10 najlepszych narzędzi do projektowania produktów w 2024 roku

Projektowanie produktów to wymagająca praca, wymagająca od zespołów przekształcania surowych pomysłów w dopracowane produkty, które się sprzedają. Zwykle jest to wystarczająco trudne we wspólnej przestrzeni, ale stawka rośnie jeszcze bardziej, gdy zespół jest dystrybuowany między miastami, strefami czasowymi, a nawet kontynentami.

Wejdź do świata oprogramowanie do projektowania produktów dostawcy rozwiązań, które sprawiają, że ten skomplikowany proces jest łatwiejszy w zarządzaniu. Narzędzia te, w tym platformy takie jak ClickUp, sprzyjają płynnej współpracy, umożliwiając teamom efektywną iterację i udoskonalanie projektów, bez względu na ich kod pocztowy.

W tym artykule przyjrzymy się 10 najlepszym opcjom oprogramowania do projektowania produktów dostępnym obecnie na rynku. W ten sposób możesz znaleźć narzędzie, które uzupełni Twój zespół projektowy i pozwoli im tworzyć inspirujące projekty, do których są zdolni.

Czym jest oprogramowanie do projektowania produktów?

Oprogramowanie do projektowania produktów odnosi się do programów komputerowych lub aplikacji, które zostały specjalnie zaprojektowane, aby pomóc w danych powstania i rozwoju nowych produktów. Te narzędzia programowe zapewniają projektantom, inżynierom i innym zainteresowanym stronom niezbędne narzędzia i funkcje do konceptualizacji, modelowania, symulacji i udoskonalania projektów produktów.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do projektowania produktów?

Odpowiednie oprogramowanie do projektowania produktów może być przełomem dla twojego zespołu. Nie tylko pomoże w projektowaniu lepszych produktów, ale także zwiększy wydajność, kreatywność i ogólną wydajność zespołu.

Jednak znalezienie odpowiedniego oprogramowania dla swoich potrzeb wymaga trochę wysiłku. Porównując różne produkty, należy zwrócić uwagę na następujące kluczowe funkcje:

Intuicyjny interfejs użytkownika : Oprogramowanie powinno być łatwe w nawigacji, niezależnie od poziomu zaawansowania technicznego członka zespołu

: Oprogramowanie powinno być łatwe w nawigacji, niezależnie od poziomu zaawansowania technicznego członka zespołu Wszechstronne narzędzia projektowe : Poszukaj zaawansowanych narzędzi do projektowania 2D i 3D, które umożliwiają szczegółowe projektowanie produktów, w tym szkicowanie, modelowanie i funkcje edycji

: Poszukaj zaawansowanych narzędzi do projektowania 2D i 3D, które umożliwiają szczegółowe projektowanie produktów, w tym szkicowanie, modelowanie i funkcje edycji Możliwości współpracy : Oprogramowanie powinno zapewniać wsparcie dla pracy zespołowej iwielofunkcyjne Teams z funkcjami takimi jak edycja przez wielu użytkowników, kontrola wersji i opcje udostępniania

: Oprogramowanie powinno zapewniać wsparcie dla pracy zespołowej iwielofunkcyjne Teams z funkcjami takimi jak edycja przez wielu użytkowników, kontrola wersji i opcje udostępniania Potencjał integracji : Znajdź wyspecjalizowane narzędzia, które płynnie łączą się z innymi systemami w twoim stosie technologicznym, aby usprawnić proces od projektu do produkcji

: Znajdź wyspecjalizowane narzędzia, które płynnie łączą się z innymi systemami w twoim stosie technologicznym, aby usprawnić proces od projektu do produkcji Zdolność adaptacji : Oprogramowanie powinno rozwijać się wraz z zespołem, obsługując bardziej złożone projekty i niestandardowe cykle pracy w miarę ewolucji potrzeb - potencjalnie nawet oprogramowanie CAD lub narzędzia do modelowania 3D

