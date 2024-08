10 darmowych szablonów biznesplanów w Word, Excel i ClickUp

Przekształcenie swojej wizji w jasny i spójny biznesplan może być mylące i trudne.

Godziny burzy mózgów i stawianie czoła onieśmielającej pustej stronie może rodzić więcej pytań niż odpowiedzi. Czy wszystko zostało uwzględnione? Co gdzie powinno się znaleźć? Jak sprawić, by każda sekcja była dokładna, ale zwięzła?

Jeśli te pytania spędzają ci sen z powiek i spowalniają twoje postępy, wiedz, że nie jesteś sam. Właśnie dlatego zebraliśmy 10 najlepszych szablonów biznesplanów w programach Word, Excel i ClickUp, aby zapewnić odpowiedzi, przejrzystość i ustrukturyzowane ramy do pracy. W ten sposób z pewnością uchwycisz wszystkie istotne informacje bez marnowania czasu.

A co najlepsze? Planowanie biznesowe staje się trochę mniej "ugh!" i dużo bardziej "aha!" 🤩

Czym jest szablon biznesplanu?

Szablon biznesplanu to ustrukturyzowane ramy dla przedsiębiorców i dyrektorów biznesowych, którzy chcą tworzyć biznesplany. Zawiera on wstępnie uporządkowane sekcje i nagłówki, które obejmują kluczowe elementy, takie jak streszczenie przegląd działalności, klienci docelowi, unikalna propozycja wartości, plany marketingowe i sprawozdania finansowe.

Co składa się na dobry szablon biznesplanu?

Dobry szablon biznesplanu pomaga w dokładnym planowaniu, przejrzystej dokumentacji i praktycznym wdrożeniu. Oto czego należy szukać:

Kompleksowa struktura: Dobry szablon zawiera wszystkie odpowiednie sekcje do nakreślenia strategii biznesowej, takie jak streszczenie, badania i analizy rynku oraz prognozy finansowe

Dobry szablon zawiera wszystkie odpowiednie sekcje do nakreślenia strategii biznesowej, takie jak streszczenie, badania i analizy rynku oraz prognozy finansowe Przejrzystość i wskazówki: Dobry szablon jest łatwy do naśladowania. Zawiera krótkie instrukcje lub podpowiedzi dla każdej sekcji, prowadząc cię do głębokiego przemyślenia swojej firmy i zapewniając, że nie pominiesz ważnych szczegółów

Dobry szablon jest łatwy do naśladowania. Zawiera krótkie instrukcje lub podpowiedzi dla każdej sekcji, prowadząc cię do głębokiego przemyślenia swojej firmy i zapewniając, że nie pominiesz ważnych szczegółów Czysty design: Estetyka ma znaczenie. Wybierz szablon, który jest nie tylko funkcjonalny, ale także profesjonalnie zaprojektowany. Zapewni to, że twój plan będzie atrakcyjny dla interesariuszy, partnerów i potencjalnych inwestorów

Estetyka ma znaczenie. Wybierz szablon, który jest nie tylko funkcjonalny, ale także profesjonalnie zaprojektowany. Zapewni to, że twój plan będzie atrakcyjny dla interesariuszy, partnerów i potencjalnych inwestorów Elastyczność: Szablon powinien umożliwiać łatwe wprowadzanie zmian, takich jak dodawanie lub usuwanie sekcji, zmiana treści i stylu oraz przestawianie części 🛠️

Podczas gdy szablon zapewnia strukturę, to informacje, którymi go zasilasz, ożywiają go. Te wskazówki pomogą ci wybrać szablon, który będzie zgodny z twoimi potrzebami biznesowymi i wyraźnie zaprezentuje twoją wizję.

10 szablonów biznesplanów do wykorzystania w 2024 roku

Przygotowanie się do sukcesu biznesowego w 2024 roku (i później) wymaga kompleksowego i zorganizowanego biznesplanu. Wybraliśmy najlepsze szablony, które pomogą Ci pokierować zespołem, przyciągnąć inwestorów i zabezpieczyć finansowanie. Sprawdźmy je.

1. Szablon biznesplanu ClickUp

Szablon biznesplanu ClickUp

Jeśli chcesz zastąpić tradycyjny dokument biznesplanu, to Szablon biznesplanu ClickUp jest dla Ciebie!

