Darmowe szablony rozwoju produktu

W myślach Ty i Twój Teams już widzicie go na rynku, bijącego rekordy sprzedaży i zdobywającego sławę. W rzeczywistości musisz najpierw przejść przez odpowiednią proces rozwoju produktu .

Proces ten obejmuje wszystkie sceny rozwoju produktu, od pomysłu do wprowadzenia na rynek. Jest to biografia produktu i obejmuje cały jego cykl życia.

Napisanie tej biografii jest łatwiejsze do powiedzenia niż zrobienia, ponieważ istnieją dziesiątki rozdziałów (zadań) do zrobienia, takich jak określenie celów, oszacowanie wartości produktu, analiza konkurencji i przygotowanie do wprowadzenia na rynek.

Na szczęście można pójść na skróty i ukończyć biografię w rekordowym czasie dzięki szablonom rozwoju produktu. Ich gotowe sekcje pomagają zdefiniować każde krytyczne działanie, współpracować z interesariuszami i ustawić produkt na powodzenie.

W tym artykule omówimy 10 najlepszych szablonów, które pomogą ci płynnie poruszać się po całym procesie rozwoju produktu.

Co to jest szablon rozwoju produktu?

Szablon rozwoju produktu ustawia ciebie i twój zespół z jasną mapą do poruszania się po złożonej podróży rozwoju produktu. Prowadzi przez każdą scenę, zapewniając, że nic nie umknie uwadze i zwiększa szanse na powodzenie. Rozwój produktu obejmuje wiele scen przedstawiających podróż produktu od pomysłu do wprowadzenia na rynek. Podczas gdy liczba i charakter tych etapów zależą od celów firmy i samego produktu, jedno jest pewne - proces wymaga wysiłku zespołowego i najwyższej klasy organizacji, aby odnieść powodzenie.

Niestandardowy szablon Zakres projektu Szablon Tablicy poprzez dodanie dokumentów, zadań i innych elementów

Niektóre szablony zarządzania produktem pomagają w mapę całego procesu podczas gdy inne koncentrują się na konkretnych aspektach, takich jak wizualizacja mapa drogowa produktu lub projektowanie produktu . Niezależnie od wyboru, menedżerowie produktu będą cieszyć się zwiększoną wydajnością i usprawnioną współpracą.

Co składa się na dobry szablon rozwoju produktu?

Istnieją setki szablonów rozwoju produktu. Jeśli chcesz oddzielić ziarno od plew, poszukaj następujących elementów:

Wyczyszczony cel : Ponieważ szablony rozwoju produktu często koncentrują się na różnych zakresach projektów, twój szablon powinien pozwolić ci zdefiniować jego cel, czy tostrategia produktu,planowanie produkcjilubwymagania dotyczące produktu* Opcje współpracy: Powinien zachęcać do pracy zespołowej dzięki opcjom takim jak edycja w czasie rzeczywistym, pozostawianie komentarzy i łatwe monitorowanie postępów dla menedżerów produktu

: Ponieważ szablony rozwoju produktu często koncentrują się na różnych zakresach projektów, twój szablon powinien pozwolić ci zdefiniować jego cel, czy tostrategia produktu,planowanie produkcjilubwymagania dotyczące produktu* Opcje współpracy: Powinien zachęcać do pracy zespołowej dzięki opcjom takim jak edycja w czasie rzeczywistym, pozostawianie komentarzy i łatwe monitorowanie postępów dla menedżerów produktu Funkcje burzy mózgów : Szablony do zarządzania produktem powinny zawierać narzędzia takie jak cyfrowe tablice, które pozwalają tobie i twojemu zespołowi na burzę mózgów i inspirują do generowania pomysłów, aby uzyskać najlepsze wyniki

: Szablony do zarządzania produktem powinny zawierać narzędzia takie jak cyfrowe tablice, które pozwalają tobie i twojemu zespołowi na burzę mózgów i inspirują do generowania pomysłów, aby uzyskać najlepsze wyniki Oś czasu projektu : Powinno to pozwolić na stworzenie kompleksowego rozwoju produktuoś czasu projektu z jasno określonymi fazami i terminami. Pomaga to Tobie i menedżerom produktu zachować przejrzystość i upewnić się, że każdy jest na bieżąco ze swoimi obowiązkami

10 najlepszych szablonów rozwoju produktu w ClickUp i Excelu

Po przeanalizowaniu dziesiątek szablonów rozwoju produktu, wybraliśmy 10 najlepszych, które oferują wyjątkową funkcję i łatwość użytkowania.

Zapoznaj się z ich funkcjami i znajdź ten, który pomoże Ci nakreślić proces rozwoju produktu bez wysiłku! 🥵

1. Szablon rozwoju nowego produktu

Śledź różne kamienie milowe projektu i jego wydajność za pomocą szablonu ClickUp New Product Development Template

Skrupulatny plan i bezbłędne wykonanie są podstawą powodzenia wprowadzenia nowego produktu na rynek. The Szablon rozwoju nowego produktu ClickUp pomaga planować, organizować i monitorować każdy szczegół procesu, wspierać współpracę w zespole i zarządzać zadaniami jak profesjonalista! 💪

Szablon oferuje zespoły zarządzania produktami cztery widoki do nakreślenia procesu rozwoju, przypisywania i śledzenia zadań oraz zapewnienia terminowego zakończenia bez nakładania się lub nieporozumień.

Pierwszy widok szablonu to Project Summary - to tutaj dodasz swoje zadania i podzielisz je na fazy. Domyślnie dostępnych jest siedem faz, ale w razie potrzeby można je zmodyfikować:

Weryfikacja pomysłu Rozwój i testowanie koncepcji Strategia marketingowa i analiza Business Rozwój produktu Beta/testy rynkowe Wdrożenie techniczne Wprowadzenie produktu Podaj szczegóły, takie jak daty rozpoczęcia i zakończenia, złożoność zadania, poziomy wysiłku i wpływu oraz zespół / dział lub menedżerowie produktu odpowiedzialni za każde zadanie.

Widok Process Tablica wyświetla zadania zdefiniowane w poprzednim widoku jako karty i sortuje je według fazy, do której należą (jednej z siedmiu wzmiankowanych powyżej). Zakończone zadania można przenosić na odpowiadające im karty za pomocą prostego przeciągania i upuszczania.

Widok Wykres Gantta widok pomaga utworzyć dynamiczną oś czasu, śledzić zależności między zadaniami i zapobiegać nakładaniu się zadań, podczas gdy widok Osiem czasu pokazuje zadania w kalendarzu i pozwala monitorować terminy i harmonogramy.

2. Szablon Tablica drogowa rozwoju produktu

Skorzystaj z szablonu Tablicy Rozwoju Produktu ClickUp, aby wizualnie planować, śledzić i świętować kamienie milowe rozwoju produktu

Chcesz zwizualizować proces rozwoju produktu, ustawić cele i utrzymać wszystkich na tej samej stronie? Szablon Szablon Tablicy Rozwoju Produktu ClickUp jest dokładnie tym, czego potrzebujesz!

Przede wszystkim należy wspomnieć, że jest to szablon tablicy. Tablica ClickUp to cyfrowe tablice, które umożliwiają wizualizację, burzę mózgów i niestandardowe procesy przy maksymalnej przejrzystości i współpracy.

Ponieważ ten konkretny szablon dotyczy rozwoju produktu, pomaga on podzielić proces na fazy i stworzyć łatwe do śledzenia osie czasu.

Korzystanie z szablonu należy rozpocząć od wprowadzenia zadań i ich szczegółów w widoku listy. Następnie przejdź do widoku Tablica - twojego płótna do wizualizacji procesu. Dodaj notatki które reprezentują zadania i kamienie milowe i umieszczają je w odpowiednim polu zależnie od osi czasu ich wykonania. Aktualizuj Tablicę w miarę zakończonych zadań, aby odzwierciedlić najnowsze zmiany i zapobiec nieporozumieniom.

Tablice ClickUp są obsługiwane przez redaktora typu "przeciągnij i upuść", więc przenoszenie obiektów jest szybkie i łatwe. Dodaj interesariuszy do szablonu rozwoju produktu i pozwól im śledzić postępy.

3. Szablon strategii produktu

Strategia produktu jest niezbędna do powodzenia w jego rozwoju

Jeśli chcesz stworzyć produkt, który zaspokoi niestandardowe spotkania i będzie zgodny z Twoją wizją, potrzebujesz kuloodpornej strategii. Strategia Szablon strategii produktu ClickUp może być cennym sprzymierzeńcem dla Twojego zespołu dzięki pomocnemu narzędziu do zarządzania projektami.

Ten szablon rozwoju produktu pomaga zaplanować każdy szczegół związany z produktem, utrzymać zespół w pętli i scentralizować wszystkie istotne informacje. Kompleksowy szablon rozwoju produktu jest podzielony na trzy sekcje:

Funkcje Teams Oś czasu

Sekcja Features przedstawia wszystkie funkcje, które powinien posiadać twój produkt. Zacznij od utworzenia nowego zadania dla każdej pożądanej funkcji w widoku Wszystkie funkcje. Użyj Pola niestandardowe takie jak Status, Kategoria funkcji, Priorytet, Data rozpoczęcia, Wysiłek, Priorytet i Lider zespołu, aby zapewnić więcej szczegółów na temat każdej funkcji/zadania.

Możesz użyć formularza przesłanych funkcji, aby zachęcić interesariuszy do proponowania nowych funkcji. Udostępnianie formularza zespołowi spowoduje automatyczne pojawienie się sugerowanych funkcji na liście Wszystkie funkcje.

Użyj widoków takich jak Priorytet lub Według wysiłku, aby filtrować zadania i skupić się na konkretnym aspekcie strategii produktu. Pomoże ci to lepiej śledzić mapę drogową produktu, aby wiedzieć, czym zająć się w pierwszej kolejności.

Sekcja Team dotyczy osób pracujących nad strategią. Wymień wszystkie osoby zaangażowane w projekt, określ ich role i w razie potrzeby podaj dodatkowe szczegóły.

Sekcja Oś czasu pozwala na śledzenie całego projektu rozwój projektu , zapobiegać nakładaniu się funkcji i zapewnić ich powodzenie.

4. Szablon harmonogramu rozwoju

Ten szablon harmonogramu rozwoju jest pomocnym narzędziem zapewniającym, że proces rozwoju

Niezależnie od tego, czy tworzysz nowy produkt, czy aktualizujesz istniejący, musisz stworzyć harmonogram rozwoju, aby ustalić jasne cele i zapewnić płynną współpracę zespołu.

Harmonogram Szablon harmonogramu rozwoju ClickUp jest właśnie tym, czego potrzebujesz do planowania zasobów, śledzenia budżetu i monitorowania terminów.

Rozpocznij korzystanie z szablonu, przechodząc do widoku Działania związane z rozwojem produktu. Najpierw wypełnij tabelę zawierającą podstawowe informacje, takie jak opis produktu, lider rozwoju oraz daty rozpoczęcia i zakończenia.

Następnie przejdź do listy pod tabelą i dodaj wszystkie zadania związane z projektem oraz ich szczegóły, takie jak status, scena, osoba przypisana oraz daty rozpoczęcia i zakończenia. Domyślnie zadania zostaną pogrupowane według ich sceny.

Widok Product Development Gantt wyświetla zadania z poprzedniego widoku na osi czasu, umożliwiając wizualizację dat rozpoczęcia i zakończenia oraz zależności między zadaniami.

Widok Product Development Stage to widok, który pozwala na Tablica Kanban przedstawiająca zadania w postaci kart pogrupowanych według ich sceny (np. Pomysł, Badania, Plan) i statusu (np. Do zrobienia, W trakcie lub Wymaga wkładu).

5. Szablon analizy luk produktowych

Szablon do analizy luk produktowych ClickUp pomaga zrozumieć słabe strony produktu i stworzyć strategie ulepszeń

Ciągłe doskonalenie produktów pozwala wyprzedzić konkurencję i zapewnia satysfakcję klientów. Szablon Szablon analizy luk produktowych ClickUp opiera się na tej filozofii - pomaga zidentyfikować słabe strony produktu i opracować sposoby jego ulepszenia.

Szablon podzielony jest na pięć sekcji:

Cel: Tutaj nakreślisz swoje cele Stan obecny: Ta sekcja dotyczy obecnej sytuacji, tej, którą chcesz poprawić Stan pożądany: Tutaj określisz, co chcesz osiągnąć Definicja luki: Nakreślenie czynników, które przyczyniają się do powstania luki między stanem obecnym a pożądanym Rozwiązania: Zdefiniuj, co możesz zrobić do zrobienia, aby przejść do pożądanego stanu

Dodaj odpowiednich członków zespołu do szablonu, utwórz notatki i umieść je w odpowiednich sekcjach, aby wypełnić Tablicę i utrzymać informacje w uporządkowany sposób. Dzięki edycji w czasie rzeczywistym i opcji pozostawiania komentarzy, możesz pracować ze swoim zespołem niezależnie od lokalizacji.

6. Szablon pozycji produktu

Skorzystaj z szablonu listy pozycji produktów ClickUp, aby zrozumieć tajniki produktu i odpowiednio przedstawić go na rynku docelowym

Przed wprowadzeniem produktu na rynek należy określić jego pozycję na rynku i zrozumieć, co czyni ją wyjątkową na tle konkurencji. The Szablon do pozycjonowania produktów ClickUp stanowi doskonałą podstawę do tego, pomagając zrozumieć tajniki produktu i zdefiniować najlepszą strategię pozycjonowania.

Pierwszym krokiem korzystania z szablonu jest wypełnienie formularza w widoku Product Positioning Assessment Form. Formularz koncentruje się na bolączkach i unikalnych punktach sprzedaży produktu, aby pomóc w określeniu jego pozycji konkurencyjnej.

Możesz udostępniać formularz swoim współpracownikom, aby pozwolić im wnieść swoje dwa grosze i uzyskać obiektywne opinie.

Dane dostarczone w formularzu automatycznie przekładają się na widok listy produktów. Każdy produkt jest reprezentowany przez oddzielne zadanie, więc nie będziesz miał problemów ze znalezieniem informacji, które Cię odsetki. Zadania są pogrupowane według ich statusów (takich jak Plan, W trakcie i Wstrzymane).

Dostępny jest również Widok tablicy z mapą pozycji produktu. Tutaj możesz określić pozycję swojego produktu pod względem wartości, jaką wnosi na rynek w stosunku do jego kosztu. Umieść na mapie również swoich konkurentów, aby zobaczyć, gdzie znajduje się Twój produkt.

7. Szablon mapy drogowej produktu

Wizualizuj proces rozwoju produktu za pomocą szablonu mapy drogowej produktu ClickUp

Droga rozwoju produktu jest wyboista i ma wiele przystanków. Szablon Szablon mapy drogowej produktu ClickUp pomaga sporządzić mapę tej podróży, przygotować się do niej i dotrzeć do celu bez przykrych niespodzianek po drodze. 🛣️

Pierwsza sekcja szablonu, Product Master Backlog, pozwala nakreślić każdy element zaległości, od nowych pomysłów na produkty po sugestie dotyczące dodania nowych funkcji do istniejących produktów. Utwórz nowe zadanie dla każdego elementu i podaj szczegóły za pomocą pól niestandardowych (takich jak osoba przypisana, funkcja produktu, wpływ i wysiłek).

Sekcja Weekly Execution skupia się na elementach, nad którymi aktywnie pracujesz. Wszystkie zadania są pogrupowane według oddziałów, co ułatwia nawigację. Śledź postępy w realizacji każdego zadania i upewnij się, że wszystko przebiega sprawnie. Korzystaj z różnych widoków, takich jak Product Execution by Quarter lub Priority, aby skupić się na konkretnych zadaniach.

Sekcja Product Roadmap pomaga uzyskać szczegółowy wgląd w planowane wydania, zadania o wysokim priorytecie i oś czasu. Na przykład, w widoku Kwartalna mapa drogowa sekcji znajduje się lista zadań w zależności od tego, kiedy powinny zostać zakończone.

Z kolei widok Roadmap by Initiatives wyświetla zadania na tablicy Kanban, zapewniając maksymalną widoczność i kontrolę. Ta sekcja zawiera również widok Tablicy, w którym można wizualizować mapę od początku do końca.

Sekcja Release Notes (Notatki do wydania) to Dokument ClickUp do dokumentowania zmian wprowadzonych w produkcie.

8. Szablon listy kontrolnej wprowadzenia produktu na rynek

Zarządzaj zadaniami, monitoruj statusy projektów i przypisuj terminy dzięki szablonowi listy kontrolnej ClickUp Product Launch

Proces wprowadzania produktu na rynek składa się z wielu ruchomych części, a niektóre z nich mogą łatwo umknąć Twojej uwadze bez kompleksowej listy kontrolnej. Szablon Szablon listy kontrolnej wprowadzenia produktu na rynek ClickUp pomaga zorganizować i monitorować wszystkie zadania i działania oraz zminimalizować ryzyko pojawienia się problemów.

Szablon zawiera różne widoki do zarządzać produktem z łatwością. Zacznij od widoku Activities, w którym dodasz wszystkie powiązane zadania i podasz szczegóły za pomocą pól niestandardowych, takich jak priorytet, kategoria zadania, status i osoba przypisana.

Widok sortuje zadania według ich kategorii, pozwalając na mapę całego procesu, od analizy rynku do KPI (metryki) i informacje zwrotne po uruchomieniu.

Widok Według kategorii to Tablica Kanban wyświetlająca zadania jako karty posortowane według kategorii (kategorie zdefiniowałeś w pierwszym widoku - może to być Analiza rynku, Wycena, Strategia sprzedaży itp.)

Tablica Widok Gantta wyświetla zadania na osi czasu, ułatwiając planowanie i śledzenie postępów. Podobnie Widok osi czasu przedstawia zadania i ich kategorie, aby pomóc w monitorowaniu terminów i kamieni milowych.

9. Szablon planu rozwoju produktu Excel według OnePager

Skorzystaj z szablonu planu rozwoju produktu Excel firmy OnePager, aby stworzyć przegląd wszystkich działań i przedstawić je wizualnie

Planuj, organizuj i monitoruj wszystkie zadania i działania związane z rozwojem produktu za pomocą szablonu Excel Product Development Plan Template by OnePager.

Ten łatwy w użyciu produkt szablon rozwoju w programie Excel zawiera dwa pliki. Pierwszym z nich jest plik Excel z przykładowym procesem rozwoju produktu podzielonym na zadania.

Każde zadanie ma swoją fazę, datę rozpoczęcia i zakończenia, nazwę zasobu (zespół odpowiedzialny za jego wykonanie) oraz procent ukończenia.

Drugi plik (.tat) to szablon OnePager, który przekształca dane dostarczone w arkuszu Excel w wykres Gantta. Wykres grupuje zadania zgodnie z ich fazami (takimi jak Idea Screening, Concept Development i Business Analysis) i wyświetla je na osi czasu.

Konwersja pliku Excel na wykres Gantta zajmuje tylko kilka kroków, a OnePager dostarcza szczegółowe instrukcje na ten temat. Należy pamiętać, że do zakończenia procesu potrzebny będzie OnePager Express. Jeśli go nie masz, będziesz mógł użyć tylko pliku Excel.

10. Szablon harmonogramu rozwoju produktu Excel według WPS Template

Podziel proces rozwoju produktu na działania i śledź oś czasu za pomocą szablonu harmonogramu rozwoju produktu Excel firmy WPS Template

Jeśli łatwość użycia i prostota znajdują się na szczycie listy priorytetów lista priorytetów jeśli chodzi o szablony rozwoju produktu, szablon harmonogramu rozwoju produktu Excel firmy WPS Template może być świetną opcją.

Szablon ten nie oferuje wielu widoków ani zaawansowanych opcji współpracy, ale może wystarczyć do śledzenia procesu rozwoju produktu i upewnienia się, że wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem.

Wiersze w szablonie reprezentują działania związane z procesem, które muszą zostać zakończone, podczas gdy kolumny symbolizują oś czasu - pokazują miesiące roku podzielone na tygodnie.

Zablokowane zielone pola pomagają mierzyć czas i śledzić harmonogramy. Dla każdego działania widoczne są pola Forecast i Reality. W polu Forecast można przewidzieć, ile czasu zajmie dana czynność i kiedy zostanie wykonana.

Na przykład, jeśli spodziewasz się, że przygotowanie próbek zajmie trzy tygodnie (koniec marca i początek kwietnia), pokolorujesz odpowiednie pola na zielono. W Reality zilustrujesz, kiedy dana czynność faktycznie miała miejsce i jak długo trwała.

Szablony rozwoju produktu: Przekształcanie pomysłu w rzeczywistość

Każdy produkt zaczyna się od pomysłu. Szablony rozwoju produktu z listy pomagają nakreślić ten pomysł, zdefiniować kroki, które przekształcają go w rzeczywisty, gotowy do wprowadzenia na rynek produkt i śledzić powodzenie.

Omówiliśmy osiem szablonów ClickUp, ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Platforma oferuje ogromną kolekcję szablonów zawierającą ponad 1000 opcji do różnych zastosowań, od zarządzania zadaniami i produktami po marketing i inżynierię. Zarejestruj się w ClickUp i poznaj bibliotekę szablonów już dziś! 📚