorów i samozwańczych perfekcjonistów, którzy poświęcają zbyt dużo czasu na przeglądanie lub myślenie o zadaniu

15. Start blokowanie czasu ❌ Blocker: Czy nieustannie walczysz z czasem?

Rozwiązanie:

Jest to skuteczny sposób na zarządzanie czasem, który zmusza do blokowania czasu na określone zadania i skupiania się wyłącznie na nich zamiast na wielozadaniowości

Blokuj nienegocjowalny i nieprzerwany czas w swoim harmonogramie, aby ograniczyć rozpraszanie uwagi, unikać patrzenia na inne zadania i skupić swój umysł na swoim zadaniu"stan przepływu wydajności" ### 16. Blokowanie "czasu skupienia" w kalendarzu

❌ Blocker: Czy spotkania na Zoomie pochłaniają twój czas wydajności i pozostawiają cię z "Zoomowym przygnębieniem"?

Rozwiązanie:

Weź to od Nick Churcher od Scribe:

_Łatwo jest wpaść w niekończące się spotkania Zoom, gdy w środowiskach pracy zdalnej i hybrydowej Bariera dla zaplanowania spotkania zoom jest tak niska, że kalendarz szybko zapełnia się spotkaniami, które można łatwo przeprowadzić asynchronicznie. Częste przełączanie się między pracą zdalną, pracą indywidualną i spotkaniami może bardzo zakłócać wydajność pracy Aby temu zaradzić, zablokuj "czas skupienia" w swoim kalendarzu, aby upewnić się, że masz wystarczająco dużo czasu w ciągu dnia do zrobienia tego, czego potrzebujesz

nick Churcher, _Head of Growth at, Head of Growth at, Head of Growth at, Head of Growth at Skryba

Wskazówki dotyczące wydajności i ClickTip

17. Get a aplikacja do śledzenia celów Blocker: Masz trudności z połączeniem swoich zadań z celami lub czujesz się zablokowany, nieproduktywny i pozbawiony inspiracji z powodu braku struktury celów?

Rozwiązanie:

Ustawienie cotygodniowych celów z mierzalnymi celami pomoże ci utrzymać się na właściwym torze, dając ci ustrukturyzowane podejście

Kiedy jasno widzisz, jakie są twoje cele, będziesz w stanie odpowiednio dopasować swoje zadania i zaplanować dni pracy

*Pro Tip: Użyj Cele ClickUp aby pozostać na dobrej drodze, osiągać swoje cele w oś czasu, mierzyć postępy i nie tylko!

18. Korzystanie z szablonów zadań

Blocker: Czy twoja moc wydajności jest blokowana przez niespójne procesy i marnowanie czasu z powodu przebudowywania zadań w kółko?

Rozwiązanie:

Użyjszablony wydajności w ClickUp do tworzenia szablonów wielokrotnego użytku dla Ciebie i Twojego zespołu. Łatwe tworzenie, zapisywanie i edytowanie zadańszablony raportowania błędów, stron docelowych, wpisów na blogu i praktycznie każdego rodzaju projektu

19. Automatyzacja rutynowej pracy

Blocker: Czy powtarzalne i ręczne zadania przejmują twoje dni robocze i zajmują przestrzeń w twoim umyśle, bezczynnie?

Rozwiązanie:

Zadania ClickUp Automatyzacja do zrobienia i tworzenia spójnych procesów, dzięki czemu Ty i Twój zespół możecie poświęcić swój produktywny czas i energię na inne kreatywne i ważne zadania

20. Etykieta zadań według ważności

Blocker: Potrzebujesz przejrzystego sposobu na wyświetlenie pilnych zadań i pokazanie swojemu zespołowi, jak ważne czasowo jest każde z nich?

Rozwiązanie:

Przypisywanie flag priorytetu do każdego zadania, aby wszyscy wiedzieli, co musi zostać zrobione JAK NAJSZYBCIEJ

21. Uporządkowanie zakładek

❌ Blocker: Czy trzymasz zbyt wiele otwartych zakładek (aka tab hoarding) do punktu, w którym musisz kliknąć każdą zakładkę, aby znaleźć tę, której szukasz?

(W porządku, wszyscy jesteśmy tego winni w pewnym momencie_ 😅)

Rozwiązanie:

Uszereguj i przechowuj swoje ważne zadania w Schowku na Zadania, aby łatwo przechodzić do i z zadań w ClickUp. Ten hack pomoże Ci pozostać skupionym, zorganizowanym (i zdrowym) podczas pracy nad wieloma zadaniami w ClickUp. Możesz nawet użyć go jako systemu "Zrób to teraz lub zrób to później". Czy możesz powiedzieć nam coś więcej na ten temat, Holly?

Jeśli mogę to zrobić w pięć minut lub mniej - robię to i usuwam powiadomienie Jeśli wymaga to dłuższego czasu lub jest to większy projekt, umieszczam zadanie w moim Schowku i zamykam je, gdy wszystkie action items _w zadaniach zostały zakończone!

Holly Peck, Sr. Coaching Manager w ClickUp

22. Usuń niepotrzebne kliknięcia

Blokada kliknięć: Czy zauważasz, że ciągle przechodzisz do i z tych samych stron w ClickUp?

Rozwiązanie:

Ta funkcja pozwala szybko przeskakiwać do najczęściej używanych i popularnych obszarów roboczych, aby zaoszczędzić czas i energię psychiczną.

Łatwo utwórz swój ulubiony skład, który jest unikalny dla twojego cyklu pracy i preferencji, i znajdź swoje ulubione na pasku bocznym lub przypięte na górze obszaru roboczego.

Stwórz własny pasek boczny Ulubione i szybko przeglądaj dokładnie to, czego potrzebujesz

Nasza załoga ClickUp uwielbia tę funkcję. sprawdź, jak niektórzy z nas z niej korzystają:

Trzymam Kalendarz przypięty do przycisku Szybkich Akcji, dzięki czemu mogę szybko wyświetlić mój kalendarz z dowolnego miejsca na platformie bez konieczności opuszczania bieżącej strony, na której jestem i przechodzenia do strony głównej, na której znajduje się kalendarz.

Jonathon Popphan, specjalista ds. szkoleń w ClickUp

Jeśli używasz przypiętych ulubionych widoków, zmień ich nazwę na emoji lub skrót - pozwoli to na widoczność większej liczby ulubionych widoków Około 90% mojej codziennej nawigacji w ClickUp odbywa się za pomocą paska ulubionych

Jeremy Galante, starszy menedżer ds. SEO w ClickUp

Ulubiony pasek Jeremy'ego w ClickUp Widok wszystkich funkcji Szukasz więcej sposobów na zwiększenie wydajności? Sprawdź nasze_ Reddit Roundup wydajności !

'Wydajność' Hack Your Workdays With ClickUp

Zawsze jest więcej pracy do zrobienia niż czasu w ciągu dnia.

Wszyscy znamy to uczucie przytłoczenia liczbą zadań na naszym talerzu i towarzyszące mu poczucie strachu. Łatwo jest dać się zepchnąć na boczny tor (lub stracić motywację), zwłaszcza gdy próbujemy skupić się na zadaniu, które nie jest dla nas szczególnie interesujące lub inspirujące.

Dobrze, że w dzisiejszych czasach istnieje hack na wszystko!

Wypróbuj te wskazówki dotyczące wydajności i skorzystaj z funkcji w ClickUp aby pomóc Ci pracować mądrzej, pokonać prokrastynację, trenować mózg, aby zwiększyć swoją uwagę i wykorzystać swój tryb wydajności na żądanie! 🙌 Wypróbuj ClickUp już dziś!