10 najlepszych alternatyw i konkurentów Keap w 2024 r

Wszystkie biznesy opierają się na sprzedaży, a zarządzanie powiązaniami z klientami (CRM) jest ich sercem.

CRM obejmuje pozyskiwanie nowych leadów i zarządzanie danymi klientów, a następnie wykorzystywanie ich do prowadzenia celowych działań sprzedażowych kampanii marketingowych aby przenieść tych niestandardowych klientów przez proces sprzedaży.

Jeśli jesteś właścicielem biznesu, który dopiero zaczyna, możesz być w stanie zarządzać tym za pomocą prostego arkusza kalkulacyjnego. Jednak w miarę rozwoju firmy dobrze byłoby przejść na oprogramowanie do zrobienia automatyzacji marketingu. Oprogramowanie do automatyzacji zadań zajmuje się za Ciebie rutynową pracą - w tym przypadku procesem CRM - pozostawiając Ci więcej czasu na skupienie się na tym, co naprawdę ważne: wymyślaniu strategii rozwoju Twojego Businessu. 📈

Keap jest popularnym narzędziem marketingowym - a obecnie na rynku istnieje również wiele alternatyw dla Keap.

Przyjrzyjmy się, co Keap może zrobić dla Ciebie, a następnie porównajmy go z oprogramowaniem CRM oferowanym przez innych dostawców. Następnie możesz zdecydować, która platforma CRM najlepiej przeniesie twoją firmę na wyższy poziom.

Czym jest Keap (Infusionsoft)?

Keap to platforma do automatyzacji sprzedaży i marketingu zaprojektowana, aby pomóc w rozwoju Business. Wcześniej znana jako Infusionsoft, Keap oferuje CRM, a także marketing i automatyzację sprzedaży automatyzacja sprzedaży oraz platforma płatności.

Ich flagowy produkt, który kiedyś nazywał się Infusionsoft, jest obecnie znany jako Keap Max Classic. Jest on przeznaczony dla firm e-commerce z teamami sprzedażowymi, które potrzebują zaawansowanego rozwiązania do automatyzacji marketingu.

Via Keap Keap umożliwia pozyskiwanie leadów za pomocą wbudowanych stron docelowych i upraszcza zarządzanie kontaktami z zaawansowaną segmentacją. Utrzymuje zaangażowanie potencjalnych klientów, przeprowadzając ich przez ścieżkę klienta za pomocą spersonalizowanych kampanii marketingowych SMS i e-mail. 📤

Gdy klient jest gotowy do zakupu, Keap automatycznie wystawia mu fakturę i ułatwia płatność poprzez integrację z istniejącymi narzędziami płatniczymi. W trakcie całego procesu sprzedaży, funkcje raportowania pomagają śledzić i monitorować dokładnie to, co się dzieje, dzięki czemu można w razie potrzeby dostosować.

Keap wykonuje świetną robotę, ale nie jest jedyną opcją. Istnieje kilku silnych konkurentów Keap, których można wykorzystać jako platformę do automatyzacji marketingu lub rozwiązanie do zarządzania powiązaniami z klientami.

Czego szukać w oprogramowaniu do automatyzacji marketingu

Kiedy jesteś na rynku dla CRM dla Twojego biznesu usługowego lub punktu sprzedaży detalicznej, istnieją określone funkcje, na których należy się skupić. Większość oprogramowania CRM oferuje pewną kombinację następujących funkcji i funkcji automatyzacji sprzedaży:

Generowanie leadów poprzez niestandardowe strony docelowe

Zarządzanie kontaktami, dzięki czemu zawsze masz dostęp do swojej bazy danych, co ułatwia marketing i niestandardową obsługę klienta 🙋‍♀️

Ocena leadów, która pomaga zmaksymalizować szanse na sprzedaż

Szablony CRM które są zgodne z procesem zarządzania pipeline, zapewniając, że dalsza komunikacja jest zawsze istotna

Możliwość wysyłania wiadomości SMS i automatyzacja e-maili z konfigurowalnymi szablonami

Narzędzia do publikowania w mediach społecznościowych, aby szybko dotrzeć do odbiorców

Narzędzia do zarządzania projektami, które pomagają płynnie dopasować zadania marketingowe do cyklu pracy

Zaawansowane funkcje raportowania, które pomagają ocenić skuteczność procesów zespołów marketingowych i sprzedażowych

Niezależnie od tego, czy szukasz CRM dla startupu lub oprogramowanie marketingowe dla przedsiębiorstw w przypadku dużego biznesu o ugruntowanej pozycji na rynku, będziesz potrzebować przynajmniej niektórych, jeśli nie wszystkich, funkcji CRM do zarządzania relacjami z klientami i nie tylko.

10 najlepszych alternatyw dla Keap w 2024 roku

Jeśli obawiasz się, że Keap może nie być w stanie zaspokoić Twoich potrzeb biznesowych, budżetu Twojej małej firmy lub planów skalowania, jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Oto najlepsze dostępne obecnie alternatywy dla Keap.

ClickUp usprawnia proces sprzedaży dzięki narzędziom do zarządzania potencjalnymi klientami i zadaniami

ClickUp to rozwiązanie SaaS, które wykracza daleko poza automatyzację marketingu i oprogramowanie do zarządzania projektami - choć robi to również znakomicie. Ten konkurent Keap łączy w sobie CRM i zarządzanie projektami , automatyzacja zarówno procesu sprzedaży, jak i zarządzania zadaniami, a także ułatwienie każdej innej części cyklu pracy. ClickUp CRM śledzi wszystkich klientów, pokazuje dokładnie, gdzie się znajdują i zarządza zaangażowaniem z nimi. Śledzenie średniej wielkości transakcji, wartości życiowej klienta, odległości od docelowego przychodu i wielu innych przydatnych statystyk, które wspierają podejmowanie decyzji. Funkcja AI w ClickUp pomaga sprzedawać szybciej i skuteczniej. Wystarczy kilka słów kluczowych, aby napisać dowolną treść - briefy, posty na blogu lub e-maile promocyjne. Podsumowanie spotkanie z klientem notatki lub inne długie dokumenty, zidentyfikuj ważne elementy działań do dalszych działań i wiele więcej. 📝

Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje teksty, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

Aby jeszcze bardziej ułatwić ci życie, ClickUp oferuje szeroki zakres integracje ze wszystkimi ulubionymi narzędziami do pracy, natywnie lub za pośrednictwem Zapier. Uruchom kampanię e-mail za pomocą Microsoft Outlook, Gmail lub Mailchimp.

Publikuj posty w mediach społecznościowych bezpośrednio na Facebooku, Instagramie lub Twitterze. Organizuj spotkania na Zoom lub Microsoft Teams i współpracuj z innymi narzędziami marketingowymi, takimi jak Salesforce lub HubSpot.

ClickUp najlepsze funkcje

Zarządzaj wszystkimi danymi swoich klientów za pomocą wygodnego narzędziaSzablon ClickUp CRM do efektywnego zarządzania leadami

Zobacz swoje konta w preferowany sposób, czy to jako listę, tabelę czy tablicę Kanban

Reorganizacja widoku w kilka sekund dzięki funkcji "przeciągnij i upuść"

Komunikuj się z klientami i współpracownikami bezpośrednio z centralnego huba e-mail na platformie ClickUp

Połącz dokumenty i zadania z konkretnymi klientami, aby mieć wszystkie potrzebne dane na wyciągnięcie ręki

Kontroluj dostęp do danych za pomocą uprawnień, którymi możesz zarządzać

Współpracuj naprojekty marketingowe w czasie rzeczywistym z zespołem

Dostęp do systemu opartego na chmurze z dowolnego miejsca, w tym na urządzeniach z systemem Android lub iOS

Limity ClickUp

Aplikacja mobilna do zarządzania projektami wciąż nie dorównuje poziomem wersji na pulpit

Chociaż system jest bardzo intuicyjny, z tak wieloma funkcjami i niestandardowymi opcjami, może być nieco przytłaczający na początku

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp AI: $5 na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 700 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 700 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 800 recenzji)

2. HubSpot

przez HubSpot Ta alternatywa Keap jest skierowana do startupów i małych firm, które chcą zaoszczędzić pieniądze na swoim CRM, korzystając z Free Planu. Jest to również dobre rozwiązanie dla dużych działów marketingu Enterprise zarządzających tysiącami kontaktów.

Oprogramowanie HubSpot CRM posiada centralną bazę danych, która stanowi podstawę wszystkich jego podstawowych produktów, w tym marketingu, sprzedaży, operacji, zarządzania zawartością, handlu i obsługi klienta. Gwarantuje to, że prawidłowe informacje są zawsze dostępne, niezależnie od tego, czy śledzisz potencjalnych klientów, pracujesz nad potokiem sprzedaży, czy zapewniasz obsługę klienta.

Free Plan zapewnia podstawowe narzędzia do generowania i segmentowania potencjalnych klientów, a następnie kontaktowania się z nimi za pośrednictwem poczty e-mail. Możesz także publikować posty w mediach społecznościowych i monitorować swoje analizy w oprogramowaniu CRM.

Plany Starter i Professional pozwalają na więcej opcji brandingu i segmentacji oraz więcej e-maili miesięcznie. Oferują również inne funkcje, takie jak platforma płatności, wiele walut i niestandardowe raportowanie.

Plan Enterprise oferuje największą elastyczność i kontrolę nad procesami sprzedaży i wysiłkami związanymi z zarządzaniem kontaktami.

Najlepsze funkcje HubSpot

Tworzenie stron docelowych, które pozyskują potencjalnych klientów za pomocą kreatora stron typu "przeciągnij i upuść"

Segmentowanie potencjalnych klientów i potencjalnych klientów według ich źródeł

Automatyzacja zadań, takich jak pisanie zawartości, a także identyfikacja przydatnych spostrzeżeń z danych klientów za pomocą wbudowanej sztucznej inteligencji

Usprawnienie relacji z klientami i interakcji z potencjalnymi klientami dzięki czatowi na żywo i chatbotom

Limity HubSpot

Choć darmowa wersja to dobry początek, jeśli Twój biznes znacznie się rozwinie, wkrótce będziesz musiał przejść na płatną wersję tego rozwiązania do automatyzacji marketingu i e-mail marketingu

Wyższe plany cenowe szybko stają się dużo droższe

Cennik HubSpot

Free: Free

Free Startowy: 18 USD/miesiąc za 1 000 kontaktów marketingowych

18 USD/miesiąc za 1 000 kontaktów marketingowych Profesjonalny: 800 USD/miesiąc za 2 000 kontaktów marketingowych

800 USD/miesiąc za 2 000 kontaktów marketingowych Enterprise: $3,600/miesiąc za 10,000 kontaktów marketingowych

HubSpot oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 10 300 recenzji)

4,4/5 (ponad 10 300 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 3 800 recenzji)

3. ActiveCampaign

przez ActiveCampaign ActiveCampaign oferuje oprogramowanie CRM, automatyzację sprzedaży i marketingu, e-mail marketing oraz obsługę klienta.

Ten konkurent Keap pomaga tworzyć strony docelowe i formularze do przechwytywania danych potencjalnych klientów i śledzenia interakcji z witryną. System automatycznie wysyła wiadomości e-mail i powiadamia zespół sprzedaży, jeśli odwiedzający jest zainteresowany uzyskaniem dalszych informacji.

Możesz także monitorować transakcje w pipeline i automatycznie pielęgnować potencjalnych klientów, aż do momentu podjęcia przez nich decyzji o sprzedaży. 🎉

Mapa automatyzacji (dostępna tylko od pakietu Professional w górę) pokazuje cały cykl życia klienta we wszystkich kanałach. Jeśli zauważysz jakiekolwiek problemy, możesz zaktualizować automatyzację, aby była bardziej skuteczna.

Najlepsze funkcje ActiveCampaign

Automatyzacja e-maili, wiadomości SMS i postów w mediach społecznościowych

Przydzielanie wyników zaangażowania do potencjalnych klientów i ustawienie powiadomień, aby śledzić ważne daty

Monitorowanie wydajności zespołu sprzedaży i pipeline'u

Integracja z ponad 900 innymi rozwiązaniami, takimi jak Slack, Zapier, WordPress i Shopify

Limity ActiveCampaign

Nie jest to całkowicie samodzielny system CRM, ponieważ koncentruje się bardziej na sprzedaży niż na marketingu

Dobra wartość na początek, ale wraz z rozwojem zespołu sprzedażowego prawdopodobnie będziesz musiał zaktualizować swój pakiet

Brak prawdziwych funkcji zarządzania projektami, jeśli potrzebujesz ich w swoim procesie

Cennik ActiveCampaign

Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Professional: $49/miesiąc za użytkownika

$49/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

ActiveCampaign oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 10 300 opinii)

4,5/5 (ponad 10 300 opinii) Capterra: 4.6/5 (2,200+ opinii)

4. Ontraport

przez Ontraport Ontraport to alternatywa dla Keap, która oferuje wiele takich samych funkcji. Skierowane do średnich i dużych Business, rozwiązanie do automatyzacji marketingu pomaga zautomatyzować procesy sprzedaży i marketingu.

Skorzystaj z prostej funkcji przeciągania i upuszczania, aby tworzyć piękne, spersonalizowane strony internetowe i formularze przeznaczone do pozyskiwania potencjalnych klientów. Następnie ustaw formularze zamówień za pomocą szablonów o wysokiej konwersji.

Wszyscy pozyskani potencjalni klienci są dodawani do bazy danych CRM, a wizyty na stronach internetowych i wszelkie złożone zamówienia są również rejestrowane.

Jeśli korzystasz z WordPressa, możesz osadzić Ontraport w swojej witrynie WordPress. Bezpieczna platforma płatności ma połączenie z wieloma bramkami i umożliwia oferowanie planów płatności, zarządzanie subskrypcjami i nie tylko. 💸

Najlepsze funkcje Ontraport

Tworzenie do czterech wersji stron internetowych do testów A/B

Automatyczne śledzenie źródeł potencjalnych klientów w celu optymalizacji zarządzania nimi

Wizualna reprezentacja pipeline'u umożliwiająca szybką identyfikację potencjalnych klientów

Łatwe skalowanie, gdy jesteś gotowy - każdy kolejny plan cenowy oferuje bardziej zaawansowane funkcje

Limity Ontraport

Plany cenowe zaczynają się od zaledwie 500 kontaktów, a jeśli masz ich więcej, musisz dodatkowo zapłacić

Nie jest to najprostsza platforma, a początkowa krzywa uczenia się może być dość stroma

Brak niektórych funkcji zarządzania projektami, e-mail marketingu i marketingu w mediach społecznościowych

Ceny Ontraport

Wersja próbna Free: 14 dni

14 dni Basic: Od 24 USD/miesiąc dla maksymalnie trzech użytkowników

Od 24 USD/miesiąc dla maksymalnie trzech użytkowników Plus: Od 83 USD/miesiąc dla maksymalnie 10 użytkowników

Od 83 USD/miesiąc dla maksymalnie 10 użytkowników Pro : Od $124/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

: Od $124/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników Enterprise: Od 249 USD/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

Ontraport oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 200 recenzji)

4.5/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4,2/5 (ponad 80 recenzji)

5. Freshsales

przez Świeża sprzedaż Freshsales to CRM sprzedażowy z funkcjami automatyzacji. Pomaga automatycznie przypisywać potencjalnych klientów i zadania do zespołu sprzedaży, tworzyć przypomnienia i wysyłać e-maile, dzięki czemu możesz skupić się na swojej głównej pracy, jaką jest sprzedaż.

Freesales ułatwia również tworzenie dokumentów, takich jak umowy, oferty i faktury, które muszą być wolne od błędów. Sztuczna inteligencja Freshsales, znana jako Freddy, przeprowadza za Ciebie ocenę potencjalnych klientów, dzięki czemu możesz łatwo śledzić potencjalnych klientów o wysokim potencjale.

To narzędzie do zarządzania pipeline'em zawiera również zalecenia dotyczące ulepszenia strategii sprzedaży, dzięki czemu można zamknąć więcej transakcji.🤝

Najlepsze funkcje Freshsales

Szybkie tworzenie spersonalizowanych e-maili za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść"

Daje zespołowi obsługi klienta dostęp do jednego, ujednoliconego źródła informacji, dzięki czemu może on lepiej wspierać klientów

Korzystanie z Freshsales w podróży za pośrednictwem aplikacji mobilnej na iOS lub Androida

Integracja z wieloma przydatnymi platformami, takimi jak WooCommerce, Big Commerce, Asana i Mailchimp

Limity Freshsales

Freddy nie jest dostępny w planie Free Plan, a im więcej AI chcesz używać, tym więcej będziesz musiał zapłacić za wyższe plany

System może być powolny, jeśli pracujesz z dużymi ustawieniami danych, szczególnie w aplikacjach mobilnych

Cennik Freshsales

Free: Bezpłatnie dla maksymalnie trzech użytkowników

Bezpłatnie dla maksymalnie trzech użytkowników Wzrost: 15 USD/miesiąc za użytkownika

15 USD/miesiąc za użytkownika Pro : $39/miesiąc za użytkownika

: $39/miesiąc za użytkownika Enterprise: $69/miesiąc za użytkownika

Freshsales oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 1 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 1 000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 590 opinii)

6. Zoho CRM

przez Zoho CRM Ta alternatywa Keap jest częścią szerszego pakietu narzędzi biznesowych Zoho. Narzędzie do automatyzacji marketingu i zarządzania potokiem sprzedaży pomaga przechwytywać i segmentować potencjalnych klientów, śledzić transakcje i angażować klientów za pośrednictwem wielu kanałów.

Spraw, by Twój dzień był jeszcze bardziej wydajny dzięki automatyzacji podróży klientów, kampanii i cykli pracy, a także przypisań, walidacji i eskalacji. 🙌

Zapytaj AI (zwaną Zia) o prognozy i kolejne kroki dla potencjalnych klientów w oparciu o ich profile klientów, aby pomóc Ci zamknąć transakcję. Zaawansowana analityka pozwala na ustawienie niestandardowych pulpitów i raportów, aby zapewnić wgląd w to, czego szukasz.

Najlepsze funkcje Zoho CRM

Interfejs użytkownika jest intuicyjny i responsywny, dzięki czemu jest łatwy w użyciu

Interakcja z klientami za pośrednictwem e-maila, czatu lub wielu kanałów mediów społecznościowych

Po zarejestrowaniu się, Zoho CRM można wdrożyć bardzo szybko

Zoho CRM integruje się z ponad 800 aplikacjami, w tym Microsoft 365 i obszarem roboczym Google

Limity Zoho CRM

Rozszerzenie zakresu funkcji może wymagać czasu i praktyki

Niektórzy użytkownicy chcieliby więcej opcji niestandardowych, aby lepiej dopasować je do potrzeb swojego Businessu

Ceny Zoho CRM

Standard: $14/miesiąc na użytkownika

$14/miesiąc na użytkownika Profesjonalny: $23/miesiąc na użytkownika

$23/miesiąc na użytkownika Enterprise: $40/miesiąc za użytkownika

$40/miesiąc za użytkownika Ultimate: $52/miesiąc na użytkownika

Zoho CRM oceny i recenzje

G2: 4.0/5 (ponad 2 400 opinii)

4.0/5 (ponad 2 400 opinii) Capterra: 4,3/5 (ponad 6 300 opinii)

7. Pipedrive

przez Pipedrive Zaprojektowany przez sprzedawców, Pipedrive doskonale nadaje się do zarządzania potencjalnymi klientami. Pomaga w ustawieniu scenariuszy pipeline - od zera lub przy użyciu jednego z szablonów - a następnie zaimportowaniu lub dodaniu istniejących transakcji. Następnie można skorzystać z konfigurowalnych formularzy internetowych, aby pozyskiwać więcej potencjalnych klientów bezpośrednio ze swojej strony internetowej.

Technologia AI i pomocna analityka identyfikują możliwości sprzedaży, aby pomóc ci skoncentrować wysiłki tam, gdzie jest największa szansa na zamknięcie transakcji. Następnie można zaplanować automatyczne przypomnienia o kolejnych krokach, aby mieć pewność, że potencjalni klienci są stale pozyskiwani. Każdy kolejny poziom planu zapewnia większą automatyzację i niestandardowe ustawienia. 💪

Najlepsze funkcje Pipedrive

Aktualizuj swoje transakcje, przeciągając je i upuszczając w poręcznym, wizualnym potoku sprzedaży

Personalizacja komunikacji przy użyciu segmentacji i filtrów do tworzenia celowych list

Pełna historia kontaktów i notatki dla każdego z potencjalnych klientów

Niestandardowe raportowanie w celu wyświetlenia szczegółowych informacji o potencjalnych klientach, sprzedaży i wygenerowanych przychodach

Limity Pipedrive

Chociaż oferuje pewne funkcje marketingowe, ten konkurent Keap jest przeznaczony głównie do sprzedaży

Jest przeznaczony dla mniejszych Business, więc jeśli chcesz zwiększyć skalę lub potrzebujesz bardziej złożonych funkcji, może nie być dla ciebie odpowiedni

Ceny Pipedrive

Essential: $14.90/miesiąc za użytkownika

$14.90/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $27.90/miesiąc za użytkownika

$27.90/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $49.90/miesiąc na użytkownika

$49.90/miesiąc na użytkownika Power: $64.90/miesiąc na użytkownika

$64.90/miesiąc na użytkownika Enterprise: $99.00/miesiąc na użytkownika

Pipedrive oceny i recenzje

G2: 4,2/5 (ponad 1600 recenzji)

4,2/5 (ponad 1600 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 2 800 recenzji)

8. Nimble

przez Nimble Nimble to CRM skierowany do solopreneurów, sprzedawców i teamów biznesowych. Zaprojektowana w celu poprawy budowania relacji, ta alternatywa Keap gromadzi dane biznesowe i społecznościowe za pomocą dopasowywania profili społecznościowych.

Pozwala tworzyć nowe lub aktualizować istniejące rekordy kontaktów bezpośrednio ze Skrzynki odbiorczej Outlook, Gmail lub LinkedIn, mediów społecznościowych lub dowolnego innego miejsca online. Możesz także automatyzację cykli pracy w różnych działach, używaj szablonów, aby zaoszczędzić czas i śledź grupowe wiadomości e-mail, aby dokładnie wiedzieć, kto otworzył Twoje e-maile lub kliknął połączony link - i kiedy to zrobił. 📫

Najlepsze funkcje Nimble

Łączenie danych klientów z wielu źródeł w jeden ujednolicony kontakt

Segmentowanie potencjalnych klientów, aby można było pielęgnować każdy typ w najbardziej odpowiedni sposób

Ustawienie przypomnień o działaniach w celu śledzenia potencjalnych klientów lub zakończenia innych zadań

Zarządzanie wszystkimi działaniami z pulpitu klienta i sprzedaży

Ograniczenia Nimble

Dostępny jest tylko jeden plan cenowy, który pozwala na 25 000 rekordów kontaktów, ale trzeba dodatkowo zapłacić za ulepszone funkcje, takie jak wyszukiwanie danych kontaktowych online lub wysyłanie i śledzenie spersonalizowanych wiadomości grupowych

Niektórzy użytkownicy uważają, że zarządzanie i łączenie zduplikowanych kontaktów jest trudniejsze niż powinno

Cennik Nimble

24,90 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Nimble

G2: 4,5/5 (ponad 1000 recenzji)

4,5/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.4/5 (1,800+ recenzji)

9. Salesforce

przez SalesforceSalesforce CRM istnieje już od jakiegoś czasu. Jego produkt Customer 360 jest zakończonym oprogramowaniem do automatyzacji marketingu, co czyni go realną alternatywą dla Keap. Dzięki centralnemu CRM działającemu jako jedno źródło prawdy, daje pracownikom wszystkie informacje, których potrzebują, aby zapewnić doskonałą obsługę klienta.

Zbieraj dane o klientach i ich zachowaniu z wielu źródeł i analizuj je. Wykorzystaj te spostrzeżenia do zarządzania pipeline i zamykania transakcji. Bądź na bieżąco ze swoimi zadaniami oraz komunikuj się i współpracuj ze wszystkimi wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami za pośrednictwem Slack, który jest teraz częścią uniwersum Salesforce.

Plany Sales Cloud są wyceniane zgodnie z ich rosnącą funkcją, przy czym automatyzacja i AI są dostępne tylko w wyższych planach. 🤖

Jako bonus dla tych, którzy dbają o środowisko, Salesforce jest neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla.

Najlepsze funkcje Salesforce

Wgląd we wszystkie interakcje z klientem na pierwszy rzut oka, wraz z osią czasu i spostrzeżeniami w czasie rzeczywistym

Wykorzystaj Einsteina - sztuczną inteligencję Salesforce - do automatyzacji cykli pracy, zwiększając wydajność

Moja praca z dowolnego miejsca na dowolnym urządzeniu, ponieważ Salesforce jest oparty na chmurze

Integracja z tysiącami innych aplikacji i usług partnerskich

Limity Salesforce

Salesforce jest skierowany bardziej do organizacji typu Enterprise, więc może nie być przystępny cenowo dla mniejszych Business

Chociaż dostępna jest bezpłatna wersja próbna, nie ma darmowego planu, więc ostatecznie trzeba będzie za nią zapłacić

Cennik Salesforce

Bezpłatna wersja próbna: 30 dni

30 dni Starter: $25/miesiąc za użytkownika

$25/miesiąc za użytkownika Profesjonalista: $80/miesiąc za użytkownika

$80/miesiąc za użytkownika Enterprise: 165 USD/miesiąc za użytkownika

165 USD/miesiąc za użytkownika Unlimited: $330/miesiąc na użytkownika

Salesforce oceny i recenzje

G2: 4,3/5 (ponad 18 200 recenzji) dla Salesforce Sales Cloud

4,3/5 (ponad 18 200 recenzji) dla Salesforce Sales Cloud Capterra: 4,4/5 (ponad 17 800 opinii)

10. Agile CRM

przez Zwinny CRM Ten konkurent Keap posiada funkcje sprzedaży, marketingu i pomocy technicznej. Jest przeznaczony dla większych Business, które potrzebują również funkcji operacyjnych i zarządzania projektami.

Twórz strony docelowe, aby pozyskiwać potencjalnych klientów i oceniaj ich, aby poświęcić czas na odpowiednich potencjalnych klientów. Następnie można śledzić transakcje, aby przenieść je przez proces sprzedaży.

Zoptymalizuj swój marketing e-mailowy za pomocą testów A/B i śledzenia wiadomości e-mail, a także łatwo publikuj posty w mediach społecznościowych w ramach strategii marketingowej. Istnieje również oprogramowanie help desk, które pomaga między innymi zarządzać biletami i umowami o poziomie usług. 🎧

Najlepsze funkcje Agile CRM

Zarządzanie i ocenianie potencjalnych klientów oraz planowanie spotkań z poziomu systemu

Przeciągnij i upuść, aby utworzyć oś czasu dla projektów sprzedażowych i marketingowych

Dostęp do danych klientów w czasie rzeczywistym z aplikacji mobilnej, gdziekolwiek jesteś

Agile CRM integruje się z wieloma zewnętrznymi dostawcami, takimi jak Zendesk, Shopify, Stripe i Freshbooks

Limity Agile CRM

Niektórzy użytkownicy uważają, że funkcja e-mail mogłaby zostać ulepszona

Obsługa klienta nie zawsze jest najlepsza, zwłaszcza jeśli chcesz anulować umowę

Ceny Agile CRM

Free: Free dla maksymalnie 10 użytkowników

Free dla maksymalnie 10 użytkowników Start: $8.99/miesiąc za użytkownika

$8.99/miesiąc za użytkownika Regularny: $29.99/miesiąc za użytkownika

$29.99/miesiąc za użytkownika Enterprise: $47.99/miesiąc za użytkownika

Agile CRM oceny i recenzje

G2: 4.0/5 (ponad 340 opinii)

4.0/5 (ponad 340 opinii) Capterra: 4.1/5 (480+ opinii)

Zwiększ zaangażowanie klientów i zamykaj transakcje dzięki najlepszym alternatywom Keap

Systemy zarządzania relacjami z klientami ewoluowały wykładniczo od czasów, gdy po prostu przechowywały dane klientów. Obecnie oferują również narzędzia do pozyskiwania nowych potencjalnych klientów, zarządzania pipeline, automatyzację sprzedaży i zadania marketingowe, a także dostarczają potężnych informacji, które pomagają w zamykaniu transakcji. 🎯

Keap jest skutecznym rozwiązaniem do automatyzacji marketingu, ale istnieją inne platformy, które działają równie dobrze, jeśli nie lepiej. Jedną z najlepszych platform CRM do rozważenia jest ClickUp.

ClickUp to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania wszystkimi aspektami sprzedaży i marketingu. Dzięki potężnemu CRM, który śledzi wszystkich klientów i transakcje, AI, która automatyzuje wiele przyziemnych zadań i ogromnemu zakresowi integracji, trudno go pokonać. Zarejestruj się za Free w ClickUp już dziś, aby zaoszczędzić czas, zwiększyć zaangażowanie klientów i zamknąć transakcje.