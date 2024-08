10 najlepszych programów do zarządzania zasobami marketingowymi (MRM) 2024

Jeśli chodzi o marketing, więcej nie zawsze znaczy lepiej.

Większa liczba osób, zasobów marki i kampanii oznacza wykładniczo więcej planu i zarządzania, jeśli budżet marketingowy ma przynieść efektywne wyniki.

Utrzymanie na szczycie wszystkich tych rzeczy oznacza, że będziesz potrzebować marketingu oprogramowanie do zarządzania zasobami (MRM), które może nadążyć za Twoimi potrzebami. Narzędzie to musi robić wszystko, od bycia pojedynczym źródłem prawdy na temat tego, jakie zadania zostały zrobione w tym miesiącu, do łatwego znajdowania określonych w bazie danych .

Na szczęście na rynku dostępnych jest obecnie kilka narzędzi MRM, które mogą pomóc sprostać wyzwaniu zarządzania działem marketingu. Ta lista 10 najlepszych dostępnych obecnie narzędzi da ci przegląd branży i pomoże ci znaleźć dokładnie takie oprogramowanie, jakiego potrzebuje twój biznes, aby stać się sprawną maszyną marketingową.

Czym jest oprogramowanie do zarządzania zasobami marketingowymi (MRM)?

Oprogramowanie do zarządzania zasobami marketingowymi ma na celu usprawnić proces śledzenia i koordynowania wszystkich ruchomych części kampanii marketingowych. Obejmuje to zarządzanie wszystkim, począwszy od zasoby marketingowe do danych powstania i analizy wydajności.

Dzięki dobremu systemowi MRM marketerzy mogą łatwo tworzyć kampanie w wielu kanałach, działach, teamach i u różnych dostawców, aby zmaksymalizować efektywność swoich wysiłków.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania zasobami marketingowymi?

Próbując znaleźć odpowiednie oprogramowanie do zarządzania zasobami marketingowymi, należy wziąć pod uwagę mnóstwo funkcji i możliwości. Oto tylko kilka najważniejszych z nich, które należy wziąć pod uwagę, próbując znaleźć narzędzie, które ci pomoże zarządzać zasobami marketingowymi bardziej efektywnie:

Zarządzanie zadaniami: Umiejętność zarządzania zadaniami marketingowymi i przydzielania ich członkom zespołu jest niezbędna do skutecznego zarządzania projektami. Oprogramowanie do zarządzania zasobami : Posiadanie kompleksowej biblioteki zasobów pomaga łatwo przechowywać, znajdować i ponownie wykorzystywać zasoby cyfrowe, takie jak grafika, wideo, obrazy, dokumenty i inne. Automatyzacja cyklu pracy: Automatyzacja przyziemnych zadań marketingowych pomaga skupić się na bardziej złożonych i kreatywnych aspektach pracy i zmniejsza ryzyko błędu ludzkiego. Raportowanie: Posiadanie zautomatyzowanych raportów do śledzenia wydajności jest kluczem do optymalizacji działań marketingowych i zapewnienia ich powodzenia. Zarządzanie użytkownikami: Możliwość zarządzania użytkownikami, rolami i uprawnieniami ułatwia oddelegowane i przydzielanie zadań odpowiednim osobom. Narzędzia do współpracy: Komunikacja w zespole jest niezbędna do efektywnej realizacji zadań. Posiadanie narzędzi, które pozwalają wszystkim współpracować w czasie rzeczywistym, pomaga przyspieszyć zakończenie projektu, zwłaszcza jeśli prowadziszzwinny zespół marketingowy. Bezpieczeństwo: Biorąc pod uwagę wrażliwe dane klientów, ważne jest, aby mieć bezpieczny system z szyfrowanymi połączeniami.

Zależnie od potrzeb Twojej firmy, możesz potrzebować więcej lub mniej. Ale te siedem elementów to świetna podstawa, od której można zacząć.

