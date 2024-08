13 najlepszych alternatyw Zoho dla projektów i CRM (darmowych i płatnych)

Zoho posiada wiele funkcji, które rewolucjonizują sposób pracy. Unikalny ekosystem ponad 40 aplikacji pozwala organizować, zarządzać i monitorować każdy proces biznesowy, niezależnie od tego, czy chodzi o marketing, finanse, czy obsługa klienta .

Jeśli mówimy o zarządzanie projektami i klientami Zoho Projects i Zoho CRM to dwie najbardziej poszukiwane aplikacje pod parasolem Zoho.

Pierwsza z nich jest idealna do organizacji i automatyzacji cykli pracy dla wielofunkcyjnych Teams. Z kolei Zoho CRM pomaga budować procesy sprzedażowe, komunikować się z niestandardowymi klientami i zarządzać potencjalnymi klientami.

To całkiem niezła kombinacja, ale istnieje wiele powodów, aby zbadać alternatywy Zoho. Na przykład, możesz być niezadowolony z funkcji widoczności zadań na platformie lub mieć problemy z nawigacją.

Jesteśmy tutaj, aby przedstawić ci 13 najlepszych dostępnych obecnie alternatyw dla Zoho. Porównaj ich funkcje i ceny, aby znaleźć idealne rozwiązanie!

Czego powinieneś szukać w alternatywach dla Zoho?

Zoho to potężny pakiet oprogramowania z narzędzie do zarządzania projektami dla praktycznie każdego aspektu Business. Produkt, który mu dorównuje powinien posiadać te kluczowe funkcje:

Integracje: Powinien dobrze współpracować z popularnymi narzędziami do komunikacji, organizacji i współpracy zespołowej Skalowalność i możliwość dostosowania: Powinien umożliwiaćmapowanie cykli pracy dla różnych nisz, wielkości firm i projektów Opcje współpracy: Oba Projekty Zoho i Zoho CRM mają doskonałe możliwości współpracy, więc idealna alternatywa musi mieć wsparcie dla płynnej pracy zespołowej Narzędzia do analizy i raportowania: Najlepsze Narzędzia PM oferują szczegółowy przegląd wskaźników powodzenia projektów, procesów, sprzedaży i powiązań z klientami Zarządzanie zadaniami i automatyzacja marketingu: Powinno umożliwiać automatyzację powtarzalnych procesów, pomagając wzaoszczędzić czas i zminimalizować ryzyko błędu ludzkiego Przyjazny dla użytkownika interfejs: Alternatywy dla Zoho powinny zapewniać bezproblemową organizację projektów Jakościowa obsługa klienta: Twórcy produktu powinni oferować niezawodne wsparcie

13 najlepszych alternatyw dla Zoho do wykorzystania w 2024 roku

Zapoznaj się z 13 najbardziej imponującymi alternatywami Zoho, które pomogą Ci rozwijać Twoje projekty i niestandardową bazę klientów. Niektóre opcje na naszej liście, takie jak ClickUp, łączą CRM i zarządzanie projektami, podczas gdy inne koncentrują się na jednym z dwóch aspektów. Zagłębmy się w temat!

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp to kompleksowe rozwiązanie oprogramowanie do zarządzania projektami z mnóstwem funkcji do kontrolowania każdego aspektu Businessu, czy to sprzedaży czy CRM!

Jeśli nieustannie pracujesz nad złożonymi kampaniami marketingowymi, wykorzystaj Funkcje zarządzania projektami w ClickUp do zmaksymalizować wydajność zespołu . Platforma pozwala podzielić rozległe cele na mniejsze części dzięki funkcji Infrastruktura hierarchii .

Przypisywanie zadań i podzadań, tworzenie zależności między zadaniami, mapa procesów i ustawić terminy, aby pomóc zespołom zarządzającym projektami osiągnąć cele bez przeszkód. Skorzystaj z platformy 100+ automatyzacji zadań aby przestać marnować czas i zasoby na rutynowe zadania.

Skorzystaj z imponującej biblioteki szablonów projektów ClickUp, aby zaoszczędzić więcej czasu na codziennych procesach. Otrzymasz ponad 1000 szablonów, które pomogą Ci planować, tworzyć i zarządzać projektami, śledzić kamienie milowe oraz dostarczać wysokiej jakości produkty i usługi.

Powiedzmy, że masz trudności z zakotwiczyć nowy Business -użyj ClickUp's Szablon Business Planu aby zdefiniować swoje cele, nakreślić rynki docelowe, zidentyfikować ryzyko i narysować mapę drogową z realistycznymi wskaźnikami KPI.

Z CRM firmy ClickUp możesz tworzyć lejki sprzedażowe, organizować bazę klientów, generować raportowanie sprzedaży oraz zarządzać leadami i kontami z poziomu Pulpit ClickUp !

ClickUp najlepsze funkcje

ponad 15 widoków projektów w czasie rzeczywistym

ponad 1000 integracji

Łatwa automatyzacja zadań

ponad 1,000 konfigurowalnych szablonów

Skalowalna infrastruktura hierarchii (przestrzenie, foldery i listy)

Pulpity z raportowaniem w czasie rzeczywistym

WsparcieCykle pracy CRM i zarządzanie zasobami projektów

Doskonałe samouczki dla użytkowników, przewodniki i obsługa klienta

Limity ClickUp

Przyzwyczajenie się do aplikacji może zająć trochę czasu

Funkcje hierarchii mogą być mylące dla niektórych użytkowników

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,200+ recenzji)

: 4.7/5 (8,200+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,700+ recenzji)

2. Salesforce

Via: Salesforce Salesforce to kolejna godna alternatywa dla Zoho CRM. Wytrzymała platforma pozwala na zakończoną kontrolę nad swoim zarządzanie kontaktami dzięki funkcjom, które sprawiają, że organizowanie baz danych klientów i powiązań nie wymaga wysiłku.

To, co stawia Salesforce na szczycie piramidy CRM, to jego skalowalność. Platforma jest dostawcą infrastruktury do obsługi dużych zbiorów danych z różnych źródeł. Dzięki potężnym opcjom analitycznym nie będziesz miał problemów z wczuwaniem się w swoich klientów i zapewnianiem wysokiej jakości usług.

Jeśli chodzi o niestandardowe ustawienia, Salesforce pozwala tworzyć pola i używać kolorów i wzorów, które odzwierciedlają Twoją markę.

Otrzymujesz również dostęp do otwartego ekosystemu do tworzenia własnych aplikacji za pośrednictwem Salesforce App Cloud. W ten sposób możesz dopracować i rozszerzyć swoje narzędzie do zarządzania projektami, aby idealnie pasowało do Twojej firmy.

Najlepsze funkcje Salesforce

Salesforce App Cloud pozwala tworzyć niestandardowe aplikacje CRM

ponad 3000 integracji

Nadaje się do komendy dużych i złożonych zestawów danych

Wsparcie dla całegoProces CRM* Łatwy w nawigacji pulpit nawigacyjny

Limity Salesforce

Niektórzy użytkownicy uważają, że platforma jest droga

Interfejs użytkownika mógłby być prostszy

Ceny Salesforce

Starter : 25 USD/miesiąc za użytkownika

: 25 USD/miesiąc za użytkownika Professional : $75/miesiąc za użytkownika

: $75/miesiąc za użytkownika Enterprise : $150/miesiąc na użytkownika

: $150/miesiąc na użytkownika Limited: $300/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Salesforce

G2 : 4.3/5 (15 500+ recenzji)

: 4.3/5 (15 500+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (17 500+ recenzji)

3. Scoro

Via: Scoro Scoro łączy sprzedaż, informacje finansowe i realizację projektu w jednym środowisku, umożliwiając obsługę wszystkich działań związanych z projektem bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

Śledzenie zadań i zależności w czasie rzeczywistym, zarządzanie budżetami, porównywanie planowanych i osiągniętych celów oraz tworzenie prognoz.

