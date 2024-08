15 najlepszych narzędzi do zarządzania wiedzą w 2024 roku

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie biznesu, gdzie informacja jest królem, skuteczne zarządzanie wiedzą jest jak oswajanie dzikiej bestii. W tym miejscu z pomocą przychodzi oprogramowanie i narzędzia do zarządzania wiedzą, które służą jako zaufany przewodnik safari, pozwalający poruszać się po nieokiełznanej dżungli wiedzy i wyjść z niej zwycięsko.

Wyobraź sobie, że masz do dyspozycji potężny hub, w którym przechwytywanie, organizowanie i udostępnianie wiedzy jest tak łatwe, jak ryk lwa. Koniec z przeszukiwaniem stosów dokumentów lub gubieniem się w gąszczu wątków e-mail.

W tym obszernym artykule zagłębimy się w świat rozwiązań i narzędzi do zarządzania wiedzą. Zbadamy ich nieodzowną rolę dla firm każdej wielkości, ujawnimy ich zalety i poprowadzimy Cię przez ekscytującą misję wyboru idealnego rozwiązania dostosowanego do Twoich konkretnych potrzeb.

Czym jest oprogramowanie do zarządzania wiedzą?

Oprogramowanie do zarządzania wiedzą to platforma zaprojektowana do przechwytywania, organizowania, przechowywania i ułatwiania udostępniania wiedzy i informacji w organizacji. Pomaga ono firmom efektywnie zarządzać i wykorzystywać ich wspólne zasoby wiedzy, takie jak dokumenty, pliki, bazy danych i ekspertyzy.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania wiedzą?

Szukając idealnego oprogramowania do zarządzania wiedzą, należy upewnić się, że poniższe czynniki są zgodne z potrzebami organizacji:

Łatwy w użyciu interfejs: Twój team powinien być w stanie bez wysiłku zaadoptować rozwiązanie do zarządzania wiedzą

Twój team powinien być w stanie bez wysiłku zaadoptować rozwiązanie do zarządzania wiedzą Centralne repozytorium wiedzy: Właściweoprogramowanie bazy wiedzy umożliwia scentralizowanie zbiorowej wiedzy organizacji, dzięki czemu jest ona łatwo dostępna i łatwa do przeszukiwania. Niezależnie od tego, czy są to dokumenty, pliki, czy nawet dyskusje, posiadanie scentralizowanego huba pomaga każdemu znaleźć potrzebne informacje

Właściweoprogramowanie bazy wiedzy umożliwia scentralizowanie zbiorowej wiedzy organizacji, dzięki czemu jest ona łatwo dostępna i łatwa do przeszukiwania. Niezależnie od tego, czy są to dokumenty, pliki, czy nawet dyskusje, posiadanie scentralizowanego huba pomaga każdemu znaleźć potrzebne informacje Solidne możliwości wyszukiwania: Szukaj systemów zarządzania wiedzą z wydajną funkcją wyszukiwania. Funkcja ta pozwala zespołowi szybko zlokalizować określone informacje, zarządzanie czasem i zwiększyć wydajność

Szukaj systemów zarządzania wiedzą z wydajną funkcją wyszukiwania. Funkcja ta pozwala zespołowi szybko zlokalizować określone informacje, zarządzanie czasem i zwiększyć wydajność Funkcje współpracy: Wybierz oprogramowanie, które ułatwia współpracę między członkami zespołu. Funkcje takie jak edycja w czasie rzeczywistym, komentowanie i kontrola wersji umożliwiają wielu użytkownikom współpracę nad wewnętrzną bazą wiedzy i usprawniają udostępnianie wiedzy w organizacji

Wybierz oprogramowanie, które ułatwia współpracę między członkami zespołu. Funkcje takie jak edycja w czasie rzeczywistym, komentowanie i kontrola wersji umożliwiają wielu użytkownikom współpracę nad wewnętrzną bazą wiedzy i usprawniają udostępnianie wiedzy w organizacji Integracja z istniejącymi narzędziami: Oprogramowanie do zarządzania wiedzą powinno uzupełniać istniejące systemy, np narzędzie do zarządzania projektami , rozwiązanie do zarządzania i inne oprogramowanie. Rozwiązania oprogramowania bazy wiedzy z solidnymi możliwościami integracji dodatkowo usprawniają zarządzanie procesami i uniknąć powielania wysiłków

15 najlepszych narzędzi do zarządzania wiedzą do wykorzystania w 2024 roku

Oprogramowanie do zarządzania wiedzą działa jako kręgosłup powodzenia firm i teamów, wykorzystując zbiorową inteligencję i promując płynną współpracę.