10 najlepszych programów do zarządzania zasobami marketingowymi

Zacznijmy od oddzielenia najlepszych od reszty. Oto nasze ulubione oprogramowanie do zarządzania zasobami marketingowymi na rok 2023.

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp jest wszechstronnym narzędziem do tworzenia projektów i zarządzanie zadaniami system przeznaczony dla Teamów każdej wielkości. Może organizować i zarządzać zadaniami i projektami marketingowymi za pomocą interaktywnych tablic, zautomatyzowanych cykli pracy, wykresów Gantta i innych.

Ponadto, ClickUp może również ułatwić organizowanie i przydzielanie zasobów dla skutecznych kampanii marketingowych. Dzięki wszystkim zasobom marketingowym zaprojektowanym i przechowywanym w ClickUp, cały Twój zespół może szybko uzyskać dostęp do wszystkiego, czego potrzebuje, aby ukończyć przydzielone mu zadanie.

Nie możesz tego zrobić za pomocą samego ClickUp? Bez obaw - oferujemy również szereg integracji z popularnymi rozwiązaniami programowymi, takimi jak Slack, Zoom, Trello, Google Drive, Dropbox i nie tylko.

Najlepsze funkcje ClickUp:

Skorzystaj z naszegowidok obciążenia pracą aby dowiedzieć się, jak dużo (lub jak mało) ktoś obecnie pracuje

Przejmij kontrolę nad swoim marketingiemalokacja zasobów dzięki spersonalizowanym pulpitom i analizom

Inteligentne i konfigurowalne szablony pomagają tworzyć, śledzić i dostosowywać zasoby marketingowe

Limity ClickUp:

Potrzeba czasu, aby przejść przez wszystkie nasze filmy edukacyjne, aby zrozumieć wszystko, co ClickUp może zrobić

Niektóre funkcje nie zostały jeszcze wprowadzone do aplikacji

Ceny ClickUp:

Free Forever

Unlimited : $5/miesiąc za użytkownika

: $5/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Business Plus : $19/miesiąc na użytkownika

: $19/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp oceny i recenzje:

G2 : 4.7/5 (5,000+ recenzji)

: 4.7/5 (5,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

2. Kampania Adobe

Przez Adobe Kampania Adobe to narzędzie do zarządzania kampaniami zaprojektowane jako część większego ekosystemu Adobe. Dostarcza ono potężnych możliwości dynamicznego tworzenia zawartości, prowadzenia wielokanałowych kampanii oraz analizowania danych z Adobe Analytics, które pomagają firmie podejmować bardziej świadome decyzje.

Dzięki systemowi "przeciągnij i upuść" Adobe Campaign ułatwia tworzenie złożonych kampanii w jednym miejscu. Dodatkowo, dzięki centralnemu zarządzanie cyklem pracy system, możesz zawsze być na bieżąco z tym, co robi Twój dział marketingu.

Największą wadą Adobe Campaign jest to, że jest on przeznaczony głównie dla większych firm, które już korzystają z innych rozwiązań Adobe. Jeśli to brzmi jak ty, być może znalazłeś idealne rozwiązanie MRM.

Najlepsze funkcje Adobe Campaign:

Automatyczne generowanie spersonalizowanej zawartości dla odbiorców dzięki funkcji Dynamic Content

Tworzenie wielokanałowych kampanii w jednym miejscu za pomocą systemu "przeciągnij i upuść"

Pobieranie danych analitycznych z Adobe Analytics do wykorzystania w kampaniikampaniach marketingowych Limity kampanii Adobe:

Zbyt drogie dla mniejszych firm lub startupów

Niezwykle złożona, co sprawia, że trudno ją sprawnie ustawić i uruchomić

Duże zapotrzebowanie na zasoby, co może powodować awarie systemu

Cennik kampanii Adobe:

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Adobe Campaign:

G2 : 4.1/5 (331 recenzji)

: 4.1/5 (331 recenzji) Capterra: 4.4/5 (165 recenzji)

3. Miro

przez MiroMiro jest wizualna platforma współpracy zaprojektowana, aby praca z zespołem była przyjemniejsza i bardziej wydajna.