Scoro nie zawodzi również w dziale CRM. Zapewnia unikalny 360-stopniowy widok niestandardowych klientów, od danych kontaktowych i historii komunikacji po fakturowanie. Zorganizowany układ ułatwia wykrywanie potencjalnych klientów i szybsze zamykanie transakcji.

Skorzystaj z mocnych funkcji wyceny i fakturowania Scoro, aby tworzyć spersonalizowane faktury w ciągu kilku sekund. Pozwala śledzić cele sprzedażowe zespołu i sprawdzać postępy w realizacji celów finansowych w dowolnym momencie.

Najlepsze funkcje Scoro

Funkcje Comines dla sprzedaży, fakturowania i CRM

Śledzenie zależności w czasie rzeczywistym

360-stopniowy widok niestandardowych klientów

Potężne opcje analityczne do śledzenia celów i zadań

Wsparcieplanowanie zasobów Limity Scoro

Wbudowana wyszukiwarka może być czasami powolna

Interfejs użytkownika może wydawać się ciasny

Ceny Scoro

Essential : $26/miesiąc za użytkownika

: $26/miesiąc za użytkownika Standard : $37/miesiąc na użytkownika

: $37/miesiąc na użytkownika Pro : $63/miesiąc na użytkownika

: $63/miesiąc na użytkownika Ultimate: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Scoro oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (350+ recenzji)

: 4.5/5 (350+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (200+ recenzji)

4. Pipeliner CRM

Via: Pipeliner Sales Potrzebujesz platformy CRM zorientowanej na sprzedaż? Pipeliner CRM jest właśnie dla Ciebie!

Pipeliner nie jest kompleksowym narzędziem PM, ale specjalizuje się w pokonywaniu wyzwań związanych ze sprzedażą. Użyj platformy do zarządzania potencjalnymi klientami i kontami, automatyzacji cykli pracy , organizować i zarządzać dokumentacją sprzedażową oraz generować raportowanie sprzedaży.

Solidne zarządzanie leadami to obszar, w którym Pipeliner się sprawdza.

Dane leadów można wprowadzać ręcznie, importować pliki CSV i formularze internetowe lub korzystać z narzędzi do tworzenia leadów. Po wprowadzeniu danych użyj Lead View do udostępniania leadów członkom zespołu, rozpoznawania możliwości konwersji i niestandardowego pipeline.

Pipeliner CRM posiada niestandardowe widoki, formularze i pola, dzięki czemu masz możliwość tworzenia unikalnych rekordów klientów, które są zgodne z wytycznymi Twojej firmy. Platforma umożliwia również ustawienie określonych ról użytkowników, aby kontrolować, kto ma dostęp do czego.

Najlepsze funkcje Pipeliner CRM

Specjalizuje się w zarządzaniu potencjalnymi klientami

Łatwy w użyciu interfejs

Zorganizowany pipeline sprzedaży

Wsparcie dla ponad 50 integracji

Limity Pipeliner CRM

Częste aktualizacje platformy mogą czasami zakłócać procesy

System nie zapewnia wsparcia dla dokumentów większych niż 30 MB

Ceny Pipeliner CRM

Starter : $65/miesiąc za użytkownika

: $65/miesiąc za użytkownika Business : $85/miesiąc za użytkownika

: $85/miesiąc za użytkownika Enterprise : $115/miesiąc na użytkownika

: $115/miesiąc na użytkownika Unlimited: $150/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Pipeliner CRM oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (450+ recenzji)

: 4.6/5 (450+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (200+ recenzji)

5. NetSuite

Via: NetSuite NetSuite firmy Oracle to ujednolicony pakiet do zarządzania biznesem.

Jego rozwiązanie CRM zapewnia zakończoną kontrolę nad całym cyklem życia klienta, od wykrycia potencjalnych klientów do realizację i utrzymanie .

Automatyzacja funkcji sprzedażowych pozwala uzyskać zespołowi wgląd w relacje z klientami i określić ich oczekiwania bez większego wysiłku.

Wykorzystaj solidne opcje raportowania i analizy platformy do zbierania dokładnych informacji na temat bieżących operacji. Przeglądaj je często, aby zwiększyć zadowolenie klientów, wydajność i efektywność.

Dzięki NetSuite możesz żonglować wieloma projektami jednocześnie, choć cena rozwiązania może się różnić w zależności od wielkości i złożoności Twojego biznesu.

Jeśli zarządzasz ogromnym portfolio z wieloma terminami, pobierz aplikację Project 360 Dashboard NetSuite, aby płynnie przełączać się między projektami oraz monitorować i dostosowywać cykl pracy każdego z nich. Przechowuj informacje o niestandardowych klientach, przypisuj zasoby i zarządzać budżetami w pulpitach projektów .

Najlepsze funkcje NetSuite

Interaktywny, intuicyjny interfejs

Automatyzacja funkcji sprzedażowych

Zaawansowane opcje analizy i raportowania

Aplikacja Project 360 Dashboard do scentralizowanego zarządzania projektami

Limity NetSuite

Rozwiązanie może nie pasować do wszystkich budżetów

Zespoły wsparcia klienta mogłyby być bardziej responsywne

Ceny NetSuite

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje NetSuite

G2 : 4/5 (2,500+ recenzji)

: 4/5 (2,500+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (1,300+ recenzji)

6. Oracle Sales

Via: Oracle Chcesz bardziej kompleksowego rozwiązania niż NetSuite? Możesz zdecydować się na inny produkt w nadrzędnym ekosystemie, Oracle Sales.

Rozwiązanie to oferuje wszystkie podstawowe funkcje platformy PM w prostym, łatwym w użyciu interfejsie. Dzięki Oracle Sales możesz:

Planować projekty

Przydzielać zadania i śledzić ich postęp

Współpracuj ze swoim zespołem

Tworzenieplany budżetu projektu* Przeprowadzanie analiz

Generowanie raportów

Wyróżniającą się funkcją platformy jest używanie tekstu lub komend głosowych do zakończenia zadań, co może zwiększyć wydajność i efektywność.

W ramach Oracle Sales otrzymujesz również rozwiązanie CRM. Jest to kompleksowy zbiór narzędzi, które napędzają proces sprzedaży, od generowania potencjalnych klientów po zbieranie przychodów.

Platforma umożliwia również śledzenie konkurencji - dodawanie informacji, takich jak nazwa produktu i możliwości, aby sprawdzić, czy Twój Business zyskuje, czy traci na popularności na różnych rynkach.

Najlepsze funkcje Oracle Sales

Kompleksowe zarządzanie projektami

Tekst i komendy głosowe do zakończenia zadań

Cenne funkcje planowania, śledzenia, organizowania i raportowania projektów

Przejrzysty interfejs

Śledzenie konkurencji

Limity Oracle Sales

Niektóre funkcje mogą być zbyt skomplikowane dla członków zespołu sprzedaży

Praca ze złożonymi projektami lub dużymi zbiorami danych może prowadzić do problemów z wydajnością

Ceny Oracle Sales

Kontakt w sprawie cen

Oracle Sales oceny i recenzje

G2 : 3.9/5 (80+ recenzji)

: 3.9/5 (80+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (60+ recenzji)

7. Planview AdaptiveWork (Clarizen)

Via: Planview AdaptiveWork Planview AdaptiveWork (wcześniej znany jako Clarizen) ma wszystko, czego można oczekiwać od najwyższej klasy rozwiązania do zarządzania pracą - szablony, dodawanie kamieni milowych, generowanie raportów, śledzenie czasu i wiele więcej.

Jednak w samym sercu platformy znajduje się adaptacyjny plan i elastyczne zarządzanie zasobami. Możesz dostosować się do nowych trendów i prognoz przy minimalnym lub zerowym zakłóceniu kluczowych cykli pracy, więc Zwinne zespoły docenią to!

Planview AdaptiveWork to wsparcie dla współpracy z wewnętrznymi i zewnętrznymi współpracownikami. Możesz tworzyć niestandardowe widoki dla zewnętrznych współpracowników zaangażowanych w konkretne projekty.

Zalecamy dodanie systemu zatwierdzania wydatków i kart czasu pracy dla zewnętrznych współpracowników, umożliwiając im dostęp do informacji o projekcie bez konieczności logowania!

Chociaż platforma nie oferuje opcji CRM, to integruje się z popularnymi platformami CRM, takimi jak Salesforce. Ma prosty interfejs, więc integracja i inne funkcje powinny być łatwe.

Planview AdaptiveWork (Clarizen) najlepsze funkcje

Nadaje się do planowania adaptacyjnego

Obsługuje potrzeby PM dużych Enterprise

Wsparcie dla współpracy zewnętrznej

Integracja z różnymi narzędziami CRM, śledzenia czasu, organizacji i współpracy

Intuicyjne pulpity nawigacyjne

Ograniczenia Planview AdaptiveWork (Clarizen)

System może czasami działać nieprawidłowo

Tworzenie raportów może być mylące

Może być niedostępny dla mniejszych firm

Cennik Planview AdaptiveWork (Clarizen)

Kontakt w sprawie cen

Planview AdaptiveWork (Clarizen) oceny i recenzje

G2 : 4.1/5 (500+ recenzji)

: 4.1/5 (500+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (150+ recenzji)

8. Mędrzec

Via: Mędrzec Sage jest zasadniczo narzędziem do księgowości i zarządzania biznesem, ale może również przyzwoicie wspierać operacje CRM.

Dzięki Sage CRM możesz sprawdzić wydajność swojego zespołu sprzedażowego, dostrzec obszary wymagające poprawy, uprościć istniejące procesy i skrócić cykle sprzedaży dzięki zwiększonej wydajności.

Platforma oferuje wszechstronny wgląd w biznes, który pomaga dostosować kampanie na żywo i dotrzeć do właściwych potencjalnych klientów.

Jedną z najlepszych funkcji Sage jest automatyzacja zadań. Zajmuje się żmudnymi obowiązkami, takimi jak poszukiwanie potencjalnych klientów, przewidywanie sprzedaży oraz generowanie ofert i zamówień, podczas gdy Ty koncentrujesz się na zadaniach poznawczych o większej wartości.

Platforma wspiera wielofunkcyjny zespół współpracę, zapobiegając powielaniu zadań między działami za pomocą bloków komunikacyjnych. Zespoły marketingowe mogą używać Sage do tworzenia celowych kampanii e-mail w oparciu o zebrane informacje o klientach.

Najlepsze funkcje Sage

Solidne opcje automatyzacji zadań CRM

Zwiększa wydajność zespołu dzięki najwyższej klasy funkcjom współpracy

Pomaga skrócić cykle sprzedaży

Wgląd w relacje z niestandardowymi klientami w czasie rzeczywistym

Intuicyjne, łatwe w zarządzaniu profile klientów

Limity Sage

Wersja w chmurze mogłaby korzystać z większej liczby integracji

Ograniczone pulpity i niekiedy trudne opcje niestandardowe

Ceny Sage

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Sage

G2 : 3.7/5 (100+ recenzji)

: 3.7/5 (100+ recenzji) Capterra: 3.5/5 (50+ recenzji)

9. Basecamp

Via: Basecamp Chcesz bezsensownej platformy do zarządzania projektami z solidnymi funkcjami schowanymi w prostym, przejrzystym interfejsie? Ustaw obóz w Basecamp!

Basecamp może wydawać się prosty, ale nie należy go lekceważyć! Platforma wspiera zarządzanie projektami dla każdej wielkości firmy z różnych branż.

Z Basecamp każdy projekt rozwija się na jednej stronie dzięki takim funkcjom jak:

Tablica wiadomości: Przestrzeń do przeprowadzania burzy mózgów, przedstawiania pomysłów związanych z projektem i aktualizowania informacji o poczynionych postępach Docs & Files: Tutaj udostępnia się zdjęcia, wideo, dokumenty i arkusze kalkulacyjne To-dos: Sekcja, w której można przydzielać zadania, ustawiać terminy i śledzić procesy na żywo Harmonogram: Przestrzeń dlazarządzanie Teams'ami obciążenia pracą Campfire: Wyznaczona przez Basecamp "zabawna przestrzeń", w której członkowie zespołu mogą rozmawiać o sprawach niezwiązanych z pracą, aby się rozluźnić Tabela kart: ATablica przypominająca kanban do zarządzania cyklami pracy w całej firmie

Basecamp nie ma funkcji niestandardowych dla klientów, ale można go zintegrować z wybranymi platformami CRM, takimi jak Enchant i Akita.

Basecamp najlepsze funkcje

Funkcje PM na jednostronicowym pulpicie nawigacyjnym

Tablica wiadomości dla płynnej komunikacji

Wysoka skalowalność

Wsparcie dla niektórych integracji CRM innych firm

Limity aplikacji Basecamp

Może nie mieć wystarczających opcji niestandardowych

Brak opcji wideokonferencji

Cennik Basecamp

Basecamp : $15/miesiąc za użytkownika

: $15/miesiąc za użytkownika Basecamp Pro Unlimited: 299 USD/miesiąc za użytkownika (nieograniczona liczba użytkowników)

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Basecamp oceny i recenzje

G2 : 4.1/5 (5,000+ recenzji)

: 4.1/5 (5,000+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (14,000+ recenzji)

10. QuickBooks

Via: QuickBooks Dzięki QuickBooks możesz tworzyć faktury, wysyłać przypomnienia o płatnościach, organizować paragony, generować raporty, śledzić wydatki i nie tylko. Brzmi jak typowy program księgowy ? To dlatego, że tak jest!

Więc, co program księgowy robi na tej liście? Cóż, to nie pomyłka!

To narzędzie może nie oferować pełnoprawnych funkcji PM i CRM, ale może być właśnie tym, czego potrzebuje rozwijający się Business! Kiedy rozpoczynasz nowe przedsięwzięcie z napiętym budżetem, możesz wahać się, czy zainwestować w platformę o dużej wytrzymałości.

Jeśli potrzebujesz tylko programu do zarządzania przepływami pieniężnymi, QuickBooks może wesprzeć Cię swoimi prostymi rozwiązaniami księgowymi.

Wystawiając faktury za pośrednictwem QuickBooks, przechowujesz informacje o swoich klientach - co jest wystarczające dla wczesnych działań CRM. Później, wraz z rozwojem biznesu, możesz przejść do bardziej zaawansowanych rozwiązań.

QuickBooks integruje się z platformami PM, takimi jak Workflow i Projectworks, więc możesz sobie poradzić bez commitowania drogiego oprogramowania PM!

Najlepsze funkcje QuickBooks

Skoncentrowany na księgowości

Funkcjonalne rozwiązanie CRM dla nowych Businessów

Prosty, atrakcyjny wygląd

Doskonała dokumentacja wsparcia dla każdej funkcji

Bogate możliwości integracji

Limity QuickBooks

Ograniczone opcje niestandardowe

Aplikacji mobilnej brakuje funkcji i może być nieporęczna

Ceny QuickBooks

Prosty start : $194.40/rok

: $194.40/rok Essentials : $291.60/rok

: $291.60/rok Plus: $410.40/rok

QuickBooks oceny i recenzje

G2 : 4/5 (3,000+ recenzji)

: 4/5 (3,000+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (6,000+ recenzji)

11. Keap

Via Keap Wcześniej znane jako Infusionsoft, Keap to solidne oprogramowanie do zarządzania kontaktami i powiązaniami z klientami (CRM), które specjalizuje się w automatyzacji. Małe firmy i przedsiębiorcy indywidualni używają Keap do organizowania swoich kontaktów, poprawy komunikacji z klientami i zwiększenia wydajności sprzedaży.

Najlepsze funkcje Keap

Aplikacja umożliwia firmom przechowywanie tysięcy kontaktów przy jednoczesnym prowadzeniu szczegółowej dokumentacji każdej interakcji

Funkcje automatyzacji usprawniają sprzedaż i marketing, redukując czas i wysiłek

Oprogramowanie oferuje również funkcje handlu elektronicznego i przetwarzania płatności w jednym miejscu

Ograniczenia Keap

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że ustawienie i poruszanie się po platformie stanowi wyzwanie

Integracja z niektórymi platformami zewnętrznymi może być ograniczona.

