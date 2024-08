16 najlepszych narzędzi Agile do zarządzania projektami w 2024 roku

Scrum to. Agile to.

A może powinniśmy w ogóle Kanbanować????

To są pytania, na które każdy zespół Agile chce znaleźć odpowiedź!

Z 94% respondentów potwierdziło, że ich organizacja przyjęła jakąś formę metodyki zwinnej w 2021 r., nic dziwnego, że Teams muszą korzystać z odpowiednich narzędzi zwinnych, aby zmaksymalizować postępy w projektach.

Jeśli Twój Agile narzędzia do zarządzania projektami zawodzą? Cóż, powodzenia.

Na szczęście uwielbiamy maksymalizować współpracę Teams z zwinny sposób myślenia dlatego też zebraliśmy kolekcję najlepszych narzędzi programistycznych Agile dostępnych obecnie na rynku.

16 najlepszych narzędzi dla zespołów Agile

Sprint przez tę listę, aby znaleźć najlepsze narzędzia Agile dla zespołu programistów i kierowników projektów.

Stwórz idealny zwinny cykl pracy i zbuduj elastyczny system Kanban, aby wizualizować swoją pracę i usprawnić zarządzanie projektami dzięki widokowi Tablica w ClickUp

Zwiększ swoją wydajność i współpracę dzięki ClickUp - kompleksowemu rozwiązaniu do zarządzania projektami i współpracy zespołowej. Zaprojektowany z myślą o firmach i teamach z dowolnej branży, ClickUp usprawnia cykl pracy i zwiększa wydajność w całej organizacji.

Co więc sprawia, że ClickUp jest najlepszy? zwinne rozwiązanie do zarządzania projektami ?

Po pierwsze, ClickUp został zaprojektowany z myślą o łatwym dostosowaniu się do wielu cykli pracy, zwłaszcza tych związanych z rozwojem, takich jak Kanban, Scrum i Agile. Ta wszechstronna i elastyczna aplikacja oferuje setki zaawansowanych funkcji i w pełni konfigurowalną platformę, umożliwiając zespołom skonfigurowanie ClickUp, który wspiera nowoczesne podejście zwinne i zaspokaja ich unikalne potrzeby, złożone cykle pracy i osobiste preferencje.

Dzięki temu poziomowi elastyczności i zaawansowanym funkcjom ClickUp, Ty i Twój zwinny zespół będziecie w stanie:

Ustawić ustrukturyzowany i zautomatyzowany cykl pracy Agile-Scrum : Zmaksymalizować wydajność dzięki planowaniu sprintów dostosowanemu do obciążenia pracą Twojego zespołu. Zminimalizować mikrozarządzanie poprzez automatyzację przypisywania punktów sprintu i przenoszenia niedokończonych zadań do przyszłych sprintów

: Zmaksymalizować wydajność dzięki planowaniu sprintów dostosowanemu do obciążenia pracą Twojego zespołu. Zminimalizować mikrozarządzanie poprzez automatyzację przypisywania punktów sprintu i przenoszenia niedokończonych zadań do przyszłych sprintów Zarządzanie rozwojem Agile projekty z łatwością: Podziel większe projekty na mniejsze części (Sprinty) i zarządzaj nimi efektywnie za pomocą SprintówClickApp *Zarządzaj sprintami i backlogami: Planuj, organizuj i efektywnie zarządzaj Sprintami i backlogami za pomocą wybranego niestandardowego widoku i korzystaj zSzablon Backlog i Sprinty od ClickUp aby usprawnić zarządzanie backlogiem

Podziel większe projekty na mniejsze części (Sprinty) i zarządzaj nimi efektywnie za pomocą SprintówClickApp *Zarządzaj sprintami i backlogami: Planuj, organizuj i efektywnie zarządzaj Sprintami i backlogami za pomocą wybranego niestandardowego widoku i korzystaj zSzablon Backlog i Sprinty od ClickUp aby usprawnić zarządzanie backlogiem Wizualizacja i zarządzanie zwinnymi cyklami pracy : Przeglądaj swoją pracę, na swój sposób, korzystając z niestandardowych widoków, takich jak Kanban, wykres Gantta, widok Box i inne widoki pracy w ClickUp

: Przeglądaj swoją pracę, na swój sposób, korzystając z niestandardowych widoków, takich jak Kanban, wykres Gantta, widok Box i inne widoki pracy w ClickUp Usprawnij procesy śledzenia problemów i błędów : Twórz formularze zgłoszeń, które przekształcają przesłane błędy w wykonalne zadania i przypisują je do poszczególnych osób lub teamów. Połącz ze sobą powiązane problemy, dodawaj etykiety, aby śledzić błędy, orazzarządzanie zaległościami z niestandardowymi statusami

: Twórz formularze zgłoszeń, które przekształcają przesłane błędy w wykonalne zadania i przypisują je do poszczególnych osób lub teamów. Połącz ze sobą powiązane problemy, dodawaj etykiety, aby śledzić błędy, orazzarządzanie zaległościami z niestandardowymi statusami Współpracuj nad mapami drogowymi i nie tylko: Wyczyszczone mapy drogowe na cyfrowych Tablicach i udostępnianie ich zespołowi oraz dostęp doszablonów map drogowych projektów które pomogą ustrukturyzować i przyspieszyć moją pracę

Wyczyszczone mapy drogowe na cyfrowych Tablicach i udostępnianie ich zespołowi oraz dostęp doszablonów map drogowych projektów które pomogą ustrukturyzować i przyspieszyć moją pracę Połączenie informacji zwrotnych i narzędzia inżynieryjne : Zintegruj ClickUp z ponad 1000 narzędzi pracy, w tym z informacjami zwrotnymi od klientów, aby podejmować lepsze decyzje inżynieryjne dzięki integracjom z Zendesk, Intercom i Zapier. Śledź postęp prac dzięki natywnym integracjom z GitHub, GitLab i Bitbucket

: Zintegruj ClickUp z ponad 1000 narzędzi pracy, w tym z informacjami zwrotnymi od klientów, aby podejmować lepsze decyzje inżynieryjne dzięki integracjom z Zendesk, Intercom i Zapier. Śledź postęp prac dzięki natywnym integracjom z GitHub, GitLab i Bitbucket Wizualizacja postępów za pomocą pulpitów Agile: Utwórzniestandardowe pulpity aby zapewnić wysoki poziom przeglądu swojej pracy i być na bieżąco z postępami zespołu dzięki konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym i widżetom sprintu, aby wyświetlać metryki Agile, takie jak wykres spalania, wykres prędkości i skumulowane diagramy przepływu, i łatwo udostępniać je jako wizualizację dlaplanowanie sprintu,spotkania retrospektywnei nie tylko

dostosuj swój pulpit i śledź sprinty za pomocą widżetów w ClickUp_. Ten widok doskonale nadaje się do śledzenia i monitorowania zadań, zasobów i postępu projektu - wszystko w jednym miejscu

Funkcje ClickUp Agile

Dokumenty ClickUp : Dokumentuj swoją inżynierię wiki, zaległości produktowe isprint backlogi użyjClickUp AI w Dokumentach do generowania, edytowania, ulepszania i podsumowywania zawartości

: Dokumentuj swoją inżynierię wiki, zaległości produktowe isprint backlogi użyjClickUp AI w Dokumentach do generowania, edytowania, ulepszania i podsumowywania zawartości Niestandardowe pulpity z raportowaniem w czasie rzeczywistym : Zbuduj niestandardowy Dashboard dla dowolnego scenariusza biznesowego i łatwo udostępniaj go innym cyfrowo w obszarze roboczym

: Zbuduj niestandardowy Dashboard dla dowolnego scenariusza biznesowego i łatwo udostępniaj go innym cyfrowo w obszarze roboczym Ponad 15 niestandardowych widoków pracy: Wizualizuj i śledź sprinty na swój sposób dzięki ponad 15 niestandardowym widokom pracyniestandardowych widoków w ClickUp, w tym widoku wykresu Gantta z kamieniami milowymi, widoku Box i widoku osi czasu, aby usprawnić zwinne zarządzanie projektami Twojego zespołu

Wizualizuj i śledź sprinty na swój sposób dzięki ponad 15 niestandardowym widokom pracyniestandardowych widoków w ClickUp, w tym widoku wykresu Gantta z kamieniami milowymi, widoku Box i widoku osi czasu, aby usprawnić zwinne zarządzanie projektami Twojego zespołu Kamienie milowe : Zamień zadania w znaczniki postępu, aby zidentyfikować kluczowe punkty w projekcie. Oznacz, że funkcja jest gotowa do wydania lub uruchomienia za pomocąkamienie milowe *Współpraca w Teams: Komunikuj postępy, dostarczaj aktualizacje i utrzymuj połączenie ze swoimi zespołami w czasie rzeczywistym lub asynchronicznie dzięki funkcjom współpracy, takim jak przypisane komentarze, wiele osób przypisanych, widok czatu, osoby obserwujące, powiadomienia, wspólna edycja wDokumenty ClickUp itablice cyfrowei wiele więcej

: Zamień zadania w znaczniki postępu, aby zidentyfikować kluczowe punkty w projekcie. Oznacz, że funkcja jest gotowa do wydania lub uruchomienia za pomocąkamienie milowe *Współpraca w Teams: Komunikuj postępy, dostarczaj aktualizacje i utrzymuj połączenie ze swoimi zespołami w czasie rzeczywistym lub asynchronicznie dzięki funkcjom współpracy, takim jak przypisane komentarze, wiele osób przypisanych, widok czatu, osoby obserwujące, powiadomienia, wspólna edycja wDokumenty ClickUp itablice cyfrowei wiele więcej Automatyzacja cyklu pracy : Sprintuj przez swój cykl pracy i zmaksymalizuj wydajność dzięki gotowym i niestandardowym automatyzacjom w ClickUp.Automatyzacja cykli pracy, takich jak punkty sprintu, i przenieś niedokończone zadania do przyszłych sprintów

: Sprintuj przez swój cykl pracy i zmaksymalizuj wydajność dzięki gotowym i niestandardowym automatyzacjom w ClickUp.Automatyzacja cykli pracy, takich jak punkty sprintu, i przenieś niedokończone zadania do przyszłych sprintów Cele : Ustawienie celów i śledzenie kluczowych wyników za pomocą zadań, wartości numerycznych lub danych wejściowych prawda/fałsz. Utrzymuj tempo, dzieląc cele na kamienie milowe i używaj Folderów do organizowania celów według sprintu, projektu, osoby przypisanej i nie tylko

: Ustawienie celów i śledzenie kluczowych wyników za pomocą zadań, wartości numerycznych lub danych wejściowych prawda/fałsz. Utrzymuj tempo, dzieląc cele na kamienie milowe i używaj Folderów do organizowania celów według sprintu, projektu, osoby przypisanej i nie tylko Punkty sprintu : Zarządzaj obciążeniem pracą swojego zespołu za pomocą w pełni konfigurowalnego narzędziaSystem punktów sprintu. Zbieraj punkty z podzadań, dziel je według osoby przypisanej i łatwo sortuj, aby śledzić swoje sprinty na pierwszy rzut oka

: Zarządzaj obciążeniem pracą swojego zespołu za pomocą w pełni konfigurowalnego narzędziaSystem punktów sprintu. Zbieraj punkty z podzadań, dziel je według osoby przypisanej i łatwo sortuj, aby śledzić swoje sprinty na pierwszy rzut oka Epic i historie użytkowników : Zajmuj się większymi projektami, utrzymuj zespół skoncentrowany na celach i ulepszajplanowanie sprintów z Epic iPunkty opowieści w ClickUp

: Zajmuj się większymi projektami, utrzymuj zespół skoncentrowany na celach i ulepszajplanowanie sprintów z Epic iPunkty opowieści w ClickUp Szablony: Uzyskaj dostęp do ponad 1000 gotowych i konfigurowalnych szablonów dla każdego zespołu i przypadku użycia, m.inZwinne zarządzanie,Zwinne planowanie sprintówi nie tylko

Pricing

Free Forever Plan : Bogaty w funkcje plan Free

: Bogaty w funkcje plan Free Unlimited Plan: $7 za użytkownika miesięcznie

$7 za użytkownika miesięcznie Business Plan: $12 za użytkownika miesięcznie

Via Jira Jednym z najbardziej znanych narzędzi do zarządzania projektami Agile jest Atlassian Jira. Teams na całym świecie uwielbiają to zwinne oprogramowanie do zarządzania projektami, ale nie jest ono pozbawione wad. Możesz przeczytać więcej o Alternatywy dla Jira i nasza szczegółowa recenzja Jira .

Uwielbiamy łamigłówki tak samo, jak każda inna osoba. Ale Jira jest zbyt skomplikowana i wymaga nawet programistów tylko do jej ustawienia! Ponadto, jeśli chcesz, aby Twój zespół pracował w różnych funkcjach, będziesz musiał ustawić wiele Integracje z Jira .

Jest to jedno z droższych 💸 narzędzi zwinnych, a nawet małe Teams mogą doprowadzić cenę do zakresu tysięcy dolarów.

Funkcje oprogramowania Agile:

Śledzenie problemów

Tablice

Agile Epic

Śledzenie błędów

Pola niestandardowe

Cennik: Free do $14 za użytkownika/miesiąc

3. Businessmap

Via Mapa biznesowa Businessmap to gotowa do użycia w przedsiębiorstwach platforma do zwinnego zarządzania projektami, produktami i portfolio. Zbudowane z myślą o skalowalności, to zwinne narzędzie można wykorzystać do planów rozwoju oprogramowania , programy, zarządzanie zadaniami i zarządzanie portfolio.

To Narzędzie Kanban jest rozwiązaniem dla zwinnych teamów i firm poszukujących lepszej priorytetyzacji pracy, zarządzania wieloma projektami i uczynienia ich procesów pracy bardziej wydajne.

W ramach systemu członkowie zespołu mogą strukturyzować i wizualizować swoją codzienną pracę. Mogą planować inicjatywy zespołu Scrum i projekty wysokiego szczebla, dzielić je na możliwe do zarządzania zadania, wizualizować zależności i tworzyć wiele cykli pracy dla zespołów międzyfunkcyjnych.

problem?

To zwinne narzędzie jest dość drogie.

Agile Software Funkcje:

Cykl pracy z osią czasu dla planu Agile

Konfigurowalne tablice i karty Kanban pokazujące różne historie użytkowników

Połączone karty Kanban dlastruktura podziału pracy i wizualizacji zależności

Wbudowane szablony widoków tablicy Kanban

Zarządzanie wieloma cyklami pracy na jednej tablicy Kanban

Obszary robocze zarządzania do skalowania Kanban w całej organizacji

Reguły automatyzacji dla biznesu

Ceny: Od 149 USD/miesiąc do 179 USD/miesiąc dla 15 użytkowników

4. Zarządzanie projektami GitHub

Via GitHub GitHub jest największym hostowanym serwerem Git...., ale co to do zrobienia?

Zasadniczo, deweloperzy mogą tam przechowywać cały swój kod dla ogromnej liczby projektów. GitHub jest tak świetny, ponieważ rejestruje zmiany w całym zespole w czasie rzeczywistym.

Ten Agile oprogramowanie do zarządzania projektami również integruje z wieloma innymi narzędziami, dzięki czemu wielu członków zespołu (od programistów po właściciela produktu) może pracować w tym samym kodzie jednocześnie, co czyni go jednym z lepszych narzędzi Agile dla zespołów programistycznych.

GitHub zapewnia prywatną przestrzeń dla każdego członka zespołu oraz przestrzeń publiczną, w której członkowie społeczności mogą przychodzić i pomagać w ulepszaniu kodu.

GitHub zawiera również wiele narzędzi do zwinnego zarządzania projektami, które pomagają kierownikom projektów zarządzać tym, nad czym pracują członkowie zespołu.

Agile Funkcje oprogramowania:

Śledzenie problemów

Wzmianki dotyczące pracy zespołowej

Etykiety

Połączone problemy i pull requesty

Ceny: Free do $21 za użytkownika/miesiąc

5. Planview AgilePlace

Via Planview AgilePlace Jeśli szukasz najlepszego rozwiązania Agile narzędzia do zarządzania projektami które działa jako Tablica Kanban dla Twoich sprintów, Planview AgilePlace jest Twoją odpowiedzią.

Ten Agile narzędzie do tworzenia oprogramowania utrzymuje "szczupły" cykl pracy dzięki kartom reprezentującym elementy pracy i statusy na żywo.

Oprogramowanie do zarządzania projektami Planview AgilePlace jest idealne, jeśli masz zdalny zespół, zapewniając, że wszyscy widzą tablicę Kanban w czasie rzeczywistym. Zapobiegaj dwukrotnemu zakończeniu tych samych zadań i upewnij się, że cały zespół pozostaje na tej samej stronie (lub karcie).

To narzędzie Kanban świetnie sprawdza się również w przypadku platform międzyzespołowych i może być używane do śledzenia zależności. Sprawdza się również w przypadku cross-functional teams wykorzystując tablice Scrum lub Kanban w zespole Proces Agile .

Agile Funkcje oprogramowania:

Szablony zadań

Tablice Kanban

Śledzenie problemów i błędów podczas faz testowania Agile

Zarządzanie portfolio projektów

Metryki i raportowanie Lean

Ceny: Free do $20 za użytkownika/miesiąc

6. Planbox

Via Planbox Każdy lubi wiedzieć, jak daleko jest do mety, z wyjątkiem niektórych osób, które po prostu lubią biegać.

Jednak w projektach Agile śledzenie sprintów jest wszystkim.

Planbox ma to do zrobienia dzięki swojej aplikacji wykresy wypalenia . W ten sposób wszyscy wiedzą, jak daleko są od zakończenia sprintu.

Planbox integruje również informacje zwrotne od klientów, raportowanie błędów i poprawki, dzięki czemu jest przydatny dla szerokiego zakresu użytkowników. To Narzędzie Scrum ma świetne narzędzia do oceny, które sprawiają, że retrospektywy sprintów są jeszcze dokładniejsze.

Jest wysoce konfigurowalne, dzięki czemu zwinne Teams będą w stanie dostosować je do swoich specyficznych warunków. Zaawansowane funkcje raportowania ułatwiają przegląd statusu i obszarów wymagających poprawy.

I tak po prostu, Twój projekt będzie jak _Plan-_pudełko pełne czekoladek! 🍫

Agile Funkcje oprogramowania:

Szacowany czas do priorytetyzacji elementów backlogu

Udostępnianie projektu zewnętrznym współpracownikom

Szczegółowa analityka

API do zarządzania pracą Planbox dla wsparcia międzyplatformowego

Cennik: Skontaktuj się z Planbox, aby uzyskać szczegółowe informacje o cenach

7. Active Collab

Via Aktywna współpraca Jeśli szukasz niedrogiego rozwiązania do zarządzania dokumentami i bardzo prostymi zadaniami, nie szukaj dalej.

Active Collab to jedno z najlepszych zwinnych narzędzi do zarządzania dokumentami, budżetowanie i funkcje raportowania. Pozornie jedynym minusem jest to, że Active Collab ma oś czasu i widok kolumnowy dla zadań zamiast wykresu Gantta.

Agile Software Funkcje:

Etykiety

Postęp projektu

Ustawianie powtarzających się zadań

Zarządzanie obciążeniem pracą raportowanie

Cennik: Od 8 USD za użytkownika/miesiąc

8. Proggio

Via Proggio Proggio to narzędzie nowej generacji do zarządzania projektami Agile, skoncentrowane na Zespół Scrum zamiast zadań.

Dzięki najwyższej jakości prezentacji wizualnej, Proggio daje kierownikom projektów narzędzie Agile do tworzenia pełnych planów projektów w celu zwiększenia możliwości planowania i przejrzystości zespołu. Proggio jest również dobrym rozwiązaniem dla zespołu Agile ze względu na zaawansowane funkcje analityczne i narzędzia do wspólnego zarządzania zadaniami .

Narzędzie do zwinnego zarządzania projektami oferuje również integrację z Jira, która prezentuje informacje z Jira na całej osi czasu w Proggio, kończąc silos śledzenia rozwoju oprogramowania.

Funkcje oprogramowania Agile:

Osie czasu

Widoki tablicy i listy

Śledzenie wizualne

Ceny: Free do $500/miesiąc do $1500/miesiąc

9. Codegiant

Via Codegiant Codegiant to list miłosny do programistów na całym świecie. 💕

To zwinne oprogramowanie programistyczne koncentruje się przede wszystkim na tym, aby życie programisty było bardziej zrelaksowane. Do zrobienia tego używa prostego i łatwego w użyciu narzędzia do śledzenia problemów Zwinne środowisko do pracy.

Dodatkowo, narzędzie do śledzenia problemów jest wysoce konfigurowalne i elastyczne, dzięki czemu można w przejrzysty sposób dystrybuować zadania w całym zespole. W ten sposób zespół Scrum nie będzie tracił czasu na nieistotne zadania, ale skupi się na zadaniach podstawowych.

Oprogramowanie Agile Funkcje:

Łatwe zarządzanie zadaniami dzięki funkcji "przeciągnij i upuść

Wbudowana tablica Scrum

Mapy drogowe

Raportowanie

Cennik: Free do $6/użytkownika/miesiąc.

10. Projekt ProProfs

Via Projekt ProProfs Prosty i intuicyjny interfejs wypełniony funkcjami takimi jak zarządzanie projektami, wizualizacja projektów i raportowanie umożliwiające podejmowanie działań sprawia, że ProProfs jest popularnym narzędziem do zwinnego zarządzania projektami.

Pulpit nawigacyjny narzędzia pozwala efektywnie zarządzać backlogiem i planować sprinty od początku do końca. Ponadto funkcja przeciągania i upuszczania umożliwia niestandardowe dostosowanie pulpitu, przenoszenie zadań i zasobów z łatwością, aby sprostać potrzebom rozwijającego się projektu.

ProProfs oferuje widoki projektu, takie jak wykres Gantta, widok Kanban, widok kalendarza i widok listy. Widoki te umożliwiają dostęp do informacji o projekcie w wybrany sposób, po prostu przełączając widok projektu w narzędziu.

Tak więc, niezależnie od tego, czy chcesz śledzić zadania, zasoby, kamienie milowe czy budżet, możesz zrobić to wszystko z jednego miejsca, i to na pierwszy rzut oka. Co więcej, możesz priorytetyzować zadania i ustawić zależności między zadaniami za pomocą zaledwie kilku kliknięć, zapewniając, że pozostaniesz na dobrej drodze i nigdy więcej nie przegapisz terminu.

Agile Funkcje oprogramowania:

Zarządzanie zasobami w celu optymalizacji obciążenia pracą zasobów

Automatyzacja powtarzających się zadań

Śledzenie kamieni milowych do monitorowania terminów

Śledzenie czasu w celu śledzenia godzin wydajności

Ceny: Od 2 do 4 USD za użytkownika miesięcznie

11. Axosoft

Via Axosoft Axosoft to kolejne narzędzie do zwinnego zarządzania projektami.

Pozwala zarządzać wszystkim, od planowania sprintów po zarządzanie projektami Zwinne wydanie produktu . Axosoft pomaga wizualizować każdy krok procesu tworzenia oprogramowania, a nawet tworzy imponująco wyglądające wykresy.

Pozwala planować funkcje w kolejności ich ważności, dzięki czemu najważniejsze funkcje zostaną zakończone w pierwszej kolejności. Posiada również niesamowite narzędzie Scrum, które pozwala mistrzowi Scrum zaplanować, kiedy pewne funkcje zostaną zrobione.

Funkcje oprogramowania Agile:

Szacowany czas

Zarządzanie rejestrem produktu

Codzienny tryb Scrum

Wykresy Burndown

Ceny: Od 20,83 USD/5 użytkowników

12. Assembla

Via Assembla Bezpieczny rozwój, który połączy wszystkie Twoje potrzeby związane z Git i SVN? Tak, proszę! Jest to rozwiązanie klasy Enterprise, którego największe firmy szukają w celu zapewnienia bezpieczeństwa swoich baz kodu.

Oferuje ono również solidne projekt Enterprise funkcje zarządzania projektami Scrum, Waterfall, Gantt, tablice Kanban lub inne metodologii zarządzania projektami . Oferując wiele widoków, zespoły mogą obsługiwać swoje bilety w sposób, w jaki tego potrzebują.

Agile Software Funkcje:

Integracje Git

Integracje repo

Zarządzanie backlogiem produktu

Wsparcie dla Git, SVN i Perforce

Ceny: 12 USD za użytkownika/miesiąc do 960 USD/rok za pięciu użytkowników

13. Zoho Projects

Via ZohoProjekty Zoho to popularne narzędzie do zarządzania projektami oparte na chmurze. Dzięki mnóstwu funkcji zarządzania projektami może pomóc w zwinnych cyklach pracy nad oprogramowaniem.

Zoho Project sam w sobie może położyć podwaliny pod podstawowe funkcje, takie jak karta czasu pracy, wykres Gantta i wykorzystanie zasobów . Jednak do podstawowej pracy w Scrumie, takiej jak planowanie i śledzenie sprintów, należy pobrać Zoho Sprint.

Na tym redundancja się nie kończy. Masz również aplikację Zoho do fakturowania, zarządzania ludźmi, analityki i CRM. Zasadniczo więc, w momencie, gdy musisz wyjść z dowolnego rodzaju przepływu pracy, Zoho prosi Cię o pobranie innej aplikacji.

Funkcje zwinnego oprogramowania:

Wykresy Gantta

Planowanie projektów

Czat, kanał i forum do komunikacji

Raportowanie zadań

Integracje do śledzenia błędów

Ceny: Free do $9 za użytkownika/miesiąc

14. Asana

Via AsanaAsana to narzędzie do zarządzania projektami z wieloma integracjami, które pomagają efektywnie zarządzać zespołem.

To oprogramowanie do zarządzania projektami jest proste w użyciu w porównaniu do większości innych rozwiązań tego typu. Możesz szybko przenosić zadania i przydzielać pracę za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść".

Zwinne zespoły łączą Asanę, ponieważ wykorzystuje ona projekty i sekcje do organizowania pracy w sposób wizualny i daje zespołowi jasność co do tego, kto jest odpowiedzialny za co w planie projektu.

Jednak wraz ze wzrostem popularności Asana ma problemy z nadążeniem za szybkim rozwojem. Przestoje są powszechne, zakłócając cykl pracy i pozostawiając sfrustrowanych użytkowników Agile.

Funkcje oprogramowania Agile:

Przeglądanie zadań w formie tablicy Kanban, listy lub widoku osi czasu

Wykresy Gantta z osią czasu

Automatyzacja typowych zadań

Tworzenie historii do dodania do sprintu

Ceny: Free do $30.49 za użytkownika/miesiąc

15. Wrike

Via WrikeWrike to narzędzie do zarządzania projektami które dobrze sprawdza się w małych zespołach Agile.

Utrzymuj swój zespół Agile na właściwym torze dzięki pulpitowi strumienia aktywności Wrike, który pomaga zobaczyć, kto nad czym pracuje. Ich śledzenie problemów może również pomóc zwinnym zespołom programistycznym być na bieżąco z błędami.

**Jednak darmowa wersja Wrike jest bardzo ograniczona, a ustawienie narzędzi może być długim procesem i wymagać długiej nauki.

Funkcje oprogramowania Agile:

Widok tablicy i widok arkusza kalkulacyjnego

aplikacje na iOS i Androida

Zarządzanie zadaniami i podzadaniami

Brak ograniczeń czasowych

Cennik: Free do $24.80 za użytkownika/miesiąc

16. Trello

Via TrelloTrello to popularne narzędzie do zarządzania projektami Agile .

Trello wykorzystuje widok tablicy Kanban, który ułatwia zarządzanie zespołem Agile.

Jeśli chcesz tworzyć proste tablice Kanban do śledzenia sprintów i współpracy nad projektami, Trello jest świetnym narzędziem. Brakuje mu jednak kluczowej funkcji: raportowania.

Funkcje oprogramowania Agile:

Automatyzacja niemal każdej czynności za pomocą Butlera Trello

Widoki tablicy, osi czasu, tabeli, kalendarza, pulpitu i mapy

Dodatki umożliwiające integrację z innymi narzędziami

Kryteria wyboru narzędzi Agile

Biorąc pod uwagę wszystkie narzędzia Agile dostępne na rynku, wybór może być trudny. Zadaj te pytania, aby zdecydować, które narzędzie jest dla Ciebie najlepsze:

Nad jakimi projektami pracuje Twój zespół?

Jaka jest wielkość zespołu?

Jaki jest miesięczny budżet na narzędzie Agile?

Jakiego rodzaju raportowania i danych potrzebujesz?

Jakie jest doświadczenie twojego zespołu w zarządzaniu projektami Agile?

Które narzędzie Agile jest najlepsze dla twojego teamu?

Istnieje wiele narzędzi do tworzenia oprogramowania Agile, które pomagają w zarządzaniu projektami Agile. Kluczem jest znalezienie tego, które będzie najlepsze dla członków twojego zespołu.

Pamiętaj, że każdy zespół programistów Agile i każdy projekt ma inne wymagania.

Ale jest tylko jedno narzędzie Agile, które spełnia wszystkie te potrzeby: ClickUp!

Śledź sprinty za pomocą najnowocześniejszego pulpitu, usprawnij planowanie sprintów, zarządzaj zespołem komunikację i śledzenie postępów - wszystko w jednym miejscu.

I hej, nie zapominaj, że to Free!

Nie ma znaczenia, czy jesteś małym, czy dużym zespołem. Powodzenie zaczyna się tutaj.