8 kreatywnych strategii zarządzania marką, aby zmaksymalizować jej potencjał

Czy jesteś gotowy, aby przenieść swoją markę na wyższy poziom, ale nie wiesz od czego zacząć?

Przy tak wielu markach walczących o uwagę, jak możesz upewnić się, że Twoja marka jest tą, która rezonuje z Twoimi celami? Albo, jeszcze lepiej, znaleźć się na szczycie świadomości w odpowiednim momencie podróży kupującego.

Odpowiedź leży w nieszablonowym myśleniu i kreatywnych strategiach zarządzania marką. Ponieważ czasami wystarczy odrobina polotu, aby wyróżnić swoją markę.

Tak więc, jeśli poważnie myślisz o budowaniu powodzenia biznesu, który przetrwa próbę czasu, nie lekceważ siły inwestowania w oprogramowanie do zarządzania marką i strategie, które pomogą Ci do zrobienia tego dobrze.

Zbadamy osiem kreatywnych strategii, które możesz wdrożyć już dziś, aby ulepszyć swoją grę w zarządzanie marką. Od budowania kreatywnej strategii, przez pozycję marki, po korzystanie z narzędzi do skutecznego zarządzania marką te przykłady powodzenia strategii marki pomogą Ci przenieść Twoją markę na wyższy poziom i wyprzedzić konkurencję.

Zanurzmy się więc!

Czym jest strategiczne zarządzanie marką?

Co jest potrzebne do zrobienia marki, która odniesie sukces? Cóż, wszystko zaczyna się od strategicznego i skutecznego zarządzania marką i strategii. Ale co to dokładnie oznacza?

Mówiąc najprościej, strategiczne zarządzanie marką obejmuje tworzenie, utrzymywanie i ciągłe ulepszanie osobowości marki, pozycji i wysiłków marketingowych. Pomaga to zapewnić, że marka pozostaje konkurencyjna i istotna na stale zmieniającym się rynku.

Strategiczne zarządzanie marką pomaga również budować lojalność klientów, zwiększać rozpoznawalność marki i wspierać relacje z interesariuszami. Pomaga to zapewnić, że marka pozostaje konkurencyjna i istotna na stale zmieniającym się rynku. Podsumowując, skuteczne zarządzanie marką to zarządzanie reputacją, które prowadzi do lepszych wyników marki, większej lojalności klientów, większej rozpoznawalności marki i silniejszej reputacji marki.

Pro Tip Planuj, śledź i zarządzaj wszystkimi zadaniami, projektami i nie tylko związanymi z zarządzaniem marką, a także stwórz płynny cykl pracy dzięki aplikacji Szablon do zarządzania marką od ClickUp . Ten szablon zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby być na bieżąco z projektami, oś czasu, zasoby, zadania do wykonania i wiele więcej. Ponadto jest konfigurowalny, dzięki czemu można skonfigurować widok pracy tak, aby wspierał potrzeby projektu i preferencje dotyczące cyklu pracy.

Ten szablon zarządzania marką pozwala usprawnić strategiczny proces zarządzania marką. Użyj tego szablonu, aby poprawić spójność marki, planować, śledzić i zarządzać projektami, zasobami marki, zasobami, oś czasu i nie tylko.

Ważne czynniki do rozważenia przy opracowywaniu strategii zarządzania marką

pink

Oto trzy ważne czynniki, które menedżerowie marki powinni wziąć pod uwagę przy opracowywaniu powodzenia strategii zarządzania marką:

Zrozumienie swoich idealnych klientów i tego, co motywuje ich do wyboru Twojego produktu lub usługi zamiast konkurencji

Przeanalizuj otoczenie konkurencyjne i określ, co wyróżnia Twoją markę

Upewnienie się, że wartości marki są jasno zdefiniowane i zgodne z oczekiwaniami odbiorców

Strategiczne zarządzanie marką nie jest rozwiązaniem typu "napraw i zapomnij", takim jak przepis na gulasz wołowy w garnku twojej mamy, który gotowałeś co tydzień na studiach. To ciągły proces, który wymaga stałego sesji ideacyjnych , ocena wydajności i dostosowanie strategii.

