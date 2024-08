10 darmowych szablonów analizy konkurencji w Excelu i ClickUp

Świat porusza się szybko. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Twoja konkurencja również.

Co ma zrobić zespół, który chce pozostać konkurencyjny? No właśnie. Prawdopodobnie wiesz, co chcę powiedzieć.

Jednym z najlepszych sposobów, aby dowiedzieć się, jaki powinien być następny najlepszy krok, jest przeprowadzenie analizy konkurencji. Zapewnia to całościowe spojrzenie na rynek i konkurencję na nim.

Aby Ci w tym pomóc, zapoznaj się z listą 10 darmowych szablonów analizy konkurencji dla programów Excel i ClickUp ułatwiają śledzenie, porównywanie i uczenie się od konkurencji dając ci przewagę, której potrzebujesz, aby być najlepszym. 🥇

Ale najpierw oczywiście zacznijmy od jasnej definicji.

Czym jest szablon analizy konkurencji?

Szablon analizy konkurencji to gotowy do użycia dokument, arkusz kalkulacyjny, zestaw slajdów lub lista zadań, które mają pomóc w gromadzeniu i analizowaniu informacji o konkurencji.

Analizując różne aspekty innej firmy - takie jak produkty, finansowanie, udział w rynku, ceny i strategie marketingowe - szablon analizy konkurencji pozwala rejestrować wnikliwe informacje. Szablony te zapewniają członkom zarządu, zespołom kierowniczym lub indywidualnym współpracownikom sortowalny i łatwy do strawienia raport na temat konkurencji.

Ta cenna wiedza pomaga następnie podejmować lepsze decyzje i planować własne strategie biznesowe w oparciu o konkurencję.

Co składa się na dobry szablon analizy konkurencji?

Dobry szablon analizy konkurencji jest przejrzysty, łatwy w użyciu i kompleksowy. Powinien zawierać odpowiednie kategorie i pola, które umożliwiają gromadzenie i porównywanie informacji oraz zebrać plusy i minusy konkurencji.

Przydatny szablon powinien być dostosowany do konkretnej branży i grupy docelowej. To zawsze plus, gdy analiza konkurencji jest atrakcyjna wizualnie choć nie jest to wymóg konieczny.

ClickUp Docs umożliwia bogate formatowanie i polecenia ukośnika aby pracować wydajniej

Warto upewnić się, że analiza jest uporządkowana, a szablon pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Ostatecznie, wysokiej jakości szablon analizy konkurencji pozwala uzyskać cenny wgląd w konkurencję i wspiera podejmowanie świadomych decyzji dotyczących rozwoju i sukcesu firmy.

10 darmowych szablonów analizy konkurencji

Analiza konkurencji jest cenna dla firm, które chcą osiągnąć przewagę w swojej branży i poznać swoich bezpośrednich konkurentów. Korzystając z tych darmowych szablonów Excel i ClickUp, będziesz na dobrej drodze do zrozumienia swojej konkurencji i podejmowania mądrzejszych decyzji, które pobudzą Twój biznes.

Oto lista naszych najlepszych szablonów do analizy konkurencji, z których możesz zacząć korzystać już dziś.

1. Szablon analizy konkurencji ClickUp

Szablon analizy konkurencji ClickUp

Wypróbuj Szablon tablicy analizy konkurencji ClickUp ! Elementy mogą być dowolnie dodawane, modyfikowane i pozycjonowane w tym interaktywnym widoku. W oparciu o ustawione wskaźniki, każdy kwadrant przedstawia wydajność każdego elementu. Zawiera nawet legendę dla każdego kwadrantu.

Skorzystaj z tego kompleksowego szablonu, aby być na bieżąco z mocnymi i słabymi stronami oraz strategiami konkurencji. Możliwe jest również zidentyfikowanie obszarów, w których zespoły wyróżniają się i obszarów wymagających poprawy poprzez śledzenie kluczowych wskaźników, takich jak udział w rynku i oferta produktów.

Na przykład, zespół marketingowy może wykorzystać aby porównać media społecznościowe zaangażowanie między konkurentami. Pobierz ten szablon

2. Szablon cenowy analizy konkurencji ClickUp

Szablon cenowy analizy konkurencji ClickUp

Dzięki dwóm statusom i jednemu widokowi ten szablon analizy pomaga zbadać głównych konkurentów, aby dowiedzieć się więcej o ich towarach, sprzedaży i strategiach marketingowych jako sposobie na zdobycie udziału w rynku.

