10 najlepszych programów do zarządzania projektami dla przedsiębiorstw w 2024 roku

Zarządzanie projektami na poziomie Enterprise wymaga obsługi wielu klientów i zadań z cross-functional teams . To jak gra w Jenga - masz do czynienia z mnóstwem ruchomych części, a jeśli twoje fundamenty nie są stabilne, jeden luźny koniec spowoduje zawalenie się całej konstrukcji. 🏢

Zwykły projekt lub zarządzanie zadaniami rozwiązania zazwyczaj nie są w stanie wesprzeć rozbudowanych, zakrojonych na szeroką skalę cykli pracy - do tego zadania potrzebne są narzędzia klasy hardcore.

Enterprise oprogramowanie do zarządzania projektami pomagają zachować kontrolę nad mikroprocesami i prowadzić projekty w skali całej firmy jak szef.

Wybraliśmy 10 z dzisiejszych najlepszych projekt Enterprise oprogramowanie do zarządzania dla Ciebie. Przeczytaj, co każde z nich ma do zaoferowania i znajdź narzędzie, które będzie kluczem do zamka Twojej firmy.

Czym jest oprogramowanie do zarządzania projektami klasy Enterprise?

Oprogramowanie Enterprise Project Management (EPM) jest rodzajem narzędzia biznesowego zaprojektowanego w celu usprawnić proces zarządzania projektami, zadaniami i zasobami w organizacji. Oprogramowanie to umożliwia firmom efektywne planowanie, realizację i monitorowanie projektów w różnych działach i zespołach.

Oprogramowanie EPM jest czymś więcej niż tylko prostym narzędzie do zarządzania projektami . Podczas gdy tradycyjne zarządzanie projektami koncentruje się na poszczególnych projektach, zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie bierze pod uwagę szerszą perspektywę. Bierze pod uwagę strategiczne cele organizacji, dostosowując wszystkie projekty i zasoby do spotkania z tymi celami. Zapewnia to, że każdy projekt wnosi wartość do biznesu i jest zgodny z jego ogólną wizją.

Czego należy szukać w rozwiązaniach do zarządzania projektami klasy Enterprise?

Uzyskanie Enterprise oprogramowanie do zarządzania projektami (PM) jest rozwiązaniem długoterminowym, więc musisz być bardzo konkretny w swoich kryteriach. Większość użytkowników patrzy tylko na to, czy produkt może płynnie obsługiwać wiele projektów, ale jest to ograniczona perspektywa. Podczas oceny należy wziąć pod uwagę następujące kluczowe czynniki:

Wydajność: Sprawdź, czy oprogramowanie do zarządzania projektami Enterprise ma odpowiednie ustawienie funkcji, aby zwiększyć wydajność. Zadaj sobie pytanie - czy możesz z łatwością przydzielać i monitorować zadania? Usprawnienie cyklu pracy dzięki automatyzacji? Zapobieganie silosom działów poprzez centralizację baz danych? Skalowalność: Oprogramowanie powinno dobrze reagować na zwiększoną ilość i złożoność operacji, które pojawiają się wraz z podejmowaniem większej liczby projektów Przyjazny interfejs: Platforma powinna być łatwa do opanowania dla każdego, w tym użytkowników nieobeznanych z technologią i nowo wdrożonych pracowników Budżetowanie i śledzenie czasu: Powinieneś być w stanie zoptymalizowaćalokację zasobów organizacyjnych tak, aby można było usunąć nadmiarowość i koszty nadgodzin lub duplikacji Integracje: Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami w przedsiębiorstwie integruje się z popularnymi aplikacjami do pracy, aby uniknąć chodzenia tam i z powrotem między trylionem programów 🤦

10 najlepszych programów do zarządzania projektami dla przedsiębiorstw w 2024 roku

Opracowaliśmy listę 10 naszych ulubionych programów do zarządzania projektami zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie narzędzia. Poznaj ich funkcje, limity i ceny, aby znaleźć idealny wybór dla swojej firmy!

