15 najlepszych systemów CRM dla startupów w 2024 roku (recenzje i ceny)

Zarządzanie startupem może czasami przypominać cyrk.

Musisz żonglować wieloma zadaniami w ciągu dnia, które obejmują zarządzanie finansami, utrzymanie najlepszych pracowników, a co najważniejsze, zapewnienie lojalnej bazy klientów. 🤹

A jeśli naprawdę chcesz się rozkręcić, będziesz musiał znaleźć sposób, aby wziąć udział w konferencji spotkania z klientami i reaguj na opinie, pielęgnując niestandardowe relacje z klientami!

Ale do zrobienia, jak zarządzać tymi wszystkimi elementami podczas skalowania biznesu?

To proste: używając odpowiedniego CRM ( zarządzanie relacjami z klientem ) oprogramowanie.

W tym artykule omówimy, czym jest oprogramowanie CRM i wyróżnimy piętnaście najlepszych CRM dla startupów, z których można korzystać już dziś.

Czym jest oprogramowanie CRM?

Oprogramowanie CRM pomaga startupom przechowywać wszystkie kontakty w jednym miejscu, monitorować każdy krok w procesie sprzedaży i budować długoterminowe relacje z klientami. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele darmowych programów CRM.

Ale czym właściwie jest CRM?

CRM to skrót od zarządzania relacjami z klientem

CRM pomaga startupowi pogłębić relacje z niestandardowymi klientami, partnerami i dostawcami. Jest to szczególnie ważne, ponieważ bez dobrego relacje z interesariuszami jest prawie niemożliwe, aby startup mógł się rozwijać. 🌱

W rzeczywistości jest to jeden z najważniejszych narzędzi dla startupów ponieważ pomaga im osiągnąć tak wiele.

Oto niektóre z funkcji oprogramowania CRM dla startupów:

Zarządzanie potokiem sprzedaży

Pulpity i raportowanie

Integracja z pocztą e-mail

Automatyzacja marketingu

Zarządzanie potencjalnymi klientami

Funkcje te zapewniają, że każdy w Twoim startupie ma dostęp do najbardziej aktualnych danych o klientach. W ten sposób Twój zespół sprzedaży może zapewnić najlepszą obsługę klienta. Jedno z badań szacuje 65% konsumentów dokonuje konwersji w długoterminowych klientów marki z dobrym doświadczeniem klienta.

Ponadto posiadanie odpowiedniego oprogramowania CRM może pomóc Twojemu zespołowi uniknąć problemów z komunikacją między zespołami sprzedaży i marketingu, limitowanym dostępem do danych i utraconymi szansami. Szacunkowe dane że korzystanie z systemu CRM może zwiększyć przychody firmy z cross-sellingu i up-sellingu o 39%.

15 najlepszych systemów CRM dla startupów w 2024 roku

Oto piętnaście najlepszych narzędzi CRM dla startupów:

1. ClickUp

Trzymaj swoje narzędzia do zarządzania projektami i CRM na jednej platformie, ClickUp

ClickUp jest jednym z największych na świecie najwyżej ocenianychoprogramowanie do zarządzania projektami i oprogramowanie do zarządzania uruchamianiem używane przez Teams w małych i dużych firmach.

Dzięki ClickUp możesz używać etykiet do organizowania swoich kont, uzyskać widok geograficzny swoich klientów za pomocą widoku mapy i automatycznie przydzielaj zadania dla każdej sceny procesu sprzedaży.

Dodatkowo, dzięki Free Forever Plan od ClickUp, Twój startup może zainwestować pieniądze, które wydałbyś na oprogramowanie, w swój biznes!

Oto dlaczego ClickUp jest najlepszym darmowym CRM dla startupów:

Elastyczne widoki CRM: wizualizuj swoje konta, zamówienia klientów lub potok sprzedaży na Liście, Tablicy, Tabeli i nie tylko

Pulpity : : miej oko na swoją wartość życiową klienta, średnią wielkość transakcji, wydajność zespołu sprzedaży i nie tylko

: miej oko na swoją wartość życiową klienta, średnią wielkość transakcji, wydajność zespołu sprzedaży i nie tylko Niestandardowe statusy : twórz niestandardowe sceny, które sprawdzą się w Twoim unikalnym procesie sprzedaży

: twórz niestandardowe sceny, które sprawdzą się w Twoim unikalnym procesie sprzedaży Pola niestandardowe : dodawaj niestandardowe szczegóły do swojego procesu sprzedażyCykl pracy CRM do śledzenia zamówień, gorących leadów, scoringu i nie tylko

: dodawaj niestandardowe szczegóły do swojego procesu sprzedażyCykl pracy CRM do śledzenia zamówień, gorących leadów, scoringu i nie tylko Email ClickApp: przechowuj konwersacje w jednym miejscu, wysyłając i odbierając e-maile bezpośrednio z zadań ClickUp

przechowuj konwersacje w jednym miejscu, wysyłając i odbierając e-maile bezpośrednio z zadań ClickUp Widok formularza: szybko zbieraj dane niestandardowe klientów i automatycznie twórz zadania na podstawie odpowiedzi

szybko zbieraj dane niestandardowe klientów i automatycznie twórz zadania na podstawie odpowiedzi Prywatność, goście i uprawnienia **Kontroluj, kto ma dostęp do Twojego Obszaru Roboczego

Korekta i adnotacje : współpracuj z klientami przy projektach i umowach

współpracuj z klientami przy projektach i umowach Pola formuły automatycznie oblicz koszt zamówienia nowego produktu lub scoring dla nowego leada

Przypomnienia: ustawienie przypomnień, aby nigdy nie zapomnieć o zbliżającym się spotkaniu z klientem

ustawienie przypomnień, aby nigdy nie zapomnieć o zbliżającym się spotkaniu z klientem Szablony: użycieSzablony dla CRM, Zarządzanie kontem, Obsługa klienta i inne

Automatyzacja cyklu pracy : pozwól ClickUp automatycznie zastosować nowy szablon, publikować komentarze, przenosić statusy i nie tylko, abyś mógł skupić się na ważnych rzeczach

: pozwól ClickUp automatycznie zastosować nowy szablon, publikować komentarze, przenosić statusy i nie tylko, abyś mógł skupić się na ważnych rzeczach Integracja Zoom: rozpocznij spotkanie Zoom z klientami bezpośrednio w zadaniu ClickUp

Pobierz szablon CRM dla ClickUp

Nie sprzedałeś jeszcze produktu?

Tutaj znajdziesz więcej informacji jak używać ClickUp jako CRM

Zalety ClickUp

Limity ClickUp

Zaawansowane funkcje platformy mogą wymagać krótkiej nauki, aby je opanować

Niestandardowe rozszerzenia, które na początku mogą być przytłaczające

Cennik ClickUp *Free Forever Plan (najlepszy do użytku osobistego)

Unlimited Plan (najlepszy dla małych Teams ($7/członka miesięcznie))

(najlepszy dla małych Teams ($7/członka miesięcznie)) Business Plan (najlepszy dla średniej wielkości teamów ($12/członka miesięcznie))

ClickUp oceny klientów

ClickUp opinie

"Używamy go jako CRM - szybko dodajemy nowych potencjalnych klientów za pomocą prostego formularza, który stworzyliśmy. Używamy go również do księgowości, aby zarządzać wszystkimi rozliczeniami dla klientów i dostawców. Wszystko działa sprawnie i jest zarządzane z jednego miejsca." - G2Crowd "Bardzo łatwy do nauczenia, wiele pomocy dostępnych w oprogramowaniu. Łatwo też znaleźć samouczki online. Bardzo konfigurowalny CRM i przyjazny dla początkujących w wielu branżach" - Zweryfikowana recenzja Capterra Bonus: **Narzędzia sztucznej inteligencji dla startupów !

2. HubSpot CRM

HubSpot CRM to darmowy CRM dla startupów. Posiada również wiele pomocnych narzędzi sprzedażowych dla startupów, które pomagają zespołom efektywniej zarządzać pipeline.

ale czy jest to (Hub) _spot-on narzędzie dla twojego startupu _?

Przekonajmy się:

Kluczowe funkcje

Uzyskaj szczegółowy wgląd w cały pipeline sprzedaży dzięki wizualnym pulpitom ilead scoring.

Połącz się z niestandardowymi klientami za pomocą narzędzia do planowania, czatu na żywo lub e-maila

Zarządzanie dokumentami i tworzenie biblioteki pomocnej zawartości dla całego zespołu

Integruje się zMicrosoft Dynamic, Slack , Jira i nie tylko

Cennik

HubSpot CRM ma Free Plan, a płatne plany zaczynają się od $50/miesiąc dla dwóch użytkowników.

Oceny klientów

G2: 4.3/5 (ponad 7,000 recenzji)

Opinie o HubSpot CRM

"Chcieliśmy mieć CRM do zarządzania wszystkimi naszymi kontaktami i potencjalnymi klientami, HubSpot pomógł nam w zarządzaniu całym naszym potokiem sprzedaży i prowadzeniu działań marketingowych, takich jak dostarczanie świetnych e-maili, stron docelowych i automatyzacja działań marketingowych" - Zweryfikowana recenzja Capterra "Ogólnie rzecz biorąc, HubSpot był dla nas NIESAMOWICIE pozytywnym doświadczeniem. Nie będę kłamać i powiem, że nie było frustracji, ale zawsze będą frustracje związane ze zmianą oprogramowania lub wdrażaniem nowych procesów. Ostatecznie HubSpot pomógł nam wprowadzić nasze procesy w cudowny sposób, a ich wsparcie jest naprawdę, naprawdę lepsze niż jakiekolwiek inne wsparcie produktowe, jakie kiedykolwiek otrzymałem." - Zweryfikowana recenzja Capterra Check out this lista integracji z HubSpot !

3. Agile CRM

Agile CRM jest kompleksowym Rozwiązanie CRM z zarządzaniem projektami funkcji. Dzięki Agile CRM możesz przypisywać zadania członkom zespołu, śledzić kampanie e-mail i gamifikować proces sprzedaży. 🎮

Zobaczmy, jak Agile CRM może pomóc ci zrobić krok naprzód w sprzedaży :

Kluczowe funkcje

Śledzenie scen ikamienie milowe projektu w transakcjach sprzedaży

Kontaktuj się z niestandardowymi klientami za pomocą funkcji dzwonienia jednym kliknięciem i automatyzacji poczty głosowej

Automatyzacja planowania, zaproszeń i działań następczych

Sortowanie zadań na podstawie priorytetu, terminu, właściciela lub statusu

Cennik

Agile CRM posiada plan Free, a płatne plany zaczynają się od $14.99/miesiąc.

Oceny klientów

G2: 4.1/5 (ponad 200 recenzji)

Opinie Agile CRM

"Dobry CRM sprzedażowy dla małych i średnich Businessów. Ma dobry interfejs i jest bardzo łatwy do nauczenia. Wymaga ulepszenia funkcji automatyzacji i obsługi klienta." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Łatwy w użyciu CRM, który ma wiele funkcji. Osie czasu kontaktów pokazują wszystkie interakcje, ułatwiając postęp. Automatyzacja i kampanie są łatwe i działają dobrze." - Zweryfikowana recenzja Capterra Bonus: **Oprogramowanie do zarządzania projektami dla startupów !

4. Salesforce

Salesforce pomaga Teams zarządzać każdą sceną cyklu sprzedaży. Dzięki tej platformie CRM możesz mieć oko na członków zespołu osiągających najlepsze wyniki, tworzyć oferty i nie tylko.

Przekonajmy się, czy to narzędzie CRM dla sprzedawców sprawi, że staną się oni siłą, z którą należy się liczyć:

Kluczowe funkcje

Śledzenie wydajności zespołu za pomocą pulpitów

Funkcja społecznościowa, dzięki której Teams mogą współpracować nad projektami klientów

Automatyczne przypisywanie leadów do odpowiednich członków zespołu

Uzyskiwanie informacji z popularnych serwisów społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter, bez opuszczania aplikacji

Cennik

Plany cenowe Salesforce zaczynają się od 25 USD/użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów

G2: 4.2/5 (ponad 11 000 opinii)

Opinie Salesforce

"Możliwości są nieskończone, wręcz zniechęcające. Początkowa konfiguracja jest czasochłonna i wymaga dużej wiedzy, aby uzyskać prawidłowe ustawienie. Do zrobienia tego bez zaufanego trzeciego partnera jest bardzo trudne. Jest też oczywiście drogie, ale tak naprawdę należy do kategorii "dostajesz to, za co płacisz"." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Istnieje niewielka krzywa uczenia się, ponieważ to oprogramowanie ma tak wiele funkcji i jest bardzo solidne. Poza tym możliwości dla zespołu sprzedaży z tym oprogramowaniem są nieograniczone." - Zweryfikowana recenzja Capterra Sprawdź te Alternatywy dla Salesforce !

5. Zoho CRM

Z Zoho CRM można ustawić długoterminowe kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) i monitorować wydajność przedstawicieli handlowych za pomocą pulpitów. W ten sposób można zachęcić pracowników do utrzymywania długoterminowych powiązań z klientami nawet po zamknięciu transakcji.

Kluczowe funkcje

Automatyzacja zadań, takich jak wysyłanie e-maili do niestandardowych klientów, kontaktowanie się z potencjalnymi klientami itp

Tworzenie niestandardowych portali dla klientów

Odpowiadanie na e-maile z Gmaila, Yahoo, Outlooka bezpośrednio w aplikacji

Przegląd wszystkich działań sprzedażowych za pomocą pulpitów

Cennik

Zoho CRM posiada plan Free, a płatne plany zaczynają się od $$$a za użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów

G2: 4/5 (ponad 1000 opinii)

Zoho Customer Relationship Management opinie

"Cała działalność naszej organizacji non-profit jest zarządzana za pomocą Zoho CRM Enterprise Edition. Doświadczenie użytkownika oparte na opiniach ponad 50 użytkowników jest bardzo zrównoważone. Oczywiście nie każda potrzeba może zostać zaspokojona, ale use-case dopasowanie do produktu jest dość wysokie i wynosi ponad 95%" - Zweryfikowana recenzja Capterra "Uruchomienie ZOHO zajęło trochę czasu, ale ich czat na żywo, wsparcie e-mail i kanał YouTube sprawiły, że proces ten był bardzo prosty. Ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy bardzo zadowoleni z ZOHO CRM. To najlepsza platforma typu "wszystko w jednym"." - Zweryfikowana recenzja Capterra**Sprawdź te alternatywy Zoho !

6. SugarCRM

SugarCRM jest Platforma CRM z automatyzacją marketingu , szablonami e-maili i analityką predykcyjną opartą na AI.

Ale jak słodkie jest to narzędzie? 🍬

Przekonajmy się:

Kluczowe funkcje

Przegląd interakcji z klientami, dzięki czemu przedstawiciele handlowi wiedzą, kiedy i jak się z nimi skontaktować

Pomoc niestandardowym klientom w uzyskaniu potrzebnych odpowiedzi za pośrednictwem portalu samoobsługowego

Identyfikacja obszarów problemowych zanim staną się problemami dzięki śledzeniu spraw i pulpitom nawigacyjnym

Tworzenie niestandardowych stron docelowych, e-maili i formularzy konwersji

Cennik

SugarCRM posiada plan profesjonalny, który kosztuje $52/użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów

G2: 3.7/5 (ponad 500 recenzji)

SugarCRM opinie

"Ogólnie moje doświadczenie z tym CRM jest świetne. Używam go codziennie i mogę powiedzieć, że bez niego moja codzienna praca jest niekompletna. Jest tak prosty w użyciu i zapewnia niesamowite wyniki raportowania i pulpitów, a ich zespół wsparcia klienta jest bardzo responsywny." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Ogólnie rzecz biorąc, bardzo podobało mi się Sugar i myślę, że byłoby to świetne rozwiązanie (szczególnie w niższej cenie!) dla agencji marketingowych i reklamowych, które chcą budować niestandardowe przepływy. Ich zespół obsługi klienta był niezwykle pomocny i kompetentny, a praca z nimi była dla mnie prawdziwą przyjemnością." - Zweryfikowana recenzja Capterra Try out these **Narzędzia marketingowe dla startupów !

7. Pipedrive

Pipedrive to Narzędzie SaaS CRM z fajną funkcją, która pozwala dowiedzieć się, kiedy istniejący klient jest w pobliżu. Dzięki tej funkcji można "losowo" wpaść na klienta i utrzymać te relacje 😉

Kluczowe funkcje

Monitorowanie postępów zespołu za pomocą wizualnych pulpitów i niestandardowych raportów

Ustawienie indywidualnych i zespołowych OKRs aby śledzić postępy w ich realizacji

Widok codziennych zadań w widoku kalendarza lub jako lista do zrobienia

Twórz szablony e-maili lub wybieraj spośród gotowych szablonów, aby przyspieszyć komunikację z klientami

Cennik

Płatne plany Pipedrive zaczynają się od 15 USD/użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów

G2: 4.3/5 (ponad 1000 recenzji)

Opinie Pipedrive

"Świetna platforma do kontrolowania powiązań ze wszystkimi klientami." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Nasz zespół jest jak dotąd zadowolony z Pipedrive, ponieważ jest to jedyne narzędzie, które możemy znaleźć do zrobienia tego, czego potrzebujemy. Chcielibyśmy, aby dodano więcej funkcji, ale w chwili obecnej sprawdza się ono dla nas." - Zweryfikowana recenzja Capterra**Sprawdź te alternatywy Pipedrive !

8. Insightly

Insightly to system CRM, który ma na celu dostosowanie marketingu, sprzedaży, obsługi klienta i zespołów projektowych wokół jednego źródła informacji o klientach.

Zobaczmy, jakiego rodzaju wgląd zyskasz dzięki tej aplikacji CRM:

Kluczowe funkcje

Automatyczne kierowanie leadów do właściwego członka Teams

Tworzenie i wysyłanie masowych e-maili bezpośrednio w aplikacji

Śledzenie swoichkPI sprzedaży i cele za pomocą niestandardowych pulpitów

Zarządzanie projektami w podróży dzięki aplikacjom mobilnym na Androida i iOS

Cennik

Insightly ma płatne plany, które zaczynają się od 29 USD / użytkownika miesięcznie przy rozliczeniu rocznym.

Oceny klientów

G2: 4.1/5 (ponad 500 recenzji)

Opinie Insightly

"Insightly ułatwiło nam zarządzanie kontaktami z poziomu Gmaila i synchronizację z innymi aplikacjami. Okazało się, że pomogło nam to zwiększyć wydajność naszego zespołu. Jednak ostatecznie okazało się zbyt proste dla naszych potrzeb." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Insightly bez wątpienia było świetnym dodatkiem do naszych narzędzi do doskonałego zarządzania relacjami z klientami. Możemy śledzić niestandardowych klientów, wiadomości e-mail i potencjalnych klientów, a projekt w niedrogiej subskrypcji dostarcza nam wspaniałych i przydatnych funkcji." - Zweryfikowana recenzja Capterra

9. Zamknięty CRM

Zamknięty CRM to świetny CRM dla startupów. Aplikacja umożliwia nagrywanie rozmów, a w razie pomyłki można anulować wysyłanie e-maili.

Ale czy ta platforma pomoże ci zamknąć więcej transakcji?

Przekonajmy się:

Kluczowe funkcje

Funkcja skrzynki odbiorczej, która pokazuje zadania, które są należne. Po zakończeniu zadania lub oddzwonieniu na nieodebrane połączenie, zadania te są usuwane z listy

Planowanie automatycznego wysyłania e-maili

Uruchamianie i przeglądanie połączeń wideo Zoom bezpośrednio w aplikacji

Śledzenie wyników zespołu dzięki funkcji tabeli liderów

Cennik

Zamknięty CRM ma płatne plany, które zaczynają się od 29 USD / użytkownika miesięcznie dla 1-3 użytkowników.

Oceny klientów

G2: 4.5/5 (ponad 100 opinii)

Recenzje zamkniętego CRM

"Jest to trochę stroma krzywa uczenia się, ale kiedy już się ją zrozumie, wszystko staje się bardzo łatwe." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Ogólnie było to dobre, ale nie wspaniałe doświadczenie. CRM obejmuje podstawy, ale wciąż brakuje niektórych, wydawałoby się, podstawowych funkcji." - Zweryfikowana recenzja Capterra

Bitrix24 to zespół narzędzie do współpracy z funkcją CRM. Dzięki natywnemu time trackerowi, automatyzacji sprzedaży i szczegółowym uprawnieniom możesz efektywnie zarządzać swoim zespołem sprzedaży.

To oprogramowanie CRM ma również funkcję połączeń wideo, która zapewnia wsparcie dla maksymalnie 24 uczestników.

Kluczowe funkcje

Identyfikacja wąskich gardeł i możliwości sprzedaży dzięki narzędziu do analizy lejka sprzedaży

Korzystaj z automatyzacji e-mail i SMS, aby zwiększyć sprzedażpoprawić niestandardowy poziom utrzymania klientów* Zaplanuj i śledź postępy w działaniach sprzedażowych dziękiwykres Gantta widok

Tworzenie relacji między działaniami sprzedażowymi z zależnościami między zadaniami

Pricing

Bitrix24 posiada plan Free, a płatne plany zaczynają się od $$$a 24/miesiąc dla dwóch użytkowników.

Oceny klientów

G2: 4.1/5 (ponad 300 opinii)

Bitrix24 opinie

"Bitrix24 oferuje wysokiej jakości usługi i wsparcie w zakresie zarządzania zadaniami, współpracy, śledzenia i planowania oraz wdrażania ich w możliwy do śledzenia sposób. Z pewnością jest to bardzo pomocna i wydajna platforma dla każdego profesjonalisty." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Bitrix24 oferuje wysokiej jakości usługi i wsparcie w zakresie zarządzania zadaniami, współpracy, śledzenia i planowania oraz wdrażania ich w możliwy do śledzenia sposób. Z pewnością jest to bardzo pomocna i wydajna platforma dla każdego profesjonalisty." - Zweryfikowana recenzja Capterra

11. Mniej irytujący CRM

Less Annoying CRM traktuje swoją nazwę bardzo poważnie.

To oprogramowanie do zarządzania kontaktami zostało zaprojektowane specjalnie dla małych firm. Aplikacja ma prosty model cenowy i umożliwia ustawienie potoków w ciągu kilku minut.

Kluczowe funkcje

Wyświetlanie wszystkich notatek, plików, zadań, wydarzeń i informacji o potokach związanych z kontaktem na jednym ekranie

Tworzenie różnych niestandardowych typów pól dla kontaktów, firm i pipeline'ów

Codzienne otrzymywanie e-maili podsumowujących wszystkie zadania i wydarzenia w danym dniu

Funkcja raportowania leadów, która pokazuje status i priorytet leada

Cennik

Less Annoying CRM nie ma poziomów cenowych. Jednak ich płatny plan zaczyna się od 15 USD/użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów

G2: 4.9/5 (ponad 400 recenzji)

Mniej irytujące recenzje CRM

"Czas reakcji obsługi klienta jest niestandardowy. Możliwość uzyskania odpowiedzi na najbardziej podstawowe pytania ma naprawdę dużą wartość w naszym wdrożeniu." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Z 2000 kontaktów w mojej bazie danych potrzebuję czegoś, co jest zorganizowane i przechowuje historyczne informacje - LACRM robi to z bardzo funkcjonalnym interfejsem." - Zweryfikowana recenzja Capterra Check out these **Oprogramowanie CRM dla firm usługowych !

12. Nextiva

Nextiva łączy wszystkie kanały komunikacji, w tym głos, wideo, SMS, czat i ankiety, w jednym miejscu.

Łącząc wszystkie te kanały komunikacji z aplikacjami biznesowymi, zespół sprzedaży może poprawić jakość obsługi klienta.

Zobaczmy:

Kluczowe funkcje

Wizualnie śledź i zarządzaj całym procesem sprzedaży dzięki aplikacjitablica w stylu kanban* Organizuj i nadawaj priorytety transakcjom w niestandardowych scenach w pipeline

Automatyczne wysyłanie niestandardowych wiadomości do potencjalnych klientów

Integruje się z Salesforce , Outlook, G Suite i nie tylko

Ceny

Plany cenowe Nextiva zaczynają się od 30,95 USD/użytkownika miesięcznie dla 1-4 użytkowników.

Oceny klientów

G2: 4.4/5 (ponad 200 recenzji)

Opinie Nextiva

"Jeśli poświęcisz trochę czasu na wsparcie i konfigurację, to jest to świetny produkt. Wymaga jednak trochę czasu do zrobienia pełnej konfiguracji." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Jakość usług jest niezrównana. Aplikacja jest bardzo łatwa w użyciu i zapewnia mi porządek. Obsługa jest świetna, nigdy nie miałem trudności z połączeniami. Obsługa klienta jest doskonała, personel jest cierpliwy, przyjazny i chętny do pomocy. Ogólnie rzecz biorąc, Nextiva pomogła mi być bardziej wydajnym w moim biznesie i wiem, że pomogła również moim kolegom w naszej firmie" - Zweryfikowana recenzja Capterra

13. Freshworks CRM

Freshworks CRM (dawniej Freshsales) ma na celu rozbicie silosów danych poprzez połączenie sprzedaży, marketingu i obsługi klienta.

Ten CRM w chmurze ma fajną funkcję o nazwie Freddy AI, która identyfikuje najlepszych potencjalnych klientów. 🤖

Kluczowe funkcje

Skorzystaj z punktacji potencjalnych klientów, aby zidentyfikować tych, którzy są gotowi do zakupu Twojego produktu lub usługi

Sprawdzanie poziomu zaangażowania potencjalnych klientów przed rozpoczęciem z nimi rozmowy

Wysyłanie masowych, spersonalizowanych e-maili do potencjalnych klientów w celu poprawy ich powiązań

Dodawanie zadań, ustawienie spotkań, wysyłanie e-maili i wykonywanie połączeń z kart potencjalnych klientów

Cennik

Płatne plany Freshworks CRM zaczynają się od 35 USD/użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów

G2: 4.6/5 (ponad 800 recenzji)

Freshworks CRM opinie

"Ogólnie jestem bardzo zadowolony z dotychczasowych doświadczeń. Czuje się wartość za nasze pieniądze i daje nam szybkie odpowiedzi na temat korzystania z produktu. Duża łatwość obsługi, co jest kluczem." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Aktualizują i dodają nowe funkcje dość regularnie i współpracowali z nami, abyśmy mogli zacząć działać. Myślę jednak, że szkolenie w formie webinaru na temat do zrobienia konkretnych zadań lub korzystania z nowych funkcji byłoby naprawdę pomocne." - Zweryfikowana recenzja Capterra

14. Keap

Dzięki Keap możesz automatyzację procesu sprzedaży , tworzyć dzienne, tygodniowe i miesięczne raporty sprzedaży oraz planować spotkania.

Ale czy startup będzie chciał zatrzymać to narzędzie na liście, gdy już zrobimy jego przegląd?

Przekonajmy się:

Kluczowe funkcje

Tworzenie niestandardowych formularzy i osadzanie ich w witrynie i na stronach docelowych

Wysyłaj e-maile, dzwoń lub wysyłaj teksty z poziomu rekordu kontaktu CRM

Oszczędzaj czas, wybierając spośród gotowych e-maili

Automatyzacja powtarzalnych zadań dzięki szablonom when/then

Cennik

Płatne plany Keap zaczynają się od 79 USD miesięcznie dla jednego użytkownika. Jeśli chcesz dodać więcej użytkowników, będzie to kosztować dodatkowe 30 USD/użytkownika.

Oceny klientów

G2: 4,1/5 (ponad 1000 recenzji)

Opinie Keap

"Po zapoznaniu się ze wszystkimi funkcjami widać, jak potężne i pomocne może być to oprogramowanie." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Ogólnie było świetnie. Przeszliśmy na niego, ponieważ potrzebowaliśmy systemu, który byłby czymś więcej niż tylko oprogramowaniem do e-mail marketingu." - Zweryfikowana recenzja Capterra

15. Salesflare

Salesflare to intuicyjny system CRM, którego startupy mogą używać do automatyzacji wprowadzania danych, lepszego śledzenia potencjalnych klientów i komunikowania się z nimi jako zespół.

Ile flare może dodać to oprogramowanie do procesu sprzedaży Twojego startupu?

Kluczowe funkcje

Salesflare łączy się ze skrzynką odbiorczą e-mail, kalendarzem i telefonem komórkowym, aby rejestrować wiadomości e-mail, spotkania i rozmowy telefoniczne z klientami

Automatycznie tworzy kontakty dla osób, z którymi jesteś w kontakcie i zbiera informacje o nich z podpisów e-mail i publicznie dostępnych informacji

Organizuj swoje transakcje w wizualnym potoku "przeciągnij i upuść" i otrzymuj automatyczne przypomnienia, kiedy należy podjąć dalsze działania

Wysyłanie zautomatyzowanych przepływów e-maili, sekwencji kontaktowych i kampanii e-mailowych bezpośrednio z CRM

Śledzenie niestandardowych klientów w e-mailach i na stronie internetowej

Salesflare ściśle integruje się z Gmailem, Office 365, Zapier i nie tylko

Cennik

Plany cenowe Salesflare zaczynają się od 29 USD za użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów

G2: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

Opinie Salesflare

"Naprawdę uwielbiam zarządzanie cyklem pracy funkcja w Salesflare, która pomaga mi w automatyzacji 40% zadań sprzedażowych mojego zespołu. Ogólnie rzecz biorąc, jest to wysoce konfigurowalne i solidne narzędzie dla specjalistów ds. sprzedaży SaaS" - Zweryfikowana recenzja Capterra "Ogólnie rzecz biorąc, uwielbiam ten produkt i łatwość użytkowania i poleciłem go kilku znajomym z innych firm." - Zweryfikowana recenzja Capterra Related: **Przykłady __CRM dla różnych przypadków użycia !

Zacznij od najlepszego systemu CRM dla Twojego startupu

Utrzymanie startupowego biznesu na powierzchni może być bardzo trudne, gdy trzeba samodzielnie zarządzać burzą zadań. Pamiętaj jednak, że startupy cenią wiedzę ponad wszystko, a nie ma nic cenniejszego niż dane klientów.

Na szczęście dzięki darmowym narzędziom CRM dla startupów możesz zaoszczędzić czas i inne zasoby oraz z łatwością zarządzać relacjami z niestandardowymi klientami. W ten sposób możesz przenieść swoją uwagę z zadań administratora na rozwijanie swojego Businessu.

Aby jednak mieć pewność, że Twój startup będzie działał sprawnie na dłuższą metę, potrzebujesz najlepszego narzędzia CRM dla startupów!

