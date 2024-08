10 darmowych szablonów planów rozwoju zespołu w Excelu i ClickUp

Niezależnie od tego, czy pracujesz w dziale zasobów ludzkich, jesteś liderem biznesu, czy menedżerem, Twój zespół ma najwyższy priorytet. Inwestowanie czasu i wysiłku w zapewnienie im powodzenia oznacza szczęśliwszych pracowników. Prowadzi to również do bardziej znaczących osiągnięć na poziomie firmy.

Ale do zrobienia jest zespół, który kwitnie, osiąga nowe wyżyny i rozwiązuje problemy z prędkością światła? ⚡

Jednym ze skutecznych sposobów jest tworzenie planów rozwoju. Plany te mogą pomóc we wszystkim, od rozwijania nowych umiejętności po planowanie powodzenia i rozwój talentów .

Plany rozwoju nie są przeznaczone tylko dla Teams. Są one niezwykle przydatne do budowania własnych umiejętności i stawania się lepszym liderem.

Niezależnie od tego, czy zajmujesz się profesjonalnym rozwojem zespołu, czy rozwojem osobistym, ta lista 10 darmowych szablonów planów rozwoju pomoże ci położyć podwaliny pod powodzenie.

Czym jest szablon planu rozwoju?

Plan rozwoju to struktura zaprojektowana w celu poprawy umiejętności, wsparcia rozwoju i zwiększenia wydajności. Plany te zazwyczaj obejmują podział umiejętności, nad którymi należy pracować, plan działania kierujący procesem, wymagane zasoby i ramy czasowe.

Plany rozwoju są tworzone wspólnie przez pracownika i bezpośredniego przełożonego. Obie strony zapewniają wkład w niezbędne umiejętności i procesy, aby spotkać się z pożądanymi celami rozwoju. 🎯

Większość planów rozwoju rozpoczyna się od omówienia celów zawodowych. Następnie podkreśla się mocne strony i talenty oraz identyfikuje słabości. Służą one jako podstawa tego, co pracownik już robi dobrze i gdzie należy dążyć do zrobienia postępów.

W oparciu o te dyskusje, pracownik i menedżer powinni następnie zbadać możliwości rozwoju. Pracując wstecz od celu kariery, opracowywany jest plan działania z konkretnymi krokami. Obejmuje to rozważenie, jakie rodzaje zasobów są niezbędne, w tym programy szkoleniowe i warsztaty.

Szablony planów rozwoju eliminują domysły z tego procesu. Organizują pomysły i kroki w ramach planu działania. Dostarczają one również ram i systemu śledzenia, aby zarządzać postępami w trakcie realizacji planu.

Skorzystaj z szablonu planu rozwoju, aby zaoszczędzić czas i zacząć tworzyć mapę drogową do powodzenia dla każdego pracownika. 🏆

Co składa się na dobry szablon planu rozwoju?

Plany rozwoju są kluczowym elementem powodzenia i zapobiegają stagnacji pracowników pełniących tę samą rolę przez długi czas. Pozwalają one również na ustawienie środowiska pracy w sposób skoncentrowany na ciągłych osiągnięciach i nauce.

Dobry szablon planu rozwoju będzie:

Tworzyć wyczyszczoną organizację : Poszukaj szablonów planów rozwoju, które oferują wykresy organizacyjne i tabele do śledzenia umiejętności i kroków elementów działania

: Poszukaj szablonów planów rozwoju, które oferują wykresy organizacyjne i tabele do śledzenia umiejętności i kroków elementów działania wyraźną listę celów zawodowych : Aby zbudować kulturę uczenia się, wybierz szablon, który koncentruje się na mocnych stronach i sposobach budowania nowych umiejętności oraz pozwala jasno nakreślić pożądane cele

: Aby zbudować kulturę uczenia się, wybierz szablon, który koncentruje się na mocnych stronach i sposobach budowania nowych umiejętności oraz pozwala jasno nakreślić pożądane cele Miej plan działania : Plan jest tylko tak dobry, jak jego możliwe do wykonania kroki. Poszukaj szablonów, które w prosty sposób przedstawiają mapę drogową i kroki prowadzące do spotkania z ogólnym celem

: Plan jest tylko tak dobry, jak jego możliwe do wykonania kroki. Poszukaj szablonów, które w prosty sposób przedstawiają mapę drogową i kroki prowadzące do spotkania z ogólnym celem Oferuj niestandardowe rozwiązania : Najlepsze szablony to te, które możesz spersonalizować, aby spełniały Twoje potrzeby biznesowe

: Najlepsze szablony to te, które możesz spersonalizować, aby spełniały Twoje potrzeby biznesowe Automatyzacja zadań: Świetny szablon planu rozwoju będzie zawierał funkcje automatyzacji zadań w oparciu o kroki określone w planie rozwoju

10 szablonów planów rozwoju do wykorzystania w 2024 roku

Skorzystaj z poniższych szablonów planów rozwoju pracowników, aby pomóc pracownikom w zdobywaniu nowych umiejętności, tworzeniu planów działania skoncentrowanych na celach i budowaniu bardziej wydajnego środowiska pracy. Wykorzystaj każdy z nich do konkretnych potrzeb swojej firmy.

Regularnie powracaj do tego procesu - w tym w ramach reengineeringu procesów biznesowych -aby zbudować kulturę uczenia się i wydajności.

1. Szablon planu rozwoju osobistego ClickUp

Szablon planu rozwoju osobistego ClickUp

Szablon planu rozwoju osobistego (PDP) ClickUp ułatwia identyfikację obszarów wymagających poprawy, tworzenie planu działania i śledzenie wskaźników postępu w jednym miejscu.

Zacznij od określenia celu dla swojej obecnej roli, zidentyfikowania istniejących kompetencji i ustalenia potrzeb rozwojowych. Użyj Dokumenty ClickUp dla proces burzy mózgów . 🧠

Następnie ustaw osiągalne kamienie milowe i zadania dla swojego planu rozwoju zawodowego. Powinny być one mierzalne i dobrym pomysłem jest ustawienie czasu na ich regularną weryfikację. Zachowaj odpowiedzialność, przypisując każdemu zadaniu niestandardowy status, w tym: Cel osiągnięty, Nierozpoczęte, Wstrzymane lub Na Śledzeniu.

Korzystaj z różnych niestandardowych widoków, aby monitorować swój postęp. Widok planu działania pozwala zobaczyć wszystko na liście zadań do zrobienia i krok po kroku wyznaczyć drogę do osiągnięcia celów rozwoju. Widoki PD per Quarter i Progress Tracker pozwalają monitorować powodzenie w trakcie realizacji celów.

2. Szablon planu rozwoju pracownika ClickUp

Szablon planu rozwoju pracowników ClickUp

Z Szablon planu rozwoju pracowników ClickUp twój Teams rozwinie nowe umiejętności i zwiększy wydajność pracowników. Skorzystaj z szablonu planu rozwoju kariery, aby stworzyć niestandardowe i kompleksowe mapy drogowe zarówno dla pracownika, jak i całego zespołu. 🗺️

Zacznij od oceny obecnych umiejętności każdej osoby w zespole. Użyj Cele ClickUp aby utworzyć listę mierzalne cele . Identyfikacja zasobów, zarządzanie wiedzą każdy członek zespołu będzie potrzebował i sporządzić plan działania w oparciu o cele długoterminowe.

Szablon ten ułatwia przeprowadzanie przeglądów wydajności i upraszcza proces wdrażania nowych pracowników. Użyj oznaczonych kolorami statusów zadań, aby śledzić postępy. Zmieniaj widoki, aby zobaczyć postępy całego działu.

Możliwe jest nawet przejście do indywidualnych planów i przeglądów podsumowujących pracowników w celu monitorowania indywidualnego postępu.

Możliwości śledzenia czasu i automatyzacje (takie jak powiadomienia e-mail) utrzymują wszystkich w harmonogramie i pozwalają dostosować plan działania w razie potrzeby, aby utrzymać program rozwoju na celu.

Jeśli któryś z członków zespołu nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, automatycznie zaplanuj spotkania kontrolne, aby omówić sposoby rozwiązania problemów w celu utrzymania planów rozwoju pracowników.

3. Szablon planu rozwoju biznesu ClickUp

Szablon planu rozwoju biznesu ClickUp

Podczas gdy plany rozwoju osobistego i pracowniczego pozwalają budować umiejętności od podstaw, czasami potrzebne jest podejście do rozwoju na poziomie biznesowym. Z Szablon planu rozwoju biznesu ClickUp utworzyć business Plany dla całej firmy.

Idealny dla startupów i skalujących się biznesów, szablon planu rozwoju pozwala skupić się na rozwoju umiejętności i celach firmy. Zacznij od określenia celów biznesowych. Następnie utwórz projekty lub Przestrzenie ClickUp do reprezentowania każdego celu. 🏆

Podziel cel na możliwe do wykonania zadania dla każdego członka zespołu. Przydziel uprawnienia, aby umożliwić partnerom, konsultantom lub trenerom dostęp do określonych projektów. Kategoryzuj zadania, aby zachować porządek i ustaw powiadomienia, aby otrzymywać alerty w miarę postępu prac.

Użyj widoku Tablicy, aby zobaczyć postęp zadań lub wskocz do wykresu Gantta, aby utworzyć harmonogram zadań. Widok Kalendarza ułatwia śledzenie postępów, a widok Tabeli pokazuje, na jakim kroku znajduje się każde zadanie.

4. Szablon ścieżki kariery ClickUp

Szablon ścieżki kariery ClickUp

Przyspiesz rozwój kariery i popraw retencję pracowników dzięki szablonowi Szablon ścieżki kariery ClickUp .

Szablon ten ułatwia ustawienie jasnych celów, podkreślenie obecnych umiejętności i zidentyfikowanie nowych certyfikatów umożliwiających rozwój. Łatwo jest również określić zakres procesu rozwoju i ustalić metody pomiaru powodzenia.

Zacznij od określenia potrzeb rozwojowych każdego pracownika w zespole. Następnie nakreśl zasoby, których będą potrzebować, aby osiągnąć swoje cele. Obejmują one dostęp do kursów online, profesjonalnych seminariów szkoleniowych lub programów mentorskich.

Zbuduj oś czasu, aby śledzenie celów i rozwoju pracowników. Kategoryzuj zadania w oparciu o wymagany wysiłek, poziom wpływu i aktualny status. Dodaj niestandardowe pola, aby wykorzystać szablon do konkretnych potrzeb pracowników.

5. Szablon planu działania dla celów SMART ClickUp

Szablon planu działania dla celów SMART ClickUp

Zorganizuj się i zbuduj krok po kroku podejście do spotkania z celami rozwoju dzięki szablonowi Szablon planu działania dla celów SMART od ClickUp . Ten szablon przecina chaos, tworząc prostą strukturę i oś czasu dla celów rozwojowych.

Utwórz nowe zadanie dla każdej nowej umiejętności lub celu, który chcesz osiągnąć. Przypisz priorytety, aby skupić swój czas i wysiłek tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne.

Zorganizuj swoje zadania w dzienne lub tygodniowe sprinty, aby trzymać się harmonogramu. Monitoruj postępy, zagłębiając się w różne widoki, od list zadań i wykresów Gantta po przeglądy tablic.

Podziel swoją mapę drogową jeszcze bardziej dzięki niestandardowym polom. Nadawaj zadaniom etykiety w oparciu o dział lub ustawienie umiejętności, do których dążysz.

Dodaj ranking złożoności zadania, aby szybko zobaczyć, które elementy wymagają ciężkiej pracy, a które są łatwe do wykonania. Typ zadania i postęp w realizacji celu dają wgląd w to, nad czym pracujesz i jak postępujesz. 🛠️

6. Szablon planu rozwoju ClickUp na 30-60-90 dni

Szablon planu rozwoju ClickUp na 30-60-90 dni

Wspieraj rozwój zawodowy i buduj zespół supergwiazd dzięki Szablon ClickUp na 30-60-90 dni . Zaprojektowany, aby uprościć procesy wdrażania i rozwoju, użyj tego szablonu do stworzenia szkoleniowe SOP w różnych działach.

Wyraźne zdefiniowanie procesu ustawienia celów, w tym skupienie się na Cele SMART . Następnie stwórz procedury krok po kroku dla trenerów i pracowników, aby mogli śledzić ponad następny okres 30-60-90 dni . Wreszcie, śledzenie postępów i ustawienie ocen w celu ciągłego ulepszać proces .

Funkcje takie jak wiele osób przypisanych ułatwiają śledzenie postępów, nawet gdy kilka osób jest zaangażowanych w jedno zadanie. Usprawnia to również komunikację w zespole dla lepszej współpracy. Zależności podkreślają zadania, które muszą zostać zakończone jako pierwsze, aby odblokować inne zadania.

7. Szablon codziennego planu działania ClickUp

Szablon codziennego planu działania ClickUp

Jednym ze sposobów na zapewnienie rozwoju osobistego jest wbudowanie krótkoterminowych celów i szkoleń w codzienne czynności. Użyj Szablon Codziennego Planu Działania ClickUp aby zidentyfikować luki w umiejętnościach i podzielić złożone programy rozwojowe na codzienne zadania.

Kluczową zaletą tego szablonu jest to, że cele stają się kluczowym elementem codziennego życia. Nie są one tylko abstrakcyjnymi rzeczami, do których należy dążyć od czasu do czasu.

Codzienny plan zachęca pracowników do trenowania i budowania umiejętności każdego dnia, aby zrealizować ogólne cele. 🌻

Ponieważ główny cel jest podzielony na codzienne zadania, używaj narzędzia do ustalania priorytetów aby podkreślić, co musi być zrobione w pierwszej kolejności. Zależności zawierają wyraźną listę zadań, które uniemożliwiają postęp w innych obszarach, dzięki czemu pracownicy wiedzą, czym muszą się zająć.

8. Szablon wydajności osobistej ClickUp

Szablon osobistej wydajności ClickUp

Jako lider zespołu, łatwo jest dać się złapać i skupić się tylko na wsparciu ich programów rozwojowych. Nie zapominaj jednak o pracy nad sobą i ustawieniu czasu na własny rozwój.

Używaj Szablon osobistej wydajności ClickUp aby śledzić własne cele biznesowe i postępy w ich realizacji.

Ustaw codzienne przypomnienia o miesięcznych celach i twórz codzienne listy do zrobienia. Uwzględnij cele dla swojej ścieżki kariery lub codzienne nawyki związane z wydajnością w każdym aspekcie swojego życia. Upewnij się, że zadania są określone w czasie, aby śledzić postępy i trzymać się harmonogramu.

9. Szablon indywidualnego planu rozwoju zawodowego autorstwa Slideteam

przez Slideteam

Innym szablonem, który pomaga określić ścieżkę rozwoju dla poszczególnych pracowników jest szablon indywidualnego planu rozwoju od Slideteam. Skorzystaj z tego szablonu planu rozwoju zawodowego, aby ustalić kryteria programu szkoleniowego i monitorować powodzenie.

Ułożony w formie prezentacji, oferuje wizualny przegląd programu szkoleniowego. Podkreśl kompetencje, omów umiejętności i ustal cele w kilku prostych slajdach. 👨🏽‍💻

Usprawnij proces podejmowania decyzji poprzez ustanowienie jasnych wytycznych i ram dla szkoleń we wszystkich działach. Kiedy będziesz gotowy do wdrożenia planu działania, użyj oprogramowanie do zarządzania projektami narzędzie takie jak ClickUp .

10. Szablon planu rozwoju pracownika Excel od PeopleGoal

przez PeopleGoal

Szablon planu rozwoju w Excelu od PeopleGoal to jeden ze sposobów na stworzenie wydajnego środowiska dla zaangażowanych pracowników . To narzędzie do zarządzania projektami tworzy punkt wyjścia dla planu szkoleniowego.

Współpracuj z pracownikiem, aby wypełnić pola dotyczące celów zawodowych umiejętności, wiedzy i cech osobistych. Następnie ustal potencjalne czynniki rozpraszające i podziel każdy krok na podstawie bardziej szczegółowych informacji.

Tworzenie programów szkoleniowych dla rozwoju osobistego i rozwoju pracowników

Niezależnie od tego, czy tworzysz SOP do wdrażania i szkolenia, czy pracujesz z indywidualnym pracownikiem w celu stymulowania rozwoju, istnieje szablon planu rozwoju dla Twoich potrzeb. Każdy szablon jest konfigurowalny i stanowi część dużej przestrzeni do zarządzania projektami. W ten sposób możesz ustalać cele, monitorować postępy i świętować kamienie milowe w jednej przestrzeni. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i stwórz bardziej wydajne środowisko pracy dla siebie i swoich pracowników. Budowanie nowych umiejętności i szczęśliwszego miejsca pracy jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. ✨