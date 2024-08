Jak zautomatyzować przepływ pracy w CRM: Korzyści i najlepsze praktyki

"Relacje są trudne" to prawdopodobnie myśl, która pojawiła się w Twojej głowie po pierwszym zerwaniu w gimnazjum. Teraz, gdy jesteś starszy, ta sama myśl może pojawić się w Twojej głowie, gdy próbujesz budować i utrzymywać relacje z klientami. 😅

Na szczęście w dzisiejszych czasach większość Business może sobie pozwolić na dostęp do zarządzanie relacjami niestandardowymi (CRM) i, co ważniejsze, tworzenie cykli pracy CRM!

Te cykle pracy ułatwiają i automatyzują zakres zadań związanych z obsługą klienta, zarządzaniem kontem, sprzedażą, a nawet zadania zrobione przez zespoły marketingowe dzięki czemu pracownicy mogą być bardziej wydajni i wkładać swój mózg i wysiłek w zadania inne niż powtarzalne.

W tym artykule zagłębimy się w to, czym są cykle pracy CRM i jakie są korzyści z wdrożenia CRM narzędzia do zarządzania cyklem pracy aby zapewnić Twojemu Businessowi i zespołom przewagę konkurencyjną, której potrzebują, aby zdobywać niestandardowych klientów i pracować jak najlepiej.

Jeśli więc masz apetyt na dowiedzenie się więcej, czytaj dalej!

Czym jest cykl pracy CRM?

Podczas gdy CRM to strategia zarządzania powiązaniami z klientami CRM workflow reprezentuje działania związane z CRM wykonywane w starannie zaprojektowanej sekwencji. Każde działanie w ramach tej sekwencji jest inicjowane w systemie CRM tylko wtedy, gdy zostaną spełnione ustawione warunki i ma na celu przybliżenie użytkownika do określonego celu.

To, co jest szczególnie wspaniałe w tym podejściu, to fakt, że pozwala ono na przegląd całego procesu, a tym samym śledzenie postępów. Innymi słowy, dzięki cyklowi pracy CRM będziesz dokładnie wiedział, jakie działania należy wykonać, aby zamknąć sprzedaż, ale także kiedy możesz usunąć pewne działania z systemu lista do zrobienia .

I chociaż niektóre cykle pracy CRM mogą nadal istnieć tylko w postaci formularza diagramów lub wykresów większość z nich jest zakodowana w Oprogramowanie CRM służące jako podstawa do sprawnego zakończenia procesów biznesowych.

Czym jest automatyzacja cyklu pracy w CRM?

Do tej pory omówiliśmy teoretyczny aspekt cykli pracy CRM, ale jest jeszcze jedna rzecz, którą musimy się zająć, zanim przejdziemy do jakichkolwiek technicznych kroków lub wyjaśnień, a jest nią automatyzacja cykli pracy CRM.

Dzięki automatyzacji przepływu pracy w CRM można częściowo lub całkowicie automatyzację procesów lub części przepływu pracy zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi regułami przepływu pracy. Udowodniono, że jest to korzystne dla zwiększenia wydajności i efektywności, a także zmniejszenia nakładu pracy ludzkiej niezbędnej do zakończenia procesów.

Tworzenie niestandardowych lub korzystanie z gotowych receptur automatyzacji w celu automatyzacji rutynowych czynności i uproszczenia złożonego cyklu pracy

Dobre przykłady automatyzacji cyklu pracy w CRM można zaobserwować w automatyzacji procesów sprzedaży, które zazwyczaj składają się z szeregu zadań z zakresu od generowania leadów po tworzenie profili klientów i zgłaszanie ich potrzeb, a także sporadyczne skargi klientów do innych członków firmy zespół sprzedaży .

Oto przykład cyklu pracy przedstawiony w artykule Tablice ClickUp :

Stwórz wizualną reprezentację swoich cykli pracy za pomocą Tablic ClickUp stworzonych przez Dzenana Kajtaza z Mailtrap

Wzbogacony o automatyzację cyklu pracy w CRM, proces sprzedaży może zmienić się z gorączkowego w oparty na wyzwalaczach, takich jak ten opisany poniżej:

Potencjalny klient kontaktuje się z Twoim biznesem wypełniając formularz

Oprogramowanie CRM wysyła wiadomość do tej osoby

W przypadku braku odpowiedzi, oprogramowanie CRM wysyła wiadomość uzupełniającą

W przypadku otrzymania odpowiedzi, oprogramowanie CRM przystąpi do oceny leadów, a następnie powiadomi odpowiedni zespół o potencjalnym leadzie

Kiedy używać automatyzacji cyklu pracy

Być może myślisz teraz: "Świetnie! Więc powinienem użyć automatyzacja cyklu pracy kiedy tylko nadarzy się okazja, prawda?"

Odpowiedź brzmi: to zależy, ponieważ nie wszystkie procesy są takie same. Musisz ocenić, które procesy i zespoły mogą skorzystać na automatyzacji cyklu pracy, a które nie.

Automatyzacja cyklu pracy działa tylko w przypadku dojrzałych procesów biznesowych, a nie tych, które są nieefektywne lub marnotrawne. Jeśli zostanie zastosowana tam, gdzie proces biznesowy nie jest zoptymalizowany, podejście to może w rzeczywistości przynieść więcej szkody niż pożytku.

Zanim więc rzucisz się w wir automatyzacji cyklu pracy, upewnij się, że jest to właściwa decyzja. Jeśli tak, będziesz mieć do dyspozycji niemal nieograniczone możliwości tworzenia i niestandardowego dostosowywania zautomatyzowanych cykli pracy CRM!

