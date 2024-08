Jak zbudować proces rozwoju produktu (z przykładami)

Czy zastanawiałeś się kiedyś, co jest potrzebne, aby wcielić pomysł w życie? Produkt proces rozwoju obejmuje kroki, które prowadzą od pomysłu do rynku.

Działa jako ramy, które przeprowadzą Cię przez fazy iteracji, testowania i tworzenia pomysłów, dzięki czemu nie zgubisz się w chaszczach.

W tym przewodniku zbadamy jego znaczenie dla powodzenia biznesu, zagłębimy się w różnice między rozwojem produktu a zarządzaniem produktem i zapewnimy dogłębne zrozumienie całego procesu.

Zacznijmy od definicji, dobrze?

Dlaczego proces rozwoju produktu jest ważny?

Rozwój produktu to proces tworzenia, projektowania lub udoskonalania produktów, które spełniają potrzeby i oczekiwania klientów. Jest to kluczowa technika dla każdego biznesu, ponieważ obejmuje kilka kluczowych elementów, takich jak badania rynku, generowanie pomysłów, opracowywanie koncepcji, projektowanie, testowanie, wydajność i ocena po uruchomieniu.

Rozwój produktu odgrywa istotną rolę w powodzeniu firmy, wspierając innowacje, utrzymując przewagę konkurencyjną i ostatecznie napędzając wzrost przychodów.

Jaka jest różnica między rozwojem produktu a zarządzaniem produktem?

Podczas gdy rozwój produktu odnosi się do tworzenia rzeczywistego produktu, zarządzanie produktem jest odpowiedzialny za kierowanie strategią produktu , mapę drogową i funkcje w całym cyklu rozwoju produktu.

Twórcy produktów są kreatywnymi umysłami stojącymi za pomysłem i projektem produktu, zapewniając jego zgodność z potrzebami i oczekiwaniami klientów. 🚀

Z drugiej strony, menedżerowie produktu nadzorują ogólny proces rozwoju oraz strategię, pozycję i rentowność produktu. Te dwie role pracują ramię w ramię, aby upewnić się, że cały proces rozwoju produktu jest wydajny, a cały produkt jest dobrze zaprojektowany i gotowy do wprowadzenia na rynek.

Zarządzanie produktami i usługami za pomocą tych_ szablony listy cen !

Jak zbudować proces rozwoju produktu w 6 krokach

Najłatwiejszym sposobem podejścia do procesu rozwoju produktu jest podzielenie podróży na kroki, które działają jak mapa drogowa produktu coś w rodzaju. Zrozumienie strategii marketingowej dla produktu końcowego lub procesu rozwoju ( jeśli dotyczy - procesu produkcyjnego s) ma kluczowe znaczenie dla powodzenia wprowadzenia produktu na rynek.

Zasadniczo, chcesz podzielić złożony proces na funkcjonalną mapę drogową produktu, za którą może stać cały Twój zespół. Zacznijmy więc od pierwszej fazy procesu rozwoju produktu:

Scena 1: Generowanie pomysłów

Rozpocznij proces rozwoju produktu od kreatywnych pomysłów techniki burzy mózgów takich jak sesje grupowe, mapy myśli i metoda SCAMPER.

Weźmy na przykład kreatywne sesje burzy mózgów. Techniki takie jak tworzenie map myśli, grupowe sesje burzy mózgów i metoda SCAMPER stymulują innowacyjne myślenie. Mapy myśli pomagają wizualnie organizować informacje, ułatwiając identyfikację potencjalnych pomysłów na produkty.

Rysuj połączenia i łącz ze sobą obiekty, aby tworzyć mapy drogowe lub cykle pracy na podstawie swoich pomysłów wraz z zespołem

Z drugiej strony, grupowe sesje burzy mózgów łączą różne perspektywy, zwiększając szanse na wygenerowanie unikalnych pomysłów. Metoda SCAMPER (Substitute, Combine, Adapt, Modify, Put to another use, Eliminate, Reverse) zachęca do ponownego przemyślenia istniejących produktów lub koncepcji nowego produktu pod różnymi kątami.

Istotną częścią generowania pomysłów jest przeprowadzenie badań rynkowych. Obejmuje to analizę konkurencji i znalezienie rynku docelowego. Upewnij się, że przeanalizowałeś ofertę produktów konkurencji, aby zidentyfikować mocne i słabe strony, wyciągnąć wnioski z ich powodzeń i porażek oraz znaleźć inspirację dla swojego produktu końcowego.

Na przykład, jeśli zauważysz, że produkt konkurencji nie ma pewnych funkcji, których pragną niestandardowi klienci, prawdopodobnie powinieneś rozważyć włączenie tych funkcji do procesu rozwoju produktu. IPhone firmy Apple stał się przełomowym produktem, ponieważ łączył telefon komórkowy z istniejącymi produktami, takimi jak iPod. Ich proces rozwoju produktu znalazł rynek docelowy i zaspokoił potrzeby klientów za pomocą jednego urządzenia.

Weź pod uwagę, że nie zawsze chodzi o wypełnienie luki na rynku, ale także o połączenie elementów, które nie były wcześniej łączone. Przeprowadzenie badań rynkowych pomaga również wskazać luki i możliwości na rynku. Proces rozwoju produktu rozpoczyna się od użycia odpowiedniego oprogramowania.

Logika warunkowa w formularzach ClickUp Przykład opinii o produkcie

Narzędzia takie jak ankiety, formularze z logiką warunkową grupy fokusowe i wywiady pomagają zebrać wstępne informacje zwrotne i cenne spostrzeżenia z rynku docelowego. Jest to świetne rozwiązanie na początku procesu rozwoju produktu.

Zrozumienie ich niezaspokojonych potrzeb, preferencji i punktów bólu tworzy solidne podstawy do opracowania produktu, który rezonuje z potrzebami i pragnieniami docelowego klienta.

Scena 2: Opracowanie i ocena koncepcji

Po wygenerowaniu koncepcji obiecującego pomysłu na produkt nadszedł czas, aby zdefiniować wymagania dotyczące produktu. Rozwijać dokumenty dotyczące wymagań produktu (PRD), które dokładnie opisują funkcje, specyfikacje i funkcje produktu.

Na przykład, jeśli projektujesz nowy smartwatch, PRD może zawierać szczegóły dotyczące żywotności baterii, wodoodporności, kompatybilności z różnymi typami smartfonów i typami czujników wbudowanych w urządzenie. Stworzenie PRD zapewnia wszystkim zainteresowanym stronom jasne zrozumienie celu i atrybutów produktu - bez względu na to, czy zaczynasz nowy, czy pracujesz nad istniejącymi produktami.

Dzięki relacjom można łatwo połączyć zadania i dokumenty z obszaru roboczego, aby przyspieszyć planowanie rozwoju produktu

Następnie należy ocenić wykonalność projektu, przeprowadzając techniczną, finansową i operacyjną analizę biznesową. Analiza techniczna obejmuje ocenę, czy dostępna jest niezbędna technologia i zasoby do stworzenia produktu. Analiza finansowa określa koszt rozwoju i potencjalny zwrot z inwestycji.

Analiza operacyjna analiza Business bada logistyka produkcji , dystrybucji i wsparcia produktu po jego wprowadzeniu na rynek. Dla przykładu, kiedy Tesla zaczęła rozwijać swoje samochody elektryczne, musiała wziąć pod uwagę dostępność akumulatorów litowo-jonowych, koszt budowy infrastruktury ładowania i logistykę serwisowania pojazdów.

Starannie opracowując i oceniając koncepcję produktu, kładziesz podwaliny pod wysokiej jakości, niezawodny produkt końcowy, który będzie w stanie konkurować w swojej branży. Wszystko zależy jednak od tego, w jaki sposób opracowana zostanie mapa drogowa produktu, która doprowadzi do powstania gotowego produktu. Tak więc, podczas procesu opracowywania koncepcji produktu i fazy ewaluacji, należy rozważyć przeprowadzenie swojego pomysłu przez następujące etapy: Product Requirements Document (PRD)Opracowanie kompleksowego dokumentu przedstawiającego funkcje, specyfikacje i funkcje produktu, aby zapewnić wszystkim zainteresowanym stronom jasne zrozumienie celu produktu.

Analiza techniczna: Ocena dostępności niezbędnych technologii i zasobów do stworzenia produktu, zapewniając techniczną wykonalność koncepcji.

Ocena dostępności niezbędnych technologii i zasobów do stworzenia produktu, zapewniając techniczną wykonalność koncepcji. Analiza finansowa: Określenie kosztów rozwoju, produkcji i marketingu, a także potencjalnego zwrotu z inwestycji, aby upewnić się, że gotowy produkt jest opłacalny finansowo.

Określenie kosztów rozwoju, produkcji i marketingu, a także potencjalnego zwrotu z inwestycji, aby upewnić się, że gotowy produkt jest opłacalny finansowo. Operacyjna analiza biznesowa: Zbadanie logistyki produkcji, strategii dystrybucji i wsparcia produktu po jego wprowadzeniu na rynek, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie produktuoperacje przez cały cykl życia produktu.

Zbadanie logistyki produkcji, strategii dystrybucji i wsparcia produktu po jego wprowadzeniu na rynek, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie produktuoperacje przez cały cykl życia produktu. Opinie użytkowników i interesariuszy: Zbieranie informacji z testów użyteczności, grup fokusowych, wstępnych opinii i wywiadów w celu udoskonalenia projektu i funkcji produktu w oparciu o preferencje i oczekiwania rynku docelowego.

Zbieranie informacji z testów użyteczności, grup fokusowych, wstępnych opinii i wywiadów w celu udoskonalenia projektu i funkcji produktu w oparciu o preferencje i oczekiwania rynku docelowego. Ocena ryzyka: Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i wyzwań w procesie rozwoju i zapewnienie, że mapa drogowa produktu jest w stanie uniknąć tych zagrożeń.

Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i wyzwań w procesie rozwoju i zapewnienie, że mapa drogowa produktu jest w stanie uniknąć tych zagrożeń. Analiza rynku : Wykorzystanieoprogramowanie marketingowe produktu aby utworzyć plikstrategia marketingu produktów uwzględnienie trendów, niestandardowych potrzeb klientów i konkurencyjnego krajobrazu, aby upewnić się, że produkt ma silną propozycję wartości i unikalny punkt sprzedaży.

: Wykorzystanieoprogramowanie marketingowe produktu aby utworzyć plikstrategia marketingu produktów uwzględnienie trendów, niestandardowych potrzeb klientów i konkurencyjnego krajobrazu, aby upewnić się, że produkt ma silną propozycję wartości i unikalny punkt sprzedaży. Własność intelektualna: Zbadanie wszelkich potencjalnych problemów związanych z własnością intelektualną, takich jak patenty lub znaki towarowe, w celu ochrony procesu rozwoju produktu wokół funkcji i komplikacji prawnych.

DOKUMENTOWANIE CAŁEGO PROCESU ROZWOJU PRODUKTU Twój zespół ds. rozwoju produktu potrzebuje odpowiedniej dokumentacji i free oprogramowanie do zarządzania projektami do rejestrowania, śledzenia, ponownej oceny i nakreślania procesu rozwoju produktu. Korzystanie z dokumentów umożliwia załączenie zadań, dodanie interesariuszy lub osób obserwujących oraz przypisanie komentarzy, aby pomóc w doprowadzeniu koncepcji produktu do powodzenia wprowadzenia na rynek.

Scena 3: Projektowanie i rozwój prototypu

Nadszedł czas na stworzenie prototypu!

Innymi słowy, musisz stworzyć namacalną reprezentację swoich pomysłów na produkt. Niektórzy mogą nazywać to minimalną wydajnością produktu (MVP), zależnie od branży.

Prototyp ułatwia sprawdzanie, testowanie i udoskonalanie produktu projekt produktu . Możesz uwzględnić opinie użytkowników testowych i interesariuszy, a także łatwiej zidentyfikować błędy lub luki w procesie rozwoju produktu. Podczas fazy prototypowania należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

Rodzaj prototypu: Wybierz najbardziej odpowiedni rodzaj prototypu dla swojego produktu, taki jak szkic, model 3D lub funkcjonalny prototyp, w zależności od poziomu szczegółowości i funkcji wymaganych do testowania.

Wybierz najbardziej odpowiedni rodzaj prototypu dla swojego produktu, taki jak szkic, model 3D lub funkcjonalny prototyp, w zależności od poziomu szczegółowości i funkcji wymaganych do testowania. Techniki szybkiego prototypowania: Użyj technik szybkiego prototypowania, takich jak druk 3D lub obróbka CNC, aby szybko stworzyć fizyczne prototypy do testowania i udoskonalania.

Użyj technik szybkiego prototypowania, takich jak druk 3D lub obróbka CNC, aby szybko stworzyć fizyczne prototypy do testowania i udoskonalania. Testowanie przez użytkowników: Przeprowadzanie testów użyteczności, takich jak testy oparte na zadaniach lub oceny heurystyczne, w celu zebrania informacji zwrotnych na temat funkcji prototypu, projektu i łatwości użytkowania.

Przeprowadzanie testów użyteczności, takich jak testy oparte na zadaniach lub oceny heurystyczne, w celu zebrania informacji zwrotnych na temat funkcji prototypu, projektu i łatwości użytkowania. Projektowanie iteracyjne: Udoskonalenie prototypu w oparciu o opinie użytkowników, wymagania techniczne i ograniczenia produkcyjne w strategii marketingowej.

Udoskonalenie prototypu w oparciu o opinie użytkowników, wymagania techniczne i ograniczenia produkcyjne w strategii marketingowej. Materiały i proces produkcyjny: Zwłaszcza jeśli jest to produkt fizyczny, oceń materiały i procesy produkcyjne wymagane do wytworzenia produktu końcowego, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak koszt, trwałość i zrównoważony rozwój.

Zwłaszcza jeśli jest to produkt fizyczny, oceń materiały i procesy produkcyjne wymagane do wytworzenia produktu końcowego, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak koszt, trwałość i zrównoważony rozwój. Ochrona własności intelektualnej: Zapewnij niezbędną ochronę własności intelektualnej, taką jak patenty lub znaki towarowe, dla unikalnych funkcji i projektu produktu. Nie pomijaj prawnych elementów tworzenia produktu - są one tak samo ważne jak sam produkt.

Zapewnij niezbędną ochronę własności intelektualnej, taką jak patenty lub znaki towarowe, dla unikalnych funkcji i projektu produktu. Nie pomijaj prawnych elementów tworzenia produktu - są one tak samo ważne jak sam produkt. Dokumentacja inżynieryjna i projektowa: Tworzenie szczegółowych rysunków inżynieryjnych, modeli CAD i dokumentacji projektowej w celu zapewnienia płynnego przejścia od prototypu do produktuprodukcję na pełną skalę.

Tworzenie szczegółowych rysunków inżynieryjnych, modeli CAD i dokumentacji projektowej w celu zapewnienia płynnego przejścia od prototypu do produktuprodukcję na pełną skalę. Zgodność z przepisami: Należy wziąć pod uwagę wszelkie obowiązujące wymogi prawne i certyfikaty, takie jak normy bezpieczeństwa lub przepisy środowiskowe, aby upewnić się, że minimalny opłacalny produkt jest zgodny z odpowiednimi przepisami i standardami branżowymi.

Pobierz szablon

Zachowaj zgodność z przepisami i pewnie podejdź do każdego projektu dzięki szablonowi Szablon planu projektu zgodności ClickUp . Łatwo identyfikuj, oceniaj i mierz wymagania dotyczące zgodności, jednocześnie śledząc niezgodności i podejmując działania w celu rozwiązania wszelkich problemów. Usprawnij swój program zgodności i pozbądź się stresu związanego z zarządzaniem projektami!

Scena 4: Testowanie i walidacja

Zapewnienie jakości i testowanie są niezbędne do tworzenia zależnych produktów. Aby upewnić się, że produkt działa zgodnie z planem, użyj dokładnych metod testowania, aby znaleźć i naprawić wszelkie wady lub problemy, zanim zbyt głęboko zagłębisz się w strategię marketingową.

Możesz użyć różnych metod testowania, takich jak testy warunków skrajnych, testy wydajności lub testy środowiskowe. Na przykład, jeśli tworzysz smartfon, testy warunków skrajnych sprawdzają jego trwałość w trudnych warunkach, podczas gdy testy wydajności sprawdzają szybkość, żywotność baterii i inne kluczowe funkcje.

Wraz z testami technicznymi należy przeprowadzić testy akceptacyjne użytkowników (UAT), zlecając użytkownikom końcowym wypróbowanie produktu, aby upewnić się, że spełnia on ich potrzeby. Ich opinie pomogą ci wprowadzić wszelkie niezbędne poprawki przed wprowadzeniem produktu na rynek.

Obejmuje to zapewnienie zespołowi odpowiednich uprawnień i dostępu do procesu rozwoju produktu lub testów rozwoju produktu. Dzięki odpowiedniemu narzędziu do zarządzania projektami możesz mieć pewność, że Twój zespół programistów ma wszystko, czego potrzebuje, aby odnieść sukces.

Wreszcie, upewnij się, że Twój produkt jest bezpieczny, niezawodny i zgodny z zasadami i standardami branżowymi. Może to oznaczać spotkanie z wytycznymi ustawionymi przez organizacje takie jak FDA, FCC lub ISO, w zależności od produktu i branży. Na przykład producent urządzeń medycznych musi przestrzegać przepisów FDA i uzyskać zgodę przed wprowadzeniem produktu na rynek.

Starannie testując i walidując swój produkt, budujesz zaufanie wśród niestandardowych klientów, ograniczasz potencjalne problemy i przygotowujesz scenę do powodzenia wprowadzenia produktu na rynek.

Scena 5: Wydajność i wprowadzenie na rynek

Skuteczne zarządzanie procesem produkcji i łańcuchami dostaw ma kluczowe znaczenie dla dostarczenia produktu na rynek bez zbędnych opóźnień i kosztów. Budowanie silnych połączeń z dostawcami, producentami i partnerami wysyłkowymi zapewnia, że wszystko przebiega sprawnie.

Opracowanie angażujących kampanii marketingowych w celu promocji produktu i wzbudzenia odsetków. Utrzymuj jasny i spójny przekaz marki i korzystaj z platform marketingowych, takich jak media społecznościowe, e-mail, posty na blogu i public relations, aby dotrzeć do docelowych odbiorców.

Ustal kanały dystrybucji i sprzedaży, które są najbardziej odpowiednie dla twojego produktu i branży. Opcje mogą obejmować sprzedaż bezpośrednio do niestandardowych klientów za pośrednictwem sklepu internetowego, współpracę z fizycznymi sklepami lub współpracę z dystrybutorami i hurtownikami.

Promocja nowego produktu lub ponowne wprowadzenie istniejącego na rynek

Koncentrując się na wydajności, wprowadzeniu na rynek i dystrybucji, zwiększasz prawdopodobieństwo, że Twój produkt dotrze do szerszego grona odbiorców i zyska siłę przebicia. Sprawdź każde pole tego etapu. Zawiera wykres Gantta, niesamowitą wizualną oś czasu i wszystkie działania, które zapewnią, że premiera przebiegnie bez zakłóceń.

Scena 6: Ocena po uruchomieniu i iteracja

Uruchomiłeś swój produkt. Nie oznacza to jednak, że podróż dobiegła końca. Po wprowadzeniu produktu na rynek, należy monitorować jego wydajność poprzez śledzenie ważnych mierników, wskaźników, lub kPI zarządzania produktem .

Pomoże ci to ustalić, jak powodzenie odnosi twój produkt i gdzie możesz potrzebować ulepszeń. Zawsze słuchaj opinii użytkowników i bądź na bieżąco z trendami rynkowymi, aby Twój produkt był aktualny, konkurencyjny i poszukiwany.

