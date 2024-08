Jak tworzyć przypadki użycia skoncentrowane na użytkowniku dla idealnych scenariuszy sukcesu [z przykładami]?

Kierujesz projektem, rozszyfrowujesz skomplikowane procesy biznesowe lub tworzysz złożone rozwiązania programistyczne? Jeśli tak, to doskonale zdajesz sobie sprawę, że powodzenie zależy od jasności i precyzji. Dobra wiadomość! Przypadki użycia mogą oszczędzić tobie i twoim klientom wielu kłopotów.

Wyobraź sobie, że budujesz budynek. Plany prowadzą cię, określając przeznaczenie i układ każdego pomieszczenia. Dokładnie tym jest przypadek użycia: planem kierującym wymaganiami systemowymi i wynikającymi z nich operacjami projektu. Pomaga mapę procesów w interakcjach z użytkownikami, pomagając zbudować system dostosowany do celów i potrzeb użytkowników. 🏗️

Czas oszczędza dziewięć i podobnie, opanowanie przypadków użycia teraz może zaoszczędzić niezliczone godziny później. W tym praktycznym przewodniku wyjaśnimy:

Znaczenie podejścia opartego na przypadkach użycia w tworzeniu oprogramowania

Kroki pisania przypadków użycia dla wielu scenariuszy

Co to jest przypadek użycia i do jakiego celu służy?

Przypadki użycia są niezbędne do zrozumienia specyficznych dla użytkownika interakcji i narracji (lub historii użytkownika) w celu stworzenia zamierzonego projektu systemu.

Z technicznego punktu widzenia, przypadek użycia to szczegółowy opis, który określa, w jaki sposób użytkownik będzie wchodził w interakcję z rozwiązaniem IT, aby osiągnąć określony cel. Jest to mapa kroków, które podejmują, z wyraźnym początkiem, środkiem i końcem.

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, prawdopodobnie zastanawiasz się, dlaczego powinieneś się tym przejmować. Prawda jest taka, że każdy proces tworzenia oprogramowania niesie ze sobą ciężar planowania projektu zorientowanego na użytkownika. Kluczowe jest wcześniejsze zrozumienie wymagań usługi lub systemu, aby produkt końcowy działał idealnie i był opłacalny.

W tym miejscu pojawia się przypadek użycia, który pomaga wizualizować interakcje użytkowników od początku do końca i wskazać wszelkie czkawki po drodze. Pomyśl o tym jak o instruktażu w grze strategicznej, w której każdy ruch jest kluczowy. Twoje dane wejściowe, reakcja systemu, określone procesy i ostateczny wynik są wyraźnie określone, nie pozostawiając miejsca na niejednoznaczne decyzje.

Pomysł polega na tym, aby pomóc kierownikom projektów, analitykom biznesowym i programistom dostosować się do tego, czego oczekuje użytkownik końcowy w systemie aplikacji lub systemie , eliminując konieczność zgadywania. Wynik? Mądrzejsze decyzje na:

Funkcje, którym należy nadać priorytet

Zakres projektu

Błędy do naprawienia

Wskazówka: Potrzebujesz szybkiego startu? Użyj aplikacji Szablon mapy historii użytkownika ClickUp aby od razu rozpocząć mapowanie przypadków użycia! Jego wbudowany nieskończona Tablica pomaga śledzić i ustalać priorytety historyjek użytkownika w ciągu kilku minut.

Zbuduj i dostosuj swoją mapę przypadków użytkowników za pomocą elastycznego i wstępnie sformatowanego szablonu tablicy w ClickUp

Korzyści z przypadków użycia w procesach Business

Przypadki użycia oferują szereg korzyści w opracowywaniu i zarządzaniu systemami i projektami oprogramowania . Oto siedem kluczowych zalet dla różnych interesariuszy z sektora Business:

Pewność co do konkretnych interakcji: Przypadki użycia zapewniają jasne zrozumienie sposobu, w jaki użytkownicy wchodzą w interakcję z systemem, pomagając zdefiniować i udokumentować wymagania funkcjonalne Ukierunkowana komunikacja: Przypadki użycia służą jakopomost między interesariuszami Business, łącząc programistów, projektantów, kierowników projektów i klientów Identyfikacja sposobu zachowania się systemu: Pomagają zidentyfikować i udokumentować różne sposoby interakcji użytkowników z systemem. Obejmuje to zarówno normalne, jak i wyjątkowe scenariusze, zapewniając kompleksowy widokoczekiwanego zachowania systemu4. Planowanie projektu: Przypadki użycia pomagają w planowaniu poprzez rozbicie pożądanych funkcji na możliwe do zarządzania jednostki zajmujące się konkretnymi celami systemu Elastyczność: Dostarczają elastycznych ram, które mogą pomieścić modyfikacje (alternatywne przepływy) lub dodatki bez zakłócania ogólnego przepływu systemu Dokumentacja i szkolenia: Przypadki użycia służą jakocenną dokumentację cyklu pracy do wykorzystania w przyszłości. Dostarczają one spostrzeżeń, które mogą byćprzydatne podczas szkolenia nowych członków zespołu programistów Identyfikacja ryzyka: Poprzez badanie różnych scenariuszy powodzenia i niepowodzenia, przypadki użycia pomagają w identyfikacji potencjalnych zagrożeń i wyzwań na wczesnym etapie projektuprocesu rozwoju ## Co należy uwzględnić w przypadku użycia projektu: Praktyczne kroki

Przypadki użycia mogą zawierać szereg elementów zależnie od skali i złożoności budowanego systemu. Oto niektóre z najważniejszych opcji:

Tytuł i opis Aktorzy (użytkownicy) Cele użytkowników Interesariusze Warunki wstępne Podstawowy przepływ Wyjątek od podstawowego przepływu Wariacje lub scenariusze "co jeśli Alternatywne przepływy

Punkty te można lepiej wyjaśnić, gdy zbadamy praktyczną stronę rzeczy. Zapoznaj się z poniższymi sekcjami, aby zrozumieć jak uwzględnić te elementy i przekształcić złożone scenariusze przypadków użycia w możliwe do wykonania kroki.

Krok 1: Wymyśl tytuł i opis

Każde studium przypadku użycia musi mieć angażujący tytuł. Powinien on być zwięzły, konkretny i wskazywać na cel przypadku użycia. Na przykład tytuł Optimizing Online Checkout: A Use Case for E-Commerce Conversion Enhancement natychmiast przekazuje cel i zakres.

Następnie opis przypadku powinien zwięźle określać kontekst, wskazując uczestnika przypadku użycia lub użytkownika, dany system i ostateczny cel. Oto przykład: This use case outlines the steps taken by an online shopper to finczone a purchase, highlighting the system's response at each interaction to ensure a smooth transaction and reduce cart abandonment

**Zachowaj ostry język, bezpośrednio odnosząc się do innowacyjnych wyników, których szukasz

Krok 2: Zidentyfikuj aktorów

Nie są to hollywoodzkie gwiazdy, ale raczej kluczowe podmioty - osoby, grupy, a nawet inne systemy - wchodzące w interakcje z badanym systemem. Identyfikacja tych aktorów przypomina ustawienie postaci w sztuce; każda z nich ma rolę, cel i zestaw działań, które przyczyniają się do rozwoju narracji. 🎭

Aktorów w ramach diagramu przypadków użycia można sklasyfikować jako głównych lub drugorzędnych. Główny aktor sam szuka pomocy systemu, aby osiągnąć określony cel. Z drugiej strony, aktor drugorzędny dostarcza usługę do systemu jako bezpośredni wynik głównego przypadku użycia. System inicjuje interakcję z aktorem drugorzędnym w celu uzyskania informacji lub zakończenia celu.

Załóżmy, że użytkownik składa wniosek o pożyczkę online, co czyni go głównym aktorem. W odpowiedzi na wniosek o pożyczkę system wyzwala inny zasób w celu obliczenia oprocentowania - ten zasób jest aktorem drugorzędnym.

Jeśli nadal jesteś w fazie badań i potrzebujesz pomocy w zidentyfikowaniu głównego aktora, możesz udokumentować swoje ustalenia za pomocą narzędzia Szablon planu badania użytkowników ClickUp . Jego wbudowane funkcje pomagają zespołom programistycznym i UX w tworzeniu map zachowań użytkowników i rozwiązywaniu problemów w aplikacjach, witrynach internetowych lub projektach w uporządkowany sposób.

Szablon planu badań użytkowników ClickUp ułatwia definiowanie celów i dostosowanie ich do potrzeb interesariuszy

Krok 3: Określ cele aktorów

Niezależnie od tego, czy uczestnik kupuje produkt, zapisuje się do newslettera, czy korzysta ze strony internetowej, jego cel jest siłą napędową jego interakcji z Twoimi usługami. Twoim zadaniem jest zrozumienie tych celów, abyś mógł zaprojektować system który pomoże im je osiągnąć w możliwie najbardziej efektywny sposób.

Rozważmy przykład z prawdziwego świata: jeśli prowadzisz witrynę sprzedaży detalicznej, celem klienta może być zakup produktu w minimalnej liczbie kroków. Ten przypadek użycia wymagałby nakreślenia kroków, które klienci muszą wykonać, aby zakończyć ten zakup, od wyboru elementu do sfinalizowania płatności.

Użyj tego ClickUp Szablon planu działania dla celów SMART lista celów wszystkich zidentyfikowanych podmiotów i monitorowanie sposobu ich realizacji przez zespół.

Dzięki szablonowi planu działania dla celów SMART zapewnisz, że cele aktorów będą realizowane dzięki wizualnemu widokowi listy, aby wszystko było uporządkowane i śledzenie na bieżąco

Krok 4: Uchwyć interesariuszy i ich odsetki

Bardzo ważne jest, aby zidentyfikować wszystkich interesariuszy i zrozumieć ich odsetki, aby upewnić się, że przypadek użycia jest skuteczny. Interesariuszem może być użytkownik końcowy, administrator systemu, a nawet podmioty zewnętrzne lub systemy wchodzące w interakcję z twoją usługą. Wszyscy oni mają unikalne potrzeby i oczekiwania. Oto do zrobienia:

Lista wszystkich możliwych interesariuszy zaangażowanych w przypadek użycia Dla każdego interesariusza zidentyfikuj jego odsetki lub to, co chce zyskać dzięki przypadkowi użycia. Na przykład, potencjalnym interesem dla kupującego online byłoby intuicyjne i wydajne doświadczenie użytkownika Zastanów się, w jaki sposób przypadek użycia może zostać zrealizowany bez uszczerbku dla ogólnych celów Regularnie powracaj do tej listy, ponieważ twojeprojekt lub produkt rozwija sięupewniając się, że uwzględniono nowe potrzeby Analiza interesariuszy może być stresującym zadaniem, zwłaszcza gdy istnieje wiele przypadków użycia do monitorowania. Zalecamy korzystanie z jakości szablonów map interesariuszy aby ustrukturyzować proces.

Zidentyfikuj kluczowych uczestników projektu i ich poziom wsparcia na liście ClickUp

Krok 5: Określenie warunków wstępnych lub założeń

Warunki wstępne ustawiają scenę działania, zapewniając, że wszystkie niezbędne warunki są spełnione przed zainicjowaniem przypadku użycia. Pomyśl o must-haves, aby Twój scenariusz zadziałał, na przykład o połączeniu internetowym do transakcji online lub koncie użytkownika w celu uzyskania dostępu do obszaru tylko dla członków. Wyobraź sobie scenariusz z perspektywy użytkownika i wyraźnie zidentyfikuj i wypisz te warunki wstępne.

Oto ilustracja pokazująca, w jaki sposób warunki wstępne są wykorzystywane do nakreślenia przypadków użycia i automatyzacji cyklu pracy dla strony bankowej:

Via: BA Times.com

Krok 6: Zarys podstawowego przepływu

Jest to scenariusz minimalnego produktu (MVP), w którym wszystko się zgadza, a przypadek użycia rozwija się zgodnie z przewidywaniami. Żadnych błędów, żadnej czkawki, po prostu prosta ścieżka do zadowolonego użytkownika

Wyobraźmy sobie scenariusz, w którym klient kupuje książkę w sklepie internetowym. The podstawowy przepływ byłoby:

Klient loguje się na swoje konto Wyszukuje książkę według tytułu, autora lub gatunku Klient przegląda książkę i dodaje ją do koszyka Przechodzi do kasy, potwierdza szczegóły wysyłki i wybiera metodę płatności Przegląda podsumowanie zamówienia i składa zamówienie Do klienta wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem

Każdy krok tutaj ma być jasny i niezbędny, prowadząc użytkownika w kierunku satysfakcjonującej transakcji. Powrót do Szablon przepływu użytkownika ClickUp do projektowania efektywnych ścieżek przypadków użycia i udostępniania ich swojemu zespołowi.

Ten szablon do tworzenia map użytkowników umożliwia tworzenie wizualnych reprezentacji złożonych pomysłów, takich jak przepływy użytkowników, makiety i diagramy inżynieryjne

Krok 7: Określ wyjątki lub warunki błędu

Te wyjątki reprezentują scenariusze, w których standardowy przepływ procesu nie ma zastosowania. Zastanów się, co może pójść nie tak i jak system powinien zareagować. Możesz:

Rozważyć realistyczne scenariusze : Pomyśl o wszystkich sposobach, w jakie operacja może odbiegać od normy lub prowadzić do scenariuszy niepowodzenia. Może to być spowodowane problemami technicznymi, błędami użytkownika lub nieoczekiwanymi okolicznościami

: Pomyśl o wszystkich sposobach, w jakie operacja może odbiegać od normy lub prowadzić do scenariuszy niepowodzenia. Może to być spowodowane problemami technicznymi, błędami użytkownika lub nieoczekiwanymi okolicznościami Dokumentuj każdy wyjątek : Wyraźnie opisz każdy wyjątek, w tym jego przyczynę, skutek i sposób, w jaki system powinien zareagować

Priorytet wyjątków : Uszereguj wyjątki na podstawie ich prawdopodobieństwa i wpływu na doświadczenie użytkownika

Krok 8: Uwzględnienie rozszerzeń lub wariantów funkcji systemu

Pomyśl o tych scenariuszach, które pozwolą ci zachować procesy zwinne . Powiedzmy, że jeśli klient porzuci koszyk, jaki jest następny krok? Być może wymaga to stworzenia rozszerzenia, które aktywuje sekwencję e-maili lub specjalną ofertę rabatu, aby ponownie ich zaangażować.

Przypadki użycia powinny dostosowywać się do złożoności świata rzeczywistego, oferując innowacyjne rozwiązania, które utrzymują zaangażowanie użytkowników. Chodzi o przewidywanie nieoczekiwanego i tworzenie skryptów odpowiedzi, które zamieniają wyzwania w możliwości.

Krok 9: Rozważ alternatywne przepływy

Rozważ alternatywne kursy, jeśli pojawią się wyzwania lub odchylenia w procesie. Wyobraź sobie, że projektujesz przypadek użycia dla systemu koszyka zakupów online.

Główny scenariusz powodzenia (MSS):

Użytkownik dodaje elementy do koszyka

Użytkownik przechodzi do kasy i potwierdza płatność

Ale!

_Co zrobić, jeśli elementu nie ma w magazynie?

System natychmiast powiadamia użytkownika

System rekomenduje podobne produkty

co jeśli płatność zostanie odrzucona?

Podpowiedź użytkownikowi, aby wypróbował inną metodę płatności

Oferta zapisania koszyka w celu późniejszego jego zakończenia

co jeśli wystąpią problemy z siecią?

Automatyczne zapisanie postępów użytkownika

Poinformowanie użytkownika i próba ponownego połączenia

Dla każdego what-if opracuj alternatywną ścieżkę, która poprowadzi system do powodzenia.

Jak pisać skuteczne przypadki użycia z ClickUp

Teraz, gdy mamy już dogłębną wiedzę na temat procesu tworzenia przypadków użycia, przyjrzyjmy się, jak profesjonalnie napisać jeden z nich za pomocą ClickUp ClickUp . To wszystko w jednym narzędzie do zarządzania projektami posiada bogatą dokumentację użytkownika i funkcje pisania przypadków użycia. Załóżmy podzielić proces aby pokazać, jak łatwe może to być.🌹

Twórz i zarządzaj przypadkami użycia w ClickUp Docs

Aby rozpocząć tworzenie modelu przypadków użycia w ClickUp, przejdź do strony Dokumenty ClickUp zintegrowane rozwiązanie platformy do tworzenia i przechowywania wszystkich rodzajów dokumentów - od instrukcji obsługi i definicji przypadków testowych po wymagania techniczne.

Łatwe formatowanie i współpraca nad dokumentami Docs wraz z zespołem bez nakładania się w ClickUp

świetnie, stwórz nowy dokument. Możesz skorzystać z jednej z darmowych aplikacji ClickUp szablonów schematów blokowych do tworzenia diagramów przypadków użycia lub szablony studiów przypadku do dokumentowania badań użytkowników. Wszystko będzie dostępne z centralnej lokalizacji, co ułatwi śledzenie najlepszego możliwego scenariusza wyników lub opracowanie alternatywnych ścieżek.

Zaproś członków z działu wydajności i zespołów marketingowych do pracy nad dokumentem przypadku użycia w czasie rzeczywistym. Możesz utworzyć foldery do przechowywania wielu przypadków użycia dla swojego projektu. Najlepsze jest to, że możesz połączyć swoje Dokumenty z innymi zadaniami projektu, aby zapewnić płynną pracę.

Spróbuj pisać przypadki użycia z AI

Zanurzmy się w zabawne rzeczy! W edytorze Docs wystarczy wpisać /AI. Bum! The ClickUp AI pojawi się okno dialogowe, gotowe do działania. Kliknij na Write with AI aby rozpocząć zabawę. Wpisz temat przypadku użycia i dodaj odpowiednie wymagania techniczne, aby w ciągu kilku sekund wygenerować profesjonalną, dobrze zorganizowaną prezentację przypadku użycia.

Automatyzacja pisania dokumentacji za pomocą AI, monitorowanie postępów za pomocą wykresów i sprintów oraz szybkie rozwiązywanie błędów kodowania za pomocą ClickUp

Nawet z przypadkami użycia wygenerowanymi przez AI, masz kontrolę. Możesz:

Wstawić zawartość w innym miejscu : Bezproblemowo wstawić zawartość wygenerowaną przez AI do swojego dokumentu. Lub po prostu skopiować-wkleić i połączyć z ręcznie napisanymi przypadkami użycia

: Bezproblemowo wstawić zawartość wygenerowaną przez AI do swojego dokumentu. Lub po prostu skopiować-wkleić i połączyć z ręcznie napisanymi przypadkami użycia Edytuj dane wejściowe : Jeśli narracja wymaga osobistego charakteru, edytuj podpowiedź lub temat, aby poprowadzić AI w pożądanym kierunku

: Jeśli narracja wymaga osobistego charakteru, edytuj podpowiedź lub temat, aby poprowadzić AI w pożądanym kierunku Regeneruj : Masz ochotę na inny zwrot akcji? Poznaj różne odpowiedzi AI z tym samym podpowiedzią

: Masz ochotę na inny zwrot akcji? Poznaj różne odpowiedzi AI z tym samym podpowiedzią Daj AI więcej wskazówek: Rozszerz rozmowę poprzez dostarczenie dodatkowych podpowiedzi lub wskazówek i uzyskaj bardziej kontekstowe odpowiedzi 🤖

Użyj ClickUp AI, aby edytować, podsumowywać, sprawdzać pisownię lub dostosowywać długość zawartości w dokumentach

Oprócz generowania tekstu, ClickUp AI może również poprawić gramatykę i ton istniejących dokumentów, a nawet podsumować długie studia przypadków, aby zaoszczędzić czas.

Przykłady zastosowań dla projektów rozwoju oprogramowania

Zapoznajmy się z kilkoma przykładami przypadków użycia w biznesie, aby lepiej zilustrować, jak one wyglądają i jak mogą usprawnić Twoje projekty.

Przypadek użycia #1: Lista życzeń zakupów online

Platforma e-commerce ma na celu wprowadzenie funkcji listy życzeń, która poprawi komfort zakupów online dla użytkowników.

Aktorzy: Kupujący online

Cele: Dodawanie elementów do listy życzeń; widok zawartości listy życzeń

Interesariusze: Platforma e-commerce, kupujący online, sprzedawcy produktów, zespół marketingowy, programiści

Warunki wstępne: Użytkownik musi być zalogowany i przeglądać dostępne produkty

Podstawowy przepływ:

Użytkownik loguje się do platformy e-commerce

Użytkownik przegląda dostępne produkty

Użytkownik wybiera opcję dodania produktu do listy życzeń

System dodaje wybrany produkt do listy życzeń użytkownika

Użytkownik może przeglądać i zarządzać swoją listą życzeń w dowolnym momencie

System dostarcza spersonalizowane rekomendacje produktów w oparciu o elementy listy życzeń

Rozszerzenia/warianty:

Wdrożenie systemu powiadomień dla użytkowników, gdy elementy z listy życzeń są w sprzedaży

Umożliwienie użytkownikom udostępniania listy życzeń znajomym lub rodzinie w celu uzyskania sugestii dotyczących prezentów

Wyjątki/Warunki błędów:

Jeśli wybrany produkt nie jest już dostępny, powiadom o tym użytkownika i podaj alternatywne kursy

W przypadku problemów technicznych, upewnij się, że użytkownicy mogą nadal przeglądać i dodawać elementy do swojej listy życzeń bez zakłóceń

Alternatywny przepływ:

Użytkownik loguje się do platformy e-commerce

Użytkownik wybiera opcję widoku istniejącej listy życzeń

System wyświetla listę elementów z listy życzeń użytkownika

Użytkownik może usunąć elementy z listy życzeń lub przejść do zakupu

System aktualizuje listę życzeń i dostarcza odpowiednie sugestie dotyczące dodatkowych elementów

Przypadek użycia #2: Zarządzanie planem podróży

Aplikacja do planowania podróży chce wdrożyć funkcję umożliwiającą użytkownikom tworzenie i zarządzanie planami podróży.

Aktorzy: Podróżni, aplikacja podróżnicza

Cele: Tworzenie i edytowanie planów podróży; otrzymywanie rekomendacji

Interesariusze: Firmy oferujące aplikacje turystyczne, podróżni, lokalne Businessy, Tablica Turystyczna, deweloperzy

Warunki wstępne: Użytkownik musi być zalogowany i mieć zaplanowaną podróż

Podstawowy przepływ:

Użytkownik loguje się

Użytkownik wybiera opcję utworzenia nowego planu podróży

Użytkownik wprowadza szczegóły podróży, w tym miejsca docelowe i daty

System generuje wstępny plan podróży i sugeruje lokalne atrakcje

Użytkownik może modyfikować plan podróży i dodawać niestandardowe atrakcje

System zapewnia aktualizacje i rekomendacje w czasie rzeczywistym w oparciu o preferencje użytkownika

Rozszerzenia/warianty:

Integracja funkcji prognozy pogody dla każdego miejsca docelowego

Umożliwienie użytkownikom udostępniania swoich planów podróży innym podróżnikom.

Wyjątki/warunki błędów:

Jeśli wybrana atrakcja jest zamknięta lub niedostępna w planowanym terminie, powiadom użytkownika i zasugeruj alternatywne rozwiązania

W przypadku problemu z połączeniem, upewnij się, że użytkownicy nadal mogą uzyskać dostęp do swoich planów podróży i modyfikować je w trybie offline

Alternatywny przepływ:

Użytkownik loguje się do aplikacji turystycznej

Użytkownik wybiera istniejącą trasę

System wyświetla aktualny plan podróży, w tym zarezerwowane noclegi i atrakcje

Użytkownik może modyfikować plan podróży, dodawać nowe aktywności lub usuwać istniejące

System aktualizuje plan podróży i odpowiednio dostosowuje rekomendacje

Zamknięcie sprawy na powodzeniu

Niezależnie od tego, czy chcesz dopracować swój proces biznesowy, czy też poprawić jakość obsługi klienta, modelowanie przypadków użycia jest doskonałym narzędziem do wizualnego rozwiązywania problemów. Jeśli potrzebujesz szybko obserwowalnego wyniku, polegaj na strategicznym przypadku użycia narzędzia programistyczne w ramach ClickUp, aby przyspieszyć swój oś czasu projektu i zrealizować swoje cele biznesowe. 🍉 Zarejestruj się, aby poznać darmowe rozwiązanie .