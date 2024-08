15 darmowych szablonów brandingowych dla zespołów marketingowych i kreatywnych

Budowanie unikalnej tożsamości firmy, produktu lub usługi jest jednym z najtrudniejszych i najbardziej satysfakcjonujących zadań na drodze do zdobycia serc i umysłów klientów oraz powodzenia. ♥️

Aby pozostawić trwałe wrażenie i wprowadzić na rynek coś odświeżającego, należy stworzyć zapadające w pamięć elementy wizualne i narracyjne. Ale zaprojektowanie urzekającego logo lub przekonującej historii o swojej marce to tylko połowa zrobionego zadania.

Druga, mniej kreatywna połowa to utrzymanie spójnego wyglądu podczas komunikacji z różnymi odbiorcami w różnych kanałach. 📣

Jeśli masz trudności z tworzeniem lub utrzymaniem na szczycie wszystkich elementów marki i scenariuszy ich użycia, wypróbuj jeden z naszych 15 najlepszych szablonów brandingowych. Wykorzystaj je do wsparcia swoich tożsamość marki i wyróżnij się na tle konkurencji! 🙌

Co to jest szablon brandingowy?

Szablon brandingowy to rama zaprojektowana, aby pomóc w tworzeniu charakterystycznych elementów marki i konsekwentnym wykorzystywaniu ich w kampaniach marketingowych i innych kampaniach. Pozwala to na zachowanie spójności marki w takich elementach, jak projekt logo, elementy graficzne, obrazy komunikacji wizualnej marki i typografia.

Stanowią one punkt wyjścia do tworzenia atrakcyjnych projektów logo, angażujących narracji lub postów w mediach społecznościowych, a także są łatwo dostępne na każdą okazję. Szablony te są cennymi zasobami do tworzenia unikalnej tożsamości marki i budowania emocjonalnej więzi z niestandardowymi klientami.

Wytyczne dotyczące marki ClickUp zapewniają, że wszyscy używają właściwego logo, kolorów i typografii

Oprócz celów związanych z kontaktami z klientami, szablon brandingowy zapewnia, że pracownicy nie błądzą i nie tworzą lub nie używają niestandardowych wizualizacji lub kampanii (np. słabej jakości wizytówki, niewłaściwej czcionki i jej rozmiarów). Jeśli coś może sprawić, że projektanci Twojej organizacji będą się wzdrygać, zasady te powinny znaleźć się w szablonie brandingowym.

Utrzymanie wszystkich na tej samej stronie prowadzi do spójności, która jest kluczową funkcją wysokiej jakości strategii brandingowej. 🔝

Co składa się na dobry szablon brandingowy?

Dobry szablon brandingowy to:

Intuicyjny: Posiada sekcje, które są łatwe do zrozumienia i nawigacji dla każdego, niezależnie od jego umiejętności i pozycji w zespole Spójny: Powinien zapewniać, że wszystkie materiały tworzone i zarządzane za jego pomocą są zgodne z ogólną tożsamością marki i prowadzą do spójnego doświadczenia Możliwość dostosowania: Dobry szablon pozwala użytkownikom na dostosowanie go do ich unikalnych potrzeb poprzez dodanie ich logo lub odpowiedniej zawartości Współpraca: Powinien oferować funkcje, które zachęcają do pracy zespołowej i współpracy w firmie Adaptowalny: Może być stosowany w różnych inicjatywach marketingowych i komunikacyjnych w różnych kanałach, takich jak media cyfrowe, drukowane i społecznościowe

15 szablonów brandingowych do wykorzystania w 2024 roku

Globalna wioska, którą nazywamy domem, jest jednocześnie mała i ogromna, oferując wiele możliwości dla tych, którzy wiedzą, jak zabłysnąć w tłumie. Skorzystaj z jednego z ClickUp darmowe szablony brandingowe, dzięki którym stworzysz jedyny w swoim rodzaju wizerunek swojego biznesu w umysłach klientów! 💡

1. Szablon wytycznych dotyczących marki ClickUp

Skorzystaj z szablonu Brand Guidelines firmy ClickUp, aby wszyscy byli zgodni co do Twojej strategii brandingowej