: Oprogramowanie powinno rozwijać się wraz z zespołem, obsługując bardziej złożone projekty i niestandardowe cykle pracy w miarę ewolucji potrzeb - potencjalnie nawet oprogramowanie CAD lub narzędzia do modelowania 3D Zarządzanie danymi : Poszukaj solidnych możliwości zarządzania danymi w celu bezpiecznego przechowywania, łatwego wyszukiwania i silnej kontroli wersji

: Poszukaj solidnych możliwości zarządzania danymi w celu bezpiecznego przechowywania, łatwego wyszukiwania i silnej kontroli wersji Funkcjonalność oparta na chmurze: Nowoczesne oprogramowanie do projektowania produktów powinno umożliwiać zespołowi pracę z dowolnego miejsca, zwiększając wydajność w chmurzezdalnej współpracy *Cena: Cena to nie wszystko i nie zalecamy korzystania wyłącznie z darmowego oprogramowania do projektowania produktów, ale należy ją wziąć pod uwagę przy wyborze zaawansowanych narzędzi dla projektantów produktów

10 najlepszych narzędzi do projektowania produktów w 2024 roku

Centralizuj informacje zwrotne i przyspiesz procesy zatwierdzania dzięki funkcji Proofing, przypisując komentarze bezpośrednio do załączników zadań

ClickUp to platforma wydajności zaprojektowana dla Teams, którzy chcą usprawnić proces rozwoju swoich produktów. Jej solidny zestaw funkcji pozwala Teams na burzę mózgów, przypisywanie zadań i bycie na bieżąco z tym, gdzie każdy bieżący projekt znajduje się w procesie projektowania.

Chociaż idea organizacji może nie być najbardziej zabawnym tematem, jest to istotny aspekt każdego zespołu projektowego i procesu rozwoju. ClickUp oferuje zespołom łatwy sposób na zorganizowanie wszystkiego, od cyklu pracy po wewnętrzne dokumenty i biblioteki zasobów.

Połącz ClickUp z wybranym przez siebie oprogramowaniem do projektowania, a będziesz mieć silny zespół gotowy do zmierzenia się ze światem na najwyższym poziomie myślenie projektowe .

ClickUp najlepsze funkcje:

Platforma ClickUp jest wysoce konfigurowalna, dzięki czemu zespoły projektowe dowolnej wielkości mogą dostosować ją do swoich konkretnych potrzeb, niezależnie od tego, czy pracują w firmie, czy zdalnie

Promocja współpracy zarówno asynchronicznej, jak i w czasie rzeczywistym, dzięki czemu Teams mogą przeprowadzać burze mózgów nad nowymi projektami za pomocą naszych interaktywnych tablic, a następnie przechowywać je za pomocąDokumenty ClickUp* Ze zintegrowanymWidok czatu ClickUp i e-mail, użytkownicy mogą zarządzać całą komunikacją bez konieczności przełączania platform, usprawniając procesy pracy

ClickUp zawiera ogromną liczbęfree szablonów które sprawią, że wszystko, od planowania projektów doanaliza konkurencji to pestka

Automatyczne powiadomienia o aktualizacjach zadań eliminują potrzebę ręcznych działań następczych, podczas gdy funkcja przypisywaniaelementów akcji w ramach zadań zapewnia odpowiedzialność wśród projektantów produktów i pomaga śledzić postępy w realizacji nowych zadańbriefy projektowe* ClickUpAI do generowania opisów produktów, pomoc w burzy mózgów i nie tylko

Limity ClickUp:

Centralizacja cykli pracy w ClickUp może wymagać nieco czasu na ustawienie

Nie wszystkie widoki są dostępne na urządzeniach mobilnych, co może być przeszkodą dla projektantów produktów w podróży

Cennik ClickUp:

Free Forever

Unlimited : $5/miesiąc za użytkownika

: $5/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Business Plus : $19/miesiąc na użytkownika

: $19/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

2. Inkybay

via Inkybay Inkybay to fantastyczne oprogramowanie do projektowania produktów dla każdego, kto sprzedaje niestandardowe produkty. Od ubrań po wizytówki, pozwala przekształcić kreatywne wizje klientów w namacalne produkty, które z pewnością pokochają.

Inkybay jest jednak nieco niszowy, więc nie możemy oczekiwać, że będzie odpowiedni dla każdego procesu rozwoju produktu. Jeśli jednak uważasz, że pasuje do twojego biznesu, sprawdź 14-dniową wersję próbną przed dokonaniem commitu.

Najlepsze funkcje Inkybay:

Wstępnie zaprojektowane szablony sprawiają, że oferowanie klientom kilku niestandardowych opcji produktów jest tak proste, jak to tylko możliwe

Wiele motywów projektowych oznacza, że różne branże i biznesy mogą korzystać z Inkybay

Wizualne narzędzie do edycji produktu pozwala klientom wybrać elementy projektu i kolory druku dla spersonalizowanych produktów

Limity Inkybay:

Koncentruje się głównie na konfigurowalnych towarach konsumpcyjnych

Ceny mogą szybko stać się dość drogie dla mniejszego Businessu poszukującego oprogramowania do projektowania

Ceny Inkybay:

Starter : $19.99/miesiąc

: $19.99/miesiąc Advance : $49.99/miesiąc

: $49.99/miesiąc Professional : $99.99/miesiąc

: $99.99/miesiąc Unlimited: 249,99 USD/miesiąc

Inkybay oceny i recenzje:

G2: 5/5 (1 recenzja)

5/5 (1 recenzja) Capterra: Brak recenzji

3. Nuxeo

Via Nuxeo Nuxeo to doskonałe oprogramowanie do projektowania produktów dla firm poszukujących zaawansowanej platformy do tworzenia i zarządzania zasobami cyfrowymi.

Jest ono szczególnie przydatne dla firm, które często muszą tworzyć nowe iteracje starych projektów. Łatwo przeszukiwalna biblioteka zasobów cyfrowych i system "przeciągnij i upuść" pozwalają na szybkie i łatwe tworzenie makiet między projektantami produktów.

Jednak złożoność Nuxeo i potencjalnie wysokie ceny mogą nie odpowiadać każdemu, szczególnie mniejszym Businessom o prostszych potrzebach.

Najlepsze funkcje Nuxeo:

Wszystkie informacje Nuxeo znajdują się w chmurze, dzięki czemu Twój zespół ma do nich dostęp z dowolnego miejsca

Intuicyjny system filtrowania wyszukiwania umożliwia sortowanie produktów na podstawie różnych parametrów, takich jak materiały, kolory, dostępność i ceny

Cyfrowa biblioteka materiałów ułatwia projektowanie nowych prototypów, ponieważ projektanci mogą znaleźć stare zasoby i przeciągnąć je do nowych projektów

Limity Nuxeo:

Nuxeo może być skomplikowane w porównaniu do innych programów do projektowania produktów i wymaga czasu na naukę

Dodatki mogą szybko sprawić, że Nuxeo będzie dość drogie jak na to specjalistyczne oprogramowanie

Ceny Nuxeo:

Nuxeo jest oprogramowaniem open source. Jeśli jednak jesteś zainteresowany ich usługami i narzędziami, ceny będą się różnić w zależności od poziomu obsługi klienta i wymagań systemowych.

Oceny i recenzje Nuxeo:

G2: 4/5 (76 recenzji)

4/5 (76 recenzji) Capterra: 4.2/5 (33 opinie)

4. Onshape

via Onshape Onshape jest idealnym narzędziem dla firm, które muszą szybko tworzyć nowe projekty. To wyspecjalizowane narzędzie dostarcza oprogramowanie CAD do modelowania 3D, co czyni je doskonałym zasobem podczas tworzenia cyfrowych modeli dla klientów - szczególnie w przypadku projektów wzornictwa przemysłowego.

W rzeczywistości to narzędzie do rzeźbienia cyfrowego może tworzyć modele cyfrowe w czasie rzeczywistym dzięki oprogramowaniu CAD dla wielu użytkowników i zaawansowanemu systemowi zarządzania danymi produktu, który całkowicie eliminuje kłopotliwe pliki.

Wszystko to oznacza, że postępy Twojego zespołu są wolne od przeszkód, dzięki czemu mogą skupić się na jak najszybszym i wolnym od błędów dostarczaniu produktów do mety.

Najlepsze funkcje Onshape:

Ich natywne dla chmury oprogramowanie CAD zapewnia scentralizowane, bezpieczne i zawsze dostępne dane, eliminując kłopoty z utraconymi plikami i umożliwiając zarządzanie projektami z dowolnego urządzenia połączonego z Internetem

Wbudowany w Onshape system Product Data Management pozwala na jednoczesną edycję projektów z aktualizacjami w czasie rzeczywistym, eliminując potrzebę stosowania procedur check-in i check-out

Funkcja FeatureScript pomaga tworzyć niestandardowe funkcje CAD, co może naprawdę zmniejszyć irytujące powtarzalne zadania

Limity Onshape:

Użytkownicy z zawodnymi połączeniami internetowymi mogą uznać korzystanie z niego za frustrujące

Nie posiada wszystkich narzędzi, które powinien posiadać dedykowany system CAD

To specjalistyczne oprogramowanie jest jednym z droższych narzędzi do projektowania na tej liście

Ceny Onshape:

Free

Standard : 1500 USD za użytkownika/rok

: 1500 USD za użytkownika/rok Profesjonalny : $2500 na użytkownika/rok

: $2500 na użytkownika/rok Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Onshape:

G2: 4.7/5 (500+ recenzji)

4.7/5 (500+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 300 recenzji)

5. SolidWorks

via SolidWorks SolidWorks to zaawansowana platforma oprogramowania projektowego dla projektantów przemysłowych zajmujących się skomplikowanym modelowaniem koncepcyjnym i rzeźbieniem 3D.

Jego w pełni funkcjonalny pakiet promuje płynną współpracę, skraca czas projektowania i zapewnia elastyczny dostęp do danych projektu, dzięki czemu doskonale nadaje się dla firm, które potrzebują bardziej zaawansowanej opcji CAD. Mniejsze firmy lub osoby projektujące prostsze produkty mogą jednak uznać ten pakiet za zbyt rozbudowany.

Najlepsze funkcje SolidWorks:

Integracja z platformą 3DBestExperience usprawnia współpracę, ponieważ członkowie zespołu mają dostęp do informacji projektowych 24/7 z dowolnego urządzenia cyfrowego

Funkcja porównywania brył umożliwia użytkownikom porównywanie dwóch grup brył zlokalizowanych w tej samej części lub zespole. Może to być szczególnie korzystne w inżynierii odwrotnej lub kontroli jakości produkowanych części poprzez porównanie skanów ze źródłowym trybem CAD

System zarządzania danymi produktu SolidWorks został zaprojektowany tak, aby poprawić responsywność przeglądania i przyspieszyć nawigację po folderach, szczególnie w przypadku folderów z dużą liczbą plików

Limity SolidWorks:

Wymaga wysokiego poziomu wiedzy specjalistycznej od osób korzystających z oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo

Wymagania obliczeniowe są wysokie, co może być trudne dla osób korzystających z wolnych połączeń lub posiadających starsze, słabsze maszyny

Ceny SolidWorks:

Skontaktuj się z działem sprzedaży SolidWorks, aby dowiedzieć się, jakie są ceny licencji, których może potrzebować Twoja firma.

Oceny i recenzje Solidworks:

G2: 4.4/5 (500+ recenzji)

4.4/5 (500+ recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 600 recenzji)

6. Fusion 360

via Autodesk Fusion 360 jest przeznaczony dla firm, które potrzebują jednego narzędzia, które przeprowadzi produkt od koncepcji i projektu do procesu produkcyjnego z zaawansowanymi funkcjami modelowania 3D.

Łącząc projektowanie, inżynierię i produkcję w jednej platformie, Fusion360 umożliwia teamom szybką iterację koncepcji projektowych, walidację projektów i szybkie przejście od prototypu do produkcji.

Najlepsze funkcje Fusion 360:

Oferuje potężny zestaw narzędzi do szkicowania modelowania 3D, wymiarów i ograniczeń, które usprawniają proces projektowania

Uproszczone programowanie CNC ułatwia wdrażanie wysokowydajnej obróbki zgrubnej, adaptacyjnego oczyszczania i orientacji narzędzi

Gotowa do użycia zawartość biblioteki PCB i kreatory komponentów pozwalają projektantom skupić się na projektach, a nie na tworzeniu części od podstaw

Limity Fusion 360:

Stroma krzywa uczenia się tego specjalistycznego oprogramowania

Może znacznie zwolnić przy większych plikach lub wolniejszych połączeniach internetowych

Brak wersji Free

Ceny Fusion 360:

Licencja Fusion 360: $545/rok

Fusion 360 oceny i recenzje:

G2: 4.5/5 (400+ recenzji)

4.5/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 200 recenzji)

7. LabView

via National Instruments Jeśli chodzi o opracowywanie zautomatyzowanych systemów badawczych, walidacyjnych i testowania wydajności, LabView jest wysoko cenionym rozwiązaniem wśród inżynierów mechaników na całym świecie. Jego graficzne środowisko programowania zostało stworzone z myślą o bezproblemowej integracji z kompatybilnym sprzętem i oprogramowaniem, takim jak systemy PXI, CompactDAQ i CompactRIO, a nawet wsparciu przyrządów innych producentów.

Jest to jednak wyspecjalizowane narzędzie, które może nie być odpowiednie dla wielu zespołów produktowych. Jeśli testowanie i walidacja są czymś, w czym twój zespół potrzebuje pomocy, LabView jest opcją oprogramowania do projektowania produktów, której potrzebujesz w swoim stosie technologicznym.

Najlepsze funkcje LabView:

Programowanie graficzne zapewniające intuicyjność i wydajnośćprocesy opracowywania produktów* Możliwość integracji kodu napisanego w innych językach z modelowaniem 3D

Wiele edycji dostosowanych do różnych potrzeb aplikacji

Limity LabView:

Niszowy produkt, którego nie każdy będzie potrzebował.

Stroma krzywa uczenia się dla osób niezaznajomionych z tego rodzaju oprogramowaniem.

Ceny LabView:

Podstawa : $580/rok

: $580/rok Full : $1,830/rok

: $1,830/rok Profesjonalista: $3,050/rok

Oceny i recenzje LabView:

G2 : 4.3/5 (100+ recenzji)

: 4.3/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (14 recenzji)

8. CATIA

via Dassault Systemes CATIA to zaawansowane oprogramowanie do projektowania i stylizacji, które pomaga zespołowi pracować nad zaawansowanymi projektami 3D lub szczegółowymi szkicami 2D. Chociaż CATIA może być używana do wszystkich rodzajów produktów, specjalizuje się w bardziej złożonych maszynach, takich jak te w przemyśle lotniczym lub motoryzacyjnym.

Jedną z wyróżniających się funkcji CATIA jest jej integracja z platformą 3DExperience. Platforma ta tworzy społecznościowe środowisko projektowe, w którym zespół pracuje nad jednym produktem w czasie rzeczywistym. To unikalne połączenie najnowocześniejszej technologii i współpracy zwiększa efektywność każdego użytkownika. To oprogramowanie do projektowania produktów pomaga użytkownikom uzyskać doskonałe wyniki projektowania dzięki możliwościom śledzenia i analizy ruchu.

CATIA najlepsze funkcje:

Defect Detection identyfikuje wady w projektach, umożliwiając wprowadzenie ulepszeń przed przejściem do fazy produkcji

Color and Trim Designer pozwala projektantom tworzyć elementy produktu skupiając się na kolorach, materiałach, wykończeniach i ziarnach, dodając głębi i precyzji do procesu projektowania - co jest pomocne w przypadku złożonych kształtów

Funkcja Human Posture Evaluation jest szczególnie przydatna dla projektantów z branży motoryzacyjnej, ponieważ Teams może ocenić wpływ ludzkiej postawy na ich projekty dzięki organicznym kształtom w interfejsie użytkownika

CATIA limits:

Bardziej złożona niż być może cokolwiek innego na tej liście

Zaprojektowany tylko dla dość unikalnych branż i wydajności

Ceny CATIA:

Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać wycenę dla swojej firmy.

CATIA oceny i recenzje:

G2: 4.2/5 (200+ recenzji)

4.2/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

9. Autodesk Inventor

via Autodesk Autodesk Inventor to profesjonalne oprogramowanie CAD 3D znane z narzędzi do projektowania mechanicznego, tworzenia dokumentacji i symulacji produktów. Wyróżnia się na tle innych ofert CAD zintegrowanym systemem, który łączy w sobie pełne modelowanie parametryczne, możliwości projektowania bezpośredniego, swobodnego i opartego na regułach. Dzięki temu jest to idealne rozwiązanie dla firm poszukujących wszechstronnego i solidnego narzędzia do projektowania.

Niezależnie od tego, czy tworzysz dokumentację projektu przemysłowego w celu zapewnienia standardów jakości produktu, czy też umożliwiasz automatyzację projektowania, Autodesk Inventor jest dostawcą wszechstronnej platformy dla wszystkich Twoich potrzeb projektowych.

Najlepsze funkcje Autodesk:

Specjalistyczne zestawy narzędzi branżowych umożliwiają wydajne procesy projektowania dostosowane do branży, w której pracujesz

Automatyzacja projektowania umożliwia zautomatyzowanie rutynowych zadań i standardowych konfiguracji części, zwiększając wydajność i skracając czas wprowadzania produktów na rynek

Zgodność z formatem DWG oznacza, że projekty można łatwo udostępniać i otwierać za pomocą dowolnego innego oprogramowania, które ma wsparcie dla formatu DWG

Limity Autodesk:

Może ulegać awariom, co frustruje użytkowników

Brak intuicyjnego interfejsu użytkownika, którego można oczekiwać od produktu tego typu

Ceny Autodesk:

Inventor: 300 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Autodesk:

G2: 4.4/5 (400+ recenzji)

4.4/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 200 recenzji)

10. Adobe Creative Cloud

przez Adobe Creative Cloud Adobe Creative Cloud dostarcza kompleksowy zestaw narzędzi do projektowania i produkcji z ponad 20 aplikacjami do tworzenia i dopracowywania kreatywnych projektów. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad wireframing lub trójwymiarowe wersje demonstracyjne produktów, Adobe Creative Cloud ma narzędzia, których potrzebujesz.

Oprócz wszechstronności narzędzi, Creative Cloud oferuje również duże obciążenie 100 GB w chmurze. W połączeniu z ich aplikacjami mobilnymi na Androida i iOS, otrzymujemy potężną kombinację dla zespołu w podróży.

Najlepsze funkcje Adobe Creative Cloud:

Dobrze znany produkt, z którym wielu projektantów powinno być już zaznajomionych

Adobe Stock oferuje użytkownikom kolekcję gotowych modeli 3D

Połączenie silnej przeglądarki i aplikacji mobilnych pozwala ludziom pracować tam, gdzie chcą

Limity Adobe Creative Cloud:

Nie nadaje się do potrzeb projektowania technicznego

Może być kosztowna, zwłaszcza jeśli naprawdę potrzebujesz tylko jednego lub dwóch produktów Adobe

Ceny Adobe Creative Cloud:

Indywidualni : 54,99 USD/miesiąc

: 54,99 USD/miesiąc Studenci i nauczyciele : 19,99 USD/miesiąc

: 19,99 USD/miesiąc Teams: $84.99/miesiąc

Oceny i recenzje Adobe Creative Cloud:

G2: 4.6/5 (35,000+ recenzji)

4.6/5 (35,000+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 7 000 recenzji)

