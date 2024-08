10 najlepszych narzędzi do zarządzania operacjami w 2024 roku

Wyzwania takie jak niedobory siły roboczej, zakłócenia w łańcuchu dostaw, zmiany technologiczne, zrównoważony rozwój i globalizacja sprawiły, że zarządzanie operacjami biznesowymi stało się trudniejszym zadaniem niż kiedykolwiek wcześniej.

Firmy każdej wielkości będą musiały szybko dostosowywać się i reagować, aby pozostać konkurencyjnymi. Istotnym elementem powodzenia biznesu jest posiadanie odpowiednich strategii, procesów i narzędzi, aby wesprzeć te wyzwania.

Aby pomóc Ci wybrać najlepsze oprogramowanie do zarządzania operacjami dla Twojego biznesu, poniżej przedstawiamy przegląd najlepszych dostępnych na rynku.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania operacjami?

W świecie Businessu, oprogramowanie do zarządzania operacjami jest przełomem w usprawnianiu procesów i kosztów operacyjnych.

Jednak przy niezliczonych dostępnych opcjach, jak znaleźć tę właściwą? I jaki jest rozsądny koszt oprogramowania do zarządzania operacjami?

Oto lista kontrolna dla menedżerów operacyjnych i właścicieli firm, którą należy wziąć pod uwagę podczas poszukiwania oprogramowania do zarządzania operacjami:

Platforma all-in-one: W przypadku oprogramowania do zarządzania operacjami żonglujesz wieloma ruchomymi częściami. Unikaj kłopotów i czasu związanego z przełączaniem aplikacji i powtarzaniem cykli pracy, szukając rozwiązania typu "wszystko w jednym", które pozwala zintegrować aplikacje, które mają największe znaczenie

W przypadku oprogramowania do zarządzania operacjami żonglujesz wieloma ruchomymi częściami. Unikaj kłopotów i czasu związanego z przełączaniem aplikacji i powtarzaniem cykli pracy, szukając rozwiązania typu "wszystko w jednym", które pozwala zintegrować aplikacje, które mają największe znaczenie Kompleksowe zarządzanie zadaniami : Konfigurowalne cykle pracy, zależności i aktualizacje w czasie rzeczywistym, aby wszyscy byli na bieżąco

: Konfigurowalne cykle pracy, zależności i aktualizacje w czasie rzeczywistym, aby wszyscy byli na bieżąco Efektywna alokacja zasobów : Poszukaj narzędzi, które pomogą zmaksymalizować wydajność poprzez efektywny plan zasobów

: Poszukaj narzędzi, które pomogą zmaksymalizować wydajność poprzez efektywny plan zasobów Wizualizacja danych i raportowanie : Wyczyszczone wykresy i diagramy umożliwiają podejmowanie decyzji w oparciu o dane

: Wyczyszczone wykresy i diagramy umożliwiają podejmowanie decyzji w oparciu o dane Współpraca i komunikacja : Scentralizowane kanały i udostępnianie dokumentów wspierają pracę zespołową i zwiększają wydajność

: Scentralizowane kanały i udostępnianie dokumentów wspierają pracę zespołową i zwiększają wydajność Skalowalność i elastyczność : Wybierz oprogramowanie, które dostosowuje się do zmieniających się potrzeb wraz z rozwojem Twojego biznesu

: Wybierz oprogramowanie, które dostosowuje się do zmieniających się potrzeb wraz z rozwojem Twojego biznesu Zgodność z integracją : Poszukaj płynnej integracji z istniejącymi aplikacjami, aby zapewnić sprawniejszą funkcję rozwiązań do zarządzania operacjami

: Poszukaj płynnej integracji z istniejącymi aplikacjami, aby zapewnić sprawniejszą funkcję rozwiązań do zarządzania operacjami Zarządzanie pracownikami, zaangażowanie i szkolenia: Poszukaj narzędzi, które pomagają w zarządzaniu pracownikami, ich zaangażowaniu i szkoleniu, aby kultywować wydajność i zmotywowaną siłę roboczą

Biorąc pod uwagę te kluczowe funkcje, znajdziesz idealne oprogramowanie do zarządzania operacjami, które zoptymalizuje Twój biznes i przyspieszy jego powodzenie!

10 najlepszych programów do zarządzania operacjami do wykorzystania w 2024 roku

Na poniższej liście przyjrzymy się najlepszym narzędziom do zarządzania operacjami w 2024 roku. Przy formułowaniu naszych rekomendacji weźmiemy pod uwagę takie czynniki, jak funkcje, ceny i skalowalność.

Przedstawimy również krótki przegląd każdego narzędzia, abyś mógł łatwo porównać i zestawić ze sobą różne opcje.

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb ClickUp to platforma zapewniająca wydajność typu "wszystko w jednym", która dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie oprogramowania do zarządzania operacjami dla firm każdej wielkości.

Organizuj, rozwijaj i skaluj swój biznes efektywnie dzięki wszystkim potrzebnym narzędziom, w tym oprogramowanie do zarządzania biurem , zarządzanie cyklem pracy i automatyzacja , szablony do planowania strategicznego oraz zarządzanie zespołem możliwości.

Uzyskaj kontrolę nad swoim zarządzanie biznesem ze śledzeniem zadań, zaangażowaniem i zarządzaniem pracownikami, zarządzaniem zapasami, zarządzaniem zasobami ludzkimi, Szablony SOP , zarządzanie dokumentami, zarządzanie produktem i wiele innych.

Dzięki ponad 15 konfigurowalnym widokom, ClickUp zapewnia solidny system zarządzania operacyjnego dla każdego aspektu Twojego Businessu.

ClickUp najlepsze funkcje

Potężne rozwiązanie typu "wszystko w jednym" z ponad 1000 integracji

Zdolny do obsługi wszystkich aspektów zarządzania operacjami, od zapasów po HRwskaźniki KPI do zarządzania projektami* Możliwość dostosowaniazarządzanie zadaniami narzędzia dla różnych funkcji Business

ClickUp limity

Stroma krzywa uczenia się ze względu na wszystkie dostępne funkcje

Częste przypomnienia mogą być irytujące dla niektórych użytkowników

Ograniczona funkcja na urządzeniach mobilnych

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (8,334+ recenzji)

4.7/5 (8,334+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,739+ opinii)

2. Connecteam

przez Connecteam Connecteam to kompleksowe rozwiązanie rozwiązanie do zarządzania pracownikami które pomaga Business koordynować zadania związane z pracownikami dla zespołów bez biurka.

Jego oprogramowanie do zarządzania operacjami oferuje szeroki zakres funkcji, takich jak komunikacja z pracownikami, zegar czasu pracy, harmonogramy, listy kontrolne i formularze, zarządzanie zadaniami pracowników oraz zarządzanie zasobami ludzkimi i zasobami ludzkimi.

Connecteam to oprogramowanie oparte na chmurze, które jest niedrogie i łatwe w użyciu! Może to być świetny wybór dla firm, które chcą poprawić swoje ogólną wydajność operacyjną.

Najlepsze funkcje Connecteam

Wysoce intuicyjny interfejs użytkownika, który jest łatwy w użyciu

Doskonała komunikacja na czacie mobilnym w czasie rzeczywistym

Pomocne automatycznie generowane raporty, takie jak raport na koniec zmiany

Limity Connecteam

Potrzebne aktualizacje do pełnych funkcji i funkcji

Wielu recenzentów uważa, że plany cenowe mogłyby być bardziej przejrzyste i logiczne

Cennik Connecteam

Small Business : Free

: Free Podstawowy : $29/miesiąc

: $29/miesiąc Zaawansowany : $49/miesiąc

: $49/miesiąc Ekspert : $99/miesiąc

: $99/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Connecteam oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (39+ recenzji)

4.3/5 (39+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (294+ opinii)

3. Netsuite

przez Netsuite Jeśli szukasz systemu oprogramowania do zarządzania operacjami finansowymi, oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) NetSuite może być dla Ciebie dobrym wyborem. Oparta na chmurze platforma pomaga firmom zarządzać finansami, operacjami i powiązaniami z klientami.

Oferuje szeroki zakres funkcji, w tym księgowość, CRM, zarządzanie zapasami, e-commerce i wiele innych. NetSuite to skalowalne i elastyczne oprogramowanie, które może być używane przez firmy każdej wielkości.

NetSuite może być dobrym wyborem dla firm, które szukają opartego na chmurze systemu zarządzania operacjami lub oprogramowania wewnątrz firmy oprogramowanie ERP typu "wszystko w jednym które pomaga im zarządzać finansami, operacjami i niestandardowymi relacjami z klientami. NetSuite może być dobrą opcją, jeśli szukasz narzędzi do zarządzania operacjami i zarządzania łańcuchem dostaw u tego samego dostawcy.

Najlepsze funkcje NetSuite

Dane w czasie rzeczywistym i widoczność biznesu ułatwiające podejmowanie świadomych decyzji

Możliwość skalowania w celu dostosowania do wzrostu

Możliwość zarządzania planem finansowym, raportowaniem i konsolidacją

Limity Netsuite

Niektórzy recenzenci zgłaszają problemy z powolnym działaniem

Wymaga formalnych sesji szkoleniowych ze względu na złożoność oprogramowania

Niestandardowe ustawienia mogą wymagać zaawansowanego szkolenia lub umiejętności

Ceny Netsuite

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Netsuite

G2: 4.0/5 (2,618+ opinii)

4.0/5 (2,618+ opinii) Capterra: 4.1/5 (1,346+ opinii)

4. SafetyCulture

przez SafetyCulture SafetyCulture, dawniej iAuditor, jest aplikacją oprogramowanie operacyjne do kontroli i raportowania.

Jego szeroki zakres funkcji obejmuje zarządzanie inspekcjami, identyfikację zagrożeń, zarządzanie incydentami, zarządzanie szkoleniami, narzędzia komunikacji i solidne możliwości raportowania.

Jako rozwiązanie oparte na chmurze, SafetyCulture zapewnia dostępność z dowolnego miejsca i jest przygotowane do skalowalności w miarę rozwoju firmy. Koncentruje się na zwiększonym bezpieczeństwie, lepszej kontroli jakości, zwiększonej zgodności, lepszej komunikacji i podejmowaniu decyzji w oparciu o dane.

Najlepsze funkcje SafetyCulture

Działa na wielu urządzeniach

Tworzenie raportów z inspekcji na miejscu

Łatwy i prosty w użyciu

Limity SafetyCulture

Głównie limit dla operacji związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy

Recenzenci zgłaszają sporadyczne błędy i trudności techniczne

Niektórzy recenzenci życzą sobie opcji If/And zamiast tylko If/Then

Ceny SafetyCulture

Free

Premium : $24/miesiąc za użytkownika

: $24/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje SafetyCulture

G2: 4,4/5 (ponad 47 recenzji)

4,4/5 (ponad 47 recenzji) Capterra (iAuditor): 4,6/5 (193+ opinii)

5. Scoro

przez Scoro Oprogramowanie do zarządzania pracą Scoro to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania operacjami.

Jego oprogramowanie do zarządzania biznesem łączy w sobie wszystkie narzędzia potrzebne do usprawnienia operacji. Niezależnie od tego, czy musisz zarządzać wieloma projektami, czy śledzić wszystko, od sprzedaży po finanse, Scoro zapewni Ci ochronę.

Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi i rozbudowanym funkcjom, Scoro umożliwia Teams efektywną współpracę i podejmowanie decyzji opartych na danych.

Bądź na bieżąco z projektami, zwiększ wydajność i osiągaj lepsze wyniki biznesowe dzięki kompleksowemu rozwiązaniu Scoro.

Najlepsze funkcje Scoro

Eksperci Scoro pomagają w ustawieniu, optymalizacji i szkoleniu

Świeży, przejrzysty i przyjazny interfejs użytkownika

Świetnie nadaje się również do budżetowania i planowania na przyszłość

Limity Scoro

Może być drogie dla firm z dużą liczbą użytkowników

Wymaga szkolenia ze względu na krzywą uczenia się

Limit funkcji w aplikacji mobilnej

Ceny Scoro

Essential : 26 USD/miesiąc za użytkownika

: 26 USD/miesiąc za użytkownika Standard : $37/miesiąc na użytkownika

: $37/miesiąc na użytkownika Pro : $63/miesiąc na użytkownika

: $63/miesiąc na użytkownika Ultimate: Kontakt w sprawie cen

Scoro oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (386+ recenzji)

4.5/5 (386+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (223+ opinii)

6. Odoo

przez Odoo Odoo to model rozwoju open-source, który specjalizuje się w zarządzaniu operacjami poprzez dostarczanie pełnego pakietu aplikacji do zarządzania biznesem.

Obejmuje on różne obszary funkcji, w tym sprzedaż, CRM, zapasy, produkcję, księgowość, zasoby ludzkie, zarządzanie projektami i wiele innych.

Modułowe i konfigurowalne podejście Odoo pozwala Business na wybór i integrację konkretnych modułów, których potrzebują, dzięki czemu jest to wszechstronne rozwiązanie odpowiednie dla firm każdej wielkości i z każdej branży.

Oferując platformę typu "wszystko w jednym", Odoo usprawnia procesy biznesowe, zwiększa wydajność i umożliwia podejmowanie decyzji w oparciu o dane, ostatecznie pomagając Businessowi osiągnąć wzrost i powodzenie.

Najlepsze funkcje Odoo

Wielojęzyczne i wielowalutowe wsparcie sprawia, że Odoo jest odpowiednie dla Businessu działającego w różnych regionach i na różnych rynkach

Modułowa konstrukcja umożliwia użytkownikom wybór i integrację konkretnych aplikacji dostosowanych do ich potrzeb biznesowych

Przeznaczony dla szerokiego zakresu firm, w tym startupów, małych i średnich przedsiębiorstw oraz Enterprise

Limity Odoo

Modułowa budowa może utrudniać niestandardowe modyfikacje

Użytkownicy raportują, że wykonywanie powtarzalnych zadań może być czasochłonne

Stroma krzywa uczenia się

Ceny Odoo

Free

Standard : 25 USD/miesiąc za użytkownika

: 25 USD/miesiąc za użytkownika Niestandardowy: $37/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Odoo

G2: 4.4/5 (98+ opinii)

4.4/5 (98+ opinii) Capterra: 4.1/5 (703+ opinii)

7. Pipefy

przez Pipefy Pipefy to bezkodowy cykl pracy oprogramowanie do automatyzacji które mogą pomóc firmom w usprawnić procesy w swoich operacjach i poprawić wydajność. Jest to oprogramowanie oparte na chmurze, które może być używane przez Business każdej wielkości.

Pipefy może być wykorzystywane do automatyzacji szerokiego zakresu zadań związanych z zarządzaniem operacjami, w tym zaopatrzeniem, obsługą klienta IT, HR i sprzedażą.

Interfejs typu "przeciągnij i upuść", gotowe szablony, integracje i funkcje bezpieczeństwa sprawiają, że Pipefy jest dobrym wyborem dla małych firm, które chcą zarządzać operacjami.

Najlepsze funkcje Pipefy

Funkcje współpracy Teams w czasie rzeczywistym

Czasochłonny proces rejestracji

Bardzo przyjazny dla użytkownika, szczególnie do śledzenia zapasów

Limity Pipefy

Brak scentralizowanego globalnego cyklu pracy oznacza trochę dodatkowej pracy przy zatwierdzeniach

Recenzenci twierdzą, że nie wszystkie pola można przeszukiwać

Niektórzy użytkownicy uważają, że narzędzia są zbyt trudne do skonfigurowania

Ceny Pipefy

Starter: Free

Free Business : 25 USD/miesiąc za użytkownika

: 25 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen Unlimited: Kontakt w sprawie cen

Pipefy oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (212+ recenzji)

4.6/5 (212+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (304+ opinii)

8. Zoho Creator

przez Zoho Creator Jeśli jesteś na rynku dla niskokodowa platforma do tworzenia aplikacji aby pomóc Ci stworzyć niestandardowe oprogramowanie, Zoho Creator może być świetną opcją!

Zoho Creator może być używany do tworzenia niestandardowych narzędzi do zarządzania operacjami.

Oferuje on szeroki zakres funkcji, które pomagają Business w digitalizacji i zarządzaniu operacjami i cyklami pracy, integrując się również z istniejącym oprogramowaniem i danymi.

Od narzędzi do tworzenia formularzy po automatyzację przepływu pracy, raportowanie i współpracę, narzędzia do zarządzania operacjami Zoho zapewniają funkcje potrzebne większości firm do zwiększenia wydajności, poprawy obsługi klienta i lepszego podejmowania decyzji.

Najlepsze funkcje Zoho Creator

Naucz się tworzyć niestandardowe aplikacje w mniej niż godzinę dzięki bibliotece samouczków

Solidna automatyzacja i łatwe przepływy pracy

Doskonała integracja z innymi narzędziami Zoho

Limity Zoho Creator

Wielu recenzentów narzeka na niestandardową obsługę klienta

Limit zasobów pomocy na rozpoczęcie pracy

Administracja wymaga czasu, aby się nauczyć

Ceny Zoho Creator

Standard : $8/miesiąc za użytkownika

: $8/miesiąc za użytkownika Profesjonalny : $20/miesiąc na użytkownika

: $20/miesiąc na użytkownika Enterprise : $25/miesiąc na użytkownika

: $25/miesiąc na użytkownika Niestandardowy: Kontakt w sprawie cen

Zoho Creator oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (155+ recenzji)

4.3/5 (155+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (149+ opinii)

9. HubSpot Operations Hub

przez HubSpot Operations Hub Jeśli jesteś użytkownikiem HubSpot, możesz sprawdzić HubSpot Operations Hub jako oprogramowanie do zarządzania operacjami. Jest to zestaw narzędzi połączonych z platformą CRM HubSpot, których Teams mogą używać do połączenia aplikacji, synchronizacji i czyszczenia danych klientów oraz automatyzacji procesów.

Oprogramowanie operacyjne zostało zaprojektowane, aby pomóc firmom każdej wielkości usprawnić zarządzanie danymi, automatyzację cykli pracy i skalowanie operacji. Jest to część oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami HubSpot, więc musisz używać CRM w połączeniu z nim.

Jeśli szukasz sposobu na usprawnienie zarządzania danymi, automatyzację cykli pracy i skalowanie operacji, to HubSpot Operations Hub może być dobrą opcją do rozważenia.

Najlepsze funkcje HubSpot Operations Hub

całodobowa obsługa klienta przez czat, telefon lub e-mail

Integracja z ponad 1400 aplikacjami innych firm

Webhooki i programowalna automatyzacja i boty

Ograniczenia HubSpot Operations Hub

Konieczność korzystania z platformy do zarządzania powiązaniami z klientami HubSpot

Oferuje darmowy plan, ale w pełni funkcjonalna platforma jest kosztowna

Wymagany znaczny nakład czasu na ustawienia

Cennik HubSpot Operations Hub

Free

Starter : $45/miesiąc

: $45/miesiąc Profesjonalny : 720 USD/miesiąc

: 720 USD/miesiąc Enterprise: $2,000/miesiąc

HubSpot Operations Hub oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (365+ recenzji)

4.5/5 (365+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (263+ opinii)

10. ProofHub

przez ProofHub Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi i intuicyjnym narzędziom do współpracy, ProofHub do zarządzania projektami i oprogramowanie do współpracy oferuje przyjazną dla użytkownika platformę oprogramowania do zarządzania operacjami.

Wykresy Gantta i tablice Kanban pomagają w planowaniu i realizacji projektów, a niestandardowe cykle pracy i automatyzacja upraszczają powtarzalne zadania. Ponadto, udostępnianie plików i narzędzia do proofingu promocja współpracy.

Scentralizowana platforma ProofHub zapewnia aktualizacje w czasie rzeczywistym, wspierając przejrzystą komunikację i płynne działanie.

Dzięki solidnemu raportowaniu i analizom, Business zyskuje cenny wgląd w wskaźniki wydajności, dzięki czemu ProofHub jest dobrym rozwiązaniem do efektywnego zarządzania projektami i powodzenia projektów.

Najlepsze funkcje ProofHub

Intuicyjny i łatwy w użyciu

Doskonała organizacja zarządzania zadaniami

Kompleksowe rozwiązanie dla teamów każdej wielkości

Limity ProofHub

Użytkownicy twierdzą, że brakuje mu zaawansowanych funkcji notatek, zarządzania projektami i współpracy zespołowej w porównaniu z bardziej wszechstronnymi platformami

Ograniczone możliwości fakturowania, chyba że korzystasz z integracji

Recenzenci twierdzą, że aplikacja mobilna ma limit wydajności

Ceny ProofHub

Essential : $45/miesiąc

: $45/miesiąc Ultimate Control: $150/miesiąc na użytkownika

ProofHub oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (82+ recenzji)

4.5/5 (82+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (82+ opinii)

Wybór najlepszego oprogramowania do zarządzania operacjami

Wybierając systemy zarządzania operacjami dla swojego zespołu, szukaj skalowalnej platformy typu "wszystko w jednym" z kompleksowym zarządzaniem zadaniami, wydajnym zarządzanie zasobami wizualizację i raportowanie danych oraz narzędzia do współpracy.

Niezależnie od tego, czy jesteś startupem, który dopiero się uczy jak oddelegować zadania lub duże przedsiębiorstwo zarządzające wieloma teamami, odpowiednie oprogramowanie do zarządzania operacjami może pomóc zwiększyć wydajność i rozwój.

Jeśli szukasz skalowalnego, kompleksowego oprogramowania do zarządzania operacjami, rozważ ClickUp! Jego pełna funkcja oprogramowanie do zarządzania projektami i narzędzia do zarządzania zadaniami, efektywna alokacja zasobów, wizualizacja danych i raportowanie oraz silne narzędzia do współpracy sprawiają, że ClickUp jest doskonałym wyborem.