Na tej scenie, zarządzanie cyklem życia produktu jest kluczem dla wszystkich - w tym dla zespołu programistów. Oznacza to nadzorowanie rozwoju produktu od początku do końca jego życia. Polega to na dokonywaniu mądrych wyborów dotyczących przyszłości produktu w oparciu o to, jak dobrze sobie radzi, co mówią niestandardowi klienci i co dzieje się na rynku.

Najlepsze praktyki procesu rozwoju produktu

Chociaż nie ma jednej idealnej ścieżki rozwoju produktu, to z pewnością istnieją dodatkowe kroki, które można podjąć, aby jak najlepiej wykorzystać mapę drogową procesu i dać z siebie wszystko, aby pomóc swojemu zespołowi programistów. Oto kilka z nich:

1. Zachęcaj do kreatywnej kultury

Pielęgnuj środowisko, które zachęca do kreatywności, eksperymentowania i uczenia się. Pomoże to zespołowi ds. rozwoju produktu generować przełomowe pomysły i rozwiązania, które napędzają innowacje.

2. Priorytet współpracy

Efektywna współpraca między zespołami o różnych funkcjach , takich jak projektowanie, inżynieria, marketing i sprzedaż, zapewnia wszechstronne podejście do rozwoju produktu.

3. Wykorzystywanie opinii klientów w całym procesie

Zaangażowanie klientów w proces rozwoju produktu, od generowania pomysłu po ocenę po wprowadzeniu na rynek, pomaga tworzyć produkty, które naprawdę rezonują z celami odbiorców i zaspokajają ich potrzeby.

4. Bądź elastyczny i zwinny

Zdolność adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych, preferencji klientów i nowych technologii ma kluczowe znaczenie dla utrzymania przewagi konkurencyjnej w rozwoju produktów. Wykorzystaj zwinność w swoich procesach, aby reagować na zmiany.

5. Równowaga między szybkością i jakością

Szybkie wprowadzanie produktów na rynek jest bardzo ważne, ale równie ważne jest zapewnienie ich jakości i niezawodności. Osiągnięcie właściwej równowagi między szybkością i jakością doprowadzi do długoterminowego powodzenia i zadowolenia klientów.

Przykłady rozwoju produktu

Przykład 1: Lyft

Lyft, platforma umożliwiająca wspólne przejazdy, poczyniła znaczne postępy w procesie rozwoju produktu, analizując potrzeby klientów i doskonaląc swoją infrastrukturę technologiczną. Wczesne wersje ich aplikacji były pełne błędów, ale dzięki iteracyjnemu procesowi rozwoju produktu ulepszyli funkcje aplikacji, naprawiając błędy i dodając funkcje niestandardowe dla klientów. Na przykład, w odpowiedzi na niestandardowe obawy klientów dotyczące przejrzystości cen, wprowadzono funkcję szacowania cen, która została szybko przyjęta przez użytkowników.

Przykład 2: Canva

Canva zrewolucjonizowała projektowanie graficzne dzięki intuicyjnemu narzędziu do projektowania online. Proces rozwoju produktu w Canva polegał na zidentyfikowaniu wyraźnego punktu bólu użytkownika - skomplikowanego oprogramowania do projektowania graficznego. Zbudowali prosty i przyjazny dla użytkownika prototyp produktu, dokładnie przetestowali go z użytkownikami i iterowali w oparciu o otrzymane informacje zwrotne. Ich ciągła ocena i iteracja po uruchomieniu pozwalają im dodawać nowe szablony, funkcje i stale ulepszać usługi. Ta ciągła ewolucja zgodnie z potrzebami użytkowników sprawia, że Canva jest klasycznym przykładem powodzenia procesu rozwoju produktu.

Wiwat udany proces rozwoju produktu!

Omówiliśmy tajniki procesu rozwoju produktu, podkreślając znaczenie stosowania ustrukturyzowanego podejścia i najlepszych praktyk. Teraz nadszedł czas, abyś zastosował tę wiedzę we własnych projektach, niezależnie od tego, czy pracujesz z pięcioosobowym zespołem, czy pięćdziesięcioosobowym.

Pamiętaj, że doskonalenie swojego podejścia, bycie na bieżąco z trendami w branży i współpraca to klucze do powodzenia w rozwoju produktu.

