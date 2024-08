Czym jest zarządzanie marką: Kompleksowy przewodnik

O zarządzaniu marką napisano i powiedziano już wiele.

Ale oto najbardziej wiarygodna definicja zarządzania marką, z jaką się spotkałem - zarządzanie marką to nieskończenie rozwijająca się historia Twojej marki.

Jako brand manager jesteś "reżyserem" wizerunku swojej marki.

Musisz nakreślić fabułę. Przygotować wszystkie zasoby marki. A nawet zatrudnić strategicznych ambasadorów marki, aby Twoja historia odniosła spektakularne powodzenie!

Na powodzenie marketingu marki składa się wiele czynników.

Przygotowaliśmy ten przewodnik jako wprowadzenie do procesu i zasad zarządzania marką.

Czym jest zarządzanie marką?

Zarządzanie marką to proces, w którym menedżer marki wykorzystuje różne techniki marketingowe, aby:

Zwiększenia postrzeganej wartości marki i zwiększenia świadomości marki

Zwiększenia wartości cenowej produktu

Budowania lojalności rynku docelowego poprzez pozytywne skojarzenia

Rolą menedżera marki jest dostosowanie tego, co ludzie myślą o marce, do tego, co firma chce, aby ludzie myśleli (i odwrotnie).

Daje to początek koncepcji wartości marki w zarządzaniu marką.

Jak działa zarządzanie marką?

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że zarządzanie marką jest zarówno sztuką, jak i nauką.

Do zrobienia, wysiłki w zarządzaniu marką mogą:

Pozytywnie wpływać na niestandardowe doświadczenia klientów

Poprawić postrzeganie i rozpoznawalność marki w tym procesie

Budować, mierzyć i zarządzać wartością marki, zwłaszcza w kanałach opartych na danych, takich jak kanały społecznościowe i e-mail marketing

Budować zaufanie i zwiększać wartość niestandardową

Utrzymanie wizerunku marki poprzez ciągłe wysiłki

Jeśli strategia marki jest trafna, może również zapewnić przewagę konkurencyjną.

Jednak proces budowania powodzenia i wpływowej marki trwa latami. Niektóre z najbardziej kultowych, niezapomnianych marek, które stworzyły swoją markę dzięki solidnej strategia zarządzania marką coca-Cola, Apple, Microsoft, Spotify, Netflix, Nike i wiele innych.

Dzięki silnej obecności marki, można komendy wyższe ceny za swoje produkty, różnicować swoją ofertę i budować przywiązanie do marki organicznie bez wydawania tysięcy dolarów na płatny marketing.

Elementy skutecznego zarządzania marką dla gwiezdnej wydajności marki

ClickUp 3.0 upraszcza korektę obrazu i adnotacje w celu łatwego zarządzania marką

Trzy elementy zarządzania marką kształtują jej wydajność. Weź je pod uwagę podczas tworzenia strategii marki:

Wartość marki

Wartość handlowa produktu jest niezwykle istotna w budowaniu świadomości marki. Wysoka wartość marki przekłada się na wyższą sprzedaż (i odwrotnie).

Rozpoznawalność marki

Reputacja marki ma kluczowe znaczenie dla tego, czy jest ona w stanie wywołać pozytywne emocje u klientów. Jeśli Twoi klienci pozytywnie reagują na Twoje cyfrowe wysiłki marketingowe, jesteś na dobrej pozycji. Użyj szablony brandingowe i szablony przewodnika po stylach aby ujednolicić swoje materiały brandingowe i zwiększyć współczynnik zapamiętywalności marki.

Lojalność wobec marki

Jeśli klient pozytywnie kojarzy markę, pozostanie jej lojalny nawet w trudnych czasach. Ostatecznym celem jest sprawienie, by niestandardowi klienci zaufali twojej marce, tak aby napędzali pozytywną reklamę szeptaną i przyciągali więcej potencjalnych klientów.

Korzyści ze strategicznego zarządzania marką dla kapitału marki

Przyjrzyjmy się teraz, co sprawia, że dobre zarządzanie marką jest ważne.

Skuteczne strategie marketingowe marki przynoszą wiele korzyści, takich jak:

Poprawa wartości marki dzięki bezproblemowemu doświadczeniu klienta, które pozostawia pozytywny wpływ na klientów

Organiczny rozwój marki w mediach społecznościowych, Internecie itp. dzięki spójnemu przekazowi, który rezonuje z odbiorcami

Zwiększona rozpoznawalność i świadomość marki dzięki pozytywnym skojarzeniom klientów z marką

Lepsze postrzeganie marki, które może pomóc odróżnić produkt lub usługę firmy od produktów lub usług konkurencji

Zwiększona lojalność klientów i przywiązanie do marki, prowadzące do powtórnych zakupów, zakresu cen premium, wyższej sprzedaży i zyskownych przychodów

Zwiększone wewnętrzne zaangażowanie pracowników w wartości, przekonania i zasady marki

Większa wartość życiowa klienta dzięki bazie lojalnych klientów, którzy wracają po więcej

Stabilne finanse w okresach dekoniunktury i wiarygodny wizerunek w oczach klientów

Wspólne wyzwania związane z zarządzaniem marką

Zarządzanie marką wymaga od marketerów zachowania równowagi na wielu frontach. Sercem każdej odnoszącej sukcesy marki jest zespół, który potrafi żonglować różnymi aktywami, zapewniając, że każdy element przyczynia się pozytywnie do budowania wartości marki i pielęgnowania bazy lojalnych klientów.

Wyzwania stojące przed menedżerami marki są wielopłaszczyznowe - od zapewnienia spójności marki we wszystkich kanałach po zarządzanie procesem twórczym i nadążanie za szybko zmieniającym się krajobrazem cyfrowym.

Brand managerowie często zmagają się z tymi wyzwaniami:

Utrzymanie spójności: Zapewnienie, że każda zawartość, reklama lub komunikacja jest zgodna z głosem, wartościami i identyfikacją wizualną marki

Zapewnienie, że każda zawartość, reklama lub komunikacja jest zgodna z głosem, wartościami i identyfikacją wizualną marki Zarządzanie rezultatami: Śledzenie licznych projektów, terminów i współpracy między działami bez utraty z oczu ogólnej strategii marki

Śledzenie licznych projektów, terminów i współpracy między działami bez utraty z oczu ogólnej strategii marki Zbieranie i uwzględnianie informacji zwrotnych: Skuteczne zbieranie informacji zwrotnych od interesariuszy i niestandardowych klientów oraz uwzględnianie ich w strategii marki i kreacjach

Skuteczne zbieranie informacji zwrotnych od interesariuszy i niestandardowych klientów oraz uwzględnianie ich w strategii marki i kreacjach Mierzenie powodzenia: Ustawienie jasnych celów i dokładne mierzenie powodzenia inicjatyw marki w stosunku do tych celów

Wskazówki dotyczące skutecznego zarządzania marką dla firm

Zdefiniowanie strategii marki

Jest to kamień węgielny wszystkich wysiłków związanych z zarządzaniem marką. Obejmuje ona zrozumienie, co wyróżnia Twoją markę i jak możesz wykorzystać tę wyjątkowość w swojej komunikacji. Strategia marki powinna być fundamentem, który kieruje wszystkimi wysiłkami marketingowymi, od projektu wizualnego po dane powstania. Do zrobienia tego dobrze, marketerzy muszą mieć jasne pojęcie o pozycji marki i ogólnej narracji.

Polegaj na opowiadaniu historii

Historia Twojej marki jest tym, co sprawia, że jest ona zrozumiała dla odbiorców. Skoncentruj się na tworzeniu narracji, które rezonują na poziomie ludzkim, podkreślając podróż marki, jej wartości i ludzi, którzy za nią stoją. Autentyczne opowiadanie historii może stworzyć głębokie połączenie z odbiorcami, zmieniając niestandardowych klientów w zwolenników marki

Aktywny kontakt z odbiorcami

Wykorzystaj media społecznościowe i inne platformy internetowe nie tylko do nadawania wiadomości, ale także do angażowania się w rozmowy. Słuchanie odbiorców i reagowanie na ich opinie sprawia, że marka staje się bardziej przystępna i zrozumiała

Wzmocnij swoich pracowników

Pracownicy są ambasadorami marki. Zachęcanie ich do ucieleśniania i wyrażania wartości marki w codziennych interakcjach może wzmocnić jej obecność i autentyczność

Konsekwencja jest kluczem

Upewnij się, że wizualna i werbalna tożsamość Twojej marki pozostaje spójna we wszystkich kanałach. Ta spójność pomaga wzmocnić tożsamość marki i pomaga w budowaniu zaufania wśród odbiorców. Możesz to ułatwić wszystkim członkom zespołu, centralizując wszystkie zasoby marki w jednym miejscu, z dostępem opartym na rolach dla wszystkich, którzy tego potrzebują.