Dla małych teamów, Miro może być również przyjaznym dla budżetu zamiennikiem MRM. Miro dostarcza teamom prosty system do organizowania zadań, tworzenia dokumentów i przechowywania zasobów w jednym miejscu. Posiada również wbudowane oprogramowanie do wideokonferencji, które można wykorzystać do zdalnych spotkań.

Jednak Miro nigdy tak naprawdę nie miało być specjalnie stworzonym oprogramowaniem MRM. Z tego powodu brakuje mu automatyzacji cyklu pracy i możliwości raportowania bardziej zaawansowanych rozwiązań z tej listy.

Najlepsze funkcje Miro:

Szablony pozwalają na szybką i efektywną burzę mózgów lub sesje planowania

Interaktywna tablica jest łatwa w użyciu

Integruje się z wieloma najpopularniejszymi narzędziami w stosie technologicznym

Limity Miro:

Narzędzia do zarządzania projektami są nieco ograniczone

Większe firmy prawdopodobnie miałyby trudności z utrzymaniem wszystkich swoich danych i zasobów zorganizowanych w tym systemie

Ceny Miro:

Free

Starter : $8/miesiąc za użytkownika

: $8/miesiąc za użytkownika Business : $16/miesiąc na użytkownika

: $16/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Miro oceny i recenzje:

G2 : 4.8/5 (4,000+ recenzji)

: 4.8/5 (4,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,000+ recenzji)

4. Papirfly

Przez Papirfly Papirfly to platforma MRM skupiająca się na zarządzaniu aktywami. Została zaprojektowana z myślą o zespołach różnej wielkości, od małych firm po przedsiębiorstwa.

Papirfly jest najbardziej znany ze swojego systemu biblioteki zasobów, ale potrafi znacznie więcej. Posiada również narzędzia do zarządzania projektami, planowania projektów i raportowania analitycznego. Na przykład, możesz użyć Papirfly do tworzenia cykli pracy, które pomogą Ci osiągnąć Twoje cele najważniejsze cele marketingowe .

Największą wadą tej platformy jest stroma krzywa uczenia się, która może być trudna do pokonania dla niektórych użytkowników. Jeśli szukasz szybkiego rozwiązania dla małego zespołu, może to nie być odpowiednie narzędzie dla Ciebie.

Najlepsze funkcje Papirfly:

Biblioteka Papirfly Digital Asset Management umożliwia przechowywanie i organizowanie wszystkich zasobów marki w jednym wygodnym miejscu

Interaktywne cykle pracy upraszczają tworzenie i przydzielanie zadań w całym zespole

System etykiet sprawia, że znalezienie konkretnego zasobu jest łatwiejsze niż 1-2-3

Limity Papirfly:

Nie zawiera żadnychzarządzanie czasem lub narzędzi do śledzenia

Szablony nie są łatwe do samodzielnego dostosowania

Cennik Papirfly:

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Papirfly:

G2 : 4.5/5 (41 recenzji)

: 4.5/5 (41 recenzji) Capterra: 43.6/5 (96 recenzji)

Bonus: Oprogramowanie ERP !

5. Kantata

przez KantataKantata to rozwiązanie do zarządzania zasobami marketingowymi, które koncentruje się na pomocy zespołom w lepszej współpracy. Kantata posiada intuicyjny interfejs typu "przeciągnij i upuść", który umożliwia szybkie tworzenie cykli pracy, przypisywanie zadań członkom zespołu i wiele więcej.

Ponadto Kantata ma również wbudowaną bibliotekę zasobów i system kontroli wersji, co ułatwia przechowywanie, znajdowanie i współpracę nad kreatywnymi zasobami. Kantata jest szczególnie dobrym wyborem dla firm, które potrzebują pomocy w zakresie prognoza zapotrzebowania na pracowników .

Jego zaawansowane narzędzie do prognozy może pomóc zapewnić, że zawsze masz wystarczającą liczbę pracowników gotowych do obsługi klientów.