Starannie wybraliśmy 15 najlepszych systemów zarządzania wiedzą do wykorzystania w 2024 roku, aby pomóc Ci wybrać narzędzia, które pasują do Twoich unikalnych potrzeb. Każda opcja obiecuje zmienić sposób przechowywania, udostępniania i wykorzystywania informacji, ostatecznie zwiększając wydajność operacyjną.

Współpracuj nad pomysłami i twórz oszałamiające dokumenty lub wiki z zagnieżdżonymi stronami i niestandardowymi opcjami formatu dla map drogowych, baz wiedzy i nie tylko

ClickUp to kompleksowe rozwiązanie rozwiązanie do zarządzania projektami które wykracza poza tradycyjne zarządzanie projektami i dokumentami. Dzięki solidnym systemom zarządzania wiedzą i kluczowym funkcjom ClickUp, Teams każdej wielkości mogą tworzyć piękne wiki z personami kupujących, procesami biznesowymi, podręczniki dla pracowników, i inne istotne dokumenty wiedzy w Dokumenty ClickUp .

Bezproblemowe połączenie pracowników z ważną wiedzą organizacyjną i zapewnienie prostego dostępu dzięki kluczowym funkcjom, takim jak uniwersalna funkcja wyszukiwania, zagnieżdżone strony i zarządzanie zadaniami możliwości przypisywania lub etykiety innych osób do określonych dokumentów.

ClickUp najlepsze funkcje

ClickUp Brain do tworzeniabazy wiedzy z AI* Integracja z ponad 1000 narzędzi, w tym Jira, Zapier, Slack i Google Drive

Funkcje zarządzania dokumentami połączony Dokumenty i zadania, dzięki czemu można uzyskać dostęp do wiedzy firmowej w jednym miejscu

Dodawanie widżetów do aktualizacji cykli pracy, zmiany statusów projektów i przypisywania zadań

Edytuj w czasie rzeczywistym razem ze swoim Teamsem, dodawaj etykiety do komentarzy, przypisuj elementy działań i przekształcaj teksty w zadania, aby być na bieżąco z pomysłami i utrzymywać wszystkich na tej samej stronie

Uzyskaj widok z lotu ptaka na swoją pracę dzięki zarządzaniu projektamiPulpity* Kategoryzuj dokumenty dla łatwego dostępu i znajdź dokładnie to, czego potrzebujesz dzięki solidnej funkcji wyszukiwania

Zespoły wewnętrzne mogą łatwo dodawać cenne zasoby do firmowych wiki, aby wspólnie budować wewnętrzną bazę wiedzy w ramach jednego narzędzia

Wybieraj z ogromnej biblioteki szablonów (sprawdź naszeSzablon bazy wiedzy HR iszablony podręczników dla pracowników!)

Limity ClickUp

Ze względu na bogaty asortyment funkcji, ClickUp może być skomplikowany w nawigacji dla początkujących użytkowników, co wynika z dłuższej krzywej uczenia się

Niektóre widoki nie są jeszcze dostępne na urządzeniach mobilnych

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie ceny 👉If you need a full software suite to handle your Enterprise obciążenia pracą i procesy, we'd love to help set up to powodzenia! Prosimy o kontaktSprzedaż gdy będziesz gotowy.

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (6,670+ recenzji)

4.7/5 (6,670+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,640+ recenzji)

2. Zendesk

Via Zendesk Zendesk nie jest samodzielnym narzędziem do zarządzania wiedzą, ale raczej pełnoprawnym pakietem do obsługi klienta. Dzięki Zendesk możesz stworzyć scentralizowaną bazę wiedzy do przechowywania, organizowania i udostępniania cennych informacji zarówno swoim klientom, jak i wewnętrznym teamom w celu poprawy obsługi klienta.