Dostosuj się do zmian

Skuteczne zarządzanie marką obejmuje również bycie na bieżąco ze zmieniającymi się preferencjami klientów i zmianami w konkurencyjnym krajobrazie oraz znajdowanie sposobów na dostosowanie się do tych zmian w sposób, który ma pozytywny wpływ na markę.

Na szczęście dostępne są narzędzia, które łagodzą te bolączki i usprawniają proces zarządzania marką. Wśród nich, Oprogramowanie do zarządzania projektami marketingowymi ClickUp wyróżnia się przyjaznymi dla marketerów funkcjami dostosowanymi do zwiększenia wysiłków związanych z zarządzaniem marką.

Wyświetl cele zespołu i status projektu dzięki ClickUp 3.0 Dashboard

Wykorzystanie ClickUp do zarządzania marką

Podczas gdy tradycyjne techniki zarządzania marką pozostają niezbędne, integracja technologii może znacznie zwiększyć wydajność i skuteczność. Pakiet narzędzi ClickUp oferuje rozwiązania dostosowane do zarządzania marką.

Oto w jaki sposób Oprogramowanie do zarządzania marką ClickUp może stanowić wsparcie dla strategii zarządzania marką:

ClickUp Goals do śledzenia metryk marki Cele ClickUp pozwala tworzyć cele, które można śledzić.

W kontekście zarządzania marką pozwala to na:

Śledzenie celów i ustawienie jasnych oś czasu

Mierzenie celów za pomocą wartości numerycznych, prawdziwych/fałszywych i pieniężnych

Automatyzację procesu śledzenia postępów

Tworzenie celów poprzez dodawanie zadań z różnych teamów do Celu

Ustaw cele i oś czasu w swoim planie zawartości za pomocą ClickUp Goals

Widok formularza ClickUp do łatwej oceny i zbierania opinii

Zbieranie opinii zaczyna się od zbudowania formularza. Widok formularza ClickUp czyni ten proces mniej wymagającym wysiłku, dzięki kreatorowi przeciągnij i upuść.

funkcja "przeciągnij i upuść" w formularzu ClickUp jest intuicyjna i łatwa w użyciu

Załóżmy, że chcesz zebrać opinie o produkcie.

Oto jak działa funkcja logiki warunkowej ClickUp Form, jeśli chcesz zebrać autentyczne opinie klientów na temat swojego produktu.

Jak działa logika warunkowa w formularzach ClickUp w celu uzyskania opinii o produkcie

Szablon wytycznych marki ClickUp w celu dostosowania strategii i inicjatyw marki

Skorzystaj z szablonu wytycznych dotyczących marki ClickUp, aby dostosować strategie i inicjatywy marki

Dostosowanie strategii marki dla swoich Teams nigdy nie ma priorytetu, ale powinno.

Co by było, gdybyś miał dokument, który wyszczególniałby wszystkie elementy (czytaj: logo, kolory, czcionki, głos marki, slogany itp.), które składają się na markę Twojej firmy? Taki dokument może być pierwszym krokiem do zapewnienia spójności marki we wszystkich punktach kontaktu z klientem.

Enter Szablon wytycznych dotyczących marki ClickUp. Od zrozumienia wyglądu i sposobu działania po naukę, jak zaprezentować swoją markę światu, to szablon wytycznych dotyczących marki będzie dokumentem, z którego będziesz korzystać we wszystkich kwestiach wizualnych.

Tablice ClickUp do tworzenia i wizualizacji elementów projektu marki Tablice ClickUp są zabawne.

Możesz bawić się kształtami i układami podczas współpracy z zespołem.

Skorzystaj z jedynej na świecie wirtualnej tablicy, aby przekształcić pomysły swojego zespołu w skoordynowane działania - wszystko w jednym miejscu.

Jeśli chcesz stworzyć ekscytujące płótno dla swojego zespołu do burzy mózgów, tworzenia strategii lub map myśli, skorzystaj z ClickUp Whiteboards:

Współpracuj ze swoimi Teamsami dzięki dynamicznym tablicom ClickUp

3 przykłady zarządzania marką w akcji

Jak wygląda silna obecność marki w prawdziwym życiu?

Spójrz na te trzy marki, które mają znakomitą strategię brandingową i są podwójnie inspirujące przykłady wytycznych dotyczących marki :

1. Vitable wykorzystuje wzornictwo i estetykę produktów, aby zwiększyć wartość swojej marki

spójność marki jest wśród_ Vitable's podstawowe zasady zarządzania marką

Vitable to zrównoważona marka wellness, która wykorzystuje wizualny storytelling do komunikowania koncentracji marki na "czystym odżywianiu"

Użycie delikatnej zieleni z odręczną typografią na całej stronie internetowej nie jest przypadkowe.

Wykorzystuje ona design i typografię, aby stworzyć pozytywne skojarzenia z marką i oferuje spersonalizowane quizy, aby poprawić doświadczenia klientów.

Na wynos

Pomyśl o wartości swojej marki dla odbiorców docelowych w kategoriach wizualnych.

Zadawaj pytania takie jak - Czy interfejs użytkownika witryny jest minimalny i czysty? Czy niestandardowi klienci są w stanie odnieść się do pozycji marki? Czy elementy tożsamości marki przyczyniają się do zrobienia pozytywnego wrażenia na odbiorcach docelowych?

2. Headspace zbudował zabójczą osobowość marki, którą warto naśladować

Czym jest powodzenie marki?

Taka, która jest świadoma swojej tożsamości i nie boi się jej wyrażać. Taka, która konsekwentnie podąża za narracją marki, która ma połączenie z odbiorcami.

W zarządzaniu marką autentyczność i wyczyszczona tożsamość pomagają budować przywiązanie do marki i stały strumień lojalnych klientów.

Weźmy na chwilę przykład Headspace: Strategia marki polega na wykorzystaniu wesołej palety kolorów, która przynosi radość i spokój obserwatorowi - co ma sens, biorąc pod uwagę, że jest to aplikacja do medytacji i snu.

Headspace's osobowość marki rozciąga się na jej media społecznościowe, aplikację i stronę internetową

Na wynos

Headspace prezentuje jasny i spójny przekaz na temat uważności i dobrego samopoczucia psychicznego we wszystkich swoich kanałach marketingowych. Ta jasność wzmacnia silną tożsamość marki i sprawia, że produkt jest powiązany i znaczący dla docelowych odbiorców.

3. Apple demonstruje podstawowe wartości marki w spocie Mother Nature

Apple means business with its environmental protection initiatives

W 2020 r. firma Apple obiecała, że do 2030 r. jej ślad węglowy wyniesie zero netto.

Zamiast zanudzać niestandardowych klientów niekończącymi się liczbami i danymi, marka wprowadziła bardzo angażującą reklamę, w której Matka Natura (aka Octavia Spencer) podsumowuje obietnicę marki.

Powodzenie marki jest zakorzenione w jej kreatywnej strategii marketingowej.

Przekaz marki jest rzeczowy i zabawny, a reklama jest wizualnym arcydziełem.

Wniosek

Czy Twoja marka opiera się na silnych podstawach etycznych? Zrób wszystko do zrobienia, aby przekazać podstawowe wartości marki w swoich cyfrowych wysiłkach marketingowych i reklamowych - tak jak Apple robi to z rozmachem.

Wpływ mediów społecznościowych na zarządzanie marką

Zastanawiasz się nad wpływem mediów społecznościowych w erze zarządzania marką?

Eksperci twierdzą, że branding oparty na mediach społecznościowych jest lepszą alternatywą dla markowej zawartości.