Najlepsze funkcje Kantata:

Zawiera dużą liczbę integracji i automatyzacji cyklu pracy

Prognoza niedoborów lub nadwyżek siły roboczej, dzięki czemu można odpowiednio dostosować swoje działania

Zaawansowane oprogramowanie do dopasowywania umiejętności upraszcza umieszczanie właściwych osób na właściwych stanowiskach pracy

Limity Kantata:

Przestarzały interfejs użytkownika sprawia, że aplikacja działa wolno

Pojawia się tak wiele nowych funkcji, że trudno jest dowiedzieć się, co Kantata może w ogóle zrobić

Ceny Kantata:

Kontakt w sprawie cen

Kantata oceny i recenzje:

G2 : 4.1/5 (1,000+ recenzji)

: 4.1/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (584 recenzji)

6. Monday.com

przez Monday.comMonday.com to kompleksowa platforma do zarządzania pracą, która usprawnia procesy marketingowe . Teams mogą go używać do śledzenia projektów, ustalania priorytetów zadań , widok terminów i nie tylko.

U podstaw Monday leży narzędzie do współpracy, które upraszcza komunikację między Teams i działami, ale zawiera również wiele funkcji potrzebnych do bycia doskonałym narzędziem MRM. Obejmują one automatyzację cykli pracy, raportowanie i zarządzanie zasobami. Największe wady Monday jest to, że może szybko stać się nieporęczny dla większych firm. Jednak dla małych, a nawet średnich Businessów, Monday jest atrakcyjnym rozwiązaniem MRM.

Najlepsze funkcje Monday:

Wiele widoków tablic pozwala na łatwe zarządzanie czasem i zadaniami w celu najbardziej efektywnego wykorzystania zasobów marketingowych

Niestandardowe tablice pomagają w organizowaniu zasobów marketingowych i zadań w jednym miejscu

Niestandardowe pulpity i raporty pokazują, jak dobrze działają obecne strategie marketingowe

Monday limits:

Może to być system trudny do skalowania w miarę wzrostu zakresu i złożoności wysiłku marketingowego

Wsparcie techniczne może być trudne do uzyskania, jeśli zmagasz się z jedną z ich funkcji

Monday pricing:

Indywidualny : Free

: Free Podstawowy : $8/miesiąc za użytkownika

: $8/miesiąc za użytkownika Standard : $10/miesiąc na użytkownika

: $10/miesiąc na użytkownika Pro : $16/miesiąc na użytkownika

: $16/miesiąc na użytkownika Enterprise: Umowa na wycenę

oceny i recenzje #### Monday:

G2 : 4.7/5 (2,000+ reviews)

: 4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (6,000+ reviews)

7. Wrike

przez WrikeWrike to oparte na chmurze narzędzie do zarządzania pracą i współpracy, które łączy w sobie zarządzanie projektami zarządzanie projektami, przydzielanie zadań, śledzenie czasu, udostępnianie dokumentów i wiele więcej na jednej platformie.

Wrike jest również bardzo konfigurowalny. Można na przykład tworzyć niestandardowe szablony dla powtarzalnych procesów lub ustawić automatyczne powiadomienia o zaległych zadaniach. Oznacza to, że Teams, którzy zainwestują czas w Wrike, zostaną nagrodzeni lepszym, bardziej dostosowanym doświadczeniem.

Najlepsze funkcje Wrike:

Etykiety krzyżowe dla zadań i podzadań w Wrike, dzięki czemu każdy dział może znaleźć i wykorzystać zasoby, których potrzebuje

Korekta online przyspiesza proces zatwierdzania nowych zasobów marketingowych

Niestandardowe żądania to szybki sposób dla menedżerów na uruchomienie projektów lub automatyzację procesów

Limity Wrike:

Aplikacja mobilna Wrike jest restrykcyjna i trudna w użyciu do zarządzania projektami

Pracownicy i nowi użytkownicy będą potrzebować trochę czasu, aby naprawdę docenić możliwości Wrike, chyba że masz własny wewnętrzny proces onboardingu

Cennik Wrike:

Free

Teams : 9,80 USD/miesiąc za użytkownika

: 9,80 USD/miesiąc za użytkownika Business : $24.80/miesiąc na użytkownika

: $24.80/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen Pinnacle: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Wrike:

G2 : 4.2/5 (3,000+ recenzji)

: 4.2/5 (3,000+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (1,000+ recenzji)

8. HubSpot Marketing Hub

Via HubSpot The HubSpot Marketing Hub to kompleksowy zestaw narzędzi zaprojektowanych, aby pomóc w zarządzaniu kampaniami marketingowymi, śledzeniu wyników i analizowaniu danych z tych kampanii.

Marketing Hub zawiera różne narzędzia do tworzenia zawartości, optymalizacji SEO, śledzenia stron internetowych, automatyzacji cyklu pracy, pozyskiwania i pielęgnowania leadów i nie tylko.

Wszystko to sprawia, że jest to doskonały wybór dla firm, które potrzebują czegoś więcej niż tylko podstawowego menedżera zadań lub time trackera.

Najlepsze funkcje HubSpot Marketing Hub:

Bezproblemowa integracja z resztą CRM HubSpot

Potężne narzędzia do automatyzacji pozwalają tworzyć kampanie e-mail marketingowe przy mniejszym zaangażowaniu zasobów

Wielodotykowa atrybucja przychodów oznacza, że wiesz, które działania marketingowe prowadzą do rzeczywistego zwrotu z inwestycji

Limity HubSpot Marketing Hub:

Pełna funkcja jest naprawdę możliwa tylko wtedy, gdy subskrybujesz cały ekosystem HubSpot

Limit pulpitów może być ograniczający dla niektórych firm

Ceny HubSpot Marketing Hub:

Professional : $890/miesiąc

: $890/miesiąc Enterprise: $3600/miesiąc

HubSpot Marketing Hub oceny i recenzje:

G2 : 4.4/5 (9,000+ recenzji)

: 4.4/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (5,000+ recenzji)

Sprawdź te_ Narzędzia CRM dla marketingu_ !

9. Brandfolder

Przez Brandfolder Brandfolder to platforma do zarządzania zasobami i współpracy przeznaczona dla marketerów do przechowywania, udostępniania, organizowania i ochrony zawartości. Jest używana przez niektóre z największych marek na świecie do zarządzania zasobami marketingowymi, od logo i zdjęć po wideo i dokumenty.

System Brandfolder obejmuje wszystkie podstawy MRM, w tym przydzielanie i zarządzanie zadaniami, śledzenie zasobów, automatyzację cyklu pracy, raportowanie analityczne i wiele innych.

Jednak prawdziwą gwiazdą Brandfolder jest jego Zawartość AI tagger, który ułatwia zespołom z ogromnymi bibliotekami zasobów utrzymanie porządku. Jeśli twój zespół nie ma tego problemu, mogą istnieć lepsze rozwiązania dla ciebie.

Brandfolder - najlepsze funkcje:

Zawartość AI tagger automatycznie kategoryzuje wszystkie zasoby, więc znalezienie tego, czego potrzebujesz, jest bezbolesną sprawą

Zawiera inteligentną sieć CDN, która hostuje obrazy i umożliwia szybsze dostarczanie ich w e-mailach, postach na blogu i nie tylko

Scentralizowany obszar roboczy Brandfolder doskonale nadaje się do planowania i realizacji kampanii marketingowych

Limity Brandfolder:

Długi proces ustawienia może zniechęcić mniejsze Teams

Zrozumienie, w jaki sposób AI kategoryzuje różne zasoby, wymaga czasu, aby się do tego przyzwyczaić

Cennik Brandfolder:

Kontakt w sprawie cen

Brandfolder oceny i recenzje:

G2 : 4.5/5 (1,000+ recenzji)

: 4.5/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (436 recenzji)

10. MarcomCentral

Przez MarcomCentral MarcomCentral to oparte na chmurze rozwiązanie do zarządzania zasobami marketingowymi przeznaczone dla przedsiębiorstw. MarcomCentral ułatwia Teams przechowywanie, dostęp i współpracę nad wszystkimi kreatywnymi zasobami w jednym miejscu.