Systemy zarządzania wiedzą i możliwości Zendesk są szczególnie cenne dla zespołu wsparcia. Umożliwia im dostarczanie natychmiastowych odpowiedzi, redukcję powtarzających się zapytań klientów i poprawę ogólnej obsługi klienta dzięki dostępowi do sklepu pomocy technicznej lub artykułów bazy wiedzy.

Najlepsze funkcje Zendesk

Tworzenie wewnętrznej bazy wiedzy z artykułami, często zadawanymi pytaniami i zasobami samoobsługowymi w jednej scentralizowanej, łatwo dostępnej lokalizacji

Kluczowe funkcje obejmują zaawansowaną funkcję wyszukiwania za pomocą słów kluczowych i filtrów oraz system zarządzania zawartością dokumentów firmowych

Śledzenie zmian, przywracanie poprzednich wersji i zapewnianie dokładności zawartości w firmowej bazie wiedzy

Integracja z pakietem narzędzi Zendesk, w tym czatem pomocy na żywo i działem pomocy technicznej

Limity Zendesk

Ograniczone możliwości niestandardowego projektowania i układu

Zarządzanie i organizowanie zawartości w Zendesk staje się bardziej skomplikowane wraz ze wzrostem bazy wiedzy

Zendesk nie oferuje samodzielnego rozwiązania do zarządzania wiedzą

Cennik Zendesk

Podstawowe plany Zespół wsparcia: 19 USD za agenta/miesiąc Wsparcie profesjonalne: 49 USD za agenta/miesiąc Wsparcie Enterprise: 99 USD za agenta/miesiąc

Plany Suite Teams Suite: 49 USD za agenta/miesiąc Suite growth: 79 USD za agenta/miesiąc Suite professional: $99 za agenta/miesiąc Suite Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny



Oceny i recenzje Zendesk

G2: 4,3/5 (ponad 5 600 recenzji)

4,3/5 (ponad 5 600 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 3 600 opinii)

3. Document360

Via Document360 Document360 to system zarządzania wiedzą, który wyróżnia się w tworzeniu i zarządzaniu zawartością, oferując intuicyjne narzędzia do tworzenia i organizowania artykułów, często zadawanych pytań i dokumentacja projektu .

Document360 jest odpowiedni dla szerokiego zakresu Business, w tym startupów, Enterprise i rozwijających się organizacji, aby szybko uzyskać dostęp do istotnych informacji. Zaspokaja potrzeby zespołów obsługi klienta, menedżerów produktów i firm obsługujących duże ilości danych i informacji.

Najlepsze funkcje Document360

Wyróżniająca się funkcja wyszukiwania dzięki zaawansowanym filtrom wyszukiwania, wyszukiwaniu słów kluczowych i rekomendacjom opartym na AI

Intuicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs

Solidne funkcje współpracy, które pozwalają Teamsom współpracować nad tworzeniem i aktualizacją artykułów w bazie wiedzy

Limity Document360

Wysoka etykieta cenowa

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że zarządzanie dużymi i złożonymi bazami wiedzy w Document360 może stanowić wyzwanie

Document360kluczowe funkcje zarządzania cyklem pracy są uważane za podstawowe i niewystarczająco zaawansowane przez niektórych użytkowników

Ceny Document360

Free

Standard: 149 USD za projekt/miesięcznie rozliczane rocznie

149 USD za projekt/miesięcznie rozliczane rocznie Profesjonalny: 299 USD za projekt/miesięcznie rozliczane rocznie

299 USD za projekt/miesięcznie rozliczane rocznie Business: 399 USD za projekt/miesięcznie rozliczane rocznie

399 USD za projekt/miesięcznie rozliczane rocznie Enterprise: 599 USD za projekt/miesięcznie rozliczane rocznie

Dokument 360 oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 330 recenzji)

4,7/5 (ponad 330 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 160 recenzji)

4. Guru

przez Guru Guru to dynamiczna platforma zarządzania wiedzą zaprojektowana w celu zrewolucjonizowania udostępniania i przechwytywania wiedzy. Narzędzie bazy wiedzy Guru przynosi korzyści zespołom obsługi klienta, zespołom sprzedaży i specjalistom ds. wsparcia poszukującym usprawnionego rozwiązania do zarządzania wiedzą.

Zapewniając Teams dostęp do cennej wiedzy w organizacji, narzędzie to zwiększa również wydajność, skraca czas reakcji i dostarcza dokładnych informacji, które pomagają zapewnić wyjątkową obsługę klienta.

Guru najlepsze funkcje

Przekształcanie wiedzy w zweryfikowane karty o niewielkich rozmiarach, które można łatwo przeszukiwać i do których można uzyskać dostęp

Funkcje synchronizacji w czasie rzeczywistym, które integrują się z istniejącymi cyklami pracy i platformami

Sugestie i przypomnienia oparte na sztucznej inteligencji proaktywnie pomagają utrzymać aktualność wiedzy

Kluczowe funkcje, takie jak komentowanie w kontekście i przestrzenie zespołowe, promują współpracę

Limity Guru

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że przyjęcie i opanowanie platformy Guru wymaga stromej krzywej uczenia się

Niestandardowe opcje Guru, szczególnie w zakresie wizualnego brandingu i układu, mogą być ograniczone

Użytkownicy zauważają, że funkcja wyszukiwania mogłaby zostać ulepszona, aby była bardziej precyzyjna i wydajna w artykułach bazy wiedzy

Ceny Guru

Free: 0$ (dla maksymalnie 5 użytkowników)

0$ (dla maksymalnie 5 użytkowników) Builder: $10 za użytkownika/miesiąc

$10 za użytkownika/miesiąc Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Oceny i recenzje Guru

G2: 4,7/5 (ponad 1400 recenzji)

4,7/5 (ponad 1400 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 80 recenzji)

5. Confluence

via ConfluenceConfluence , część pakietu SaaS firmy Atlassian, jest solidnym oprogramowanie wiki które umożliwia zespołom współpracę i płynne udostępnianie informacji, dzięki czemu wszyscy są na tej samej stronie.

Nadaje się do szerokiego zakresu Business, Confluence jest szczególnie cenny dla zespołów cross-funkcjonalnych, kierowników projektów i działów wymagających dużej wiedzy. Ułatwia płynne udostępnianie wiedzy, zwiększa wydajność i promuje efektywną współpracę w całej firmie.

Najlepsze funkcje Confluence

Tworzenie, edytowanie i organizowanie zawartości w czasie rzeczywistym między Teams i ludźmi

Elastyczne i konfigurowalne przestrzenie umożliwiają tworzenie dedykowanych obszarów dla określonych projektów, działów lub dziedzin wiedzy

Zaawansowane funkcje wyszukiwania

Solidne możliwości dostosowywania układów, szablonów i motywów

Limity Confluence

Zdobycie biegłości w nawigacji i efektywnym wykorzystywaniu funkcji Confluence może wymagać czasu i wysiłku

Użytkownicy wzmiankowali, że opcje formatu Confluence, szczególnie w zakresie stylizacji i projektowania dokumentów, mogą być ograniczone w porównaniu do dedykowanego edytora tekstu

Choć Confluence został zaprojektowany do obsługi dużych ilości zawartości, niektórzy użytkownicy doświadczyli problemów z wydajnością podczas pracy z rozbudowanymi bazami wiedzy lub złożonymi stronami

Ceny Confluence

Free: 0$ (do 10 użytkowników)

0$ (do 10 użytkowników) Standard: $5.75/miesiąc za użytkownika

$5.75/miesiąc za użytkownika Premium: $11/miesiąc za użytkownika

$11/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Confluence oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (3,600 recenzji)

4.1/5 (3,600 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 2 900 recenzji)

Compare Notion i Confluence !

6. Helpjuice

Via HelpJuice Helpjuice jest odpowiedni dla firm każdej wielkości, które chcą zoptymalizować swoje praktyki zarządzania wiedzą. Jest przeznaczony dla zespołów zarządzania obsługą klienta, działów HR i wewnętrznych inicjatyw udostępniania wiedzy.

System zarządzania wiedzą spełnia wymagania organizacji wielojęzycznych i oferuje kilka funkcji raportowania i analizy, które pomagają w śledzeniu projektów.

Helpjuice najlepsze funkcje

Znajdź cenne informacje na temat wykorzystania bazy wiedzy, wydajności artykułów i zaangażowania użytkowników

Funkcja wyszukiwania obejmuje inteligentne wyszukiwanie, które oferuje odpowiednie sugestie artykułów podczas wpisywania zapytań

Komentarze na bieżąco, historia wersji i cykle pracy zatwierdzania zawartości promują płynną współpracę w zespole

Limity Helpjuice

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że zarządzanie plikami multimedialnymi jest skomplikowane, ponieważ Helpjuice nie pełni funkcji dedykowanego folderu do ich przechowywania

Recenzenci zauważyli, że opcje szablonów Helpjuice mogą być nieco sztywne, ograniczając możliwość niestandardowego układu i struktury artykułów i stron bazy wiedzy

Cennik Helpjuice

Start: $120/miesiąc (do 4 użytkowników)

$120/miesiąc (do 4 użytkowników) Run-Up: $200/miesiąc (do 16 użytkowników)

$200/miesiąc (do 16 użytkowników) Premium Limited: 289 USD/miesiąc (do 60 użytkowników)

289 USD/miesiąc (do 60 użytkowników) Premium Unlimited: $499/miesiąc (nieograniczona liczba użytkowników)

Oceny i recenzje Helpjuice

G2: 4.3/5 (ponad 15 recenzji)

4.3/5 (ponad 15 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 90 recenzji)

7. Notion

Via NotionNotion to wszechstronny obszar roboczy typu "wszystko w jednym" w którym Teams mogą tworzyć i organizować wewnętrzne bazy wiedzy, wiki projektów i współpracujące dokumenty na jednej ujednoliconej platformie.

System zarządzania wiedzą i narzędzie do zarządzania zadaniami jest odpowiednie dla szerokiego zakresu osób i zespołów, w tym kierowników projektów, twórców zawartości i zespołów zdalnych. Służy jako kompleksowe rozwiązanie do organizowania i uzyskiwania dostępu do informacji, usprawniania cyklu pracy i zwiększania wydajności zespołu.

Notion najlepsze funkcje

Elastyczny i konfigurowalny obszar roboczy pozwala projektować własne układy, szablony i bazy danych, aby dopasować je do konkretnych cykli pracy i preferencji

Teams mogą współpracować w czasie rzeczywistym, zostawiać komentarze i śledzić zmiany

Łatwe osadzanie i integracja różnych typów multimediów, w tym obrazów i wideo

Funkcja bazy danych Notion umożliwia tworzenie ustrukturyzowanej zawartości, organizowanie danych i tworzenie dynamicznych widoków w bazie wiedzy

Limity Notion

Wraz ze wzrostem złożoności i ilości informacji, użytkownicy zauważyli, że wydajność Notion może ulec pogorszeniu

Użytkownicy zauważyli wyzwania w zarządzaniu kontrolą dostępu do określonych sekcji lub poufnych informacji w bazie wiedzy, chyba że znajdują się w warstwie Enterprise

Ceny Notion

Free: $0

$0 Plus: $8 za użytkownika/miesiąc rozliczane rocznie lub $10 rozliczane miesięcznie

$8 za użytkownika/miesiąc rozliczane rocznie lub $10 rozliczane miesięcznie Business: $15 za użytkownika/miesiąc rozliczane rocznie lub $18 rozliczane miesięcznie

$15 za użytkownika/miesiąc rozliczane rocznie lub $18 rozliczane miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się w celu uzyskania wersji demonstracyjnej

Notion oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (3,800+ recenzji)

4.7/5 (3,800+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,600+ recenzji)

8. Bloomfire

przez Bloomfire Bloomfire to solidne oprogramowanie bazy wiedzy, które ułatwia zespołom skuteczne przechwytywanie, organizowanie i udostępnianie informacji.

Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, Bloomfire umożliwia Teams tworzenie i kategoryzowanie artykułów, wideo i innych typów zawartości. Potężne możliwości wyszukiwania pozwalają na szybkie i efektywne znajdowanie informacji.

Najlepsze funkcje Bloomfire

Funkcje społecznościowego uczenia się zapewniają nowy sposób angażowania zespołu, udostępniania spostrzeżeń, zadawania pytań, przekazywania opinii i uczenia się od siebie nawzajem

Zaawansowana funkcja wyszukiwania pozwala szybko zlokalizować określone informacje w bazie wiedzy

Ograniczenia Bloomfire

Chociaż Bloomfire integruje się z popularnymi narzędziami i platformami, użytkownicy napotkali limity podczas integracji z niektórymi systemami innych firm

Użytkownicy szukający bardziej zaawansowanychautomatyzacji cyklu pracy lub procesów zatwierdzania dla danych powstania i publikacji zawartości mogą uznać możliwości platformy za niewystarczające

Ceny Bloomfire

25 USD za użytkownika/miesiąc skalowane według ilości i modelu

Kontakt w celu uzyskania spersonalizowanej wyceny

Oceny i recenzje Bloomfire

G2: 4.6/5 (470+ recenzji)

4.6/5 (470+ recenzji) Capterra: 4,3/5 (ponad 200 recenzji)

9. Zoho Desk

Via Zoho Desk Zoho Desk jest jednym z wielu narzędzi do obsługi klienta, które podwajają się jako oprogramowanie do zarządzania wiedzą. Chociaż koncentruje się głównie na dostarczaniu funkcji centrum pomocy dla agentów wsparcia, oferuje również podstawowe możliwości zarządzania wiedzą, głównie rozwiązania samoobsługowe.

Zoho Desk umożliwia firmom tworzenie i zarządzanie niestandardowymi bazami wiedzy, umożliwiając klientom dostęp do zasobów dotyczących typowych zapytań i problemów.

Zoho Desk najlepsze funkcje

Śledzenie poprawek, widok historii zmian i przywracanie poprzednich wersji w razie potrzeby

Umożliwia klientom dostęp do samoobsługowej bazy wiedzy, pozwalając im na samodzielne znajdowanie odpowiedzi na pytania i rozwiązywanie typowych problemów

Członkowie Teams mogą współpracować przy tworzeniu, przeglądaniu i aktualizowaniu zawartości

Limity Zoho Desk

Niektórzy użytkownicy wyrazili potrzebę większej elastyczności w niestandardowym wyglądzie, układzie i brandingu bazy wiedzy

Użytkownicy raportowali wyzwania związane z integracją modułu zarządzania wiedzą Zoho Desk z innymi systemami lub platformami, z których korzystają w swojej organizacji

Ceny Zoho Desk

Standard: 14 USD za użytkownika/miesiąc rozliczane rocznie

14 USD za użytkownika/miesiąc rozliczane rocznie Profesjonalny: 23 USD za użytkownika/miesiąc rozliczane rocznie

23 USD za użytkownika/miesiąc rozliczane rocznie Enterprise: $40 za użytkownika/miesiąc rozliczane rocznie

Zoho Desk oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 4600 recenzji)

4,4/5 (ponad 4600 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 2,000 recenzji)

10. Pomoc Scout

Via Pomoc ScoutPomoc Scout to wszechstronna platforma do obsługi klienta z funkcją bazy wiedzy, umożliwiająca firmom tworzenie obszernej biblioteki artykułów, często zadawanych pytań i dokumentacji.

Dzięki funkcji Docs można łatwo tworzyć i kategoryzować zawartość, zapewniając łatwą nawigację dla klientów szukających samoobsługowego wsparcia.

