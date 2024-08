Podsumowanie projektu Phoenix: Jak solidne zasady DevOps mogą przekształcić projekty biznesowe

Porażka może przydarzyć się nawet najlepszym firmom - liczy się sposób, w jaki się od niej odbijają.

Książka The Phoenix Project śledzi podróż fikcyjnej firmy zmagającej się z opóźnieniami, nieplanowaną pracą i mniejszymi zasobami. Pokazuje również jej powrót do rentowności dzięki zmodernizowanym operacjom IT.

Firma wykorzystuje najlepsze zasady DevOps, aby odkryć optymalne sposoby planowania, wykonywania i usprawniania procesów w dziale IT. Wszystko to kończy się niezwykłym odrodzeniem firmy w stylu mitycznego feniksa. 🔥

Chociaż powinieneś przeczytać książkę, aby zrozumieć wszystkie jej zalety, to podsumowanie The Phoenix Project podkreśli niektóre z jej najbardziej godnych uwagi lekcji. Zanurzymy się w fabułę, główne wnioski, wyróżniające się cytaty i wskazówki dotyczące stosowania koncepcji książki w prawdziwym życiu.

Podsumowanie książki: Projekt Feniks w skrócie

Via: Amazon The Phoenix Project: A Novel about IT, DevOps, and Helping Your Business Win został napisany przez Gene'a Kima, Kevina Behra i George'a Spafforda. Ta 432-stronicowa książka została po raz pierwszy opublikowana w 2013 roku, a jej przeczytanie zajmuje około 7-10 godzin.

To, co uwielbiamy w The Phoenix Project, to fakt, że wykorzystuje on wiarygodne postacie i scenariusze biznesowe, aby zdefiniować typowe problemy w operacjach IT i ich dostarczaniu, jednocześnie kierując czytelnika w stronę rozwiązań, które działają. Jest to również lektura obowiązkowa, jeśli chcesz rozwikłać powiązania między operacjami zakładu produkcyjnego a IT. 🍀

Działka

Ta książka o biznesie i technologiach informatycznych opiera się na powieści eksperckiej, aby przedstawić sprawdzone w boju koncepcje DevOps w łatwy do naśladowania sposób.

Głównym bohaterem historii jest Bill Palmer, nowo mianowany wiceprezes ds. technologii informatycznych pracujący dla firmy produkującej części samochodowe, Parts Unlimited. Nawet jako doświadczony dyrektor IT, Bill ma przed sobą trudne zadanie - zapobiec upadkowi firmy.

co poszło nie tak?

Po pierwsze, cała organizacja boryka się z problemami - od błędów w wypłatach i opóźnień w planowaniu po przekroczenie budżetu. Wiele z tych niepowodzeń jest związanych z niewłaściwym działem IT firmy, a w szczególności z niezdolnością zespołu do zakończenia ważnej inicjatywy rozwoju oprogramowania, tytułowego Projektu Feniks.

Problemy te przeniknęły do innych funkcji biznesowych, a Billowi pozostało pozbierać się po niepowodzeniach, takich jak naruszenia bezpieczeństwa i przepisów stanowych. A jeśli mu się nie powiedzie i firma nadal będzie tracić udziały w rynku, prezes Parts Unlimited planuje outsourcing operacji IT. Więc tak, stawka jest wysoka. 🌋

Postacie

W trakcie swoich wysiłków zmierzających do przebudowy działu IT, a co za tym idzie, całej firmy, Bill współpracuje z kilkoma działami i liderami technicznymi. Niektóre z głównych ról obejmują:

