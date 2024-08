11 darmowych szablonów modeli biznesowych w Word i ClickUp

Podstawą udanego biznesu jest skuteczny model biznesowy - bez niego Twoja organizacja nie będzie w stanie ruszyć z miejsca!

Jednocześnie stworzenie modelu biznesowego nie jest łatwym zadaniem i prawdopodobnie będziesz musiał wykorzystać niektóre lub wszystkie swoje zasoby w procesie rozwoju. Jednym z najbardziej dostępnych i oszczędzających czas zasobów w tym obszarze jest szablon modelu biznesowego, a jeśli jeszcze go nie masz lub szukasz nowego, jesteś we właściwym miejscu!

Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami, korzyściami i funkcjami najlepszych szablonów modeli biznesowych oraz 11 przykładami do pobrania dla każdego rodzaju działalności.

Czym jest szablon modelu biznesowego? Szablon modelu biznesowego szablony są gotowymi i konfigurowalnymi narzędziami do zarysowania i wizualizacji modelu biznesowego na jednej stronie. Dokumenty te szybko definiują unikalny model biznesowy firmy

propozycję wartości docelowi odbiorcy, przychody, koszty, zasoby, kluczowe partnerstwa i inne.

ClickUp Docs pozwala na bogate formatowanie i polecenia ukośnika aby pracować wydajniej

Bez szablonu opracowanie modelu biznesowego może być długim i trudnym procesem. Ponadto szablony modeli biznesowych zmniejszają margines błędu i zapewniają strategiczne myślenie, wydajną pracę i spełnianie oczekiwań interesariuszy.

Szablony modelu biznesowego są również świetnymi zasobami do udostępniania całemu zespołowi i utrzymywania wszystkich w zgodzie z długoterminowymi celami organizacji.

Czego szukać w szablonie modelu biznesowego?

Istnieje mnóstwo prostych, przystępnych i bezpłatnych szablonów modeli biznesowych dostępnych dla praktycznie każdej firmy oprogramowanie do zarządzania biznesem -ale nie wszystkie szablony są tworzone jednakowo! Oto pięć niezbędnych funkcji, których należy szukać przed pobraniem:

Wiele widoków , aby dostosować strukturę planu modelu biznesowego i sposób jego wizualizacji

, aby dostosować strukturę planu modelu biznesowego i sposób jego wizualizacji Funkcje współpracy umożliwiające zaangażowanie zespołu, interesariuszy i innych działów

umożliwiające zaangażowanie zespołu, interesariuszy i innych działów Łatwość użycia i prostota zapewniająca prawidłowe korzystanie z szablonu

i prostota zapewniająca prawidłowe korzystanie z szablonu Elastyczność w celu dostosowania do różnych rozmiarów firm, branż i modeli biznesowych

w celu dostosowania do różnych rozmiarów firm, branż i modeli biznesowych Wiele integracji * Kamienie milowe

I wiele więcej! Ponadto możesz łączyć zadania bezpośrednio w dokumencie biznesplanu i przekształcić dowolny tekst w element działania, pomagając ci działać zgodnie z nowymi pomysłami, gdy tylko się pojawią. A dzięki automatycznie zapisywanej historii wersji, wspólnej edycji na żywo i przypisanym komentarzom, Twój dokument pozostanie zaktualizowany i będzie działał jako źródło prawdy, do którego można się odwoływać przez cały czas rozwoju Twojego biznesplanu propozycji biznesowej i model. Pobierz ten szablon

6. Szablon biznesplanu Lean od ClickUp

Szablon biznesplanu Lean od ClickUp

Aby uzyskać coś nieco mniej obszernego niż nasze inne szablony biznesplanów i Whiteboard, możesz w pełni wykorzystać swoje zasoby dzięki temu szablonowi Szablon biznesplanu Lean firmy ClickUp .

W tym szablonie będziesz mieć dostęp do wielu widoków w zależności od preferowanego układu, w tym dynamicznej listy, wstępnie zbudowanej tablicy Kanban i wielu innych Dokumenty pomocy . W każdym widoku znajdziesz wygodne sekcje na wszystkie kluczowe informacje, w tym podsumowanie planu, model biznesowy, priorytetowe zadania lub notatki.

W podsumowaniu planu możesz kategoryzować swoje zadania według pięciu różnych niestandardowych statusów, dodawać wielu przypisanych dla zespołów wielofunkcyjnych , ustalać terminy, załączać dokumenty i nie tylko. Szablon ten stworzy podstawy tradycyjnego biznesplanu, gdy Ty i Twój zespół będziecie realizować zadania, pracując nad osiągnięciem celów biznesowych. Pobierz ten szablon

7. Szablon planu rozwoju biznesu od ClickUp

Szablon planu rozwoju firmy ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci stworzyć kompleksowy plan rozwoju Twojej firmy.

Szablon planu rozwoju działalności ClickUp oferuje kompleksową mapę drogową dostosowaną do sukcesu. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, szablon ten ułatwia wyznaczanie mierzalnych celów i zadań, identyfikację kluczowych kamieni milowych do śledzenia postępów oraz tworzenie jasnych planów działania i strategii.

Korzystając z tego szablonu, przedsiębiorcy mogą skutecznie wytyczyć swoją ścieżkę do zrównoważonego wzrostu i rozwoju, zapewniając, że ich firma pozostanie zwinna i elastyczna w dzisiejszym dynamicznym krajobrazie rynkowym. Pobierz ten szablon

8. Szablon pomysłu na biznes od ClickUp

Szablon pomysłu na biznes od ClickUp

Potrzebujesz idealnego narzędzia do ćwiczenia i rozwijania techniki tworzenia pomysłów ? Zastosuj Szablon pomysłu na biznes od ClickUp aby rozpocząć mapowanie nowych koncepcji. Jest to również świetny zasób, który można mieć pod ręką podczas dyskusji grupowych lub sesji burzy mózgów .

Szablon przedstawia użytkownikom diagram pomysłów, który zawiera różne segmenty ułatwiające kategoryzowanie i organizowanie pomysłów. Możesz zanotować wszystkie pomysły w oparciu o to, czy są one związane z procesem biznesowym, produktem czy ludźmi. Legenda wskazuje każdą kategorię, a segment Pula pomysłów umożliwia dodawanie ogólnych pomysłów, które można później kategoryzować.

Cały diagram jest bardzo wizualny i zorganizowany przy użyciu ClickUp oprogramowanie tablicy cyfrowej do przechwytywania i rozwijania pomysłów w momencie, gdy je masz. Pobierz ten szablon

9. ClickUp Business Szablon burzy mózgów

Szablon biznesowej burzy mózgów od ClickUp

Zwłaszcza jeśli polegasz na ClickUp jako oprogramowanie do burzy mózgów , the Szablon biznesowej burzy mózgów od ClickUp pomoże Ci pielęgnować nowe pomysły.

Szablon ten pozwala kategoryzować pomysły w oparciu o:

To, co kochasz

To, co wiesz

Czego potrzebują ludzie

Za co ludzie zapłacą

Uwzględnij wiele osób w swoich Schemat tablicy i użyj wykrywania współpracy, aby zobaczyć podgląd swojej pracy i edytować obok siebie bez nakładania się.

Ta wyjątkowa pomoc wizualna sprawi, że każdy poczuje się, jakby aktywnie uczestniczył w dyskusjach i burzach mózgów, nawet jeśli pracujesz asynchronicznie. Możesz również pójść o krok dalej i wykorzystać ukończony diagram do nadania priorytetu nowszym pomysłom i określenia, które z nich są warte dalszej analizy. Pobierz ten szablon

10. Szablon modelu biznesowego Microsoft Word autorstwa Neos Chronos

za pośrednictwem biblioteki szablonów Neo Schronos

Inną opcją pomocną w opracowaniu modelu biznesowego jest szablon Microsoft Word Szablon modelu biznesowego. Jest on podobny do szablonu modelu biznesowego ClickUp i pozwala na prostą organizację różnych aspektów firmy.

Korzystając z tego podstawowego szablonu, można ustalić wiele kluczowych szczegółów dotyczących modelu biznesowego, w tym kluczowych partnerów i dostawców, propozycji wartości i relacji. Zidentyfikuj kanały, których będziesz musiał użyć, aby dotrzeć do klientów, wraz z zasobami wymaganymi dla każdego działania. Ponadto można dodać informacje o strumieniach przychodów i strukturze kosztów.

Narzędzie to jest dostępne do pobrania za darmo i umożliwia natychmiastowe korzystanie z programu Microsoft Word. Jeśli prostota jest czymś, czego szukasz w szablonie modelu biznesowego, jest to dobre miejsce do rozpoczęcia. Pobierz ten szablon

11. Pusty szablon modelu biznesowego Microsoft Work autorstwa The Business Model Analyst

za pośrednictwem The Business Model Analyst

Szukasz innego szablonu Word do stworzenia kolejnego biznesplanu? Ten szablon Blank Business Model Canvas jest nieco bardziej złożony i elastyczny niż poprzedni dokument - można go również pobrać bezpłatnie!

Szablon ten zapewnia Tobie i członkom Twojego zespołu scentralizowany widok modelu biznesowego, utrzymując wszystkich na tej samej stronie, dosłownie i w przenośni. Bierze on segmenty z powyższego szablonu i przedstawia je w formie w formacie diagramu . Możesz wyświetlić wszystkich kluczowych partnerów, działania i nie tylko w zorganizowanych sekcjach i dodać szczegóły w postaci karteczki samoprzylepne . Wybieraj spośród różnych opcji formatowania, w tym kolorów, czcionek i układów, aby zoptymalizować sposób prezentacji danych. Pobierz ten szablon

Elementy modelu biznesowego (Business Model Canvas)

Zrozumienie kluczowych elementów modelu biznesowego ma kluczowe znaczenie dla skutecznego zastosowania go w strategii biznesowej. Każdy element odgrywa istotną rolę w przedstawieniu kompleksowego obrazu modelu biznesowego. Oto najważniejsze elementy szablonu modelu biznesowego:

Kluczowi partnerzy

Kluczowi partnerzy to zewnętrzne firmy lub osoby, które przyczyniają się do sukcesu Twojej firmy. Mogą to być dostawcy, producenci i sojusznicy biznesowi, którzy wspierają Twoje operacje lub strategie wejścia na rynek, pomagając zmniejszyć ryzyko lub pozyskać zasoby.

Kluczowe działania

Kluczowe działania wiążą się z podstawowymi działaniami, które firma musi podjąć, aby skutecznie dostarczyć swoją propozycję wartości. Mogą one obejmować zarówno produkcję, rozwiązywanie problemów, jak i dostawę, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju modelu biznesowego.

Propozycja wartości

Propozycja wartości definiuje unikalną wartość, jaką twój produkt lub usługa oferuje klientom. Jest to coś, co odróżnia Cię od konkurencji i odpowiada na konkretne potrzeby lub problemy klientów, czyniąc Twoją ofertę atrakcyjną.

Relacje z klientami

Relacje z klientami opisują rodzaje relacji nawiązywanych z segmentami klientów. Niezależnie od tego, czy są one osobiste, zautomatyzowane czy samoobsługowe, element ten określa sposób interakcji i utrzymywania zaangażowania z klientami.

Segmenty klientów

Segmenty klientów określają różne grupy osób lub organizacji, które firma chce obsługiwać. Różne segmenty mogą mieć różne potrzeby, a dostosowanie podejścia do każdego segmentu może zoptymalizować satysfakcję i dostarczanie wartości.

Kanały

Kanały odnoszą się do metod, za pomocą których firma komunikuje się z segmentami klientów i dociera do nich w celu dostarczenia propozycji wartości. Skuteczne kanały zapewniają, że właściwe produkty i usługi docierają do klientów we właściwym czasie i miejscu.

Kluczowe zasoby

Kluczowe zasoby to aktywa niezbędne firmie do tworzenia i dostarczania propozycji wartości, docierania do rynków, utrzymywania relacji z klientami i generowania przychodów. Obejmują one zasoby fizyczne, intelektualne, ludzkie i finansowe.

Struktura kosztów

Struktura kosztów podkreśla znaczące koszty związane z obsługą modelu biznesowego. Zrozumienie ich pomaga w opracowaniu strategii optymalizacji wartości, redukcji kosztów i ogólnego zarządzania finansami.

Strumień przychodów

Strumienie przychodów stanowią różne źródła, z których firma zarabia pieniądze z każdego segmentu klientów. Może to być sprzedaż bezpośrednia, subskrypcje, licencjonowanie lub inne mechanizmy generujące przychody.

Osiągnij swoje cele z szablonami modeli biznesowych

Wybór odpowiedniego szablonu modelu biznesowego jest niezbędny do opracowania udanego planu, który będzie zgodny z celami biznesowymi. Mnogość dostępnych opcji sprawia, że znalezienie idealnego szablonu spełniającego określone wymagania może być przytłaczające.

Rozbudowana oferta ClickUp Biblioteka szablonów oferuje szereg konfigurowalnych szablonów, aby usprawnić proces planowania biznesowego i osiągnąć swoje cele. Ponadto można uzyskać dostęp do dowolnego szablonu, setki funkcji zwiększających produktywność i ponad 1,000 integracji za darmo, gdy zarejestruj się w ClickUp już dziś .