Czy starasz się zbudować markę firmy, ale to nie działa? Problemem może być brak spójności. Jeśli nie pracujesz jako jedność i nie używasz tych samych materiałów w kampaniach marketingowych lub postach w mediach społecznościowych, Twoja firma może wydawać się sprzeczna sama ze sobą. ⚔️

The Szablon wytycznych dotyczących marki ClickUp jest jak antidotum na takie scenariusze, zapewniając, że Twój team jest na tej samej stronie, co książka zwana strategią brandingową Twojej firmy. 📖

Szablon ten stanowi podstawę do budowania powodzenia, spójności i skuteczności kampanii brandingowej. Pomyśl o nim jak o autobiografii Twojej firmy - jest pełen szczegółów i pomaga czytelnikom zrozumieć, czym jest lub czym chce być Twoja firma.

Szablon jest podzielony na kilka sekcji, od podstaw, takich jak wprowadzenie misji i wartości firmy, po szczegóły, takie jak preferowana paleta kolorów, typografia i slogany.

Każdy element można niestandardowo dostosować, aby wytyczne dotyczące marki były unikalne i odpowiednie dla wizji firmy.

Współpraca jest kluczowym elementem powodzenia, więc nie krępuj się zaprosić ludzi z marketingu, sprzedaży, zarządzanie projektami stron internetowych , projektowania i innych Teams do szablonu, tworzyć zadania i prosić o opinie.

2. Szablon Tablicy z wytycznymi dotyczącymi marki ClickUp

Stwórz wysoce wizualną i kolorową Brand Book z szablonem Brand Guidelines by ClickUp

Praca nad wytycznymi dotyczącymi marki może być znacznie łatwiejsza, jeśli włączysz w nią swoich pracowników, ale może to również siać spustoszenie w Twoim cyklu pracy. Nie ma się czym martwić dzięki szablonowi Tablica z szablonem wytycznych marki ClickUp .

Potraktuj szablon jako plac zabaw, na którym Twoi pracownicy mogą przeprowadzić burzę mózgów i połączyć elementy układanki, jaką jest tożsamość Twojej marki. 🧩

Zacznij od stworzenia Tablica ClickUp która będzie zawierać wszystkie wytyczne dotyczące marki. Następnie zbierz oddziały, np. zasoby marki lub elementy graficzne, które stanowią rdzeń tego podręcznika.

Teraz nadszedł czas, aby zorganizować różne bataliony, tworząc sekcje dla każdego zasobu i sprawdzając, jak pasują one do większego obrazu - wizji Twojej marki.

Dopracuj sekcje, dodaj trochę magii za pomocą unikalnych kolorów, czcionek i stylów, a otrzymasz praktyczne i spójne wytyczne dotyczące marki, które odzwierciedlają misję i tożsamość marki Twojej firmy.

Dzięki niestandardowym statusom i widokom szablonu możesz monitorować postęp prac nad każdą wytyczną i opracowywać cykle pracy zgodne z branżą Twojej firmy.

3. Szablon księgi znaku ClickUp

Szablon Brand Book firmy ClickUp określa wartości i cele firmy oraz wyznacza standardy brandingu

Księga marki to instrukcja obsługi Twojej firmy. Zawiera podstawowe wartości firmy, misję, cele, elementy identyfikacji wizualnej i wszystko inne, co składa się na Twoją markę. Księga wyznacza standardy brandingu i jest kluczowym punktem odniesienia dla pracowników, dlatego podczas jej tworzenia należy zachować szczególną skrupulatność.

Księga Szablon księgi znaku ClickUp może pomóc w zaprojektowaniu pierwszorzędnej księgi marki w mgnieniu oka. Służy on jako cenny przewodnik do tworzenia unikalnego postrzegania marki, budowania wysokiej jakości relacji z klientami oraz utrzymywania spójnych i rzeczowych materiałów marketingowych i kampanii.

Ten szablon zawiera jeden widok zadania (widok dokumentu), który jest więcej niż wystarczający, aby utrzymać członków zespołu w pętli i monitorować postępy w tworzeniu księgi marki.