Użyj Szablon wyceny analizy konkurencji ClickUp aby podejmować oparte na danych decyzje dotyczące własnych modeli cenowych, zapewniając konkurencyjność przy jednoczesnej maksymalizacji zysków. Na przykład firma zajmująca się sprzedażą detaliczną może monitorować rabaty i promocje konkurencji, aby zoptymalizować własną strategię cenową. Pobierz ten szablon

3. Szablon śledzenia konkurencji ClickUp

Szablon śledzenia konkurencji ClickUp

Śledź produkty konkurencji!

Z Szablon śledzenia konkurencji ClickUp zespoły monitorują działania i postępy konkurencji w czasie. Będąc na bieżąco z premierami produktów konkurencji, kampaniami marketingowymi i opiniami klientów, dostosowywanie strategii w celu utrzymania przewagi staje się o wiele łatwiejsze.

Po utworzeniu go jako współdzielonego dokumentu, cały zespół może być na bieżąco informowany o tym, jakie produkty są obecnie dostępne. Na przykład zespół programistów może śledzić aktualizacje oprogramowania konkurencji, aby upewnić się, że ich produkt jest w stanie konkurować. Pobierz ten szablon

4. Szablon analizy rynku konkurencyjnego ClickUp

Szablon analizy rynku konkurencyjnego ClickUp

Jak dobrze Twój produkt radzi sobie na rynku? Wypróbuj analizę konkurencji wraz z matrycami, które pomogą Ci zwizualizować Twoją pozycję na rynku.

The Szablon analizy rynku konkurencyjnego został zaprojektowany, aby pomóc zespołom dostrzec trendy i wykorzystać informacje do opracowania innowacyjnych produktów lub usług. Na przykład startup może użyć tego szablonu do zidentyfikowania niedostatecznie obsługiwanego segmentu klientów i stworzenia ukierunkowanej oferty. Ważne jest również wyszczególnienie bezpośrednich i pośrednich konkurentów. Pobierz ten szablon

5. Szablon analizy konkurencji ClickUp SEO

Szablon analizy konkurencji ClickUp SEO

Organiczna pozycja w wynikach wyszukiwania jest jednym z najbardziej opłacalnych sposobów gromadzenia potencjalnych klientów, budowania świadomości marki i zwiększania udziału w rynku!

Spróbuj Szablon analizy konkurencji ClickUp pod kątem SEO aby poprawić swoje własne Wysiłki SEO i zwiększyć ruch organiczny na stronie produktu. Zespół ds. marketingu treści może wykorzystać ten szablon do identyfikacji skutecznych słów kluczowych i tworzenia angażujących treści przyjaznych dla SEO - zapewniając przewagę nad konkurencją.

W ten sposób strategia słów kluczowych jest uporządkowana, a wszystkie działania związane z tworzeniem treści można śledzić w jednym miejscu dla wszystkich użytkowników Analiza SWOT . Pobierz ten szablon

6. Szablon macierzy porównawczej ClickUp

Szablon macierzy porównawczej ClickUp

Szablon macierzy porównawczej ClickUp umożliwia zespołom porównanie wielu konkurentów pod względem różnych czynników w atrakcyjnym wizualnie formacie macierzy do szczegółowej analizy SWOT.

Być może musisz porównać wielu konkurentów pod względem kilku czynników w sposób, który jest atrakcyjny wizualnie i łatwy do przyswojenia. Jeśli tak, to matryca porównawcza ClickUp jest idealnym szablonem dla Ciebie.

Podejmuj świadome decyzje strategiczne, identyfikując słabe punkty konkurencji. Na przykład, zespół sprzedaży może użyć tego szablonu do zidentyfikowania obszarów, w których ich produkt przewyższa konkurencję pozwalając im na podkreślenie tych cech podczas sprzedaży.

Sprawdź te_ szablony porównania produktów ! Pobierz ten szablon

7. Szablon matrycy cech produktu ClickUp

Szablon matrycy cech produktu ClickUp

To Szablon matrycy cech produktu od ClickUp pomaga zespołom porównać ich produkty lub usługi z produktami lub usługami konkurencji. Podkreślając kluczowe cechy, korzyści i ceny, zespoły mogą lepiej zrozumieć swoją pozycję na rynku i dokonać niezbędnych korekt.

Na przykład firma zajmująca się oprogramowaniem może użyć tego narzędzia aby porównać funkcje i funkcjonalności konkurencyjnych aplikacji. Daje to przewagę konkurencyjną nad bezpośrednimi i pośrednimi konkurentami, dzięki czemu można lepiej identyfikować trendy rynkowe. Pobierz ten szablon Jeśli szukasz więcej przykładów, sprawdź naszą listę najlepszych_ Szablony macierzy !