Ten jednostronicowy szablon biznesplanu, zaprojektowany w ClickUp Docs jest starannie podzielony na następujące sekcje:

Opis firmy : Przegląd, misja, wizja i zespół

Przegląd, misja, wizja i zespół Analiza rynku : Problem, rozwiązanie, rynek docelowy, konkurencja i przewaga konkurencyjna

Problem, rozwiązanie, rynek docelowy, konkurencja i przewaga konkurencyjna Strategia sprzedaży i marketingu : Produkty/usługi i kanały marketingowe

Produkty/usługi i kanały marketingowe Plan operacyjny : Lokalizacja i obiekty, sprzęt i narzędzia, siła robocza i prognozy finansowe

Lokalizacja i obiekty, sprzęt i narzędzia, siła robocza i prognozy finansowe Kamienie milowe i metryki: Cele i KPI

Dostosuj szablon za pomocą logo firmy i danych kontaktowych, a także łatwo przechodź do różnych sekcji za pomocą składanego spisu treści. Mini podpowiedzi pod każdą sekcją zawierają wskazówki dotyczące tego, co należy uwzględnić - wraz z sugestiami dotyczącymi sposobu prezentacji danych (np. listy wypunktowane, zdjęcia, wykresy i tabele).

Dokument można udostępnić dowolnej osobie za pośrednictwem adresu URL i współpracować w czasie rzeczywistym. A gdy biznesplan jest gotowy, możesz go wydrukować lub wyeksportować do formatu PDF, HTML lub Markdown.

Ale to nie wszystko. Ten szablon jest wyposażony w podstawowe i zarządzanie projektami dla przedsiębiorstw funkcje usprawniające proces tworzenia biznesplanu . Widok Lista tematów zawiera listę wszystkich różnych sekcji i podsekcji szablonu i umożliwia przypisanie go do członka zespołu, ustawienie terminu płatności oraz dołączenie odpowiednich dokumentów i referencji.

Przełącz się z widoku Listy do widoku Tablicy, aby śledzić i aktualizować statusy zadań według następujących elementów: Do zrobienia, W toku, Wymaga poprawek i Ukończone.

Ten szablon to kompleksowy zestaw narzędzi do dokumentowania różnych sekcji biznesplanu i usprawniania procesu tworzenia, aby zapewnić jego ukończenie na czas. 🗓️ Pobierz ten szablon

2. Szablon planu sprzedaży ClickUp

Szablon planu sprzedaży ClickUp

Jeśli szukasz narzędzia do rozpoczęcia lub aktualizacji swojego planu sprzedaży, Szablon planu sprzedaży ClickUp ma wszystko, czego potrzebujesz. To szablon planu sprzedaży zawiera podsumowanie projektu lista z zadaniami, które pomogą Ci stworzyć kompleksową i skuteczną strategię sprzedaży. Niektóre z tych zadań obejmują

Określenie celów sprzedażowych

Opracowanie deklaracji pozycjonowania

Przeprowadzenie analizy konkurencji

Opracowanie persony idealnego klienta

Stworzenie strategii generowania leadów

Przypisz każde zadanie do konkretnej osoby lub zespołu, ustawić poziomy priorytetów i dodać terminy realizacji. Określ, do której sekcji planu sprzedaży należy każde zadanie (np. podsumowanie wykonawcze, cele dotyczące przychodów, struktura zespołu itp.), typ rezultatu (np. dokument, zadanie lub spotkanie) i stan zatwierdzenia (np. oczekujące, wymagające zmian i zatwierdzone).

W stylu ClickUp można przełączać się na wiele widoków: Lista dla listy wszystkich zadań, Tablica dla wizualnego zarządzania zadaniami, Oś czasu dla przeglądu czasu trwania zadań i Gantt, aby uzyskać widok zależności zadań.

Ten prosty szablon biznesplanu jest idealny dla każdego rodzaju firmy, która chce stworzyć zwycięską strategię sprzedaży, jednocześnie wyjaśniając role zespołu i organizując zadania. ✨ Pobierz ten szablon

3. Szablon planu działania na rzecz rozwoju firmy ClickUp

Szablon planu działania na rzecz rozwoju biznesu ClickUp

Myślisz o zwiększeniu zasięgu i skali działalności swojej firmy, ale nie wiesz od czego lub jak zacząć? Bez wątpienia może to być przytłaczające - potrzebujesz jasnej wizji, mierzalnych celów i wykonalnego planu, za którym każdy członek zespołu może się opowiedzieć.

Na szczęście, Szablon planu działania na rzecz rozwoju biznesu ClickUp jest przeznaczony do wykorzystanie automatyzacji w celu uproszczenia tego procesu aby każdy krok w kierunku rozwoju firmy był jasny, możliwy do śledzenia i działania.

Zacznij od oceny swojej obecnej sytuacji i podjęcia decyzji o głównym celu rozwoju. Czy zamierzasz zwiększyć przychody, wejść na nowe rynki lub wprowadzić nowe produkty lub usługi? Z Tablice ClickUp lub Docs, burza mózgów i współpraca z zespołem nad tą decyzją.

Ustaw i śledź swoje krótko- i długoterminowe cele rozwoju za pomocą Cele ClickUp , podziel je na mniejsze cele i przypisz te cele do członków zespołu, wraz z terminami ich realizacji. Dodaj te cele do nowego ClickUp Dashboard do śledzenia postępów w czasie rzeczywistym i świętowania małych zwycięstw. 🎉

Niezależnie od tego, czy jesteś startupem lub właścicielem małej firmy, który chce osiągnąć kolejny ważny kamień milowy, czy też firmą o ugruntowanej pozycji, która odkrywa nowe możliwości, ten szablon zapewnia zespołowi zgodność, zaangażowanie i informacje na każdym kroku. Pobierz ten szablon

4. Szablon biznesowej mapy drogowej ClickUp

Szablon biznesowej mapy drogowej ClickUp

Szablon biznesowej mapy drogowej ClickUp to narzędzie do tworzenia map głównych strategii i inicjatyw w obszarach takich jak wzrost przychodów, świadomość marki, zaangażowanie społeczności i zadowolenie klientów.

Użyj widoku listy, aby wypełnić zadania w ramach każdej inicjatywy. Dzięki polom niestandardowym możesz określić, do której kategorii biznesowej (np. produkt, operacje, sprzedaż i marketing itp.) należą zadania i na który kwartał są zaplanowane. Możesz także łączyć się z odpowiednimi dokumentami i zasobami oraz oceniać zadania według wysiłku i wpływu, aby zapewnić, że najbardziej krytyczne zadania otrzymają uwagę, na którą zasługują. 👀

W zależności od tego, na czym się koncentrujesz, ten szablon zapewnia różne widoki, aby pokazać tylko to, czego potrzebujesz. Na przykład widok Wszystkie inicjatywy na kwartał pozwala skupić się na tym, co przed Tobą, wyświetlając zadania, które muszą zostać ukończone w określonym kwartale. Zapewnia to terminową realizację i pomaga w skutecznym dostosowaniu zasobów w perspektywie krótkoterminowej.

Szablon ten jest idealny dla kadry kierowniczej i zespołów zarządzających, które muszą koordynować wiele krótko- i długoterminowych inicjatyw i strategii biznesowych. Pobierz ten szablon

5. Szablon planu ciągłości działania ClickUp

Szablon planu ciągłości działania ClickUp

Zapewnij płynność operacji biznesowych dzięki proaktywnemu planowi ciągłości działania z pomocą tego szczegółowego szablonu

W biznesie nieoczekiwane zagrożenia dla działalności mogą pojawić się w każdej chwili. Niezależnie od tego, czy chodzi o zawirowania gospodarcze, globalny kryzys zdrowotny czy przerwy w łańcuchu dostaw, każda firma musi być gotowa. Szablon planu ciągłości działania ClickUp pozwala proaktywnie przygotować się na te nieprzewidziane wyzwania.

Szablon organizuje zadania w trzech głównych kategoriach:

Priorytety: Zadania, które wymagają natychmiastowej uwagi

Zadania, które wymagają natychmiastowej uwagi Zasięg ciągłości: Zadania, które muszą być kontynuowane pomimo wyzwań

Zadania, które muszą być kontynuowane pomimo wyzwań Zasady przewodnie: Zasoby i protokoły zapewniające sprawne działanie

Boardview ułatwia wizualizację wszystkich zadań w każdej z tych kategorii. A lista priorytetów sortuje zadania według tych, które są zaległe, nadchodzące, a następnie te, które są należne później.

W czasach niepewności bycie przygotowanym jest najlepszą strategią. Ten szablon pomoże Twojej firmie nie tylko przetrwać, ale także rozwijać się w trudnych sytuacjach, zapewniając zadowolenie klientów, pracowników i inwestorów. 🤝 Pobierz ten szablon

6. Szablon biznesplanu ClickUp Lean

Szablon biznesplanu ClickUp Lean

Chcesz zrealizować swój biznesplan w "odchudzony" sposób? Użyj Szablon szczupłego biznesplanu ClickUp . Został zaprojektowany, aby pomóc zoptymalizować wykorzystanie zasobów i ograniczyć niepotrzebne kroki, zapewniając lepsze wyniki przy mniejszym wysiłku.

W widoku listy podsumowania planu wyświetl listę wszystkich zadań, które należy wykonać. Dodaj konkretne szczegóły, takie jak kto wykonuje każde zadanie, kiedy jest ono należne i która część zadania ma zostać wykonana Model biznesowy Canvas (BMC), do którego należy. Widok Według priorytetu sortuje tę listę na podstawie priorytetów, takich jak Pilne, Wysokie, Normalne i Niskie. Ułatwia to dostrzeżenie najważniejszych zadań i zajęcie się nimi w pierwszej kolejności.

Dodatkowo, widok Boardview zapewnia przegląd postępu zadań od początku do końca. Widok BMC zmienia kolejność zadań w oparciu o różne komponenty BMC.

Każde zadanie można dodatkowo podzielić na podzadania i wiele list kontrolnych, aby zapewnić wykonanie wszystkich powiązanych elementów działań. ✔️

Szablon ten jest nieocenionym źródłem informacji dla startupów i dużych przedsiębiorstw, które chcą zmaksymalizować wydajność procesów i wyniki w usprawniony i opłacalny sposób. Pobierz ten szablon

7. Szablon planu działania dla małych firm ClickUp

Szablon planu działania dla małych firm ClickUp

Szablon Szablon planu działania dla małych firm od ClickUp jest dostosowany do potrzeb małych firm, które chcą przekształcić swoje pomysły i cele biznesowe w wykonalne kroki, a ostatecznie w rzeczywistość.

Zapewnia on proste i zorganizowane ramy do tworzenia, przypisywania, ustalania priorytetów i śledzenia zadań. W efekcie zapewnia, że cele są nie tylko wyznaczane, ale i osiągane. Dzięki natywnemu pulpitowi nawigacyjnemu i funkcjom wyznaczania celów można monitorować postępy w realizacji zadań i sposób, w jaki przybliżają one do osiągnięcia celów.

Dzięki rozbudowanym funkcjom komunikacyjnym ClickUp, takim jak czat, komentarze i @wzmianki, każdy członek zespołu może łatwo porozumieć się i szybko odpowiedzieć na pytania lub wątpliwości.

Skorzystaj z tego szablonu planu działania, aby osiągnąć swoje cele biznesowe poprzez usprawnienie procesów wewnętrznych i dostosowanie wysiłków zespołu. Pobierz ten szablon

8. Szablon strategicznej biznesowej mapy drogowej ClickUp

Szablon strategicznej biznesowej mapy drogowej ClickUp

W przypadku większych firm i przedsiębiorstw skalujących się, skłonienie różnych działów do współpracy w celu osiągnięcia dużego celu może stanowić wyzwanie. The Szablon strategicznej biznesowej mapy drogowej ClickUp ułatwia to, dając jasny plan do naśladowania.

Szablon ten jest spakowany w folderze i podzielony na różne listy dla każdego działu w firmie, takiego jak sprzedaż, produkt, marketing i wsparcie. W ten sposób każdy zespół może skupić się na swoich zadaniach, jednocześnie wspólnie przyczyniając się do osiągnięcia większego celu.

Dla członków zespołu dostępnych jest wiele opcji przeglądania. Obejmują one:

Progress Board: Wizualizacja zadań, które są na dobrej drodze, tych zagrożonych i tych, które pozostają w tyle

Wizualizacja zadań, które są na dobrej drodze, tych zagrożonych i tych, które pozostają w tyle Widok Gantt: Uzyskaj przeglądosi czasu projektu i zależności

Uzyskaj przeglądosi czasu projektu i zależności Widok zespołu: Zobacz, nad czym pracuje każdy członek zespołu, aby zrównoważyć obciążenie pracą w celu uzyskania maksymalnej produktywności

Choć na początku szablon ten może wydawać się przytłaczający, przewodnik dla początkujących zawiera opis krok po kroku, który pomoże Ci z łatwością się po nim poruszać. Podobnie jak wszystkie szablony ClickUp, można go łatwo dostosować do własnych potrzeb i preferencji biznesowych. Pobierz ten szablon

9. Szablon biznesplanu Microsoft Word firmy Microsoft

przez Microsoft

20-stronicowy tradycyjny szablon biznesplanu firmy Microsoft upraszcza proces sporządzania kompleksowych biznesplanów. Składa się z różnych sekcji, w tym:

Podsumowanie : Najważniejsze informacje, cele, misja i klucze do sukcesu

: Najważniejsze informacje, cele, misja i klucze do sukcesu Opis działalności: struktura własnościowa i prawna firmy, godziny pracy, produkty i usługi, dostawcy, plany finansowe itp.

struktura własnościowa i prawna firmy, godziny pracy, produkty i usługi, dostawcy, plany finansowe itp. Marketing: analiza rynku, segmentacja rynku, konkurencja i ceny

analiza rynku, segmentacja rynku, konkurencja i ceny Załącznik: Wydatki na rozpoczęcie działalności, rachunek przepływów pieniężnych, rachunek zysków i strat, prognoza sprzedaży, kamienie milowe, analiza progu rentowności itp.

Spis treści ułatwia przechodzenie do różnych sekcji dokumentu. A symbole zastępcze tekstu pod każdą sekcją zapewniają jasność co do konkretnych wymaganych szczegółów - ułatwiając proces użytkownikom, którzy mogą nie być zaznajomieni z pewną terminologią biznesową. Pobierz ten szablon

10. Szablon biznesplanu Excel autorstwa Vertex42

przez Vertex42

Żadne zestawienie szablonów biznesowych nie jest kompletne bez szablonu Excel. Ten szablon biznesplanu umożliwia pracę nad finansami firmy w programie Excel. Zawiera konfigurowalne tabele, formuły i wykresy, które pomogą ci przyjrzeć się następującym obszarom:

Podświetlane wykresy

Analiza rynku

Kamienie milowe

Aktywa i wydatki związane z rozpoczęciem działalności

Prognozy sprzedaży

Zysk i strata

Bilans

Prognozy przepływów pieniężnych

Budżet

Analiza progu rentowności

Ten szablon Excel jest szczególnie przydatny, gdy chcesz stworzyć przejrzystą i wizualną sekcję finansową w dokumencie biznesplanu - niezbędny element do przyciągnięcia inwestorów i pożyczkodawców. Korzystanie z tego szablonu może być jednak trudne, jeśli nie jesteś zaznajomiony z planowaniem finansowym firmy i korzystaniem z programu Excel. Pobierz ten szablon

Wypróbuj darmowy szablon biznesplanu w ClickUp

Uruchomienie i prowadzenie udanego biznesu wymaga dobrze przemyślanego i starannie przygotowanego biznesplanu. Jednak proces planowania biznesowego nie musi być skomplikowany, nudny ani zajmować zbyt wiele czasu. Skorzystaj z jednego z powyższych 10 darmowych formatów biznesplanów, aby uprościć i przyspieszyć ten proces.

Szablony ClickUp wykraczają poza oferowanie solidnych podstaw do tworzenia biznesplanów. Są one wyposażone w rozbudowane funkcje zarządzania projektami, dzięki którym Twoja wizja stanie się rzeczywistością. A to jeszcze nie wszystko Biblioteka szablonów ClickUp oferuje ponad 1000 dodatkowych szablonów ułatwiających zarządzanie różnymi aspektami działalności, od podejmowanie decyzji do rozwój produktu do zarządzanie zasobami . Zarejestruj się w bezpłatnym planie Forever ClickUp już dziś, aby przyspieszyć rozwój swojej firmy! 🏆