Składa się on z kilku sekcji obejmujących wszystko, co związane z marką firmy, w tym jej misję, wizję, wartości, logo, kolory, typografię, ikony i zasoby oraz wiele innych. Wszystkie sekcje są szczegółowe, więc nie będziesz miał problemów z dostosowaniem szablonu do potrzeb swojej firmy, nawet jeśli nie jesteś czarodziejem marketingu. 🧙

Podobnie jak inne szablony brandingowe ClickUp, ten pozwala ci wykorzystać swoją kreatywną stronę. Nie krępuj się odkrywać kolorów, stylów, kształtów i konkretnych projektów logo, które uzupełnią Twoją markę i uczynią ją bardziej atrakcyjną.

4. Szablon do zarządzania marką ClickUp

Ten szablon do zarządzania marką umożliwia śledzenie wszystkich działań dla klientów, a także dokumentowanie przewodników stylu i procesów wewnętrznych

Prowadzisz agencję marketingową i pracujesz nad strategiami brandingowymi dla wielu klientów? Szablon Szablon do zarządzania marką ClickUp może wyeliminować część stresu i sprawić, że zadania i członkowie zespołu będą dobrze zorganizowani i odpowiedzialni.

Szablon pozwala podzielić pracę na sekcje - po jednej dla każdego klienta. W ramach tych sekcji można tworzyć podkategorie, aby śledzić każdy szczegół, nie tracąc z oczu szerszej perspektywy.

Przydzielaj zadania i nadawaj im priorytety, dodawaj pliki do szablonu, ustawiaj terminy, wprowadzaj szybkie zmiany w oparciu o opinie klientów i zmieniaj swoje zadania zarządzanie kampaniami marketingowymi w płynną jazdę. 🚗

Dwa domyślne widoki zadań to Lista i Tablica, między którymi można się przełączać w zależności od tego, na czym chcemy się skupić.

Szablon można połączyć z innymi zadaniami i dokumentami, dodać komentarze, niestandardową czcionkę, dodać współpracowników i przekształcić całą przestrzeń zgodnie z własnymi preferencjami.

5. Szablon przewodnika po stylu marki ClickUp

Użyj szablonu, aby ustawić i śledzić zadania związane z brandingiem oraz sprawdzać ich postęp

Dążysz do celu - ustanowienia jakości wytyczne dotyczące marki . Istnieje wiele przeszkód przed linią mety - brak komunikacji, niekompletne informacje i niespójność. The Szablon przewodnika po stylu ClickUp Create Brand Style Guide usuwa przeszkody z drogi i daje dobry start! 🥇

Nie martw się, że pominiesz ważne informacje lub wyjdziesz na niejasnego - szablon prowadzi Cię przez każdy element, który wpływa na wygląd Twojej marki, od wyboru palety kolorów po nadanie tonu, który rezonuje z odbiorcami.

Możesz ustalać priorytety zadań, dodawać osoby przypisane, terminy i recenzentów, wstawiać komentarze, sprawdzać postępy i niestandardowo dostosowywać złożoność każdego zadania.

Różne firmy mają różne cykle pracy, więc ClickUp pozwala dostosować szablon, dodając nowe zadania i kategorie, zmieniając schematy kolorów i przełączając się między widokami.

6. Szablon przewodnika po stylu logo ClickUp

Skorzystaj z szablonu, aby ustanowić przewodnik po stylu logo i upewnić się, że każdy zespół w Twojej firmie go przestrzega

Rozpoznawalne, główne logo to duży kawałek tortu brandingowego. Mimo to wiele marek używa różnych wersji do określonych celów, takich jak materiały marketingowe, kampanie w mediach społecznościowych, aplikacje mobilne i dokumenty papierowe. Pozwala im to dostosować się do różnych środowisk i odbiorców, zachowując jednocześnie swoją unikalną tożsamość. 🪪

The Szablon przewodnika po stylu logo ClickUp pomaga określić, jak używać określonego logo w określonym ustawieniu

Po otwarciu szablonu można dodać nazwę firmy i stojącą za nią ideę ("osobowość" firmy). Następnie czas zabrać się do pracy. Wstaw logo swojej marki (z białym i ciemnym tłem), ikony aplikacji, paletę kolorów, system typografii oraz do zrobienia i nie do zrobienia logo.