Ceny Keap

Pro: 199 USD/miesiąc dla dwóch użytkowników

199 USD/miesiąc dla dwóch użytkowników Max: 289 USD/miesiąc dla trzech użytkowników

289 USD/miesiąc dla trzech użytkowników Max Classic: Kontakt w sprawie ceny

Keap oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (1,445 recenzji)

4.2/5 (1,445 recenzji) Capterra: 4.1/5 (1,220 opinii)

Check out these alternatywy dla Keap

12. Smartsheet

przez Smartsheet Smartsheet to oprogramowanie internetowe idealne zwłaszcza dla firm usługowych wymagających elastycznych i solidnych narzędzi do zarządzania projektami z funkcjami planowania, współpracy i harmonogramowania. Oprogramowanie to łączy w sobie elementy zarządzania projektami, zarządzania współpracą i automatyzacji procesów, umożliwiając firmom bardziej efektywne działanie.

Najlepsze funkcje Smartsheet

Centralny pulpit zapewnia dostawcom pełny przegląd projektów i zadań

Automatyzacja powiadomień, przypomnień i aktualizacji statusu w celu informowania interesariuszy na bieżąco

Zaawansowana integracja z narzędziami biznesowymi, takimi jak Google Workspace, Microsoft 365 i Slack

Limity Smartsheet

Interfejs użytkownika nie jest tak intuicyjny, jak chcieliby tego niektórzy użytkownicy, a nowi użytkownicy mogą mieć trudności z nauką obsługi aplikacji

Może być kosztowny dla większych Teams lub użytkowników, którzy potrzebują dostępu do zaawansowanych funkcji

Cennik Smartsheet

Free

Pro : $6/miesiąc za użytkownika

: $6/miesiąc za użytkownika Business : $22/miesiąc na użytkownika

: $22/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Smartsheet oceny i recenzje

G2 :4.4/5 (ponad 15 000 recenzji)

:4.4/5 (ponad 15 000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (3,000+ recenzji)

13. Airtable

Via Airtable Airtable to oparte na chmurze narzędzie do zarządzania projektami i współpracy, które zapewnia niezwykle prosty i przyjazny dla użytkownika interfejs arkusza kalkulacyjnego. Pełni funkcję łatwych w nawigacji widoków, takich jak siatka, galeria, formularz i kalendarz oraz tablica Kanban. Unikalna funkcja zorientowana na bazę danych umożliwia zespołom połączenie danych na wiele sposobów.

Najlepsze funkcje Airtable

Zaawansowane filtrowanie, sortowanie i grupowanie daje zespołom możliwość niestandardowego dostosowywania widoków i cykli pracy

Połączone rekordy pozwalają na stworzenie złożonych relacyjnych baz danych bez kodowania

Współpraca jest łatwa dzięki możliwości komentowania konkretnego produktu, zadania lub pracownika, a także udostępniania widoków i baz

Limity Airtable

Niektórzy użytkownicy uważają, że ceny są niejasne, a płatne wersje nieco drogie

Brak niektórych zaawansowanych funkcji, a oprogramowanie może stać się powolne podczas obsługi dużych ilości danych

Cennik Airtable

Free Forever: Free

Plus: $10/miesiąc na użytkownika

Pro: 20 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Airtable oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 2 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 1 500 recenzji)

Narzędzia do zarządzania relacjami z klientami w ClickUp

Zoho jest wiodącą platformą CRM i wsparcia PM, ale jak już zauważyłeś, nie jedyną. Od wszechstronnych funkcji zarządzania projektami ClickUp po skalowalne rozwiązanie CRM Salesforce, istnieje ekscytujący krajobraz alternatyw Zoho do odkrycia!

Każda z omówionych przez nas opcji ma unikalne mocne strony i limity, więc dokładnie porównaj ich funkcje i ceny, aby znaleźć idealne rozwiązanie. Wykorzystaj możliwości i wybierz alternatywę dla Zoho, aby zrewolucjonizować zarządzanie projektami i grę CRM w 2024 roku i później!