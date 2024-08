Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami księgowymi 2024

Księgowość jest wystarczająco skomplikowana, dlaczego nie oprzeć się na narzędziach zaprojektowanych w celu zmniejszenia obciążenia?

Oprogramowanie do zarządzania projektami księgowymi jest niezbędnym zasobem dla procedur front-office i back-office - szczególnie dla niezależnych księgowych, kierowników operacji i konsultantów .

Narzędzia te pomagają księgowym obliczać i udostępniać dokładne faktury, śledzić czas podlegający rozliczeniu, usprawniać osobiste cykle pracy i komunikować się z klientami. Powodzenie oprogramowania do zarządzania projektami księgowymi ma wszystko wspólnego z wynikami finansowymi, dlatego warto upewnić się, że wybrane narzędzie jest elastyczne, łatwe w użyciu i dostępne dla wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy.

Przy tak dużej presji związanej z wyborem idealnego oprogramowania, ważne jest, aby do zrobienia rozeznania przed zainwestowaniem w kolejne oprogramowanie księgowe narzędzie do zarządzania projektami pojawi się w wynikach wyszukiwania. Ale na szczęście trafiłeś we właściwe miejsce!

Zbadaliśmy i przetestowaliśmy najlepsze narzędzia do zarządzania projektami księgowymi, aby stworzyć listę naszych 10 ulubionych. Znajdziesz tu podział kluczowych funkcji, wady, informacje o cenach, oceny i wiele więcej!

Czym jest oprogramowanie do zarządzania projektami księgowymi?

Oprogramowanie do zarządzania projektami księgowymi pomaga księgowym nadzorować ich cykl pracy, zarządzać relacjami z klientami, śledzić rozliczany czas, wystawiać faktury i być na bieżąco z kluczowymi elementami działań - to nie lada wyczyn! Pomyśl o tym narzędziu jako o połączeniu zarządzanie projektami księgowymi i narzędzia CRM. W prawdziwej księgowości ważne jest, aby oprogramowanie do zarządzania projektami księgowymi wspierało wiele widoków do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych, tabel i baz danych do zarządzania budżetem, klientami i zadaniami. Najlepsze narzędzia są również łatwo dostępne dla interesariuszy i niestandardowych klientów w celu zatwierdzenia lub widoku nadchodzących faktur.

Zarządzaj zadaniami, fakturami i klientami za pomocą ponad 15 widoków w ClickUp, w tym listy, tabeli i kalendarza

Funkcje zwiększające wydajność, takie jak śledzenie czasu, wiele przypisanych osób, przypisane komentarze i automatyzacja cyklu pracy są głównymi atutami oprogramowania do zarządzania projektami księgowymi, ponieważ funkcje te pomagają księgowym usprawnić procesy, poprawić współpracę i ostatecznie zwiększyć rentowność.

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami księgowymi integruje się również z mnóstwem innych narzędzi pracy, aby zapewnić więcej informacji na platformie i być zawsze na bieżąco.

10 Oprogramowanie do zarządzania projektami księgowymi

Nawet mając tę wiedzę na uwadze, wybór najlepszego oprogramowania do zarządzania projektami księgowymi może być trudny ze względu na liczbę narzędzi dostępnych na rynku!

Budżet, wielkość zespołu, branża i styl pracy odgrywają znaczącą rolę w wyborze najlepszego oprogramowania dla Twoich potrzeb. Wyzwanie polega na tym, że osobisty proces prób i błędów może być czasochłonny i ostatecznie bezproduktywny, jeśli nie masz konstruktywnego punktu wyjścia.

I właśnie dlatego masz nas!

Skorzystaj z tej szczegółowej listy, aby rozpocząć poszukiwania oprogramowania. Zebraliśmy listę 10 najlepszych programów do księgowości narzędzia do zarządzania projektami dla każdego zespołu, w tym dokładne porównania, wady, ceny, recenzje i inne.

Przeciąganie i upuszczanie zadań na widoku tabeli ClickUp w celu prostej organizacji

ClickUp to kompleksowa platforma wydajności z setkami narzędzi wizualizacyjnych do automatyzacji rutynowych zadań i centralizacji komunikacji z jednego obszaru roboczego. Niezależnie od tego, czy zarządzasz dużą firmą, czy małym zespołem, ClickUp ułatwia procesy zarządzania projektami. Dzięki funkcjom takim jak automatyzacja i śledzenie czasu projektu , można śledzić zadania podczas ich przechodzenia przez cykl pracy. 🧑‍💻

Dla większych firm, ClickUp jest wydajny i skuteczny zarządzanie cyklem pracy narzędzia mogą ułatwić utrzymanie wszystkich na tej samej stronie z miesięcznymi celami i finansowe KPI . Ustawienie błyskawicznych arkuszy kalkulacyjnych w Widok tabeli , utwórz wysoki poziom pulpitów klienta i projektu i uzyskać raportowanie oszczędzające czas o tym, gdzie wszyscy spędzają czas. Pozwól ClickUp do zrobienia, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze: Rozwijaniu swojego Businessu i lepszej obsłudze klientów!

ClickUp najlepsze funkcje

Limity ClickUp

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Bogaty zestaw funkcji może powodować trudności w nauce dla niektórych użytkowników

Cennik ClickUp

Free Forever Plan

Plan Unlimited: $5/miesiąc na członka

$5/miesiąc na członka Business Plan: $12/miesiąc na członka

$12/miesiąc na członka Plan Business Plus: $19/miesiąc na członka

$19/miesiąc na członka Enterprise Plan: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen ClickUp oceny i recenzje

Capterra : 4.7/5 (3,500+ recenzji)

: 4.7/5 (3,500+ recenzji) G2: 4.7/5 (5,400+recenzji)

2. Cykl pracy Jetpack

przez Cykl pracy Jetpack Menedżerowie ds. księgowości wiedzą, że utrzymanie organizacji i nadążanie za codziennymi zadaniami ma kluczowe znaczenie dla powodzenia biznesu. Jednak zbyt często zarządzanie finansami klientów może być przytłaczające i żmudne. Jetpack Workflow upraszcza proces księgowania od początku do końca.

Dzięki łatwemu w użyciu interfejsowi graficznemu, widoczność zadań w czasie rzeczywistym, przypisywanie terminów, automatyzacja zatwierdzeń i wysyłanie faktur są bardzo proste. Ponadto integruje się z istniejącym oprogramowaniem księgowym, takim jak QuickBooks i Xero, dzięki czemu nie musisz uczyć się obsługi nowego systemu. A ponieważ Jetpack Cykl Pracy pomaga być na bieżąco z zadaniami szybciej, można zmniejszyć opóźnienia i błędy w rozliczeniach.

Najlepsze funkcje Jetpack Workflow

Niestandardowe funkcje planowania w celu automatyzacji terminów

Widoki projektów klientów z filtrowaniem, sortowaniem i wyszukiwaniem

Strona Moja praca do widoku obciążenia pracą

ponad 2 000 aplikacji korzystających z integracji Zapier

Synchronizacja rozliczeń z QuickbooksOnline

Nieograniczona liczba klientów i dokumentów

70 szablonów cyklu pracy

Limity cyklu pracy Jetpack

w funkcji wyszukiwania, jeśli nie będziesz ostrożny, wprowadzisz informacje o niewłaściwym kliencie. Box wyszukiwania (do momentu kliknięcia) pokaże jedną nazwę klienta i niższą *[wpis danych](https://clickup.com/pl/blog/49787/oprogramowanie-do-wprowadzania-danych/)* _ekran nadal będzie wyświetlany na poprzedniej stronie Recenzja Capterra chciałbym, aby można było oznaczyć klienta etykietą w jego pliku, tak jak możemy to zrobić z szablonami. Chciałbym również zobaczyć obszar chroniony hasłem, aby przechowywać wrażliwe dane klientów, takie jak nazwa użytkownika i hasła do ich kont, do których nawet pracownicy JetPack nie mieliby dostępu ze względów bezpieczeństwa Recenzja Capterra

Cennik cyklu pracy Jetpack

Organize : 36 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

: 36 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Scale: $39/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

Jetpack Cykl pracy oceny i recenzje

Capterra: 4.8/5 (ponad 50 recenzji)

4.8/5 (ponad 50 recenzji) G2: 4.1/5 (ponad 10 recenzji)

3. QuickBooks

przez QuickBooks QuickBooks jest oprogramowaniem księgowym przeznaczonym dla specjalistów podatkowych do usprawnić księgowość i procesy płacowe. Pomaga uprościć sposób, w jaki firmy zarządzają swoimi finansami i podejmują świadome decyzje. Dzięki QuickBooks wszystkie dane finansowe są przechowywane w jednym miejscu, co ułatwia szybki dostęp i analizę informacji.