Na końcu dokumentu możesz dodać wskazówki lub przewodniki dotyczące logo, aby zapobiec niewłaściwemu użyciu lub umieszczeniu poza kontekstem.

7. Szablon dokumentu przewodnika po stylu marki ClickUp

Skorzystaj z szablonu dokumentu Brand Style Guide firmy ClickUp, aby ustalić ogólne wytyczne dotyczące marki i zapoznać swój zespół z szerszym obrazem sytuacji

Stworzenie przewodnika po stylu marki jest łatwiejsze do powiedzenia niż zrobienia. Na szczęście nie musisz zaczynać od zera - szablon Szablon dokumentu przewodnika po stylu marki ClickUp jest idealną odskocznią! Ma podstawowy wygląd bez dzwonków i gwizdków, ale jest więcej niż wystarczający do nakreślenia ogólnych pomysłów na branding.

Szablon jest podzielony na cztery sekcje:

Nasza misja Kultura + Wartości Wizualizacje marki Głos marki

Każda sekcja zawiera przykład ułatwiający pracę. Spójrz na Kulturę + Wartości - od prostych haseł, takich jak "Szczegóły mają znaczenie", po bardziej prowokacyjne, takie jak "Normalny f*cking sucks", możesz zbadać różne sugestie i czerpać inspirację.

Szablon pozwala napisać wytyczne lub użyć obrazów i wideo, aby uczynić je bardziej angażującymi. Chociaż nie ma domyślnych sekcji dotyczących logo, typografii lub palety kolorów, można ustawić ogólne instrukcje dotyczące reprezentowania marki.

Może to być pomocne w innych działach firmy, na przykład podczas tworzenia wpisów na blogu, tworzenia rzeczywistych szablonów, niestandardowych obrazów i innych elementów brandingu biznesowego.

Ponieważ ClickUp szablony przewodnika po stylach są konfigurowalne, możesz dodać dodatkowe sekcje i zająć się szczegółami bardziej szczegółowo. Pamiętaj, że siedzisz na krześle reżysera, a szablon gra według twojego scenariusza. 🎬

Bonus: Sprawdź 7 Free Content Writing Szablony dla Szybszego Tworzenia Zawartości

8. Szablon Brandingowy ClickUp

Uzyskaj przejrzysty przegląd wszystkich swoich działań brandingowych dzięki kompleksowemu szablonowi ClickUp Branding Template

Zarządzasz złożoną kampanią brandingową dla swojej firmy lub klienta? Liczba procesów i zadań może szybko wzrosnąć, a cała kampania może stać się kulą śnieżną i niemożliwa do śledzenia. 🌨️

The Szablon brandingowy ClickUp pomaga pozostać na licencji kierowcy i mieć oko na każdą aktywność związaną z brandingiem. 🦅

Należy zauważyć, że szablon ten nie jest wizualny - nie służy do prezentacji palety kolorów marki, logo lub zatwierdzonych stylów czcionek, jak niektóre z poprzednich dodatków na naszej liście. Zarządzanie zadaniami brandingowymi to miejsce, w którym pokazuje swoją prawdziwą moc! 💪

Na początek użyj widoku listy szablonu, aby utworzyć działania (zadania) brandingowe, takie jak planowanie kampanii w mediach społecznościowych lub praca nad logo firmy. Widok Tablicy szablonu pozwala zobaczyć, które działania należą do konkretnej sceny projektu. Możesz też użyć widoku osi czasu, aby uzyskać szerszy obraz i bardziej przejrzysty przegląd cyklu życia każdego działania.

Każde pole można oznaczyć kolorami i stworzyć unikalny system ułatwiający zarządzanie i kontrolę. Ponieważ ClickUp stawia na elastyczność i możliwość dostosowania, możesz edytować i dostosowywać każdą kolumnę i wiersz, aby szablon spełniał potrzeby Twojej firmy.