Brent Geller: Główny inżynier

Główny inżynier Steve Masters: dyrektor generalny (CEO)

dyrektor generalny (CEO) John Pesche: dyrektor ds. bezpieczeństwa informacji (CISO)

dyrektor ds. bezpieczeństwa informacji (CISO) Wes Davis: dyrektor ds. operacji technologicznych w dystrybucji

dyrektor ds. operacji technologicznych w dystrybucji Sarah Moulton: starszy wiceprezes ds. operacji detalicznych

starszy wiceprezes ds. operacji detalicznych Chris Allers: wiceprezes ds. rozwoju aplikacji

wiceprezes ds. rozwoju aplikacji Kirsten Fingle: Przywódca Biura Zarządzania Projektami (PMO)

Przywódca Biura Zarządzania Projektami (PMO) Erik Reid: Potencjalny członek Tablicy i ekspert ds. inżynierii procesów IT

Spośród wymienionych powyżej postaci, Erik wyróżnia się jako jedna z najbardziej wpływowych postaci narracji. Gdy Bill Palmer i jego współpracownicy próbują naprawić to, co zostało zepsute, Erik prowadzi ich przez ten proces, wprowadzając ich w kluczowe koncepcje DevOps i inżynierii procesów IT Zarządzanie IT . Jeśli pracowałeś przy tworzeniu oprogramowania lub operacjach IT, prawdopodobnie znajdziesz interakcje między postaciami całkiem znajomo.

Kluczowe wnioski z projektu The Phoenix

Wyzwania przedstawione w tej książce są dość powszechne, jeśli spojrzeć na to, z czym ma dziś do czynienia większość programistów i specjalistów IT. Ponieważ trzej współautorzy The Phoenix Project są wybitnymi liderami w branży IT, są w stanie wskazać skuteczne strategie radzenia sobie z tymi wyzwaniami, pomagając Twojemu Businessowi wygrać na dłuższą metę. 🧑‍💻

Omówmy pięć najbardziej znaczących lekcji i wniosków z tej książki.

1. Zidentyfikuj cztery rodzaje pracy (IT)

Erik wyjaśnia, że łatwiej jest planować i monitorować pracę w IT, gdy podzielisz ją na cztery kategorie:

Projekty Business: Ten rodzaj pracy obejmuje m.in nowe inicjatywy projektów i procesy, które zajmują ogromną część funkcji Business. Są one indywidualnie monitorowane przez Biuro Zarządzania Projektami w ramach ramy zarządzania programem Projekty wewnętrzne: Obejmują one regularne zadania, takie jak konserwacja systemu, aktualizacje i poprawki bezpieczeństwa, które utrzymują działanie firm takich jak Parts Unlimited Zmiany: Są to rutynowe zadania, podobnie jak projekty wewnętrzne, ale obejmują modyfikacje na małą skalę, takie jak poprawki błędów i aktualizacje wersji. Zazwyczaj trzeba ustanowić system biletowy, aby śledzenia problemów, zmian i ich rozwiązywania Nieplanowana praca: Podczas gdy inne kategorie pracy są wcześniej uzgodnione, ta nie jest. Może to być wszystko, od zadań odzyskiwania po awarii systemu po dodatkową pracę, ponieważ członek zespołu nie poinformował o problemach na czas. Prowadzi to do konfliktów w harmonogramie i nieefektywności procesów które przeradzają się w poważniejsze problemy. Aby zapobiec nieplanowanej pracy, Bill i jego zespół postanawiają dokonać przeglądu obciążenie zespołu przed zatwierdzeniem pracy nad wnioskami o zmianę

Ten wielopoziomowy system monitorowania oparty na pracy zapewnia odpowiedni przepływ odpowiedzialności, na którym zespół może polegać.

2. Limit pracy w toku lub postępu (WIP)

Zgodnie z książką, powinieneś mieć jak najmniej trwających zadań w danym momencie.

Bill stwierdza, że gdy twoja uwaga jest podzielona na wiele zadań, jesteś przytłoczony i podatny na popełnianie błędów z powodu rozproszenia uwagi. Im więcej błędów popełnisz, tym więcej wysiłku i zasobów firmy zainwestujesz w ich rozwiązanie. Ponieważ pierwotna praca nie była owocna, zostanie uznana za marnotrawstwo zasobów, które można było wykorzystać do nowych zadań.

Książka zaleca dostosowanie strategii do metodologii Agile lub Lean, aby upewnić się, że planowane zadania są zoptymalizowane pod kątem zasobów.

Dodatkowa lektura: Poszerz swoją wiedzę dzięki naszym przewodnikom po:

Zwinne zarządzanie projektami

Szczupłe zarządzanie projektami

3. Wykorzystanie tablic Kanban

Jednym ze sposobów, w jaki Bill Palmer i jego zespół byli w stanie przezwyciężyć nagromadzenie WIP w Parts Unlimited, jest wykorzystanie tablic Kanban

Tablice Kanban

. Kanban, co po japońsku oznacza "tablica znaków", pozwala zespołowi na wizualizację pracy. Tablica podzielona jest na kolumny przedstawiające fazy cyklu pracy, zazwyczaj poruszające się od lewej do prawej. Każde zadanie jest reprezentowane przez kartę.

W książce zespół Billa buduje tablicę Kanban z etykietami Ready, Doing (dla zadań WIP) i Done. Każda karta ma osobę przypisaną i jest umieszczana po lewej stronie tablicy. Jest ona przesuwana w prawo w miarę postępu prac. Dzięki takiemu systemowi cała praca jest monitorowana, organizowana i priorytetyzowana w celu

zmaksymalizować wydajność

, umożliwiając pełną widoczność zadań zespołu i minimalizując nieplanowaną pracę.

Pro tip: Użyj funkcji

Widok tablicy w ClickUp

do tworzenia skalowalnych i bogatych w informacje tablic Kanban. Twórz wieloetapowe cykle pracy za pomocą kilku kliknięć i uzyskuj dostęp do statusów, osób przypisanych i priorytetów w jednym widoku. Możesz łatwo przeciągać i upuszczać zadania między kolumnami, a nawet używać wbudowanego paska narzędzi do zbiorczych aktualizacji statusu. 💪

Przeglądaj zadania i projekty jednym rzutem oka i bez wysiłku przeciągaj i upuszczaj zadania, sortuj i filtruj dzięki w pełni konfigurowalnemu widokowi Tablicy Kanban

4. Zarządzaj zmianami za pomocą teorii ograniczeń

Erik informuje Billa o tym, jak Teoria Ograniczeń odgrywa rolę w dużych organizacjach. Większość firm ma wąskie gardła lub ograniczenia w swoich operacjach IT i zakładowych, które mogą być uciążliwe i prowadzić do nieplanowanych prac. Erik wyjaśnia, że aby zapewnić stabilną, przewidywalną i bezpieczną usługę IT, należy planować zasoby ludzkie i nieludzkie w taki sposób, aby sprostać tym ograniczeniom i ułatwić nieprzerwany cykl pracy.

W przypadku Parts Unlimited, wpływ wielu ograniczeń uderzył w Brenta, głównego inżyniera operacyjnego i cudownego informatyka. Brent był pogrążony w nieplanowanej pracy, zwykle błahostkach i poprawkach, przez co ucierpiały kluczowe planowane zadania.

Aby rozwiązać ten problem, Bill utworzył grupę, która zajmowała się eskalacjami zamiast Brenta. Co więcej, Brent, który wcześniej zachowywał swoje metody dla siebie, teraz szkolił grupę, aby przekazywać swoją wiedzę. Dzięki temu Teams mógł mapę procesu do wykorzystania w przyszłości i uwolniło czas Brenta (lub, jak mówi Bill - uwolniło Brenta od gaszenia pożarów), dzięki czemu mógł zainwestować swoją wiedzę w zadania o wyższej wartości.

Bonus: Wypróbuj Szablon tablicy z mapą procesów ClickUp do wizualizacji wąskich gardeł i budowania niezawodnego międzywydziałowego przepływu pracy zgodnego z Teorią Ograniczeń.

5. Optymalizacja potoku wdrażania

Projekt Phoenix był zależny od daty, więc było mało czasu na przetestowanie i wdrożenie aplikacji.

Jednak w trakcie książki zespół Billa stał się bardziej wydajny i wypompował więcej wydań niż w poprzednim kwartale. Było to częściowo spowodowane ich nowym podejściem polegającym na dostarczaniu mniejszych fragmentów pracy częściej, zmniejszając WIP i czas buforowania bez skandalicznych skrótów.

6. Wykorzystanie modelu The Three Ways do zasilania DevOps

Coaching Erika obraca się wokół modelu The Three Ways, który jest podstawą wielu koncepcji DevOps. Model ten oferuje wytyczne dla firm, aby zapewnić stałą wartość produktu i obsługę klienta poprzez stabilną, wydajną i wysokiej jakości pracę.

The First Way: Optymalizacja

Oceniając powodzenie firmy, bierzemy pod uwagę wynik, a nie proces. The First Way bada, w jaki sposób proces wpływa na wynik i czas dostawy. Aby zmaksymalizować rentowność, należy zoptymalizować strumień wartości czyli przepływ pracy, który zaczyna się od tworzenia oprogramowania, a kończy na dostarczeniu go do klienta.

Według książki, podczas tworzenia planu optymalizacji należy wziąć pod uwagę szerszą perspektywę. Jakie są główne cele biznesowe ? Jakiego rodzaju zgodność z przepisami i standardy bezpieczeństwa nigdy nie powinny stanowić kompromisu?

Ważne jest również nadążanie za postępem technologicznym. Na przykład, odkrywanie nowego oprogramowania, takiego jak AI DevOps , twórcy wykresów Gantta przyjaźni harmonogramom oraz Narzędzia do zarządzania operacjami IT mogą znacznie przyspieszyć planowanie i wydajność.

Druga droga: Wykorzystanie pętli sprzężenia zwrotnego w celu uniknięcia przeróbek

Druga droga dotyczy wewnętrznego przepływu informacji. Dzięki szybkim i ciągłym pętlom sprzężenia zwrotnego, firmy mogą nauczyć się wykrywać problemy z jakością u źródła i podpowiedź je szybko naprawić, aby upewnić się, że nie wpływają one dalej na linię produkcyjną. Problemy zauważone na późniejszych scenach będą trudniejsze do rozwiązania i spowodują znaczne opóźnienia. ⚠️

Trzecia droga: Ciągłe doskonalenie i wsparcie serwisowe

Trzecia Droga mówi o ciągłym doskonaleniu, które następuje w wyniku następujących działań

Uczenie się poprzez analizę przeszłych doświadczeń Wielokrotne ćwiczenie umiejętności według Erika lepiej jest ćwiczyć pięć minut każdego dnia niż trzy godziny raz w tygodniu. Nawet powtarzanie błędów pomaga budować odporność i pewność siebie, by spróbować czegoś nowego Podejmowanie ryzyka i eksperymentowanie z różnymi metodami,Narzędzia DevOpsi innych strategii obsługi klienta, można osiągnąć niespotykany dotąd poziom wydajności i jakości

Cytaty z projektu Phoenix, które uwielbiamy

The Phoenix Project to książka, którą można cytować, ale te pięć fragmentów utkwiło nam w pamięci najbardziej:

Nie ma limitu tego, co można osiągnąć, gdy nikt nie dba o to, kto otrzyma uznanie

Ten cytat wskazuje, że możemy osiągnąć niezwykłe wyniki poprzez ustawienie osobistych korzyści i skupienie się na współpracy. Bez presji bycia najlepszym, kreatywność i wiedza zespołu mogą zabłysnąć. ⛅

Proces jest tylko tak szybki, jak jego najwolniejsze wąskie gardło

Z perspektywy ograniczeń, słaba wydajność na jednej scenie może utrudnić cały proces, nawet jeśli pozostałe etapy przebiegają prawidłowo.

Nie ma znaczenia, ile planujemy. Liczy się to, jak dobrze udoskonalamy plan w miarę pojawiania się nowych informacji

Nasze wysiłki związane z planowaniem będą daremne, jeśli nie dostosujemy się do bieżących wyzwań, które są nieuniknione. To samo dotyczy korzystnych zmian. Stanowią one okazję do osiągnięcia jeszcze lepszych wyników.

Nie ma żadnego sekretu, który pozwoli ci pominąć ciężką pracę

Czasami efektywność wygląda jak szukanie skrótów i eliminowanie kroków w procesie, które nie są konieczne. Jeśli jednak chcesz odnieść sukces, nie możesz pominąć ciężkiej pracy i determinacji.

Gładkie morze nigdy nie uczyniło doświadczonego żeglarza

Chociaż mogą być frustrujące i spowalniać, błędy i wyzwania pomagają budować odporność i przyczyniają się do rozwoju osobistego i zawodowego. 🌱

Wykorzystaj wiedzę z projektu Phoenix dzięki ClickUp

Lekcje DevOps zawarte w tej książce stanowią formularz operacji dla każdego zespołu IT. Jednak pytanie za milion dolarów brzmi: _Jak zaadoptować te nauki z praktycznego punktu widzenia?

Odpowiedź brzmi: używając ClickUp -a hub zarządzania projektami z rozwiązaniami dostosowanymi do potrzeb teamów programistycznych. Niezależnie od tego, czy chcesz wdrożyć The Three Ways of DevOps, czy ustanowić system monitorowania WIP, ClickUp jest bardzo elastyczny i można go skonfigurować tak, aby wspierał każdy cykl pracy.

ClickUp oferuje wiele możliwości funkcji stworzonych specjalnie z myślą o rozwoju oprogramowania i zespołów operacyjnych. Integruje się również z wieloma narzędziami, takimi jak GitHub, GitLab i Bitbucket, dzięki czemu można planować, współpracować i wykonywać zadania z wydajnością z jednej scentralizowanej platformy.

Planuj, dokumentuj i dostarczaj swoje oprogramowanie szybciej - zbuduj swój własny projekt Phoenix za pomocą ClickUp

Dzięki ClickUp zasady The Phoenix Project mogą z łatwością stać się częścią Twojej codziennej rutyny - sprawdźmy, jak to zrobić.

1. Ustawienie zoptymalizowanych cykli pracy za pomocą narzędzi do zarządzania zadaniami i planowania

W swojej podróży, aby przywrócić Parts Unlimited na właściwe tory, Bill Palmer robi wszystko, co w jego mocy, aby wdrożyć najlepsze praktyki planowania i zarządzania zadaniami DevOps. Jednak dzięki ClickUp każde zadanie związane z harmonogramowaniem i planowaniem przepływu pracy nie wymaga wysiłku.

Zastosowanie Zadania ClickUp niestandardowy cykl pracy dla wszystkich projektów - śledzenie osób przypisanych, podzadań, komentarzy do zadań, zależności i etykiet priorytetów, wszystko z jednego miejsca. Platforma oferuje wiele opcji wizualizacji poprzez views. Na przykład:

Widok wykresu Gantta : Twórz skomplikowane mapy drogowe w kierunku celów i ograniczaj WIP, uzyskując przegląd zależności, kamieni milowych i ograniczeń w czasie rzeczywistym. Możesz także przejść do wstępnie zaprojektowanychSzablony wykresów Gantta aby szybciej mapować oś czasu projektu

Twórz skomplikowane mapy drogowe w kierunku celów i ograniczaj WIP, uzyskując przegląd zależności, kamieni milowych i ograniczeń w czasie rzeczywistym. Możesz także przejść do wstępnie zaprojektowanychSzablony wykresów Gantta aby szybciej mapować oś czasu projektu Widok kalendarza : Harmonogram przeciągania i upuszczania dla projektów opartych na datach

Harmonogram przeciągania i upuszczania dla projektów opartych na datach Widok obciążenia pracą : Użyj go do oceny obciążenia zespołu i redystrybucji kreatywnego lub zaległego obciążenia pracą wśród niedopracowanych i przepracowanych członków zespołu

Użyj go do oceny obciążenia zespołu i redystrybucji kreatywnego lub zaległego obciążenia pracą wśród niedopracowanych i przepracowanych członków zespołu Widok formularza : Zbieraj zgłoszenia błędów i funkcji za pomocą natywnych formularzy ClickUp i szybko przekształcaj je w rzeczywiste zadania z etykietami i priorytetami

W celu zwiększenia wydajności, automatyzacja powtarzalnych czynności i działań administratora dzięki Automatyzacja ClickUp i zredukuj czas pracy swojego zespołu.

2. Budowanie świadomości sytuacyjnej poprzez monitorowanie sprintów i innych operacji IT

Uzyskaj szybki wgląd w sprinty swoich zespołów dzięki widokowi listy sprintów ClickUp

Po ustawieniu cykli pracy możesz dokładnie monitorować wszystkie swoje operacje w ClickUp - od sprintów i zadań wdrożeniowych po surowce i żądania. Dzięki Sprinty w ClickUp można

Kopiować widoki sprintów, aby szybko rozpocząć pracę

Ustawić daty i niestandardową strukturę punktów

Synchronizacja pracy zespołu z repozytoriami Git

Automatyczne przenoszenie nieukończonych zadań do następnego sprintu

Platforma posiada funkcje burnup, burndown i skumulowane wykresy przepływu, które pomagają śledzić postępy w realizacji celów i szybciej identyfikować ograniczenia i możliwości poprawy.

ClickUp upraszcza

zarządzanie wydaniami

ze zintegrowanym potokiem Git, listami kontrolnymi uruchomienia i pociągami wydań. Można również ustawić

Karty pulpitu nawigacyjnego

w obszarze roboczym, aby uzyskać dostęp do wskaźników zespołu na żywo, takich jak średni czas trwania wdrożenia i śledzony czas.

3. Wygrywaj dzięki ciągłej współpracy i informacjom zwrotnym

Współpracuj nad pomysłami i twórz oszałamiające dokumenty lub wiki z zagnieżdżonymi stronami i niestandardowymi opcjami formatu dla map drogowych, baz wiedzy i nie tylko

W książce Erik wyjaśnia, jak ważna jest przejrzystość w kontaktach z Teams na temat zmian, które mają wpływ na czas oczekiwania lub datę dostawy. Na szczęście ClickUp oferuje cały zestaw narzędzi do komunikacji i współpracy, aby wesprzeć Cię w tym zakresie. Niektóre z wyróżniających się funkcji obejmują:

Nie wiesz od czego zacząć? Skorzystaj z licznych gotowych szablonów platformy dla różnych celów biznesowych. Opcje takie jak

Szablon do tworzenia oprogramowania ClickUp Ultimate

,

Szablon śledzenia błędów i problemów ClickUp

oraz

Szablon notatek dotyczących wydania ClickUp

są zszywkami dla każdego działu IT.

Czerp korzyści z DevOps i wygraj swój kolejny Business dzięki ClickUp

The Phoenix Project uczy nas, że możliwe jest jednoczesne dążenie do wydajności, jakości produktu i zadowolenia klienta. Stosując zasady zawarte w tej książce w połączeniu z najwyżej ocenianym rozwiązaniem do zarządzania pracą, takim jak ClickUp, Twój Business może nie tylko odnieść powodzenie

release plan

ale także zadowolić interesariuszy. Wypróbuj ClickUp za darmo i odkryj wszystkie sposoby na usprawnienie operacji IT i zwiększenie wydajności zespołu. ⬆️