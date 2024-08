6 najlepszych narzędzi do weryfikacji na rok 2024 (funkcje, zalety, wady, ceny)

szukasz idealnego oprogramowania do korekty graficznej?

Większość narzędzi do korekty pomaga wyeliminować błędy ortograficzne, niewłaściwą interpunkcję i żenujące błędy gramatyczne.

ale czy wiesz, że oprogramowanie do korekty online może zrobić **_dużo więcej niż tylko poprawić gramatykę i pisownię, lub poprawić swoje umiejętności pisania ?

Zgadza się.

Myśl poza czerwoną linią sprawdzania pisowni!

Nowoczesne narzędzia korektorskie mogą być Twoim najlepszym centrum kreatywnej współpracy.

Mogą pomóc w pisaniu i edytowaniu, a nawet w otrzymywaniu i organizowaniu informacji zwrotnych.

Oto kompletny proces zatwierdzania dokumentów!

Ale podobnie jak liczba pisowni słowa "chili" (chilli? chile?), lista opcji na rynku oprogramowania do korekty online jest nieskończona.

Jeśli więc chcesz wybrać właściwy system korekty online dla swojej pracy, jesteś we właściwym miejscu. W tym artykule dowiesz się, czym są narzędzia do korekty online, dlaczego ich potrzebujesz i poznasz 6 najlepszych obecnie dostępnych narzędzi do korekty.

Czym jest narzędzie do korekty?

Narzędzie korektorskie lub oprogramowanie korektorskie to narzędzie do zarządzania przepływem pracy dostosowane do potrzeb twórców treści. Za jego pomocą można tworzyć nowe treści tekstowe lub wizualne, a także otrzymywać informacje zwrotne i odpowiadać na nie bez konieczności każdorazowego pobierania dokumentu.

ale czy nie wystarczy mi słownik, plik Google Doc i narzędzie do sprawdzania pisowni?

czy naprawdę potrzebuję oprogramowania do korekty tekstu?

Tak, ponieważ tworzenie treści jest pełne koszmarów.

Dodatkowo, Angielski to szalony język !

Potrzeba kilku spotkań, przejrzenia planów treści, wielu rund edycji i sprawdzania pisowni oraz kilku (set) wersji roboczych, aby stworzyć wpis na blogu, który wszystkim się spodoba.

zaufaj nam, wiemy o tym aż za dobrze 🙁_

Nawet wtedy uporczywe błędy gramatyczne lub źle umieszczony plik graficzny pojawiają się na minutę przed ostatecznym przesłaniem!

I wszystko, co możesz zrobić, to cicho krzyczeć.

albo głośno. To zależy tylko od ciebie

Oczywiście używanie Ctrl+Z do cofania i naciskanie klawisza backspace może znacznie złagodzić ból. (Wyobraź sobie przepisywanie tysiąca słów artykułu z powodu jednego błędu ortograficznego. Uff!)_

Jednak typowy przepływ pracy korekty pozostaje skomplikowany i stanowi wyzwanie.

Musisz znosić:

Opóźnienia we współpracy

Brakujące starsze wersje pliku MS Word lub grafiki

Opóźnienia w wielu recenzjach

Ale nie martw się.

To są właśnie problemy, które narzędzie do korekty online ma rozwiązać.

Jakie są zalety narzędzia do korekty online?

Doskonałe oprogramowanie do korekty pomoże ci:

Tworzyć treści (samodzielnie lub we współpracy)

Przeprowadzać rundysprawdzanie gramatyki łatwo

Zbieranie opinii na jego temat za pośrednictwem różnych formatów multimedialnych (PDF, JPEG, MS Word itp.)

Śledzenie informacji zwrotnych lub wątków zakładki przeglądu treści

Wszystko to z kolei powinno pomóc w tworzeniu świetnych treści wolne od błędów gramatycznych z nienagannym stylem!

Jak wybrać narzędzie do korekty?

System korekty online może być dwojakiego rodzaju.

Niektóre z nich to proste oprogramowanie do zarządzania treścią.

Podczas gdy inne są rozbudowanymi, wielofunkcyjnymi labiryntami.

Idealne narzędzie do korekty online powinno jednak łączyć w sobie łatwość obsługi z bogatą funkcjonalnością.

wysokie zamówienie? Nie bardzo

Prawdopodobnie tworzenie treści jest tylko jedną z wielu rzeczy, którymi się zajmujesz.

Musisz także zarządzać zespołem, kontaktować się z klientem lub freelancerem, nadzorować finanse itp.

Ale nie będziesz w stanie zrobić żadnej z tych rzeczy za pomocą wąskiego oprogramowania do korekty.

Do tego potrzebne są oprogramowanie do zarządzania projektami .

Jeśli więc zdecydujesz się zainwestować w oprogramowanie do proofingu online, upewnij się, że pomaga ono w czymś więcej niż tylko zarządzaniu treścią.

Na szczęście, podobnie jak twoja ulubiona żółta gąbka, uwielbiamy tworzyć listy!

(Ale nasze są znacznie krótsze i lepiej wyselekcjonowane)

nie lubisz długich (lub krótkich) list? Przejdź do tej sekcji aby zobaczyć nasze najlepsze propozycje oprogramowania do zarządzania projektami.

Jakie jest 6 najlepszych narzędzi do proofingu?

Dokumenty bez tytułu. Wiadomości e-mail bez tematu . Nieplanowane rozmowy telefoniczne.

oto kilka z naszych ulubionych rzeczy

Dlatego tworzymy nasze listy tak Thoreau, jak to tylko możliwe.

Och, przepraszam. Mieliśmy na myśli "dokładne"!

(Widzisz, dlaczego każdy potrzebuje procesu weryfikacji?)

Wymieniliśmy kluczowe cechy, zalety, wady i ceny każdego systemu proofingu online, abyś mógł dokonać najbardziej świadomego wyboru dla swojego zespołu.

ClickUp jest światowym najwyżej ocenianym narzędziem do zarządzania projektami, używane przez zespoły wszystkich typów i rozmiarów na całym świecie

Dzięki połączeniu funkcji tworzenia treści i zarządzania projektami, ClickUp jest najlepszym oprogramowaniem dla wszystkich potrzeb biznesowych.

Oto kilka funkcji ClickUp, na które warto zwrócić uwagę.

Jak ClickUp pomaga w procesie proofingu

Podobnie jak wszystko inne w ClickUp, funkcja Proofing jest również nastawiona na wydajną współpracę.

Można jej użyć do wyraźnego oznaczenia zmian w pliku graficznym lub usprawnienia przeglądu kreacji marketingowych. **Zawsze, gdy musisz zakomunikować coś w pliku, po prostu użyj narzędzia do korekty ClickUp

ClickUp obsługuje różne typy plików (PNG, JPEG, PDF itp.).

Oto jak łatwo jest sprawdzać załączniki do zadań w ClickUp:

Otwórz załącznik w zadaniu

Kliknij "Dodaj komentarz" w prawym górnym rogu okna podglądu

Kliknij podgląd załącznika w miejscu, w którym chcesz dodać komentarz

Dodaj swój komentarz iprzypisz go członkowi zespołu, aby pomóc mu natychmiast podjąć działania

Dzięki tak łatwym w użyciu funkcjom korekty, nawet najmniejszy błąd nie umknie Twojemu kreatywnemu zespołowi!

Dotyczy to również całego szeregu funkcji tworzenia treści.

Przyjazne dla kreatywnej pracy środowisko ClickUp gwarantuje, że nigdy nie będziesz musiał opuszczać okna podczas korekty. Niezależnie od tego, czy chodzi o pisanie postów na bloga, czy śledzenie czasu potrzebnego na wykonanie zadania, możesz mieć to wszystko bez opuszczania Workspace ClickUp!

jak?

Możesz poświęcić Przestrzenie w przestrzeni roboczej dla różnych funkcji biznesowych, takich jak marketing lub HR.

I w ramach tych przestrzeni, Foldery może przechowywać wszystkie twoje zapiski w uporządkowany sposób, wraz z Listy i Zadania .

Inne kluczowe funkcje ClickUp

Zespoły marketingowe lub freelancer. Projektant lub dyrektor generalny.

Dostępny jest Funkcja ClickUp dla każdego .

Chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób ClickUp zaspokaja potrzeby zdalnych zespołów_ ?

Sprawdź te artykuły:

14 sposobów na optymalizację zarządzania projektami dla zespołów zdalnych

zdalne zarządzanie projektami 2021: Procesy i narzędzia_

Oto kilka innych funkcji ClickUp, które pomogą usprawnić proces proofingu:

1. Tworzenie dokumentów za pomocą Dokumenty Jeśli chcesz, aby Twój tekst był łatwy do czytania i szkicowania, sprawdź ClickUp Docs.

Tutaj możesz współpracować z innymi, aby tworzyć bogato sformatowane dokumenty i organizować je w ramach odpowiednich zadań projektowych.

2. Create Zadania dla wszystkich prac związanych z weryfikacją

Terminy czy nie, ClickUp zawsze dotrzyma kroku Twojej kreatywności.

Możesz rozplątać swoje projekty, tworząc:

Zadania iPodzadania dla blogów, artykułów lub innych zadań i przypisywanie ich poszczególnym członkom zespołu lub całemu zespołowiListy kontrolne i alternatywy dla Smartsheet .

Najważniejsze funkcje Smartsheet

Arkusz projektu do nadzorowania postępów

Kontrola wersji z automatycznym blokowaniem dokumentów

Szeroki zakres integracji zapewniających płynną łączność

Wykresy Gantta do wizualizacji planowania projektu

Wysokopoziomowy widok planowania projektów przez zespół

Automatyzacja przepływu pracy proofingu poprzez łączenie wielu akcji i ścieżek warunkowych

Zalety Smartsheet

Łatwa adaptacja dla tych, którzy dobrze radzą sobie z formatem Excel

Raporty na żywo na żądanie na pulpicie nawigacyjnym

Dobrze nadaje się do Zwinny , Scrum oraz Projekty wodospadowe Wady Smartsheet

Arkusze kalkulacyjne są nieodpowiednie do nowoczesnego zarządzania projektami

Brak wsparcia dla współpracy w czasie rzeczywistym

Brak dostępnej aplikacji desktopowej

Brak bezpłatnego planu

Cennik Smartsheet

Smartsheet nie ma darmowej wersji, a jego płatny plan zaczyna się od 14 USD miesięcznie.

Oceny użytkowników Smartsheet

G2: 4.2/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 1500 recenzji)

6. Ziflow

Ziflow to oprogramowanie do proofingu online zaprojektowane specjalnie z myślą o agencje kreatywne i marki z myślą o nich. Spełnia ich wymagania w zakresie udostępniania, przeglądania i zatwierdzania treści.

Kluczowe cechy Ziflow

Wspólna recenzja, w której członkowie zespołu kreatywnego mogą dodawać komentarze i odpowiadać na nie w czasie rzeczywistym

Elastyczne udostępnianie z różnymi ustawieniami uprawnień dla każdego korektora

Śledzenie i porównywanie wersji z funkcjami ścieżki audytu

Wbudowany organizer plików

Integracja z szeroką gamą narzędzi innych firm

Zalety Ziflow

Blokada dokumentu zapobiegająca dalszym komentarzom po jego sfinalizowaniu

Obsługa szerokiej gamy typów plików

Funkcje bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw

Grupy recenzji do łatwego udostępniania plików i recenzji

Wady Ziflow

Brak platformy aplikacji desktopowych

Brak funkcji zarządzania zadaniami

Ograniczony zestaw integracji w porównaniu do podobnego oprogramowania

Strome ceny dla małych zespołów

Cennik Ziflow

Ziflow nie oferuje darmowego planu, a jego płatny plan zaczyna się od 10 USD / użytkownika miesięcznie.

Oceny użytkowników Ziflow

G2: 4.7/5 (59 opinii)

Capterra: 4,6/5 (102 opinie)

Podsumowanie

Kiedy wszyscy byliśmy znacznie młodsi, Microsoft Word, Powerpoint i cały pakiet Microsoft Office były najwspanialszymi rzeczami w historii.

możliwości twórcze były nieograniczone (WordArt ftw)!

Teraz jednak jesteśmy starsi i (miejmy nadzieję) znacznie mądrzejsi.

A to oznacza rozpoznanie ograniczeń tych narzędzi.

Jeśli kreatywna praca i umiejętności pisania są esencją Twojej firmy lub agencji, to nadszedł czas, aby przejść do narzędzia do korekty online. Nie możesz już sobie pozwolić na kompromisy.

I chociaż narzędzia takie jak Filestage i Ziflow mogą wyeliminować błędy gramatyczne, musisz myśleć szerzej. Musisz pomyśleć o ClickUp.

Dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak korekta, dokumenty i mapy myśli, praca kreatywna i proces zatwierdzania staną się dziecinnie proste. A dzięki mnóstwu innych funkcji zarządzania projektami, ClickUp spełnia wszystkie wymagania, jakich możesz potrzebować!

chcesz się przekonać?

Nie musisz kontaktować się z naszym przedstawicielem handlowym.

Wystarczy otworzyć swoje konto ClickUp ZA DARMO i spróbuj sam.

Gwarantujemy, że w mgnieniu oka staniesz się królem treści!