1. ClickUp #### Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami dla przedsiębiorstw

Wizualizuj zadania, projekty i cykle pracy w najlepszy dla siebie sposób dzięki ponad 15 konfigurowalnym widokom ClickUp

Niewiele narzędzi ułatwia zarządzanie projektami na dużą skalę tak dobrze, jak ClickUp! Zdobył on miejsce nr 1 w rankingu G2 Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami i Najlepsze oprogramowanie do współpracy i wydajności kategorie 2024. 🏆

Użyj Funkcja Portfolios jako centralny hub do nadzorowania wszystkich trwających projektów. Uporządkuj cele swojego zespołu, dopracuj proces zarządzania każdą inicjatywą i utrzymuj rezultaty na właściwym torze!

Platforma zawiera 15+ układów (zwanych widokami), które zapewniają różne perspektywy dla projektów. Użyj Wykres Gantta ClickUp'a do wizualizacji etapów projektu lub Widok obciążenia pracą dystrybucja zadań bez zbędnych obciążeń. 🧑‍🤝‍🧑

Masz dość silosów w działach i słabej współpracy w zespole? Użyj Pulpity ClickUp aby operacje przebiegały płynnie. Pomagają one uzyskać wgląd w zespoły i zadania za pomocą różnych raportów, takich jak zakończone zadania, śledzenie czasu i zaległości.

Aby jeszcze bardziej zsynchronizować swoje Enterprise, czatuj z członkami zespołu, oznaczaj się nawzajem w komentarzach, aby omawiać sprawy i wyświetlaj aktualizacje w czasie rzeczywistym. Będziesz cieszyć się wieloma innymi funkcjami funkcji współpracy w ramach Enterprise np:

Wizualna burza mózgów (poprzezTablice ClickUp)

Możliwość śledzenia komunikacji

Czas rzeczywistyDokument ClickUp edycja

Użyj jednej z aplikacji ClickUp 50 automatyzacji lub dodaj niestandardowe dla powtarzających się zadań. Zintegruj platformę z ponad 1000 aplikacji do pracy i zarządzaj wszystkimi operacjami Enterprise z poziomu jednej platformy!

Zarządzanie finansami to kolejna warta uwagi funkcja. Dzięki ClickUp możesz bez wysiłku ustawić cele finansowe i śledzić zyski. Twórz profesjonalne budżety, faktury i księgi rachunkowe w mgnieniu oka, korzystając z ClickUp Szablony dla finansów i księgowości .

ClickUp najlepsze funkcje

Zarządzanie projektami Portfolios

ClickUp AI pomaga pracować szybciej, tworzyć pomysły i zadania

ponad 15 typów widoków, aby zaspokoić potrzeby wszystkich przedsiębiorstw w zakresie zarządzania projektami

Niestandardowe identyfikatory zadań i statusy

Zwinne pulpity z funkcją śledzenia czasu pracy

Domyślna i niestandardowa automatyzacja

Rozbudowane samouczki na stronieClickUp University* Wsparcie współpracy dla zdalnych i wielofunkcyjnych zespołów

Free integracja z ponad 1000 narzędzi

Dostępne na wszystkich pulpitach i platformach mobilnych

Imitacje ClickUp

Wymaga przyzwyczajenia ze względu na ogromną liczbę funkcji

Edycja dokumentów może być trudna na urządzeniach mobilnych

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen Dodaj ClickUp AI do dowolnego płatnego obszaru roboczego za jedyne *$5 na członka, miesięcznie.

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (7,000+ recenzji)

: 4.7/5 (7,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

2. Celoxis

Najlepszy pod względem możliwości dostosowania

przez Celoxis Celoxis to kompleksowy system zarządzania projektami i portfolio. Jego możliwości automatyzacji przepływu pracy i funkcje raportowania sprawiają, że jest to opcja bardzo przyjazna dla przedsiębiorstw.

Optymalizuje każdy aspekt zarządzania projektami. Możesz śledzić żądania projektów i klasyfikować je na podstawie zalecane wskaźniki KPI . Projekty i zadania są dynamiczne i automatycznie dostosowują się do zmian w harmonogramie i zależnościach.

Funkcje współpracy obejmują udostępnianie widoków aktywności w projektach, udostępnianie plików z kontrolą wersji i strumienie aktywności. Celoxis oferuje również księgowość i zarządzanie zasobami ludzkimi w wielu lokalizacjach z ostrzeżeniami o obciążeniach w zespole.

Celoxis oferuje 100% konfigurowalne raporty i pulpity, w tym niestandardowe pola, wykresy i widżety. Enterprise może bawić się układami, aby uzyskać zakończony obraz stanu swojego portfolio, postępów i wydajności.

Najlepsze funkcje Celoxis

Śledzenie i priorytetyzacja projektów

Możliwość dostosowania cyklu pracy

Funkcje zarządzania księgowością i zasobami ludzkimi

Różne narzędzia do współpracy

Konfigurowalne wykresy w czasie rzeczywistym

Natywna integracja z ponad 400 narzędziami

Limity Celoxis

Złożone ustawienia administratora

Niektórzy użytkownicy raportowali, że interfejs użytkownika nie był do końca intuicyjny

Ceny Celoxis

Chmura : 22 USD/miesiąc za użytkownika (roczny model rozliczeniowy)

: 22 USD/miesiąc za użytkownika (roczny model rozliczeniowy) On Premise: Kontakt w sprawie cen

Celoxis oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (50+ recenzji)

: 4.4/5 (50+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (200+ recenzji)

3. Nifty

Najlepszy do współpracy

przez Nifty Nifty to system operacyjny do zarządzania projektami zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności i do zrobienia tych niepotrzebnych (i boleśnie nudnych) spotkań dotyczących statusu. 🥱

Dzięki Nifty możesz ustawić cele i tworzyć mapy drogowe które są automatycznie aktualizowane w miarę postępów, zapewniając całościowy widok projektów i portfolio 24/7. Platforma oferuje liczne układy i schematy blokowe , takich jak Kanban, oś czasu i Swimlane aby pomóc w organizacji zadań.

The oprogramowanie do zarządzania projektami Enterprise ułatwia prowadzenie burzy mózgów, rozwiązywanie problemów oraz udostępnianie opinii i aktualizacji zespołowi. Dokumentuj swoje procesy i inne ważne informacje w dokumentach i wiki. Korzystaj z formularzy do przechwytywania danych klientów i używaj ich do tworzenia zadań, dokumentów lub wiadomości dotyczących projektów.

Jeszcze bardziej zoptymalizuj swoje działania, korzystając z funkcji automatycznego wizualnego raportowania postępów! 📈

Najlepsze funkcje Nifty

Widok automatycznych aktualizacji w miarę postępów

Hub wiedzy, czat i rozmowy wideo

Dokumenty, wiki i formularze

Automatyzacja raportowania postępów

Gotowa integracja z 9 narzędziami

Limity Nifty

Limit opcji integracji

Brak alokacji zasobów i śledzenia kosztów

Ceny Nifty

Free

Starter : 5 USD/miesiąc za użytkownika

: 5 USD/miesiąc za użytkownika Pro : $10/miesiąc za użytkownika

: $10/miesiąc za użytkownika Business : $16/miesiąc za użytkownika

: $16/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt z działem sprzedaży

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Nifty

G2 : 4.7/5 (400+ recenzji)

: 4.7/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (300+ recenzji)

4. Zoho Projects

Najlepszy do zarządzania budżetem w przedsiębiorstwie

przez Projekty Zoho Jedno z wielu narzędzi pakietu biurowego Zoho, Zoho Projects, jest jednym z najlepszych obecnie programów do zarządzania projektami.

Ta konfigurowalna platforma dostosowuje się równie dobrze do małych, jak i dużych operacji. Spersonalizuj wszystko, od pól i kategorii po cały układ i wygląd interfejsu. Dzięki kontroli dostępu użytkowników opartej na rolach można zapewnić poufność danych, jednocześnie umożliwiając wszystkim swobodne korzystanie z platformy. 🔐

Jednym z najważniejszych powodów, dla których Enterprise wybiera Zoho jest kompleksowa automatyzacja. Wizualizuj i projektuj złożone cykle pracy za pomocą intuicyjnego interfejsu "przeciągnij i upuść". Oszczędność czasu i zmniejsz ryzyko błędów dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań, takich jak kontrole zgodności. ✅

Najlepsze funkcje Zoho Projects

Platforma skalowalności

Kontrola oparta na dostępie użytkownika

Projektowanie metodą "przeciągnij i upuść

Kompleksowa automatyzacja

Gotowe procesy wdrażania

Wbudowana integracja z ponad 30 narzędziami

Limity Zoho Projects

w aplikacji na iOS brakuje niektórych funkcji internetowych

Brak wbudowanego narzędzia do fakturowania i rozliczeń

Cennik Zoho Projects

Free

Premium : 5 USD/miesiąc za użytkownika

: 5 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: $10/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do miesięcznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Zoho Projects

G2 : 4.3/5 (300+ recenzji)

: 4.3/5 (300+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (300+ recenzji) Sprawdź te alternatywy dla Zoho !

5. Smartsheet

Najlepszy pod względem skalowalności

Via Smartsheet Jeśli arkusze kalkulacyjne są twoim ulubionym językiem, Smartsheet przemówi do ciebie z pocieszającą znajomością.

Smartsheet zapewnia przestrzeń i narzędzia do bezpiecznego zarządzania projektami i procesami. Jest to dynamiczne oprogramowanie do zarządzania projektami w przedsiębiorstwie, które przyspiesza planowanie projektów i realizacji w dowolnej skali, dając pewność, że będą one dostarczane wraz z rozwojem firmy.

Platforma oferuje analitykę w czasie rzeczywistym, aby podnieść poziom podejmowanie decyzji na każdym kroku drogi. Wzbogać swoją perspektywę o różne widoki i wyprzedzaj nadchodzące zadania i projekty.

Baw się wykresami Gantta, ścieżka krytyczna analizę (CPA), zależności zadań i poprzedników, aby stworzyć usprawniony harmonogram dla swoich projektów! Automatyzacja na poziomie portfolio Smartsheet pozwala opracować przełomowe cykle pracy, które dostosowują wszystkie elementy, aby zapewnić jednolitość i wydajność. Porównaj Asana Vs Smartsheet!

Najlepsze funkcje Smartsheet

Zarządzanie projektami w oparciu o arkusz kalkulacyjny

Rutynowa automatyzacja na poziomie portfolio

Wykres Gantta z CPA

Analityka w czasie rzeczywistym

Integracja z ponad 80 aplikacjami

Limity Smartsheet

Brak wsparcia dla metodologii agile

Brak zaawansowanych narzędzi do tworzenia wykresów w Excelu

Cennik Smartsheet

Free

Pro : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $25/miesiąc na użytkownika

: $25/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Smartsheet oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (12 000+ recenzji)

: 4.4/5 (12 000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (2,000+ recenzji)

Sprawdź te_ Szablony arkuszy kalkulacyjnych !

6. Platforma ITM

Najlepsze dla strategicznego dostosowania

przez Platforma ITM Jeśli jesteś pod presją, aby planować operacje i wdrażać swój zespół w napiętym terminie, ITM Platform może być Twoim wybawieniem. To kompleksowe oprogramowanie do zarządzania projektami w przedsiębiorstwie, które może przeprowadzić Cię od planowania do realizacji w zaledwie dwa tygodnie. 📅

Platforma umożliwia dostosowanie zasobów do rezultatów dzięki danym w czasie rzeczywistym. Twórz projekty w trybie zwinnym i korzystaj z zunifikowanego widoku portfolio, aby zidentyfikować zapotrzebowanie we wszystkich aktywnych inicjatywach.

Bądź na bieżąco ze wszystkimi klientami i dostawcami i przydzielaj zasoby w oparciu o względny potencjał korzyści. Wybieraj pomiędzy wykresami Gantta i tablicami Agile do ustalania priorytetów i planowania. Platforma ITM może pomóc w przewidywaniu i kontrolowaniu ryzyka i kosztów w celu optymalizacji przychodów.

Platforma ITM ułatwia środowisko komunikacyjne podobne do sieci społecznościowych, pozwalając członkom zespołu być na bieżąco z projektami, nawet nie próbując! 😅

Mówiąc o sieciach społecznościowych, możesz zintegrować aplikację ze swoimi kanałami mediów społecznościowych, aby połączyć się ze swoją społecznością za pomocą jednej platformy.

Najlepsze funkcje platformy ITM

Zarządzanie zasobami, ryzykiem i finansami

Widoki Agile i Gantt

Niestandardowe narzędzia do raportowania

Zintegrowana sieć społecznościowa

Natywna integracja z około sześcioma narzędziami

Ograniczenia platformy ITM

Tylko dwa widoki

Brak wersji mobilnej

Limit natywnych integracji

Ceny platformy ITM

Licencje dla członków Teams : Free

: Free Licencje menedżerskie : 33 USD/miesiąc za użytkownika (roczny model rozliczeniowy)

: 33 USD/miesiąc za użytkownika (roczny model rozliczeniowy) Płatność roczna : $1,980

: $1,980 Ceny niestandardowe

Platforma ITM oceny i recenzje

G2 : 4.8/5 (10+ recenzji)

: 4.8/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (50+ recenzji)

7. Wrike

Najlepszy dla Teamów zdalnych

przez Wrike Wrike to narzędzie zaprojektowane w celu zwiększenia wysiłków w zakresie współpracy zespołowej. Jego ustawienie szablonów i funkcji sprawia, że jest to solidny wybór do ułatwiania pracy zespołowej między działami i międzyfunkcyjnej.

Posiada potężną automatyzację, która oszczędza czas i pozwala skupić się na tym, co ważne, a nie na tym, co przyziemne. Dzięki sześciu widokom, w tym Gantt i Timelog, możesz mieć pewność, że żaden projekt nie zostanie pominięty.

Narzędzia do proofingu umożliwiają współpracę nad kluczową dokumentacją, taką jak briefy projektów bez śledzenia zmian. Korzystaj z formularzy do zbierania informacji zwrotnych i przekształcaj je w możliwe do realizacji cele za pomocą kilku kliknięć.

Wrike kładzie również duży nacisk na dane. Skorzystaj z w pełni konfigurowalnego oprogramowania do zarządzania projektami i pulpitów, aby uzyskać cenne informacje na temat każdego aspektu swojej działalności.

Najlepsze funkcje Wrike

Sześć rozbudowanych widoków do zarządzania projektami lub zadaniami

Narzędzia do weryfikacji

Konfigurowalne pulpity z różnymi wskaźnikami KPI i obliczeniami

Gotowe szablony dla IT,marketing dla przedsiębiorstwi wiele innych

Ponad 40 natywnych opcji integracji

Limity Wrike

Stroma krzywa uczenia się dla użytkowników, którzy są nowicjuszami w PM

Formularze wniosków pozwalają na niestandardowe modyfikacje w ograniczonym zakresie

Ceny Wrike

Free

Teams : 9,80 USD/miesiąc za użytkownika

: 9,80 USD/miesiąc za użytkownika Business : $24.80/miesiąc na użytkownika

: $24.80/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen Pinnacle: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Wrike

G2 : 4.2/5 (3,000+ recenzji)

: 4.2/5 (3,000+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (2,000+ recenzji)

Try these Wrike alternatywy !

8. Planview Clarizen

Najlepsze dla dużych Teams z sektora Enterprise

przez Planview Clarizen Gdyby Planview był deserem, byłby ekstrawaganckim wielowarstwowym tortem! 🎂

Służy wszechstronnym potrzebom PM, mając na celu "połączenie pracy " i zapewnienie, że wszystkie kroki są poparte informacjami i celowe.

Planview niedawno przejęło Clarizen, znane narzędzie do zarządzania projektami, tworząc super-platformę o nazwie AdaptiveWork. Dzięki temu przejęciu dostępne są teraz funkcje oprogramowania do zarządzania projektami w przedsiębiorstwie, które zapewniają lepszą widoczność danych przedsiębiorstwa, co z kolei pomaga organizować działania w celu uzyskania maksymalnego wpływu na biznes.

Planview umożliwia alokację zasobów w oparciu o kluczowe czynniki, takie jak zapotrzebowanie, obciążenie i ryzyko. Możesz generować spersonalizowane cykle pracy dla swoich pracowników, co zapewnia maksymalną wydajność i zapobiega wąskim gardłom spowodowanym przez przełączanie kontekstu i opóźnienia.

Planview posiada doskonałe narzędzia do raportowania - przechowuj dane klientów i generuj oszałamiające raporty PowerPoint dla swoich interesariuszy. Prowadzisz rozmowy dotyczące przepływów pieniężnych? Śledź swój czas i wydatki oraz twórz prognozy finansowe, aby zarządzać budżetem !

Najlepsze funkcje Planview Clarizen

Planowanie obciążenia i zasobów

Interaktywne mapy drogowe portfolio

Automatyzacja raportowania w PowerPoint

Zarządzanie finansami

Ponad 80 gotowych opcji integracji

Limity Planview Clarizen

Brak przejrzystości cen

Przydałoby się więcej materiałów szkoleniowych

Początkowe konfiguracje mogą być skomplikowane

Cennik Planview Clarizen

Dostępne po kontakcie

Oceny i recenzje Planview Clarizen (AdaptiveWork)

G2 : 4.1/5 (500+ recenzji)

: 4.1/5 (500+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (100+ recenzji)

9. Łatwy projekt

Najlepszy pod względem łatwości użytkowania

via Łatwy projekt Easy Project zasługuje na swoją nazwę - to narzędzie PM oparte na AI (obecnie przemianowane na Birdview PSA by Easy Projects) stara się uczynić zarządzanie projektami mniej żmudnym. Duzi gracze, tacy jak PepsiCo i HP, używają tej platformy do kierowania swoimi projektami, ale pozwolimy Ci zdecydować, czy jest ona dla Ciebie.

Zaczynasz od niesamowitych możliwości dostosowywania podczas rozpoczynania nowych projektów - wszystko, co robisz, to:

Przejdź do Centrum aktywności Wybrać metodologię zarządzania projektami Użyj gotowego szablonu do szybkiego ustawienia Import istniejących danych (jeśli istnieją) z plików Excel lub MS Project

Easy Project sprawia, że zarządzanie projektami dla dużych Enterprise jest super uporządkowane. Możesz oglądać swoje projekty w formacie podobnym do Excela i grupować je w wybrane przez siebie segmenty. Użyj scentralizowanego widoku do śledzenia postępu, budżetowania i alokacji zasobów dla wszystkich WIP.

Platforma oferuje prognozy AI dla zmiennych takich jak przestoje i opóźnienia, prezentując je za pomocą bogatych wizualnych wykresów i grafów, aby pomóc w określeniu realnych rozwiązań.

Zarządzanie czasem i współpraca? Dziecinnie proste! twórz listy do zrobienia, śledź czas, wizualizuj przydzielone zadania i udostępniaj aktualizacje swojemu zespołowi w mgnieniu oka!

Najlepsze funkcje Easy Project

Prognozy AI

Łatwa inicjacja

Śledzenie czasu i raportowanie

Kompleksowe rozwiązanie Portfolios

Wiele widoków cyklu pracy

Ograniczenia Easy Project

Etykieta nie zawsze działa

Brak Free Planu

Cennik Easy Project

Lite : 27 USD/miesiąc za użytkownika

: 27 USD/miesiąc za użytkownika Teams : $41/miesiąc za użytkownika

: $41/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt z działem sprzedaży

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Easy Project oceny i recenzje

TrustRadius : 7.7/10 (30+ recenzji)

: 7.7/10 (30+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (20+ recenzji)

10. Praca zespołowa

Najlepszy do pracy z klientem

przez Praca zespołowa Dzięki Teams zarządzanie projektami, zespołami i klientami staje się drugą naturą, niezależnie od wielkości firmy i branży. 🌳

To hub do mikrozarządzania firmą - ustaw kamienie milowe i przydzielaj zadania i podzadania w oparciu o obciążenie lub komunikuj się z zespołem za pomocą komentarzy i wiadomości. Rejestruj czas i twórz karty czasu pracy, aby zwiększyć ogólną wydajność. Zrealizuj każdy projekt do perfekcji, odkrywając liczne możliwości automatyzacji na platformie!

Możesz precyzyjnie wdrożyć nowych klientów, korzystając z funkcji proofingu. Pozwala ona zaprosić klientów do wyrażenia opinii i dopracowania produktów, aż osiągną najwyższą wydajność.

Rozliczanie klientów jest łatwiejsze, ponieważ możesz ustawić oceny dla każdego pracownika. Śledzenie wydatków pozwala upewnić się, że projekty nie przekraczają limitów budżetowych. Przeglądaj kondycję projektu, rentowność i wiele innych raportów, aby zidentyfikować możliwości poprawy.

Najlepsze funkcje Teamwork

Wiele możliwości automatyzacji

Sprawdzanie, komentarze i wiadomości dla komunikacji

Zarejestrowany czas i budżetowanie

Liczne opcje raportowania

Ponad 90 natywnych integracji

Limity pracy zespołowej

Sporadyczne usterki

Niektórzy użytkownicy uznali interfejs użytkownika za skomplikowany i nieintuicyjny

Ceny Teamwork

Free Forever

Starter : 5,99 USD/miesiąc za użytkownika

: 5,99 USD/miesiąc za użytkownika Deliver : 5,99 USD/miesiąc na użytkownika

: 5,99 USD/miesiąc na użytkownika Grow : 5,99 USD/miesiąc za użytkownika

: 5,99 USD/miesiąc za użytkownika Skala: Dostępna na życzenie

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Teamwork oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (1,000+ recenzji)

: 4.4/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (800+ recenzji)

Wypróbuj te Alternatywy pracy zespołowej !

Znajdź najlepsze narzędzia do zarządzania projektami Enterprise dla swojego zespołu

Enterprise potrzebuje skutecznego narzędzia do zarządzania projektami jak kapitan potrzebuje kompasu. 🧭

Pomaga ono nawigować po burzliwym morzu zadań, terminów, pracowników i klientów. Dzięki odpowiedniemu systemowi zarządzania projektami, Twój Business może pozostać na kursie w kierunku swoich celów niezależnie od pogody! ⛈️

Niezależnie od tego, czy masz dobry, czy zły dzień, wszystkie nasze Enterprise z listy Narzędzia PM są niezawodne i z pewnością pomogą ci ukończyć codzienną harówkę w łatwym trybie - i nadal wygrywać! 🥇