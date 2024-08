10 najlepszych programów do tworzenia harmonogramów produkcji w 2024 roku (darmowe i płatne)

Czy wyrywasz sobie włosy z głowy do zrobienia zaplanować procesy produkcyjne ? Jeśli tak, to nie jesteś sam. Planowanie i harmonogramowanie produkcji może być wyzwaniem, szczególnie w dzisiejszym szybkim i konkurencyjnym środowisku biznesowym.

Na szczęście oprogramowanie do planowania produkcji może ułatwić ci życie. Odpowiednie oprogramowanie do harmonogramowania produkcji może usprawnić operacje, zwiększyć wydajność i zmaksymalizować wykorzystanie zasobów .

Jesteśmy tutaj, aby wyróżnić 10 najlepszych opcji oprogramowania do planowania produkcji. Przedstawimy mocne i słabe strony każdego z nich, a także omówimy opcje cenowe i oceny.

Pod koniec tego artykułu powinieneś mieć znacznie lepsze wyobrażenie o tym, jakiego oprogramowania użyć, aby pomóc w modernizacji procesów planowania produkcji!

Czego należy szukać w oprogramowaniu do planowania produkcji?

Szukając idealnego oprogramowania do planowania produkcji, należy wziąć pod uwagę wiele kluczowych czynników.

Po pierwsze, warto zwrócić uwagę na funkcje. Poszukaj oprogramowania, które oferuje kompleksowe funkcje, takie jak planowanie w czasie rzeczywistym, planowanie obciążeń, alokacja zasobów i możliwość obsługi złożonych procesów ograniczenia zasobów . 🛠️

Skalowalność to kolejny ważny aspekt. Potrzebujesz oprogramowania, które może się rozwijać i dostosowywać wraz z Twoim Businessem. Posiadanie możliwości integracji z innymi systemami, takimi jak planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP) lub zarządzanie powiązaniami z klientami (CRM) jest koniecznością.

Nie pomijaj łatwości obsługi! Jeśli oprogramowanie wymaga pełnego miesiąca szkolenia, prawdopodobnie nie jest to ten - masz pracę do wykonania! Sprawdź również możliwości oprogramowania w zakresie raportowania i analizy. Mogą one stanowić tajną broń w optymalizacji wydajności produkcji. 🙌

Wreszcie, warto zastanowić się nad takimi czynnikami jak obsługa klienta i modele cenowe, aby upewnić się, że oprogramowanie spełnia unikalne potrzeby związane z harmonogramem produkcji.

10 najlepszych programów do planowania produkcji w 2024 roku

Teraz, gdy masz już lepsze zrozumienie tego, czego powinieneś szukać w produkcji oprogramowanie do planowania przyjrzyjmy się bliżej 10 najlepszym opcjom, spośród których warto rozważyć wybór.

Zarządzaj wszystkimi osiami czasu i etapami produkcji w jednym miejscu dzięki widokowi listy ClickUp

Jeśli masz dość zmagania się ze złożonością zarządzania harmonogramami produkcji, ClickUp jest najlepszym rozwiązaniem. ClickUp to najwyższej klasy narzędzie do oprogramowanie do planowania produkcji które zostało zaprojektowane, aby zrewolucjonizować przepływ pracy. Nasza platforma all-in-one płynnie łączy funkcje osobistego asystenta, menedżera projektu i terminarza, a wszystko to w jednym wygodnym interfejsie. 🤩

ClickUp pozwala pożegnać się z błędami w planowaniu produkcji i odzyskać kontrolę nad procesami produkcyjnymi. Nasz przyjazny dla użytkownika interfejs upraszcza tworzenie i zarządzanie harmonogramami, umożliwiając przypisywanie zadań, ustawienie terminów i monitorowanie postępów przy niewielkim wysiłku. Nawet osoby mniej zaawansowane technologicznie przekonają się, że nawigacja i korzystanie z wszechstronnych funkcji ClickUp to pestka.

Nasza platforma posiada również zestaw zaawansowanych funkcji, takich jak Widok Gantt ClickUp zarządzanie zasobami i współpraca w czasie rzeczywistym. Z łatwością wizualizuj oś czasu produkcji, optymalizacja alokacji zasobów i wspierać płynną pracę zespołową w ramach jednej ujednoliconej platformy. Pożegnaj się z nieporęcznymi arkuszami kalkulacyjnymi i skorzystaj z usprawnionej wydajności ClickUp.

ClickUp najlepsze funkcje

Korzystanie z szablonów planów produktów i funkcji "przeciągnij i upuść" w celu zaplanowania całego procesu produkcyjnego

Włączanie danych ze śledzenia czasu, zarządzania zasobami i platform komunikacyjnych innych firm

Śledzenie zużycia surowców izaopatrzenie innych materiałów, dzięki czemu można odpowiednio planować nadchodzące zlecenia produkcyjne

Wykresy Gantta , Agile, Kanban iWidok kalendarza ClickUp są wspierane, umożliwiając wybór podejścia, które najlepiej pasuje do Twoich operacji produkcyjnych 🗓️

Dodawanie zadań i tworzenie przypomnień bezpośrednio z linii produkcyjnej za pośrednictwem aplikacji mobilnych, dostępnych zarówno dla systemów iOS, jak i Android 📲

Limity ClickUp

W zależności od CRM, z którego importowane są pliki wsadowe i leady, niektóre formaty mogą ulec zmianie podczas przenoszenia danych do ClickUp

W ClickUp dostępnych jest wiele funkcji, które można dostosować do własnych potrzeb, co może sprawić, że produkt stanie się przytłaczający dla osób niezaznajomionych z oprogramowaniem do planowania produkcji

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 200 opinii)

4,7/5 (ponad 8 200 opinii) Capterra: 4.7/5 (3,700+ opinii)

2. MasterControl

przez MasterControl Jedną z kluczowych zalet MasterControl jest jego zdolność do automatyzacji procesów harmonogramowania redukując czas i wysiłek wymagany do ręcznego planowania. Oprogramowanie do planowania produkcji wykorzystuje zaawansowane algorytmy i techniki optymalizacji do generowania optymalnych harmonogramów produkcji, minimalizując przestoje i maksymalizując wydajność.

Wspiera również integrację z innymi systemami, takimi jak oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i systemy realizacji produkcji (MES), umożliwiając płynną wymianę danych i synchronizację w całym ekosystemie produkcyjnym.

Dzięki rozbudowanym możliwościom raportowania i analizy, MasterControl pozwala na śledzenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i identyfikację obszarów wymagających poprawy, co pomaga w ciągłej optymalizacji procesów .

Najlepsze funkcje MasterControl

Zadania szkoleniowe są wydawane za każdym razem, gdy użytkownik wprowadzi działanie naprawcze, co pomaga zmaksymalizować wydajność poprzez zapewnienie bezpieczeństwa na hali produkcyjnej

Automatyzacja i zarządzanie wydarzeniami związanymi z jakością, projektem produktu i krytycznymi dokumentami dotyczącymi zgodności

Połączenie wszystkich procesów zarządzania jakością dostawcy, w tym wniosków o działania korygujące dostawcy (SCAR), działań korygujących i zapobiegawczych (CAPA), odchyleń i zarządzania audytami

Limity MasterControl

Oprogramowanie może być najbardziej odpowiednie dla osób z branży life science lub medycznej 💉

Użytkownicy raportowali, że wiele funkcji nie było dostępnych bez pełnej licencji

Ceny MasterControl

Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać niestandardowe ceny

MasterControl oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (140+ recenzji)

4.4/5 (140+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 230 recenzji)

3. Odoo

przez Odoo Odoo to wszechstronne i bogate w funkcje oprogramowanie do planowania produkcji, które oferuje kompleksowy zestaw narzędzi do efektywnego zarządzania operacjami produkcyjnymi. Dzięki modułowej budowie i możliwości dostosowywania, Odoo pozwala firmom dostosować oprogramowanie do ich specyficznych potrzeb produkcyjnych.

Użytkownicy mogą łatwo śledzić postęp każdego zadania, monitorować dostępność zasobów i identyfikować wąskie gardła lub opóźnienia w harmonogramie produkcji. Funkcje współpracy Odoo zachęcają również do komunikacji i koordynacji między członkami Teams. Większe dostosowanie i widoczność procesu produkcyjnego i harmonogramu to zawsze wygrana. 💯

Najlepsze funkcje Odoo

Łatwe tworzenie i śledzenie harmonogramów produkcji dzięki funkcji "przeciągnij i upuść"

Możliwość definiowania zleceń pracy, przypisywania zasobów i ustawieniapriorytetów usprawnia zarządzanie zasobami* Oprogramowanie procesów produkcyjnych pozwala na integrację funkcji planowania zapotrzebowania materiałowego (MRP), umożliwiając płynne zarządzanie zapasami i procesami zaopatrzenia

Limity Odoo

Funkcje mogą być wdrażane przed ich pełnym debugowaniem, co wpływa na komfort użytkowania

Niektórzy użytkownicy wskazali, że chcieliby, aby wskaźniki KPI dotyczące wydajności zostały ulepszone

Ceny Odoo

Jedna aplikacja : Free

: Free Standardowa: $31.10/miesiąc na użytkownika

$31.10/miesiąc na użytkownika Niestandardowy: $46.80/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Odoo

G2: 4.2/5 (ponad 220 opinii)

4.2/5 (ponad 220 opinii) Capterra: 4.2/5 (ponad 700 opinii)

4. NetSuite

przez NetSuite NetSuite to kompleksowe rozwiązanie oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania biznesem które oferuje potężne możliwości planowania produkcji. Dzięki zintegrowanemu pakietowi aplikacji, NetSuite jest dostawcą całościowego rozwiązania do zarządzania operacjami produkcyjnymi .

Oprogramowanie umożliwia użytkownikom tworzenie i utrzymywanie szczegółowych harmonogramów produkcji przy jednoczesnym uwzględnieniu zmiennych, takich jak dostępność zasobów, czas realizacji i priorytety zamówień. Interfejs NetSuite typu "przeciągnij i upuść" ułatwia dostosowywanie harmonogramów, przydzielanie zasobów i śledzenie postępów każdego zadania w czasie rzeczywistym.

Z NetSuite mogą również skorzystać osoby poszukujące cennych informacji na temat wydajności produkcji. Rozbudowane funkcje raportowania i analizy platformy mogą pomóc w podejmowaniu decyzji opartych na danych.

Najlepsze funkcje NetSuite

Oprócz funkcji harmonogramu produkcji, oprogramowanie oferuje zarządzanie zapasami, łańcuchem dostaw i finansaminarzędzia do raportowania do planowania produkcji

Wbudowana analityka pozwala użytkownikom na integrację z rozwiązaniami produkcyjnymi, e-commerce, CRM i ERP

Widoczność zapasów w czasie rzeczywistym pozwala użytkownikom zarządzać procesami zaopatrzenia, jednocześnie koncentrując się na trasach wymaganych dla surowców

Limity NetSuite

Pojawiły się sygnały, że obsługa klienta NetSuite jest niestandardowa

Złożoność niestandardowych rozwiązań NetSuite może utrudniać korzystanie z produktu

Ceny NetSuite

Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać niestandardowe ceny

Oceny i recenzje NetSuite

G2: 4/5 (ponad 2500 recenzji)

4/5 (ponad 2500 recenzji) Capterra: 4,1/5 (ponad 1 300 opinii)

5. MRPeasy

przez MRPeasy MRPeasy to oprogramowanie do planowania wydajności, które oferuje zakres funkcji zaprojektowanych specjalnie dla małych i średnich firm produkcyjnych. MRPeasy umożliwia planowanie i harmonogramowanie zleceń produkcyjnych z uwzględnieniem dostępności zasobów, czasu realizacji i priorytetów zamówień. Użytkownicy mogą łatwo śledzić postęp każdego zadania. Nie ma lepszego uczucia niż świadomość, że zlecenia produkcyjne są realizowane na czas!

MRPeasy zapewnia również widoczność poziomów zapasów, zapobiegając ich brakom lub nadmiarowi - koniec z jałowymi lub przepełnionymi półkami! Dodatkowo platforma oferuje wydajność produkcji narzędzia do planowania dzięki czemu można wykorzystać zarówno sprzęt, jak i personel w najbardziej efektywny sposób.

MRPeasy najlepsze funkcje

Jako kompleksowe rozwiązanie do tworzenia harmonogramów, oprogramowanie to usprawnia operacje produkcyjne, łącząc planowanie produkcji z zarządzaniem zapasami, zaopatrzeniem i zarządzaniem klientami

Przyjazny dla użytkownika interfejs i intuicyjna nawigacja ułatwiają użytkownikom małych i średnich firm produkcyjnych tworzenie harmonogramów produkcji i zarządzanie nimi

Poprawa wydajności i wykorzystania sprzętu dzięki możliwościom raportowania w czasie rzeczywistym

Limity MRPeasy

Użytkownicy, którzy polegają na surowcach, wskazali, że platforma nie jest wystarczająco rozszerzona, aby zaspokoić ich potrzeby

Systemy kosztów nie zostały jeszcze włączone

Ceny MRPeasy

Starter: $49/miesiąc

$49/miesiąc Profesjonalista: $69/miesiąc za użytkownika

$69/miesiąc za użytkownika Enterprise: $99/miesiąc za użytkownika

$99/miesiąc za użytkownika Unlimited: 149 USD/miesiąc za użytkownika

MRPeasy oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 15 recenzji)

4.2/5 (ponad 15 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 75 recenzji)

6. Planowanie wizualne

przez Planowanie wizualne Dzięki intuicyjnemu i wizualnemu interfejsowi, Visual Planning pozwala użytkownikom z łatwością tworzyć i organizować plany produkcji. Użytkownicy mogą łatwo przeciągać i upuszczać zadania, dostosowywać osie czasu i ustawiać zależności, aby zapewnić płynny przepływ produkcji. Visual Planning oferuje również aktualizacje i powiadomienia w czasie rzeczywistym, informując użytkowników o postępie każdego zadania.

Jedną z kluczowych zalet Visual Planning jest jego elastyczność i niestandardowe opcje. Visual Planning wspiera integrację z innymi systemami, takimi jak systemy ERP lub systemy kontroli wydajności. Integracje mogą ułatwić życie, ponieważ cały ekosystem produkcyjny będzie zsynchronizowany.

Zaawansowane raportowanie i analityka pozwalają badać wydajność produkcji, śledzić kluczowe wskaźniki i identyfikować obszary wymagające poprawy. 👀

Najlepsze funkcje Visual Planning

Konfigurowalne rozwiązanie do planowania pozwala użytkownikom dostosować procesy do ich specyficznych potrzeb produkcyjnych. Użytkownicy mogą definiować własne reguły, cykle pracy i ograniczenia, zapewniając, że harmonogram produkcji jest zgodny z ich unikalnymi wymaganiami

Wykorzystanie graficznych reprezentacji do łatwego śledzenia zasobów produkcyjnych, zadań i osi czasu ⏲️

Oprogramowanie oparte na chmurze pozwala użytkownikom zabrać system planowania w dowolne miejsce

Ograniczenia Visual Planning

Użytkownicy stwierdzili, że platforma wydaje się przestarzała

Oprogramowanie nie wydaje się być używane lub recenzowane online tak intensywnie, jak niektóre z innych opcji na naszej liście

Ceny Visual Planning

VP Desk: $55/miesiąc za użytkownika

$55/miesiąc za użytkownika VP Portal: $35/miesiąc za użytkownika

$35/miesiąc za użytkownika VP Go: $15/miesiąc na użytkownika

Visual Planning oceny i recenzje

G2: 3.8/5 (4 recenzje)

3.8/5 (4 recenzje) Capterra: 4.7/5 (ponad 30 recenzji)

7. Schedlyzer

przez Schedlyzer Dzięki zaawansowanym algorytmom i technikom optymalizacji, Schedlyzer sprawia, że zarządzanie operacjami produkcyjnymi jest o wiele bardziej wydajne. Oprogramowanie bierze pod uwagę takie czynniki jak dostępność zasobów, wydajność produkcji, priorytety zamówień i ograniczenia, aby generować godne podziwu harmonogramy produkcji.

Uwielbiamy możliwości symulacyjne Schedlyzer, które pozwalają ocenić wpływ różnych scenariuszy i podejmować lepsze decyzje w zakresie planowania produkcji.

Najlepsze funkcje Schedlyzer

Schedlyzer wyróżnia się, jeśli chodzi o integrację innych systemów i źródeł danych, takich jakOprogramowanie ERP, MES i dane produkcyjne w czasie rzeczywistym

Planiści mogą śledzić kluczowe wskaźniki wydajności, identyfikować wąskie gardła i analizować dane produkcyjne za pomocą kompleksowego raportowania

Uczenie maszynowe i analiza predykcyjna do prognozy popytu i automatycznego dostosowywania harmonogramów do zmieniających się wymagań klientów

Limity Schedlyzer

Schedlyzer nie oferuje symulacji na żywo. Zamiast tego prognoza i raportowanie harmonogramów są statyczne

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że pulpity raportowania nie są jasne i zwięzłe w porównaniu do innych narzędzi do planowania produkcji

Ceny Schedlyzer

Wersja próbna Free

Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Schedlyzer oceny i recenzje

G2: n/a

n/a Capterra: 4.4/5 (15+ recenzji)

8. Optessa

przez Optessa Jeśli zmagasz się z rozwiązywaniem złożonych wyzwań związanych z harmonogramowaniem i optymalizacją, Optessa może być dla Ciebie. Jesteśmy wielkimi fanami zdolności Optessy do rozwiązywania trudnych dylematów związanych z planowaniem.

Platforma oferuje elastyczny i przyjazny dla użytkownika interfejs, który pozwala wizualizować i dostosowywać harmonogramy, przypisywać zasoby i ustawiać ograniczenia. Optessa zapewnia również całemu zespołowi aktualizacje i powiadomienia w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Optessa

Oprogramowanie doskonale sprawdza się w zarządzaniu dużymi środowiskami produkcyjnymi z wieloma zasobami, skomplikowanymi cyklami pracy i złożonymi zależnościami

Optessa oferuje zaawansowaną analizę "co jeśli" i planowanie scenariuszy, umożliwiając użytkownikom symulację scenariuszy planowania i ocenę ich wpływu

Korzystając z algorytmów, użytkownicy mogą uwzględniać wiele czynników, takich jak obciążenia zasobów, priorytety zamówień i zasady sekwencjonowania

Limity Optessa

Użytkownicy twierdzili, że połączenie z platformą często zrywało się

Brak aplikacji mobilnej na iOS lub Androida

Ceny Optessa

Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Optessa oceny i recenzje

G2: 3.5/5 (1 recenzja)

3.5/5 (1 recenzja) Capterra: 4.5/5 (4 recenzje)

9. Katana MRP

przez Katana MRP Mali i średni producenci, nadszedł wasz czas: Katana MRP to oprogramowanie do harmonogramowania produkcji zaprojektowane specjalnie dla Ciebie. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi i intuicyjnemu cyklowi pracy, Katana MRP upraszcza proces planowania produkcji i usprawnia operacje produkcyjne. Oprogramowanie oferuje widoczność zleceń produkcyjnych w czasie rzeczywistym, umożliwiając tworzenie i dostosowywanie harmonogramów bez wysiłku.

Użytkownicy mogą łatwo śledzić postęp każdego zadania, monitorować poziomy zapasów i podejmować świadome decyzje w celu zapewnienia terminowej dostawy i efektywnego wykorzystania zasobów.

Najlepsze funkcje Katana MRP

Śledzenie dostępności surowców i zapobieganie brakom lub nadmiernym zapasom

Użytkownicy mogą zarządzać harmonogramami produkcji w połączeniu z poziomami zapasów i zamówieniami zakupu za pośrednictwem scentralizowanego huba

Funkcja "przeciągnij i upuść" ułatwia koordynację i przekazywanie harmonogramów produkcji

Limity Katana MRP

Shopify integruje się na poziomie produktu, ale nie na poziomie materiału

Użytkownicy wskazywali, że platforma doświadczała opóźnień

Ceny Katana MRP

Essential: $99/miesiąc

$99/miesiąc Zaawansowany: 299 USD/miesiąc

299 USD/miesiąc Profesjonalny: 599 USD/miesiąc

599 USD/miesiąc Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Katana MRP oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 35 recenzji)

4.4/5 (ponad 35 recenzji) Capterra: 4.7/5 (145+ opinii)

10. InkSoft

przez InkSoft InkSoft to specjalistyczne oprogramowanie do planowania produkcji przeznaczone dla branży poligraficznej i odzieżowej. Dzięki funkcjom specyficznym dla branży i intuicyjnemu interfejsowi, InkSoft usprawnia proces planowania produkcji dla niestandardowego druku i dekoracji odzieży. 👕

Oprogramowanie pozwala użytkownikom tworzyć harmonogramy produkcji i zarządzać nimi, biorąc pod uwagę takie czynniki jak specyfikacje zamówień, metody drukowania, obciążenia produkcyjne i terminy dostaw. InkSoft oferuje wizualny pulpit, który zapewnia przejrzysty przegląd cyklu pracy produkcyjnej, umożliwiając użytkownikom łatwe śledzenie postępów każdego zamówienia, przydzielanie zasobów i zapewnienie wydajnego przepływu.

Najlepsze funkcje InkSoft

InkSoft płynnie integruje się z innymi funkcjami, takimi jak sklepy internetowe, systemy CRM i oprogramowanie do projektowania

Powiadomienia w czasie rzeczywistym o aktualizacjach zamówień, zmianach lub innych potencjalnych problemach, które mogą mieć wpływ na harmonogram produkcji

Funkcje raportowania i analizy pozwalają analizować wydajność produkcji, śledzić kluczowe wskaźniki i podejmować decyzje oparte na danych w celu optymalizacji planowania produkcji i alokacji zasobów

Limity InkSoft

Użytkownicy nie mają dostępu do własnych danych marketingowych

Istnieją ograniczone możliwości niestandardowego dostosowania platformy

Ceny InkSoft

InkSoft: 299 USD/miesiąc dla pięciu użytkowników

299 USD/miesiąc dla pięciu użytkowników InkSoft Unlimited: $399/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

InkSoft oceny i recenzje

G2: 2.7/5 (5+ recenzji)

2.7/5 (5+ recenzji) Capterra: 3.9/5 (ponad 10 recenzji)

Zwiększ zyski dzięki najlepszemu oprogramowaniu do planowania produkcji

Oprogramowanie do planowania produkcji może mieć ogromny wpływ na biznes. Odpowiednie oprogramowanie może pomóc usprawnić planowanie, zoptymalizować zasoby, zwiększyć prawdopodobieństwo spotkania się z terminami projektów i zwiększyć rentowność.

Jednym z rozwiązań, które zdecydowanie warto rozważyć jest ClickUp. Dzięki zaawansowanym funkcjom planowania i harmonogramowania, ClickUp może pomóc poprawić wydajność, uniknąć wąskich gardeł i utrzymać terminowość dostaw. Zarejestruj się w ClickUp już dziś aby rozpocząć. 💥