Powodzenie marki wymaga starannego rozważenia wszystkich elementów, które składają się na "przepis" na markę Musisz wziąć pod uwagę konkretne składniki: docelowych odbiorców, wartości i komunikaty oraz sposób, w jaki stworzą one unikalną i atrakcyjną markę.

I podobnie jak w przypadku gotowania, musisz eksperymentować, smakować i dostosowywać strategię zarządzania marką, aby upewnić się, że pozycja marki trafia we wszystkie właściwe notatki dla klientów.

Pro Tip Ponieważ istnieje wiele ruchomych części, wypróbuj Free szablony do planowania strategicznego aby utrzymać się na dobrej drodze i dążyć do wyznaczonych celów. Szablony Tablica planu strategicznego firmy ClickUp zapewnia wizualną mapę drogową, która w łatwy sposób pokazuje, jakie kroki są niezbędne do planowania strategicznego i jak te kroki mogą (i powinny) przepływać do siebie w kontekście większego projektu.

Nie pomijaj żadnych krytycznych informacji, korzystając z tej wizualnej mapy drogowej, aby Twój zespół mógł koordynować każdy istotny krok

8 kreatywnych strategii zarządzania marką, które musisz wdrożyć już dziś

pink

Oto osiem kreatywnych strategii zarządzania marką i przykłady powodzenia strategii marki, o których musisz wiedzieć, aby zbudować silną tożsamość marki.

1. Stwórz unikalną tożsamość marki

Tożsamość marki jest tym, co marka reprezentuje. Pomaga ona wyróżnić Twój Business, czyniąc Twoją markę wyjątkową i zapadającą w pamięć.

Aby poprawić postrzeganie marki i jej reputację, zaleca się zachowanie podstawowych zasad wytyczne dotyczące marki pamiętając o nakreśleniu misji, wartości marki, grupy docelowej i głosu marki.

Oto kilka godnych uwagi przykładów, które pomogą ci zbudować silne podstawowe wartości firmy i poprawić pozycję marki:

1️⃣ Marki krawieckie z dumą prezentuje swoją misję i grupę docelową na stronie "O firmie".

via Tailor Brands

2️⃣ Innym skutecznym podejściem jest skupienie się na unikalnych funkcjach lub zaletach produktu. Na przykład, jako marka modowa, która sprzedaje kurtki skórzane warto zwrócić uwagę na jakość materiałów, rzemiosło zaangażowane w ich produkcję oraz spersonalizowany styl, który oferują.

via LeatherCult

3️⃣ Można również kultywować silną tożsamość marki, która odzwierciedla wartości i aspiracje docelowych odbiorców. Ta strategia brandingowa może obejmować opracowanie charakterystycznego stylu wizualnego i wykorzystanie storytellingu do stworzenia emocjonalnego połączenia z klientami lub zaangażowanie się w inicjatywy społeczne i środowiskowe, które rezonują z odbiorcami, jak TOMS.

za pośrednictwem TOMS Po ugruntowaniu celu swojej marki, należy wizualne elementy brandingu takie jak zapadające w pamięć logo oraz wybór odpowiednich schematów kolorów i czcionek.

Drobne szczegóły mają znaczenie; zachowanie ich spójności we wszystkich materiałach brandingowych pomoże stworzyć spójny wizerunek marki, który klienci będą mogli łatwo rozpoznać i zapamiętać.

Chcesz, aby Twoi niestandardowi klienci byli w stanie wybrać Twój produkt z półki lub rozpoznać Twoje logo na różnych reklamach. Chodzi o to, aby się wyróżniać, a nie wtapiać, więc nie bój się myśleć nieszablonowo i być innym.

Pro Tip Ustal wartości swojej marki i wzmocnij jej reputację za pomocą szablony wytycznych dotyczących marki ! Należy używać szablonów takich jak Szablon Brand Guidelines by ClickUp aby dać ci solidny start podczas tworzenia wytycznych dotyczących marki. Przeprowadzi Cię przez wszystkie podstawy i pomoże skupić się na najważniejszych kwestiach związanych z brandingiem.

Wyczyszczone wytyczne dotyczące wyglądu i stylu marki dzięki temu szablonowi

2. Koncentracja na niestandardowych doświadczeniach klientów

Personalizacja może pomóc w zapewnieniu płynnej i przyjemnej obsługi klienta. Możesz wykorzystać sztuczną inteligencję (AI) i analitykę predykcyjną do tworzenia wiadomości i zawartości, które przemawiają do Twoich klientów, zapewniając bardziej odpowiednie i angażujące doświadczenie klienta.

Oto kilka przykładów strategicznego zarządzania marką, które można wykorzystać w celu poprawy jakości obsługi klienta:

1️⃣ Netflix i Amazon to dwie wiodące marki oferujące spersonalizowane doświadczenia. W tym przykładzie Amazon udostępnia rekomendacje produktów na podstawie wcześniejszych zakupów, aby dać klientom odpowiednie pomysły i produkty, aby utrzymać ich zaangażowanie i kontynuować ich podróż zakupową.

za pośrednictwem Amazon 2️⃣ Netflix wysyła e-maile z rekomendacjami programów lub filmów na podstawie historii oglądania.

przez Netflix Tak więc, jeśli chcesz zbudować bazę lojalnych klientów i wyróżnić się na tle konkurencji, nadaj priorytet doświadczeniu klienta w swojej strategii zarządzania marką.

Oto kilka innych prostych sposobów na poprawę doświadczenia klienta:

Uprość proces zakupu i zminimalizuj liczbę kroków

Jak najszybsze odpowiadanie na pytania i wątpliwości klientów

Przejrzystość cen, zasad i informacji o produktach

Szkolenie personelu w celu zapewnienia doskonałej obsługi klienta i profesjonalnego rozpatrywania skarg

Zbieraj opinie klientów w celu ulepszania produktów i usług

Oferowanie wartości wykraczających poza produkt lub usługę, takich jak zasoby edukacyjne lub programy lojalnościowe dla klientów

Zapewnienie spójnych doświadczeń we wszystkich punktach kontaktu, od sklepu internetowego po sklep stacjonarny

Kładzenie nacisku na jakość we wszystkich aspektach obsługi klientaprojektowania produktu do pakowania i dostawy

Jeśli chodzi o rozwijanie i pielęgnowanie potencjalnych klientów i klientów, musisz zapewnić pozytywne doświadczenia swoim klientom w każdym punkcie kontaktu i lepiej zrozumieć ich potrzeby, preferencje i punkty bólu. Dlatego doświadczenie klienta powinno być kluczową częścią strategii marki.

Do skutecznego zarządzania marką potrzebne jest oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami lub Oprogramowanie CRM aby pomóc ci śledzić niestandardowych klientów, potencjalnych klientów, skargi itp. Kompleksowe narzędzie CRM może być punktem kompleksowej obsługi wszystkich informacji związanych z klientami - zarządzaj i poprawiaj reputację marki, monitoruj jej wydajność i zdobywaj lojalność klientów, pozostając zorganizowanym i reagując na ich potrzeby.

Pro Tip Stwórz niestandardowy CRM w ClickUp lub skorzystaj z gotowej aplikacji Szablon CRM od ClickUp do śledzenia kontaktów i zarządzania projektami marki w jednym miejscu. Pozwala na niestandardowe statusy kontaktów i dodawanie dodatkowych pól dla maksymalnej organizacji i personalizacji kontaktów.

Zarządzanie klientami, procesami sprzedaży, elementami działań i nie tylko za pomocą szablonu Simple CRM firmy ClickUp w widoku listy

3. Wykorzystaj media społecznościowe

Z 90% Instagrama użytkowników podążających za firmą, pokazuje, że media społecznościowe stały się istotną częścią każdej powodzenia strategii marki.

Dlaczego? Jest to prosty sposób na połączenie się z odbiorcami w bardziej autentyczny sposób i budowanie znaczących relacji. Ponadto można dotrzeć do szerokiego grona odbiorców przy minimalnym wysiłku. Pomyśl o tym, ile e-maili musiałbyś wysłać, aby uzyskać taki sam zasięg jak w przypadku jednego posta na Instagramie. To jak porównywanie jabłek i grejpfrutów.

Jaki jest sekret powodzenia w mediach społecznościowych? Spójność wszystkich wysiłków marketingowych.

Odpowiadaj na komentarze, polub i udostępniaj zawartość generowaną przez użytkowników i bierz udział w odpowiednich rozmowach. Te proste działania pokazują, że dbasz o swoją społeczność i chcesz budować z nią powiązania.

Możesz zacząć od stworzenia markowego hashtagu, którego niestandardowi użytkownicy będą używać do udostępniania swoich doświadczeń i nawiązywania połączeń. Określony hashtag pomaga również utrwalić spójną tożsamość marki i ułatwia śledzenie zawartości generowanej przez użytkowników. Wzmacniając cel swojej marki i zwiększając jej widoczność, możesz stworzyć efekt kuli śnieżnej, który przyciągnie nowych klientów do Twojej marki.

Oto przykład strategicznego zarządzania marką w mediach społecznościowych, który można przeanalizować w celu poprawy reputacji marki:

1️⃣ Kanał Glossier na Instagramie to starannie wyselekcjonowana mieszanka zawartości generowanej przez użytkowników, zdjęć produktów i zdjęć lifestylowych. Prosząc obserwujących o udostępnianie swoich doświadczeń z produktami Glossier i wykorzystując te zdjęcia w mediach społecznościowych, Glossier stworzył społeczność fanów, którzy czują się częścią czegoś wyjątkowego.

za pośrednictwem Glossier Pro Tip Use a szablon kalendarza zawartości aby pomóc Ci zaplanować miesięczne posty w mediach społecznościowych. Dzięki temu będziesz na bieżąco, a jednocześnie będziesz odpowiedzialny za swoje działania. Następnie, aby w pełni uwolnić moc mediów społecznościowych, należy również ustawić cykl pracy w mediach społecznościowych gdzie angażujesz swoich odbiorców na różnych platformach.

4. Wykorzystaj moc opowiadania historii

Reklama Super Bowl The Farmer's Dog wywołała silne emocje zarówno wśród właścicieli zwierząt, jak i ich miłośników. Dlaczego? Opowiada wiarygodną historię kobiety i jej psa, która rezonuje z wieloma właścicielami i miłośnikami zwierząt, którzy rozumieją więź między człowiekiem a jego futrzanym towarzyszem.

Reklama The Farmer's Dog na Super Bowl 2023

Przedstawia historię kobiety i jej czarnego szczeniaka labradora o imieniu Bear, począwszy od czasów, gdy była młodą dziewczyną. W całej reklamie widz jest świadkiem przygód pary, w tym spacerów i wycieczek na plażę, w miarę ich wspólnego starzenia się.

W końcu kobieta wyjeżdża na studia, zostawiając Beara za sobą. Jednak z biegiem czasu kobieta staje się dorosła i zakłada własną rodzinę. Niedźwiedź pozostaje u jej boku pomimo swojego wieku, gdy ona radzi sobie z małżeństwem i rodzicielstwem.

Przesłanie? Psy są cenne. Psy są lojalne. I zasługują na zdrową karmę.

Wykorzystując moc opowiadania historii i podkreślając wartość zdrowej karmy dla psów, Farmer's Dog mógł stworzyć narrację, która była zgodna z podstawowymi wartościami i misją marki (pocałunek szefa kuchni).