8. Szablon rynku porównawczego ClickUp

Szablon rynku porównawczego ClickUp

Szablon analizy porównawczej rynku ClickUp służy do porównywania wydajności różnych produktów, usług lub strategii w oparciu o wcześniej określone kryteria w celu przeprowadzenia ostatecznej analizy konkurencji.

Wykorzystaj te informacje, aby zidentyfikować swoją przewagę konkurencyjną i najskuteczniejsze podejścia oraz podejmować decyzje oparte na danych. A zespół ds. rozwoju produktu może użyć tego szablonu do oceny i porównania prototypowych projektów przed wyborem ostatecznej wersji.

Dodatkowo, szablon Comparative Market Analysis (CMA) jest pomocny w zadaniach takich jak określanie wartości domu przy użyciu niedawno sprzedanych, porównywalnych nieruchomości. Pobierz ten szablon

9. Template.net Szablon analizy konkurencji Excel

Przez Template.net

Ten szablon oparty na programie Excel od Template.net oferuje znajomy i łatwo konfigurowalny format dla zespołów, które chcą przeanalizować swoją konkurencję. Śledząc dane konkurencji w programie Excel, zespoły korzystają z wbudowanych funkcji, takich jak wykresy i tabele przestawne, aby wizualizować i analizować swoje wyniki.

Zespół finansowy może użyć tego szablonu do porównania kluczowych wskaźników finansowych konkurencji, takich jak wzrost przychodów lub marże zysku. Ale to tylko jeden przykład należy pamiętać, że Excel jest elastyczny . Pobierz ten szablon

10. Szablon analizy konkurencji w programie PowerPoint firmy SlideTeam

Przez SlideTeam

Ten szablon analizy konkurencji PowerPoint pomaga zespołom prezentować wyniki badań rynku docelowego w atrakcyjnym wizualnie i przystępnym formacie.

Przekształcając surowe dane w angażujące prezentacje, zespoły przekazują swoje spostrzeżenia z większą przejrzystością. Na przykład zespół zarządzający może użyć tego szablonu do zaprezentowania konkurencyjnego krajobrazu podczas spotkania dotyczącego planowania strategicznego bez spędzania godzin przed komputerem, tworząc prezentację od podstaw. Pobierz ten szablon Related: **Szablony zrównoważonej karty wyników

Korzyści z korzystania ze szczegółowego szablonu analizy konkurencji

Co jest takiego wspaniałego w przeprowadzaniu analizy konkurencji jako części większej strategii biznesowej?

Dowiesz się znacznie więcej o swoim rynku

Analiza konkurencji pomaga zespołom lepiej zrozumieć ich branżę i rynek docelowy. Wiedza ta wyposaża ich w informacje potrzebne do opracowania solidnego planu działania.

Na przykład - dzięki analizie konkurencji - firma programistyczna może zidentyfikować trendy w preferencjach klientów, pomagając im dostosować swój produkt do wymagań rynku. 🎯

Odkrywa lepsze możliwości dla Twojej firmy

Badając mocne i słabe strony konkurentów, zespoły odkrywają potencjalne możliwości dla wzrostu i ekspansji . Proces ten może ujawnić luki w ofercie konkurencji co oznacza, że właśnie odkryłeś szansę na wprowadzenie unikalnego rozwiązania.

Wizualna identyfikacja rozbieżności między obecnym a pożądanym stanem organizacji

Na przykład twórca aplikacji fitness może odkryć, że rywalom brakuje kompleksowego śledzenia odżywiania, decydując się na włączenie tej funkcji do swojej aplikacji i podkreślenie jej jako funkcji, która ich wyróżnia.

Może wpływać na jakość produktów lub strategii biznesowych

Zespoły analizujące konkurencję produkty i usługi udoskonalają własną ofertę i wyróżniają się na tle innych. Dlaczego? Badanie konkurencji pozwala zidentyfikować najlepsze praktyki i innowacyjne funkcje. Następnie wystarczy dodać je do własnych produktów.

Na przykład sprzedawca odzieży może zaobserwować, że konkurent oferuje spersonalizowane rekomendacje dotyczące stylu za pomocą quizu stylu i decyduje się wdrożyć podobne doświadczenie, aby poprawić wrażenia swoich klientów.

Znajomość strategii i taktyk konkurencji bez wątpienia daje przewagę. Uzyskanie wglądu w szablony krajobrazu konkurencyjnego pozwala zespołom opracowywać lepsze strategie w wielu aspektach ich działalności.