MarcomCentral zapewnia również rozbudowane raportowanie analityczne i zautomatyzowane cykle pracy dla zadań takich jak prośby o zatwierdzenie, śledzenie projektów i przestrzeganie marki.

Największą wadą MarcomCentral jest jego złożoność. Stworzenie systemu "wszystko w jednym" będzie wymagało czasu lub zasobów, których niektóre zespoły mogą nie mieć.

Najlepsze funkcje MarcomCentral:

Kompleksowe zarządzanie cyklem pracy pozwala zoptymalizować cały proces marketingowy od zatwierdzenia do dostarczenia

Powiadomienia o wygaśnięciu zasobów są przydatne, aby mieć zakładki na temat zasobów marketingowych, które wkrótce stracą ważność

Wewnętrzne platformy analityczne i spostrzeżenia oceniają, czy Twój marketing jest skutecznyzasoby są dobrze wykorzystywane Limity MarcomCentral:

Niestandardowe dostosowanie MarcomCentral do swoich unikalnych celów może być trudne, zwłaszcza jeśli w zespole brakuje kogoś z doświadczeniem z tym oprogramowaniem

Dane powstania szablonów są bardziej czasochłonne niż powinny być

Ceny MarcomCentral:

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje MarcomCentral:

G2 : 4.1/5 (87 opinii)

: 4.1/5 (87 opinii) Capterra: 4/5 (84 recenzje)

Najczęściej zadawane pytania dotyczące oprogramowania do zarządzania zasobami marketingowymi

W jaki sposób oprogramowanie MRM pomaga firmom usprawnić procesy marketingowe?

Oprogramowanie MRM pomaga firmom zaoszczędzić czas dzięki automatyzacji takich zadań jak śledzenie budżetu, zarządzanie projektami i zasobami. Umożliwia również współpracę między członkami Teams i zapewnia widoczność wyników kampanii w czasie rzeczywistym.

Jakie są kluczowe funkcje oprogramowania MRM?

Niektóre kluczowe funkcje oprogramowania MRM obejmują śledzenie budżetu, zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami, automatyzację przepływu pracy, planowanie i śledzenie kampanii oraz analitykę i raportowanie.

Jakie są korzyści z używania oprogramowania MRM dla Business?

Korzystanie z oprogramowania MRM może pomóc firmom poprawić zwrot z inwestycji w marketing poprzez optymalizację procesów marketingowych, redukcję kosztów i zwiększenie wydajności. Może również pomóc zespołom w lepszej współpracy i podejmowaniu decyzji opartych na danych w oparciu o wgląd w czasie rzeczywistym.

Odpowiednie oprogramowanie do zarządzania zasobami marketingowymi dla Twojego teamu

Narzędzia do zarządzania zasobami marketingowymi są nieocenione dla firm, które chcą zwiększyć swoją obecność marketingową. Rozwiązania te oferują szereg funkcji, od automatyzacji cyklu pracy i zarządzania zadaniami po raportowanie analityczne i śledzenie zasobów.

Każda platforma MRM ma swoje unikalne mocne i słabe strony, dlatego ważne jest, aby poświęcić czas na zbadanie każdej z nich przed podjęciem decyzji.

Jednym ze sposobów na rozpoczęcie procesu badawczego jest faktyczne wypróbowanie tych elementów oprogramowania MRM. ClickUp zapewnia dostęp do naszej rozszerzonej biblioteki szablonów marketingowych, systemu zarządzania zadaniami i wielu innych funkcji. Zarejestruj się już dziś za Free aby zacząć zarządzać swoimi zasobami marketingowymi jak profesjonalista.