Korzyści z automatyzacji cyklu pracy w CRM

Zwiększenie wydajności i efektywności oraz zmniejszenie wykorzystania zasoby ludzkie ustaliliśmy już, że są to główne korzyści płynące z automatyzacji cyklu pracy CRM. Ale czy jest ich więcej? Tak, o wiele więcej!

👩‍💻 Mniej błędów ludzkich : Automatyzacja przepływu pracy CRM może prawie całkowicie wyeliminować błędy popełniane przez ludzi podczas wykonywania powtarzalnych zadań i czynności. Błędy te mogą mieć różny zakres, od drobnych błędów transkrypcji po zapomnienie o skontaktowaniu się z niestandardowym klientem

: Automatyzacja przepływu pracy CRM może prawie całkowicie wyeliminować błędy popełniane przez ludzi podczas wykonywania powtarzalnych zadań i czynności. Błędy te mogą mieć różny zakres, od drobnych błędów transkrypcji po zapomnienie o skontaktowaniu się z niestandardowym klientem ⚡️ Większa wydajność : Powtarzalne zadania są nie tylko podatne na błędy, ale mogą również ograniczać wydajność. Dzięki automatyzacji cyklu pracy CRM można odciążyć się od powtarzalnych zadań, aby zyskać czas i energię na skupienie się na bardziej krytycznych, prowokujących do myślenia i / lub kreatywnych działaniach

: Powtarzalne zadania są nie tylko podatne na błędy, ale mogą również ograniczać wydajność. Dzięki automatyzacji cyklu pracy CRM można odciążyć się od powtarzalnych zadań, aby zyskać czas i energię na skupienie się na bardziej krytycznych, prowokujących do myślenia i / lub kreatywnych działaniach większa przejrzystość i odpowiedzialność: W dużych zespołach, a nawet zespołach średniej wielkości, które żonglują wieloma zadaniami, śledzenie zakończenia zadań, a także wydajności poszczególnych członków zespołu może stać się wyzwaniem. Z pomocą narzędzi do automatyzacji cyklu pracy CRM, menedżerowie i przełożeni mogą zapewnić przejrzysty przegląd wszystkich zadań, a członkowie zespołu odniosą korzyści w postaciautomatyzacji powiadomień, przypomnień i wyzwalaczy, które pozwolą im być na bieżąco ze swoimi zadaniami i stworzą środowisko wspierające optymalną wydajność 💪🏻

Lepsza komunikacja i zaangażowanie klientów : Utrzymanie dobrej linii komunikacji z klientami może być trudne, zwłaszcza gdy zarządza się wieloma kontami jednocześnie. Automatyzacja cyklu pracy CRM może pomóc w nawiązaniu z nimi kontaktu automatycznie, we właściwym momencie i na każdym krokuniestandardowej podróży klienta *Większa satysfakcja z pracy: Jest rzeczą oczywistą, że członkowie zespołu i pracownicy są znacznie bardziej zadowoleni, gdy na ich talerzu jest mniej przyziemnych i powtarzalnych zadań. Podaruj swojemu zespołowi czas, który pozwoli im pracować nad ważniejszą i bardziej kreatywną częścią ich pracy

: Utrzymanie dobrej linii komunikacji z klientami może być trudne, zwłaszcza gdy zarządza się wieloma kontami jednocześnie. Automatyzacja cyklu pracy CRM może pomóc w nawiązaniu z nimi kontaktu automatycznie, we właściwym momencie i na każdym krokuniestandardowej podróży klienta *Większa satysfakcja z pracy: Jest rzeczą oczywistą, że członkowie zespołu i pracownicy są znacznie bardziej zadowoleni, gdy na ich talerzu jest mniej przyziemnych i powtarzalnych zadań. Podaruj swojemu zespołowi czas, który pozwoli im pracować nad ważniejszą i bardziej kreatywną częścią ich pracy niższe koszty: Automatyzacja cyklu pracy CRM może również pomóc obniżyć koszty poprzez zmniejszenie nieefektywności i umożliwienie firmom realokacji środków na rozwój produktów, kampanie marketingowe itp

większa skalowalność: Automatyzacja cyklu pracy CRM pozwala tworzyć spójne procesy i umożliwia skupienie się na dotarciu do większej liczby niestandardowych klientów i skoncentrowanie się na rozwoju firmy

Jak stworzyć cykl pracy CRM w 4 prostych krokach

Teraz, gdy poruszyliśmy najważniejsze tajniki cyklu pracy CRM, nadszedł czas, aby przejść przez kroki niezbędne do ich utworzenia.

1. Zdecyduj, które procesy CRM wymagają automatyzacji przepływu pracy i rozpocznij planowanie idealnego przepływu pracy

Jak wspomniano wcześniej, nie wszystkie procesy nadają się do automatyzacji, więc pierwszym krokiem w procesie tworzenia przepływu pracy CRM jest podjęcie decyzji, które z nich chcesz zautomatyzować. Zasadniczo staraj się unikać automatyzacji procesów, które w znacznym stopniu wymagają udziału człowieka, ponieważ automatyzacja jest bardziej odpowiednia do zrobienia powtarzalnych zadań na wcześniejszych etapach lejka ( lejek sprzedaży, lejek marketingowy itp. )

Aby pomóc w podjęciu tej decyzji, poniżej znajduje się lista kilku procesów wartych automatyzacji, o których warto pamiętać: