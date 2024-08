Czym jest zarządzanie kampaniami marketingowymi (z przykładami i szablonami)?

"Po prostu do zrobienia"

W 1988 roku nowo powstała agencja reklamowa ukuła ten slogan dla swojego pierwszego klienta, małej firmy z Oregonu produkującej odzież sportową o nazwie Nike. Niespodzianka, niespodzianka kampania marketingowa była natychmiastowym hitem.

Fraza jest z pewnością chwytliwa, ale to nie jedyny powód, dla którego kampania reklamowa odniosła powodzenie. Agencja również dobrze wyczuła czas.

Wyczyszczone zarządzanie kampaniami marketingowymi ma znaczenie, ale może wydawać się zniechęcające dla agencji. Jak zbalansować kampanie dla różnych klientów? Jak zachować kontrolę nad kampaniami, nie będąc firmą wewnętrzną?

Bez obaw!

W tym przewodniku po zarządzaniu kampaniami marketingowymi omówimy wszystko, co musisz wiedzieć, aby przeprowadzić powodzenie kampanii dla swoich klientów od początku do końca.

Czym jest zarządzanie kampaniami marketingowymi?

Zarządzanie kampaniami marketingowymi to proces planowania, realizacji i monitorowania strategicznych wysiłków marketingowych. Obejmuje wszystkie zadania niezbędne do zorganizowania, uruchomienia i oceny kampanii marketingowej w trakcie całego cyklu jej życia, od strategii do kickoff do post-mortem .

Jeśli zajmujesz się zarządzaniem kampaniami marketingowymi dla klientów w ustawieniu agencyjnym, prawdopodobnie jesteś odpowiedzialny za takie rzeczy jak:

Definiowaniestrategia marketingowa* Przeprowadzanie badań rynkowych w celu poznania grupy docelowej

Pomaganie klientom w określaniu i zarządzaniu budżetem marketingowym

Tworzenie kalendarza zawartości i zarządzanie nim

Wzmocnienie rozpoznawalności marki klienta dzięki zawartości imarketing w mediach społecznościowych* Tworzenie oszałamiających wizualnie grafik i wideo przekazujących komunikaty klientów do reklam ### Kluczowe elementy Zarządzanie kampanią marketingową Planowanie

W ramach zarządzanie projektami marketingowymi , musisz zdefiniować wszystkie elementy, których kampania marketingowa klienta potrzebuje, aby odnieść sukces.

Oto sześć kluczowych elementów, na których należy się skupić, gdy planując kampanie marketingowe dla klientów:

Odbiorcy: Do kogo kierujesz marketing? Docelowi odbiorcy klienta określą komunikaty, które będą rezonować, kanały do dotrzeć do tych odbiorców oraz formaty zawartości, z których dana grupa odbiorców korzysta najczęściej. Cele marketingowe i OKR: Dlaczego prowadzisz kampanię? Wyczyszczone cele utrzymują odpowiedzialność zespołu podczas pracy nad projektami klientów. A dzięki dobrze zdefiniowanym OKR-om masz sposób na śledzenie postępów zespołu w realizacji tych celów. Te wskaźniki informują zarówno zespół, jak i klientów o tym, co robisz, dlaczego to robisz i jak skuteczne są twoje wysiłki. Budżet: Budżet kampanii marketingowej klienta ustawia konkretny limit na ile ty lub twój klient możecie wydać na tę konkretną inicjatywę. Chociaż nie chcesz, aby budżety klientów miażdżyły kreatywność, użyj tej kwoty, aby ocenić, czy pomysły Twojego zespołu na kampanię są wykonalne. Działania marketingowe: Jakiego typu kampanię stworzysz dla swojego klienta? To pytanie jest kluczem do określeniaalokacja zasobówoczekiwanyrezultatyi oś czasu. Reklama telewizyjna będzie wymagała znacznie więcej zasobów niż kampania newsletterowa e-mail. Rodzaj prowadzonej kampanii marketingowej będzie również zależał od kanałów, których używasz, aby dotrzeć do grupy docelowej klienta. Na przykład, jeśli chceszporozmawiać z Gen Z, kampanie marketingowe w mediach społecznościowych na platformach wideo o krótkich formularzach, takich jak TikTok, są najlepszym rozwiązaniem. Oś czasu: Ile czasu zajmie klientowi zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii oraz kiedy przekaz będzie najskuteczniejszy? Ustaw datę rozpoczęcia i końcową kampanii oraz zaplanuj odpowiednie kamienie milowe na stronie oś czasu . Jeśli reklamujesz wyprzedaż szkolną w USA, prawdopodobnie będziesz chciał przeprowadzić kampanię od końca lipca do połowy sierpnia. Planowanie powinno rozpocząć się nie później niż w czerwcu, a wszystkie rezultaty powinny zostać zakończone do połowy lipca, a wyniki kampanii zostaną ocenione we wrześniu. Teams: Podobnie jak w przypadku Avengersów, musisz zebrać wymarzony zespół współpracowników w swojej agencji (copywriterów, projektantów), którzy mogą zająć się każdym zadaniem z listy zadań kampanii marketingowej. Wybierając grupę, weź pod uwagę ustawienie umiejętności członków zespołu i ich dostępność.

Bonus:_ Oprogramowanie do zarządzania marką & Narzędzia marketingowe AI

7 kroków do skutecznego zarządzania kampaniami marketingowymi

Aby pokazać, jak zarządzanie kampaniami marketingowymi działa w praktyce, wyobraźmy sobie, że jesteś menedżerem ds. marketingu w firmie media społecznościowe agencja marketingowa. Twoim klientem jest MySkinDoc, rozwijający się startup; jego produktem jest aplikacja telezdrowia, która zdalnie łączy licencjonowanych dermatologów z pacjentami. Klient zatrudnił cię do przeprowadzenia (miejmy nadzieję, że wirusowej) kampanii w mediach społecznościowych, która zwiększy świadomość marki .

Podzielmy strategię zarządzania kampaniami marketingowymi na siedem możliwych do wykonania kroków.

1. Zrozumienie grupy docelowej 🙋

Powodzenie kampanii zależy od tego, jak dobrze rezonuje ona z grupą docelową marki. Jako agencja, musisz zagłębić się w badania dotyczące kluczowych klientów swojego klienta, zanim zagłębisz się w dane powstania kampanii.

Zadaj te pytania, aby dostać się do głów odbiorców docelowych i skuteczniej do nich dotrzeć:

Kto odnosi największe korzyści z produktu lub usługi klienta?

Jakie są potrzeby, odsetki i zachowania grupy docelowej?

Jakie są bolączki odbiorców i jak klient może je rozwiązać?

Gdzie w lejku marketingowym znajduje się cel tej kampanii: na górze (świadomość), w środku (rozważanie) czy na dole (zakup)?

Aby odpowiedzieć na te pytania, Ty i Twój zespół prawdopodobnie będziecie musieli przeprowadzić badania rynku i segmentację odbiorców. Zapytaj klienta, czy ma jakieś buyer personas lub profile idealnych klientów które mogą udostępniać w celu uzupełnienia tych badań.

Ankiety od klienta pomagają również zrozumieć jego grupę docelową i jej potrzeby, co pomoże w procesie zarządzania kampaniami marketingowymi.

Przykładowe odpowiedzi: Osoby, które zarejestrowałyby się w MySkinDoc:

Osoby cierpiące na problemy skórne, które nie mogą lub nie chcą odwiedzić dermatologa osobiście

Chcą mieć wyczyszczoną, zdrową skórę i korzystają z mediów społecznościowych, aby śledzić marki, które odpowiadają ich odsetkom

Możliwe, że są świadomi swojego wyglądu i nie są pewni swoich opcji poza osobistą wizytą u lekarza; MySkinDoc może połączyć ich z dermatologiem zdalnie, bez osądzania

W tym momencie są nadal w fazie top-funnel i dowiadują się o MySkinDoc; chcesz, aby zdecydowali się pozostać w połączeniu z Twoim klientem, naciskając przycisk "Obserwuj"

2. Ustawienie konkretnych celów i typów kampanii 🎯

Co klient chce osiągnąć za pomocą tej kampanii i jaki rodzaj kampanii najlepiej pasuje do tego celu?

Klienci zazwyczaj mają ogólne pojęcie o swoich celach i o tym, jak ich zdaniem powinna wyglądać kampania. Twoim zadaniem jest uzyskanie konkretów, aby nie było niespodzianek co do tego, co zostanie dostarczone. Rozważ poniższą listę możliwych celów i typów kampanii marketingowych:

Zwiększenie liczby zapisów na bezpłatną wersję próbną: Uruchomienie płatnych reklam w mediach społecznościowych, których celem będą potencjalni klienci na LinkedIn i Twitterze

Uruchomienie płatnych reklam w mediach społecznościowych, których celem będą potencjalni klienci na LinkedIn i Twitterze Powodzenie wprowadzenie na rynek nowego produktu Funkcja: Twórz świeże, ekscytujące strony docelowe i przygotowuj komunikaty prasowe do publikacji w Hacker News

wprowadzenie na rynek nowego produktu Funkcja: Twórz świeże, ekscytujące strony docelowe i przygotowuj komunikaty prasowe do publikacji w Hacker News Zwiększenie sprzedaży : Uruchom kampanię e-mail marketingową, która przypomni ludziom o porzuconych koszykach w ciągu 24 godzin od opuszczenia witryny

: Uruchom kampanię e-mail marketingową, która przypomni ludziom o porzuconych koszykach w ciągu 24 godzin od opuszczenia witryny Zwiększenie ruchu na stronie i poprawa zasięgu organicznego: Stwórz serię artykułów SEO, które uplasują się na stronie nr 1 wyników wyszukiwania do końca roku z artykułami typu "najlepszy produkt/oprogramowanie/narzędzie".

Przykład: Wróćmy do naszego przykładu MySkinDoc. Jest to dość nowy produkt, więc zespół firmy chce zwiększyć świadomość marki poprzez serię płatnych reklam na Twitterze, Instagramie i TikTok. Planowane jest przyciągnięcie uwagi użytkowników mediów społecznościowych poprzez pokazanie zdjęć i wideo "przed" i "po" od prawdziwych użytkowników MySkinDoc.

3. Ustalenie wskaźników powodzenia 🔢

Gdy już wiesz, co powinna osiągnąć kampania marketingowa Twojego klienta, możesz zdecydować, w jaki sposób ocenisz jej skuteczność. Marketingowe KPI powinny być bezpośrednio powiązane z tym, jak dobrze kampania marketingowa osiąga cele klienta określone w kroku 2.

Zbierz całą swoją pracę w jednym miejscu dzięki pulpitom nawigacyjnym

Oto kilka przykładów wskaźników marketingowych, których można użyć do pomiaru powodzenia w oparciu o cele klienta:

W przypadku wprowadzania nowych produktów i generowania przychodów: Współczynniki konwersji, współczynniki klikalności e-maili, kwalifikowane leady, nowe rejestracje, upsells, ROI

Współczynniki konwersji, współczynniki klikalności e-maili, kwalifikowane leady, nowe rejestracje, upsells, ROI Dla generowania ruchu: Rankingi słów kluczowych, autorytet domeny, ruch z organicznych wyszukiwań, całkowita liczba odsłon, unikalni odwiedzający stronę, współczynnik odrzuceń, koszt kampanii pay-per-click

Rankingi słów kluczowych, autorytet domeny, ruch z organicznych wyszukiwań, całkowita liczba odsłon, unikalni odwiedzający stronę, współczynnik odrzuceń, koszt kampanii pay-per-click Świadomość marki: Nastroje użytkowników, wskaźniki zaangażowania w mediach społecznościowych, widoki na YouTube, wzmianki w mediach społecznościowych lub w prasie, liczba wyszukiwań dla słów kluczowych związanych z marką

Nastroje użytkowników, wskaźniki zaangażowania w mediach społecznościowych, widoki na YouTube, wzmianki w mediach społecznościowych lub w prasie, liczba wyszukiwań dla słów kluczowych związanych z marką W przypadku wydarzeń: łączna liczba rejestracji lub sprzedaży biletów, łączna frekwencja, kwalifikowani leady, wskaźnik pozyskiwania klientów

Przykład: Zwiększenie liczby obserwujących i zaangażowania w mediach społecznościowych, MoM, o 100% we wszystkich kanałach (wrażenia i polubienia na Twitterze, polubienia i komentarze na Instagramie i TikTok).

4. Zidentyfikuj dostępne zasoby ✔️

Planując kampanię marketingową klienta, określ, które osoby w Twojej agencji mają umiejętności i są dostępne do wykonania danych zadań. Od tego momentu strategia zarządzania kampanią marketingową powinna dostarczać tym osobom oś czasu i terminy, aby pomóc utrzymać projekt na właściwym torze.

Wraz z członkami zespołu określ, jakich narzędzi lub sprzętu potrzebujesz do swoich kampanii, takich jak narzędzia do automatyzacji marketingu oraz dostęp do CRM i Google Analytics klienta. Świetnie oprogramowanie do zarządzania kampaniami, takie jak ClickUp pomaga śledzić wszystkie kampanie i ich listy do zrobienia, zapewniając, że zespół dotrzyma każdego terminu.

Użyj widoku obciążenia pracą ClickUp, aby zobaczyć, kto jest do przodu lub do tyłu i łatwo przeciągać i upuszczać zadania w celu realokacji zasobów

Pamiętaj również o budżecie przydzielonym klientowi na kampanię marketingową, aby nie przesadzić z zasobami.

Przykład: Do tego projektu zostanie przydzielonych trzech menedżerów ds. marketingu w mediach społecznościowych: Sam, Lydia i Marco. Każda z tych osób ma doświadczenie w prowadzeniu kampanii odpowiednio na Twitterze, Instagramie i TikToku. Będziesz tworzyć zasoby w Canva i Final Cut Pro i planować posty za pośrednictwem Hootsuite. Budżet tej kampanii wynosi 15 000 USD.

5. Zaplanuj projekt kampanii na osi czasu 📅

Stwórz kalendarz z zawartością aby wyjaśnić kamienie milowe i zarządzać oczekiwaniami między agencją a klientami. Ty lub kierownik kampanii marketingowej możecie być właścicielami kalendarza zawartości w prostym arkuszu kalkulacyjnym lub, jeszcze lepiej, we współpracy narzędzia do zarządzania projektami jak ClickUp.

Użyj widoku kalendarza ClickUp Home, aby tworzyć zadania, dodawać spotkania lub jednocześnie monitorować listę zadań

Przykład: Twoja kampania dla MySkinDoc składa się z tekstów do mediów społecznościowych i zasobów do marketingu na Twitterze, TikTok i Instagramie:

Kampania MySkinDoc na Twitterze, TikTok i Instagramie potrwa od 1 października do 31 grudnia

Agencja przygotuje wszystkie materiały co najmniej dwa tygodnie przed terminem ich dostarczenia, a zespół marketingowy MySkinDoc przekaże informacje zwrotne lub zatwierdzi je w ciągu tygodnia od dostarczenia

Twój zespół zaplanuje każdy post w mediach społecznościowych w Sprout Social, zgodnie z najlepszymi praktykami dotyczącyminajlepszy czas na publikację na każdej platformie* Określisz swoje terminy dla każdego elementu działania w kalendarzu zawartości i przypiszesz go do odpowiedzialnej osoby, np. Sam przygotuje kopię Twittera do 9 września, Marco nakręci i edytuje TikToki do 14 września itp.

6. Wykonaj swój plan 🏃

Planowanie kampanii marketingowej jest jak przygotowanie rakiety do startu: upewnienie się, że ma wystarczającą ilość paliwa i odpowiednich astronautów na pokładzie. Realizacja kampanii to naciśnięcie przycisku "start" i upewnienie się, że statek rakietowy pozostaje na kursie, strzelając na księżyc!

Aby utrzymać tempo na tej scenie, sprawdzaj członków zespołu, aby upewnić się, że tworzą produkty na czas. Zachęcaj wszystkich do trzymania się nakreślonego planu, ale bądź przygotowany na nieoczekiwane zdarzenia, takie jak zmiana zakresu projektu przez klienta w połowie jego realizacji. W przeciwnym razie rakieta kampanii może spaść znikąd!

Konwertuj komentarze na zadania ClickUp lub przydzielaj je zespołowi, aby błyskawicznie zamieniać myśli w elementy działania

Regularnie komunikuj się z klientem, aby upewnić się, że wszystkie interesariusze -w tym menedżer kampanii marketingowej - są zgodni co do oczekiwań i wszelkich wpływów na terminy. Dostosuj oś czasu kampanii i rezultaty tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Pamiętaj, że opóźnienia utrudniają utrzymanie kampanii w ramach budżetu i często wprowadzają scope creep .

Przykład: Twój team świetnie sobie radzi. Dotrzymali wszystkich terminów, a MySkinDoc zatwierdził wszystkie projekty bez żadnych uwag. Ale Sam miał wypadek na nartach w weekend i teraz będzie poza biurem przez resztę kampanii marketingowej.

Będziesz musiał znaleźć nowego członka zespołu, który przejmie zarządzanie kampanią na Twitterze. Na szczęście Po jest dostępny do pomocy na różnych platformach mediów społecznościowych. Ponieważ jest nowy na koncie, jego kilka pierwszych postów nie trafia do grupy docelowej MySkinDoc. Klient przekazuje informacje zwrotne, a kolejne poprawki i proces ostatecznego zatwierdzania powodują opóźnienia w harmonogramie publikowania postów na Twitterze.

Widok obciążenia pracą według zadań pozostałych do wykonania ścieżka krytyczna za pomocą jednego przełącznika w ClickUp!

Istnieje kilka sposobów na wyprzedzenie tych wszystkich nieoczekiwanych zakłóceń. Po pierwsze, natychmiast poinformuj klienta o sytuacji Sama.

Poproś o cierpliwość, gdy Po będzie się uczył. Dostosuj oś czasu i kalendarz zawartości, aby odzwierciedlić czas, którego potrzebuje, aby odpowiednio wdrożyć się na konto. Na koniec poproś Lydię i Marco o pomoc Po, aby mógł jak najszybciej lepiej zrozumieć potrzeby MySkinDoc.

7. Monitorowanie wskaźników KPI 📈

Użyj wskaźników KPI, które już zdefiniowałeś w kroku 3, aby ocenić wydajność kampanii.

Jeśli Twoja kampania nie radzi sobie tak dobrze, jak oczekiwano, musisz pompować te liczby do zrobienia!

Przeprowadź wewnętrzną burzę mózgów na temat tego, jak możesz poprawić swoje wskaźniki. Być może reklama na Instagramie wymagała bardziej kolorowego obrazu lub podpis wymagał skrócenia. Informuj swoich klientów o procesie zarządzania kampanią i uzyskaj ich zgodę na wszelkie zmiany w strategii marketingowej lub terminach.

Burza mózgów pomysłów i rysowanie dowolnego formularza Mapa myśli w trybie pustym w ClickUp

Przykład: Na początku kampanii konto MySkinDoc na Twitterze miało tylko 30 obserwujących. Celem było podwojenie liczby obserwujących każdego miesiąca. W październiku konto zyskało 40 obserwujących, przekraczając cel, ale w listopadzie konto zyskało tylko 50 obserwujących. Jak można się upewnić, że w grudniu liczba obserwujących wzrośnie ze 120 do 240?

Prezenty to wspaniały sposób na zwiększenie zaangażowania na Twitterze. Pytasz MySkinDoc, czy mogliby przeprowadzić promocję, w ramach której jeden szczęśliwy obserwator Twittera otrzymałby darmową konsultację z jednym z dermatologów z ich platformy. Klient zgadza się, a Po zabiera się za promocję tego prezentu na Twitterze.

Konto na Twitterze szybko zyskuje obserwujących, którzy są odsetkami od darmowej konsultacji. Nawet jeśli po zakończeniu kampanii zrezygnują oni z obserwowania, zapewniłeś osiągnięcie wskaźników KPI i dotarcie bezpośrednio do osób z grupy docelowej MySkinDoc przez resztę grudnia.

Korzyści z naprawdę dobrego zarządzania kampaniami marketingowymi

Każdy agencja marketingowa lider może powiedzieć, że kampania ma wiele ruchomych części. Masz ludzi pracujących w różnych działach, aby stworzyć rezultaty . Do tego dochodzi śledzenie wielu terminów i informowanie klientów na bieżąco o postępach. Powiedzmy, że lista jest długa.

Ale celem jest uczynienie wszystkich tych ruchomych części bardziej przewidywalnymi. Dzięki zarządzaniu kampaniami marketingowymi członkowie zespołu agencji mogą odetchnąć, ponieważ wiedzą:

Jakie są ich obowiązki

Kiedy mają dostarczyć swoje produkty

Gdzie znaleźć opinie klientów

Zarządzanie kampaniami marketingowymi ustawia członków zespołu agencji tak, aby dostarczyli kampanię na czas i osiągnęli cele klienta, jednocześnie pozycjonując agencję jako strategicznego partnera, a nie tylko kolejnego dostawcę.

Twórz cele wysokiego szczebla za pomocą ClickUp, a następnie podziel je na mniejsze cele, aby śledzić swoje postępy

Klienci oczekują wysokiej jakości rezultatów kampanii marketingowych, które docierają na czas i przynoszą wymierne wyniki. Skuteczne zarządzanie kampaniami marketingowymi nie gwarantuje takich rezultatów, ale czyni je bardziej osiągalnymi.

Doskonałe zarządzanie kampaniami w Twojej agencji może wyglądać następująco:

Account Leaderzy sprawdzają postępy w projektach, aby upewnić się, że członkowie zespołu agencji dotrzymują terminów. Jednocześnie przekazują członkom zespołu informacje zwrotne od klientów, aby upewnić się, że dostarczane produkty są wysokiej jakości.

Wszyscy członkowie zespołu znają przydzielone im zadania i terminy ich wykonania, co ułatwia im zrobienie wszystkiego na czas.

Twoi klienci wiedzą, czego mogą oczekiwać od ciebie, a co za tym idzie, czego oczekuje się od nich, tj. przekazywania informacji zwrotnych w określonych terminach.

Skuteczne kampanie marketingowe po prostu przynoszą oczekiwane przez klientów wyniki, dzięki czemu są oni zadowoleni. A zadowoleni klienci są bardziej skłonni do ponownego nawiązania współpracy. Chcesz, aby klienci odnosili równoległe powodzenia, aby rozpowszechniali informacje o zdolności Twojej agencji do zrobienia rzeczy szybko i skutecznie.

Dobra kampania marketingowa buduje markę i przychody klienta, ale dobrze zarządzana kampania marketingowa buduje przychody agencji!

Z drugiej strony, źle zarządzane kampanie marketingowe mogą mieć katastrofalne wyniki zarówno dla klientów, jak i marki agencji. Zobacz Tweet Burger Kinga z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet lub ten Kendall Jenner w reklamie Pepsi ...zdecydowanie nie jest to rodzaj kampanii marketingowej, którą potencjalni klienci chcieliby kojarzyć z twoją agencją!

Szablony do zarządzania kampaniami marketingowymi

Kto nie kocha dobrego szablonu? My zdecydowanie do zrobienia. Ułatwiają one życie, ponieważ nie trzeba projektować całego systemu lub dokumentu od podstaw.

Niezależnie od tego, czy zajmujesz się marketingiem dla jednej marki, czy 12, sprawdź sześć naszych ulubionych (Free!) szablony które mogą ci pomóc zarządzać wszystkimi projektami marketingowymi .

1. Szablon do zarządzania kampaniami i promocjami ClickUp

Szablon ten dostarcza kompleksowy cykl pracy, od przyjmowania zgłoszeń po planowanie i realizację kampanii

Szablon Szablon do zarządzania kampaniami i promocjami ClickUp to kompleksowe źródło informacji dla każdego menedżera kampanii marketingowej lub interesariuszy w zespołach marketingowych.

Szablon ten jest wyposażony w wiele Widoki ClickUp aby pomóc Ci wizualizować i planować kampanie marketingowe pod różnymi kątami:

Product Launch Campaign: Na pierwszy rzut oka, lista kontrolna wszystkich zadań, pogrupowana według fazy kampanii

Na pierwszy rzut oka, lista kontrolna wszystkich zadań, pogrupowana według fazy kampanii Social Media Team Tracker: Rozbija zadania w mediach społecznościowych na elementy akcji, zorganizowane według tego, który zespół jest za nie odpowiedzialny. Określa rodzaj dostarczanej zawartości i odpowiednie kanały mediów społecznościowych

Rozbija zadania w mediach społecznościowych na elementy akcji, zorganizowane według tego, który zespół jest za nie odpowiedzialny. Określa rodzaj dostarczanej zawartości i odpowiednie kanały mediów społecznościowych Faza marketingowa: Rozdziela zadania według faz na Tablicy Kanban

Rozdziela zadania według faz na Tablicy Kanban Kalendarz: Planuje wszystkie zadania w mediach społecznościowychzadania marketingowe w kalendarzu dla łatwej widoczności tego, co jest do zrobienia w następnej kolejności

Planuje wszystkie zadania w mediach społecznościowychzadania marketingowe w kalendarzu dla łatwej widoczności tego, co jest do zrobienia w następnej kolejności Referencje: przechowuje niezbędne informacjezasoby marketingowetakie jak propozycja marketingowa,wytyczne dotyczące markii informacje o produkcie, wDokumenty ClickUp *Budget Tracker: Pokazuje przydzielony budżet dla każdego do zrobienia, dzięki czemu zawsze pozostajesz pod budżetem Dodaj szablon ### 2. Szablon widoku listy zarządzania kampaniami i promocjami ClickUp

Użyj widoku listy w szablonie zarządzania kampaniami i promocjami ClickUp, aby łatwo śledzić budżety i inne wydatki ważne analizy marketingowe .

Korzystając z tego samego szablonu zarządzania kampaniami i promocjami ClickUp, możesz edytować widok listy, aby wyszczególnić ważne aspekty kampanii, takie jak cele, grupa docelowa, budżet, wydatki i status projektu.

Koniec z nękaniem teamów marketingowych o aktualizacje lub szukaniem wskaźników KPI. Ten szablon śledzenia kampanii pomaga:

Zobaczyć wszystkie kampanie i ich wskaźniki konwersji jednocześnie, wybierając konkretne wskaźniki KPI, które chcesz śledzić za pomocą dostosowywanych pól danych

Wizualizować cykle pracy kampanii na wielu widokach (w tym przykładzie użyto widoku listy)

Trzymać się harmonogramu i zarządzać terminami dzięki konfigurowalnym polom daty rozpoczęcia i zakończenia Dodaj szablon ### 3. Szablon widoku Kanban do zarządzania kampaniami i promocjami ClickUp

Użyj tego widoku Kanban w szablonie zarządzania kampaniami i promocjami, aby efektywnie organizować swoje kampanie

Ponownie, w ramach tego samego szablonu zarządzania kampaniami i promocjami ClickUp, możesz użyć widoku Kanban jako zupełnie nowego szablonu do śledzenia i zarządzania swoimi kampaniami.

Widok ten jest idealny do zarządzania kampaniami w mediach społecznościowych, ponieważ zapewnia interesariuszom i innym osobom obserwującym projekt widok z lotu ptaka na status każdego zasobu, postu lub fragmentu zawartości kampanii społecznościowej. Dodaj szablon

4. Szablon skrótu kampanii ClickUp

Zbuduj każdy krok swojej kampanii w tym szablonie briefu w ClickUp Docs

Potrzebujesz zwięzłego podsumowania swoich kampanii, zwłaszcza w celu uzyskania akceptacji klienta?

Upewnij się, że Ty i Twoi klienci jesteście na tej samej stronie dzięki Szablon streszczenia kampanii ClickUp który pomaga nakreślić cele i przygotować propozycję dowolnej kampanii marketingowej w prostym, krótkim dokumencie.

Szablon ten prowadzi użytkownika przez definiowanie następujących podstawowych elementów kampanii marketingowej, jeden po drugim:

Przegląd kampanii

Rynek docelowy (w tymszablony person użytkowników)

Proponowany budżet

Ważne daty

Wysiłki marketingowe, materiały (np. aktywa lub rezultaty)

Listy referencyjne (połączone z odpowiednimi zasobami marketingowymi, np. wytycznymi dotyczącymi marki, listą konkurentów, danymi logowania itp.)

Podsumowanie i zatwierdzenie Dodaj szablon ### 5. Szablon dokumentu ClickUp Creative Brief

Szablon ten pozwala zespołom produkcyjnym i interesariuszom realizować kreatywne projekty, określając ogólną strategię i kluczowe elementy Szablon briefu kreatywnego ClickUp zapewnia krótki i słodki przegląd tego, o co chodzi w kampanii. Idealny, aby pomóc Tobie i Twojemu klientowi uzgodnić podstawowe szczegóły i oś czasu. To pozycja obowiązkowa dla teamów marketingowych.

Oto, co zawiera:

Przegląd kampanii : Zarys celów, kamieni milowych, budżetu i grupy docelowej kampanii

: Zarys celów, kamieni milowych, budżetu i grupy docelowej kampanii Brief kreatywny : Wyjaśnij, jak zdefiniować przekaz kampanii, wezwania do działania i rezultaty

: Wyjaśnij, jak zdefiniować przekaz kampanii, wezwania do działania i rezultaty Briefy wideo: Zaplanuj produkcję wideo za pomocą storyboardu, listy ujęć i harmonogramu zdjęć

Sprawdź te_ kreatywne krótkie przykłady dla inspiracji! Dodaj szablon

6. Szablon kalendarza kampanii ClickUp

Zapewnij swojemu zespołowi organizację różnych kampanii w jednej przestrzeni, którą można udostępniać

Szablon Szablon kalendarza kampanii ClickUp pomaga Twojemu Teamsowi pozostać zorganizowanym podczas zarządzania wszystkimi kampaniami marketingowymi. Kalendarz ten daje duży obraz wszystkich aktywnych kampanii poprzez mapowanie ich, umożliwiając wysoki poziom planowanie strategiczne i pozwala na

Umieszczenie kampanii w kalendarzu wydarzeń, z możliwością przeglądania według dnia, 4 dni, tygodnia lub miesiąca

Widok kampanii obok siebie na osi czasu, aby zrozumieć, w jaki sposób kampanie nakładają się na siebie. Przeciągnij i upuść, aby dostosować daty rozpoczęcia i zakończenia kampanii lub czas jej trwania

Wyświetlanie elementów działań wymagających natychmiastowej uwagi za pomocą prawego paska bocznego, który zawiera listę wszystkich niezaplanowanych i zaległych zadań

Lista wszystkich kampanii i grupowanie ich według czasu trwania w celu rozróżnienia między kampaniami jednorazowymi, krótkoterminowymi i długoterminowymi

Wyświetlanie aktualnych statusów wszystkich kampanii, dzięki czemu menedżerowie kampanii marketingowych mogą dostosowywać swoje postępy, przeciągając je między kolumnami na wizualnej tablicy Kanban Dodaj szablon ## Zoptymalizuj proces zarządzania kampaniami marketingowymi dzięki ClickUp

Nie każda kampania marketingowa może być "łatwa, beztroska i piękna" jak Covergirl, ale możemy przybliżyć Cię do tego o krok. 😉

ClickUp to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania kampaniami marketingowymi narzędzie do zarządzania kampaniami które pomaga agencjom i zespołom marketingowym usprawnić sposób współpracy z klientami nad kampaniami marketingowymi od początku do końca.

Oto tylko kilka sposobów, w jakie ClickUp pomaga spędzać mniej czasu na organizowaniu_ i więcej czasu na robieniu_: