10 narzędzi Wireframe do planowania UX i UI w 2024 roku

Szkielety są kluczem, jeśli chodzi o projektowanie stron internetowych i produktów. Jako prototypy do tworzenia podstawowych struktur i zarysów, są idealne do testów opartych na użytkownikach, narzędzi do prezentacji i nie tylko, gdy zapętlasz interesariuszy w swój proces.

I tak, są świetnym narzędziem do budowania wydajności procesów również dzięki ich zdolności do doprowadzenia wszystkich do tej samej strony i podążania w tym samym kierunku, zanim rozpocznie się bardziej intensywny proces rozwoju.

Niestety, popularność ma swoje wady: W Internecie dostępnych jest tak wiele narzędzi do tworzenia szkieletów, że często trudno jest znaleźć najlepsze narzędzie dla swoich potrzeb. Ten przewodnik po najlepszych narzędziach szkieletowych do projektowania doświadczeń użytkownika (UX) i interfejsu użytkownika (UI) pomoże Ci znaleźć najlepsze oprogramowanie szkieletowe, które zostało wydane lub zaktualizowane w 2024 roku.

Czego należy szukać w narzędziu do tworzenia szkieletów?

Nawet w przypadku tak prostego procesu, jak tworzenie szkieletów, różnorodność wśród najlepszych narzędzi do tworzenia szkieletów może być zaskakująca. Niektóre z najważniejszych zmiennych, które należy wziąć pod uwagę, próbując znaleźć najlepsze oprogramowanie do tworzenia szkieletów dla swoich potrzeb, obejmują:

10 najlepszych narzędzi do tworzenia makiet w 2024 roku

Nadszedł czas na konkrety! Oto najwyżej oceniane narzędzia do tworzenia szkieletów w 2024 roku, które zawierają najlepsze praktyki w projektowaniu UI i UX.

Narzędzia wireframe i opcje zarządzania projektami od ClickUp

Czy to naprawdę zaskakujące, że ClickUp jest najlepszym narzędziem do tworzenia szkieletów na tej liście?

Oprogramowanie działa dobrze jako Oprogramowanie do projektowania UX ponieważ łączy w sobie współpracę wizualną z zarządzanie projektami stron internetowych . Dodając do tego rozszerzoną bibliotekę szablonów, łatwo zrozumieć, dlaczego ClickUp znajduje się na szczycie listy darmowych narzędzi do tworzenia szkieletów stron internetowych teamów programistycznych w 2024 roku.

Weźmy Szablon do projektowania stron internetowych ClickUp jako przykład. Jest to idealny szablon dla całego procesu projektowania, w tym strategii i projektu. Stamtąd można korzystać z mnóstwa szablonów szkieletowych umożliwiają zespołowi przeciąganie i upuszczanie elementów na miejsce podczas wspólnej pracy nad tworzeniem interfejsu użytkownika witryny.

ClickUp wyróżnia się najlepszymi funkcjami współpracy zespołowej. Narzędzia do współpracy, takie jak Dokumenty, Czat i inne, pomagają zespołowi pozostać na tej samej stronie podczas wspólnej pracy nad stworzeniem interfejsu użytkownika, który pokochają Twoi odbiorcy. ClickUp to po prostu najlepsze dostępne narzędzie do tworzenia szkieletów.

ClickUp najlepsze funkcje

Wszystkie narzędzia potrzebne w procesie tworzenia stron internetowych, w tym planowanie, strategia, tworzenie szkieletów i zarządzanie projektami

Narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym, które zapewniają synchronizację i współpracę wielu projektantów nad poszczególnymi elementami graficznymi i większym procesem tworzenia szkieletu

Wersja Free, która pozwala użytkownikom zapoznać się z oprogramowaniem i rozpocząć korzystanie z platformy jako narzędzia do tworzenia szkieletów za pomocą zaledwie kilku kliknięć

OdsyłaczTablica ClickUp, która zawiera intuicyjną funkcję przeciągania i upuszczania, aby rozpocząć tworzenie makiet

ClickUp Views , które zapewniają szeroki zakres opcji umożliwiających wgląd w różne komponenty interfejsu użytkownika i makiety w ramach tego samego projektu

Limity ClickUp

Narzędzie, które nie jest dedykowane tylko do tworzenia szkieletów, co może prowadzić do krzywej uczenia się dla wielu członków teamu, którzy chcą prototypować swoje elementy UX i UI

Brak interaktywnych szkieletów, które mogłyby pozwolić na w pełni funkcjonalne prototypy strony internetowej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI: Dostępny do zakupu we wszystkich płatnych planach w cenie 5 USD za członka obszaru roboczego i gościa wewnętrznego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 700 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3 800 recenzji)

2. MockFlow

Via MockFlow MockFlow może być narzędziem do tworzenia szkieletów z najbardziej intuicyjnym interfejsem na tej liście. Prostota to nazwa gry, z interfejsem typu "przeciągnij i upuść", z którego nawet początkujący projektanci mogą zacząć korzystać w ciągu kilku minut. Dodaj kilka zaawansowanych funkcji współpracy, a otrzymasz potężne narzędzie do następnego projektu interfejsu użytkownika.

Najlepsze funkcje MockFlow

Doskonałe funkcje współpracy (zwłaszcza w płatnych wersjach), z synchronizacją w czasie rzeczywistym i opcjami czatu wideo

Przejrzysty i zorganizowany pulpit, który pozwala projektantom pracować nad wieloma projektami w tym samym czasie

Rozbudowana biblioteka ikon map witryn i wbudowanych elementów interfejsu użytkownika, które ułatwiają tworzenie szkieletu od podstaw

Funkcje AI, które generują zawartość, dzięki czemu projektanci mogą skupić się na projektowaniu UX

Limity MockFlow

Brak interaktywnych prototypów funkcji testowania przez użytkowników, co sprawia, że aplikacja ta nadaje się tylko do dedykowanego tworzenia diagramów

Bardzo ograniczony plan Free, który pozwala tylko na jeden projekt UI i ograniczone elementy UI

Ceny MockFlow

Basic: Free

Wireframing: $14/miesiąc na redaktora

Product Design: $19/miesiąc na redaktora

Enterprise: od 160 USD/miesiąc

MockFlow oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: 4.4/5 (ponad 70 recenzji)

3. Figma

Via Figma Jeśli mówimy o najlepszych narzędziach do tworzenia szkieletów, musimy uwzględnić Figma. Jest to narzędzie do projektowania typu "wszystko w jednym", które obejmuje aplikację do tworzenia szkieletów, tablicę do projektowania i prototypowanie.

Z tym rozszerzeniem funkcji wiąże się znaczna krzywa uczenia się, ale kiedy już opanujesz to narzędzie do projektowania oparte na wektorach, zrozumiesz, dlaczego zasługuje ono na honorowe miejsce wśród najlepszych narzędzi do tworzenia szkieletów na rynku.

Najlepsze funkcje Figma

Bezpośrednia integracja z narzędziem do tworzenia diagramów na Tablicy, łącząca jego możliwości jako aplikacji do tworzenia diagramów z jego mocnymi stronami jako oprogramowania do projektowania

Ustawienie funkcji, które wciąż daje. Na przykład, niektórzy użytkownicy raportują używanie Figma nie tylko jako narzędzia do projektowania, ale także jako narzędzia do edycji zdjęć

Rozszerzone możliwości testowania wszystkich interaktywnych elementów w środowisku prototypowym, które mogą przeglądać wszyscy interesariusze

Free Plan, który oferuje więcej rozszerzonych funkcji i mniej limitów niż większość alternatyw na tej liście

Limity Figma

Brak rozbudowanej biblioteki wbudowanych komponentów interfejsu użytkownika; trzeba tworzyć lub przesyłać własne

Potencjalnie stroma krzywa uczenia się dla projektantów, którzy chcą tylko tworzyć szybkie makiety

Ceny Figma

Free

Profesjonalista: 12 USD/miesiąc za redaktora

Organizacja: $45/miesiąc na redaktora

Enterprise: $75/miesiąc na redaktora

Oceny i recenzje Figma

G2: 4.7/5 (ponad 900 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 600 recenzji)

4. Adobe XD

Via Adobe XD Zdolność Adobe XD do przejścia od szkieletów o niskiej wierności do prototypów o wysokiej wierności w jednym pliku i procesie sprawia, że jest to oczywisty kandydat na każdej liście najlepszych narzędzi do tworzenia szkieletów w 2024 roku. Możliwość przekazywania plików projektantom bezpośrednio w chmurze Creative Cloud firmy Adobe sprawia, że to potężne oprogramowanie do projektowania jest idealne dla całego procesu projektowania.

Najlepsze funkcje Adobe XD

Bezpośrednia integracja z zaawansowanym oprogramowaniem do projektowania dostępnym w Adobe Creative Cloud, umożliwiająca łatwe przesyłanie plików projektów wektorowych ikon do XD lub gotowych prototypów z XD

Zintegrowane funkcje podglądu umożliwiające ocenę i udostępnianie szkieletów i prototypów w aplikacjach komputerowych i na urządzeniach mobilnych

Zaawansowane funkcje, takie jak powtarzanie siatek i stosów, któreoszczędzają czas i upraszczają proces projektowania

Głosowe komendy prototypowania wyzwalające animacje, nawigujące po ścieżkach użytkownika i pomagające użytkownikom w intuicyjnym tworzeniu interaktywnych szkieletów

Adobe XD limits

Przejście Adobe XD w tryb konserwacji, co oznacza, że Adbove nie będzie już wspierać aktualizacji produktu, ale nadal będzie dostarczać poprawki błędów i wsparcie dla użytkowników

Interfejs, który nie jest tak intuicyjny jak inne opcje na liście i jest bardziej odpowiedni dla obecnych użytkowników zaznajomionych z Creative Cloud

Ceny Adobe XD

Osoba fizyczna: 9,99 USD/miesiąc (pojedynczy użytkownik)

Pojedyncza aplikacja (tylko XD): 33,99 USD/miesiąc za licencję

Adobe Creative Cloud: 79,99 USD/miesiąc za licencję

Oceny i recenzje Adobe XD

G2: 4,3/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 1000 recenzji)

5. Szkic

Via Szkic Większość narzędzi do tworzenia szkieletów na tej liście wyróżnia się szerokim zakresem funkcji, ale Sketch koncentruje się na swoich podstawowych kompetencjach. Intuicyjne, oparte na pikselach obszary robocze pozwalają użytkownikom szkicować swoje pomysły w ciągu kilku minut, dzięki czemu ta aplikacja do tworzenia szkieletów wyróżnia się jako wyjątkowa.

Najlepsze funkcje Sketch

Uproszczony i intuicyjny interfejs z funkcją przeciągania i upuszczania, która ułatwia tworzenie szkieletów od podstaw

Wspólne obszary robocze z kolorowymi kursorami ułatwiają pracę wielu użytkownikom

Opcja nieskończonej Canvy, która pozwala użytkownikom budować dowolne procesy projektowe, w tym pojedyncze strony internetowe, złożone witryny i aplikacje mobilne

Możliwość tworzenia systemów projektowych ze znormalizowanymi symbolami, kolorami i stylami, które użytkownicy mogą stosować we wszystkich szkieletach i wielu projektach

Limity Sketch

Narzędzie tylko dla komputerów Mac, a szkielety stron internetowych są wyświetlane tylko w widoku w aplikacji internetowej

Brak istniejących lub wstępnie zbudowanych elementów interfejsu użytkownika; użytkownicy muszą budować komponenty od podstaw

Ceny Sketch

Standard: 10 USD/miesiąc za redaktora

Business: 20 USD/miesiąc za redaktora

Tylko Mac: 120 USD za licencję

Oceny i recenzje Sketch

G2: 4,5/5 (ponad 1 200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 700 recenzji)

6. InVision

Via InVision Mogłoby się wydawać, że darmowe narzędzia do tworzenia szkieletów mają ograniczone funkcje. InVision jest tutaj, aby udowodnić, że się mylisz! Pomimo niskiej ceny, wciąż jest to jedno z najlepszych dostępnych narzędzi do tworzenia szkieletów. Jako narzędzie do współpracy wizualnej, jego intuicyjny interfejs szybko stanie się ulubionym narzędziem twojego zespołu.

Najlepsze funkcje InVision

Interfejs typu "przeciągnij i upuść", który pozwala projektantom tworzyć potężne, interaktywne szkielety w ciągu kilku minut

Możliwość zbierania komentarzy od członków Teams i innych interesariuszy bezpośrednio w prototypie w celu szybszego wprowadzania ulepszeń

Biblioteka kształtów interfejsu użytkownika, która przyspiesza proces tworzenia szkieletów i zawiera podstawowe kształty oraz zaawansowane menu i animacje

Wersja Free z rozbudowanymi funkcjami, pozwalająca użytkownikom indywidualnym i małym teamom korzystać z potężnego narzędzia do tworzenia makiet bez ponoszenia dodatkowych kosztów

Limity InVision

Limit trzech dokumentów w planie Free, co utrudnia wykorzystanie go do rozszerzenia projektów

Trudna nawigacja między różnymi projektami

Ceny InVision

Free

Pro: $7.95/miesiąc na użytkownika

Business: 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: kontakt w sprawie cen

InVision oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 600 recenzji)

Capterra: 4.6/5 (ponad 700 recenzji)

7. Justinmind

Via Justinmind Justinmind należy do każdej listy darmowych narzędzi do tworzenia szkieletów, ponieważ łączy techniczne prototypowanie z najlepszymi praktykami UX i UI. Podobnie jak inne narzędzia na tej liście, wykorzystuje interfejs "przeciągnij i upuść". W przeciwieństwie do innych narzędzi, szkielet automatycznie tworzy się jako interaktywny prototyp, co sprawia, że Justinmind jest prawie niemożliwy do pokonania (zwłaszcza w wersji Free).

Najlepsze funkcje Justinmind

Rozszerzenie integracji z narzędziami do testowania przez użytkowników w celu uzyskania informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym na temat szkieletów i prototypów

Zaawansowane wersjonowanie, które umożliwia łatwe przeglądanie i przywracanie poprzedniej wersji, jeśli projekt wypadł z torów

Wynik, który jest zwykle bliższy ostatecznemu projektowi niż w przypadku innych narzędzi do tworzenia szkieletów na tej liście, dzięki bezpośredniej integracji szkieletu z prototypem

Prawie brak krzywej uczenia się, co pozwala użytkownikom od razu wskoczyć i rozpocząć projektowanie w narzędziu do tworzenia szkieletów

Limity Justinmind

Brak kompatybilności z przeglądarką. Aby z niego korzystać, należy pobrać aplikację mobilną lub komputerową

Brak możliwości edycji szkieletów stworzonych w planie Free, jeśli powrócisz do wersji Free

Justinmind ceny

Free

Standard: $9/miesiąc na redaktora

Professional: $19/miesiąc na redaktora

Enterprise: kontakt w sprawie cen

Justinmind oceny i recenzje

G2: 4.0/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4.4/5 (ponad 20 recenzji)

8. Uizard

Via Uizard Mimo że Uizard promuje się jako narzędzie do projektowania i tworzenia pomysłów, a nie narzędzie do tworzenia szkieletów, nadal należy do każdej listy najlepszych dostępnych narzędzi do tworzenia szkieletów. Dzieje się tak głównie ze względu na unikalne połączenie praktycznego prototypowania i automatyzacji, które oferuje opcje dla zaawansowanych projektantów i nowicjuszy.

Najlepsze funkcje Uizard

Możliwość importowania zrzutów ekranu lub ręcznie rysowanych obrazów na platformę w celu przekształcenia ich w edytowalne szkielety

Autodesigner, narzędzie AI do tworzenia szkieletów, które pozwala użytkownikom tworzyć dynamiczne szkielety za pomocą zaledwie kilku podpowiedzi

Możliwość eksportowania plików w wielu formatach, w tym obrazów i plików PDF, w celu udostępniania makiet innym zainteresowanym stronom i projektantom

Dane powstania prototypów o wysokiej wierności, które są połączone z jednym modelem szkieletowym do innych w celu uzyskania bardziej kompleksowego doświadczenia z makietami

Limity makiet

Narzędzie AI do projektowania, które daje niespójne wyniki

Trudności z niewielkimi zmianami, takimi jak zmiana rozmiaru lub typu czcionki w prostym interfejsie

Ceny Uizard

Free

Pro: $12/miesiąc na użytkownika

Business: $39/miesiąc za użytkownika

Enterprise: kontakt w sprawie cen

Uizard oceny i recenzje

G2: 3.9/5 (ponad 10 recenzji)

Capterra: 4.6/5 (ponad 190 recenzji)

9. Moqups

Via Moqups Moqups to jedno z najlepszych narzędzi do tworzenia szkieletów, szczególnie dla początkujących projektantów stron internetowych i aplikacji. Narzędzie to łączy w sobie tworzenie tablic, diagramów i szkieletów w prostym procesie, który nie wymaga żadnego doświadczenia w projektowaniu lub tworzeniu układów.

Najlepsze funkcje Moqups

Koncentracja na łatwości obsługi, zwłaszcza w porównaniu z innymi narzędziami do tworzenia szkieletów na tej liście

Oparte na chmurze, niezależne od urządzenia narzędzie, które przechowuje pliki niezależnie od pulpitu lub urządzenia mobilnego

Możliwość połączenia wyeksportowanych plików bezpośrednio z Dyskiem Google w celu wykorzystania ich w prezentacjach, Dokumentach Google i innych narzędziach Google

Mnóstwo szablonów szkieletów, aby uniknąć konieczności rozpoczynania od zera za każdym razem, gdy tworzysz nowy projekt

Limity Moqups

Ustawienie funkcji, które jest bardziej ograniczone niż w przypadku innych opcji na tej liście

Narzędzie do tworzenia szkieletów w całości oparte na chmurze, co oznacza, że można z niego korzystać tylko online

Ceny Moqups

Free

Solo: $9/miesiąc dla jednego użytkownika

Teams: $15/miesiąc dla maksymalnie 5 użytkowników

Unlimited: $40/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

Moqups oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: 4.6/5 (ponad 20 recenzji)

10. UXPin

Via UXPin Jeśli priorytetem jest dostarczenie wystarczającej dokumentacji dla projektantów, aby mogli wykorzystać makiety, UXPin może być najlepszym narzędziem do tworzenia szkieletów. Jest ono zintegrowane z możliwościami prototypowania i automatyzacją przekazywania dokumentacji, w tym specyfikacji projektowych, kaskadowych makiet i makiet Arkusze stylów i przewodniki po stylach .

Najlepsze funkcje UXPin

Silny nacisk na operacje projektowe, z każdym elementem, który makietujesz automatycznie, w tym kod HTML do przyszłej implementacji

Rozbudowana wbudowana biblioteka elementów interfejsu użytkownika, które można umieszczać bezpośrednio w makietach

Możliwość dodawania komentarzy bezpośrednio do makiet i prototypów w celu łatwej współpracy z zespołami zdalnymi

Nieograniczona wersja próbna z pełną funkcją dla studentów zapisanych na studia

Limity UXPin

Tylko krótka wersja próbna; po okresie próbnym jest to jedno z droższych narzędzi do tworzenia szkieletów

Stosunkowo stroma krzywa uczenia się dla narzędzia, które jego twórcy zbudowali głównie dla większych organizacji z głęboką wiedzą w zakresie projektowania i tworzenia stron internetowych

Ceny UXPin

Free

Advanced: $29/miesiąc za redaktora

Professional: $69/miesiąc na redaktora

Firma: 119 USD/miesiąc za redaktora

Enterprise: skontaktuj się w sprawie ceny

Oceny i recenzje UXPin

G2: 4.2/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4.2/5 (ponad 20 recenzji)

Twórz szkielety, które robią wrażenie dzięki ClickUp

Lista najlepszych narzędzi do tworzenia szkieletów musi zaczynać się od ClickUp ze względu na obszerną bibliotekę szablonów i funkcje współpracy oraz głębsze integracje, w tym kompleksowe zarządzanie projektami.

Co najlepsze, ClickUp nie ma ograniczonej czasowo bezpłatnej wersji próbnej, która sztucznie zamykałaby cię w pudełku. Możesz zacząć korzystać z ClickUp za darmo, aby sprawdzić, czy ta platforma jest właśnie dla Ciebie.

Jeśli jesteś gotowy na skorzystanie z najlepszego dostępnego narzędzia do tworzenia szkieletów, nie ma lepszego momentu niż teraz. Zacznij od tworząc swoje darmowe konto ClickUp już dziś!