Help Scout najlepsze funkcje

Zaawansowane filtry wyszukiwania i algorytmy trafności zapewniają, że niestandardowe informacje są skutecznie wyszukiwane przez klientów

Dzięki opcjom etykiety i kategoryzacji można stworzyć logiczną strukturę, która pomaga klientom w nawigacji i odkrywaniu informacji bez wysiłku

Ograniczenia Help Scout

Użytkownicy wyrazili zapotrzebowanie na bardziej zaawansowane narzędzia do współpracy, takie jak cykl pracy przeglądu zawartości, przydzielanie zadań lub procesy zatwierdzania treści

Baza wiedzy Help Scout ma niestandardowe opcje w ograniczonym zakresie, szczególnie jeśli chodzi o układ i wygląd

Ceny Help Scout

Standard: 20 USD za użytkownika/miesiąc rozliczane rocznie

20 USD za użytkownika/miesiąc rozliczane rocznie Plus: $40 za użytkownika/miesiąc rozliczane rocznie

$40 za użytkownika/miesiąc rozliczane rocznie Pro: $65 za użytkownika/miesiąc rozliczane rocznie

Ocena i recenzje Help Scout

G2: 4.4/5 (380+ recenzji)

4.4/5 (380+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 190 recenzji)

11. Quip

przez Quip Quip to oparte na chmurze oprogramowanie do współpracy i zarządzania wiedzą, które oferuje wszechstronną platformę dla Teams do współpracy, tworzenia dokumentów i udostępniania wiedzy. Łączy funkcje edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego i narzędzia do zarządzania projektami w jedną spójną platformę.

Najlepsze funkcje Quip

Czat i wiadomości do komunikacji z członkami zespołu w aplikacji

Szczegółowe uprawnienia do ustawienia praw użytkownika na poziomie pliku lub folderu

Aplikacje na Androida i iOS umożliwiające dostęp do plików przechowywanych w podróży

Listy zadań i narzędzia do zarządzania projektami

Integracja z Salesforce do przechowywania plików

Ograniczenia Quip

Stroma krzywa uczenia się dla klientów spoza Salesforce jako samodzielna platforma udostępniania plików

Ograniczone możliwości niestandardowe i personalizacja

Ceny Quip

Starter : $10/miesiąc za użytkownika

: $10/miesiąc za użytkownika Plus : $25/miesiąc na użytkownika

: $25/miesiąc na użytkownika Zaawansowany: $100/miesiąc na użytkownika

Quip oceny i recenzje

G2 : 4.2/5 (1,000+ recenzji)

: 4.2/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (190+ recenzji)

Via Bitrix24 Bitrix24 to popularna platforma do współpracy i komunikacji online, która oferuje szeroki zakres narzędzi dla firm. Obejmuje ona takie funkcje jak zarządzanie projektami, CRM, narzędzia komunikacyjne, zarządzanie dokumentami i wiele innych. Bitrix24 pozwala Teams na efektywną współpracę, usprawnienie cyklu pracy i poprawę wydajności.

Najlepsze funkcje Bitrix24

Identyfikacja wąskich gardeł i możliwości sprzedaży dzięki narzędziu do analizy lejka sprzedaży

Wykorzystanie automatyzacji e-mail i SMS w celu zwiększenia sprzedaży i niestandardowego utrzymania klientów

Planowanie i śledzenie postępów w działaniach sprzedażowych dzięki widokowi wykresu Gantta

Tworzenie relacji między działaniami sprzedażowymi z zależnościami między zadaniami

Limity Bitrix24

Niestandardowe limity

Stroma krzywa uczenia się

Limit integracji

Cennik Bitrix24

Bitrix24 ma plan Free, a płatne plany zaczynają się od $24/miesiąc dla dwóch użytkowników.

Oceny i recenzje Bitrix24

G2: 4.1/5 (ponad 300 recenzji)

13. ServiceNow

przez ServiceNow ServiceNow to wiodąca platforma oparta na chmurze, która dostarcza różne rozwiązania programowe do zarządzania usługami na poziomie Enterprise. Oferuje zakres narzędzi do zarządzania usługami IT (ITSM), a także inne moduły do zarządzania operacjami IT (ITOM), zarządzania obsługą klienta (CSM), zarządzania usługami kadrowymi (HRSM) i nie tylko.

Najlepsze funkcje ServiceNow

Raportowanie i pulpity w czasie rzeczywistym

Automatyczna priorytetyzacja i przydzielanie zadań

Pulpit nawigacyjny platformy IT przechowuje wszystkie dane i spostrzeżenia w jednym miejscu, aby usprawnić współpracę i promocjęzaangażowanie pracowników* Korzystaj z poręcznych przypomnień i powiadomień dotyczących zarządzania umowami o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA), aby być na bieżąco z poziomem zadowolenia klientów

Limity ServiceNow

To nie jest pełnyCRM i narzędzie do zarządzania projektamiwięc trzeba go używać w połączeniu z innymi narzędziami

Niektórzy użytkownicy uważali, że funkcje raportowania mogłyby być bardziej niezawodne dla obsługi klienta

Cennik ServiceNow

Skontaktuj się, aby uzyskać niestandardowy cennik dostosowany do Twoich potrzeb biznesowych

ServiceNow oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 1 500 recenzji)

4,4/5 (ponad 1 500 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 190 recenzji)

14. Hiver

Zarządzanie e-mailami i rozszerzenie współpracy dzięki rozszerzeniu Hiver do Chrome

Hiver to narzędzie do zarządzania e-mailami w trybie współpracy które pomaga zespołom wydajnie i efektywnie współpracować w ramach istniejących kont Gmail. Zostało zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności Teams poprzez umożliwienie im współpracy, oddelegowania i śledzenia e-maili bez zakłóceń.

Hiver najlepsze funkcje

Udostępnianie skrzynki odbiorczej i zarządzanie wiadomościami e-mail w Gmailu

Wspólne przypisywanie i rozwiązywanie e-maili, z możliwością dodawania komentarzy, etykiet i notatek do e-maili

Tworzenie i używanie szablonów e-maili w celu reagowania na często zadawane pytania

ograniczenia #### Hiver

Zależność od Gmaila

Ograniczone doświadczenie mobilne

Ograniczone funkcje

Ceny Haver

Lite : $15 za członka/miesiąc

: $15 za członka/miesiąc Pro : $39 za członka/miesiąc

: $39 za członka/miesiąc Elite: $59 za członka/miesiąc

Hiver oceny i recenzje

4.6/5 (800+ recenzji)

15. Tettra

przez Tettra Tettra to oparty na AI system zarządzania wiedzą i oprogramowanie wiki, które pomaga Teams zarządzać i udostępniać wiedzę organizacyjną. Umożliwia użytkownikom gromadzenie ważnych informacji o firmie w bazie wiedzy, która może być wykorzystywana do odpowiadania na powtarzające się pytania i wdrażania nowych członków zespołu. Tettra dostarcza platformę do organizowania i współpracy nad dokumentacją i procesami zespołu.

Najlepsze funkcje Tettra

Integracje

Ułatwia dodawanie zawartości

Umożliwia korzystanie z multimediów, połączonych treści i rozbudowanych formatów

Limity Tettra

W miarę rozwoju może być trudno dostrzec nową aktywność

Wynikiem jest zduplikowana zawartość, gdy próbuje się umieścić listę jednego dokumentu w dwóch miejscach

Obrazy na listach mają ograniczony format

cennik #### Tettra

Start: Free

Free Skalowanie: $8.33/miesiąc na użytkownika

$8.33/miesiąc na użytkownika Profesjonalny: $16.66/miesiąc na użytkownika

Tettra oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (89+ recenzji)

4.6/5 (89+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (9+ recenzji)

ClickUp: Najlepsze narzędzie do zarządzania wiedzą dla Teamsów

W rozległym krajobrazie zarządzania wiedzą, okiełznanie bestii przeładowania informacjami może być przerażającą perspektywą. Funkcja ClickUp oferuje potężną platformę do płynnej współpracy, scentralizowanych repozytoriów wiedzy i łatwego wyszukiwania informacji.

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi możesz z łatwością tworzyć, edytować i udostępniać wiedzę, zapewniając wszystkim w firmie dostęp do najnowszych informacji i sprawiając, że luki w wiedzy staną się przeszłością.

Rozpocznij swoją przygodę z zarządzaniem wiedzą już dziś dzięki ClickUp i uwolnij prawdziwy potencjał wiedzy swojej organizacji.