Można go nawet używać do śledzenia codziennej sprzedaży, generowania faktur i zarządzania należnościami. Dodatkowo, QuickBooks dostarcza przydatne funkcje, takie jak śledzenie należnych płatności za rachunki, ustawienie planów płatności i tworzenie dokładnych raportów finansowych.

Najlepsze funkcje QuickBooks

Śledzenie przychodów i automatyczne sortowanie wydatków

Automatyczne śledzenie mil biznesowych

zarządzanie kontrahentami 1099

Profesjonalny generator faktur

Analiza kosztów pracy

Aplikacja mobilna

Księgi główne

Przechwytywanie paragonów

Limity QuickBooks

często wiele błędów i kłopotów przy próbie wykonania niektórych czynności. Uzyskanie wsparcia jest skomplikowane. Cena subskrypcji jest wysoka i mało elastyczna (na przykład po zapisaniu się do wyższego planu i aktywowaniu niektórych funkcji nie można już obniżyć planu) Recenzja G2 uważam, że funkcje raportowania mogłyby być bardziej rozbudowane. Ponadto uważam, że strona księgowa-użytkownik ma pewne funkcje, których brakuje z perspektywy właściciela firmy. Jest to również najdroższa opcja na rynku Recenzja Capterra

Ceny QuickBooks

Simple Start : $30/miesiąc

: $30/miesiąc Essentials : $55/miesiąc

: $55/miesiąc Plus : $85/miesiąc

: $85/miesiąc Zaawansowany: $200/miesiąc

Oceny i recenzje QuickBooks

Capterra: 4,3/5 (ponad 5 000 recenzji)

4,3/5 (ponad 5 000 recenzji) G2: 4/5 (ponad 2 000 recenzji)

przez OfficeTools OfficeTools to oprogramowanie do zarządzania praktyką przeznaczone dla małych i średnich zespołów księgowych. Pomaga Teams organizować klientów i ich informacje księgowe. Dzięki OfficeTools można łatwo tworzyć faktury, śledzić czas i postęp projektu oraz zapewnić dokładne raportowanie finansowe - a wszystko to przy automatyzacji większości codziennych zadań związanych z zarządzaniem projektami.

To narzędzie księgowe ułatwia również współpracę z członkami Teams dzięki przechowywaniu dokumentów finansowych w jednej bezpiecznej lokalizacji. W ten sposób można szybko przejrzeć kluczowe dokumenty bez konieczności przeszukiwania wielu folderów. Ponadto eliminuje ręczne wprowadzanie danych, dzięki czemu można poświęcić więcej czasu na działania o wyższej wartości, takie jak konsultacje lub dostawcy strategicznych porad.

Przetwarzanie płatności kartą kredytową i transakcji ACH za pośrednictwem chmury OfficeTools

Wbudowane uczenie maszynowe do automatycznej etykiety i kategoryzacji dokumentów

Funkcja śledzenia projektów

Integracja z Microsoft Exchange

Status i oceny rozliczeń klienta

Widoki kalendarza dziennego, tygodniowego i miesięcznego

Nieograniczona liczba kontaktów

największym wyzwaniem dla naszej organizacji jest to, że niektóre funkcje wbudowane w narzędzia biurowe nie są kompatybilne z głównymi dostawcami, co wymaga od naszych pracowników nauki nowych skrótów Recenzja G2 _To oprogramowanie ciągle się zawiesza i wyświetla komunikaty o błędach Recenzja Capterra

Zaczyna się od 49 USD/użytkownika miesięcznie

Capterra: 4.1/5 (ponad 100 recenzji)

4.1/5 (ponad 100 recenzji) G2: 3.7/5 (ponad 80 recenzji)

5. Microsoft do zrobienia

przez Microsoft do zrobieniaMicrosoft Do zrobienia to narzędzie do zarządzania zadaniami zaprojektowane z myślą o ułatwieniu rozwijającej się firmie księgowej utrzymania organizacji i nadążania za pracą. Dzięki usprawnionym funkcjom i intuicyjnemu projektowi użytkownicy mogą dodawać zadania, ustawiać terminy, załączać pliki i uzyskiwać dostęp do swoich informacji z dowolnego miejsca.

Aplikacja dostarcza potężne możliwości wyszukiwania w celu szybkiej lokalizacji ważnych danych, pozwalając księgowym skupić się na tym, co ważne i zrobić więcej. Synchronizuje się również płynnie z innymi aplikacjami Microsoft, takimi jak Outlook i Office 365, tworząc jeden obszar roboczy, który skutecznie usprawnia codzienny cykl pracy księgowych.

Discover free oprogramowanie do zarządzania projektami aby pomóc w zarządzaniu wirtualnymi Teams!

Najlepsze funkcje Microsoft do zrobienia

Przypomnienia i terminy w codziennych listach kontrolnych

iPhone, Android, Windows i aplikacje internetowe

Inteligentnycodzienny planer* Integracja z zadaniami programu Outlook

Pasek boczny szybkiego dostępu

Niestandardowe tła

Udostępnianie listy do zrobienia

Limity Microsoft do zrobienia

brak możliwości przenoszenia elementów z jednej listy na drugą jest dla mnie prawdziwym problemem. Poza tym powinna istnieć opcja ustawienia, którą można by zaznaczyć, aby zautomatyzować przenoszenie nieukończonych zadań na kolejne dni Recenzja Capterra niektóre wersje pozwalają na tworzenie kategorii, ale nie wszystkie, co bym wolał. Chociaż z pewnością nie jest to dla mnie przeszkodą, to jednak żałuję, że nie mogę polegać na ustawieniu kategorii w celu dalszej organizacji i widoku moich zadań na różnych urządzeniach Recenzja Capterra

Cennik Microsoft do zrobienia

Microsoft To Do jest dostępne za darmo z kontem Microsoft

Oceny i recenzje aplikacji Microsoft do zrobienia

Capterra: 4,6/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,6/5 (ponad 2 000 recenzji) G2: 4.3/5 (ponad 40 recenzji)

6. Microsoft Excel

przez Microsoft Excel Microsoft Excel to program typu narzędzie do zarządzania projektami oparte na arkuszu kalkulacyjnym zaprojektowane, aby pomóc księgowym w tworzeniu i prezentowaniu raportów finansowych. Umożliwia użytkownikom tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających dane, formuły, wizualizacje, makra, narzędzia analityczne i inne.

Dzięki programowi Excel księgowi mogą szybko i dokładnie generować złożone raporty w sposób, który jest zarówno łatwy do zrozumienia, jak i estetyczny. Excel zapewnia księgowym wydajny i opłacalny sposób na zrozumienie raportów finansowych i usprawnienie ich cyklu pracy.

Najlepsze funkcje programu Microsoft Excel

Tabele umożliwiające połączenie z danymi z Power BI (Business Intelligence)

Formaty, wykresy i tabele do tworzenia zawartości wizualnej

Integracje z innymi produktami Microsoft 365

Współpraca w czasie rzeczywistym w ramach arkuszy kalkulacyjnych

Formuły do wykonywania obliczeń

Aplikacje mobilne, na pulpit i online

Biblioteka szablonów

Limity Microsoft Excel

przełączanie się między programem Excel i jego wersjami jest często niekompatybilne Recenzja Capterra microsoft Excel może być czasami trudny w użyciu ze względu na brak szczegółowych instrukcji i samouczków dotyczących niektórych jego funkcji. Bardziej przejrzyste wyjaśnienia pomogłyby mi lepiej zrozumieć pełne możliwości tego programu Recenzja G2

Cennik Microsoft Excel

Microsoft Excel jest dostępny jako samodzielna wersja za 159,99 $ lub z subskrypcją Microsoft 365

Oceny i recenzje Microsoft Excel

Capterra: 4,8/5 (ponad 18 000 recenzji)

4,8/5 (ponad 18 000 recenzji) G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

7. Xero Practice Manager

przez Xero Practice Manager Xero Practice Manager to oprogramowanie do zarządzania praktyką księgową zaprojektowane, aby pomóc firmom podatkowym i księgowym lepiej zarządzać relacjami z klientami i finansami. Usprawnia procesy, takie jak prowadzenie ksiąg rachunkowych, fakturowanie i raportowanie finansowe, dając księgowym możliwość świadczenia lepszych usług swoim klientom przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności firmy.

Dzięki przyjaznej dla użytkownika konstrukcji, Xero Practice Manager ułatwia zespołowi poprawę wydajności i rentowności. Eliminując żmudne ręczne wprowadzanie danych, mogą oni skoncentrować się na dostarczaniu najlepszych porad i wskazówek swoim klientom, co prowadzi do silniejszych interakcji z klientami.

Najlepsze funkcje Xero Practice Manager

Sugerowane dopasowania do kategoryzowania i uzgadniania transakcji na kontach bankowych

Narzędzia do zarządzania wydatkami, umożliwiające składanie lub zwracanie roszczeń z tytułu wydatków

Integracja z oprogramowaniem Xero do zarządzania praktyką

Konfigurowalne szablony i próbka raportowania

Narzędzia inwentaryzacyjne do wypełniania faktur i zamówień

Zarządzanie zadaniami i plikami

Śledzenie czasu pracy

Limity Xero Practice Manager

jedną z wad Xero jest to, że może być nieco drogie dla małych Businessów. Brakuje mu również niektórych bardziej zaawansowanych funkcji, które oferuje droższe oprogramowanie księgowe Recenzja Capterra coś, czego nie lubię w Xero Practice Manager, to fakt, że interfejs wygląda trochę staroświecko. Cóż, jest łatwy w użyciu, ale mam nadzieję, że projekt może zostać ulepszony w najbliższej przyszłości. Mam nadzieję, że będzie również opcja filtrowania podczas wyszukiwania podmiotów, które mają określoną charakterystykę Recenzja G2

Cennik Xero Practice Manager

Wcześniej : 13 USD/miesiąc

: 13 USD/miesiąc Rozwój : $37/miesiąc

: $37/miesiąc Ugruntowany: $70/miesiąc

Xero Practice Manager oceny i recenzje

Capterra: 4.4/5 (ponad 2,000 recenzji)

4.4/5 (ponad 2,000 recenzji) G2: 4.1/5 (ponad 20 recenzji)

8. TaxWorkFlow

za pośrednictwem TaxWorkFlow TaxWorkFlow to system księgowy z cyklem pracy zaprojektowany, aby pomóc księgowym szybko i łatwo przygotować zeznania podatkowe. Platforma ułatwia organizowanie dokumentów i przechwytywanie informacji. TaxWorkFlow eliminuje czasochłonne zadania, takie jak ręczne wprowadzanie danych, umożliwiając księgowym dostarczanie dokładnych deklaracji podatkowych szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

Korzystając z TaxWorkFlow, księgowi mogą szybko tworzyć dokładne obliczenia podatkowe, tworzyć dokładne formularze i generować raporty w ułamku czasu, który tradycyjnie zajmuje, co pozwala im łatwiej obsługiwać klientów i optymalizować zyski.

Najlepsze funkcje TaxWorkFlow

Przechowywanie danych w chmurze lub we własnym zakresie do zarządzania dokumentami

Wdrażające zaproszenia e-mail dla nowych pracowników z instrukcjami

Natywne lub niestandardowe filtry umożliwiające natychmiastowy dostęp do kluczowych informacji

Widok kalendarza do umawiania spotkań z klientami

Dokumenty isystemy zarządzania klientami* Przegląd czasu pracy i rozliczeń

Natywna aplikacja dla systemu Windows

Limity TaxWorkFlow

Interfejs jest przestarzały w porównaniu do innych programów do zarządzania projektami księgowymi

Brak miesięcznych planów cenowych

Ceny TaxWorkFlow

Skontaktuj się z TaxWorkFlow, aby uzyskać szczegóły planu cenowego

TaxWorkFlow oceny i recenzje

Capterra: N/A

N/A G2: N/A

9. Karbon

przez Karbon Karbon to oprogramowanie do zarządzania projektami księgowymi zaprojektowane, aby pomóc rozwijającym się firmom i firmom księgowym lepiej współpracować, łączyć klientów i systemy oraz koordynować ich dane w jednym miejscu. Usprawnia komunikację, upraszcza zarządzanie projektami i oferuje zintegrowane rozwiązania, które bez wysiłku integrują się z istniejącymi systemami.

Platforma do wspólnego zarządzania projektami dostarcza bezpieczne, oparte na chmurze funkcje przechowywania i kontroli dostępu, które ułatwiają utrzymanie bezpieczeństwa i aktualności danych wszystkich użytkowników. Dzięki intuicyjnemu projektowi i pulpitom obciążeń, Karbon ułatwia uzyskanie wglądu w wydajność organizacji i szybkie reagowanie na szybkie zmiany.

Najlepsze funkcje Karbon

Zbiorcze przesyłanie i pobieranie elementów pracy lub kontaktów

Zarządzanie klientami iszablony onboardingu* Integracja z Dropbox i Microsoft OneDrive

Harmonogram mojej pracy do zarządzania zasobami

Tablice Kanban i oś czasu aktywności

Zadania dla klientów i automatyczne przypomnienia

Tablice wyników

Limity Karbon

wprowadzanie masowych zmian w pracy, teamach lub ogólnych ustawieniach nie jest wydajne lub w pełni dostępne dla administratorów. Rozumiem dlaczego, ale czasami jest to przeszkodą. Gdyby istniało więcej poziomów uprawnień dla użytkowników, być może możliwość wprowadzania bardziej rozszerzonych zmian w bardziej wydajny sposób mogłaby zostać dodana do członków zespołu o wyższej dostępności Przegląd G2 _W moim tygodniu nie mogę przypisać niektórych zadań/pracy na dziś. Czasami mogę znaleźć siebie przewijającego w dół mój tydzień, aby wyszukać to, co muszę jeszcze dzisiaj zakończyć. Przeniesienie tego do "Pracuję teraz" również nie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ codziennie pracuję nad wieloma projektami Przegląd G2

Ceny Karbon

Teams : 59 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

: 59 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Business : 79 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

: 79 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: Skontaktuj się z Karbon w sprawie cen

Oceny i recenzje Karbon

Capterra: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

4.7/5 (ponad 100 recenzji) G2: 4.8/5 (ponad 300 recenzji)

10. Baldachim

przez Baldachim Canopy to oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania projektami zaprojektowane dla księgowych, aby pozostać zorganizowanym i zmaksymalizować swój czas. Zajmuje się żmudną papierkową robotą związaną z zarządzaniem klientami, automatyzuje powtarzalne zadania i zapewnia pojedynczy widok wszystkich rekordów klientów.

Platforma zapewnia również wgląd w czasie rzeczywistym w wyniki zarówno poszczególnych klientów, jak i całej firmy, co można wykorzystać do podejmowania bardziej świadomych decyzji i identyfikowania obszarów wymagających poprawy. Dzięki Canopy, firmy księgowe są lepiej przygotowane do pracy z klientami.

Najlepsze funkcje Canopy

Synchronizacja kalendarza z Microsoft i Google

Jednorazowe, cykliczne i zaplanowane faktury

Globalna skrzynka odbiorcza do widoku i zarządzania wiadomościami e-mail

Gotowe formularze dla zapytań klientów

Wdrażanie sprzedawców w aplikacji

Narzędzie do masowych działań

Zapisane filtry

Limity Canopy

mają kilka wad, takich jak niemożność wysyłania tekstów (używamy systemu innej firmy), brak złożonego raportowania (choć łatwo je stworzyć po stronie użytkownika poprzez eksport CSV i odrobinę magii Excela) i kilka innych drobnych niedociągnięć, ale Canopy ma je na radarze (sprawdź fora!) i pracuje nad ich rozbudową w miarę upływu czasu Recenzja Capterra jedyną rzeczą, która nie podoba mi się w Canopy jest to, że nie mam możliwości zmiany motywów kolorystycznych programowania. Myślę, że Canopy podobałby mi się jeszcze bardziej, gdybym miał możliwość dostosowania go do kolorystyki naszego biznesu. Myślę, że Canopy mógłby mieć więcej funkcji projektowych Recenzja G2

Canopy pricing

Canopy oferuje darmowy plan dla maksymalnie 500 kontaktów z opcjonalnymi pakietami dodatkowymi

Ocena i recenzje Canopy

Capterra: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

4.6/5 (ponad 200 recenzji) G2: 4.6/5 (ponad 220 recenzji)

Zawsze możesz założyć konto na ClickUp

Na skuteczne oprogramowanie do zarządzania projektami księgowymi składa się wiele czynników, dlatego tak ważne jest, aby znaleźć narzędzie, które jest równie elastyczne, co potężne!

ClickUp jest jedynym narzędzie do zwiększania wydajności które może scentralizować Twoją pracę w różnych aplikacjach i skalować się wraz z Twoim rozwojem. Jego dynamiczny widok tabeli umożliwia tworzenie intuicyjnych i szczegółowych baz danych z łatwością i wydajnością w celu zarządzania zadaniami, fakturami i niestandardowymi klientami - wszystko z tego samego obszaru roboczego.

Co więcej, może to wszystko zrobić w każdym planie cenowym.

Bez względu na wielkość zespołu lub budżetu, ClickUp posiada wszystkie funkcje potrzebne do usprawnienia projektu księgowego i poprawy relacji z klientami od samego początku.