Oto, co ostatnio dane o mediach społecznościowych mówi nam:

94% respondentów uważa, że media społecznościowe mają pozytywny wpływ na lojalność wobec marki

92% liderów Businessu uważa, że dane społecznościowe mają pozytywny wpływ na pozycję konkurencyjną marki, a 88% twierdzi, że mają one kluczowe znaczenie dla zapewnienia wyjątkowego doświadczenia klienta

91% liderów twierdzi, że dane społecznościowe pozwalają im lepiej zrozumieć rynek docelowy

68% niestandardowych klientów śledzi markę na portalach społecznościowych, aby być na bieżąco z najnowszymi produktami/usługami

Początkowo marketerzy chcieli wykorzystać platformy takie jak Meta, YouTube i Twitter, aby bezpośrednio połączyć się z niestandardowymi klientami i ominąć tradycyjne kanały - i w dużej mierze im się to udało.

Fakt, że istniały 100 milionów użytkowników aktywnych na Instagramie Wątki to wszystkie dowody, jakich potrzebujesz.

Threads są nowym sposobem udostępniania aktualizacji tekstu i dołączania do publicznych konwersacji

Klienci nie boją się angażować w nowe kanały, aby ponownie nawiązać kontakt z markami i uzyskać przepływ konwersji.

Jednak wraz z napływem innowacyjnych kanałów społecznościowych, menedżerowie marek muszą radzić sobie z coraz bardziej złożonymi cyklami pracy w zakresie marketingu w mediach społecznościowych

Menedżerowie muszą rozważyć użycie narzędzia do mapowania procesów aby zredukować wąskie gardła i zoptymalizować operacje.

Twoje oprogramowanie do zarządzania marką jest Twoim sprzymierzeńcem

Trudno jest być menedżerem marki w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie memów i marketingu momentów. Nie tylko musisz zarządzać oczekiwaniami niestandardowych klientów, jak i wewnętrznych interesariuszy, ale także musisz upewnić się, że jesteś na szczycie wielu procesów z kilkoma ruchomymi częściami. Do tego dochodzi ciągła presja, aby być innowacyjnym i świeżym oraz utrzymywać wszystkich na tej samej stronie, nawet przy szybkim tempie.

Potrzebujesz wszelkiej możliwej pomocy.

Jeśli jeszcze nie rozważałeś zainwestowania w oprogramowanie do zarządzania aktywami marki jak ClickUp, przegapiłeś sztuczkę.

Mając ClickUp jako swojego sprzymierzeńca, masz nie tylko udostępniany obszar roboczy do zarządzania i udostępniania wszystkich zasobów marki, ale także pomocnika, który zajmie się przyziemnymi pracami, takimi jak raportowanie i śledzenie postępów w realizacji zadań i celów. Współpracuj w różnych teamach i oszczędzaj godziny w tygodniu dzięki ClickUp. Wypróbuj ClickUp w praktyce dzisiaj.

Najczęściej zadawane pytania

1. Jaki jest cel zarządzania marką?

Celem zarządzania marką jest stworzenie, wzmocnienie i utrzymanie zróżnicowanej pozycji marki w umysłach docelowych odbiorców. Menedżerowie marki osiągają to dzięki strategicznemu wykorzystaniu elementów marki, takich jak ton głosu, obrazy, język, czcionka itp.

2. Jak działa zarządzanie marką?

Zarządzanie marką rozpoczyna się od wzmocnienia podstawowych wartości marki.

Jako podzbiór marketingu, zarządzanie marką wykorzystuje techniki do:

Zwiększenia postrzeganej wartości produktu/marki w czasie

Podnieść cenę produktów dzięki lepszej reputacji marki

Zwiększenie lojalności niestandardowych klientów dzięki zaufaniu do marki

3. Jakie są skuteczne techniki zarządzania marką?

Skuteczna strategia zarządzania marką obejmuje następujące techniki:

Zrozumienie idealnych odbiorców docelowych pod kątem tego, co motywuje ich do priorytetowego traktowania produktu/usługi w porównaniu z konkurencją

Badanie otoczenia konkurencyjnego w celu zrozumienia, co wyróżnia Twoją markę

Upewnienie się, że wartości marki są dobrze zdefiniowane i zgodne z oczekiwaniami docelowych odbiorców

4. Jakie są różnice między zarządzaniem marką a marketingiem?

Jeśli chodzi o powszechne postrzeganie zarządzania marką i marketingu, granice się zacierają.

Istnieje jednak wyraźna różnica między nimi - strategia zarządzania marką pomaga budować tożsamość marki, podczas gdy marketing napędza kampanie mające na celu poprawę reputacji marki, zaangażowania i przychodów.