Zaufanie i wiarygodność są podstawą silnej reputacji marki. Podkreśl unikalne kąty i wartości, które rezonują z twoimi celami, uczłowiecz głos swojej marki i spraw, by była bardziej relatywna, aby zwiększyć zaufanie i zaangażowanie konsumentów oraz wzmocnić reputację marki.

Pro Tip Pisz posty na blogi, skrypty i nie tylko oraz z łatwością współpracuj z członkami Teams i innymi osobami w następujących aplikacjach Dokumenty ClickUp . Funkcja ta dostarcza strony z opcjami formatu, wspólną edycją, etykietami i historią edycji, gdzie można rozwijać swoje historie, kampanie, artykuły i inne. To Kompletny przewodnik po korzystaniu z ClickUp Docs zawiera przewodnik krok po kroku, który pozwoli ci zapoznać się z tą funkcją, abyś mógł szybciej rozpocząć pracę.

5. Współpraca z influencerami

Badania pokazują, że prawie 75% ludzi zgadza się, że w mediach społecznościowych jest zbyt wiele reklam. Są one przytłaczające, powtarzalne i najczęściej nieistotne. W tym miejscu mogą pomóc influencerzy.

Influencerzy stali się godnymi zaufania liderami w swoich niszach i mają lojalną rzeszę zaangażowanych fanów. Niektórzy influencerzy, tacy jak Charli D'Amelio, mają ponad 100 milionów obserwujących na TikTok (mega-influencerzy), podczas gdy inni mają mniej niż 50 000 (mikro-influencerzy). I co zaskakujące, chociaż mają mniej obserwujących, mikroinfluencerzy mają tendencję do posiadania wyższe wskaźniki zaangażowania z odbiorcami.

przez Oberlo Współpracując z influencerami, możesz dotrzeć do ich odbiorców i wykorzystać ich wpływy do promocji swojej marki. Dane pokazują, że około 82% osób jest "wysoce prawdopodobne", że kupi coś, co poleca mikroinfluencer. Trudno przepuścić taką okazję. Oni do zrobienia sprzedaży dla Ciebie. A co najlepsze? Nie wygląda to na namawianie konsumenta do zakupu. Idealny scenariusz, prawda?

Oto przykład strategicznego zarządzania marką, który wykorzystuje siłę współpracy z influencerami:

1️⃣ Athletic Greens jest doskonałym przykładem marki, która z powodzenie wykorzystując influencer marketing . Jeśli oglądałeś jakiekolwiek vlogi związane z podróżami w ciągu ostatniego roku, prawdopodobnie widziałeś jedną lub więcej kampanii influencerów od Athletic Greens. Na przykład, firma nawiązała współpracę z kilkoma znanymi YouTuberami podróżniczymi, takimi jak Kara i Nate, z 3,44 milionami obserwujących, aby promować swój uniwersalny odżywczy proszek z zieleniny.

przez Athletic Greens Zdywersyfikowali swoją mieszankę influencerów, współpracując z różnymi obserwatorami w niszy podróżniczej, a dzięki temu dotarli do szerszej publiczności i zwiększyli swoją wiarygodność wśród konsumentów. A w przypadku suplementów zdrowotnych zaufanie jest wszystkim.

Pro Tip Łatwo stwórz umowę z influencerem, która będzie zgodna z twoimi zasadami i warunkami dzięki Szablon dokumentu umowy z influencerem od ClickUp . Korzystając z tego szablonu do udostępniania i podpisywania tej umowy, przechodzisz do szablonu online Doc, który umożliwia wysyłanie dokumentu pocztą elektroniczną, zbieranie podpisów w dowolnej kolejności i natychmiastową konwersję zakończonej umowy do formatu PDF.