Rozumiejąc krajobraz konkurencji, zespoły podejmują bardziej świadome decyzje dotyczące marketingu, rozwoju produktów, cen i zaangażowania klientów. Strategie dotyczące zaangażowania klientów, sprzedaży i dystrybucji, a nawet marketingu i reklamy można poprawić dzięki dokładnej analizie konkurencji.

Tworzysz bardziej świadome cele i punkty odniesienia

Dzięki szablonowi analizy konkurencji zespoły mogą łatwiej porównywać swoje wyniki z aktualnymi standardami rynkowymi. Porównawczy charakter analizy konkurencji pozwala zespołom na wyznaczanie realistycznych celów i mierzyć postępy w stosunku do tych celów.

Jako przykład, cyfrowy agencja marketingowa może ocenić swoich konkurentów utrzymanie klientów i wyznaczyć cele, aby je przekroczyć, ostatecznie napędzając rozwój biznesu. 📈

Użyj ClickUp do śledzenia postępów za pomocą celów liczbowych, pieniężnych, prawdziwych/fałszywych i zadaniowych

Jakie jest pozycjonowanie Twojej marki w stosunku do konkurencji i ogólnej grupy docelowej? Jest to krytyczne pytanie, na które analiza konkurencji pomaga jasno odpowiedzieć. Rozumiejąc unikalne punkty sprzedaży konkurencyjnych marek, zespoły są w stanie podkreślić swoje mocne strony i opracować atrakcyjną tożsamość marki.

Na przykład ekologiczna firma kosmetyczna może podkreślić swoje zrównoważone praktyki i naturalne składniki, aby wyróżnić się na tle rywali po tym, jak dowie się, że nikt inny w branży kosmetycznej nie wykorzystuje tego aspektu.

Przewidywanie ruchów konkurencji

Analiza konkurencji pomaga zespołom przewidywać ich ruchy i wyprzedzać konkurencję. Analiza konkurencji pomaga zespołom odkrywać wzorce i potencjalne możliwości.

Pomaga to zespołom przygotować się na potencjalne wyzwania, które mogą się pojawić, lub może informować o tym, jak będą prowadzić swoje kampanie marketingowe dla Q4. Główną zaletą analizy konkurencji są pozornie nieskończone możliwości w zakresie tego, co można zrobić z odkrytymi danymi.

Załóżmy, że jesteś zespołem marketingowym w firmie produkującej napoje. Zauważasz trend w kierunku alternatyw o niskiej zawartości cukru i opracowujesz nowe linie produktów w samą porę na sezon świąteczny, wyprzedzając konkurencję.

Identyfikacja potencjalnych partnerstw i współpracy

Kto nie lubi wzajemnie korzystnych relacji? Szablony analizy konkurencji mogą ujawnić możliwości współpracy z innymi firmami w Twojej branży.

Ramy analizy konkurencji odkrywają mocne strony konkurencji, które uzupełniają twoje własne. Na przykład startup technologiczny specjalizujący się w analityce opartej na sztucznej inteligencji może współpracować z większą firmą oferującą usługi uzupełniające, takie jak dostarczanie danych B2B, ostatecznie zwiększając swój zasięg i ulepszając swoją ofertę. 🤝

Poprawa doświadczenia klienta

Rozumiejąc mocne i słabe strony konkurencji, zespoły muszą najpierw zidentyfikować obszary wymagające poprawy, aby następnie móc poprawić jakość obsługi klienta.

Na przykład, zespół produktowy usługi subskrypcji pudełek może dowiedzieć się, że konkurenci mają bardziej wydajne procesy wysyłki, co skłoni ich do usprawnienia własnej logistyki, aby zapewnić terminowe dostawy i zadowolonych klientów.

Śledzenie konkurentów za pomocą szablonów analizy konkurencji Analiza konkurencji jest kluczowym narzędziem dla każdej firmy, która chce wyprzedzić konkurencję. Korzystając z jednego z tych 10 szablonów, można uzyskać istotny wgląd w konkurencję i rynek, co pozwala na podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących własnych produktów i usług.

Nie ma nic cenniejszego niż informacje o bezpośrednich konkurentach, więc dlaczego nie zacząć śledzić, aby uzyskać przewagę nad konkurencją?

Zacznij identyfikować obszary do poprawy i rozwoju, wykorzystaj nowe możliwości i ostatecznie osiągnij większy sukces. Jeśli więc jeszcze tego nie zrobiłeś, rozważ włączenie tych szablonów analizy konkurencji do swojej strategii biznesowej - Twój wynik finansowy będzie Ci wdzięczny.