9. Szablon tożsamości marki ClickUp

Dowiedz się, jak zdefiniować swoją markę za pomocą tego szablonu Szablon tożsamości marki ClickUp może być wykorzystany do stworzenia silnej tożsamości marki, która zapewni Ci pozycję do powodzenia, niezależnie od tego, czy wprowadzasz nowy produkt, czy rebrandingujesz swój biznes.

Szablon ten zawiera statusy klientów do tworzenia zadań, niestandardowe pola do kategoryzowania i dodawania atrybutów do zarządzania tożsamością marki, takich jak logo, kolory i typografia, niestandardowe widoki do budowania cyklu pracy marki oraz funkcje zarządzania projektami w celu poprawy śledzenia tożsamości marki za pomocą komentarzy, multimediów, zależności zadań, przypomnień i innych.

10. Szablon projektu rebrandingu ClickUp

Dokonaj metamorfozy marki dzięki szablonowi projektu rebrandingu ClickUp

Branding może być wyzwaniem, ale nie może się równać z rebrandingiem. 🕯️

Powodzenie rebrandingu wymaga czasu, wysiłku i poświęcenia ze strony wszystkich zaangażowanych osób. Pierwszym zadaniem jest zdefiniowanie i zakomunikowanie celów członkom zespołu. Następnie należy przeanalizować istniejącą markę i rozdzielić logo, schemat kolorów, typografię, wizualizacje marki i ogólne przesłanie wysyłane przez firmę.

Na szczęście nie musisz (i nie powinieneś) robić tego sam. The Szablon projektu rebrandingu ClickUp może być wartościowym drugim pilotem w wymagającej podróży zwanej rebrandingiem. 🛩️

Skorzystaj z szablonu, aby zorganizować cały projekt, tworzyć zadania dla pracowników, sprawdzać ich postępy, monitorować oś czasu i upewnić się, że wszyscy pracują nad osiągnięciem celu. Niestandardowe statusy, pola i widoki szablonu ułatwiają pracę.

Teraz możesz przejść do najbardziej ekscytującej części - narodzin nowej tożsamości. Utwórz zadania do opracowania nowego logo, ikon aplikacji, wizualizacji marki i wszystkiego innego związanego z Twoją marką. Skorzystaj z szablonu, aby monitorować każdy krok procesu i wprowadzać poprawki w celu dostosowania się do nieprzewidzianych okoliczności.

Szablon może również znaleźć swoje zastosowanie w myślenie projektowe w procesie tworzenia nowych materiałów dla produktów i usług. Może stanowić ramy dla identyfikacji potrzeb i oczekiwań klientów oraz niestandardowych rozwiązań, które je zaspokoją.

11. Szablon przewodnika po stylach ClickUp

Skorzystaj z szablonu, aby utworzyć wytyczne dotyczące stylu dla konkretnego projektu i zapobiec nieporozumieniom i błędom

Załóżmy, że prowadzisz kampanię e-mail i chcesz użyć pozytywnego, swobodnego i humorystycznego podejścia. Styl pisania dla tej kampanii i styl pisania oficjalnych dokumentów firmowych są jak kreda i ser. 🧀

The Szablon przewodnika po stylach ClickUp pomaga tworzyć przewodniki po stylach dla każdego projektu i dokumentu oraz zapewnia, że różne Teams i działy używają odpowiednich wizualizacji i języka.

Ten przyjazny dla początkujących szablon podsumowuje wytyczne dotyczące marki Twojej firmy i zapewnia spójność stylu w każdym zespole, od marketingu po sprzedaż i zarządzanie projektami . Idzie też o krok dalej i skupia się na stylach dla poszczególnych projektów. Możesz wybrać estetykę i elementy funkcji dla każdego projektu i załączyć zrzuty ekranu projektu i ich szczegóły.

Szablon jest szczególnie cenny dla firm pracujących nad wieloma projektami jednocześnie, a nawet może się przydać w przypadku projektowanie produktów i tworzenie briefy projektowe . Zapewnia to spójność i przejrzystość, zapobiega nieporozumieniom w całej Tablicy i prowadzi do szybszego realizacji projektów .