Stwórz swój kolejny dokument z szablonem Influencer Contract Doc Template by ClickUp

6. Zwiększanie lojalności wobec marki

Lojalni klienci to najlepsi przyjaciele marki. Jest bardziej prawdopodobne, że będą krzyczeć z dachów o tym, jak bardzo kochają twoją markę i doświadczenie klienta oraz polecą twoje produkty rodzinie i znajomym, co jest co najmniej pięć razy bardziej skuteczne niż płatne reklamy. Dlaczego więc nie wykorzystać tego nisko wiszącego owocu? Aby wzmocnić lojalność wobec marki, można stworzyć program lojalnościowy, który nagradza niestandardowych klientów za ich stałą obsługę.

Można na przykład zaoferować ekskluzywne oferty, bezpłatne próbki i specjalne okazje, aby okazać wdzięczność za ich biznes. Ta prosta strategia marki może pomóc zachęcić klientów do powtórnych zakupów i sprawić, że poczują się częścią ekskluzywnej społeczności. A gdy spełnisz obietnice swojej marki, możesz stworzyć pozytywne doświadczenie, które sprawi, że będą podekscytowani i wrócą po więcej.

Sprowadza się to do trzech prostych pozycji: spełniania obietnic marki, tworzenia pozytywnych doświadczeń klientów i oferowania zachęt, aby wracali po więcej.

Oto przykład strategicznego zarządzania marką, które promuje lojalność wobec marki i zwiększa jej wydajność:

1️⃣ Weźmy na przykład Ulta Beauty. Ich program Ultimate Rewards oferuje klientom szereg korzyści, w tym ekskluzywne rabaty, darmowe produkty i prezenty urodzinowe. Im więcej konsument wyda, tym więcej nagród otrzyma. A zdobycie upragnionego statusu Diamond sprawia, że konsument czuje się jak członek rodziny królewskiej Ulta Beauty, więc naturalnie dąży do uzyskania najlepszego statusu.

przez Ulta Jest to podobne do otrzymania upragnionej spersonalizowanej złotej karty Starbucks. To jak prawo przejścia dla licealistów i studentów płacących za waniliowe frappuccino. Podążaj za przykładem Ulta Beauty i Starbucks, aby wykorzystać programy lojalnościowe do budowania społeczności zwolenników marki, którzy są pasjonatami twoich produktów i chętnie je rozpowszechniają.

7. Zbuduj bibliotekę niszowej zawartości

Czy wiesz, że 68% instancji online zaczyna się od wyszukiwarki?

Zgadza się. Nawet jeśli konsumenci znają Twoją stronę internetową na pamięć, nadal szukają Twojej marki w Google i klikają pierwszy wynik. A jeśli zaczną od wyszukiwania bez marki, skąd ludzie będą wiedzieć, że Twoja marka istnieje?

Odpowiedź? Zawartość.

Budowanie biblioteki niszowej zawartości jest kluczem, jeśli chcesz ustanowić swoją markę jako autorytet w swojej branży i zwiększyć świadomość marki. W ten sposób Twoja marka może pojawić się na górze strony wyników wyszukiwania (SERP), aby ludzie mogli ją kliknąć. Oczywiście łatwiej to powiedzieć niż zrobić. Proces ten obejmuje tworzenie repozytorium wysokiej jakości, pouczających i angażujących treści, które przemawiają bezpośrednio do docelowych odbiorców.

Innymi słowy, należy pisać zawartość zgodną z intencją wyszukiwania.

Załóżmy na przykład, że Twoja firma sprzedaje oprogramowanie do zarządzania spotkaniami z Tablicą. W takim przypadku można utworzyć bibliotekę zawartości koncentrującej się na takich tematach jak:

Najlepsze praktyki prowadzenia wirtualnych spotkań zarządu

Jak tworzyć skuteczne agendy spotkań

Porównanie najlepszych Freeszablony protokołów posiedzeń rady nadzorczej aby usprawnić spotkania

Dostarczając cennych spostrzeżeń i zasobów na te niszowe tematy, możesz pozycjonować swoją markę jako lidera myśli i przyciągać potencjalnych potencjalnych klientów, którzy zwrócą się do ciebie po branżowe spostrzeżenia i porady. Oczywiście nie ograniczaj się tylko do postów na blogu. Aby zwiększyć swój zasięg, podwajaj zawartość różnych typów, takich jak wideo, infografiki, eBooki, białe księgi i inne.

