10 darmowych szablonów wytycznych marki dla zespołu marketingowego

Chcesz poznać sekretny sos powodzenia biznesu? Posiadanie świetnego produktu i przemyślanej strategii marketingowej jest ważne, ale to, co naprawdę wyróżnia najlepszych spośród reszty, to silna obecność marki.

Chociaż inwestowanie w markę może wydawać się dużym nakładem pracy, wynik może być naprawdę przełomowy. Według raportu badanie przeprowadzone wśród 452 specjalistów z branży spójność marki może zwiększyć wzrost przychodów nawet o 20%. Dodatkowo, 46% amerykańskich konsumentów twierdzi, że rozpoznawalność marki jest jednym z głównych powodów, dla których mogą wybrać droższy produkt zamiast tańszego.

Z tych powodów spójna obecność marki jest niezbędna dla każdego biznesu, ale jej stworzenie i zarządzanie nią może być zniechęcające. Aby to ułatwić, stworzyliśmy darmowe szablony wytycznych dotyczących marki.

Szablony te pozwalają łatwo zaplanować wszystkie aspekty ważne dla stworzenia jednolitej i angażującej marki, w tym logo, schematy kolorów, styl i inne.

Na co więc czekasz? Zacznijmy definiować markę, która pozwoli Twojemu Businessowi podbić serca i umysły klientów.

Co to jest szablon wytycznych dotyczących marki?

Szablon wytycznych marki to narzędzie, które pomaga firmom stworzyć unikalny i spójny wygląd ich firmy. Może zawierać takie elementy jak logo, czcionki, slogany i wszystko, co pomoże ludziom rozpoznać Twoją markę, gdy zobaczą ją online.

Tworzenie szablonu marki to nie lada zadanie dlatego szablon ułatwia firmie każdej wielkości planowanie i koordynowanie tych kluczowych szczegółów w całym zespole. Nawet jeśli nadal nie masz 100% pewności co do każdego aspektu swojej marki, praca z tymi szablonami pomoże ci zastanowić się, jaka powinna być twoja marka, jeśli ma się wyróżniać i prosperować w swojej branży.

Co składa się na dobry szablon wytycznych dotyczących stylu marki?

Po pierwsze i najważniejsze, $$$a dobre wytyczne dotyczące marki szablon musi zadawać właściwe pytania. Każde pytanie lub puste miejsce powinno delikatnie poprowadzić Cię przez proces tworzenia marki, czyniąc go prostym, kreatywnym ćwiczeniem.

Następnie pomocny powinien być profesjonalny szablon wytycznych dotyczących marki. Jednym ze sposobów, w jaki dobry szablon może się wyróżniać, jest oferowanie porad dotyczących najlepszego sposobu jego wypełnienia. W ten sposób nawet początkujący mogą zaplanować, jak ich marka będzie wyglądać na różnych platformach lub urządzeniach.

Wreszcie, pomocne szablony powinny znać swoje limity. Marka to ogromna rzecz, a oczekiwanie, że pojedynczy szablon ją zaplanuje, będzie receptą na katastrofę.

Zamiast tego, świetny szablon marki pomoże ci zorganizować i zarządzać określonymi obszarami. Taka specjalizacja nie tylko pozwala planować markę w łatwiejszych do zarządzania fragmentach, ale także pozwala myśleć o wszystkich aspektach, które składają się na potężną, jednolitą markę.

10 szablonów Brand Guidelines Free

Znalezienie odpowiednich szablonów wytycznych marki może być często nieco uciążliwe. Jednak dzięki tej liście 10 szablonów marki, zadanie to zostało zrobione za ciebie.

Nie trać ani sekundy na szukanie pomocy w budowaniu marki. Dzięki tym zasobom możesz zacząć definiować, kim jest Twoja firma i dlaczego wywrze ona trwałe wrażenie na Twoich klientach.

1. Szablon wytycznych dotyczących marki ClickUp

Wyczyszczone wytyczne dotyczące wyglądu i stylu marki dzięki temu szablonowi

Szablon Szablon wytycznych dotyczących marki ClickUp to niezwykle wszechstronne i proste narzędzie do tworzenia marki, która jest całkowicie Twoja.

Jest to szczególnie przydatne dla osób zaczynających od zera, ponieważ przeprowadzi Cię przez wszystkie podstawy, o które musisz się najpierw martwić. Zamiast gubić się w niezliczonych szczegółach, które mogą zatrzymać cię w śledzeniu, skupisz się na najważniejszych kwestiach związanych z brandingiem.

Elementy te obejmują takie rzeczy jak logo, kolory, czcionki i slogany.

Jako bonus, nasz szablon zawiera porady ekspertów, które pozwolą każdemu go wypełnić. Jeśli więc nie masz pewności, jak zdefiniować swoje logo lub najlepsze praktyki typograficzne, mamy dla Ciebie informacje o tym, co powinieneś uwzględnić i dlaczego będzie to pomocne.

2. Szablon Tablicy z wytycznymi dotyczącymi marki ClickUp

Wizualizuj wytyczne dotyczące marki w widoku Tablica, aby łatwo zobaczyć kolory, teksty, logo i nie tylko

To Tablica z szablonem wytycznych dotyczących marki ClickUp to świetny sposób na stworzenie własnej księgi marki lub podręcznika marki w zabawny, wizualny sposób. Księga marki jest najlepszym przewodnikiem dla Twojej marki.

Jednak obszerny podręcznik może być nieco zbyt obszerny do przeczytania. Dzięki naszej Tablicy Wytycznych Marki możesz stworzyć atrakcyjny wizualnie TLDR dla swojej marki tożsamość marki aby każdy mógł szybko zrozumieć, czym jest, a czym nie jest Twoja marka.

Nasza tablica z szablonem wytycznych dotyczących marki zawiera wszystkie pola potrzebne do stworzenia własnej księgi marki. Przeprowadzi Cię przez sekcje takie jak historia firmy, misja, wybór typografii i nie tylko.

A najlepsze jest to, że szablon ten zawiera pomocne do zrobienia i nie, więc nie musisz się martwić, że zbytnio zboczysz z torów podczas tworzenia unikalnej obecności marki.

Jeśli więc szukasz niesamowitego sposobu na ożywienie marki firmy, którą chcesz stworzyć, ten szablon jest dla Ciebie.

3. Szablon do zarządzania marką ClickUp

To Zarządzanie marką Szablon umożliwia śledzenie wszystkich działań dla klientów, a także dokumentowanie przewodników stylu i procesów wewnętrznych

Wraz z rozwojem firmy, zarządzanie marką na najwyższym poziomie będzie stawało się coraz bardziej złożone. Możesz mieć kilka działów, które muszą ze sobą współpracować, aby zapewnić spójną obecność w całej firmie media społecznościowe zawartość, komunikacja i interakcje z klientami.

The Szablon do zarządzania marką ClickUp ułatwia śledzenie działań klientów, procesów wewnętrznych i briefy projektowe wszystko w jednym miejscu. W ten sposób można zorganizować wszystko, co wiąże się z utrzymaniem marki.

Szablon ten zawiera miejsce dla każdego z zadań, a także umożliwia przypisanie terminów, wyznaczenie osoby odpowiedzialnej i pozostawienie notatek na temat tego, co musi zostać zrobione. Wystarczy trochę pracy, aby wypełnić ten dokument i szybko stanie się on główną stroną dla wszystkich zadań związanych z zarządzaniem marką.

Koniec z bieganiem i zastanawianiem się, co jest grane. Ten szablon zapewnia jeden dokument, który zapewni wszystkim wewnętrzną synchronizację, dzięki czemu nic nie zostanie zapomniane ani przeoczone.

Zorganizowanie tego wszystkiego nie tylko zaoszczędzi czas, ale także pomoże w osiągnięciu celu kluczowych marketingowych wskaźników KPI ponieważ będziesz w stanie realizować projekty bardziej konsekwentnie, aby poprawić obecność swojej marki. Zacznij doskonalić zarządzanie marką w poniższym szablonie.

4. Szablon tożsamości marki ClickUp

Dowiedz się, jak zdefiniować swoją markę za pomocą tego szablonu

Jeśli chcesz stworzyć silną tożsamość marki, która ustawi Cię na powodzenie, to szablon Szablon tożsamości marki ClickUp jest dokładnie tym, czego potrzebujesz. Niezależnie od tego, czy rozpoczynasz wysiłek rebrandingu, czy zaczynasz od zera z nową tożsamością marki, ten szablon może pomóc Ci osiągnąć cele w rekordowym czasie.

Ten szablon jest odpowiedni dla początkujących i zawiera pięć stron: Brand Foundation, Brand Identity, My Identity vs. Competition, Branding Brief, oraz Aktywa marki i wytyczne . Każda strona pozwala lepiej zrozumieć, na jakim etapie znajduje się obecnie marka i jak można ją ulepszyć.

Na przykład strona "Moja tożsamość a konkurencja" pomoże ci zrozumieć, gdzie obecnie znajduje się twoja marka, a następnie zmusi cię do zastanowienia się, jak możesz to zmienić, aby pokonać konkurencję.

Jeśli więc chcesz szybko rozpocząć pracę z kompleksowymi wytycznymi dotyczącymi tożsamości marki, szablon ClickUp Brand Identity jest idealną opcją dla Twojego biznesu.

5. Szablon księgi znaku ClickUp

Stwórz księgę marki od podstaw z miejscami na ikony, zasoby i nie tylko

Posiadanie księgi marki jest niezbędne dla każdego biznesu, ale jej tworzenie i zarządzanie nią może być czasochłonne. Z Szablon księgi marki ClickUp , otrzymasz szablon typu "wszystko w jednym" do łatwego tworzenia własnej księgi marki.

Ten klikalny dokument pomoże zaplanować wszystko, od historii i misji firmy po wybór typografii i zasady marki. Szablon nie tylko przedstawia każdy aspekt, który należy uwzględnić w celu stworzenia w pełni funkcjonalnego przewodnika, ale także zawiera wideo, które przeprowadzi Cię przez cały proces.

Ponadto dokument ten zawiera miejsce na zasoby marki, dzięki czemu jeszcze łatwiej jest śledzić wszystko, co zespół już stworzył. Oznacza to mniej czasu na szukanie zasobów, a więcej na zachwycanie swoich niestandardowych klientów.

Jeśli szukasz prostego sposobu na tworzenie i zarządzanie księgą marki, to ten szablon jest dla Ciebie.

6. Szablon do rebrandingu ClickUp

Zachowaj swój rebranding zgodnie z harmonogramem dzięki naszemu widokowi osi czasu

Rebranding firmy może być nie lada zadaniem, nawet dla osób, które przeszły przez ten proces raz lub dwa razy. Właśnie dlatego Szablon do rebrandingu ClickUp jest tutaj, aby pomóc! Jest to kompleksowy szablon, który dostarczy ci wszystkich elementów projektowych potrzebnych do skutecznego rebrandingu.

Szablon jest wypełniony mnóstwem zadań, które prawdopodobnie trzeba zrobić do zrobienia rebrandingu, takich jak zmiana aktywów marki i aktualizacja kalendarzy zawartości . Ponadto szablon można niestandardowo dostosować do zadań, które są najważniejsze dla powodzenia.

A dzięki intuicyjnemu interfejsowi ClickUp i pomocnym zasobom możesz mieć pewność, że wszystkie te zadania pozostaną zaplanowane i zorganizowane w jednym miejscu.

Brzmi dobrze? Zajmijmy się Twoim rebrandingiem projekt i uruchomienie z ClickUp Szablon do rebrandingu .

7. Szablon ClickUp Brand Launch

Dopilnuj wprowadzenia marki na rynek, upewniając się, że każde zadanie zostanie zakończone na czas

Trzy, dwa, jeden, mamy start!

A przynajmniej to chciałbyś usłyszeć. Jest jednak wiele planów, które należy zrobić przed dniem premiery marki, a ten szablon może ci w tym pomóc.

Szablon Szablon uruchomienia marki ClickUp pozwala Twojemu teamowi zorganizować wszystkie zadania projektowe związane z wprowadzeniem marki na rynek. Obejmuje to przypisanie ról, ustawienie terminów i listę wszystkich kluczowych produktów, których potrzebujesz.

Jest również przyjazny dla początkujących i pozwala zachować porządek dzięki liście zadań, które muszą zostać zakończone, kalendarzowi spotkań, a nawet osi czasu pokazującej, kiedy będziesz gotowy na wielki dzień.

Czujesz się nieco onieśmielony? Mamy cię! Stworzyliśmy szczegółowy przewodnik dla tego szablonu, abyś wiedział, jak najlepiej wykorzystać swoje wysiłki związane z planowaniem startu.

Nie musisz już dłużej czekać. Spraw, aby premiera Twojej marki była niezapomnianym dniem dzięki szablonowi ClickUp Brand Launch.

8. Szablon przewodnika po stylu marki ClickUp

Zaplanuj swój nowy przewodnik po stylu marki do ostatniego zadania

Chęć posiadania przewodnika po stylu a jego stworzenie to dwie różne rzeczy. Czasami stworzenie ujednoliconego przewodnika po stylu może wydawać się ogromnym zadaniem. Jednak dzięki odpowiedniemu szablonowi, łatwo jest stworzyć wytyczne dotyczące stylu godne twojego produktu.

Z szablonem Szablon przewodnika po stylu marki ClickUp twój zespół może łatwo ustawić mapę drogową, aby stworzyć nowy przewodnik po stylu marki. Szablon ten pozwala na automatyczne importowanie , dodaje i organizuje wszystkie zadania niezbędne do zrobienia.

Można również dodawać elementy takie jak poziom wysiłku, złożoność, recenzenci i zasoby zaangażowane w każde zadanie, a następnie wyświetlać je na zorganizowanej liście zadań lub wykresie Gantta.

Gotowy do zdefiniowania osobowości marki? Skorzystaj z naszego narzędzia Szablony przewodników po stylach aby rozpocząć planowanie idealnego dokumentu dotyczącego stylu i głosu.

9. Szablon dokumentu przewodnika po stylu marki ClickUp

Ustal wytyczne dotyczące marki w jednym, łatwym do odczytania dokumencie

Planowanie przewodnika po stylu to tylko połowa sukcesu. Należy również upewnić się, że przewodnik stylu zawiera jasne instrukcje dotyczące wszystkich aspektów marki.

The Szablon dokumentu ClickUp Brand Style Guide sprawia, że proces ten jest łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej, określając wszystkie główne obszary, które składają się na jednolity styl marki. Obejmują one:

Głos marki

Misja firmy

Kultura i wartości

Tożsamość wizualna i styl

Dopracowanie przewodnika po stylu marki jest bardzo ważne, ponieważ pomoże ci wyrównać poziom przyszłe kampanie marketingowe . Z pomocą tego szablonu możesz upewnić się, że wszystkie Twoje prace współgrają ze sobą i dostarczają lepszych wrażeń osobom wchodzącym w interakcję z Twoją marką.

Tak więc niezależnie od tego, czy niestandardowi klienci sprawdzają wpis na blogu, przeglądają infografikę, czy czytają komunikat prasowy to oczywiste, że został stworzony przez ciebie.

Kliknij poniższy link, aby rozpocząć planowanie przewodnika po stylu marki.

10. Szablon przewodnika po stylu logo ClickUp

Stwórz logo, które będzie wyjątkowe dzięki naszemu szablonowi do tworzenia logo

Logo jest kamieniem węgielnym każdej marki i twarzą, którą pokazujesz światu. Dlatego też wszystkie warianty logo i ikonografii w witrynie muszą być dobrze dobrane.

Szablon Szablon przewodnika po stylu logo ClickUp zapewnia wszystko, co jest potrzebne do zaprojektowania niezapomnianego logo marki. Ten szablon przeprowadzi Cię przez wszystkie ważne decyzje, które musisz podjąć, takie jak paleta kolorów marki, wybór typografii i warianty logo.

Zawiera również pomocne zasoby, aby upewnić się, że elementy marki są prawidłowo stosowane na różnych platformach i urządzeniach.

Rozpocznij tworzenie jedynego w swoim rodzaju projektu logo dzięki naszemu szablonowi Logo Style Guide.

Buduj markę krok po kroku

Marki to naprawdę ogromne rzeczy, które wymagają dużo czasu i wysiłku, aby je stworzyć i aktualizować. Jednak z pomocą szablonów wytycznych marki proces ten jest łatwiejszy niż kiedykolwiek.

Niezależnie od tego, czy projektujesz markę korporacyjną, czy markę dla małego biznesu, będziesz w stanie stworzyć skuteczną strategię brandingową, która zapewni Twojemu biznesowi powodzenie. Od tworzenia logo po planowanie dni premiery, nasze 10 darmowych szablonów marki ClickUp przeniesie wysiłki związane z brandingiem Twojej firmy na wyższy poziom.

Stwórz swój darmowe konto ClickUp już dziś i możesz zacząć wybierać spośród tysięcy naszych szablonów które pomogą Ci zdefiniować Twoją markę i zbudować Twój Business.