12. Szablon czarno-białego plakatu Microsoft PowerPoint

przez Microsoft

Szablon Microsoft PowerPoint Black & White Branded Poster Template to elegancka, wszechstronna opcja dla każdego, kto chce tworzyć efektowne plakaty o klasycznej estetyce. Szablon ten upraszcza proces projektowania, umożliwiając użytkownikom skupienie się na skutecznym przekazywaniu wiadomości przy jednoczesnym zachowaniu profesjonalnego wyglądu.

Dzięki konfigurowalnym funkcjom użytkownicy mogą łatwo włączyć logo, czcionki i obrazy swojej marki, dzięki czemu każdy plakat jest niepowtarzalny. Niezależnie od tego, czy jest przeznaczony do wyświetlania cyfrowego, czy do druku, szablon ten został zaprojektowany tak, aby przyciągać uwagę i komunikować się w jasny sposób, co czyni go niezbędnym narzędziem do skutecznej komunikacji wizualnej.

13. Microsoft Word Modern Capsules Letterhead Branding Szablon

przez Microsoft

Szablon Microsoft Word Modern Capsules Letterhead Branding oferuje nowoczesny wygląd, który dodaje profesjonalnego charakteru oficjalnej korespondencji. Jego minimalistyczny układ w połączeniu z żywymi kolorami kapsułek zapewnia, że dokumenty wyróżniają się, zachowując jednocześnie markę.

Szablon ten jest idealny dla firm, które chcą nadać swojej marce nowoczesny charakter i pozwala na niestandardowe dostosowanie logo, schematów kolorów i czcionek do estetyki marki. Niezależnie od tego, czy chodzi o wysyłanie listów do klientów, ogłoszeń firmowych czy komunikacji wewnętrznej, szablon ten zapewnia spójność i profesjonalizm marki w każdej korespondencji.

14. Szablon Microsoft Modern Flyer Branded

przez Microsoft

Szablon Microsoft Word Modern Flyer Branded dostarcza świeże i nowoczesne ramy do tworzenia wyróżniających się ulotek dla każdego biznesu lub wydarzenia. Wzorując się na nowoczesnych trendach w projektowaniu, szablon ten łączy odważną typografię z przejrzystym układem, aby zapewnić, że Twoja wiadomość będzie nie tylko widoczna, ale i zapamiętana.

Ten szablon może być używany do prezentacji produktów, promocji wydarzeń lub broszur informacyjnych. Pozwala on na pełne niestandardowe dostosowanie - od schematów kolorów po wybór czcionek, dzięki czemu ulotka będzie idealnie pasować do tożsamości marki.

15. Szablon ulotki dotyczącej sprzedaży w programie Microsoft Word

przez Microsoft

Szablon Microsoft Word Sale Flyer to wszechstronne i przyjazne dla użytkownika narzędzie zaprojektowane, aby pomóc firmom i marketerom w szybkim tworzeniu przyciągających wzrok ulotek, które podkreślają wyprzedaże, oferty specjalne lub promocje. Jego struktura jest dostosowana do łatwości użytkowania, umożliwiając użytkownikom niestandardowe dostosowanie tekstu, kolorów i obrazów do konkretnego wydarzenia sprzedaży bez konieczności posiadania rozległych umiejętności projektowania.

Szablon ten oszczędza czas i zapewnia, że materiały promocyjne wyróżniają się, niezależnie od tego, czy są wyświetlane w sklepie, dystrybuowane jako ulotki, czy udostępniane online. Elastyczność i prostota sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla szerokiego zakresu branż, które chcą zwiększyć swoje wysiłki marketingowe przy minimalnym wysiłku.

Stwórz niezapomniany wizerunek marki za pomocą odpowiednich narzędzi

Właściwa strategia pozwala rozwijać pozytywne skojarzenia między klientami a marką, budować wiarygodność i wznieść się ponad szum konkurencji. Niewłaściwe podejście sprawi, że klienci nadal będą tworzyć formularz, ale nie taki, jakiego oczekujesz! Niewłaściwe, wprowadzające w błąd lub niespójne strategie mogą zaszkodzić marce, bez względu na to, jak cenna jest.

Te szablony ClickUp pozwolą Ci wskoczyć na pokład skutecznego pociągu brandingowego i pomogą Ci dotrzeć do celu bez opóźnień i przeszkód. 🚂