Oto przykład strategicznego zarządzania marką, który zachęca niestandardowych klientów i odwiedzających witrynę do angażowania się w zawartość:

1️⃣ Bądź na bieżąco, tworząc opcję e-mail, w której odwiedzający mogą zapisać się do newslettera. Otrzymają oni e-mail, gdy zdecydujesz się udostępniać wysokiej jakości zawartość. W ten sposób możesz zbudować solidną listę e-mailową potencjalnych potencjalnych klientów. W międzyczasie odwiedzający Twoją witrynę wygrywają, ponieważ teraz otrzymują te informacje prosto do swoich skrzynek odbiorczych.

przez ClickUp

Więc następnym razem, gdy opublikujesz zarządzanie kampaniami marketingowymi będą pierwszymi, którzy się o tym dowiedzą. I faktycznie z niego skorzystają. Mówimy tu o korzyści dla obu stron.

Pro Tip Menedżerowie marek mogą planować, śledzić i zarządzać wszystkim, czego potrzebujesz do planowania i tworzenia zawartości w wielu kanałach (strona internetowa, blog, media społecznościowe i e-mail) w jednym miejscu dzięki aplikacji Szablon do zarządzania zawartością ClickUp . Zapewnia solidne ramy na początek i jest w pełni konfigurowalny, abyś mógł skonfigurować swoją pracę po swojemu. Skorzystaj z tego szablonu, aby wesprzeć kompleksowy przepływ pracy, od przyjmowania zgłoszeń po planowanie z dokumentami, prowadzenie kalendarza redakcyjnego i dostarczanie zawartości.

Szablon zarządzania treścią ClickUp w widoku listy

8. Przyjmij innowację

Podążaj za przykładem Apple, przyjmując innowacje, a nie dystansując się od nich. Musisz obserwować najgorętsze trendy, aby wyróżnić się w dzisiejszym szybko zmieniającym się cyfrowym krajobrazie.

Na przykład, AI szturmem zdobywa nagłówki LinkedIn i Twittera. Warto zanurzyć palec w wodzie, aby sprawdzić, czy działa to dla Twojej marki. Ale nie poprzestawaj na tym. Miej na oku także swoich konkurentów i preferencje konsumentów. A jeśli okaże się, że nie nadążasz za trendami, nie bój się rebrandingu lub wypróbowania nowego podejścia do strategii marki.

Oto kilka przykładów firm wprowadzających innowacje:

1️⃣ Take Matchr na przykład. Ta usługa, która łączy wymagania biznesowe HR z Oprogramowanie HR została założona w 2012 roku pod nazwą "HR Payroll Systems", ale to limitowało ich tylko do oprogramowania płacowego.

Obecnie istnieje kompleksowe oprogramowanie HRIS, które obejmuje te funkcje płacowe. Dlatego w 2021 roku zmienili nazwę na Matchr i zaktualizowali elementy projektu, aby uczynić go bardziej nowoczesnym.

przez Matchr

Rebranding pomógł dostosować usługę do nazwy, zmniejszając zamieszanie wśród klientów i zdobywając więcej możliwości dopasowania specjalistów HR do ich potrzeb w zakresie oprogramowania. Na szczęście innowacja nie musi oznaczać odkrywania koła na nowo. Czasami jest to po prostu kwestia nieszablonowego myślenia.

2️⃣ Wirtualne przymierzanie butów Nike jest doskonałym przykładem wykorzystania nowych technologii w celu poprawy jakości obsługi klienta.

za pośrednictwem Nike Nie bój się więc być kreatywnym i eksperymentować z nowymi pomysłami. Nigdy nie wiadomo, co może trafić do odbiorców i przyczynić się do ustawienia marki (dodając jej osobowości). Do zrobienia badań i bycia na bieżąco z najnowszymi trendami i technologiami. Uważnie obserwuj zmieniające się preferencje konsumentów i nie bój się rebrandingu, aby pozostać na czasie.

Znaczenie powodzenia w zarządzaniu marką

Bez wyczyszczonej wizji i spójnego przekazu marki, twoi niestandardowi klienci mogą stać się zdezorientowani co do tego, co reprezentuje twoja firma, prowadząc ich w otwarte ramiona konkurencji

Pomyśl o swojej ulubionej marce - co wyróżnia ją na tle konkurencji? Ma to coś więcej do zrobienia niż tylko sam produkt. To całe doświadczenie, które się z nim wiąże.

Weźmy na przykład Nike. Nike trafia w sedno. Dzięki zabójczemu połączeniu stylowych, ale swobodnych wzorów, kreatywnej współpracy, przystępnych cen i głośnych kampanii marketingowych, które poruszają problemy społeczne, Nike stało się ulubieńcem wielu pokoleń.

Nike to nie tylko firma obuwnicza, ale także marka lifestylowa, która inspiruje ludzi do przekraczania własnych limitów i realizowania swoich pasji. Przesłanie Nike dotyczące wzmocnienia pozycji i wyrażania siebie rezonuje z klientami na całym świecie, czyniąc z nich coś więcej niż tylko firmę sprzedającą buty - są fenomenem kulturowym.

Podsumowując, niestandardowi klienci są bardziej skłonni zapamiętać i polecić markę, która rezonuje z nimi na głębszym poziomie. Zainwestuj w tworzenie wpływowej marki dzięki skutecznym strategiom i narzędziom zarządzania marką, aby zmaksymalizować wysiłki marketingowe.

Weź byka za rogi i już dziś zainwestuj w odpowiednie strategie zarządzania marką. Pomoże ci to poprawić reputację firmy i uczynić ją bardziej atrakcyjną dla potencjalnych klientów. Do zrobienia tego dobrze, rozważ wykorzystanie narzędzie do zarządzania projektami i zatrudnianie profesjonalistów z doświadczeniem w tej dziedzinie, takich jak agencje lub osoby specjalizujące się w freelance writing jobs .

Uwolnij potencjał swojej marki dzięki kreatywnym strategiom i narzędziom do zarządzania marką

Pamiętaj, że nie musisz wybierać tylko jednej strategii zarządzania marką. Możesz pójść na całość i przyjąć wszystkie osiem strategii lub trzymać się jednej lub dwóch. Kluczem jest jednak utrzymanie ciągłego procesu, który przyciąga twoją niepodzielną uwagę. A jeśli jedna strategia przyniesie słabe wyniki, należy ją odrzucić i spróbować czegoś nowego.

Klucz? Bądź na bieżąco z najnowszymi trendami, zainwestuj w narzędzie do zarządzania projektami, aby ustanowić skuteczny proces zarządzania marką i zawsze stawiaj swoich klientów na pierwszym miejscu. To prosta formuła na ustawienie marki na długoterminowe powodzenie.

Na co więc czekasz? Nadszedł czas, aby przenieść swoją markę na wyższy poziom, a jeśli potrzebujesz pomocy w rozpoczęciu, zapoznaj się z powyższymi sekcjami porad dla profesjonalistów, aby uzyskać wnikliwe wskazówki i porady free szablony marketingowe na dobry początek!

Guest Writer:

Nidhi Kala jest niezależnym pisarzem dla B2B SaaS zajmuje się marketingiem, HR i eCommerce. Kiedy nie pisze, jej artystyczny umysł jest zakopany w tworzeniu nowej rozkładówki w czasopiśmie lub odkrywaniu skryptów kaligraficznych